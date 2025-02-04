A 10 legjobb MongoDB alternatíva szoftverfejlesztő csapatok számára 2025-ben

Nem is olyan régen még az üzleti élet minden területét kézzel írt papírmásolatok segítségével kezelték, de a világ megváltozott. Az online üzleti tevékenységek elterjedésével naponta hatalmas mennyiségű adat keletkezik. Szerencsére a tárolóhely már nem korlátozódik a poros irattárakra, de az összes adatot továbbra is biztonságosan kell tárolni és kezelni egy adatbázisban. ?️

Itt jönnek képbe a MongoDB és a számos MongoDB alternatíva.

A MongoDB Atlas egy biztonságos adatbázis-kezelő rendszer, amely az adatokat dokumentumokban tárolja, nem pedig statikus oszlopokban és sorokban. Ez a típusú adatbázis rugalmas, skálázható és bárhonnan gyorsan elérhető, mivel az adatplatform három különböző felhőn – AWS, Google Cloud és Azure – van elosztva.

Nagyszerű, igaz? De ha a MongoDB nem kínálja a szükséges eszközöket, vagy a költségvetése nem engedi meg, akkor rengeteg más lehetőség közül választhat.

Tisztázzuk, mit kell keresni egy MongoDB alternatívában, majd azonosítsunk néhány lehetséges jelöltet, amelyek jobban megfelelhetnek az Ön vállalkozásának. Bónuszként megosztunk egy másik eszközt is, amely egyszerűsíti a szoftverfejlesztési folyamatokat – mert a folyamatok javítása mindig a legjobb megoldás. ✨

Mit kell keresnie egy MongoDB alternatívában?

Úgy döntött, hogy szeretne utánanézni a MongoDB alternatíváinak. Hol kezdje?

Az Ön konkrét adatraktár- és szoftverprojekt-menedzsment igényei az üzleti tevékenységétől függenek, de az alábbiakban felsorolunk néhány olyan tulajdonságot és funkciót, amelyekre érdemes figyelni:

Kiváló ár-érték arány – és ha magas minőségű, ingyenes adatbázis-szoftvert talál, az még jobb.

Kiváló adatbiztonság , hogy minden üzleti és ügyféladat biztonságban legyen ?

Skálázhatóság, hogy rendszere könnyedén megbirkózzon a nagyobb és összetettebb adathalmazokkal, ahogy vállalkozása növekszik.

Felhőalapú adatközpont, amely mindenkor biztosítja a magas rendelkezésre állást ?️

Tárolás JSON (JavaScript Object Notation) dokumentumokban, így könnyen olvasható és karbantartható, ugyanakkor hatékony az API-k és a webalkalmazások számára is.

Vagy egy relációs adatbázis, mint az Oracle MySQL (strukturált lekérdezési nyelv), amely táblázatos felépítésű, vagy egy nem relációs adatbázis (NoSQL adatbázis), amely dokumentumalapú felépítésű – bár egyes MongoDB alternatívák mindkettőt képesek kezelni.

Szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszközök , amelyek racionalizálják a munkafolyamatokat

AI eszközök, amelyek elvégzik az ismétlődő folyamatokat és könnyítik a munkaterhelését

Kritikus út szoftver , amely kezeli a feladatokat, az ütemterveket és a függőségeket

A 10 legjobb MongoDB alternatíva

Most, hogy már van egy elképzelése arról, hogy milyen tulajdonságokra és funkciókra lehet szüksége egy adatbázis-kezelő rendszerben, itt az ideje, hogy megismerkedjen néhány MongoDB alternatívával. Mindegyik lehetőség remek tulajdonságokkal rendelkezik, de vannak korlátai is, ezért érdemes mindkét oldalát figyelembe venni, amikor döntést hoz. ⚖️

1. Redis

via Redis

A Redis egy népszerű, nyílt forráskódú NoSQL adatbázis. Memóriában tárolt adatstruktúrája számos adattípust támogat, beleértve a hash-eket, rendezett halmazokat, karakterláncokat, listákat és még sok mást, és a rugalmas adatmodell szinte bármilyen felhasználási esetet képes kezelni. #️⃣

Ez a MongoDB nagy teljesítményű alternatívája gyors adat-hozzáférést biztosít, lehetővé téve nagy átviteli sebességű és alacsony késleltetésű valós idejű alkalmazások készítését. Lineáris skálázhatóságot is kínál, így tetszőleges mennyiségű erőforrást használhat.

A Redis legjobb funkciói

Használja a C, C++ vagy Rust nyelvet egyedi kiterjesztések készítéséhez, amelyek extra funkciókat támogatnak.

