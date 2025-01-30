A 10 legjobb felhasználói nyomkövető szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

A vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek legnagyobb tanulási forrásukra: ügyfeleikre. A modern vállalkozások nagymértékben támaszkodnak az ügyfélkövető szoftverekre, hogy jobban megértsék a felhasználókat.
Az ügyfél- vagy felhasználókövető szoftverek lehetővé teszik a termék- és marketingcsapatok számára, hogy alaposan tanulmányozzák az ügyfelek útját, az egyes érintkezési pontokon megmutatkozó preferenciáiktól kezdve egészen addig, hogy mikor és hogyan lépnek ki az értékesítési csatornából.
A vállalatok ezt az adatot felhasználják arra, hogy fontos üzleti döntéseket hozzanak, új funkciókat fejlesszenek ki vagy üzeneteiket módosítsák.
Valójában a „felhasználók által vezérelt” termékfejlesztés manapság széles körben elterjedt jelenség, amely segít a vállalkozásoknak személyre szabni az ügyfélkapcsolatokat és ügyfélközpontúbbá válni.
Mi az a felhasználói nyomon követés?
A felhasználói nyomon követés a felhasználói viselkedési adatok gyűjtésének, tárolásának és elemzésének folyamata. Amint a felhasználók böngészik az alkalmazását vagy webhelyét, eszközök segítségével nyomon követheti viselkedésüket.
A felhasználói nyomkövető eszközök általában a következőkre vonatkozó információkat gyűjtenek:
- Webelemzés, amely magában foglalja a oldalnézeteket, az akvizíciós csatornákat és a munkamenet időtartamát.
- Viselkedéselemzés, beleértve a felhasználói érzelmeket, a felhasználói elkötelezettséget és a termékélményt
- Felhasználói tesztelés, például használhatósági kutatás, felhasználói interjúk és közönségkezelés
Mit kell keresnie a felhasználói nyomon követő szoftverekben?
A legtöbb szoftverhez hasonlóan a vásárlási döntés nagymértékben függ az Ön igényeitől és üzleti céljaitól. Van azonban néhány alapvető szempont, amelyet mindenképpen figyelembe kell vennie.
- Funkciók: Először is, határozza meg, hogy milyen felhasználói elemzéseket szeretne nyomon követni: a webhely teljesítményét, a termékélményt, a felhasználói viselkedést vagy mindet. Ennek alapján válassza ki azt az eszközt, amely megfelel az Ön egyedi igényeinek.
- Pontosság: A pontatlan vagy félrevezető jelentések helytelen döntésekhez vezetnek. Gondosan ellenőrizze a felhasználói nyomonkövető szoftver által generált adatok pontosságát.
- Adatvédelem: Győződjön meg arról, hogy a választott szoftver tiszteletben tartja a felhasználók adatainak védelmét, megfelel az összes vonatkozó adatvédelmi előírásnak, anonimizálja az adatokat, és kéri a felhasználók hozzájárulását.
- Skálázhatóság: Válasszon olyan szoftvert, amely az üzleti növekedéssel együtt skálázható, és képes megbirkózni a változó igényekkel.
- Használhatóság: Az utolsó dolog, amire szüksége van, egy nehézkes, elavult felhasználói felület vagy bonyolult navigáció. Tesztelje, hogy a felhasználói tesztelő platform intuitív és könnyen beállítható-e.
- API-k és integrációk: Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz zökkenőmentesen integrálható a többi technológiai eszközével.
A 10 legjobb felhasználói nyomkövető szoftver
Jelenleg több felhasználói nyomkövető eszköz is elérhető a piacon, de mi összeállítottuk a 10 legjobb közül a legjobbat.
1. Dynatrace
A Dynatrace USP-je az, hogy milyen jól integrálja a felhasználói nyomon követést a BizOps és DevOps eszközeivel.
Ez a megoldás az IT-csapatok számára infrastruktúra-felügyeletet, alkalmazás-tesztelést, biztonságot és kódszintű megfigyelhetőséget biztosít. Emellett a üzleti csapatok számára valós idejű felhasználói felügyeletet, felhasználói viselkedéselemzést és funkcióbevezetési elemzést is biztosít.
