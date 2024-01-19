Locke célkitűzési motivációs elmélete

A célkitűzés olyan feladat, amelyet személyes és szakmai életünkben rendszeresen végzünk. Gyakran ez azzal a félelemmel jár, hogy esetleg nem érjük el céljainkat. A kulcs az, hogy finomítsuk a célkitűzési folyamatot, és kihívásokkal teli, de elérhető célokat tűzzünk ki magunk elé.

A reális, elérhető célok könnyebben megvalósíthatók. Ha nem, akkor egy életre szóló leckét adnak nekünk az önhatékonyságról.

Locke célkitűzési elmélete egy régóta létező keretrendszer, amely megtanít arra, hogyan állítsunk fel konkrét célokat – magunknak vagy a csapatunk tagjainak.

Ha javítani szeretne célkitűzési képességein, ez a cikk Önnek szól. Mélyebbre merülünk Locke célkitűzési keretrendszerében, annak alapelveiben, és abban, hogyan lehet a célkitűzési elméletet a szervezetében kamatoztatni.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Locke 1968-ban publikált célkitűzési elméletében azt állítja, hogy a konkrét, egyértelmű és kihívást jelentő célok hatékonyabban motiválják az alkalmazottakat, mint a homályosak.

Az elmélet öt alapelvre épül: egyértelműség, kihívás, elkötelezettség, visszajelzés és komplexitás.

A világos céloknak konkrét mérőszámokat és időkereteket kell tartalmazniuk, hogy csökkentsék a félreértéseket és javítsák a teljesítményt.

A kihívást jelentő célok miatt az alkalmazottak értékesnek érzik magukat, de ezeket egyensúlyba kell hozni a feladatok összetettségével, hogy ne terheljék túl őket.

A célok iránti elkötelezettség elengedhetetlen! A munkavállalóknak meg kell érteniük és elfogadniuk kell a célokat, hogy motiváltak legyenek azok elérésére.

A rendszeres visszajelzés elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkavállalók a helyes úton maradjanak és javítsák teljesítményüket. A SMART keretrendszer (konkrét, mérhető, elérhető, reális, időhöz kötött) erre a célra tökéletesen alkalmas.

A ClickUp , a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, tökéletes eszköz Locke célkitűzési elméletének megvalósításához. Az olyan funkciók, mint a nyomon követhető célok, az ingyenes célkitűzési sablonok és az AI-alapú együttműködési eszközök segítenek abban, hogy céljait gyorsabban és hatékonyabban érje el.

Mi az a célkitűzési elmélet?

Dr. Edwin A. Locke 1968-ban publikálta a motiváció célkitűzési elméletét, amelynek alapját célkitűzési kutatásai képezték.

A célkitűzési elmélet, más néven „motivációs célkitűzési elmélet”, kimondja, hogy a konkrét, egyértelmű és kihívást jelentő célok jobban motiválják az alkalmazottakat és javítják önhatékonyságukat, mint az általános, homályos célok. Ha az alkalmazottak motiváltak, nagyobb eséllyel érik el a kihívást jelentő célokat, ami jobb teljesítményhez vezet.

A célkitűzési elmélet kapcsolatot teremt a célkitűzési folyamat és a feladat motivációja között. Menedzserként, ha megérti Locke célelérésre vonatkozó, gyakorlatilag hasznos elméletének alapjait, akkor a csapat céljaira összpontosító, megvalósítható csapatcélokat tűzhet ki, és javíthatja személyes célkitűzését.

Locke 5 célkitűzési alapelve

Locke célkitűzési motivációs elméletének alapjai az öt alapelv: egyértelműség, kihívás, elkötelezettség, visszajelzés és komplexitás.

Ezek az elvek segítik a vezetőket a szervezet céljainak elérésében, valamint a munkavállalók önhatékonyságának és belső motivációjának javításában.

