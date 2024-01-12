A 10 legjobb termékmenedzsment könyv termékmenedzsereknek 2025-ben

Olyan terméket létrehozni, amely valóban segít az embereknek és gyakorlatilag önmagától eladja magát, nem könnyű feladat.

Függetlenül a képességeinek szintjétől, mindig van lehetőség a fejlődésre. Még a legtapasztaltabb termékmenedzserek számára is minden nap új tanulási lehetőségeket kínál.

Az interneten található rengeteg információ ellenére semmi sem ér fel egy kiváló könyvben található bölcsességekkel. Tanuljon azok tapasztalataiból, akik már átélték mindezt.

Összeállítottunk egy listát remek könyvekről, amelyek segítségével a termékmenedzsment ismereteit a következő szintre emelheti. Ezek a könyvek betekintést, stratégiákat és lényeges tanácsokat nyújtanak a termékmenedzsment valós, kemény világába.

Vessünk rájuk egy pillantást!

A 10 legjobb termékmenedzsment könyv termékmenedzsereknek

Könyvek a termékmenedzsmentről

1. Hooked: How to Build Habit-Forming Products (Hooked: Hogyan építsünk szokásformáló termékeket) Nir Eyal

A könyvről

Szerző: Nir Eyal

Kiadás éve: 2013

Becsült olvasási idő: 7,1 óra

Ajánlott szint: Kezdő

Oldalak száma: 256

Értékelések: 4,1/5 (Goodreads) 4,5/5 (Amazon)

Nir Eyal szerint a marketing önmagában nem elegendő ahhoz, hogy olyan sikeres vállalkozást hozzon létre, mint a Google vagy a Facebook. Ehhez gondoskodnia kell arról, hogy termékei az emberek mindennapi életének részévé váljanak.

A cél az, hogy annyira megszerettesse velük a termékét, hogy bizonyos körülmények között az legyen az első, amit használni akarnak.

Van egy 4 lépéses horgos modell, amely ciklusban fut.

Trigger Cselekvés Változó jutalom Befektetés

Nir gondosan elmagyarázza, hogyan vált ki egy érzelem cselekvést, amikor külső vagy belső tényező hatására kiváltódik. Ez az a pillanat, amikor azt szeretné, hogy az emberek használják a termékét. A Hook-modell segít a vállalatoknak abban, hogy drága marketingkampányok nélkül ösztönözzék a vásárlói magatartást.

Ezt követően dopamin termelést kell kiváltania, hogy a felhasználók megszeressék azt, amit használnak. Ha ez megtörténik, akkor önkéntesen fektetik be idejüket, pénzüket, erőfeszítéseiket vagy társadalmi tőkéjüket az Ön vállalkozásába, automatikusan növelve annak üzleti értékét.

Nir olyan keretrendszereket használt, mint a Manipulation Matrix és a Habit Testing Process a termékek kezeléséhez és olyan ötletek kidolgozásához, amelyek segítenek az embereket a termékéhez kötni.

„A viselkedés megváltoztatásához a termékeknek biztosítaniuk kell, hogy a felhasználó úgy érezze, ő irányít. Az embereknek használniuk kell akarnia a szolgáltatást, nem pedig úgy érezniük, hogy muszáj.”

"A viselkedés megváltoztatásához a termékeknek biztosítaniuk kell, hogy a felhasználó úgy érezze, ő irányít. Az embereknek használniuk kell akarnia a szolgáltatást, nem pedig úgy érezniük, hogy muszáj."

A legfontosabb tanulságok

Miután elkészült a terméke, használja a Habit Testing szolgáltatást, hogy felfedje a hűséges felhasználókat, és azonosítsa, mely termékfunkciók hozhatnak létre szokásokat.

Ha figyelmesen figyeled a saját cselekedeteidet, az új betekintéseket és lehetőségeket eredményezhet, amelyek segítségével szokásformáló termékeket hozhatsz létre és valódi értéket teremthetsz.

Törje meg ügyfelei nem kívánt szokásait a kiváltó okok, cselekvések, jutalmak vagy befektetések módosításával, hogy vállalkozása fenntartható növekedést érjen el.