A Dynatrace legjobb funkciói
- Figyelje infrastruktúráját, alkalmazásait, szervereit és felhasználóit egy helyről
- Elemezze a felhasználói viselkedést különböző helyszíneken, böngészőkben és eszköztípusokban.
- Kövesse nyomon az üzleti KPI-ket, a bevételeket és a trendeket a kontextusfüggő felhasználói adatok segítségével.
- Nyomozza le a fenyegetések és incidensek kiváltó okát
A Dynatrace korlátai
- Sok új felhasználó számol be meredek tanulási görbéről.
- Nincs készre szabott testreszabási lehetőség
- Egyes felhasználók drágának találhatják
A Dynatrace árai
- Valódi felhasználói monitorozás: 0,00225 USD/munkamenet
Dynatrace értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1200+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (45+ értékelés)
2. Datadog
A Datadog egy felhőalapú, felhasználói tevékenységet figyelő szolgáltatás, amely teljes áttekintést nyújt arról, hogy a felhasználók hogyan interagálnak webhelyével és alkalmazásával a front-end és a back-end oldalon.
Az IT-vezetők és mérnökök számára kifejlesztett Datadog valós felhasználói és infrastruktúra-figyelést biztosít. Segít a vállalkozásoknak betekintést nyerni a felhasználói viselkedésbe, miközben biztonságos élményt nyújt számukra.
A Datadog lehetővé teszi szimulációk futtatását is, hogy tesztelje a felhasználói utakat a böngészőkben, és így felderítse a hibákat és a zavarokat.
A Datadog legjobb funkciói
- Figyelje a felhasználói viselkedést valós időben böngészőkön és mobil eszközökön egyaránt.
- Vizualizálja az adatokat egyedi diagramokkal, irányítópultokkal és jelentésekkel
- Értesítések minden incidensről és automatikus válaszok létrehozása
- Azonosítsa a weboldal alapvető teljesítménymutatóinak, például a lassú betöltési sebességnek a kiváltó okát.
A Datadog korlátai
- A jelentésekben hiányzik a mélység és a részletesség
- A mobilalkalmazások tesztelése korlátozott
- A platform viszonylag drága.
- Problémák az ügyfélszolgálattal
Datadog árak
- RUM: 1,50 dollártól kezdődik 1000 munkamenetenként havonta.
- RUM és Session Replay: 1,80 dollártól 1000 munkamenetenként havonta.
Datadog értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (430+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (230+ értékelés)
3. Solarwinds Security Event Manager
A Solarwinds Security Event Manager nem egy tipikus, termék- vagy marketingcsapatok számára készült felhasználói nyomonkövető szoftver. Ez egy DevOps eszköz, amelyet IT-vezetők számára terveztek, és amelynek középpontjában a biztonság áll.
A Solarwinds Security Event Manager nyomon követi a felhasználói viselkedést, hogy elemezze a gyanús viselkedést vagy a webhelyére vagy online vállalkozásának infrastruktúrájára jelentett fenyegetéseket. Használatához bizonyos mértékű technikai és kódolási ismeretekre van szükség.
Ezen túlmenően a Solarwinds Security Event Manager segít nyomon követni az alkalmazottak tevékenységét a vállalati eszközökön és eszközökön.
A Solarwinds legjobb funkciói
- Automatizálja a fenyegetések észlelését és az azokra való reagálást, amikor általános riasztások lépnek működésbe.
- Használja a beépített jelentéssablonokat, hogy megfeleljen az olyan előírásoknak, mint a PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP és HIPAA.
- Elemezze IT-infrastruktúráját a biztonsági balesetek és sebezhetőségek szempontjából
A Solarwinds korlátai
- A riasztások létrehozása unalmas folyamat lehet.
- A megvalósításhoz technikai ismeretekkel rendelkező szakemberek vagy IT-menedzserek szükségesek.