Egyértelműség

A célkitűzési elmélet szerint, ha világos és konkrét projektcélokat tűz ki alkalmazottai számára, akkor kevesebb lesz a félreértésekre lehetőség, és több lesz a magasabb teljesítmény elérésének esélye.

A világos cél megvalósítható, és megmagyarázza a munkavállalónak, hogy mit kell tennie. A munkavállalók motiváltak lesznek a célok elérésére.

Például a „Tartalomstratégia kidolgozása egy weboldal számára” nem egy egyértelmű cél, mivel nem határozza meg a mérhető mutatókat, az időkeretet vagy a cél célját. Egy egyértelműbb cél az, hogy „Tartalomstratégia kidolgozása az X weboldal számára, hogy az elkövetkező 90 napon belül elérje a 100 000 látogatót”.

Ez a cél kifejezetten megemlíti a weboldal nevét, célját és időkeretét. A vezető számára egy egyszerű mérőszám az, hogy 90 nap elteltével nyomon követi a munkavállaló feladatainak teljesítését.

Ahhoz, hogy a cél egyértelmű legyen, feltétlenül adja hozzá a következőket:

Minden célhoz mérhető mutatók és határidők a haladás nyomon követéséhez

Bátorítsa az alkalmazottakat, hogy tegyenek fel kérdéseket, hogy a cél egyértelmű legyen számukra.

Vagy próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást, amely a homályos, nyitott végű célokat konkrét, eredményorientált célokká alakítja.

Kihívás

A célkitűzési elmélet szerint kihívásokkal teli célokat kell kitűznie a csapatának. A kihívásokkal teli üzleti célok miatt a csapat tagjai értékesnek érzik magukat, és nő a feladat iránti motivációjuk. A kihívásokkal teli célok javítják a személyes célkitűzéseket is.

Ha komplex feladatokra konkrét és kihívásokkal teli célokat tűz ki, nagyobb eséllyel fogja magát azok elérésére ösztönözni.

Például egy tapasztalt termékmarketing-menedzser számára kihívást jelentő tanulási cél lehet „Interaktív termékbemutató készítése az értékesítési csapat számára, amely segít nekik a termék jellemzőinek gyors és egyszerű bemutatásában”.

Ahhoz, hogy szakmai céljai kihívást jelentsenek, tegye fel magának a következő kérdéseket:

A cél összhangban van-e a munkavállaló szakmai fejlődésével és az elmúlt három hónapban elért munkateljesítményével?

A cél elég ambiciózus ahhoz, hogy javítsa a munkavállaló önhatékonyságát, vagy túl könnyű?

Mit tehet, hogy motiválja az alkalmazottat a cél elérésére? Kell-e ösztönzőt adni? Ha igen, mit?

Hogyan tervezi a tanulási feladatok előrehaladásáról megfelelő visszajelzést adni?

Elkötelezettség

A célkitűzési elmélet szerint az alkalmazottnak azonosulnia kell az Ön által számára kitűzött céllal, más néven célkitűzési elkötelezettségnek. Ha egyetértenek a céllal, akkor valószínűleg sikeresen elérik azt.

A célok iránti elkötelezettség biztosítása érdekében:

Magyarázza el a cél fontosságát és azt, hogy miért osztotta ki nekik ezt a célt.

Kérdezze meg őket, hogy szerintük a cél javítani fogja-e önhatékonyságukat, és ösztönözze őket, hogy tegyenek fel kérdéseket.

A cél kitűzésekor vonja be a munkatársakat a folyamatba, hogy megértsék a cél relevanciáját.

A cél eléréséért ösztönzőt vagy jutalmat kínáljon, hogy motiválja az alkalmazottakat a cél elérésére.

Visszajelzés

A célkitűzési elmélet szerint nem lehet csak úgy célokat kitűzni, azokat egy alkalmazottra bízni, majd hátradőlni és pihenni.