Mit mondanak az olvasók

„Ez a könyv kiváló karrierfejlesztési olvasmány volt. Rengeteg fontos információt tartalmaz a termékmenedzser szerepéről a technológiai iparban. A szerző egyértelműen szakértője a könyvben bemutatott témáknak. Könnyen olvasható, valós példákkal, a legjobb technológiai termékekkel és vállalatokkal. Mindenkinek ajánlom, aki termékfejlesztő csapat tagjának szeretne lenni.”

2. Inspired: How to Create Tech Products Customers Love (Inspirált: Hogyan hozzunk létre olyan technológiai termékeket, amelyeket a vásárlók imádnak) – Marty Cagan

A könyvről

Szerző: Marty Cagan

Oldalszám: 368

Kiadás éve: 2008

Becsült olvasási idő: 10,2 óra

Ajánlott szint: kezdő

Értékelések : 4,24/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

Marty Cagan a Silicon Valley Product Group partnere, valamint az eBay, az AOL és a Netscape korábbi vezetője. Inspired című könyve gyakorlati tanácsokkal és valós példákkal szolgál a termékvezetők számára a vevőközpontú termékek létrehozásáról.

Marty olyan témákat tárgyal, mint a vevői igények megértése, a termékvízió, a hatékony csapatmunka és a sikeres termékmenedzsment alapelvei. Emellett olyan agilis módszertanokat is bemutat, mint az iteratív fejlesztés és a változásokra való reagálóképesség a jobb termékfejlesztés érdekében.

Az Inspired első kiadása több mint tíz évvel ezelőtt jelent meg.

A szerző kiemeli a legtöbb csapat általános termékfejlesztési módszereinek problémáit.

Szerinte a valódi termékek az eredményekről szólnak. Elmagyarázta, hogy a hatékony termékmenedzsment csapatok hogyan kezelik a kockázatokat, hogyan határozzák meg közösen a terméket, és hogyan nyújtanak megoldásokat az alapvető problémákra a jobb eredmények érdekében.

„Továbbá, az iparág folyamatosan változik, és olyan termékeket kell létrehoznunk, amelyek a holnap piacára vannak szabva, nem pedig a tegnapéra.”

"Továbbá, az iparág folyamatosan változik, és olyan termékeket kell létrehoznunk, amelyek a holnap piacára vannak szabva, nem pedig a tegnapéra."

Inspiráló kulcsfontosságú tanulságok

Az adatoknak tájékoztatniuk kell, nem pedig diktálniuk. Használja az adatokat a döntések meghozatalához, de egyensúlyozza ki azokat az intuícióval és a kvalitatív ismeretekkel.

Győződjön meg arról, hogy ötletei működnek, és próbálja ki őket valódi ügyfelekkel a projektmenedzsment világában.

Ez egy gyakorlati útmutató, amely a termékfejlesztési folyamat során a folyamatos felfedezés, kísérletezés és tanulás szemléletmódját ösztönzi.

Mit mondanak az olvasók

„Minden részét imádtam! A tartalmat, az előadásmódot és a mögötte rejlő igazságot. Minden termékfejlesztőnek feltétlenül meg kell vennie!!”

3. Escaping the Build Trap: How Effective Product Management Creates Real Value (Hogyan lehet elkerülni a fejlesztési csapdát: Hogyan teremt valódi értéket a hatékony termékmenedzsment) – Melissa Perri

A könyvről

Szerző: Melissa Perri

Oldalszám : 197

Kiadás éve: 2018

Becsült olvasási idő: 5,5 óra

Ajánlott szint: kezdő-középhaladó

Értékelések: 4,31/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

Melissa Perri elmagyarázza, hogy a vevőközpontú termékek létrehozása hogyan segít elkerülni, hogy a vállalatok a „fejlesztési csapdába” kerüljenek.

Szerinte nem több funkcióra vagy jobb ütemezésre van szükséged ahhoz, hogy teljesítsd a teendőid listáját. Ehelyett inkább arra koncentrálj, hogy megértsd, hogyan kell kommunikálni és együttműködni egy vállalati struktúrán belül, és így szilárd alapokat építs.

Melissa szerint a termékmenedzserek feladata, hogy megértsék a vásárlók problémáit, igényeit és szükségleteit. Kiemeli a termékmenedzser szerepét és felelősségét.

Hogy megfogalmazza, mi is az a jó termékmenedzser, Melissa összehasonlítja azt a rossz termékmenedzser jellemzőivel.