- Korlátozott tárolási lehetőségek
Solarwinds árak
- Egyedi árazás
Solarwinds értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (65+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. Kissmetrics
A Kissmetrics egy felhasználói viselkedéselemző platform, amely átfogó funkciókkal segíti a vállalkozásokat az egyes felhasználók viselkedésének nyomon követésében. Ez az egyik olyan platform, amely a felhasználói viselkedés és a bevételek közötti összefüggésre összpontosít.
Az iparág veteránjaként a Kissmetrics számos üzleti szempontból hasznos jelentést kínál, például csatornákat, bevétel szerinti tevékenységi bontást és ügyfélútvonalakat.
A Kissmetrics legjobb funkciói
- Szerezzen betekintést bevételeibe, ügyfelei életre szóló értékébe és elvándorlási arányába.
- Kövesse nyomon a funkciók használatát, az aktív felhasználókat, az oldal megtekintéseket, a visszatérítéseket és még sok mást.
- Használjon nyers adatokat és SQL lekérdezéseket a felhasználói viselkedés alapos vizsgálatához.
- Elemezze a funkciók munkafolyamatait, és határozza meg, hol lépnek ki a felhasználók.
A Kissmetrics korlátai
- Az adatok összefoglalása és a jelentések készítése kihívást jelenthet.
- A testreszabás bonyolult lehet
- A platform nagy számú esemény feldolgozása esetén lassan töltődik be.
Kissmetrics árak
- Fizessen használat alapján: 0,0025 dollártól eseményenként
- Silver: 199 dollár havonta
- Gold: 499 dollár havonta
- Platinum: Egyedi árazás
Kissmetrics értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (160+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. Crazy Egg
A Crazy Egg egy könnyen használható weboldal-látogatókövető szoftver, amely olyan funkciókkal rendelkezik, mint a forgalmi jelentések, a felvételek és a viselkedési jelentések. A platform funkciói korlátozottak, de tiszta felhasználói felületen helyezkednek el, ami jó választássá teszi kezdők és kisvállalkozások számára.
A Crazy Egg egyik izgalmas funkciója a „Snapshots” (Pillanatképek), amely minden céloldalhoz öt jelentést ad: hőtérképeket, görgetési térképeket, konfetti jelentéseket, átfedési jelentéseket és listás jelentéseket. Ezeket a pillanatképeket össze lehet hasonlítani, exportálni és megosztani más csapattagokkal.
A Crazy Egg legjobb funkciói
- Szerezze be az összes alapvető webhelyelemzési funkciót, mint például a hőtérképek, a görgetési térképek és a hibakövetés.
- Ismerje meg a felhasználói viselkedést, például a kattintások nyomon követését, a frusztráció nyomon követését és az egér mozgását.
- Elemezze a kattintható elemeket, mint például a linkeket, gombokat és akár az űrlapokat is.
A Crazy Egg korlátai
- A jelentéskészítési funkció meglehetősen korlátozott.
- Viszonylag drága
Crazy Egg árak
- Alap: 29 dollár havonta
- Alapcsomag: 49 dollár havonta
- Plusz: 99 dollár havonta
- Pro: 249 dollár havonta
Crazy Egg értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (108 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (82 értékelés)
6. Matomo
A Matomo (korábban Piwik) egy nyílt forráskódú alternatíva a népszerű webelemző eszközökhöz, mint például a Google Analytics és a Hotjar, a webhely látogatóinak nyomon követéséhez. A Matomo egyike az egyetlen webhely-felhasználókövető eszközöknek, amelyek helyszíni megoldást és 100%-os adat tulajdonjogot biztosítanak.
A Matomo, mint az egyik kevés nyílt forráskódú webhely-látogatókövető eszköz, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy csatlakozzanak egy virágzó marketingesek és fejlesztők közösségéhez, ahol kérdésekre válaszolhatnak és tanácsokat adhatnak az ügyfélelemzéssel és a piackutatásokkal kapcsolatban.
A Matomo legjobb funkciói
- Használjon hőtérképeket, konverziós tölcséreket, hirdetéselemzéseket és egyéb eszközöket, hogy jobban megértse webhelye teljesítményét.