Menedzserként Ön felelős azért, hogy rendszeresen kommunikáljon csapattagjaival, ellenőrizze előrehaladásukat, minden lépésnél részletes visszajelzést adjon nekik, és segítse őket abban, hogy megtalálják a helyüket a szervezeti viselkedésben.

Állítson be célokkal kapcsolatos tevékenységeket és visszajelzési mechanizmust, hogy motiválja az alkalmazottakat, kommunikálja a cél elérésének hatását az általános üzleti tevékenységekre, és irányítsa őket a jobb teljesítmény felé. Visszajelzései segítenek az alkalmazottaknak a fejlődésben és a cél elérésében.

Szilárd visszajelzés-megosztási folyamat kialakítása:

Heti rendszerességgel szervezzen egyéni beszélgetéseket csapattagjaival, hogy ellenőrizze önhatékonysági szintjüket.

Használjon visszajelzési eszközt vagy interaktív dokumentumot a visszajelzések és az előrehaladás rendszeres dokumentálásához.

Készítsen ütemtervet, hogy minden feladatról visszajelzést adhasson, és a követelményeknek megfelelően rangsorolhassa azokat.

Kerülje a negatív visszajelzéseket a komplex célok esetében. Ehelyett próbálja megérteni, mi ment rosszul, és határozzon meg korrekciós intézkedéseket a munkavállalók motivációjának és pozitív érzelmeinek fenntartása érdekében.

Komplexitás

Míg a munkavállalók értékelik a kihívást jelentő célokat, a vezetőknek egyensúlyt kell teremteniük a „kihívás” és a „feladat komplexitása” között. Célkitűzési elméletében Locke megemlíti, hogy a túl bonyolult célok túlterhelhetik a munkavállalókat és csökkenthetik önhatékonyságukat.

Ez csökkenti a cél elérésének esélyét. A munkavállalók szakértelméhez és készségeihez illeszkedő célokat tűzzön ki, vagy bontsa fel a komplex feladatokat több kisebb feladatra, hogy a munkavállalók magabiztosabbá váljanak képességeikben és elérjék a célokat.

Tegye fel ezeket a kérdéseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy célja nem túl bonyolult:

Mennyire nehéz a cél? Túl könnyű, túl nehéz, vagy valahol a kettő között van?

Végzett már hasonló feladatokat az alkalmazott korábban?

Szüksége van a munkavállalónak mentorra, aki segíti őt?

A célkitűzési elmélet valós példája

Ismerjük meg a célkitűzési elmélet fogalmát egy valós helyzet példáján keresztül.

Új munkatárs beillesztése

Amikor új alkalmazottak csatlakoznak egy szervezethez, izgatottan vágnak bele egy új kalandba, és keresik a helyüket a szervezeti viselkedésben. A munkáltató vagy a vezető feladata, hogy olyan megfelelő célokat tűzzön ki, amelyek növelik az alkalmazottak önhatékonyságát és segítik őket a termelékenységi célok sikeres elérésében.

Sok szervezetben bevett gyakorlat, hogy a munkavállalóknak 30–60 napos (vagy egyes esetekben ennél hosszabb) időt biztosítanak a „beilleszkedésre”, mielőtt érdemi feladatokat osztanának rájuk. Ebben az időszakban a vezetők megkérik a munkavállalókat, hogy tanulmányozzák át a meglévő erőforrásokat és dokumentációkat, hogy megértsék jövőbeli feladataikat.

Bár ez jó gyakorlat, néha demotiválja az alkalmazottakat és csökkenti a munkával való elégedettséget. A tapasztalati tanulás remek tanulási folyamat, azonban a vezetőknek meg kell változtatniuk vezetési szemléletüket, és gyakorlatiasabb módszereket kell beépíteniük az alkalmazottak beillesztésébe.

Például cserélje le a homályos értékesítési célokat, mint például „Olvassa el az egész értékesítési kézikönyvet”, a következőre: „Olvassa el az értékesítési kézikönyv Lead Generation (Vezető generálás) fejezetét öt napon belül, és írja le megvalósítható visszajelzéseit a jelenlegi potenciális ügyfelek felkutatásának folyamatáról”.

