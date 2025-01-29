ClickUp blog
A 10 legjobb Brex alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

Engineering Team
2025. január 29.

A Brex egy SaaS platform, amely vállalati kártyákat és kiadáskezelő szoftvert kínál közepes méretű és kockázati tőkével finanszírozott (nagy) vállalatok számára. Platformján belül mesterséges intelligenciával működő algoritmusokat használ a csalások felderítésére, adat alapú döntések meghozatalára, a cash flow kezelésére és az üzleti igényekre szabott megoldások nyújtására.

A Brex azonban nem feltétlenül felel meg minden vállalkozás, különösen a kisebb cégek igényeinek. Ezért van szükség egy megfelelő alternatívára.

Tehát megbeszéljük a Brex legjobb alternatíváit, amelyek segítenek a kisvállalkozásoknak az üzleti kiadások kezelésében.

Mit kell keresnie a Brex alternatíváiban?

A kiadáskezelő platformok számos funkciót kínálnak. Íme a legfontosabb funkciók, amelyeket érdemes figyelembe venni a választás előtt:

  • Műszerfalak: Könnyű navigáció és gyors hozzáférés a költségjelentéseihez
  • Mobilalkalmazás: Kártyáit, kiadásait és esedékes fizetéseit bárhonnan kezelheti és ellenőrizheti.
  • Automatizált jóváhagyási folyamat: Gyorsabb munkafolyamatot biztosít a napi kiadási limitek vagy előre jóváhagyott összegek beállítása, így biztosítva az ellenőrzési nyomvonalat.
  • Digitális nyugta rögzítés: Időt takaríthat meg a kiadások rögzítésével és csökkentheti a nyugták elvesztésének kockázatát olyan funkciók segítségével, mint az optikai karakterfelismerő (OCR) technológia.
  • Kilométer-nyomkövető: A gyakran utazó vállalatok és csapatok számára a nemzeti törvények alapján történő automatikus kilométer-számításhoz.
  • Valós idejű jelentések és elemzések: Támogassa jól megalapozott döntéseit vállalkozása és kiadásai tekintetében.

A 10 legjobb Brex alternatíva 2024-ben

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie az ideális költségkezelési megoldás kiválasztásakor, nézzük meg a 2024-es év legjobb Brex alternatíváit.

1. Harvest

Harvest
via Harvest

A Harvest egy időkövető alkalmazás, amely ideális kis csapatok és vállalkozások számára.

Segít nyomon követni projektjeinek időtartamát minden platformon. Összekapcsolhatja más üzleti alkalmazásokkal és integrációkkal, mint például az Asana és a Slack.

A Harvest segítségével számlákat állíthat ki, befizetéseket gyűjthet és integrálhatja olyan könyvelési szoftverekkel, mint a Xero és a QuickBooks.

A Harvest legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon az időt minden platformon: böngészőben, asztali számítógépen és mobilon
  • Kiosztja a költségvetést a projektekre, és figyelemmel kísérje azok felhasználását.
  • Elemezze a költségeket és az időfelhasználást a jelentéskészítő eszközök segítségével.
  • Egyszerűsítse számlázását a PayPal és a Stripe online fizetési rendszereinek integrálásával.

A Harvest korlátai

  • A nem rendszergazdai fiókokhoz minden információt manuálisan kell hozzáadni.
  • A múltbeli változások nyomon követése nehéz, mivel nem veszi figyelembe a történelem során megváltozott árfolyamokat.

Harvest árak

  • Harvest: Ingyenes
  • Harvest Pro: 12 USD/hó/felhasználó

Harvest értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (700+ értékelés)
  • Capterra: 4,6 (500+ értékelés)

2. BILL Spend & Expense

Számla-kezelő felület
via Bill Spend & Expense

A BILL Spend & Expense segít automatizálni a költségjelentéseket, a költségvetéseket és a visszatérítések feldolgozását.

Automatikus költségjelentés-opcióval rendelkezik, így időt takaríthat meg a hitelkártya-kivonatok kézi hozzáadásával. Emellett segít külön kártyákat létrehozni minden előfizetéshez, testreszabott limitekkel.

Költségkezelő szoftverével és virtuális kártyáival valós időben betekintést nyerhet az alkalmazottak kiadásaiba, és megvédheti magát a csalásoktól. A felhasználók értékelik a szoftver többféle fizetési lehetőséget támogató képességét.

