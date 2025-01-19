Hogyan állítson fel kaszkádszerű célokat csapatának 2025-ben?

Nem titok, hogy a célok kitűzése összefügg a sikerrel. Az INC megállapította, hogy az emberek 42%-kal nagyobb valószínűséggel érik el azokat a célokat, amelyeket leírnak. Ráadásul a világos célokkal rendelkező alkalmazottak 3,6-szor nagyobb valószínűséggel elkötelezettek a vállalatuk iránt.

A valóság azonban az, hogy sok vállalat nem állapít meg egyértelmű prioritásokat. A Harvard Business Review egyik tanulmánya megállapította, hogy egy professzionális szolgáltató cégnél a megkérdezett alkalmazottak 84%-a nem volt tisztában a szervezet legfontosabb prioritásaival. Ezenkívül a vezetők csupán 55%-a tudta megnevezni a vállalat öt legfontosabb céljának egyikét.

Miért van akkor olyan sok vállalatnak problémája a célok kitűzésével? A folyamat kihívást jelenthet, és nem csupán egy általános célkitűzés megfogalmazásáról van szó. A hatékony céloknak mérhetőnek kell lenniük, és a vállalat céljaira kell irányulniuk.

Itt jöhetnek jól a kaszkádszerű célok. 👀

Itt beszélünk arról, hogy mik a kaszkád célok, és meghatározzuk azok használatának előnyeit az Ön vállalkozása számára. Ezután megmutatjuk, hogyan valósíthatja meg a kaszkád célokat, hogy a csapat minden tagja hozzájárulhasson az Ön céljainak eléréséhez.

Mik azok a lépcsőzetes célok?

A kaszkád célok egy strukturált célkeret. Kezdje a nagyobb szervezeti célokkal, majd bontsa azokat kisebb célokra a csapatok és az egyének számára. Az elképzelés az, hogy mindenki a vállalat fő célja felé haladjon azáltal, hogy olyan feladatokon és projektekben dolgozik, amelyek hozzájárulnak ahhoz.

A folyamat azzal kezdődik, hogy az érdekelt felek meghatározzák a vállalkozás átfogó célját. Ezután a projektmenedzserek és a csapatvezetők számára célokat és feladatokat határoznak meg a fő cél elérése érdekében. A folyamat kaszkádhatással folytatódik minden csapat tag és a vállalat minden egyes alkalmazottja számára. ✨

A hangsúly az, hogy egy fő céllal kezdjük, és visszafelé haladva hozzunk létre projekteket és feladatokat minden csapat számára, amelyek közelebb viszik a vállalatot a célhoz. Minden kaszkád célnak világosnak és mérhetőnek kell lennie. Emellett minden csapattag kapacitásához és képességeihez kell igazodniuk.

A kaszkád célok típusai

Ezen átfogó célkereteken belül többféle kaszkád cél létezik. Mindegyik más-más megközelítést vagy technikát kínál a fő cél eléréséhez. 🏆

A kaszkád célok típusai a következők:

SMART célok: A SMART célok konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek. Ezek a célok reálisak és megvalósíthatók.

Célok és kulcsfontosságú eredmények ( OKR-ek ): Az OKR-ek egy átfogó célt vesznek alapul, és azt kulcsfontosságú eredményekhez és feladatokhoz kötik, amelyek a fő cél elérésének lépéseiként vannak megtervezve.

Nagy, merész célok (BHAG): Hosszú távú célok, amelyek célja az izgalom fokozása azáltal, hogy magasra teszik a mércét a sikerhez, ami gyakran merész, kockázatos és nagyratörő.

Használja a ClickUp SMART Goals Template sablonját, hogy strukturálja és egyszerűsítse célkitűzési stratégiáit egy kezelhető rendszerré.

Példák a lépcsőzetes célokra

Vegyünk egy utazási irodát példaként a kaszkádszerű SMART célokra. A negyedév fő vállalati célja lehet 5400 üdülési csomag eladása. Minden csapat minden feladata és célja ennek elérésére kell, hogy irányuljon. Ez azt jelentheti, hogy az értékesítési csapat 1300 új ügyfél megszerzését tűzi ki célul. A marketingcsapat célja lehet 40 e-mailes marketingkampány kiküldése.

Az értékesítési csapaton belül az értékesítési vezető konverziós célokat állíthat fel minden egyes értékesítési képviselő számára, például 150 új ügyfél megszerzését. A marketing oldalon a vezető a munkát célokra oszthatja fel, például a közösségi média konverziók növelése vagy egy bizonyos számú hirdetési kampány létrehozása alapján.

