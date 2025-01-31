A 10 legjobb Bugzilla alternatíva a hibák nyomon követéséhez 2025-ben

1998-as bevezetése óta a Bugzilla az egyik legnépszerűbb hibakövető rendszer. A mai napig a piac második legnagyobb részét foglalja el.
De ez azt jelenti, hogy a szoftver minden hibakeresési igényét kielégíti? Jól alkalmazkodik különböző méretű csapatokhoz és szoftveres résekhez? Derítsük ki!
Ha Ön is küzd a Bugzilla testreszabási korlátaival, nehezen boldogul a hibákhoz kapcsolódó nagy méretű fájlok csatolásával, vagy úgy érzi, hogy a jelentési és munkafolyamat-kezelési funkciók kissé korlátozzák, akkor nincs egyedül.
A Bugzilla megbízható társ volt a hibajelentések világában, de legyünk őszinték: néha még a legmegbízhatóbb eszközöknek is szükségük van frissítésre.
Ebben a cikkben bemutatjuk a Bugzilla legjobb alternatíváit, részletesen ismertetve azok funkcióit, előnyeit és hátrányait, árait és értékeléseit. Segítünk kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelő hibajelentő szoftvert.
Mit kell keresnie a Bugzilla alternatíváiban?
Vezessük végig Önt a Bugzilla alternatívájában keresendő néhány alapvető funkción:
- Felhőalapú tárolás: Kizárólag a fizikai tárolásra támaszkodni nem elég, különösen figyelembe véve a mai hatalmas adatmennyiséget. A megfelelő Bugzilla alternatíva nem csak tárolja az adatait, hanem felhőalapú tárolással bárhonnan hozzáférhetővé is teszi azokat.
- Testreszabhatóság: Keressen több testreszabási lehetőséget, hogy teljes mértékben irányíthassa a hibakövető szoftvert. Eznek ki kell terjednie mind a felhasználói felületre, mind a hibakövetési funkciókra.
- Együttműködési funkciók: Lehetővé kell tennie a csapattagokkal és a csapatok között a koordinációt, hogy a hibákat hatékonyabban lehessen nyomon követni és megoldani. Ha minden információ egyetlen megosztott platformon elérhető, elkerülhető a félreértések.
- Jelentéskészítés és adatelemzés: Keressen olyan kiváló szoftvert, amely beépített információgeneráló eszközökkel rendelkezik. Kiváló AI-integrációval kell rendelkeznie, hogy felgyorsítsa a hibakeresési folyamatot.
- Előre elkészített sablonok: Az előre elkészített sablonok rengeteg időt takarítanak meg. Válasszon olyan szoftvert, amely sok ilyen sablonnal rendelkezik.
- Integrációs képességek: Ne tegyen kompromisszumokat a szoftverkörnyezetét illetően. Lehetővé kell tennie a csapatának, hogy továbbra is használhassa azokat a kritikus alkalmazásokat, amelyekkel már dolgozik, az Ön által választott alternatívával együtt.
- Felhasználói felület: Biztosítson zökkenőmentes munkakörnyezetet csapata számára. A népszerű alternatívák hozzáférhető felhasználói felülettel rendelkeznek, amely végigvezeti a felhasználókat a hibajelentési folyamaton.
A 10 legjobb Bugzilla alternatíva 2024-ben
1. ClickUp
A ClickUp hatékony hibakövetési rendszerével egy helyen jelenthet, követhet és rangsorolhatja a hibákat. A ClickUp csapatprojekt-menedzsment szoftvere rengeteg vizualizációs eszközt kínál, amelyekkel a jelentéskészítés gyerekjáték lesz, így elkerülheti a technikai adósságot.
Ráadásul lehetővé teszi a zökkenőmentes együttműködést a csapatával, és minden feljegyzést egy kód nélküli adatbázisban tárol, amelyhez mindenki hozzáférhet.
A ClickUp legjobb funkciói
- ClickUp hibajelentési sablon: A előre elkészített nézetek, egyéni állapotok és egyéni mezők segítségével gyorsabban követheti nyomon a problémákat. A testreszabható vizuális sablonokba írja be a fontos részleteket. A ClickUp hibajelentési sablonjai tartalmaznak jelentési űrlapokat is, amelyeket megoszthat a csapatával.
- ClickUp AI: Gyorsítsa fel az ötletek generálását, a roadmap vizualizálását és a fejlesztést a ClickUp legmodernebb mesterséges intelligenciájával, amely számos szakértő által kidolgozott AI eszközzel rendelkezik.