A BILL Spend & Expense legjobb funkciói

  • Automatizált költségjelentéseket készíthet hitelkártya-kivonatok egyeztetése nélkül.
  • Készítsen külön kártyákat minden előfizetéshez, korlátozott kerettel.
  • Kövesse nyomon a zsebpénzből fizetett kiadásokat és a visszatérítési kérelmeket a mobil nyugtafeltöltés és a jóváhagyásokra vonatkozó push értesítések segítségével.

BILL Kiadások és költségek korlátozásai

  • A virtuális kártya előfizetését csak a hónap első munkanapján állíthatja vissza.
  • Nincs lehetőség az ismétlődő költségek automatikus felosztására több költségvetésre.

BILL Spend & Expense árak

  • Ingyenes

BILL Spend & Expense értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
  • Capterra: 4,7 (400+ értékelés)

3. Rippling

Rippling
via Rippling

A Rippling lehetőséget kínál arra, hogy a munkavállalókat helyi pénznemben térítse meg, és bármilyen nyelven készítsen jelentéseket.

Létrehozhat egy szerepkörökön alapuló jóváhagyási láncot, amely automatikusan alkalmazkodik az üzleti változásokhoz.

A kiadáskezelő szoftver gyorsan létrehoz testreszabott szabályzatokat, és időt takarít meg a kézi felülvizsgálatokkal kapcsolatban.

A Rippling legjobb funkciói

  • Azonnal észlelje a bizonylatok eltéréseit, még akkor is, ha azok különböző nyelveken vannak.
  • Hozzon létre egy szerepkörökön alapuló jóváhagyási láncot, amely automatikusan frissül az üzleti változásoknak megfelelően.
  • Részletes kiadási jelentések minden csapattag számára

Rippling korlátozások

  • Lassú válaszidő a jelentések megvalósítása során

Rippling árazás

  • Havonta 7 dollártól felhasználónként
  • Egyedi árazás

Rippling értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 2100 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (több mint 2900 értékelés)

4. Spendesk

via Spendesk

A Spendesk egy hétfunkciós, felhőalapú kiadáskezelő megoldás, amely segít a vállalkozásoknak a számlák kifizetésének, a bérszámfejtésnek, a vállalati kártyáknak és egyebeknek a kezelésében.

Segít papírmunka nélkül digitalizált költségjelentéseket készíteni, így a munkavállalók költségtérítési folyamata gyors és egyszerű lesz.

A platform optikai karakterfelismerő (OCR) technológiát használ a feltöltött számlák vagy nyugták beolvasásához és tárolásához. Integrálhatja harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Xero, a Slack és a Netsuite.

A Spendesk legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon a kiadások kezelését virtuális és fizikai kártyák segítségével.
  • Digitalizálja a költségjelentéseket, hogy papírmunka nélkül könnyedén megtéríthesse alkalmazottai költségeit.
  • Állítson be vállalati kiadási limiteket és előzetes fizetési jóváhagyásokat
  • Automatizálja az olyan feladatokat, mint az áfa-kivonás, a bizonylatok egyeztetése és a költségszámlák elosztása.

A Spendesk korlátai

  • Kicsi vállalkozások számára drága
  • Bár a kezelőfelület felhasználóbarát, az üzleti bankszámla beállítása kihívást jelent.

Spendesk árak

  • Egyedi árazás

Spendesk értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

5. Clearco

Clearco
via Clearco

A Clearco segít az e-kereskedelmi vállalkozásoknak a számláik és kifizetéseik kezelésében. Támogatja az összes készlet-, marketing-, jogi és pénzügyi díjat, valamint a szállítási és logisztikai költségeket.

All-in-one, felhasználóbarát irányítópultjáról híres. A platform négy pénznemet támogat: EUR, CAD, USD és GBP.

A Clearco legjobb funkciói

  • Technológiai startupként tőkeáttételi díjat kaphat.
  • Lehetőséget kínál akár 20 millió dollár kölcsön felvételére.
  • Nincs hitelellenőrzés a hat hónapja vagy annál régebben működő vállalkozások esetében.

A Clearco korlátai

  • Kizárólag e-kereskedelmi és SaaS vállalkozások számára elérhető.
  • Csak vállalatok vagy LLC-k számára működik.

Clearco árak

  • Egyedi árazás

Clearco értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

6. Zoho Expense

Zoho Expense
via Zoho Expense

A Zoho Expense egy webalapú mobilalkalmazás, amely az üzleti utazások és kiadások kezelésére szolgál. Automatizált utazási költségeket és jelentéseket tartalmaz.

A felhőalkalmazások integrálásával automatikus beolvasási opcióval biztosítja a nyugták nyomon követését. Életre szólóan megőrzi másolatait, és biztonságos időkövetést garantál.