A Build Trap csapdájából való kiszabadulás legfontosabb tanulságai

A termékfejlesztő csapatoknak egyensúlyt kell teremteniük a gyorsaság és a stratégiai gondolkodás között, hogy elkerüljék a „fejlesztési csapdát”.

Helyezze előtérbe az olyan termékek létrehozását, amelyek valóban hozzáadott értéket jelentenek.

Hozzon létre folyamatos visszacsatolási hurkot az ügyfelekkel, hogy a termék releváns maradjon.

Mit mondanak az olvasók

„Lejáró termékmenedzserként, aki jelenleg az Amazon programmenedzsmentj ében dolgozik, ez a könyv nagyszerű perspektívát adott nekem, és segített megváltoztatni a gondolkodásmódomat a teljesítmény és az eredmények tekintetében.”

4. Termékvezérelt növekedés: Hogyan építsünk olyan terméket, amely önmagát értékesíti, Wes Bush

A könyvről

Szerző: Wes Bush

Oldalszám : 278

Kiadás éve: 2019

Becsült olvasási idő: 7,8 óra

Ajánlott szint: középhaladó

Értékelések: 4,12/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)

Wes Bush olyan termékstratégiák kidolgozására összpontosít, amelyek átalakítják a vállalatok hagyományos termékfejlesztési és értékesítési megközelítéseit.

A könyv a termékvezérelt növekedést tárgyalja, amelynek során a termék lesz az elsődleges értékesítési hajtóerő. A szerző megvalósítható ötleteket oszt meg a felhasználói igényeket kielégítő és önmagukat értékesítő termékek fejlesztéséhez.

Ez egy okos megközelítés, amely pénzt és energiát takarít meg a termék marketingjéhez.

Wes a MOAT keretrendszert is bemutatja:

Piaci stratégia Óceáni viszonyok Célközönség Értékesítésig eltelő idő

Szerinte az ingyenes próba vagy a freemium remek üzleti stratégia a termék marketingjéhez. Az emberek ingyenesen használhatják a terméket, és ha tetszik nekik, szívesen fizetnek érte.

„A termékorientált vállalatok felforgatják a hagyományos értékesítési modellt. Ahelyett, hogy a vásárlókat egy hosszú, elhúzódó értékesítési cikluson vezetnék át, a termékük „kulcsait” adják át nekik. A vállalatok pedig arra koncentrálnak, hogy segítsék a vásárlókat életük javításában. A fizetős csomagra való áttérés így kézenfekvő döntéssé válik.”

"A termékorientált vállalatok felforgatják a hagyományos értékesítési modellt. Ahelyett, hogy a vásárlókat egy hosszú, elhúzódó értékesítési cikluson vezetnék át, a termékük „kulcsait" adják át nekik. A vállalatok pedig arra koncentrálnak, hogy segítsék a vásárlókat életük javításában. A fizetős csomagra való áttérés így kézenfekvő döntéssé válik."

A termékvezérelt növekedés legfontosabb tanulságai

Használjon freemium modelleket az ügyfelek vonzására

Tervezze meg termékét úgy, hogy ösztönözze a megosztást és organikusan vonzza az új felhasználókat az üzleti siker érdekében.

Tervezzen és készítsen termékeket, amelyek középpontjában az emberek igényei és tapasztalatai állnak!

Mit mondanak az olvasók

„Ha SaaS-vállalatot vezet, legyen az B2C vagy B2B, akkor lépjen hátra egy lépést, és olvassa el ezt a könyvet. A taktikák megtanulása után olyan nyilvánvalónak tűnnek, de olyan módon vannak összefonva, hogy inspirálóak és cselekvésre ösztönzőek. Ne olvassa tovább a recenziókat, hanem vásárolja meg most!”

5. Crossing the Chasm: Marketing and Selling Technology Projects to Mainstream Customers (A szakadék átkelése: technológiai projektek marketingje és értékesítése a mainstream ügyfelek számára) – Geoffrey A. Moore

A könyvről

Szerző : Geoffrey A. Moore

Oldalszám : 227

Kiadás éve: 2006

Becsült olvasási idő: 8,1 óra

Ajánlott szint: középhaladó

Értékelések: 4,01/5 (Goodreads) 4,3/5 (Amazon)

A 2006-ban megjelent Crossing the Chasm egy érdekes könyv, amely átfogó útmutatást tartalmaz az intelligens marketingről és a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásról.

