A 11 legjobb Vanta alternatíva a folyamatok automatizálásához 2025-ben

A ravasz csalóktól a véletlen biztonsági incidensekig – a digitális biztonság és a megfelelőség soha nem volt még ennyire fontos. A hátránya? Strukturált folyamatok és eszközök nélkül nehéz teljesíteni a megfelelőségi követelményeket.

A Vanta egy népszerű megoldás a megfelelőségi és biztonsági felülvizsgálatok automatizálására, de nem minden vállalkozás számára megfelelő. Szerencsére a piacon rengeteg Vanta alternatíva található. Akár folyamatokat szeretne automatizálni, akár a biztonsági felülvizsgálatokat szeretné egyszerűsíteni, a megfelelő biztonsági platform gondoskodik kis- és középvállalkozásának biztonságáról és megfelelőségéről. ✅

Olvassa el ezt a teljes útmutatót, amelyben megtalálja a megfelelőségi szoftverek elengedhetetlen funkcióinak listáját, valamint a 2024-ben legnépszerűbb 11 Vanta-alternatívát (és egy bónusz versenyzőt!).

Mit kell keresnie a Vanta alternatíváiban?

A Vanta egy megfelelőségi menedzsment platform, amely automatizálással egységesíti a kockázatkezelést és egyszerűsíti a biztonsági felülvizsgálatokat. A Vanta legtöbb versenytársa mindezt és még többet is kínál. Keressen olyan szoftvert, amely ezekkel a funkciókkal rendelkezik, hogy a megfelelőség terén mindig a legmodernebb megoldásokat használhassa:

Megfelelőségi keretrendszer lefedettség: Először is keressen egy olyan platformot, amely támogatja az Ön által követett biztonsági keretrendszereket. A leggyakoribb opciók a SOC 2 , GDPR, ISO 27001, HIPAA és PCI DSS. A széles körű lefedettség jó dolog, de győződjön meg arról, hogy a platform valóban ismeri a területet – néha jobb egy speciális platformot választani, mint egy általánosat.

Automatizálási képességek: A megfelelő automatizálások egyszerűsítik a megfelelőségi menedzsmentet és a biztonsági felülvizsgálatokat. Keressen olyan kockázati biztonsági megfelelőségi menedzsment szoftvert, amely támogatja az automatizált bizonyítékgyűjtést, kockázatértékeléseket, biztonsági kérdőíveket és egyebeket.

Valós idejű figyelés és jelentéskészítés: Valós időben kell figyelnie a biztonsági helyzetét és a megfelelőségét. A megbízható Vanta alternatívák folyamatos szkennelési és jelentéskészítési funkciókat tartalmaznak, hogy vállalkozása 24 órában, 7 napban a héten készen álljon az ellenőrzésre.

Integrációk: Keressen olyan Vanta alternatívákat, amelyek már integrálódnak a meglévő SaaS platformjaival, API-jaival és egyéb üzleti eszközeivel. Ezzel sokkal könnyebb lesz az adatok szinkronizálása az egész vállalkozásában. Ha egyedi kapcsolatot szeretne, mindig használhat integrációs szoftvert , például a Zapiert, de a natív integrációk mindig okos első választásnak számítanak.

Felhasználóbarát felület: Természetesen a biztonsági csapatok elég jártasak a technológiában, de miért nehezítené meg a megfelelőséget a szükségesnél? Keressen egy intuitív és felhasználóbarát felülettel rendelkező platformot, hogy gyorsabban elérje a kívánt eredményeket.

A 11 legjobb Vanta alternatíva 2024-ben

Ha Ön is javítani szeretne a kiberbiztonságon és a megfelelőségen, akkor biztosan nem áll egyedül. Egyre több kis- és középvállalkozás fordul a megfelelőségi platformokhoz, hogy megvédje adatait, ügyfeleit és hírnevét. Íme a 11 legjobb alternatíva a Vanta helyett 2024-ben a kis- és középvállalkozások számára.

1. Scytale

via Scytale

A Scytale a megfelelőségi és kockázatkezelés új vezetője, és az egyik legjobb Vanta alternatíva az iparágaktól és a mérettől függetlenül minden vállalkozás számára. Ez a felhőalapú platform nagymértékben támaszkodik az AI-alapú automatizálásra, hogy egyszerűsítse a hosszadalmas és bonyolult megfelelőségi munkafolyamatokat.