A Zoho Expense legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon az előlegfizetéseket és a jelentéseket a gyors és hatékony folyamatok érdekében magas fokú testreszabási lehetőségekkel.
  • Testreszabhatja a kiadások létrehozásának űrlapjait, és kiválaszthatja a kiadások benyújtásakor kitöltendő mezőket.
  • Több pénznem feltöltési lehetőséget is használhat.

A Zoho Expense korlátai

  • Tanulási görbe kezdőknek
  • Alkalmi platformszünetek

Zoho Expense árak

  • Ingyenes: Legfeljebb 3 felhasználó
  • Alapcsomag: 3 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 5 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 8 USD/hó felhasználónként

Zoho Expense értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

7. Moss

Moss
via Moss

A Moss vállalati kártyákat kínál start-upok és digitális cégek számára.

A vezérlőpulton valós időben állíthatja be az egyes kártyák limitjeit. Emellett lehetőség van az egyes kártyákra vonatkozó kiadási limitek beállítására is. A felhasználók értékelik a platformot, mert egy helyen találhatóak a kiadások, a számlák és a kártyák.

Lehetővé teszi, hogy különböző kategóriákba sorolt automatizált adminisztratív feladatokat állítson be vállalatának munkafolyamatába, beleértve az áfa-kulcsot és a költségközpontot is.

A Moss legjobb funkciói

  • Korlátlan számú betéti és hitelkártyát kaphat.
  • Igényeljen akár 0,4% cashbacket fizikai és virtuális kártyákra egyaránt.
  • Integrálja ERP- és könyvelési szoftverekkel, mint például a XERO, a DATEV és az Exact Online.

A Moss korlátai

Moss árak

  • Okos kártyák: Egyedi árazás
  • Személyre szabott csomag: Egyedi árazás
  • Teljes kiadáskezelés: Egyedi árazás

Moss értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

8. Concur

via Concur

A Concur integrált és automatizált költségkezelő szoftvert kínál, amely mesterséges intelligenciát és valós idejű adatokat használ a költségek nyomon követéséhez.

Értelmezheti az adatokat és betekintő jelentéseket kaphat. Az eszköz segítségével a vezérlőpulton keresztül felismerheti az olyan hibákat, mint a duplikációk és a vállalati irányelveknek nem megfelelő tevékenységek.

A platform önálló bemutatót kínál, hitelkártyaadatok megadása nélkül.

A Concur legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon a kiadások elemzését és jelentését AI számviteli eszközökkel és gépi tanulással.
  • Készítsen és kategorizáljon kiadási tételeket AI segítségével
  • Töltse fel a bizonylatokat közvetlenül a költségjelentésekbe
  • Számítsa ki automatikusan az áfát és az árfolyamokat nemzetközi utazásokhoz

A Concur korlátai

  • Túl sok lehetőség áll rendelkezésre a végső ár becsléséhez
  • Újraindítja a folyamatot, hogy kijavítsa a folyamat közben felmerült problémákat.

Concur árak

  • Egyedi árazás

Concur értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (5000+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (1900+ értékelés)

9. Tribal Credit

via Tribal Credit

A Tribal Credit egy vállalati kártya start-upok és középvállalkozások (KKV-k) számára.

A műszerfalon keresztül valós időben figyeli és elemzi üzleti tevékenységét. A műszerfal akkor aktiválódik, ha benyújtja az elmúlt három hónap banki kivonatait, cége alapító okiratát és adóazonosító számát.

A kiadáskezelő platform arról ismert, hogy akár 1 000 000 dolláros üzleti hitelkeretet is kínál.

A Tribal Credit legjobb funkciói

  • Lehetősége van helyi pénznemben kibocsátott biztonságos kártyákat igényelni.
  • Kövesse nyomon a kiadásokat valós időben fejlett eszközökkel
  • Hozzáférés releváns kedvezményekhez és hálózatépítési lehetőségekhez a globális start-up közösségek részeként.

Tribal Credit korlátozások

  • A csapat kiadásainak lassú értékelése
  • Ismeretlen nyomonkövetési és jelentési lehetőségek

Tribal Credit árak

  • Ingyenes

Tribal Credit értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs felsorolva

10. Ramp

Ramp
via Ramp

A Ramp kifejezetten a közepes méretű vállalatok pénzügyi csapatai számára tervezett vállalati kártya- és kiadáskezelési megoldásokat kínál.

Lehetővé teszi, hogy emlékeztetőket állítson be a visszafizetésekre és a hiányzó tételekre, valamint automatikus zárolási opciót a potenciálisan gyanús tranzakciókra.

