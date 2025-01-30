A 10 legjobb felhasználói nyomkövető szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

A vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek legnagyobb tanulási forrásukra: ügyfeleikre. A modern vállalkozások nagymértékben támaszkodnak az ügyfélkövető szoftverekre, hogy jobban megértsék a felhasználókat.

Az ügyfél- vagy felhasználókövető szoftverek lehetővé teszik a termék- és marketingcsapatok számára, hogy alaposan tanulmányozzák az ügyfelek útját, az egyes érintkezési pontokon megmutatkozó preferenciáiktól kezdve egészen addig, hogy mikor és hogyan lépnek ki az értékesítési csatornából.

A vállalatok ezt az adatot felhasználják arra, hogy fontos üzleti döntéseket hozzanak, új funkciókat fejlesszenek ki vagy üzeneteiket módosítsák.

Valójában a „felhasználók által vezérelt” termékfejlesztés manapság széles körben elterjedt jelenség, amely segít a vállalkozásoknak személyre szabni az ügyfélkapcsolatokat és ügyfélközpontúbbá válni.

Mi az a felhasználói nyomon követés?

A felhasználói nyomon követés a felhasználói viselkedési adatok gyűjtésének, tárolásának és elemzésének folyamata. Amint a felhasználók böngészik az alkalmazását vagy webhelyét, eszközök segítségével nyomon követheti viselkedésüket.

A felhasználói nyomkövető eszközök általában a következőkre vonatkozó információkat gyűjtenek:

Webelemzés, amely magában foglalja a oldalnézeteket, az akvizíciós csatornákat és a munkamenet időtartamát.

Viselkedéselemzés, beleértve a felhasználói érzelmeket, a felhasználói elkötelezettséget és a termékélményt

Felhasználói tesztelés, például használhatósági kutatás, felhasználói interjúk és közönségkezelés

Mit kell keresnie a felhasználói nyomon követő szoftverekben?

A legtöbb szoftverhez hasonlóan a vásárlási döntés nagymértékben függ az Ön igényeitől és üzleti céljaitól. Van azonban néhány alapvető szempont, amelyet mindenképpen figyelembe kell vennie.

Funkciók: Először is, határozza meg, hogy milyen felhasználói elemzéseket szeretne nyomon követni: a webhely teljesítményét, a termékélményt, Először is, határozza meg, hogy milyen felhasználói elemzéseket szeretne nyomon követni: a webhely teljesítményét, a termékélményt, a felhasználói viselkedést vagy mindet. Ennek alapján válassza ki azt az eszközt, amely megfelel az Ön egyedi igényeinek. Pontosság: A pontatlan vagy félrevezető jelentések helytelen döntésekhez vezetnek. Gondosan ellenőrizze a felhasználói nyomonkövető szoftver által generált adatok pontosságát. Adatvédelem: Győződjön meg arról, hogy a választott szoftver tiszteletben tartja a felhasználók adatainak védelmét, megfelel az összes vonatkozó adatvédelmi előírásnak, anonimizálja az adatokat, és kéri a felhasználók hozzájárulását. Skálázhatóság: Válasszon olyan szoftvert, amely az üzleti növekedéssel együtt skálázható, és képes megbirkózni a változó igényekkel. Használhatóság: Az utolsó dolog, amire szüksége van, egy nehézkes, elavult felhasználói felület vagy bonyolult navigáció. Tesztelje, hogy a felhasználói tesztelő platform intuitív és könnyen beállítható-e. API-k és integrációk: Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz zökkenőmentesen integrálható a többi technológiai eszközével.

A 10 legjobb felhasználói nyomkövető szoftver

Jelenleg több felhasználói nyomkövető eszköz is elérhető a piacon, de mi összeállítottuk a 10 legjobb közül a legjobbat.

1. Dynatrace

via Dynatrace

A Dynatrace USP-je az, hogy milyen jól integrálja a felhasználói nyomon követést a BizOps és DevOps eszközeivel.