A ClickUp OKR Dashboardja testreszabott nézeteket kínál a funkciók közötti projektekhez, automatizálással növeli a hatékonyságot, és szabványosítja a legjobb gyakorlatokat a skálázható siker érdekében.

Most nézzünk meg közelebbről egy példát a kaszkád célokra az OKR-ek segítségével. Tegyük fel, hogy egy hajókereskedés tulajdonosa azt a fő célt tűzi ki, hogy a régió legnagyobb hajókereskedőjévé váljon.

A célhoz kapcsolódó legfontosabb eredmények a következők lehetnek:

Legfontosabb eredmény #1: Az összes regionális hajóeladás 55%-ának kezelése

2. legfontosabb eredmény: A márkaépítés és a láthatóság 35%-os növelése

3. legfontosabb eredmény: Vezessen be egy CRM-rendszert az összes ügyfélkapcsolat kezelésére

Mint látható, ezek a kulcsfontosságú eredmények különböző részlegeket érintenek, beleértve az értékesítést és a marketinget is. Innen a csapatvezetők kiválaszthatnak egy kulcsfontosságú eredményt fő csapatcélként. Ezután azt további kulcsfontosságú eredményekre bontják, hogy elérjék a célt.

Például az értékesítési csapat fő célja lehet az összes regionális hajóeladás 55%-ának elérése, és a legfontosabb eredmények között szerepelhet három új értékesítési képviselő felvétele és a hajóeladások számának 40%-os növelése az előző évhez képest. A marketingcsapat legfontosabb eredményei között szerepelhet egy tanácsadó felvétele CRM-rendszer kiépítésére, valamint 10 hirdetési kampány vagy e-mailes marketingkezdeményezés lebonyolítása.

A kaszkád célok kitűzésének előnyei

A célkitűzés top-down megközelítésének előnyei között szerepel a munkavállalók nagyobb elkötelezettsége, a célzott munkavégzés és a jobb együttműködés. A vezetői szinttől a belépő szintű munkavállalókig mindenki egy közös célhoz kötődik, és munkája a fő célok és a személyes munkavállalói célok elérésére irányul.

Íme néhány kulcsfontosságú előnye a kaszkádszerű célok kitűzésének. 💪

Jobb teljesítménymenedzsment

A lépcsőzetes célok megkönnyítik a teljes szervezet teljesítményének nyomon követését és értékelését. Az egyes csapattagok számára testre szabott projektcélok segítségével könnyen felmérhető, hogy az egyes alkalmazottak hogyan teljesítenek.

Mivel a kaszkádszerű célok általában mérhetőek, mutatók segítségével megnézheti, hogy egy csapat vagy egy személy mennyire közel áll a céljához, hol maradtak le a projektek, vagy kiemelhet valamit, ami jól működött.

Megnövekedett munkavállalói elkötelezettség

A munkavállalók jobban teljesítenek, ha olyan céljaik vannak, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a szervezet sikeréhez. Ez azt jelenti, hogy nagyobb valószínűséggel vállalnak új projekteket, kreatív ötleteket generálnak és a fontos munkákra koncentrálnak. Motiváltak lesznek az elfoglalt munkák automatizálására és idejüket fontosabb feladatokra fordítják.

Gyorsan megtekintheti és kezelheti az aktív és inaktív automatizálásokat a különböző terekben, a felhasználói frissítésekkel és leírásokkal együtt.

Jobb stratégia és célok összehangolása

Sok vállalkozás szenved összehangolási problémáktól, különösen akkor, ha több részleg is részt vesz ugyanabban a projektben. A nagy vállalati célok kitűzése és a célok eléréséhez szükséges feladatok felosztása az egyes részlegek között megkönnyíti az összehangolást és egyszerűsíti az üzleti folyamatok kezelését. 📈

Amikor úgy dönt, hogy bővíti a vállalatot vagy egy projektet, könnyű elszigetelni az új alkalmazottakat. Gondoljon csak a vállalat fő céljára, és arra, hogy az új munkatárs hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy a csapat elérje a célját.

Egyszerűsített munkafolyamatok és célzott feladatok

A kaszkádszerű célok segítségével a vezetők könnyebben hozhatnak létre munkafolyamatokat és oszthatnak ki feladatokat vállalati és egyéni szinten. Az általános célt szem előtt tartva bontsa fel a feladatokat kezelhető lépésekre a szervezet minden szintjén. ✍️

Növelje projektjei átláthatóságát testreszabható feladat típusokkal, és javítsa a feladatkezelési tevékenységek szervezettségét.