Adatstruktúrái és adatmodelljei hatékony lekérdezése

Használjon különböző Redis eszközöket a csalások felderítésére, amint azok megtörténnek.

Nyugodjon meg, tudva, hogy a Redis automatikus átállási rendszere biztonságban tartja adatait, még akkor is, ha az elsődleges szerver meghibásodik.

A Redis korlátai

Az adatfogyasztás magas, mert a Redis denormalizációt használ az olvasási teljesítmény javítására.

Az adatok a RAM-ban vannak tárolva, így a tárolási kapacitás a RAM rendelkezésre állásától függően korlátozott lehet.

Redis árak

Ingyenes

Redis értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

2. MarkLogic

via MarkLogic

Ez a MongoDB alternatíva összekapcsolja és kezeli az adatokat és a metaadatokat, segít értelmezni azok jelentését, és hasznos információkkal látja el Önt. Agilis elveket alkalmaz az adatintegráció felgyorsítására és az architektúra egyszerűsítésére, így fejlesztői egyetlen adatszolgáltatásból dolgozhatnak.

A MarkLogic rugalmas, többmodellű adatbázisa lehetővé teszi különböző típusú adatok – például dokumentumok, kulcs-értékek, relációs, idősoros vagy térbeli adatok – kezelését több adatbázisból.

A MarkLogic legjobb funkciói

Használja a MarkLogic kód nélküli metaadat-motort, hogy kontextust adjon vállalati adatainak ?

Gyorsan hozzáférhet és kezelheti adatait, és szükség szerint méretezheti azokat.

Folyamatosan finomítsa adatmodelleit és osztályozási stratégiáit elemzési és felülvizsgálati eszközökkel.

Tartsa adatai biztonságban a fejlett, kormányzati szintű biztonsági funkciók segítségével, beleértve a fejlett titkosítást és a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlést.

A MarkLogic korlátai

A felhasználói felületet frissíteni kellene, hogy interaktívabbá váljon.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy több rugalmasságot szeretnének az adatok szervezésében és megtekintésében.

MarkLogic árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MarkLogic értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: 5/5 (2 értékelés)

3. Cassandra

via Cassandra

Az Apache Cassandra egy nyílt forráskódú, NoSQL, elosztott adatbázis, amely nagy adatmennyiségeket kezel és kiváló hibatűréssel rendelkezik. Alacsony késleltetése, magas rendelkezésre állása és lineáris skálázhatósága miatt az egyik legjobb alternatíva a MongoDB-hez.

A hibatűrő rendszer több adatközpontban replikálja az adatokat, így megvédve azokat az üzemszünetektől és kiküszöbölve a leállásokat. Mivel a replikációs klaszter minden csomópontja külön működik, a szűk keresztmetszetek is a múlté válnak. ?

A Cassandra legjobb tulajdonságai

Gyorsan és egyszerűen telepítheti a Cassandrát több szerverre

Gyors hozzáférés az adatokhoz a beépített gyorsítótárral

Használja ki a rugalmas sématervezés előnyeit, és az alkalmazások fejlődésével testreszabhatja a rendszert.

Válasszon az aszinkron és szinkron replikáció között a frissítésekhez

A Cassandra korlátai

A Cassandra nem kínálja az összes szokásos SQL adatbázis funkciót.

Mivel nagyon sok adatot kell feldolgozni, a tranzakciós sebesség és a memóriakezelés néha befolyásolható.

Cassandra árak

Ingyenes

Cassandra értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (30+ értékelés)

4. Firestore

via Firestore

A Firestore egy teljesen felügyelt, NoSQL dokumentumadatbázis. Élő szinkronizálást és offline módot kínál, így ideális valós idejű webes vagy mobil alkalmazások fejlesztéséhez.

A lekérdezési motor segít ACID tranzakciókat (atomicitás, konzisztencia, izoláció és tartósság) futtatni az adatokon, ami nagy rugalmasságot biztosít az adatok strukturálása terén.

A Firestore legjobb funkciói

Testreszabhatja az adatellenőrzési szabályokat és a biztonsági beállításokat, hogy azok megfeleljenek üzleti igényeinek.

A szerver nélküli adatbázis könnyen méretezhető a növekedéshez igazodva.

Új ügyfélként 300 dollár ingyenes kredithez juthat, amelyet felhasználhat.

Integrálja más eszközökkel, mint például a Firebase, a Cloud Functions és a BigQuery.

A Firestore korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az adatok változásai nem mindig jelennek meg azonnal.