- Legyen 100%-ban a tulajdonosa a platformon gyűjtött adatoknak
- Pontos jelentéseket kaphat adatmintavétel nélkül.
- Ismerje meg, hogyan reagálnak a webhely látogatói az Ön audio- és videotartalmára.
A Matomo korlátai
- Nem integrálható a Google Marketing Platformokkal
- A Matamo helyszíni eszköze bonyolult
- A testreszabás és az adatok vizualizálása kihívást jelenthet
Matomo árak
- Helyi telepítés: Ingyenes
- Felhő: 19 dollár havonta
Matomo értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (85+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (55+ értékelés)
7. AppDynamics
Az AppDynamics elsősorban infrastruktúra-felügyeletre használatos, és néhány fontos felhasználói nyomonkövetési funkciót kínál. Ezek közé tartoznak a webhelyhasználati jelentések, a végfelhasználói böngésző és mobil eszközök felügyelete, valamint a konverziós arányok.
A látogatókövető eszköz belső felhasználási esetekben alkalmazotti megfigyelő szoftverként is használható.
Az AppDynamics szintetikus monitorozást is kínál a hibák és bugok elhárításához, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy webhelyeiket a háttérből figyeljék, így biztosítva a zökkenőmentes és problémamentes felhasználói élményt.
Az AppDynamics legjobb funkciói
- Figyelje webhelyét, alkalmazását és infrastruktúráját egyetlen platformon
- Optimalizálja digitális élményét a vásárlói út mélyreható ismereteivel
- Valós idejű frissítéseket kaphat az incidensjelentésekről
- Kövesse nyomon, mi történik webhelye frontend és backend felületén!
Az AppDynamics korlátai
- A működtetéshez JavaScript ismeretek és platformképzés szükséges.
- A legtöbb funkció kis- és középvállalkozások számára felesleges.
- Idővel drágulhat
AppDynamics árak
- Infrastruktúra-felügyelet: 6 USD/hó CPU-magonként
- Prémium: 6 USD/hó CPU magonként
- Vállalati: 33 USD/hó CPU magonként
- Enterprise for SAP: 50 USD/hó CPU magonként
- Valódi felhasználói monitorozás: 0,06 USD/hó 1000 tokenenként
- Cisco biztonságos alkalmazás: 13,75 USD/hó CPU magonként
AppDynamics értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (370+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)
8. Google Analytics
A Google Analytics a világszerte legismertebb webhely-felhasználókövető szoftver, és erre jó oka van. A Google Marketing Platform részét képezi, egyszerű, intuitív felhasználói felülettel rendelkezik, és ami a legfontosabb: teljesen ingyenes.
A Google Analytics felhasználói tevékenységet figyelő szoftverként valós idejű és korábbi adatokat követ nyomon a felhasználói viselkedésről, és segíthet a marketingeseknek megérteni a vásárlók weboldalon történő útját.
A legfontosabb funkciók között szerepel a forgalomfigyelés (összes látogatás, egyedi oldalnézetek, egyedi látogatók), a közönségelemzés (demográfiai adatok, érdeklődési körök, használt eszközök), a konverziókövetés (akvizíciós csatorna, űrlapküldések, kattintások) és még sok más.
A Google Analytics egyedi jelentéseket és integrációkat is biztosít a Google többi szolgáltatásával, hogy a marketingesek egyetlen ügyfél-adatbázis platformról kezelhessék az összes adataikat.
A Google Analytics legjobb funkciói
- Hozzon létre egyedi irányítópultokat az üzleti célok és a KPI-k nyomon követéséhez.
- Kód nélküli nyomon követéssel perceken belül elindulhat
- Finomítsa üzeneteit, hirdetéseit és webhelyét a Google Analytics közönségelemzéseinek segítségével.
- Ingyenesen integrálható a BigQuery-vel, és ML segítségével előrejelző közönségeket hozhat létre.
A Google Analytics korlátai
- Nincs hozzáférés a nyers felhasználói adatokhoz
- A Free csomagban nincs ügyfélszolgálat
- Az adatmintavétel pontatlanságokhoz vezethet
- A fizetős csomag nagyon drága.