A Scytale gyakorlatilag bármilyen kockázat kezelésére alkalmas, mivel dedikált megfelelőségi szakértő irányítása alatt áll, így biztosítva az auditra való felkészültséget és több mint tucatnyi keretrendszer támogatását. Ez a támogatás – kiterjedt integrációs és biztonsági funkciók listájával párosulva – megszünteti az adminisztrációs feladatokkal járó intenzív munkaterhelést, és értékes időt takarít meg a vállalatoknak, miközben kevesebb gondot kell fordítaniuk a biztonságra, a kockázatokra és a megfelelőségre.

A Scytale legjobb funkciói

Több mint 15 keretrendszert támogat, például SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS megfelelőség és még sok más.

Különleges megoldásokat kínál különböző iparágak és felhasználási esetek számára, beleértve a megfelelőségi szakértőket, a behatolási tesztelést, a startupokat és a GRCaaS-t.

Számos más munkaeszközzel integrálható a megfelelőségi folyamatok egyszerűsítése érdekében, többek között a GitHub, a Slack, a Google Workspace, az Okta és a ClickUp alkalmazásokkal – és még több is készül.

Automatizált ellenőrzés, bizonyítékgyűjtés és egyedi szabályzat-generátor startupok számára

Az alkalmazáson belüli csevegés segítségével kapcsolatba léphet a csapattal, az értesítési központ pedig lehetővé teszi, hogy gyorsan összehangolja az összes biztonsági frissítést.

A Scytale korlátai

Esetenként előforduló hibák, például késleltetés nagyobb fájlok feltöltésekor vagy előnézeteinek megtekintésekor

Nincs CSV- vagy Excel-fájl exportálási funkció.

Korlátozott CI/CD integrációk (bár továbbiak vannak fejlesztés alatt)

A Scytale nem kínál ingyenes verziót vagy ingyenes próbaverziót.

A Scytale árai

Az árakkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a Scytale-lel.

Scytale értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 5/5 (5 értékelés)

2. Drata

via Drata

A Drata segítségével néhány kattintással könnyedén beállíthat egy hatékony megfelelőségi programot. Automatikusan gyűjti az bizonyítékokat, így búcsút inthet a kézi képernyőképek készítésének. Bízzon a Drata-ban, amely minden bizonyítékot, ellenőrzést és dokumentumot egy helyen rögzít, így teljes átláthatóságot biztosít, amely felkészíti Önt mind az ellenőrzésekre, mind a valós biztonsági fenyegetésekre. ?

Drata legjobb funkciói

A Data több mint 85 natív integrációval rendelkezik.

Védje az érzékeny információkat szerepkörökön alapuló hozzáférési jogosultságokkal

A Drata több mint 17 keretrendszert támogat, beleértve a NIST CSF-et és a CCPA-t is.

Egyedi keretrendszert követ? Adja hozzá a Drata-hoz, hogy egyedi ellenőrzéseket hozzon létre a megfelelőségi igényeinek megfelelően.

Drata korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform a dokumentumokat alkalmazottanként tárolja, ami megnehezítheti az információk megtalálását.

Mások szerint a Drata integrációi alkalmanként hibásan működnek.

Drata árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Drata értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

3. Sprinto

via Sprinto

A Sprinto egy megbízható Vanta alternatíva azoknak a technológiai vállalatoknak, amelyeknek biztonsági auditokhoz szükséges támogatásra van szükségük. Az auditorok által jóváhagyott megfelelőségi programokat kínál, amelyek segítségével csapata sablonos biztonsági és auditálási folyamaton vehet részt. Soha többé nem kell attól tartania, hogy elmulaszt valamit: a Sprinto kitölti az auditálással kapcsolatos feladatokat, prioritásokat rendel hozzájuk, és értesíti csapatát, hogy a folyamat zavartalanul haladjon.

A Sprinto legjobb funkciói

A Sprinto több mint 12 biztonsági keretrendszert támogat, beleértve a CMMC, a PIPEDA és a FedRamp rendszereket.

A Sprinto hozzáférést biztosít biztonsági és megfelelőségi szakértőkhöz, akik bármilyen kérdésére válaszolnak.

Kockázatértékeléseket, ellenőrzéseket és érintésmentes auditokat integrál automatikusan generált bizonyítékokkal.

Készüljön fel stresszmentesen a következő auditra a Sprinto nemzetközi auditpartnereivel Indiában, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Izraelben.

A Sprinto korlátai

A Sprinto technológiai vállalatok számára készült, ezért nem minden szektor számára megfelelő.