Ez a megoldás az IT-csapatok számára infrastruktúra-felügyeletet, alkalmazás-tesztelést, biztonságot és kódszintű megfigyelhetőséget biztosít. Emellett a üzleti csapatok számára valós idejű felhasználói felügyeletet, felhasználói viselkedéselemzést és funkcióbevezetési elemzést is biztosít.

A Dynatrace legjobb funkciói

Figyelje infrastruktúráját, alkalmazásait, szervereit és felhasználóit egy helyről

Elemezze a felhasználói viselkedést különböző helyszíneken, böngészőkben és eszköztípusokban.

Kövesse nyomon az üzleti KPI-ket, a bevételeket és a trendeket a kontextusfüggő felhasználói adatok segítségével.

Nyomozza le a fenyegetések és incidensek kiváltó okát

A Dynatrace korlátai

Sok új felhasználó számol be meredek tanulási görbéről.

Nincs készre szabott testreszabási lehetőség

Egyes felhasználók drágának találhatják

A Dynatrace árai

Valódi felhasználói monitorozás: 0,00225 USD/munkamenet

Dynatrace értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (45+ értékelés)

2. Datadog

via Datadog

A Datadog egy felhőalapú, felhasználói tevékenységet figyelő szolgáltatás, amely teljes áttekintést nyújt arról, hogy a felhasználók hogyan interagálnak webhelyével és alkalmazásával a front-end és a back-end oldalon.

Az IT-vezetők és mérnökök számára kifejlesztett Datadog valós felhasználói és infrastruktúra-figyelést biztosít. Segít a vállalkozásoknak betekintést nyerni a felhasználói viselkedésbe, miközben biztonságos élményt nyújt számukra.

A Datadog lehetővé teszi szimulációk futtatását is, hogy tesztelje a felhasználói utakat a böngészőkben, és így felderítse a hibákat és a zavarokat.

A Datadog legjobb funkciói

Figyelje a felhasználói viselkedést valós időben böngészőkön és mobil eszközökön egyaránt.

Vizualizálja az adatokat egyedi diagramokkal, irányítópultokkal és jelentésekkel

Értesítések minden incidensről és automatikus válaszok létrehozása

Azonosítsa a weboldal alapvető teljesítménymutatóinak, például a lassú betöltési sebességnek a kiváltó okát.

A Datadog korlátai

A jelentésekben hiányzik a mélység és a részletesség

A mobilalkalmazások tesztelése korlátozott

A platform viszonylag drága.

Problémák az ügyfélszolgálattal

Datadog árak

RUM: 1,50 dollártól kezdődik 1000 munkamenetenként havonta.

RUM és Session Replay: 1,80 dollártól 1000 munkamenetenként havonta.

Datadog értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (230+ értékelés)

3. Solarwinds Security Event Manager

via Solarwinds

A Solarwinds Security Event Manager nem egy tipikus, termék- vagy marketingcsapatok számára készült felhasználói nyomonkövető szoftver. Ez egy DevOps eszköz, amelyet IT-vezetők számára terveztek, és amelynek középpontjában a biztonság áll.

A Solarwinds Security Event Manager nyomon követi a felhasználói viselkedést, hogy elemezze a gyanús viselkedést vagy a webhelyére vagy online vállalkozásának infrastruktúrájára jelentett fenyegetéseket. Használatához bizonyos mértékű technikai és kódolási ismeretekre van szükség.

Ezen túlmenően a Solarwinds Security Event Manager segít nyomon követni az alkalmazottak tevékenységét a vállalati eszközökön és eszközökön.

A Solarwinds legjobb funkciói

Automatizálja a fenyegetések észlelését és az azokra való reagálást, amikor általános riasztások lépnek működésbe.

Használja a beépített jelentéssablonokat, hogy megfeleljen az olyan előírásoknak, mint a PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP és HIPAA.

Elemezze IT-infrastruktúráját a biztonsági balesetek és sebezhetőségek szempontjából

A Solarwinds korlátai

A riasztások létrehozása unalmas folyamat lehet.

A megvalósításhoz technikai ismeretekkel rendelkező szakemberek vagy IT-menedzserek szükségesek.

