A 10 legjobb Brex alternatíva 2025-ben (vélemények és árak)

A Brex egy SaaS platform, amely vállalati kártyákat és kiadáskezelő szoftvert kínál közepes méretű és kockázati tőkével finanszírozott (nagy) vállalatok számára. Platformján belül mesterséges intelligenciával működő algoritmusokat használ a csalások felderítésére, adat alapú döntések meghozatalára, a cash flow kezelésére és az üzleti igényekre szabott megoldások nyújtására.

A Brex azonban nem feltétlenül felel meg minden vállalkozás, különösen a kisebb cégek igényeinek. Ezért van szükség egy megfelelő alternatívára.

Tehát megbeszéljük a Brex legjobb alternatíváit, amelyek segítenek a kisvállalkozásoknak az üzleti kiadások kezelésében.

Mit kell keresnie a Brex alternatíváiban?

A kiadáskezelő platformok számos funkciót kínálnak. Íme a legfontosabb funkciók, amelyeket érdemes figyelembe venni a választás előtt:

Műszerfalak: Könnyű navigáció és gyors hozzáférés a Könnyű navigáció és gyors hozzáférés a költségjelentéseihez

Mobilalkalmazás: Kártyáit, kiadásait és esedékes fizetéseit bárhonnan kezelheti és ellenőrizheti.

Automatizált jóváhagyási folyamat: Gyorsabb munkafolyamatot biztosít a napi kiadási limitek vagy előre jóváhagyott összegek beállítása, így biztosítva az ellenőrzési nyomvonalat.

Digitális nyugta rögzítés: Időt takaríthat meg a kiadások rögzítésével és csökkentheti a nyugták elvesztésének kockázatát olyan funkciók segítségével, mint az optikai karakterfelismerő (OCR) technológia.

Kilométer-nyomkövető: A gyakran utazó vállalatok és csapatok számára a nemzeti törvények alapján történő automatikus kilométer-számításhoz.

Valós idejű jelentések és elemzések: Támogassa jól megalapozott döntéseit vállalkozása és kiadásai tekintetében.

A 10 legjobb Brex alternatíva 2024-ben

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie az ideális költségkezelési megoldás kiválasztásakor, nézzük meg a 2024-es év legjobb Brex alternatíváit.

1. Harvest

via Harvest

A Harvest egy időkövető alkalmazás, amely ideális kis csapatok és vállalkozások számára.

Segít nyomon követni projektjeinek időtartamát minden platformon. Összekapcsolhatja más üzleti alkalmazásokkal és integrációkkal, mint például az Asana és a Slack.

A Harvest segítségével számlákat állíthat ki, befizetéseket gyűjthet és integrálhatja olyan könyvelési szoftverekkel, mint a Xero és a QuickBooks.

A Harvest legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt minden platformon: böngészőben, asztali számítógépen és mobilon

Kiosztja a költségvetést a projektekre, és figyelemmel kísérje azok felhasználását.

Elemezze a költségeket és az időfelhasználást a jelentéskészítő eszközök segítségével.

Egyszerűsítse számlázását a PayPal és a Stripe online fizetési rendszereinek integrálásával.

A Harvest korlátai

A nem rendszergazdai fiókokhoz minden információt manuálisan kell hozzáadni.

A múltbeli változások nyomon követése nehéz, mivel nem veszi figyelembe a történelem során megváltozott árfolyamokat.

Harvest árak

Harvest: Ingyenes

Harvest Pro: 12 USD/hó/felhasználó

Harvest értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6 (500+ értékelés)

2. BILL Spend & Expense

A BILL Spend & Expense segít automatizálni a költségjelentéseket, a költségvetéseket és a visszatérítések feldolgozását.

Automatikus költségjelentés-opcióval rendelkezik, így időt takaríthat meg a hitelkártya-kivonatok kézi hozzáadásával. Emellett segít külön kártyákat létrehozni minden előfizetéshez, testreszabott limitekkel.

Költségkezelő szoftverével és virtuális kártyáival valós időben betekintést nyerhet az alkalmazottak kiadásaiba, és megvédheti magát a csalásoktól. A felhasználók értékelik a szoftver többféle fizetési lehetőséget támogató képességét.

A BILL Spend & Expense legjobb funkciói

Automatizált költségjelentéseket készíthet hitelkártya-kivonatok egyeztetése nélkül.

Készítsen külön kártyákat minden előfizetéshez, korlátozott kerettel.