Míg a konkrét és kihívást jelentő célok arra ösztönzik az alkalmazottakat, hogy elolvassák az értékesítési kézikönyvet, a második cél megfelel a célkitűzési elméletnek.

Meghatározza, melyik fejezetet kell elolvasni, mennyi idő alatt kell elvégezni, és milyen feladatot kell utána elvégezni.

A második cél arra ösztönzi őket, hogy osszák meg véleményüket a jelenlegi potenciális ügyfelek felkutatásának folyamatáról.

A célkitűzési elmélet szerint gondoskodjon arról, hogy a munkavállaló elkötelezett legyen a cél iránt, és a feladat ne legyen túl bonyolult. Szilárd visszajelzési rendszernek kell lennie, hogy a vezető megoszthassa visszajelzését a kijelölt feladatról, miután az befejeződött.

Előnyök

Tervezzen megvalósítható útitervet a célorientáltság javítása érdekében

A célkitűzési elmélet egyértelműen megmutatja, mit kell elérni, hogyan kell elérni, és hogyan kell mérni a feladat teljesítményét. Az egyértelmű útiterv segít az alkalmazottaknak a kihívásokkal teli feladataik megtervezésében és a szervezeti magatartás fenntartásában, a vezetőknek pedig a csapatuk előrehaladásának nyomon követésében.

Maradjon motivált és javítsa a feladatvégzés hatékonyságát

A célkitűzési elmélet ösztönzi a motiváció építését. Ez az elmélet arra törekszik, hogy a munkavállalók értékesnek érezzék magukat azáltal, hogy értelmes célokat tűznek ki számukra.

Tartsa be a határidőket

Az amerikai pszichológus Locke motivációs elmélete a mérhető célok kitűzésére összpontosít, hogy javítsa az emberi teljesítményt és biztosítsa a célorientáltságot. A SMART célok kitűzésekor a kulcsfontosságú mutatók, például az időtartam meghatározásával a vezetők biztosítják, hogy a feladatok az előre meghatározott határidőn belül el legyenek végezve.

Hátrányok

Túl nagy nyomást gyakorol és gyakran túlterheli az alkalmazottakat

Bár a célkitűzési elmélet szerint a kihívást jelentő célok motiválják a csapatot, ez nem mindig igaz. Néha egy bonyolult cél, célkonfliktus vagy egy tágan meghatározott, kihívást jelentő cél mentális nyomást gyakorol az alkalmazottakra, akik így túlterheltté válnak és nem érik el a célt.

A nem reális célok félreértésekhez és elégedetlenséghez vezetnek

A kihívás és a feladat komplexitása között vékony a határ. Míg a célkitűzési elmélet egyensúlyt követel, a munkáltatók gyakran átlépik ezt a határt, és irreális, elérhetetlen célokat tűznek ki. Ennek eredménye a munkavállalókkal való félreértés, elégedetlenség, a teljesítmény romlása és a személyes jólétre gyakorolt negatív hatás.

A munkavállalók gyakran kísértésbe esnek, hogy etikátlan magatartást tanúsítsanak a célok elérése érdekében.

Amikor az alkalmazottak kénytelenek irreális, homályos célokat elérni, ez arra készteti őket, hogy etikátlan módszerekhez folyamodjanak, és eltérjenek a célorientáltságtól. Lehet, hogy kétes tevékenységekbe kezdenek, és egészségtelen vitákba keverednek kollégáikkal, hogy elérjék ezeket a „kihívást jelentő célokat”. Mindez valószínűleg hatással lesz mentális egészségükre és szervezeti viselkedésükre.

Célkitűzés alkalmazása a munkahelyén: a legjobb gyakorlatok a munkavállalók motivációjának és feladatvégzésének javítására

Határozza meg, mit szeretne elérni

A csapat céljainak kitűzésekor világosan közölje, mit szeretne elérni.