Korlátozott tárolási lehetőségek

Solarwinds árak

Egyedi árazás

Solarwinds értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (65+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Kissmetrics

via Kissmetrics

A Kissmetrics egy felhasználói viselkedéselemző platform, amely átfogó funkciókkal segíti a vállalkozásokat az egyes felhasználók viselkedésének nyomon követésében. Ez az egyik olyan platform, amely a felhasználói viselkedés és a bevételek közötti összefüggésre összpontosít.

Az iparág veteránjaként a Kissmetrics számos üzleti szempontból hasznos jelentést kínál, például csatornákat, bevétel szerinti tevékenységi bontást és ügyfélútvonalakat.

A Kissmetrics legjobb funkciói

Szerezzen betekintést bevételeibe, ügyfelei életre szóló értékébe és elvándorlási arányába.

Kövesse nyomon a funkciók használatát, az aktív felhasználókat, az oldal megtekintéseket, a visszatérítéseket és még sok mást.

Használjon nyers adatokat és SQL lekérdezéseket a felhasználói viselkedés alapos vizsgálatához.

Elemezze a funkciók munkafolyamatait, és határozza meg, hol lépnek ki a felhasználók.

A Kissmetrics korlátai

Az adatok összefoglalása és a jelentések készítése kihívást jelenthet.

A testreszabás bonyolult lehet

A platform nagy számú esemény feldolgozása esetén lassan töltődik be.

Kissmetrics árak

Fizessen használat alapján: 0,0025 dollártól eseményenként

Silver: 199 dollár havonta

Gold: 499 dollár havonta

Platinum: Egyedi árazás

Kissmetrics értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (160+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Crazy Egg

via Startup Stash

A Crazy Egg egy könnyen használható weboldal-látogatókövető szoftver, amely olyan funkciókkal rendelkezik, mint a forgalmi jelentések, a felvételek és a viselkedési jelentések. A platform funkciói korlátozottak, de tiszta felhasználói felületen helyezkednek el, ami jó választássá teszi kezdők és kisvállalkozások számára.

A Crazy Egg egyik izgalmas funkciója a „Snapshots” (Pillanatképek), amely minden céloldalhoz öt jelentést ad: hőtérképeket, görgetési térképeket, konfetti jelentéseket, átfedési jelentéseket és listás jelentéseket. Ezeket a pillanatképeket össze lehet hasonlítani, exportálni és megosztani más csapattagokkal.

A Crazy Egg legjobb funkciói

Szerezze be az összes alapvető webhelyelemzési funkciót, mint például a hőtérképek, a görgetési térképek és a hibakövetés.

Ismerje meg a felhasználói viselkedést, például a kattintások nyomon követését, a frusztráció nyomon követését és az egér mozgását.

Elemezze a kattintható elemeket, mint például a linkeket, gombokat és akár az űrlapokat is.

A Crazy Egg korlátai

A jelentéskészítési funkció meglehetősen korlátozott.

Viszonylag drága

Crazy Egg árak

Alap: 29 dollár havonta

Alapcsomag: 49 dollár havonta

Plusz: 99 dollár havonta

Pro: 249 dollár havonta

Crazy Egg értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (108 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (82 értékelés)

6. Matomo

via Matomo

A Matomo (korábban Piwik) egy nyílt forráskódú alternatíva a népszerű webelemző eszközökhöz, mint például a Google Analytics és a Hotjar, a webhely látogatóinak nyomon követéséhez. A Matomo egyike az egyetlen webhely-felhasználókövető eszközöknek, amelyek helyszíni megoldást és 100%-os adat tulajdonjogot biztosítanak.

A Matomo, mint az egyik kevés nyílt forráskódú webhely-látogatókövető eszköz, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy csatlakozzanak egy virágzó marketingesek és fejlesztők közösségéhez, ahol kérdésekre válaszolhatnak és tanácsokat adhatnak az ügyfélelemzéssel és a piackutatásokkal kapcsolatban.

A Matomo legjobb funkciói

Használjon hőtérképeket, konverziós tölcséreket, hirdetéselemzéseket és egyéb eszközöket, hogy jobban megértse webhelye teljesítményét.