Ebben a könyvben Moore egy szakadékról beszél, az új technológiai termékek átmeneti pontjáról. Ez a szakadék azt a kihívást jelenti, hogy az új technológiákat kipróbálni szerető korai felhasználóktól (early adopters) a nagyobb és mainstream ügyfelek felé kell elmozdulni.

A szerző szerint az új technológiák bevezetésének folyamata 5 szakaszban zajlik:

Technológiai rajongók: azok, akik mindenki másnál előbb szeretnének hozzájutni a legújabb technológiákhoz. Látnokok: azok, akik a technológiai vállalatok által bevezetett új technológiák által biztosított versenyelőnyt szeretnék kihasználni. Pragmatisták: Azok, akik nem keresnek nagy változásokat. A pragmatisták rendkívül hűséges ügyfelek a technológiai vállalatok számára, ezért elengedhetetlen, hogy elnyerjük a tetszésüket. Konzervatívok: Azok, akik gyanakodnak a csúcstechnológiát alkalmazó vállalatok iránt, és egyszerű, kiváló minőségű, olcsó termékeket részesítenek előnyben, amelyek használata nem jár bonyodalmakkal. Szkeptikusok: Egy kis, a csúcstechnológiát elutasító csoportot alkotnak. A szkeptikusok értékes visszajelzéseket adhatnak arról, hogy termékük miért nem felel meg az elvárásaiknak.

„A szakadék átkelésekor a vállalatok elsődleges célja az, hogy biztosítsák a mainstream piacra való bejutást, olyan csatornán keresztül, amely a pragmatikus vásárlók számára is kényelmes. Ez a cél előbbre való, mint a bevételek, a nyereség, a sajtó, sőt, még a vásárlói elégedettség is. Mindezek a tényezők később is megoldhatók – de csak akkor, ha a csatorna már megvan.”

"A szakadék átkelésekor a vállalatok elsődleges célja az, hogy biztosítsák a mainstream piacra való bejutást, olyan csatornán keresztül, amely a pragmatikus vásárlók számára is kényelmes. Ez a cél előbbre való, mint a bevételek, a nyereség, a sajtó, sőt, még a vásárlói elégedettség is. Mindezek a tényezők később is megoldhatók – de csak akkor, ha a csatorna már megvan."

A szakadék átkelése – legfontosabb tanulságok

Mutassa be technológiáját piacvezetőként, amely készen áll arra, hogy változást hozzon ügyfelei életében.

Terméke teljes körű megoldásnak kell lennie, nem csak egy javításnak.

Fejlesszen ki egyértelmű üzeneteket, hogy megértse célközönségének konkrét aggályait.

Mit mondanak az olvasók

„Seth Godin többször is említette ezt a könyvet, és most már tudom, miért is olyan fontos. A könyv nagy viselkedési keretrendszert és taktikai lépéseket tartalmaz az ügyfelek megnyerésére és megtartására, és felkészít arra, hogy kiváló marketinges legyél.”

Inspiráló könyvek termékmenedzsereknek

6. The Influential Product Manager (A befolyásos termékmenedzser), Ken Sandy

A könyvről

Szerző : Ken Sandy

Oldalszám : 384

Kiadás éve: 2020

Becsült olvasási idő: 10,7 óra

Ajánlott szint: kezdő

Értékelések: 4,17/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

A Influential Product Manager egy barátságos útmutató, tele praktikus tippekkel és stratégiákkal, amelyek segítenek a termékmenedzsereknek valódi változást elérni vállalatuknál.

Ebben a könyvben Ken azt állítja, hogy az üzleti életben a legfontosabb tényezők a fókusz és a hatékonyság kialakítása. Kiemeli a visszajelzések értékét és azok szerepét a termékek általános minőségének javításában.

Ken a termékmenedzserek és más részlegek közötti szoros partnerség kiépítésének fontosságáról beszél. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva segít a termékmenedzsereknek abban, hogy hatékony szervezeti vezetők legyenek, és sikeres termékeket hozzanak létre célpiacuk számára.