Egyes felhasználók szeretnék, ha a Sprinto több gyakorlati forrást és dokumentációt kínálna.

Sprinto árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sprinto értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (690+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (4 értékelés)

4. Scrut

via Scrut

Ez a Vanta alternatíva a kockázatértékelésre és -figyelésre specializálódott. Miközben az iparági szabványoknak megfelelő biztonsági keretrendszereket követi, a Scrut igazán a testreszabott infobiztonsági programjaival tűnik ki. Nemcsak a biztonság és a megfelelőség személyre szabásának szabadságát biztosítja, hanem a platform beépített együttműködési munkafolyamatokkal is rendelkezik, amelyek megkönnyítik a projektmenedzsmentet.

A legjobb funkciók áttekintése

A Scrut kész munkafolyamataival biztonságosan együttműködhet a penetrációs tesztelőkkel, az auditorokkal és a csapat tagjaival.

Válasszon több mint 70 integráció közül

A Scrut valós idejű irányítópultokkal rendelkezik, amelyek gyors betekintést nyújtanak

Kezelje az összes eszközt, beszállítót, alkalmazottat és folyamatot egyetlen felületen

A korlátozások vizsgálata

Egyes felhasználók szeretnék, ha a Scrut több automatizálási lehetőséget kínálna.

Mások szerint problémák vannak a felhasználói felülettel.

Scrut árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (190+ értékelés)

5. UpGuard

via UpGuard

Az UpGuard egy robusztus Vanta alternatíva, amely megoldásokat kínál a beszállítói kockázatértékeléshez, a biztonsági minősítéshez, a jelentésekhez, a szivárgások észleléséhez, és még egy AI eszközzel is rendelkezik a beszállítói értékelések automatikus kitöltéséhez. Az UpGuard számos fontos funkcióval rendelkezik, de leginkább a harmadik felek kockázatkezeléséről ismert. Ha beszállítók vagy alvállalkozók vannak a rendszereiben, az UpGuard gondoskodik arról, hogy mindenki betartsa a szabályokat.

Az UpGuard legjobb funkciói

Az AI Autofill funkcióval egyszerűsítheti a beszállítói kockázatkezelést, és gyorsabban gyűjtheti össze a kérdőíveket.

Használja az UpGuard BreachSight szolgáltatást az adatvédelmi incidensek figyelemmel kísérésére.

Az UpGuard Vendor Risk ellenőrzi a harmadik fél beszállítók kockázatait.

Integrálható a Jira, a Slack és a ServiceNow alkalmazásokkal.

Az UpGuard korlátai

Egyes felhasználók szerint az árak meglehetősen magasak.

Mások azt szeretnék, ha a platform több tömeges műveletet kínálna.

UpGuard árak

Starter: 18 999 USD/év

Professional: 39 999 USD/év

Vállalati: 89 999 USD/év

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

UpGuard értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

6. Secureframe

via Secureframe

A Secureframe két termékkel rendelkezik: a Secureframe Comply a megfelelőség automatizálásához, a Secureframe Trust pedig az adatbiztonsághoz és az ügyfelek bizalmának megőrzéséhez. Próbálja ki a Secureframe AI-t a közvetítési utasítások automatizálásához, a kockázatértékelések elvégzéséhez és a megfelelőségi irányelvek megírásához. ?

A Secureframe legjobb funkciói

Válasszon több mint 200 integráció közül

A Secureframe irányítópultok mérik az előrehaladását a SOC 2 vagy ISO 27001 keretrendszereknek való megfelelés terén.

A Secureframe integrált alkalmazotti képzéssel és tanúsítvány-nyomonkövetéssel rendelkezik.

Automatizálja a kockázatértékeléseket a Secureframe AI kockázatkezelő eszközzel

Secureframe korlátai

Egyes felhasználók szerint a Secureframe még mindig felügyeletet igényel, ami csökkenti az AI és az automatizálás által általában elérhető időmegtakarítást.

Mások szerint a beszállítói menedzsment folyamat nehézkes és nehezen kezelhető.

Secureframe árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Secureframe értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 5/5 (4 értékelés)

7. OneTrust

via OneTrust

A bizalom minden, ezért a OneTrust olyan nagy hangsúlyt fektet a biztonságra és a megfelelőségre, mint a bizalomépítés alapjaira. Ez a Vanta alternatíva négy felhőalapú megoldással rendelkezik: adatvédelem és adatkezelés, etika és megfelelőség, GRC és biztonsági garancia, valamint ESG és fenntarthatóság.