Legyen 100%-ban a tulajdonosa a platformon gyűjtött adatoknak

Pontos jelentéseket kaphat adatmintavétel nélkül.

Ismerje meg, hogyan reagálnak a webhely látogatói az Ön audio- és videotartalmára.

A Matomo korlátai

Nem integrálható a Google Marketing Platformokkal

A Matamo helyszíni eszköze bonyolult

A testreszabás és az adatok vizualizálása kihívást jelenthet

Matomo árak

Helyi telepítés : Ingyenes

Felhő: 19 dollár havonta

Matomo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (85+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (55+ értékelés)

7. AppDynamics

via AppDynamics

Az AppDynamics elsősorban infrastruktúra-felügyeletre használatos, és néhány fontos felhasználói nyomonkövetési funkciót kínál. Ezek közé tartoznak a webhelyhasználati jelentések, a végfelhasználói böngésző és mobil eszközök felügyelete, valamint a konverziós arányok.

A látogatókövető eszköz belső felhasználási esetekben alkalmazotti megfigyelő szoftverként is használható.

Az AppDynamics szintetikus monitorozást is kínál a hibák és bugok elhárításához, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy webhelyeiket a háttérből figyeljék, így biztosítva a zökkenőmentes és problémamentes felhasználói élményt.

Az AppDynamics legjobb funkciói

Figyelje webhelyét, alkalmazását és infrastruktúráját egyetlen platformon

Optimalizálja digitális élményét a vásárlói út mélyreható ismereteivel

Valós idejű frissítéseket kaphat az incidensjelentésekről

Kövesse nyomon, mi történik webhelye frontend és backend felületén!

Az AppDynamics korlátai

A működtetéshez JavaScript ismeretek és platformképzés szükséges.

A legtöbb funkció kis- és középvállalkozások számára felesleges.

Idővel drágulhat

AppDynamics árak

Infrastruktúra-felügyelet : 6 USD/hó CPU-magonként

Prémium : 6 USD/hó CPU magonként

Vállalati : 33 USD/hó CPU magonként

Enterprise for SAP : 50 USD/hó CPU magonként

Valódi felhasználói monitorozás : 0,06 USD/hó 1000 tokenenként

Cisco biztonságos alkalmazás: 13,75 USD/hó CPU magonként

AppDynamics értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

8. Google Analytics

via Digital Culture Nature

A Google Analytics a világszerte legismertebb webhely-felhasználókövető szoftver, és erre jó oka van. A Google Marketing Platform részét képezi, egyszerű, intuitív felhasználói felülettel rendelkezik, és ami a legfontosabb: teljesen ingyenes.

A Google Analytics felhasználói tevékenységet figyelő szoftverként valós idejű és korábbi adatokat követ nyomon a felhasználói viselkedésről, és segíthet a marketingeseknek megérteni a vásárlók weboldalon történő útját.

A legfontosabb funkciók között szerepel a forgalomfigyelés (összes látogatás, egyedi oldalnézetek, egyedi látogatók), a közönségelemzés (demográfiai adatok, érdeklődési körök, használt eszközök), a konverziókövetés (akvizíciós csatorna, űrlapküldések, kattintások) és még sok más.

A Google Analytics egyedi jelentéseket és integrációkat is biztosít a Google többi szolgáltatásával, hogy a marketingesek egyetlen ügyfél-adatbázis platformról kezelhessék az összes adataikat.

A Google Analytics legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi irányítópultokat az üzleti célok és a KPI-k nyomon követéséhez.

Kód nélküli nyomon követéssel perceken belül elindulhat

Finomítsa üzeneteit, hirdetéseit és webhelyét a Google Analytics közönségelemzéseinek segítségével.

Ingyenesen integrálható a BigQuery-vel, és ML segítségével előrejelző közönségeket hozhat létre.

A Google Analytics korlátai

Nincs hozzáférés a nyers felhasználói adatokhoz

A Free csomagban nincs ügyfélszolgálat

Az adatmintavétel pontatlanságokhoz vezethet

A fizetős csomag nagyon drága.

