A 10 legjobb Bugzilla alternatíva a hibák nyomon követéséhez 2025-ben

1998-as bevezetése óta a Bugzilla az egyik legnépszerűbb hibakövető rendszer. A mai napig a piac második legnagyobb részét foglalja el.

De ez azt jelenti, hogy a szoftver minden hibakeresési igényét kielégíti? Jól alkalmazkodik különböző méretű csapatokhoz és szoftveres résekhez? Derítsük ki!

Ha Ön is küzd a Bugzilla testreszabási korlátaival, nehezen boldogul a hibákhoz kapcsolódó nagy méretű fájlok csatolásával, vagy úgy érzi, hogy a jelentési és munkafolyamat-kezelési funkciók kissé korlátozzák, akkor nincs egyedül.

A Bugzilla megbízható társ volt a hibajelentések világában, de legyünk őszinték: néha még a legmegbízhatóbb eszközöknek is szükségük van frissítésre.

Ebben a cikkben bemutatjuk a Bugzilla legjobb alternatíváit, részletesen ismertetve azok funkcióit, előnyeit és hátrányait, árait és értékeléseit. Segítünk kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelő hibajelentő szoftvert.

Mit kell keresnie a Bugzilla alternatíváiban?

Vezessük végig Önt a Bugzilla alternatívájában keresendő néhány alapvető funkción:

Felhőalapú tárolás: Kizárólag a fizikai tárolásra támaszkodni nem elég, különösen figyelembe véve a mai hatalmas adatmennyiséget. A megfelelő Bugzilla alternatíva nem csak tárolja az adatait, hanem felhőalapú tárolással bárhonnan hozzáférhetővé is teszi azokat.

Testreszabhatóság: Keressen több testreszabási lehetőséget, hogy teljes mértékben irányíthassa a hibakövető szoftvert. Eznek ki kell terjednie mind a felhasználói felületre, mind a hibakövetési funkciókra.

Együttműködési funkciók: Lehetővé kell tennie a csapattagokkal és a csapatok között a koordinációt, hogy a hibákat hatékonyabban lehessen nyomon követni és megoldani. Ha minden információ egyetlen megosztott platformon elérhető, elkerülhető a félreértések.

Jelentéskészítés és adatelemzés: Keressen olyan kiváló szoftvert, amely beépített információgeneráló eszközökkel rendelkezik. Kiváló AI-integrációval kell rendelkeznie, hogy felgyorsítsa a hibakeresési folyamatot.

Előre elkészített sablonok: Az előre elkészített sablonok rengeteg időt takarítanak meg. Válasszon olyan szoftvert, amely sok ilyen sablonnal rendelkezik.

Integrációs képességek: Ne tegyen kompromisszumokat a szoftverkörnyezetét illetően. Lehetővé kell tennie a csapatának, hogy továbbra is használhassa azokat a kritikus alkalmazásokat, amelyekkel már dolgozik, az Ön által választott alternatívával együtt.

Felhasználói felület: Biztosítson zökkenőmentes munkakörnyezetet csapata számára. A népszerű alternatívák hozzáférhető felhasználói felülettel rendelkeznek, amely végigvezeti a felhasználókat a hibajelentési folyamaton.

A 10 legjobb Bugzilla alternatíva 2024-ben

1. ClickUp

Készítsen részletes irányítópultokat, és könnyedén adjon hozzá kártyákat a sprint pontok előrehaladásának, az állapotok szerinti feladatoknak és a nézetek szerinti hibáknak a megtekintéséhez.

A ClickUp hatékony hibakövetési rendszerével egy helyen jelenthet, követhet és rangsorolhatja a hibákat. A ClickUp csapatprojekt-menedzsment szoftvere rengeteg vizualizációs eszközt kínál, amelyekkel a jelentéskészítés gyerekjáték lesz, így elkerülheti a technikai adósságot.