„A termékmenedzserek felelősek a problémákért (a „miért” és a „mi” kérdésekért), a mérnökök pedig a megoldásokért (a „hogyan” és a „mikor” kérdésekért) – de csak az együttműködés révén lehet a legjobb ötleteket kidolgozni és megvalósítani.”

"A termékmenedzserek felelősek a problémákért (a „miért" és a „mi" kérdésekért), a mérnökök pedig a megoldásokért (a „hogyan" és a „mikor" kérdésekért) – de csak az együttműködés révén lehet a legjobb ötleteket kidolgozni és megvalósítani."

A befolyásos termékmenedzser legfontosabb tanulságai

Kommunikálja termékvízióját és stratégiáját az érdekelt feleknek és a csapat tagjainak.

Értékelje az ügyfelek visszajelzéseit, hogy folyamatosan fejlessze termékét.

Készítsen tervet karrierje fejlődésének strukturálására!

Mit mondanak az olvasók

„Valós időben senki sem jelent közvetlenül a termékmenedzsereknek. Csak befolyásolással tudunk együttműködni és kiváló minőségű terméket szállítani. Ez a könyv remek betekintést nyújtott a termékcsapat vezetésébe és a technológiai termékek piacra dobásába.”

7. Decode and Conquer (Dekódolj és hódíts) – Lewis C. Lin

A könyvről

Szerző : Lewis C. Lin

Oldalak száma : 216

Kiadás éve: 2022

Becsült olvasási idő: 6 óra

Ajánlott szint: kezdő

Értékelések: 4,08/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)

A Decode and Conquer című könyv azoknak szól, akik szeretnék sikeresen teljesíteni a termékmenedzser interjúkat. A könyv gyakorlati tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy mit érdemes és mit nem érdemes tenni az interjú során.

A szerző hangsúlyozza, hogy fontos megérteni és elsajátítani az interjú folyamatát valós helyzetek segítségével, hogy megértsd az elméleti fogalmakat, és megszerezd a versenyképes termékmenedzsment világában való kiválósághoz szükséges önbizalmat és készségeket.

Tekintse ezt a könyvet termékmenedzsment eszközkészletnek. A szerző először alapos bevezetést ad a termékmenedzsment filozófiájába és az egyedi keretrendszerekkel végzett interjúk módszereibe. Emellett elmagyarázza, mit keresnek az interjúztatók, miért keresik azt, és hogyan készülhet fel arra, hogy ezt megadja nekik.

Fejtsd meg és hódítsd meg a legfontosabb tanulságokat!

A STAR (Situation, Task, Action, and Result – helyzet, feladat, cselekvés és eredmény) módszer kiválóan alkalmas arra, hogy ügyfélközpontú termékeket hozzon létre.

A pályára lépő termékmenedzsereknek fel kell frissíteniük technikai ismereteiket – algoritmusok és adatstruktúrák – ahhoz, hogy jól teljesítsenek a technikai interjúk során.

Beszélgessen az Ön által érdekesnek tartott iparág szakembereivel, hogy többet tudjon meg a vállalatokról és az álláslehetőségekről.

Mit mondanak az olvasók

„Ezt a könyvet azért vettem meg, hogy felkészüljek a friss diplomások számára meghirdetett versenyképes termékmenedzser-pozíciókra. Végül olyan ajánlatot kaptam, amelyet a Decode & Conquer nélkül biztosan nem kaptam volna meg.”

8. Kezdje a végével: Hogyan lehet olyan termékeket készíteni, amelyek változást hoznak – Matt Wallaert

A könyvről

Szerző : Matt Wallaert

Oldalszám : 256

Kiadás éve: 2019

Becsült olvasási idő: 7,1 óra

Ajánlott szint: középhaladó

Értékelések: 3,86/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)

Matt Wallaert Start at the End című könyvében azt állítja, hogy a termékfejlesztés nem csak arról szól, hogy több pénzt keressünk, hanem arról is, hogy megtaláljuk a módját annak, hogyan változtathatjuk meg az emberek viselkedését. Ez talán kissé költőien hangzik, de igaz.

Wallaert egyik javaslata, hogy tegyen fel magának olyan kérdéseket, mint például: „Milyen valóságot próbálunk létrehozni?”