Prioritásokat és függőségeket is létrehozhat a munka irányításához, függetlenül attól, hogy csapat- vagy egyéni célokról van szó. Jelölje ki azokat a feladatokat, amelyek a legnagyobb hatással járnak és a legkevesebb erőfeszítést igénylik, hogy azokat elsőként kezelje. Ezután azonosítsa azokat a területeket, amelyeknél a munka megkezdése előtt egy másik feladat elvégzése szükséges. A kaszkádszerű célok iránymutatásával napi feladatlistákat hozhat létre a projekt nyomon követésének kezeléséhez a siker érdekében.

Ezek a célok megszüntetik a redundanciát, különösen nagy csapatok esetében. Ráadásul elkerülik az egymással versengő célokat, és mindenki a munkájára koncentrálhat.

Nagyobb átláthatóság és felelősségvállalás

Mivel mindenki a vállalati célok elérése érdekében dolgozik, a kaszkádszerű célok felelősségvállalási elemet adnak hozzá. Mindenki tudja, milyen munkáért felelős és milyen hozzájárulást várnak tőle. Ez növeli az átláthatóságot és lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy a célkitűzési folyamat során felelősséget vállaljanak a projektekért.

A kaszkád célok megvalósítása

A kaszkád célok megvalósítása folyamatos, és az év során többször is felül kell vizsgálni. Jó ötlet az is, ha meggyőzi az alkalmazottakat, és beleszólást ad nekik az egyéni és csapatcélokba. Így jobban kötődnek a munkához, és nagyobb felelősséget éreznek a projekt iránt. Íme, hogyan valósíthatja meg a kaszkád célokat egy egyszerű, öt lépésből álló folyamatban. ✅

1. Tekintse át a vállalat küldetését, és tűzzön ki hosszú távú célokat

Mielőtt célokat tűzne ki, fontos figyelembe venni a vállalat küldetését, amely nagyobb cégeknél a munkavállalók számára nem mindig egyértelmű. Munkáját mindig a küldetése és értékei kell, hogy vezéreljék. Ez a célja mögött álló hajtóerő és az üzleti tevékenységének oka.

Ha megérti vállalatának küldetését és értékeit, akkor olyan elérhető célokat állíthat fel, amelyek előreviszik vállalkozását. Ha biztosítja, hogy az alkalmazottak megértsék a küldetést, akkor jobban végzik munkájukat és jobban igazodnak a vállalat igényeihez. 🧐

Állítson fel mérhető célokat a feladatokhoz és projektekhez automatikus előrehaladással, hogy hatékonyabban érje el a meghatározott határidőkkel és számszerűsíthető célokkal rendelkező célkitűzéseket.

Miután meghatároztad a küldetésedet, használd a ClickUp Goals nevű eszközt mérhető célok kitűzéséhez. Ez a célkitűző szoftver megkönnyíti a célok meghatározását, kiosztását, kezelését és nyomon követését. Használd SMART célok, KPI-k és OKR-ek kitűzéséhez és nyomon követéséhez.

Kezdje azzal, hogy meghatározza a vállalat és az összes részleg vagy csapat fő célját. Ezután dolgozza át az egyes csapatokat és egyéneket, hogy olyan elérhető célokat állítson fel, amelyek hozzájárulnak a vállalat egészét érintő fő célok eléréséhez. Találkozzon az egyes csapat tagokkal, hogy meghallgassa véleményüket a konkrét célokról és azokról a feladatokról, amelyek szerintük a legnagyobb hatást gyakorolják.

Rendezze az üzleti célokat mappákba, hogy láthassa minden csapattag legfőbb céljait vagy egyéni céljait. A haladáskövető funkció százalékos diagramot ad hozzá, amely megmutatja, hogy a cél eléréséhez hány feladatot teljesítettek.

2. Határozzon meg rövid távú célokat negyedéves alapon

A hatékony kaszkád célok a rövid és hosszú távú célok keverékét jelentik. Miután meghatároztad az egyes személyek fő éves céljait, bontsd azokat negyedéves célokra. 🛠️

Használjon olyan eszközt, mint a ClickUp célkitűzési sablonjai, hogy ez a feladat gyorsabb és könnyebb legyen. Számos lehetőség közül választhat, és feleannyi idő alatt állíthat be SMART célokat, OKR-eket, kiegyensúlyozott eredménykártyákat vagy karrier célokat.

A ClickUp OKR sablonja az ügyvezető csapat számára egyetlen megbízható forrásként szolgál a valós idejű előrehaladás nyomon követéséhez.

