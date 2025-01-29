A 10 legjobb Brex alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

A Brex egy SaaS platform, amely vállalati kártyákat és kiadáskezelő szoftvert kínál közepes méretű és kockázati tőkével finanszírozott (nagy) vállalatok számára. Platformján belül mesterséges intelligenciával működő algoritmusokat használ a csalások felderítésére, adat alapú döntések meghozatalára, a cash flow kezelésére és az üzleti igényekre szabott megoldások nyújtására.
A Brex azonban nem feltétlenül felel meg minden vállalkozás, különösen a kisebb cégek igényeinek. Ezért van szükség egy megfelelő alternatívára.
Tehát megbeszéljük a Brex legjobb alternatíváit, amelyek segítenek a kisvállalkozásoknak az üzleti kiadások kezelésében.
Mit kell keresnie a Brex alternatíváiban?
A kiadáskezelő platformok számos funkciót kínálnak. Íme a legfontosabb funkciók, amelyeket érdemes figyelembe venni a választás előtt:
- Műszerfalak: Könnyű navigáció és gyors hozzáférés a költségjelentéseihez
- Mobilalkalmazás: Kártyáit, kiadásait és esedékes fizetéseit bárhonnan kezelheti és ellenőrizheti.
- Automatizált jóváhagyási folyamat: Gyorsabb munkafolyamatot biztosít a napi kiadási limitek vagy előre jóváhagyott összegek beállítása, így biztosítva az ellenőrzési nyomvonalat.
- Digitális nyugta rögzítés: Időt takaríthat meg a kiadások rögzítésével és csökkentheti a nyugták elvesztésének kockázatát olyan funkciók segítségével, mint az optikai karakterfelismerő (OCR) technológia.
- Kilométer-nyomkövető: A gyakran utazó vállalatok és csapatok számára a nemzeti törvények alapján történő automatikus kilométer-számításhoz.
- Valós idejű jelentések és elemzések: Támogassa jól megalapozott döntéseit vállalkozása és kiadásai tekintetében.
A 10 legjobb Brex alternatíva 2024-ben
Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie az ideális költségkezelési megoldás kiválasztásakor, nézzük meg a 2024-es év legjobb Brex alternatíváit.
1. Harvest
A Harvest egy időkövető alkalmazás, amely ideális kis csapatok és vállalkozások számára.
Segít nyomon követni projektjeinek időtartamát minden platformon. Összekapcsolhatja más üzleti alkalmazásokkal és integrációkkal, mint például az Asana és a Slack.
A Harvest segítségével számlákat állíthat ki, befizetéseket gyűjthet és integrálhatja olyan könyvelési szoftverekkel, mint a Xero és a QuickBooks.
A Harvest legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az időt minden platformon: böngészőben, asztali számítógépen és mobilon
- Kiosztja a költségvetést a projektekre, és figyelemmel kísérje azok felhasználását.
- Elemezze a költségeket és az időfelhasználást a jelentéskészítő eszközök segítségével.
- Egyszerűsítse számlázását a PayPal és a Stripe online fizetési rendszereinek integrálásával.
A Harvest korlátai
- A nem rendszergazdai fiókokhoz minden információt manuálisan kell hozzáadni.
- A múltbeli változások nyomon követése nehéz, mivel nem veszi figyelembe a történelem során megváltozott árfolyamokat.
Harvest árak
- Harvest: Ingyenes
- Harvest Pro: 12 USD/hó/felhasználó
Harvest értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,6 (500+ értékelés)
2. BILL Spend & Expense
A BILL Spend & Expense segít automatizálni a költségjelentéseket, a költségvetéseket és a visszatérítések feldolgozását.
Automatikus költségjelentés-opcióval rendelkezik, így időt takaríthat meg a hitelkártya-kivonatok kézi hozzáadásával. Emellett segít külön kártyákat létrehozni minden előfizetéshez, testreszabott limitekkel.
Költségkezelő szoftverével és virtuális kártyáival valós időben betekintést nyerhet az alkalmazottak kiadásaiba, és megvédheti magát a csalásoktól. A felhasználók értékelik a szoftver többféle fizetési lehetőséget támogató képességét.
A BILL Spend & Expense legjobb funkciói
- Automatizált költségjelentéseket készíthet hitelkártya-kivonatok egyeztetése nélkül.
- Készítsen külön kártyákat minden előfizetéshez, korlátozott kerettel.