Ráadásul lehetővé teszi a zökkenőmentes együttműködést a csapatával, és minden feljegyzést egy kód nélküli adatbázisban tárol, amelyhez mindenki hozzáférhet.

A ClickUp legjobb funkciói

Optimalizálja a hibák és problémák nyomon követését a ClickUp együttműködési megoldásával.

ClickUp hibajelentési sablon: A előre elkészített nézetek, egyéni állapotok és egyéni mezők segítségével gyorsabban követheti nyomon a problémákat. A testreszabható vizuális sablonokba írja be a fontos részleteket. A előre elkészített nézetek, egyéni állapotok és egyéni mezők segítségével gyorsabban követheti nyomon a problémákat. A testreszabható vizuális sablonokba írja be a fontos részleteket. A ClickUp hibajelentési sablonjai tartalmaznak jelentési űrlapokat is, amelyeket megoszthat a csapatával.

ClickUp AI: Gyorsítsa fel az ötletek generálását, a roadmap vizualizálását és a fejlesztést a ClickUp legmodernebb mesterséges intelligenciájával, amely számos szakértő által kidolgozott AI eszközzel rendelkezik.

Agilis munkafolyamat: A ClickUp rugalmas beágyazott munkafolyamatai, például a Kanban és a Scrum segítségével gyorsan áttekintheti epikus feladatait. Automatizálja a hátralékos feladatait, hogy más fontos feladatokra koncentrálhasson.

Hatékony vizualizáció: Vizualizálja feladatait a ClickUp megosztott ütemterveinek segítségével. Kövesse nyomon az előrehaladást, a függőségeket és a problémás pontokat, hogy szükség szerint rangsorolhassa azokat.

Egyszerűsített hibajelentés: Gyorsan gyűjtsd össze a problémákat a ClickUp felvételi űrlapjainak segítségével. Ezeket könnyedén alakíthatod nyomon követhető, nagymértékben testreszabható feladatokká, amelyek lehetővé teszik a kapcsolódó problémák összekapcsolását, címkék hozzáadását és a hátralékkezelés javítását.

Együttműködési funkciók: Automatikusan megoszthatja összes adatát, feljegyzését és ütemtervét a különböző csapatok és részlegek érdekelt feleivel, megfelelő jogosultságok megadásával.

A ClickUp korlátai

Több rugalmasságra van szükség a műszerfalaknál

A keresési funkció javításra szorul.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Jira Software

via Jira

A Jira a legalkalmasabb az agilis csapatok számára, amelyeknek hibakövetési igényeik vannak. Az Agile keretrendszert használja, és többféle módszertant támogat.

A vizualizációs képességeinek kihasználásával könnyedén navigálhat a munkafolyamatában a Scrum táblák és a Kanban kártyák segítségével, hogy hatékonyan azonosítsa és kijavítsa a hibákat.

A Jira Software legjobb funkciói

Idővonalak: Adjon hozzá epikus feladatokat, térképezze fel a munkatételeket, a függőségeket és a kiadásokat egy teljesen testreszabható idővonalon, ahol csapattagjai és más érdekelt felek egyaránt naprakészek maradhatnak.

Agile Boards: Használja a Jira Scrum és Kanban tábláit, hogy nagy projekteket kezelhető feladatokra bontson. Zökkenőmentesen kövesse nyomon a problémákat, és vizualizálja a munkafolyamatokat, hogy azonosítsa a figyelmet igénylő területeket.

Drag and Drop Automation: A Jira eszközeivel és kész sablonjaival könnyedén automatizálhatja a feladatokat. Csak húzza át az adatleírását, és hagyja, hogy az automatizálás elvégezze a nehéz munkát helyette.

A Jira Software korlátai

A felhasználói felületnek interaktívabbnak kell lennie

A dokumentumok feltöltése és nyomon követése javítható

Sok felhasználó panaszkodik a lassú feldolgozási sebességre.