Kövesse nyomon a zsebpénzből fizetett kiadásokat és a visszatérítési kérelmeket a mobil nyugtafeltöltés és a jóváhagyásokra vonatkozó push értesítések segítségével.

BILL Kiadások és költségek korlátozásai

A virtuális kártya előfizetését csak a hónap első munkanapján állíthatja vissza.

Nincs lehetőség az ismétlődő költségek automatikus felosztására több költségvetésre.

BILL Spend & Expense árak

Ingyenes

BILL Spend & Expense értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,7 (400+ értékelés)

3. Rippling

via Rippling

A Rippling lehetőséget kínál arra, hogy a munkavállalókat helyi pénznemben térítse meg, és bármilyen nyelven készítsen jelentéseket.

Létrehozhat egy szerepkörökön alapuló jóváhagyási láncot, amely automatikusan alkalmazkodik az üzleti változásokhoz.

A kiadáskezelő szoftver gyorsan létrehoz testreszabott szabályzatokat, és időt takarít meg a kézi felülvizsgálatokkal kapcsolatban.

A Rippling legjobb funkciói

Azonnal észlelje a bizonylatok eltéréseit, még akkor is, ha azok különböző nyelveken vannak.

Hozzon létre egy szerepkörökön alapuló jóváhagyási láncot, amely automatikusan frissül az üzleti változásoknak megfelelően.

Részletes kiadási jelentések minden csapattag számára

Rippling korlátozások

Lassú válaszidő a jelentések megvalósítása során

Rippling árazás

Havonta 7 dollártól felhasználónként

Egyedi árazás

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 2900 értékelés)

4. Spendesk

via Spendesk

A Spendesk egy hétfunkciós, felhőalapú kiadáskezelő megoldás, amely segít a vállalkozásoknak a számlák kifizetésének, a bérszámfejtésnek, a vállalati kártyáknak és egyebeknek a kezelésében.

Segít papírmunka nélkül digitalizált költségjelentéseket készíteni, így a munkavállalók költségtérítési folyamata gyors és egyszerű lesz.

A platform optikai karakterfelismerő (OCR) technológiát használ a feltöltött számlák vagy nyugták beolvasásához és tárolásához. Integrálhatja harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Xero, a Slack és a Netsuite.

A Spendesk legjobb funkciói

Kövesse nyomon a kiadások kezelését virtuális és fizikai kártyák segítségével.

Digitalizálja a költségjelentéseket, hogy papírmunka nélkül könnyedén megtéríthesse alkalmazottai költségeit.

Állítson be vállalati kiadási limiteket és előzetes fizetési jóváhagyásokat

Automatizálja az olyan feladatokat, mint az áfa-kivonás, a bizonylatok egyeztetése és a költségszámlák elosztása.

A Spendesk korlátai

Kicsi vállalkozások számára drága

Bár a kezelőfelület felhasználóbarát, az üzleti bankszámla beállítása kihívást jelent.

Spendesk árak

Egyedi árazás

Spendesk értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

5. Clearco

via Clearco

A Clearco segít az e-kereskedelmi vállalkozásoknak a számláik és kifizetéseik kezelésében. Támogatja az összes készlet-, marketing-, jogi és pénzügyi díjat, valamint a szállítási és logisztikai költségeket.

All-in-one, felhasználóbarát irányítópultjáról híres. A platform négy pénznemet támogat: EUR, CAD, USD és GBP.

A Clearco legjobb funkciói

Technológiai startupként tőkeáttételi díjat kaphat.

Lehetőséget kínál akár 20 millió dollár kölcsön felvételére.

Nincs hitelellenőrzés a hat hónapja vagy annál régebben működő vállalkozások esetében.

A Clearco korlátai

Kizárólag e-kereskedelmi és SaaS vállalkozások számára elérhető.

Csak vállalatok vagy LLC-k számára működik.

Clearco árak

Egyedi árazás

Clearco értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

6. Zoho Expense

via Zoho Expense

A Zoho Expense egy webalapú mobilalkalmazás, amely az üzleti utazások és kiadások kezelésére szolgál. Automatizált utazási költségeket és jelentéseket tartalmaz.

A felhőalkalmazások integrálásával automatikus beolvasási opcióval biztosítja a nyugták nyomon követését. Életre szólóan megőrzi másolatait, és biztonságos időkövetést garantál.

A Zoho Expense legjobb funkciói

Kövesse nyomon az előlegfizetéseket és a jelentéseket a gyors és hatékony folyamatok érdekében magas fokú testreszabási lehetőségekkel.