A Google Analytics árai

Ingyenes

Google Analytics 360: 12 500 USD havonta (vagy 150 000 USD évente)

Google Analytics értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (6250+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7760+ értékelés)

9. Hotjar

via Hotjar

A Hotjar egy termékélmény-elemző platform, amely a felhasználói viselkedés mélyreható elemzését biztosítja.

A Hotjar látogatókövető szoftvere olyan látogatókövető eszközöket tartalmaz, mint a hőtérképek és a munkamenet-felvételek, visszajelzési eszközöket, mint az űrlapok és a felmérések, valamint felhasználói kutatási eszközöket, mint a közönségkezelés és a használhatósági tesztelés.

A vállalkozások általában a Hotjar és a Google Analytics szoftvereket használják, hogy kontextust adjanak a közönség viselkedéséhez és egyszerűsítsék a döntéshozatali folyamatokat.

Például a Hotjar munkamenet-felvételei segítségével megértheti, miért van egy adott céloldalnak magas kilépési aránya a Google Analyticsben.

A Hotjar legjobb funkciói

Elemezze webhelye teljesítményét hőtérképekkel és görgetési százalékokkal.

Dokumentálja a fontos videofelvételeket vagy a kísérletek eredményeit

Használja a munkamenet-felvételeket, hogy visszakövesse felhasználói útját, és pontosan meghatározza az akadályokat.

Figyelje a viselkedési trendeket egyedi jelentésekkel

A Hotjar korlátai

Az ingyenes csomag korlátozott oldalmegtekintéseket és munkamenet-felvételeket kínál, ami korlátozó lehet a nagy forgalmú webhelyek esetében.

A hőtérkép-adatok összesítve vannak, és nem érhetők el valós időben.

A kísérletek megvalósítása és beállítása időigényes folyamat.

Hotjar árak

Alap : Örökre ingyenes

Plusz : 32 dollár havonta

Üzleti : 80 dollár havonta

Skálázhatóság: 171 dollár havonta

Hotjar értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)

10. UserTesting

via UserTesting

A listán szereplő többi felhasználói nyomkövető eszközzel ellentétben a UserTesting a „Human Insights” elvén alapul, amelynek keretében a felhasználók proaktívan keresnek közönséget termékeik vagy szolgáltatásaik tesztelésére, ahelyett, hogy csak a beérkező látogatókat figyelnék.

A UserTesting segíthet a termékfejlesztő csapatoknak (UX-kutatóknak, termékmenedzsereknek és UI-tervezőknek) a prototípusok vagy funkciók tesztelésében és validálásában. A marketingcsapatok pedig megérthetik a közönség reakcióját a weboldalukra és üzeneteikre.

A UserTesting jelentős közönséghálózattal rendelkezik, amelyet a vállalkozások felhasználhatnak termékeik és weboldalaik tesztelésére. Ha azonban ez nem működik, saját közönségüket is bevonhatják a platformba.

A UserTesting egyéb hozzáadott értékű szolgáltatásokat is nyújt, például UX stratégiát és tanácsadást, akadálymentességi tesztelést és még sok mást.

A UserTesting legjobb funkciói

Végezzen használhatósági teszteket, és szerezzen visszajelzéseket valódi emberektől.

Vegye fel és kezelje a platformon a személyre szabott közönségeket

Használja ki az AI előnyeit, hogy jobban megértse a felhasználók hangulatát vagy a felhasználói viselkedés rendellenességeit a tesztelés során.

Használja a beépített integrációkat a felhasználói kutatási adatok szinkronizálásához a többi technológiai eszközével.

A UserTesting korlátai

A vállalatod piaci szegmensétől függően nehéz lehet releváns közönséget találni a termék teszteléséhez.

Egyes felhasználók a felhasználói felületet kissé nem intuitívnak találják.

Az árak túl magasak lehetnek a kis- és középvállalkozások számára, különösen azok számára, amelyek több felhasználói profillal rendelkeznek.

UserTesting árak

Ingyenes próba kérésre

Alapvető információk: Egyedi árazás

Haladó: Egyedi árazás

Ultimate: Egyedi árazás

UserTesting értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (120+ értékelés)

Miután kiválasztott egy vagy több felhasználói nyomkövető eszközt és megfogalmazta elvárásait, a következő lépés a felhasználói viselkedés, az elemzés és az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) közötti szakadék áthidalása.