A OneTrust legjobb funkciói

Kérje meg a OneTrustot, hogy fedezze fel és biztosítsa az Ön rendszereiben található adatokat.

ESG-program beállítása és kezelése a OneTrust alkalmazásban

Kövesse nyomon a beszállítói kockázatokat és az ESG-kötelezettségvállalásokat a OneTrust portálon.

A OneTrust támogatja a speak-up programot, amely strukturálja a belső etikai menedzsmentet.

A OneTrust korlátai

Több felhasználó szerint nehéz integrálni a OneTrustot más megoldásokkal.

Mások szerint a OneTrust nem rendelkezik annyi funkcióval, mint a Vanta egyéb alternatívái.

OneTrust árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

OneTrust értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (20 értékelés)

8. AuditBoard

via AuditBoard

A neve is utal rá, hogy az AuditBoard egy megbízható Vanta-alternatíva a megfelelésre törekvő szervezetek számára. Ez a platform a kollaboratív kockázatkezelésre specializálódott, segítve Önt a potenciális kockázatok azonosításában és azok kezelésében, mielőtt problémák adódnának.

AuditBoard legjobb funkciói

Az AuditBoard automatizálja az elemzéseket, a tartalomgenerálást és az interakciókat az IT-biztonság, az ESG-programok és más területeken.

Készítsen egyedi elemzési irányítópultokat az AuditBoard kódolás nélküli irányítópult-készítőjével.

A platform mesterséges intelligenciája intelligens ajánlásokat, értesítéseket és munkafolyamat-automatizálást kínál.

Az AuditBoard kód nélküli integrációkat kínál az AWS, a Google Cloud, a Slack és mások számára.

Az AuditBoard korlátai

Egyesek szerint az AuditBoard ügyfélszolgálata lassú.

Mások szerint a kezelőfelületei nem túl felhasználóbarátak.

AuditBoard árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

AuditBoard értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (840+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 260 értékelés)

9. SecurityScorecard

via SecurityScorecard

Minél nagyobb a támadási felület, annál inkább szükség van a fenyegetések proaktív tervezésére. Szerencsére a SecurityScorecard strukturált folyamattal látja el Önt, amely egységes fenyegetés- és kockázati információkkal növeli a láthatóságot. Kezelje a kockázatokat, tartsa szemmel a legújabb kiberkockázatokat, és dokumentálja a kellő gondosságot, hogy mindig készen álljon az ellenőrzésre. ?

A SecurityScorecard legjobb funkciói

Szüksége van kiberbiztosításra? A SecurityScorecard összehasonlítja az Ön számára a biztosítási fedezeteket és díjakat.

Vegye kézbe a beszállítói és ellátási láncának irányítását harmadik fél által nyújtott kiberkockázat-kezelési szolgáltatásokkal

A SecurityScorecard értékelések felgyorsítják a megfelelőségi kérdőívek kitöltését.

Használja a SecurityScorecard érzékelőit saját, személyre szabott kockázati modellek létrehozásához.

A SecurityScorecard korlátai

Sokan azt mondják, hogy a SecurityScorecard drága.

Mások szerint az IT-szolgáltatók kezeléséhez sablonos megközelítésre van szükség, ami nem mindig működik.

SecurityScorecard árak

Ingyenes

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SecurityScorecard értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (8 értékelés)

10. Hyperproof

via Hyperproof

A Hyperproof a Vanta alternatívája, amely egyszerűsíti a több biztonsági és megfelelőségi keretrendszer követésének bonyolultságát. Nemcsak a beszállítók, a biztonság és a megfelelőség kezelésére szolgáló funkciókkal rendelkezik, hanem a Hyperproof még egy auditkezelő eszközzel is rendelkezik, amely egyszerűsíti az auditorok együttműködését.

Hyperproof legjobb funkciói

A Hyperproof több mint 70 keretrendszert támogat.

Központilag kezelje, értékelje és kövesse nyomon a kockázatokat

A Hyperproof a keretrendszerek közötti ellenőrzéseket térképezi fel, hogy gyorsan azonosítsa a hiányosságokat.

Gyorsan ellenőrizheti az audit állapotát anélkül, hogy elhagyná a Hyperproofot.

Hyperproof korlátai

Egyes felhasználók szerint több lapot kell megnyitniuk, hogy képet kapjanak a Hyperproof valódi teljesítményéről.

Mások szerint a platform hibás lehet.