A szoftver előre beállított költségvetési sablonokkal egyedi munkafolyamatokat hoz létre. Emellett automatikus korlátokat és benyújtási követelményeket is beállíthat az összes vállalati kártyájára.

A Ramp legjobb funkciói

  • Állítson be emlékeztetőket a visszafizetésekre, a hiányzó tételekre, és zárja le automatikusan a kártyákat a gyanús tranzakciók esetén.
  • Integrálja közvetlenül harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például az Asanával.
  • Hozzáférés valós idejű adatokhoz, hogy elkerülje a költségvetés túllépését
  • AI által létrehozott jelentések generálása a pontos elemzéshez

Ramp korlátozások

  • Hosszú feldolgozási idő

Ramp árak

  • Ramp: 0 USD/hó felhasználónként
  • Ramp Plus: 12 USD/hó felhasználónként
  • Ramp Enterprise: Egyedi árazás

Ramp értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

Egyéb pénzügyi menedzsment eszközök

Míg a Brex és hasonló költségkezelő szoftverek pénzügyi feladatokat és jelentéseket kezelnek, a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment platformok a feladatkezelésre és a csapat tagjai közötti együttműködésre koncentrálnak a zökkenőmentes projektbefejezés és a maximális termelékenység érdekében.

ClickUp

Használja a ClickUp pénzügyi menedzsment sablonjait a pénzügyi feladatok hatékony kezeléséhez. Ezekkel a sablonokkal pénzügyi csapata könnyedén nyomon követheti a pénzügyi KPI-ket, kezelheti számláit, és kiszámíthatja nyereségét és kiadásait.

ClickUp pénzügyi menedzsment sablon
A ClickUp pénzügyi menedzsment sablon segítségével központosíthatja összes pénzügyi adatát, és könnyedén kezelheti azokat.

Kezelje pénzügyeit és kiadásait a ClickUp segítségével

Csak regisztrálnia kell a ClickUp pénzügyi menedzsment sablonokra. Alkalmazza ezt a sablont a munkaterületre vagy mappára, amelyen dolgozni szeretne. Adja hozzá a releváns csapattagokat, és máris készen áll a munkaterülete.

Váltson a ClickUp kényelmes nézetek között, hogy másodpercek alatt rendszerezze számláit.

A ClickUp a ClickUp számviteli projektmenedzsment szoftverével létrehozott, megosztható jelentésekkel is segíti ügyfelei nyomon követését és kezelését.

Clickup a könyveléshez
Példa egy ClickUp projektmenedzsment munkaterületre egy könyvelőiroda számára

Az eszköz segítségével vizuális adatbázisba rendezett táblázatokkal nyomon követheti és kezelheti az ügyfelek projektköltségvetéseit. Ezekkel a táblázatokkal összekapcsolhatja a feladatokat, csatolhat vagy beágyazhat dokumentumokat, valamint exportálhat adatokat.

Személyre szabhatja és testreszabhatja ClickUp Dashboardját több mint 50 widgetváltozat segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Dolgozzon egyedi pénzügyi menedzsment sablonokkal
  • Kövesse nyomon és kezelje ügyfelei számláit és jelentéseit a ClickUp számviteli és pénzügyi menedzsment eszközével, automatizálási és emlékeztető funkcióival.
  • Készítsen és osszon meg részletes jelentéseket az időforrások nyomon követésével, vizuálisan szervezett táblázatokkal.
  • Kezelje a számlákat, fizetési emlékeztetőket és egyebeket a rendkívül vizuális irányítópultokkal.
  • Automatizálja a jelentésekhez, a csapatmunkához és a munkamegosztáshoz szükséges könyvelési feladatokat.
  • Több mint 1000 integrációs lehetőség áll rendelkezésre időkövetéssel, felhőalapú tárolással, fejlesztőkkel és naptárral.

A ClickUp korlátai

  • Nincs extra kredit vagy jutalom a ClickUp használatáért
  • Tanulási görbe új felhasználók számára

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Költségkezelés és pénzügyi menedzsment eszközök kombinálása

A Brex megfelelő alternatívájának kiválasztása a csapata és vállalkozása igényeitől függ. A speciális eszközök az Ön egyedi igényeinek felelnek meg. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, segítenek abban, hogy alkalmazottai és ügyfelei mindig naprakészek legyenek az információkkal, és több projektet is kezelhessen.

A legjobb eredményeket akkor érheti el, ha egy helyen racionalizálja a folyamatokat. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a feladatmegoldás, az integrációk és a munkafolyamatok testreszabása, a ClickUp a pénzügyi projektmenedzsment különböző aspektusainak megoldására összpontosít. Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!?