A fejlett útvonaltervezés nem elérhető a szokásos fizetős csomagok részeként.

A Jira Software árai

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 8,15 USD/hó felhasználónként

Prémium: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jira Software értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (5600+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (13740+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Jira alternatívákat!

3. Rollbar

via Rollbar

A Rollbar büszke arra, hogy a szoftverfejlesztési folyamat során valós idejű hibajavításokat biztosít.

A Rollbar használatával már nem kell bajlódnia az újbóli szerkesztéssel vagy a fejlesztési fázisba való visszatéréssel, hogy a végén kijavítsa a termék hibáit. Emellett automatizálja a válaszokat, amikor hibát észlel, és értesíti az érintett csapattagokat.

A Rollbar legjobb funkciói

Valós idejű hibajelentés: Valós idejű hibajelentés segítségével azonnal hozzáférhet az összes fájlhibához. Kerülje el a hibákat, amint azok felmerülnek, ahelyett, hogy a fejlesztési szakasz végén összesítené őket.

Csoportosított hibaüzenetek: Csökkentse a folyamatos és zavaró üzenetek számát azáltal, hogy a hasonlókat egy csomagba csoportosítja. Ez a szoftver automatizált csoportosításának és gépi tanulásának köszönhetően lehetséges.

Automatizált hibaelhárítás: Automatizálja a munkafolyamatot és a fejlesztés és tesztelés során felmerülő problémákra adott válaszokat. Az AI segítségével nemcsak a feladatok fontossági sorrendjét állapítja meg, hanem a hibákat is zökkenőmentesen nyomon követi, megkönnyítve ezzel az Ön életét.

A Rollbar korlátai

Komplex felhasználói felület

Hibák a hibacsoportosítási funkcióban

A költségek a kisebb vállalatok számára komoly gondot jelentenek.

Rollbar árak

Örökre ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 12,50 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24,17 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Rollbar értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (260+ értékelés)

4. GitLab

via GitLab

A GitLab, az egyik legjobb Bugzilla alternatíva, egy hatékony, AI-alapú DevSecOps platformmal büszkélkedhet, amely fel van szerelve a csapat hibajelzés és -kezelés igényeinek kielégítésére.

Mesterséges intelligencia képességeinek köszönhetően hatékonyan automatizálja a munkafolyamatokat. Egyetlen adatmodellt használ, amely lehetővé teszi a hibakeresési információk megosztását a DevSecOps teljes életciklusa során.

A GitLab legjobb funkciói

Alapvető eszközök: Fokozza hibakövetését a DevSecOps mesterséges intelligenciájával. Ez mindent egyszerűsít: a VSM-et, a tervezéshez szükséges DORA-mutatókat, a kódkészítéshez szükséges kódjavaslatokat, valamint a szoftver ellenőrzéséhez, biztonságához, csomagolásához és telepítéséhez szükséges robusztus rendszereket.

GitLab Duo Chat: Javítsd munkafolyamatodat a GitLab Duo AI integrációjával. Ismerkedj meg állandó asszisztenseddel, a GitLab Duo Chat-tel, amely kódsegítséget, epikus menedzsmentet, bevezetést és zökkenőmentes nyomon követést kínál. Növeld a biztonságot, a tesztelést és a dokumentációt könnyedén.

Forráskód-kezelés: Változtassa meg szoftverfejlesztési folyamatát az együttműködésen alapuló verziókezelés bevezetésével. Lehetővé teszi csapatának a termelékenység maximalizálását, ami gyorsabb szállítást és jobb láthatóságot eredményez.

A GitLab korlátai

Beágyazott kódfelülvizsgálati funkcióra van szükség

Nincs lehetőség egyéni irányítópultok létrehozására

Nincs beépített biztonsági vizsgálat

Gyenge böngészőbeli IDE-élmény

A platformok közötti támogatás hiánya

GitLab árak

Örökre ingyenes

Prémium: 29 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 99 USD/hó felhasználónként

GitLab értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (770+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1030+ értékelés)

5. Zoho Projects

via Zoho Projects

A Zoho Projects univerzális hozzáadási funkciója kritikus pillanatokban életmentő lehet, mivel lehetővé teszi, hogy gyorsan hozzáadjon elemeket a tervhez.