- Agilis munkafolyamat: A ClickUp rugalmas beágyazott munkafolyamatai, például a Kanban és a Scrum segítségével gyorsan áttekintheti epikus feladatait. Automatizálja a hátralékos feladatait, hogy más fontos feladatokra koncentrálhasson.
- Hatékony vizualizáció: Vizualizálja feladatait a ClickUp megosztott ütemterveinek segítségével. Kövesse nyomon az előrehaladást, a függőségeket és a problémás pontokat, hogy szükség szerint rangsorolhassa azokat.
- Egyszerűsített hibajelentés: Gyorsan gyűjtsd össze a problémákat a ClickUp felvételi űrlapjainak segítségével. Ezeket könnyedén alakíthatod nyomon követhető, nagymértékben testreszabható feladatokká, amelyek lehetővé teszik a kapcsolódó problémák összekapcsolását, címkék hozzáadását és a hátralékkezelés javítását.
- Együttműködési funkciók: Automatikusan megoszthatja összes adatát, feljegyzését és ütemtervét a különböző csapatok és részlegek érdekelt feleivel, megfelelő jogosultságok megadásával.
A ClickUp korlátai
- Több rugalmasságra van szükség a műszerfalaknál
- A keresési funkció javításra szorul.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
2. Jira Software
A Jira a legalkalmasabb az agilis csapatok számára, amelyeknek hibakövetési igényeik vannak. Az Agile keretrendszert használja, és többféle módszertant támogat.
A vizualizációs képességeinek kihasználásával könnyedén navigálhat a munkafolyamatában a Scrum táblák és a Kanban kártyák segítségével, hogy hatékonyan azonosítsa és kijavítsa a hibákat.
A Jira Software legjobb funkciói
- Idővonalak: Adjon hozzá epikus feladatokat, térképezze fel a munkatételeket, a függőségeket és a kiadásokat egy teljesen testreszabható idővonalon, ahol csapattagjai és más érdekelt felek egyaránt naprakészek maradhatnak.
- Agile Boards: Használja a Jira Scrum és Kanban tábláit, hogy nagy projekteket kezelhető feladatokra bontson. Zökkenőmentesen kövesse nyomon a problémákat, és vizualizálja a munkafolyamatokat, hogy azonosítsa a figyelmet igénylő területeket.
- Drag and Drop Automation: A Jira eszközeivel és kész sablonjaival könnyedén automatizálhatja a feladatokat. Csak húzza át az adatleírását, és hagyja, hogy az automatizálás elvégezze a nehéz munkát helyette.
A Jira Software korlátai
- A felhasználói felületnek interaktívabbnak kell lennie
- A dokumentumok feltöltése és nyomon követése javítható
- Sok felhasználó panaszkodik a lassú feldolgozási sebességre.
- A fejlett útvonaltervezés nem elérhető a szokásos fizetős csomagok részeként.
A Jira Software árai
- Örökre ingyenes
- Alapcsomag: 8,15 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Jira Software értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (5600+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (13740+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Jira alternatívákat!
3. Rollbar
A Rollbar büszke arra, hogy a szoftverfejlesztési folyamat során valós idejű hibajavításokat biztosít.
A Rollbar használatával már nem kell bajlódnia az újbóli szerkesztéssel vagy a fejlesztési fázisba való visszatéréssel, hogy a végén kijavítsa a termék hibáit. Emellett automatizálja a válaszokat, amikor hibát észlel, és értesíti az érintett csapattagokat.
A Rollbar legjobb funkciói
- Valós idejű hibajelentés: Valós idejű hibajelentés segítségével azonnal hozzáférhet az összes fájlhibához. Kerülje el a hibákat, amint azok felmerülnek, ahelyett, hogy a fejlesztési szakasz végén összesítené őket.
- Csoportosított hibaüzenetek: Csökkentse a folyamatos és zavaró üzenetek számát azáltal, hogy a hasonlókat egy csomagba csoportosítja. Ez a szoftver automatizált csoportosításának és gépi tanulásának köszönhetően lehetséges.
- Automatizált hibaelhárítás: Automatizálja a munkafolyamatot és a fejlesztés és tesztelés során felmerülő problémákra adott válaszokat. Az AI segítségével nemcsak a feladatok fontossági sorrendjét állapítja meg, hanem a hibákat is zökkenőmentesen nyomon követi, megkönnyítve ezzel az Ön életét.
A Rollbar korlátai
- Komplex felhasználói felület
- Hibák a hibacsoportosítási funkcióban
- A költségek a kisebb vállalatok számára komoly gondot jelentenek.