Testreszabhatja a kiadások létrehozásának űrlapjait, és kiválaszthatja a kiadások benyújtásakor kitöltendő mezőket.

Több pénznem feltöltési lehetőséget is használhat.

A Zoho Expense korlátai

Tanulási görbe kezdőknek

Alkalmi platformszünetek

Zoho Expense árak

Ingyenes: Legfeljebb 3 felhasználó

Alapcsomag: 3 USD/hó felhasználónként

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 8 USD/hó felhasználónként

Zoho Expense értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

7. Moss

via Moss

A Moss vállalati kártyákat kínál start-upok és digitális cégek számára.

A vezérlőpulton valós időben állíthatja be az egyes kártyák limitjeit. Emellett lehetőség van az egyes kártyákra vonatkozó kiadási limitek beállítására is. A felhasználók értékelik a platformot, mert egy helyen találhatóak a kiadások, a számlák és a kártyák.

Lehetővé teszi, hogy különböző kategóriákba sorolt automatizált adminisztratív feladatokat állítson be vállalatának munkafolyamatába, beleértve az áfa-kulcsot és a költségközpontot is.

A Moss legjobb funkciói

Korlátlan számú betéti és hitelkártyát kaphat.

Igényeljen akár 0,4% cashbacket fizikai és virtuális kártyákra egyaránt.

Integrálja ERP- és könyvelési szoftverekkel, mint például a XERO, a DATEV és az Exact Online.

A Moss korlátai

Alacsonyabb cashback, mint más kiadáskezelő szoftvereknél

A bemutatóhoz és a pénzügyi fiók beállításához csapat segítségére van szükség.

Moss árak

Okos kártyák: Egyedi árazás

Személyre szabott csomag: Egyedi árazás

Teljes kiadáskezelés: Egyedi árazás

Moss értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

8. Concur

via Concur

A Concur integrált és automatizált költségkezelő szoftvert kínál, amely mesterséges intelligenciát és valós idejű adatokat használ a költségek nyomon követéséhez.

Értelmezheti az adatokat és betekintő jelentéseket kaphat. Az eszköz segítségével a vezérlőpulton keresztül felismerheti az olyan hibákat, mint a duplikációk és a vállalati irányelveknek nem megfelelő tevékenységek.

A platform önálló bemutatót kínál, hitelkártyaadatok megadása nélkül.

A Concur legjobb funkciói

Kövesse nyomon a kiadások elemzését és jelentését AI számviteli eszközökkel és gépi tanulással.

Készítsen és kategorizáljon kiadási tételeket AI segítségével

Töltse fel a bizonylatokat közvetlenül a költségjelentésekbe

Számítsa ki automatikusan az áfát és az árfolyamokat nemzetközi utazásokhoz

A Concur korlátai

Túl sok lehetőség áll rendelkezésre a végső ár becsléséhez

Újraindítja a folyamatot, hogy kijavítsa a folyamat közben felmerült problémákat.

Concur árak

Egyedi árazás

Concur értékelések és vélemények

G2: 4/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (1900+ értékelés)

9. Tribal Credit

via Tribal Credit

A Tribal Credit egy vállalati kártya start-upok és középvállalkozások (KKV-k) számára.

A műszerfalon keresztül valós időben figyeli és elemzi üzleti tevékenységét. A műszerfal akkor aktiválódik, ha benyújtja az elmúlt három hónap banki kivonatait, cége alapító okiratát és adóazonosító számát.

A kiadáskezelő platform arról ismert, hogy akár 1 000 000 dolláros üzleti hitelkeretet is kínál.

A Tribal Credit legjobb funkciói

Lehetősége van helyi pénznemben kibocsátott biztonságos kártyákat igényelni.

Kövesse nyomon a kiadásokat valós időben fejlett eszközökkel

Hozzáférés releváns kedvezményekhez és hálózatépítési lehetőségekhez a globális start-up közösségek részeként.

Tribal Credit korlátozások

A csapat kiadásainak lassú értékelése

Ismeretlen nyomonkövetési és jelentési lehetőségek

Tribal Credit árak

Ingyenes

Tribal Credit értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs felsorolva

10. Ramp

via Ramp

A Ramp kifejezetten a közepes méretű vállalatok pénzügyi csapatai számára tervezett vállalati kártya- és kiadáskezelési megoldásokat kínál.