Például, ha azt szeretné, hogy alkalmazottai megtanulják a célkitűző szoftver használatát, határozza meg, miért szeretné, hogy megtanulják a szoftver használatát. Ha szervezete elkötelezett a hatékonyság javítása és a projektmenedzsment racionalizálása mellett, tájékoztassa őket arról, hogy ez a szoftver segít nekik javítani projektmenedzsment készségeiket.

Ha az alkalmazottai meg vannak győződve arról, hogy céljaik összhangban vannak a szervezeti beállításokkal, könnyebb lesz megnyerni őket. Az alkalmazottak elkötelezettsége elengedhetetlen a célkitűzési elmélet sikeréhez.

Tegye a célkitűzést egy együttműködésen alapuló folyamattá

Miután meghatározta céljait, ossza meg elképzeléseit a csapattal vagy az alkalmazottakkal. Kérdezze meg tőlük, mire van szükségük a célok eléréséhez, és biztosítsa számukra a szükséges eszközöket.

Tegye a célkitűzést kétirányú folyamattá, és kérje meg a munkatársait, hogy mondják el véleményüket. Gondoskodjon arról, hogy mindenki tisztában legyen a szervezet teljesítményével és azzal, hogy mit várnak tőlük.

Menedzserként gondoskodjon arról, hogy ezek a célok összhangban legyenek a munkatársak személyes céljaival, hogy elkötelezetten törekedjenek azok elérésére.

Például azok az értékesítési képviselők, akik értékesítési vezetők szeretnének lenni, meg kell tanulniuk, hogyan írjanak jobb hideg e-maileket AI segítségével. Ez összhangban áll a saját céljaikkal, hogy értékesítési vezetők legyenek, és az Ön céljaival, hogy az új vezetők felvételének helyett a képviselőket a későbbi teljesítményük alapján vezessék fel vezetői pozícióba.

Profi tipp: A céloknak időhöz kötötteknek kell lenniük. Ellenkező esetben örökké elhúzódnak. Például 2024 első negyedévében azt szeretné, hogy minden értékesítési képviselő megtanulja a ChatGPT használatát, hogy jobb hideg e-maileket írjon.

Használja a SMART célkitűzési keretrendszert

Akár személyes, akár szakmai célokról van szó, a SMART keretrendszer segít Önnek reális célokat kitűzni egyértelmű időkerettel, és azonosítani a kimaradt célokat.

Céljainak a következőket kell tartalmazniuk:

Konkrét

Mérhető

Elérhető

Reális

Időhöz kötött

Szükség szerint módosítsa őket.

Az igazság az, hogy a céloknak rugalmasnak kell lenniük. Ha a cél túl ambiciózus vagy az időkeret irreális, legyen rugalmas, és szükség szerint módosítsa a célt.

A célkitűzési elmélet hatékony alkalmazása a munkahelyén a ClickUp segítségével

Bár Locke célkitűzési elmélete segít a csapatoknak teljesítményük javításában, a célokat a szervezeti dinamikához igazítva személyre kell szabnia.

A ClickUp kifejezetten ezt a célt szolgálja.

Így teheti meg.

1. lépés: Kövess nyomon követhető célokat

Használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy összekapcsolja céljait a munkahelyi/csapat céljaival, nyomon kövesse az előrehaladást, és egy helyen kezelje az összes célját.

Bontsa fel a nagy, összetett feladatokat kisebb célokra, kategorizálja az egyes célokat, és ossza ki azokat a megfelelő szakértelemmel rendelkező csapattagoknak.

Maradjon a tervnél, hogy elérje céljait a ClickUp egyértelmű ütemtervével, mérhető céljaival és automatikus haladáskövetésével.