Rollbar árak
- Örökre ingyenes
- Alapvető szolgáltatások: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 24,17 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Rollbar értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (260+ értékelés)
4. GitLab
A GitLab, az egyik legjobb Bugzilla alternatíva, egy hatékony, AI-alapú DevSecOps platformmal büszkélkedhet, amely fel van szerelve a csapat hibajelzés és -kezelés igényeinek kielégítésére.
Mesterséges intelligencia képességeinek köszönhetően hatékonyan automatizálja a munkafolyamatokat. Egyetlen adatmodellt használ, amely lehetővé teszi a hibakeresési információk megosztását a DevSecOps teljes életciklusa során.
A GitLab legjobb funkciói
- Alapvető eszközök: Fokozza hibakövetését a DevSecOps mesterséges intelligenciájával. Ez mindent egyszerűsít: a VSM-et, a tervezéshez szükséges DORA-mutatókat, a kódkészítéshez szükséges kódjavaslatokat, valamint a szoftver ellenőrzéséhez, biztonságához, csomagolásához és telepítéséhez szükséges robusztus rendszereket.
- GitLab Duo Chat: Javítsd munkafolyamatodat a GitLab Duo AI integrációjával. Ismerkedj meg állandó asszisztenseddel, a GitLab Duo Chat-tel, amely kódsegítséget, epikus menedzsmentet, bevezetést és zökkenőmentes nyomon követést kínál. Növeld a biztonságot, a tesztelést és a dokumentációt könnyedén.
- Forráskód-kezelés: Változtassa meg szoftverfejlesztési folyamatát az együttműködésen alapuló verziókezelés bevezetésével. Lehetővé teszi csapatának a termelékenység maximalizálását, ami gyorsabb szállítást és jobb láthatóságot eredményez.
A GitLab korlátai
- Beágyazott kódfelülvizsgálati funkcióra van szükség
- Nincs lehetőség egyéni irányítópultok létrehozására
- Nincs beépített biztonsági vizsgálat
- Gyenge böngészőbeli IDE-élmény
- A platformok közötti támogatás hiánya
GitLab árak
- Örökre ingyenes
- Prémium: 29 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 99 USD/hó felhasználónként
GitLab értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (770+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (1030+ értékelés)
5. Zoho Projects
A Zoho Projects univerzális hozzáadási funkciója kritikus pillanatokban életmentő lehet, mivel lehetővé teszi, hogy gyorsan hozzáadjon elemeket a tervhez.
A munkamegosztási struktúra egyszerűsíti a projekt szervezését. Az agilis keretrendszer táblákkal párosítva, amelyek testreszabott nyomon követést tesznek lehetővé, a Zoho zökkenőmentes, gyors munkafolyamatokat biztosít.
A Zoho Projects legjobb funkciói
- Munkamegosztási struktúra: Bontsa fel projektjeit egyszerűbb, könnyebben kezelhető munkadarabokra. Ez segít a munkafolyamatok könnyed megszervezésében. Használjon az igényeinek megfelelő, testreszabott agilis keretrendszer táblákat, nyomkövetési funkcióval kiegészítve.
- Universal Add: Egyetlen gombnyomással hozzáadhat munkatételeket, felhasználókat, feladatokat, eseményeket, problémákat vagy dokumentumokat a feladatlistájához.
- Testreszabási funkciók: Tegye a projektmenedzsment rendszerét a sajátjává a Zoho által kínált rengeteg testreszabási funkcióval, mint például az egyéni elrendezések, mezők, nézetek, állapotok stb. Ezekkel rögzítheti a kívánt információkat és saját feltételei szerint rangsorolhatja a feladatokat.
A Zoho Projects korlátai
- Korlátozott online támogatás
- Nincsenek előre elkészített sablonok
- Meredek tanulási görbe
- Egyes felhasználók a felhasználói felületet nehézkesnek találják.
Zoho Projects árak
- 3 felhasználóig örökre ingyenes
- Prémium: 5 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként
Zoho Projects értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (380+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (430+ értékelés)
6. Mantis Bug Tracker
A MantisBT könnyen beállítható és kezelhető, könnyű nyílt forráskódú hibakövető eszköz. A legtöbb nyílt forráskódú projekttől eltérően testreszabhatóságot, e-mail értesítéseket és hozzáférés-kezelést kínál a hatékony hibakövetés és -megoldás érdekében.
Mivel Python-on alapul, a felhasználók könnyen integrálhatnak új funkciókat és maguk is kezelhetik, ami bizonyos fokú autonómiát és ellenőrzést biztosít.