- Kövesse nyomon a zsebpénzből fizetett kiadásokat és a visszatérítési kérelmeket a mobil nyugtafeltöltés és a jóváhagyásokra vonatkozó push értesítések segítségével.
BILL Kiadások és költségek korlátozásai
- A virtuális kártya előfizetését csak a hónap első munkanapján állíthatja vissza.
- Nincs lehetőség az ismétlődő költségek automatikus felosztására több költségvetésre.
BILL Spend & Expense árak
- Ingyenes
BILL Spend & Expense értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,7 (400+ értékelés)
3. Rippling
A Rippling lehetőséget kínál arra, hogy a munkavállalókat helyi pénznemben térítse meg, és bármilyen nyelven készítsen jelentéseket.
Létrehozhat egy szerepkörökön alapuló jóváhagyási láncot, amely automatikusan alkalmazkodik az üzleti változásokhoz.
A kiadáskezelő szoftver gyorsan létrehoz testreszabott szabályzatokat, és időt takarít meg a kézi felülvizsgálatokkal kapcsolatban.
A Rippling legjobb funkciói
- Azonnal észlelje a bizonylatok eltéréseit, még akkor is, ha azok különböző nyelveken vannak.
- Hozzon létre egy szerepkörökön alapuló jóváhagyási láncot, amely automatikusan frissül az üzleti változásoknak megfelelően.
- Részletes kiadási jelentések minden csapattag számára
Rippling korlátozások
- Lassú válaszidő a jelentések megvalósítása során
Rippling árazás
- Havonta 7 dollártól felhasználónként
- Egyedi árazás
Rippling értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 2100 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 2900 értékelés)
4. Spendesk
A Spendesk egy hétfunkciós, felhőalapú kiadáskezelő megoldás, amely segít a vállalkozásoknak a számlák kifizetésének, a bérszámfejtésnek, a vállalati kártyáknak és egyebeknek a kezelésében.
Segít papírmunka nélkül digitalizált költségjelentéseket készíteni, így a munkavállalók költségtérítési folyamata gyors és egyszerű lesz.
A platform optikai karakterfelismerő (OCR) technológiát használ a feltöltött számlák vagy nyugták beolvasásához és tárolásához. Integrálhatja harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Xero, a Slack és a Netsuite.
A Spendesk legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a kiadások kezelését virtuális és fizikai kártyák segítségével.
- Digitalizálja a költségjelentéseket, hogy papírmunka nélkül könnyedén megtéríthesse alkalmazottai költségeit.
- Állítson be vállalati kiadási limiteket és előzetes fizetési jóváhagyásokat
- Automatizálja az olyan feladatokat, mint az áfa-kivonás, a bizonylatok egyeztetése és a költségszámlák elosztása.
A Spendesk korlátai
- Kicsi vállalkozások számára drága
- Bár a kezelőfelület felhasználóbarát, az üzleti bankszámla beállítása kihívást jelent.
Spendesk árak
- Egyedi árazás
Spendesk értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)
5. Clearco
A Clearco segít az e-kereskedelmi vállalkozásoknak a számláik és kifizetéseik kezelésében. Támogatja az összes készlet-, marketing-, jogi és pénzügyi díjat, valamint a szállítási és logisztikai költségeket.
All-in-one, felhasználóbarát irányítópultjáról híres. A platform négy pénznemet támogat: EUR, CAD, USD és GBP.
A Clearco legjobb funkciói
- Technológiai startupként tőkeáttételi díjat kaphat.
- Lehetőséget kínál akár 20 millió dollár kölcsön felvételére.
- Nincs hitelellenőrzés a hat hónapja vagy annál régebben működő vállalkozások esetében.
A Clearco korlátai
- Kizárólag e-kereskedelmi és SaaS vállalkozások számára elérhető.
- Csak vállalatok vagy LLC-k számára működik.
Clearco árak
- Egyedi árazás
Clearco értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)
6. Zoho Expense
A Zoho Expense egy webalapú mobilalkalmazás, amely az üzleti utazások és kiadások kezelésére szolgál. Automatizált utazási költségeket és jelentéseket tartalmaz.
A felhőalkalmazások integrálásával automatikus beolvasási opcióval biztosítja a nyugták nyomon követését. Életre szólóan megőrzi másolatait, és biztonságos időkövetést garantál.