A CRM eszközök integrálódnak a nyomon követő szoftveréhez, és segítenek az ügyfelek szegmentálásában, a kommunikáció személyre szabásában, prediktív kísérletek végrehajtásában, sőt, a potenciális ügyfelek pontozásában is.

A ClickUp-hoz hasonló CRM-eszközök közelebb hoznak Önt ügyfeleihez, és segítenek abban, hogy jobban megértsd felhasználói bázisodat.

Ügyfelek, értékesítési folyamatok, teendők és egyebek kezelése a ClickUp Simple CRM sablonjával a Lista nézetben

Bár a ClickUp termékkészlet-kezelési funkciói miatt széles körben elterjedt, marketing- és CRM-képességei miatt a marketingesek és termékmenedzserek kedvelt választása.

A ClickUp listák segítenek a termékmenedzsment kiadások szervezésében

Íme néhány módszer, amellyel a ClickUp átalakítja a döntéshozatalt és elősegíti az üzleti növekedést:

Szinkronizálja webhelye elemzési céljait a ClickUP CRM-mel, hogy teljesebb képet kapjon ügyfelei vásárlási útjáról.

Hozzon létre egy feladatot a ClickUp-ban, amikor incidens vagy hiba jelentkezik a szoftvertesztelési kísérletében.

A ClickUp funkcióinak fejlesztését a felhasználói adatok elemzése alapján rangsorolja, például a vélemények, visszajelzések és navigációs minták alapján.

Adja hozzá a fontos megállapításokat a ClickUp dokumentumokhoz és a munkahelyhez, hogy csapata bármikor hozzáférhessen azokhoz.

A ClickUp minden szükséges funkcióval rendelkezik a marketingcsapatával való zökkenőmentes együttműködéshez.

Ezen kívül a marketingesek a ClickUp AI-t is használják a felhasználói visszajelzések alapján tartalmi összefoglalók és webelemzések készítésére, valamint vizuálisan vonzó elemzési jelentések létrehozására, amelyeket megoszthatnak a vezetőséggel.

A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára a fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

A ClickUp legjobb funkciói

Rendezze ügyféladatait és automatizálja ügyfélkapcsolatát robusztus CRM-megoldásokkal és CRM-sablonokkal

Használja a ClickUp AI-t kampányötletek kidolgozásához, tartalmi összefoglalók készítéséhez és még sok máshoz.

Integrálja a ClickUp-ot a felhasználói elemző eszközeivel, és hozzon létre egy egységes elemzési adatbázist.

Használjon egyedi munkafolyamatokat, címkéket és szűrőket a felhasználói elemzések eredményeinek szegmentálásához és meghatározásához.

Dolgozzon együtt csapatával valós időben, vagy szinkronizáljon e-mailekkel, táblákkal és közös dokumentumokkal.

Több mint 50 műszerfal-widget segítségével testreszabhatja ügyféljelentéseit.

A ClickUp korlátai

Mivel a ClickUp számos funkciót kínál különböző felhasználási esetekhez, a termelékenységtől a marketingig és az ügyfélkapcsolat-kezelésig , a tanulási görbe meredek lehet.

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

Gartner: 4,3/5 (több mint 130 értékelés)

Javítsa ügyfélkapcsolatait, növelje bevételeit és nyereségét

Az ügyfélkövető szoftverek első kézből nyújtanak betekintést abba, hogy a felhasználók milyen élményeket szereznek a webhelyén vagy termékével kapcsolatban. A termék- és marketingcsapatok ezt az információt felhasználva olyan megoldásokat dolgoznak ki, amelyek örömet okoznak az ügyfeleknek, és visszatérésre ösztönzik őket.

A listában szereplő bármely felhasználói elemző eszköz mélyebb betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe. Integrálja a választott felhasználói nyomonkövető szoftvert a ClickUp-pal, és fedezze fel az ügyfélközpontúság új távlatait.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, hogy többet tudjon meg!