A választ öt különböző összetevőre bontja:

Viselkedés: Határozza meg pontosan, hogy milyen viselkedést szeretne ösztönözni termékével. Populáció: Azonosítsa azt a populációt, amelynek viselkedését megváltoztatni szeretné. Motiváció: Találja meg a motivációt az Ön által támogatni kívánt viselkedés mögött. A korlátok és előfeltételek azonosítása: Fontolja meg azokat a lehetséges akadályokat, amelyekkel a termék létrehozása során találkozhat. Az adatok meghatározása: Határozza meg azokat az adatokat, amelyek alapján mérni fogja az ideális viselkedés népszerűsítésének előnyeit és hátrányait.

Ha ezt a gondolkodásmódot beépíti termékstratégiájába, az eredmény biztosan hatást fog gyakorolni.

„Ez azért van, mert általában akkor lehet a legjobb beavatkozási tervet kidolgozni, ha a folyamat elején a lehető legtöbb potenciális betekintéssel rendelkezünk – egy nagy, széles tölcsérnyi lehetőség a viselkedés megváltoztatására, amely lassan szűkül, ahogy egyre jobban összpontosítunk azokra a nyomáspontokra, amelyek köré sikeresen meg tudjuk tervezni a beavatkozásokat. Minél több betekintéssel rendelkezünk a kezdetekkor, és minél gyorsabban és alaposabban tudjuk azokat érvényesíteni, annál több beavatkozást tudunk tervezni. Több beavatkozás tervezése több kísérleti programot jelent, és amikor azokat alaposan és gyorsan érvényesítjük, több Cheeto ízt kapunk, amelyek egy-egy snackkel egyre közelebb visznek minket az utópikus univerzumhoz.”

"Ez azért van, mert általában akkor lehet a legjobb beavatkozási tervet kidolgozni, ha a folyamat elején a lehető legtöbb potenciális betekintéssel rendelkezünk – egy nagy, széles tölcsérnyi lehetőség a viselkedés megváltoztatására, amely lassan szűkül, ahogy egyre jobban összpontosítunk azokra a nyomáspontokra, amelyek köré sikeresen meg tudjuk tervezni a beavatkozásokat. Minél több betekintéssel rendelkezünk a kezdetekkor, és minél gyorsabban és alaposabban tudjuk azokat érvényesíteni, annál több beavatkozást tudunk tervezni. Több beavatkozás tervezése több kísérleti programot jelent, és amikor azokat alaposan és gyorsan érvényesítjük, több Cheeto ízt kapunk, amelyek egy-egy snackkel egyre közelebb visznek minket az utópikus univerzumhoz."

Kezdje a végével – legfontosabb tanulságok

Határozza meg egyértelműen a termékstratégiát és azt, hogy mit szeretne elérni, mielőtt elkezdené a fejlesztést.

A tapasztalt termékmenedzserek hosszú távú perspektívával fejlesztik termékeiket, hogy tartós és jelentőségteljes változásokat érjenek el.

Végezzen etikai ellenőrzést a népszerűsíteni kívánt magatartásformával kapcsolatban.

Mit mondanak az olvasók

„Wallaert mesteri módon bontja le a komplex témákat könnyen emészthető fogalmakra, humorral és érdekes példákkal illusztrálva, amelyek jól ismert vállalatoktól származnak. Kiváló olvasmány mindenkinek, aki többet szeretne megtudni a viselkedéstudományról. JE”

9. Úttörő nők a termékmenedzsmentben, Mira Wooten

A könyvről

Szerző : Mira Wooten

Oldalak száma : 56

Kiadás éve: 2021

Becsült olvasási idő: 1,6 óra

Ajánlott szint: Minden szint

Mint minden más iparágban, a nőknek a termékmenedzsment területén is be kellett bizonyítaniuk értéküket.

Ebben az e-könyvben a 280 Group hét interjúkérdésre adott válaszokat emeli ki, hogy segítsen megérteni, hogyan törtek be ezek a úttörők a karrierjükbe, és milyen értékes tanulságokat szereztek az út során.

Ezek a 20 nő tanácsokat adnak azoknak a fiatal nőknek, akik termékmenedzsernek szeretnének lenni. A szerző arra ösztönzi a nőket, hogy több nő válassza ezt a karriert, és bízzanak abban, hogy sikeresek lehetnek.