2. lépés: Használjon célkitűzési sablonokat a folyamat egyszerűsítéséhez

Ne pazarolja az idejét a célkitűzési folyamatok nulláról történő kidolgozásával. Helyette használja a ClickUp célkitűzési sablonjait, hogy gyorsan elindulhasson.

A leggyakrabban használt sablonok közül néhány:

A ClickUp SMART Goals Template sablonja a célokat egy kezelhető rendszerbe szervezi, amely támogatja a napi, havi és éves célkitűzéseket. A sablon vizualizálja az előrehaladást, hogy mindenki motivált maradjon. Akár új termékcsaládot vagy projektet indít, ez a sablon biztosítja, hogy csapata koncentrált és a terv szerint haladjon.

Állítson fel célokat a szervezet minden kritikus funkciójához a ClickUp SMART sablonjainak segítségével.

A ClickUp Goals Signals Measures Template sablonja meghatározza a célokat, jelzéseket és mérőszámokat a siker egyértelmű megértése érdekében. Az automatikus értesítések segítségével a vezetők nyomon követhetik a célok elérésének előrehaladását, és a feladatok hatása alapján rangsorolhatják azokat.

Kövesse nyomon azokat az adatokat, amelyekből megtudhatja, hogy még mindig jó úton jár-e a ClickUp Goals Signals Measures Template segítségével.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy adatokat gyűjtsön az azonosított jelekről, például a csapat teljesítményéről, a személyes célokról és más, a teljesítménykapcsolatával kapcsolatos információkról.

Használja a ClickUp vállalati OKR- és célsablonját, hogy magas szinten szervezze meg céljait, meghatározza az egyes célok sikerességi kritériumait, kidolgozza a célkitűzési folyamatot, és nyomon kövesse a célok elérésének előrehaladását egy adott időszakban.

Készítsen hierarchiát a csapat, az osztály és a vállalat céljaiból a ClickUp vállalati OKR-jeivel és célsablonjával.

Bónusz: Kezelje az összes célkitűzési dokumentumot egy helyen, egy megosztott, biztonságos mappában, hogy nyomon követhesse az OKR-eket egy sprint során, és kezelje az egyes alkalmazottak teljesítménykártyáit, hogy megkönnyítse a döntéshozatali folyamatokat.

A ClickUp felkészíti Önt a célkitűzés sikerére

Ha a következő problémákkal küzd:

SMART célok kitűzése

A célok kiosztása a csapat tagjai között és az előrehaladás nyomon követése

Az egyéni és csapatfeladatok teljesítményének meghatározása és mérése az előre meghatározott mutatók alapján

A ClickUp segítségével egy célkitűző alkalmazás áll rendelkezésére, amely egyszerűsíti az egész folyamatot.

A ClickUp egy hatékony eszköz, amely segít alkalmazottainak olyan célkitűző gondolkodásmódot kialakítani, amely megfelel a szervezeti pszichológiának.

A ClickUp-ot a kihívásokkal teli célok és a célok iránti elkötelezettség megvalósításának és nyomon követésének legjobb eszközévé tevő legfontosabb jellemzők a következők:

Használja a ClickUp Whiteboardot brainstorming partnerként a csapat és a szervezet teljesítménycéljainak meghatározásához, és tegye ezt egy együttműködésen alapuló tevékenységgé.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy mérhető célok segítségével nyomon kövesse a stratégiához viszonyított munkát.

A ClickUp Tasks a projekteket testreszabott feladatokra bontja a sikeres célkitűzés érdekében.

Használja az előre elkészített célkitűzési sablonokat, hogy elkerülje a célkitűzési keretrendszer nulláról történő létrehozásának fáradságos munkáját.

A ClickUp AI brainstorming partnereként segít kitölteni a sablonok részleteit, így időt takaríthat meg.

Mi a legjobb módja Locke célkitűzési elméletének megvalósítására?

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.

Határozza meg a csapat céljait. Oszd meg őket a csapat tagjai között. Kövesse nyomon az előrehaladást. Voilá!