Ez a MongoDB alternatíva előre fizetős árképzési rendszeren működik, ami meglehetősen bonyolult és összejöhet, ha nem figyel rá.

A Firestore árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Firestore értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10 értékelés)

5. RethinkDB

via RethinkDB

Ez a MongoDB alternatívája egy nyílt forráskódú adatbázis, amely elsősorban valós idejű alkalmazások fejlesztésére összpontosít. A legmodernebb tároló motorja, elosztott architektúrája és optimalizált puffer cache-je miatt ez egy nagy teljesítményű adatbázis.

Használja ki a RethinkDB másodlagos indexelésének előnyeit az adatok gyors lekéréséhez. Futtasson összesítő funkciókat hatalmas adatkészleteken több szerveren. És könnyedén skálázhat több gépre, ahogy vállalkozása növekszik.

Bár a RethinkDB-t indító vállalat 2016-ban bezárta kapuit, a szoftver ma már a Linux Foundation része, és a közösség fejleszti. ?

A RethinkDB legjobb funkciói

Gyorsan elindulhat az intuitív és könnyen használható platformmal.

Az adatok változásakor azonnali frissítéseket kap, mivel azok valós időben kerülnek az alkalmazásokba.

Kérdezze le a JSON-dokumentumokat a választott lekérdezési nyelvekkel, beleértve a Java, Python és Ruby nyelveket.

Használja a webes adminisztrációs konzolt az adatbázis-rendszer felügyeletéhez és kezeléséhez.

A RethinkDB korlátai

Mivel már nem egy vállalkozás üzemelteti, a RethinkDB nem kap rendszeres frissítéseket és aktualizálásokat.

Nincs sok friss értékelés, ezért nehéz megítélni a rendszer jelenlegi hatékonyságát.

RethinkDB árak

Ingyenes

RethinkDB értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (15+ értékelés)

Capterra: Még nincs vélemény

6. PostGreSQL

via PostGreSQL

A PostGreSQL egy jól bevált relációs adatbázis. Fejlesztése 1986-ban kezdődött a kaliforniai Berkeley Egyetemen, a POSTGRES projekt részeként, és a platform ma már ingyenes és nyílt forráskódú.

Fejlesztők és adatkezelők számára tervezett, ez a MongoDB alternatíva segít strukturált és félig strukturált adatok kezelésében hibatűrő környezetben. Több ETL (extract, transform, load) eszközzel integrálható, mint például a Panoply, Switch és Blendo, hogy adatokat mozgasson a PostGreSQL rendszerbe és onnan ki.

A PostGreSQL legjobb funkciói

Használja a tranzakciókhoz, lekérdezésekhez és ACID-megfelelőséghez rendelkezésre álló széles körű SQL-funkciókat ✅

Könnyedén készíthet bővítményeket, hogy az adatbázist az Ön igényeihez igazítsa.

Biztos lehet benne, hogy az adatok integritását mindig trigger, korlátozások és külső kulcsok biztosítják.

Futtassa a PostGreSQL-t a legtöbb főbb operációs rendszeren, beleértve a Microsoft Windows, Linux, OpenBSD és MacOS rendszereket.

A PostGreSQL korlátai

A PostGreSQL rendszer telepítése és konfigurálása meglehetősen bonyolult, ezért valószínűleg szakértői ismeretekre lesz szüksége.

Különböző felépítésük miatt nem könnyű áttérni egy NoSQL adatbázisról a PostgreSQL-re.

PostGreSQL árak

Ingyenes

PostGreSQL értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

7. DynamoDB

via DynamoDB

Az Amazon DynamoDB egy teljesen felügyelt, szerver nélküli, nem relációs adatbázis, amely nagy teljesítményt nyújt gyors sebességgel. Adatai mindig biztonságban vannak, mert titkosítva vannak, akár nyugalomban vannak, akár mozgásban, és folyamatosan biztonsági másolatot készítenek róluk, így szükség esetén könnyen visszaállíthatók.

Kiváló kérelemkezelési képessége és ára miatt ez a MongoDB alternatíva kiválóan alkalmas nagy méretű, globálisan elosztott adatalkalmazásokhoz. ?

A DynamoDB legjobb funkciói

Gyors hozzáférés az adatokhoz a memóriában történő gyorsítótárazással

Figyelje a forgalmat és az elemzéseket, hogy olyan információkat nyerjen, amelyek segítenek az alkalmazások finomhangolásában.

Válasszon az On-Demand Capacity és a Provisioned Capacity árazási modellek közül, és automatikusan növelje vagy csökkentse a kapacitást az üzleti igényeinek ingadozásaitól függően.