A könyv olyan sikeres nők történeteit tartalmazza, akikre felnézhetünk és akik inspirálhatnak minket. Tehát, ha nő vagy, érdekel a technológia, vagy fontolgatod, hogy termékmenedzsment területén helyezkedj el, akkor ez a könyv remek választás!

„Ha termékmenedzsment területén szeretne elhelyezkedni, de még soha nem volt ügyfélkapcsolati pozícióban, akkor azt javaslom, hogy ezt tekintsd ugródeszkának. Az erős termékmenedzsernek elengedhetetlen, hogy erős empátiát tudjon kialakítani az ügyfelek iránt, és ezt a legjobban úgy lehet elérni, ha minden nap beszélsz az ügyfelekkel. ”

"Ha termékmenedzsment területén szeretne elhelyezkedni, de még soha nem volt ügyfélkapcsolati pozícióban, akkor azt javaslom, hogy ezt tekintsd ugródeszkának. Az erős termékmenedzsernek elengedhetetlen, hogy erős empátiát tudjon kialakítani az ügyfelek iránt, és ezt a legjobban úgy lehet elérni, ha minden nap beszélsz az ügyfelekkel. "

Úttörő nők a termékmenedzsmentben – legfontosabb tanulságok

Ne kérjen bocsánatot, hanem kérje meg, amit akar!

Keressen mentort, hogy termékmenedzsment ismereteket szerezzen, és legyen jó hallgató!

Legyen kreatív, és ne féljen kockáztatni!

Mit mondanak az olvasók

10. Dare to Lead (Merj vezetni) – Dr. Brené Brown

A könyvről

Szerző : Dr. Brené Brown

Oldalszám : 256

Kiadás éve: 2019

Becsült olvasási idő: 7,1 óra

Ajánlott szint: kezdő és középhaladó

Értékelések: 4,18/5 (Goodreads) 4,7/5 (Amazon)

Dr. Brené Brown Dare to Lead című könyve megkérdőjelezi a főnök, azaz a vezető sztereotipikus képét. Brown szerint az empátia az egyik legfontosabb vezetői tulajdonság, amelyre szükség van egy vállalkozás vezetéséhez vagy egy csoport irányításához. Ismernie kell az együttérzést és elfogadnia kell a sebezhetőséget.

Legyen tekintélye, de engedje meg magának, hogy emberi érzelmeket érezzen. Főnökként nem kell hidegnek és távolságtartónak lennie.

Mindig tartsd szem előtt, hogy az érzelmek nem csökkentik a hatékonyságodat vagy a termelékenységedet. Le kell engedned a védelmedet, hogy értelmes kapcsolatokat tudj kialakítani a munkatársaiddal.

„Nem a kritikus számít, nem az, aki rámutat, hogy az erős ember hogyan botlik meg, vagy hogy a cselekvő hogyan tehette volna jobban. Az elismerés annak jár, aki ténylegesen a porondon áll, akinek arcát por, verejték és vér borítja; aki bátran küzd; aki hibázik, aki újra és újra kudarcot vall... aki a legjobb esetben végül eléri a nagy eredmények diadalát, és aki a legrosszabb esetben, ha kudarcot vall, legalább merészségével kudarcot vall.”

"Nem a kritikus számít, nem az, aki rámutat, hogy az erős ember hogyan botlik meg, vagy hogy a cselekvő hogyan tehette volna jobban. Az elismerés annak jár, aki ténylegesen a porondon áll, akinek arcát por, verejték és vér borítja; aki bátran küzd; aki hibázik, aki újra és újra kudarcot vall... aki a legjobb esetben végül eléri a nagy eredmények diadalát, és aki a legrosszabb esetben, ha kudarcot vall, legalább merészségével kudarcot vall."

A Dare to Lead legfontosabb tanulságai

Tekintse a kudarcot tanulási és fejlődési lehetőségnek, ne pedig az önértékelés mércéjének.

Értsd meg másokat és lépj velük kapcsolatba. Az empátia hatékony vezetői eszköz.

A vezetők másokat is ösztönöznek azáltal, hogy elismerik erősségeiket, elősegítik a kreativitást és ösztönzik az innovációt.