A Mantis Bug Tracker legjobb funkciói
- Egyszerű telepítés: Csökkentse a telepítési időt a Mantis BT használatával, legyen szó belső beállításokról vagy hosztolt környezetekben történő telepítésekről.
- Webalapú: Gyorsítsa fel projektjeit, és bárhonnan hozzáférjen azokhoz. A webalapú alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tárolási erőforrásokat takarítsanak meg. Adatok megtekintése webszerveren vagy weboldalon
- Több DBMS támogatás: Az ADODB absztrakciós könyvtár használatával hozzáférhet több adatbázis-kezelő rendszerhez. Integrálja a MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle (kísérleti), DB2 (fejlesztés alatt) stb. rendszereket a munkafolyamatába.
A Mantis Bug Tracker korlátai
- Erősen elavult felhasználói felület
- Lassú teljesítmény és egyéb teljesítményproblémák
- Buggy szűrőrendszer
Mantis Bug Tracker árak
- Örökre ingyenes
Mantis Bug Tracker értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (90+ értékelés)
7. Sentry
A Sentry segít a hibák hatékony felkutatásában és megoldásában olyan különböző technikák alkalmazásával, mint a teljes stack monitorozás és a hiba nyomkövetés, amelyek lehetővé teszik, hogy mélyrehatóan vizsgálja a probléma kiváltó okát.
A Sentry fejlesztés utáni nyomon követést biztosít, így hatékonyan megoldhatja a tesztelési fázisban felmerülő problémákat.
A Sentry legjobb funkciói
- Teljes körű felügyelet: Azonosítsa a kritikus problémákat, és kapcsolja össze azokat a kiváltó okokkal. Az ok-okozati összefüggések megállapítása már nem feltétlenül találgatás kérdése. További kontextusinformációkat kap az alkalmazás állapotáról. Ezenkívül minden kezeletlen kivétel automatikusan rögzítésre kerül.
- Hibajelzők: Figyelje meg, mit csinált az alkalmazás a hiba bekövetkeztekor, beleértve a felhasználói interakciókat, az AJAX-kérelmeket, a hibakeresési naplókat, a hálózati kérelmeket stb. A Sentry hibák bekövetkeztekor a felhasználói visszajelzéseket is összegyűjtheti.
- Kiadási állapotjelentések: Azonnali betekintést nyerhet a kiadásokba a valós idejű láthatóságnak köszönhetően, nyomon követve az olyan alapvető mutatókat, mint a hibamentes munkamenetek, a verzió átvétele és a hibaarány. Ez lehetővé teszi a problémák azonosítását és a gyors korrekciós intézkedések meghozatalát.
A Sentry korlátai
- Magas árak
- Nincs saját hoszting képessége
- Minden téren erőforrás-igényes
- Az adatmintavétel javításra szorul
Sentry árak
- Fejlesztő: Free Forever
- Csapat: 26 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 80 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Sentry értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (60+ értékelés)
8. HelixALM
A Helix ALM egy átfogó életciklus-kezelő eszközt kínál. Merüljön el a hibakövetésben a Helix IM speciális moduljával. Átfogó életciklus-kezelést kap, teljes nyomonkövethetőséggel, ami megkönnyíti a hibák pontos forrásának nyomon követését a fejlesztés előtt és után, valamint azok kijavítását.
Ráadásul a Helix moduláris felépítésű, így kiválaszthatja és testreszabhatja a funkciókat, hogy azok tökéletesen megfeleljenek a hibajelentési igényeinek.
A HelixALM legjobb funkciói
- Modularitás: A HelixALM speciális moduljaival ellenőrizheti a kívánt szolgáltatásokat. Vannak speciális modulok a követelmények kezeléséhez (Helix RM), a tesztesetek kezeléséhez (Helix TCM) és a problémák kezeléséhez (Helix IM).
- Kivételes nyomonkövethetőség: Kombinálja a modulokat, hogy páratlan nyomonkövethetőséget érjen el projektjei felett. Tudja meg pontosan, mi történt az egyes szakaszokban, hogy megértse, mire kell a leginkább összpontosítania.
- Kockázatelemzés: Végezzen érdemi kockázatelemzéseket, beleértve az FMEA-t és a hatástanulmányokat a HelixALM segítségével. Kezelje a problémákat, mielőtt azok megzavarják a fejlesztési ütemtervét. Biztosítsa a megfelelőséget egy nyomonkövethetőségi mátrix kidolgozásával, amely mindezt alátámasztja.