Lehetővé teszi, hogy emlékeztetőket állítson be a visszafizetésekre és a hiányzó tételekre, valamint automatikus zárolási opciót a potenciálisan gyanús tranzakciókra.

A szoftver előre beállított költségvetési sablonokkal egyedi munkafolyamatokat hoz létre. Emellett automatikus korlátokat és benyújtási követelményeket is beállíthat az összes vállalati kártyájára.

A Ramp legjobb funkciói

Állítson be emlékeztetőket a visszafizetésekre, a hiányzó tételekre, és zárja le automatikusan a kártyákat a gyanús tranzakciók esetén.

Integrálja közvetlenül harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például az Asanával.

Hozzáférés valós idejű adatokhoz, hogy elkerülje a költségvetés túllépését

AI által létrehozott jelentések generálása a pontos elemzéshez

Ramp korlátozások

Hosszú feldolgozási idő

Ramp árak

Ramp: 0 USD/hó felhasználónként

Ramp Plus : 12 USD/hó felhasználónként

Ramp Enterprise: Egyedi árazás

Ramp értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

Míg a Brex és hasonló költségkezelő szoftverek pénzügyi feladatokat és jelentéseket kezelnek, a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment platformok a feladatkezelésre és a csapat tagjai közötti együttműködésre koncentrálnak a zökkenőmentes projektbefejezés és a maximális termelékenység érdekében.

ClickUp

Használja a ClickUp pénzügyi menedzsment sablonjait a pénzügyi feladatok hatékony kezeléséhez. Ezekkel a sablonokkal pénzügyi csapata könnyedén nyomon követheti a pénzügyi KPI-ket, kezelheti számláit, és kiszámíthatja nyereségét és kiadásait.

A ClickUp pénzügyi menedzsment sablon segítségével központosíthatja összes pénzügyi adatát, és könnyedén kezelheti azokat.

Kezelje pénzügyeit és kiadásait a ClickUp segítségével

Csak regisztrálnia kell a ClickUp pénzügyi menedzsment sablonokra. Alkalmazza ezt a sablont a munkaterületre vagy mappára, amelyen dolgozni szeretne. Adja hozzá a releváns csapattagokat, és máris készen áll a munkaterülete.

Váltson a ClickUp kényelmes nézetek között, hogy másodpercek alatt rendszerezze számláit.

A ClickUp a ClickUp számviteli projektmenedzsment szoftverével létrehozott, megosztható jelentésekkel is segíti ügyfelei nyomon követését és kezelését.

Példa egy ClickUp projektmenedzsment munkaterületre egy könyvelőiroda számára

Az eszköz segítségével vizuális adatbázisba rendezett táblázatokkal nyomon követheti és kezelheti az ügyfelek projektköltségvetéseit. Ezekkel a táblázatokkal összekapcsolhatja a feladatokat, csatolhat vagy beágyazhat dokumentumokat, valamint exportálhat adatokat.

Személyre szabhatja és testreszabhatja ClickUp Dashboardját több mint 50 widgetváltozat segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Dolgozzon egyedi pénzügyi menedzsment sablonokkal

Kövesse nyomon és kezelje ügyfelei számláit és jelentéseit a ClickUp számviteli és pénzügyi menedzsment eszközével , automatizálási és emlékeztető funkcióival.

Készítsen és osszon meg részletes jelentéseket az időforrások nyomon követésével, vizuálisan szervezett táblázatokkal.

Kezelje a számlákat, fizetési emlékeztetőket és egyebeket a rendkívül vizuális irányítópultokkal.

Automatizálja a jelentésekhez, a csapatmunkához és a munkamegosztáshoz szükséges könyvelési feladatokat.

Több mint 1000 integrációs lehetőség áll rendelkezésre időkövetéssel, felhőalapú tárolással, fejlesztőkkel és naptárral.

A ClickUp korlátai

Nincs extra kredit vagy jutalom a ClickUp használatáért

Tanulási görbe új felhasználók számára

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

A Brex megfelelő alternatívájának kiválasztása a csapata és vállalkozása igényeitől függ. A speciális eszközök az Ön egyedi igényeinek felelnek meg. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, segítenek abban, hogy alkalmazottai és ügyfelei mindig naprakészek legyenek az információkkal, és több projektet is kezelhessen.

A legjobb eredményeket akkor érheti el, ha egy helyen racionalizálja a folyamatokat. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a feladatmegoldás, az integrációk és a munkafolyamatok testreszabása, a ClickUp a pénzügyi projektmenedzsment különböző aspektusainak megoldására összpontosít. Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!?