Mit mondanak az olvasók

„Ha Ön is azok közé tartozik, akik azt mondják: „Nem mutathatok gyengeséget, szeretetet, vagy mindenre tudnom kell a választ”, akkor ez a könyv Önnek szól. Ha jobb vállalati kultúrát szeretne teremteni, akkor ez a könyv Önnek szól.”

Termékmenedzsment a ClickUp segítségével

A ClickUp termékmenedzsment minden eszközt tartalmaz, amire szüksége van a termékfejlesztési projektek hatékony tervezéséhez, végrehajtásához és kezeléséhez. A Gantt-diagramok, a műszerfalak, a gondolattérképek és a jegyzettömbök csak néhány azok közül a funkciók közül, amelyek segítségével a legmegfelelőbb módon dolgozhat.

Emellett számos nézetet és szervezési funkciót is kínál. Íme, hogyan használhatja ki a ClickUp előnyeit az egyes fázisokban:

Bevezetés tervezése: Végezzen részletes tervezést azáltal, hogy a feladatokat alfeladatokra bontja, és így rangsorolja a fontosakat. Adjon hozzá konkrét bevezetési részleteket, például a bevezetési fázist, a feladat tulajdonosát vagy a függőségeket, hogy termékütemterveket készíthessen. A ClickUp projektmenedzsment eszközök segítenek a termék életciklusának minden fázisában.

A ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablonja segít Önnek abban, hogy elkészítse a termék sikeres bevezetésének ütemtervét.

Fejlesztés: Állítson be Kanban táblákat a fejlesztési munkafolyamatok kezeléséhez. Fedezze fel a ClickUp termékmenedzsment sablonokat, hogy kiváló folyamatokat alakítson ki és megbízható ütemtervet készítsen termékéhez.

Használja ki a testreszabható ClickUp Views segítségével a projektmutatókról szóló valós idejű jelentések előnyeit.

Prototípusok: A ClickUp segítségével a terméktervezési fájlokat, prototípusokat és vázlatokat közvetlenül a feladatokhoz csatolhatja, hogy könnyen hozzáférhessenek. A tervezési nézetek és táblák segítenek a prototípusok és a terméktervezési feladatok kezelésében. A prototípusok készítése okos lépés a fejlesztés során, mert segít a hibák korai felismerésében, pénzt takarít meg és biztosítja, hogy minden résztvevő megértse a végterméket.

A ClickUp példa projektterv-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a projektek tervezésében és végrehajtásában egy helyen.

Termékmarketing: Állítson be marketingcélokat és kövesse nyomon a legfontosabb eredményeket a ClickUp segítségével. A műszerfalak segítenek a marketingteljesítmény és a legfontosabb mutatók nyomon követésében. Használja a termékmenedzsment KPI-ket és mutatókat a határidők nyomon követéséhez, valamint a csapattagok és az érdekelt felek visszajelzéseinek összegyűjtéséhez. Ez megkönnyíti a termékmarketing csapatok számára a versenytársak lépéseinek nyomon követését és az azokra való reagálást.

A ClickUp értékesítési KPI sablonja segít nyomon követni és mérni értékesítési csapatának teljesítményét.

A ClickUp Whiteboard segítségével történő együttműködés a csapat gondolatai szervezett tervekké alakulnak. Automatizálja az ismétlődő feladatokat és funkciókat a ClickUp AI segítségével. Ezzel rengeteg időt és energiát takaríthat meg.

A ClickUp Whiteboards egy központi, vizuális központ, ahol a csapat ötleteit együttműködve koordinált cselekvésekbe alakíthatja.

Emelje hatékonyságát új magasságokba

Ennyi! Ez a 10 legjobb termékmenedzsment könyv, amelyek útmutatást nyújtanak termékmenedzserként végzett munkájához. Dr. Seuss szavaival élve: „Minél többet olvas, annál többet fog tudni. Minél többet tanul, annál több helyre jut el.”

Sok mindent tanulhat ezekből a bölcsességekkel teli könyvekből. A legfontosabb azonban, hogy ezt a tudást a való életben is alkalmazza.

Nem csak az elvek megértéséről van szó, hanem azok sikeres megvalósításáról is, megbízható termékek formájában. Ehhez szükség lehet egy profi segítségére.

Használja a ClickUp alkalmazást, hogy gyakorolja az eddig tanultakat, és vegye kézbe a termékmenedzsment folyamat irányítását!