A munkamegosztási struktúra egyszerűsíti a projekt szervezését. Az agilis keretrendszer táblákkal párosítva, amelyek testreszabott nyomon követést tesznek lehetővé, a Zoho zökkenőmentes, gyors munkafolyamatokat biztosít.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Munkamegosztási struktúra: Bontsa fel projektjeit egyszerűbb, könnyebben kezelhető munkadarabokra. Ez segít a munkafolyamatok könnyed megszervezésében. Használjon az igényeinek megfelelő, testreszabott agilis keretrendszer táblákat, nyomkövetési funkcióval kiegészítve.

Universal Add: Egyetlen gombnyomással hozzáadhat munkatételeket, felhasználókat, Egyetlen gombnyomással hozzáadhat munkatételeket, felhasználókat, feladatokat , eseményeket, problémákat vagy dokumentumokat a feladatlistájához.

Testreszabási funkciók: Tegye a projektmenedzsment rendszerét a sajátjává a Zoho által kínált rengeteg testreszabási funkcióval, mint például az egyéni elrendezések, mezők, nézetek, állapotok stb. Ezekkel rögzítheti a kívánt információkat és saját feltételei szerint rangsorolhatja a feladatokat.

A Zoho Projects korlátai

Korlátozott online támogatás

Nincsenek előre elkészített sablonok

Meredek tanulási görbe

Egyes felhasználók a felhasználói felületet nehézkesnek találják.

Zoho Projects árak

3 felhasználóig örökre ingyenes

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (430+ értékelés)

6. Mantis Bug Tracker

via MantisBT

A MantisBT könnyen beállítható és kezelhető, könnyű nyílt forráskódú hibakövető eszköz. A legtöbb nyílt forráskódú projekttől eltérően testreszabhatóságot, e-mail értesítéseket és hozzáférés-kezelést kínál a hatékony hibakövetés és -megoldás érdekében.

Mivel Python-on alapul, a felhasználók könnyen integrálhatnak új funkciókat és maguk is kezelhetik, ami bizonyos fokú autonómiát és ellenőrzést biztosít.

A Mantis Bug Tracker legjobb funkciói

Egyszerű telepítés: Csökkentse a telepítési időt a Mantis BT használatával, legyen szó belső beállításokról vagy hosztolt környezetekben történő telepítésekről.

Webalapú: Gyorsítsa fel projektjeit, és bárhonnan hozzáférjen azokhoz. A webalapú alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tárolási Gyorsítsa fel projektjeit, és bárhonnan hozzáférjen azokhoz. A webalapú alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tárolási erőforrásokat takarítsanak meg . Adatok megtekintése webszerveren vagy weboldalon

Több DBMS támogatás: Az ADODB absztrakciós könyvtár használatával hozzáférhet több adatbázis-kezelő rendszerhez. Integrálja a MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle (kísérleti), DB2 (fejlesztés alatt) stb. rendszereket a munkafolyamatába.

A Mantis Bug Tracker korlátai

Erősen elavult felhasználói felület

Lassú teljesítmény és egyéb teljesítményproblémák

Buggy szűrőrendszer

Mantis Bug Tracker árak

Örökre ingyenes

Mantis Bug Tracker értékelések és vélemények

G2: 4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (90+ értékelés)

7. Sentry

via Sentry

A Sentry segít a hibák hatékony felkutatásában és megoldásában olyan különböző technikák alkalmazásával, mint a teljes stack monitorozás és a hiba nyomkövetés, amelyek lehetővé teszik, hogy mélyrehatóan vizsgálja a probléma kiváltó okát.