A HelixALM korlátai
- Jobb integrációra van szükség az elektronikus dokumentumkezelő rendszerekkel, mint például az Arena PLM.
- Egyszerűbb háttérbeállításra van szükség
HelixALM árak
- Egyedi árazás
HelixALM értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (85+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (25+ értékelés)
9. Redmine
A Redmine páratlan biztonságot és ellenőrzést, valamint robusztus hibakövetési rendszert kínál.
A rugalmas, szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés lehetővé teszi, hogy pontosan meghatározza, ki léphet kapcsolatba termékével, így biztosítva a biztonságos és ellenőrzött környezetet a projekt fejlesztésének hibakövetési és hibajavítási szakaszaiban.
A Redmine legjobb funkciói
- Hozzáférés-vezérlés: A rugalmas, szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés segítségével egyetlen kattintással könnyedén meghatározhatja a szerepköröket és beállíthatja a jogosultságokat. Ön dönti el, hogy mi történik: a táblázat kezelése, hozzáadás, szerkesztés vagy törlés. Pontosan használhatja a hibakövető rendszerét, miközben biztosítja a felelősségre vonhatóságot.
- Időkövetési funkció: Kövesse nyomon az időt projekt- vagy bejegyzésszinten egy egyszerű jelentéssel, amely részletesen bemutatja az egyes felhasználók, hibatípusok, kategóriák vagy tevékenységek időráfordítását. Ismerje meg, mikor jelentek meg vagy oldódtak meg a hibák a fejlesztési ciklusban.
- Repozitórium-böngésző: Csatlakoztassa a meglévő repozitóriumokat az egyes projektekhez. A Redmine lehetővé teszi azok tartalmának böngészését, valamint a változáskészletek megtekintését és keresését, ami verzióalapú hibakövetési funkciót biztosít.
A Redmine korlátai
- A felhasználói felületet jelentősen javítani kell
- Szükség van egy funkcióra, amely lehetővé teszi a jegy készítőjének értesítését a probléma megoldásáról vagy nyomon követéséről.
- Nincs mobilalkalmazás-támogatás
- Nem alkalmas agilis alapú projektmenedzsment módszerek, például a Scrum támogatására.
Redmine árak
- Ingyenes, fizetős bővítményekkel
Redmine értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (245+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (150+ értékelés)
10. Trac
A Trac Project egy másik, Python alapú, nyílt forráskódú alkalmazás hibák nyomon követésére. Ez egyben jelentős tudás- és adatközpontként is működik.
A csapatok együttesen szerkeszthetik az adatokat ezen a platformon, ami az egyik kevés ingyenes hibakövető eszköz, amely ösztönzi a közös munkát.
A Trac legjobb funkciói
- Csapat-szintű tudásbázis: Tartsa csapatát könnyedén naprakészen. A Trac tudásmegszerzési platformjaival mindenre gondoskodik. Gondoljon rá úgy, mint egy szupererős Wikire, amely konfigurálható a közös szerkesztéshez. A MoinMoin szintaxist használva zökkenőmentesen kapcsolódik a jegyekhez, jelentésekhez és a forráskódhoz.
- Online kódtár: Fedezze fel online kódtárát a Trac segítségével – ez olyan, mint egy barátságos útmutató a Subversion és a Git számára. Böngésszen, kezeljen és kapcsoljon össze több kódtárat, és támogasson különböző verziókezelő rendszereket pluginokkal.
A Trac korlátai
- Korlátozott funkciókészlet az open source alkalmazáshoz
- Nincs automatikus mentési funkció a jegyzetekhez
- A nagy mennyiségű jegyeket nehéz kezelni az open source korlátai miatt.
- Lassú feldolgozás a jelentős előzményekkel rendelkező fájlok esetében
- Mivel ez egy nyílt forráskódú szoftver, ügyfélszolgálat nem áll rendelkezésre.
Trac árak
- Egyedi árazás
Trac értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Találja meg az Önnek leginkább megfelelő Bugzilla alternatívát!
Miért ragadna le egy egyetlen szoftvernél, amikor rengeteg alternatíva áll rendelkezésre?
A Bugzilla egy praktikus és megbízható szoftver, de egyes területeken fejlesztésre szorul. A testreszabás, az elérhetőség, az együttműködés és a munkafolyamat-automatizálás korlátai miatt már nem emelkedik ki a többi közül. A modern csapatok a legjobbat követelik, hogy teljes kapacitásukkal tudjanak teljesíteni.
Regisztráljon még ma ingyen, és tapasztalja meg, mit tehet Önért a ClickUp.