A Zoho Expense legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az előlegfizetéseket és a jelentéseket a gyors és hatékony folyamatok érdekében magas fokú testreszabási lehetőségekkel.
- Testreszabhatja a kiadások létrehozásának űrlapjait, és kiválaszthatja a kiadások benyújtásakor kitöltendő mezőket.
- Több pénznem feltöltési lehetőséget is használhat.
A Zoho Expense korlátai
- Tanulási görbe kezdőknek
- Alkalmi platformszünetek
Zoho Expense árak
- Ingyenes: Legfeljebb 3 felhasználó
- Alapcsomag: 3 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 5 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 8 USD/hó felhasználónként
Zoho Expense értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)
7. Moss
A Moss vállalati kártyákat kínál start-upok és digitális cégek számára.
A vezérlőpulton valós időben állíthatja be az egyes kártyák limitjeit. Emellett lehetőség van az egyes kártyákra vonatkozó kiadási limitek beállítására is. A felhasználók értékelik a platformot, mert egy helyen találhatóak a kiadások, a számlák és a kártyák.
Lehetővé teszi, hogy különböző kategóriákba sorolt automatizált adminisztratív feladatokat állítson be vállalatának munkafolyamatába, beleértve az áfa-kulcsot és a költségközpontot is.
A Moss legjobb funkciói
- Korlátlan számú betéti és hitelkártyát kaphat.
- Igényeljen akár 0,4% cashbacket fizikai és virtuális kártyákra egyaránt.
- Integrálja ERP- és könyvelési szoftverekkel, mint például a XERO, a DATEV és az Exact Online.
A Moss korlátai
- Alacsonyabb cashback, mint más kiadáskezelő szoftvereknél
- A bemutatóhoz és a pénzügyi fiók beállításához csapat segítségére van szükség.
Moss árak
- Okos kártyák: Egyedi árazás
- Személyre szabott csomag: Egyedi árazás
- Teljes kiadáskezelés: Egyedi árazás
Moss értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)
8. Concur
A Concur integrált és automatizált költségkezelő szoftvert kínál, amely mesterséges intelligenciát és valós idejű adatokat használ a költségek nyomon követéséhez.
Értelmezheti az adatokat és betekintő jelentéseket kaphat. Az eszköz segítségével a vezérlőpulton keresztül felismerheti az olyan hibákat, mint a duplikációk és a vállalati irányelveknek nem megfelelő tevékenységek.
A platform önálló bemutatót kínál, hitelkártyaadatok megadása nélkül.
A Concur legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a kiadások elemzését és jelentését AI számviteli eszközökkel és gépi tanulással.
- Készítsen és kategorizáljon kiadási tételeket AI segítségével
- Töltse fel a bizonylatokat közvetlenül a költségjelentésekbe
- Számítsa ki automatikusan az áfát és az árfolyamokat nemzetközi utazásokhoz
A Concur korlátai
- Túl sok lehetőség áll rendelkezésre a végső ár becsléséhez
- Újraindítja a folyamatot, hogy kijavítsa a folyamat közben felmerült problémákat.
Concur árak
- Egyedi árazás
Concur értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (5000+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (1900+ értékelés)
9. Tribal Credit
A Tribal Credit egy vállalati kártya start-upok és középvállalkozások (KKV-k) számára.
A műszerfalon keresztül valós időben figyeli és elemzi üzleti tevékenységét. A műszerfal akkor aktiválódik, ha benyújtja az elmúlt három hónap banki kivonatait, cége alapító okiratát és adóazonosító számát.
A kiadáskezelő platform arról ismert, hogy akár 1 000 000 dolláros üzleti hitelkeretet is kínál.
A Tribal Credit legjobb funkciói
- Lehetősége van helyi pénznemben kibocsátott biztonságos kártyákat igényelni.
- Kövesse nyomon a kiadásokat valós időben fejlett eszközökkel
- Hozzáférés releváns kedvezményekhez és hálózatépítési lehetőségekhez a globális start-up közösségek részeként.
Tribal Credit korlátozások
- A csapat kiadásainak lassú értékelése
- Ismeretlen nyomonkövetési és jelentési lehetőségek
Tribal Credit árak
- Ingyenes
Tribal Credit értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs felsorolva
10. Ramp
A Ramp kifejezetten a közepes méretű vállalatok pénzügyi csapatai számára tervezett vállalati kártya- és kiadáskezelési megoldásokat kínál.