A Sentry fejlesztés utáni nyomon követést biztosít, így hatékonyan megoldhatja a tesztelési fázisban felmerülő problémákat.

A Sentry legjobb funkciói

Teljes körű felügyelet: Azonosítsa a kritikus problémákat, és kapcsolja össze azokat a kiváltó okokkal. Az ok-okozati összefüggések megállapítása már nem feltétlenül találgatás kérdése. További kontextusinformációkat kap az alkalmazás állapotáról. Ezenkívül minden kezeletlen kivétel automatikusan rögzítésre kerül.

Hibajelzők: Figyelje meg, mit csinált az alkalmazás a hiba bekövetkeztekor, beleértve a felhasználói interakciókat, az AJAX-kérelmeket, a hibakeresési naplókat, a hálózati kérelmeket stb. A Sentry hibák bekövetkeztekor a felhasználói visszajelzéseket is összegyűjtheti.

Kiadási állapotjelentések: Azonnali betekintést nyerhet a kiadásokba a valós idejű láthatóságnak köszönhetően, nyomon követve az olyan alapvető mutatókat, mint a hibamentes munkamenetek, a verzió átvétele és a hibaarány. Ez lehetővé teszi a problémák azonosítását és a gyors korrekciós intézkedések meghozatalát.

A Sentry korlátai

Magas árak

Nincs saját hoszting képessége

Minden téren erőforrás-igényes

Az adatmintavétel javításra szorul

Sentry árak

Fejlesztő: Free Forever

Csapat: 26 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sentry értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (60+ értékelés)

8. HelixALM

via Helix ALM

A Helix ALM egy átfogó életciklus-kezelő eszközt kínál. Merüljön el a hibakövetésben a Helix IM speciális moduljával. Átfogó életciklus-kezelést kap, teljes nyomonkövethetőséggel, ami megkönnyíti a hibák pontos forrásának nyomon követését a fejlesztés előtt és után, valamint azok kijavítását.

Ráadásul a Helix moduláris felépítésű, így kiválaszthatja és testreszabhatja a funkciókat, hogy azok tökéletesen megfeleljenek a hibajelentési igényeinek.

A HelixALM legjobb funkciói

Modularitás: A HelixALM speciális moduljaival ellenőrizheti a kívánt szolgáltatásokat. Vannak speciális modulok a követelmények kezeléséhez (Helix RM), a tesztesetek kezeléséhez (Helix TCM) és a problémák kezeléséhez (Helix IM).

Kivételes nyomonkövethetőség: Kombinálja a modulokat, hogy páratlan nyomonkövethetőséget érjen el projektjei felett. Tudja meg pontosan, mi történt az egyes szakaszokban, hogy megértse, mire kell a leginkább összpontosítania.

Kockázatelemzés: Végezzen érdemi kockázatelemzéseket, beleértve az FMEA-t és a hatástanulmányokat a HelixALM segítségével. Kezelje a problémákat, mielőtt azok megzavarják a fejlesztési ütemtervét. Biztosítsa a megfelelőséget egy nyomonkövethetőségi mátrix kidolgozásával, amely mindezt alátámasztja.

A HelixALM korlátai

Jobb integrációra van szükség az elektronikus dokumentumkezelő rendszerekkel, mint például az Arena PLM.

Egyszerűbb háttérbeállításra van szükség

HelixALM árak

Egyedi árazás

HelixALM értékelések és vélemények

G2: 4/5 (85+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (25+ értékelés)

9. Redmine

via Redmine

A Redmine páratlan biztonságot és ellenőrzést, valamint robusztus hibakövetési rendszert kínál.

A rugalmas, szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés lehetővé teszi, hogy pontosan meghatározza, ki léphet kapcsolatba termékével, így biztosítva a biztonságos és ellenőrzött környezetet a projekt fejlesztésének hibakövetési és hibajavítási szakaszaiban.