A Google Analytics árai
- Ingyenes
- Google Analytics 360: 12 500 USD havonta (vagy 150 000 USD évente)
Google Analytics értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (6250+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (7760+ értékelés)
9. Hotjar
A Hotjar egy termékélmény-elemző platform, amely a felhasználói viselkedés mélyreható elemzését biztosítja.
A Hotjar látogatókövető szoftvere olyan látogatókövető eszközöket tartalmaz, mint a hőtérképek és a munkamenet-felvételek, visszajelzési eszközöket, mint az űrlapok és a felmérések, valamint felhasználói kutatási eszközöket, mint a közönségkezelés és a használhatósági tesztelés.
A vállalkozások általában a Hotjar és a Google Analytics szoftvereket használják, hogy kontextust adjanak a közönség viselkedéséhez és egyszerűsítsék a döntéshozatali folyamatokat.
Például a Hotjar munkamenet-felvételei segítségével megértheti, miért van egy adott céloldalnak magas kilépési aránya a Google Analyticsben.
A Hotjar legjobb funkciói
- Elemezze webhelye teljesítményét hőtérképekkel és görgetési százalékokkal.
- Dokumentálja a fontos videofelvételeket vagy a kísérletek eredményeit
- Használja a munkamenet-felvételeket, hogy visszakövesse felhasználói útját, és pontosan meghatározza az akadályokat.
- Figyelje a viselkedési trendeket egyedi jelentésekkel
A Hotjar korlátai
- Az ingyenes csomag korlátozott oldalmegtekintéseket és munkamenet-felvételeket kínál, ami korlátozó lehet a nagy forgalmú webhelyek esetében.
- A hőtérkép-adatok összesítve vannak, és nem érhetők el valós időben.
- A kísérletek megvalósítása és beállítása időigényes folyamat.
Hotjar árak
- Alap: Örökre ingyenes
- Plusz: 32 dollár havonta
- Üzleti: 80 dollár havonta
- Skálázhatóság: 171 dollár havonta
Hotjar értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)
10. UserTesting
A listán szereplő többi felhasználói nyomkövető eszközzel ellentétben a UserTesting a „Human Insights” elvén alapul, amelynek keretében a felhasználók proaktívan keresnek közönséget termékeik vagy szolgáltatásaik tesztelésére, ahelyett, hogy csak a beérkező látogatókat figyelnék.
A UserTesting segíthet a termékfejlesztő csapatoknak (UX-kutatóknak, termékmenedzsereknek és UI-tervezőknek) a prototípusok vagy funkciók tesztelésében és validálásában. A marketingcsapatok pedig megérthetik a közönség reakcióját a weboldalukra és üzeneteikre.
A UserTesting jelentős közönséghálózattal rendelkezik, amelyet a vállalkozások felhasználhatnak termékeik és weboldalaik tesztelésére. Ha azonban ez nem működik, saját közönségüket is bevonhatják a platformba.
A UserTesting egyéb hozzáadott értékű szolgáltatásokat is nyújt, például UX stratégiát és tanácsadást, akadálymentességi tesztelést és még sok mást.
A UserTesting legjobb funkciói
- Végezzen használhatósági teszteket, és szerezzen visszajelzéseket valódi emberektől.
- Vegye fel és kezelje a platformon a személyre szabott közönségeket
- Használja ki az AI előnyeit, hogy jobban megértse a felhasználók hangulatát vagy a felhasználói viselkedés rendellenességeit a tesztelés során.
- Használja a beépített integrációkat a felhasználói kutatási adatok szinkronizálásához a többi technológiai eszközével.
A UserTesting korlátai
- A vállalatod piaci szegmensétől függően nehéz lehet releváns közönséget találni a termék teszteléséhez.
- Egyes felhasználók a felhasználói felületet kissé nem intuitívnak találják.
- Az árak túl magasak lehetnek a kis- és középvállalkozások számára, különösen azok számára, amelyek több felhasználói profillal rendelkeznek.