Lehetővé teszi, hogy emlékeztetőket állítson be a visszafizetésekre és a hiányzó tételekre, valamint automatikus zárolási opciót a potenciálisan gyanús tranzakciókra.
A szoftver előre beállított költségvetési sablonokkal egyedi munkafolyamatokat hoz létre. Emellett automatikus korlátokat és benyújtási követelményeket is beállíthat az összes vállalati kártyájára.
A Ramp legjobb funkciói
- Állítson be emlékeztetőket a visszafizetésekre, a hiányzó tételekre, és zárja le automatikusan a kártyákat a gyanús tranzakciók esetén.
- Integrálja közvetlenül harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például az Asanával.
- Hozzáférés valós idejű adatokhoz, hogy elkerülje a költségvetés túllépését
- AI által létrehozott jelentések generálása a pontos elemzéshez
Ramp korlátozások
- Hosszú feldolgozási idő
Ramp árak
- Ramp: 0 USD/hó felhasználónként
- Ramp Plus: 12 USD/hó felhasználónként
- Ramp Enterprise: Egyedi árazás
Ramp értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)
Egyéb pénzügyi menedzsment eszközök
Míg a Brex és hasonló költségkezelő szoftverek pénzügyi feladatokat és jelentéseket kezelnek, a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment platformok a feladatkezelésre és a csapat tagjai közötti együttműködésre koncentrálnak a zökkenőmentes projektbefejezés és a maximális termelékenység érdekében.
ClickUp
Használja a ClickUp pénzügyi menedzsment sablonjait a pénzügyi feladatok hatékony kezeléséhez. Ezekkel a sablonokkal pénzügyi csapata könnyedén nyomon követheti a pénzügyi KPI-ket, kezelheti számláit, és kiszámíthatja nyereségét és kiadásait.
Kezelje pénzügyeit és kiadásait a ClickUp segítségével
Csak regisztrálnia kell a ClickUp pénzügyi menedzsment sablonokra. Alkalmazza ezt a sablont a munkaterületre vagy mappára, amelyen dolgozni szeretne. Adja hozzá a releváns csapattagokat, és máris készen áll a munkaterülete.
A ClickUp a ClickUp számviteli projektmenedzsment szoftverével létrehozott, megosztható jelentésekkel is segíti ügyfelei nyomon követését és kezelését.
Az eszköz segítségével vizuális adatbázisba rendezett táblázatokkal nyomon követheti és kezelheti az ügyfelek projektköltségvetéseit. Ezekkel a táblázatokkal összekapcsolhatja a feladatokat, csatolhat vagy beágyazhat dokumentumokat, valamint exportálhat adatokat.
A ClickUp legjobb funkciói
- Dolgozzon egyedi pénzügyi menedzsment sablonokkal
- Kövesse nyomon és kezelje ügyfelei számláit és jelentéseit a ClickUp számviteli és pénzügyi menedzsment eszközével, automatizálási és emlékeztető funkcióival.
- Készítsen és osszon meg részletes jelentéseket az időforrások nyomon követésével, vizuálisan szervezett táblázatokkal.
- Kezelje a számlákat, fizetési emlékeztetőket és egyebeket a rendkívül vizuális irányítópultokkal.
- Automatizálja a jelentésekhez, a csapatmunkához és a munkamegosztáshoz szükséges könyvelési feladatokat.
- Több mint 1000 integrációs lehetőség áll rendelkezésre időkövetéssel, felhőalapú tárolással, fejlesztőkkel és naptárral.
A ClickUp korlátai
- Nincs extra kredit vagy jutalom a ClickUp használatáért
- Tanulási görbe új felhasználók számára
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
Költségkezelés és pénzügyi menedzsment eszközök kombinálása
A Brex megfelelő alternatívájának kiválasztása a csapata és vállalkozása igényeitől függ. A speciális eszközök az Ön egyedi igényeinek felelnek meg. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, segítenek abban, hogy alkalmazottai és ügyfelei mindig naprakészek legyenek az információkkal, és több projektet is kezelhessen.
A legjobb eredményeket akkor érheti el, ha egy helyen racionalizálja a folyamatokat. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a feladatmegoldás, az integrációk és a munkafolyamatok testreszabása, a ClickUp a pénzügyi projektmenedzsment különböző aspektusainak megoldására összpontosít. Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!?