Hyperproof árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hyperproof értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (35+ értékelés)

11. Egnyte

via Egnyte

Elsősorban a felhőben működteti vállalkozását? Ha igen, akkor szüksége van az Egnyte-re. Ez a Vanta alternatíva a tartalom-együttműködést, a megfelelőséget, a biztonságot és az adatvédelmet egyetlen áttekinthető csomagban egyesíti. Ez egy megbízható eszköz, amellyel gyorsan átveheti az irányítást a felhőben tárolt tartalmai felett.

Az Egnyte legjobb funkciói

Fájlok biztonságos megosztása és valós idejű együttműködés bármely jóváhagyott felhasználóval

Az Egnyte egyetlen áttekinthető irányítópulton egyszerűsíti a hozzáférés-kezelést.

Fedezze fel a belső és külső fenyegetéseket, és gyorsan készítsen cselekvési tervet

Az Egnyte több forrásból származó tartalmak több tárolóban történő kezelését támogatja.

Az Egnyte korlátai

Az Egnyte tárolási korlátai néha akadályt jelentenek

Egyes felhasználók lassú ügyfélszolgálati válaszidőkről számolnak be.

Egnyte árak

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Enterprise Lite: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Egnyte értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (940+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (95+ értékelés)

Az itt felsorolt 11 Vanta alternatíva biztosan segítségére lesz az audit vagy a fenyegetések elhárítása során. De ezek nem az egyetlen lehetőségek a megfelelőségi eszközkészletéhez. Az olyan platformok, mint a ClickUp, számos robusztus megoldást kínálnak a feladatok, projektek és folyamatok automatizálására a biztonság és a megfelelőség érdekében.

ClickUp

Könnyen és gyorsan beállíthatja a feladat kezdő és befejezési dátumát, vagy feltételes beállítások segítségével megismételheti a dátumokat, vagy új feladatot hozhat létre a befejezés után.

Elfelejti a csapata a rendszeres biztonsági feladatok elvégzését? Vagy talán bizonyos projektekben nem teljesítenek megfelelően? Bármilyen termelékenységi kihívással is szembesül, a ClickUp segít megoldani a problémát.

A ClickUp feladatok teljes rugalmasságot biztosítanak a projektek igény szerinti testreszabásához. A ClickUp egy egyszerű nézetben követi nyomon a csapat csevegéseit, fájljait és a keretrendszer követelményeit minden egyes projekt esetében.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Automations segítségével könnyedén automatizálhatja munkaterhelésének nagyobb részét. Több mint 100 előre betöltött, kódolás nélküli automatizálási funkcióval egyszerűsítjük a mindennapjait, a feladatátadásoktól a státuszváltozásokig.

Használja az előre elkészített automatizálási recepteket, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

Persze, mi vagyunk a világ legnépszerűbb projektmenedzsment megoldása, de ez nem jelenti azt, hogy a biztonság nem fontos számunkra. A ClickUp biztonsága mindig elsődleges fontosságú. Megfelelünk a SOC 2, GDPR, HIPAA és ISO 27001 előírásoknak, és rendszeresen automatizált biztonsági ellenőrzéseket végzünk a teljesítmény és a biztonság közötti egyensúly fenntartása érdekében.

A ClickUp teljes egészében az AWS-en fut, a platformba beépített végpontok közötti biztonsági és adatvédelmi funkciókkal. Sőt, első osztályú adatközponti biztonsággal rendelkezünk, és webalkalmazásainkhoz TLS 1.2 titkosítást használunk. De tudjuk, hogy még a belső ellenőrzések is elnézhetnek dolgokat, ezért a ClickUp harmadik feleket is igénybe vesz a rendszeres behatolási teszteléshez.

A ClickUp legjobb funkciói

Biztonsági dokumentációt kell írnia vagy stratégiát kell kidolgoznia a következő auditra? Használjon ClickUp sablont a folyamat felgyorsításához.

A ClickUp AI képes szövegeket írni, összefoglalni vagy szerkeszteni a sablonjaiban és a Dokumentumokban, hogy gyorsabban és hatékonyabban végezze munkáját.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást a javítások előrehaladásának nyomon követéséhez, az ellenőrzési listák teljesítéséhez és egyebekhez.

Ne aggódjon többé a hibák miatt, és tegyen mindent automatikussá a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp korlátai

Az olyan funkciók, mint a ClickUp AI, csak fizetős csomagokban érhetők el.

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért szánjon rá egy kis időt, hogy megismerkedjen a platformmal.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