UserTesting árak
- Ingyenes próba kérésre
- Alapvető információk: Egyedi árazás
- Haladó: Egyedi árazás
- Ultimate: Egyedi árazás
UserTesting értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (650+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (120+ értékelés)
Egyéb CRM eszközök
Miután kiválasztott egy vagy több felhasználói nyomkövető eszközt és megfogalmazta elvárásait, a következő lépés a felhasználói viselkedés, az elemzés és az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) közötti szakadék áthidalása.
A CRM eszközök integrálódnak a nyomon követő szoftveréhez, és segítenek az ügyfelek szegmentálásában, a kommunikáció személyre szabásában, prediktív kísérletek végrehajtásában, sőt, a potenciális ügyfelek pontozásában is.
A ClickUp-hoz hasonló CRM-eszközök közelebb hoznak Önt ügyfeleihez, és segítenek abban, hogy jobban megértsd felhasználói bázisodat.
ClickUp
Bár a ClickUp termékkészlet-kezelési funkciói miatt széles körben elterjedt, marketing- és CRM-képességei miatt a marketingesek és termékmenedzserek kedvelt választása.
Íme néhány módszer, amellyel a ClickUp átalakítja a döntéshozatalt és elősegíti az üzleti növekedést:
- Szinkronizálja webhelye elemzési céljait a ClickUP CRM-mel, hogy teljesebb képet kapjon ügyfelei vásárlási útjáról.
- Hozzon létre egy feladatot a ClickUp-ban, amikor incidens vagy hiba jelentkezik a szoftvertesztelési kísérletében.
- A ClickUp funkcióinak fejlesztését a felhasználói adatok elemzése alapján rangsorolja, például a vélemények, visszajelzések és navigációs minták alapján.
- Adja hozzá a fontos megállapításokat a ClickUp dokumentumokhoz és a munkahelyhez, hogy csapata bármikor hozzáférhessen azokhoz.
Ezen kívül a marketingesek a ClickUp AI-t is használják a felhasználói visszajelzések alapján tartalmi összefoglalók és webelemzések készítésére, valamint vizuálisan vonzó elemzési jelentések létrehozására, amelyeket megoszthatnak a vezetőséggel.
A ClickUp legjobb funkciói
- Rendezze ügyféladatait és automatizálja ügyfélkapcsolatát robusztus CRM-megoldásokkal és CRM-sablonokkal.
- Használja a ClickUp AI-t kampányötletek kidolgozásához, tartalmi összefoglalók készítéséhez és még sok máshoz.
- Integrálja a ClickUp-ot a felhasználói elemző eszközeivel, és hozzon létre egy egységes elemzési adatbázist.
- Használjon egyedi munkafolyamatokat, címkéket és szűrőket a felhasználói elemzések eredményeinek szegmentálásához és meghatározásához.
- Dolgozzon együtt csapatával valós időben, vagy szinkronizáljon e-mailekkel, táblákkal és közös dokumentumokkal.
- Több mint 50 műszerfal-widget segítségével testreszabhatja ügyféljelentéseit.
A ClickUp korlátai
- Mivel a ClickUp számos funkciót kínál különböző felhasználási esetekhez, a termelékenységtől a marketingig és az ügyfélkapcsolat-kezelésig, a tanulási görbe meredek lehet.
- A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)
- Gartner: 4,3/5 (több mint 130 értékelés)
Javítsa ügyfélkapcsolatait, növelje bevételeit és nyereségét
Az ügyfélkövető szoftverek első kézből nyújtanak betekintést abba, hogy a felhasználók milyen élményeket szereznek a webhelyén vagy termékével kapcsolatban. A termék- és marketingcsapatok ezt az információt felhasználva olyan megoldásokat dolgoznak ki, amelyek örömet okoznak az ügyfeleknek, és visszatérésre ösztönzik őket.
A listában szereplő bármely felhasználói elemző eszköz mélyebb betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe. Integrálja a választott felhasználói nyomonkövető szoftvert a ClickUp-pal, és fedezze fel az ügyfélközpontúság új távlatait.
Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, hogy többet tudjon meg!