A Redmine legjobb funkciói

Hozzáférés-vezérlés: A rugalmas, szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés segítségével egyetlen kattintással könnyedén meghatározhatja a szerepköröket és beállíthatja a jogosultságokat. Ön dönti el, hogy mi történik: a táblázat kezelése, hozzáadás, szerkesztés vagy törlés. Pontosan használhatja a hibakövető rendszerét, miközben biztosítja a felelősségre vonhatóságot.

Időkövetési funkció: Kövesse nyomon az időt projekt- vagy bejegyzésszinten egy egyszerű jelentéssel, amely részletesen bemutatja az egyes felhasználók, hibatípusok, kategóriák vagy tevékenységek időráfordítását. Ismerje meg, mikor jelentek meg vagy oldódtak meg a hibák a fejlesztési ciklusban.

Repozitórium-böngésző: Csatlakoztassa a meglévő repozitóriumokat az egyes projektekhez. A Redmine lehetővé teszi azok tartalmának böngészését, valamint a változáskészletek megtekintését és keresését, ami verzióalapú hibakövetési funkciót biztosít.

A Redmine korlátai

A felhasználói felületet jelentősen javítani kell

Szükség van egy funkcióra, amely lehetővé teszi a jegy készítőjének értesítését a probléma megoldásáról vagy nyomon követéséről.

Nincs mobilalkalmazás-támogatás

Nem alkalmas agilis alapú projektmenedzsment módszerek, például a Scrum támogatására.

Redmine árak

Ingyenes, fizetős bővítményekkel

Redmine értékelések és vélemények

G2: 4/5 (245+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (150+ értékelés)

10. Trac

via Trac

A Trac Project egy másik, Python alapú, nyílt forráskódú alkalmazás hibák nyomon követésére. Ez egyben jelentős tudás- és adatközpontként is működik.

A csapatok együttesen szerkeszthetik az adatokat ezen a platformon, ami az egyik kevés ingyenes hibakövető eszköz, amely ösztönzi a közös munkát.

A Trac legjobb funkciói

Csapat-szintű tudásbázis: Tartsa csapatát könnyedén naprakészen. A Trac tudásmegszerzési platformjaival mindenre gondoskodik. Gondoljon rá úgy, mint egy szupererős Wikire, amely konfigurálható a közös szerkesztéshez. A MoinMoin szintaxist használva zökkenőmentesen kapcsolódik a jegyekhez, jelentésekhez és a forráskódhoz.

Online kódtár: Fedezze fel online kódtárát a Trac segítségével – ez olyan, mint egy barátságos útmutató a Subversion és a Git számára. Böngésszen, kezeljen és kapcsoljon össze több kódtárat, és támogasson különböző verziókezelő rendszereket pluginokkal.

A Trac korlátai

Korlátozott funkciókészlet az open source alkalmazáshoz

Nincs automatikus mentési funkció a jegyzetekhez

A nagy mennyiségű jegyeket nehéz kezelni az open source korlátai miatt.

Lassú feldolgozás a jelentős előzményekkel rendelkező fájlok esetében

Mivel ez egy nyílt forráskódú szoftver, ügyfélszolgálat nem áll rendelkezésre.

Trac árak

Egyedi árazás

Trac értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Találja meg az Önnek leginkább megfelelő Bugzilla alternatívát!

Miért ragadna le egy egyetlen szoftvernél, amikor rengeteg alternatíva áll rendelkezésre?

A Bugzilla egy praktikus és megbízható szoftver, de egyes területeken fejlesztésre szorul. A testreszabás, az elérhetőség, az együttműködés és a munkafolyamat-automatizálás korlátai miatt már nem emelkedik ki a többi közül. A modern csapatok a legjobbat követelik, hogy teljes kapacitásukkal tudjanak teljesíteni.

Regisztráljon még ma ingyen, és tapasztalja meg, mit tehet Önért a ClickUp.