Az egész évre vonatkozó célokat negyedévekre bontva tervezheti meg, de gyakran érdemes felülvizsgálni őket. Ideális esetben a negyedév végén üljön össze, hogy áttekintse az elvégzett munkát, és meghatározza a következő negyedév céljait, hogy a vállalat átfogó céljai megvalósításának ütemtervét betarthassa.

Különbséget kell tenni a célok és a célkitűzések között – a célok a fő célok, míg a célkitűzések segítenek a munkavállalóknak megérteni, hogyan érhetik el azokat a célokat. Mindkettő kulcsfontosságú szerepet játszik a negyedéves munkák prioritásainak meghatározásában.

3. Állítson be egyéni és csapatcélokat

Ismételje meg ezt a célkitűzési folyamatot minden csapat és csapattag esetében. Gondoskodjon arról, hogy a célok és célkitűzések kiválasztásakor ők is beleszólhassanak a döntéshozatali folyamatba. Ne feledje, hogy minden projektnek és feladatnak kapcsolódnia kell a vállalat fő céljához és a negyedéves célkitűzésekhez.

Használja a ClickUp Priorities funkciót olyan munkafolyamatok létrehozásához, amelyek a munkát fontosság szerint bontják le. Adjon hozzá egyéni mezőket a legnagyobb hatással és a legkevesebb erőfeszítéssel járó munkákhoz. Használjon színkódokat a könnyen elvégezhető és a legnagyobb hatással bíró feladatok egyszerű azonosításához.

Gyorsan állítsa be a feladat prioritását a feladatban, hogy jelezze, mire kell először figyelni.

A ClickUp Dependencies segítségével könnyen azonosíthatóak azok a feladatok, amelyek más feladatok miatt blokkolódnak. Így a többfunkciós csapatok gyorsan láthatják, milyen munkát kell elvégezniük, hogy elkerüljék a vállalat többi részének munkafolyamatában bekövetkező késedelmet.

4. Ellenőrizze a célokat alulról felfelé haladva

Miután meghatároztad az egyes személyek, csapatok és a vállalat céljait, ellenőrizd, hogy minden összhangban van-e a stratégiai terveddel. Dolgozz alulról felfelé haladva – vizsgáld át az összes személyes, csapat- és projektmenedzsment célt a vállalat legmagasabb szintjéig.

Vegye figyelembe azokat a célokat, amelyek nem állnak összhangban üzleti stratégiájával, vagy azokat a területeket, ahol javításra van szükség. A célok tervét mutassa be a vezetőségnek és a legfontosabb érdekelt feleknek, hogy biztosítsa a megfelelő felülvizsgálatot.

5. Ütemezzen ellenőrzéseket és teljesítményértékeléseket

A legtöbb projekthez hasonlóan ezeket sem lehet csak úgy megvalósítani, majd elfelejteni. A felülvizsgálatok kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a stratégiai célokat szem előtt tartsuk és szükség szerint módosítsuk. Használja a ClickUp naptár nézetét a haladás nyomon követéséhez és a rendszeres ellenőrzések ütemezéséhez. 💼

Kezelje a projekteket és ütemezze a feladatokat a rugalmas Naptár nézetben, hogy a csapatok szinkronban maradjanak.

A check-inek nem csupán a teljesítménycélok felülvizsgálatára szolgálnak, hanem kiváló alkalmat nyújtanak visszajelzések gyűjtésére és a munkavállalói lojalitás javítására is. Szánjon fél órát vagy egy órát az egyéni célok felülvizsgálatára, és szerezzen gyakorlati betekintést.

A megbeszélések során vizsgálja át a vállalat általános céljait, a vezetői célokat és a személyes előrehaladást. Döntse el, hogy új célokat kell-e kitűznie a magasabb célok elérése vagy a piaci változásokhoz való alkalmazkodás érdekében. A munkavállalók visszajelzései alapján módosítsa a célokat és az ütemterveket, és szükség esetén nyújtson támogatást.

Célok kitűzése és gyorsabb elérése a ClickUp segítségével

Akár saját célokat tűz ki álmai eléréséhez, akár egy nagyobb vállalati küldetésért dolgozó csapatot irányít, a lépcsőzetes célok segíthetnek a prioritások meghatározásában és a célok elérésében. A fenti öt lépéses útmutató segítségével minden folyamat szakaszához elérhető és mérhető célokat tűzhet ki.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdjen el hatékonyabb és motiváltabb csapatokat építeni. A Célok funkcióval könnyedén létrehozhat célokat a vállalat és az egyes alkalmazottak számára. Ráadásul a beépített munkafolyamatok, feladatkezelés és jelentések folyamatosan tájékoztatják Önt az előrehaladásról, így gyorsabban elérheti céljait.