Integrálja más AWS eszközökkel, például az Amazon Redshift vagy az Amazon S3, valamint a Panoply eszközökkel.

A DynamoDB korlátai

Ha nem vagy nagyon jártas az SQL használatában, akkor meredek tanulási görbe vár rád.

Mivel ez egy AWS-termék, az AWS-platformon kell lennie ahhoz, hogy használhassa.

DynamoDB árak

Az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy használja az AWS árkalkulátort.

DynamoDB értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (580+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (19+ értékelés)

8. ArangoDB

via ArangoDB

Ez a MongoDB alternatíva egy nyílt forráskódú, NoSQL, gráf adatbázis. A rugalmas adatmodell támogatja az adatok integrálását dokumentumok, gráfok és kulcsértékek között egyetlen motoron. Ez azt jelenti, hogy zökkenőmentesen dolgozhat különböző adattípusokkal, csökkentve ezzel az üzleti tevékenységéhez szükséges adatbázis-technológiák számát.

Az ArangoDB magas rendelkezésre állást és teljes szövegű keresőmotort kínál a hatékony dokumentumkereséshez. Kiváló biztonsági funkciói minden pillanatban gondoskodnak adatai biztonságáról. ?

Az ArangoDB legjobb funkciói

Dolgozzon az egységes SQL-szerű lekérdezési nyelvvel, az AQL-lel, az összes integrált adatmodellben.

Használja a grafikon funkciókat a különböző entitások komplex, egymással összekapcsolt adatainak elemzéséhez és kezeléséhez.

Használja a Docker programot az Arango alkalmazások egyszerű szállításához különböző platformokra.

Különböző típusú adatokból nyerjen betekintést, hogy hozzáadott értéket teremtsen vállalkozásának.

Az ArangoDB korlátai

Meg kell tanulnia az AQL nyelvet, de ha ismeri az SQL-t, akkor ez nem fog sok időt igénybe venni.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a hozzáférés-kezelés nem olyan részletes, mint szeretnék.

ArangoDB árak

Válasszon az On-Demand vagy az előre fizetett Committed csomag közül, amely kedvezményeket kínál.

ArangoDB értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4/5 (1 értékelés)

9. OrientDB

via OrientDB

Az OrientDB egy nyílt forráskódú, elosztott, gráfadatbázis, dokumentum- és objektumorientált funkciókkal. Ideális komplex adatkapcsolatok modellezésére különböző adattípusok között, mindezt egyetlen platformon.

Az SAP által támogatott, MongoDB-hez hasonló NoSQL alternatíva nagy teljesítményű és könnyen skálázható megoldás.

Az OrientDB legjobb funkciói

SQL-szerű lekérdezésekkel adatokat lehet lekérdezni és kezelni.

Kínáljon fejlett keresési funkciókat az OrientDB teljes szövegű keresési képességeinek segítségével.

Biztosítsa az adatok integritását ACID tranzakciókkal

Könnyen méretezheti adatbázisát a forgalom és az adatkészletek növekedésével ?

Az OrientDB korlátai

Előfordulhat, hogy egy kis időbe telik, mire megismerkedik a True Graph motorral.

Egyes felhasználók kompatibilitási problémákat tapasztaltak más eszközökkel.

OrientDB árak

Ingyenes

OrientDB értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (50+ értékelés)

Capterra: Még nincs vélemény

10. CouchDB

via CouchDB

Az Apache CouchDB-t úgy tervezték, hogy minden méretű adatbázist kezeljen, a kicsiktől a hatalmasakig. A Couch Replication Protocol lehetővé teszi az adatok offline használatát és egyszerű átvitelét globálisan elosztott szerverklaszterek, webböngészők és mobiltelefonok között. ?

Megbízhatóságot és magas teljesítményt kínáló, dokumentumorientált MongoDB alternatíva, amely biztonságos adattárolást és gyors, hatékony adatlekérdezést támogat. JSON adatformátumot és HTTP protokollt használ, így biztosítva a kompatibilitást más, ugyanezeket használó szoftverekkel.

A CouchDB legjobb funkciói

Könnyedén kezelje a nagy mennyiségű, laza szerkezetű adatokat

Tárolja adatait saját szerverein vagy választott felhőszolgáltatóknál, hogy bárhonnan hozzáférhessen azokhoz.

Takarítson meg sávszélességet és szinkronizálja hatékonyan adatait úgy, hogy csak az utolsó replikáció óta történt változásokat továbbítja.

Nyugodjon meg, tudva, hogy a munkamenetek és a hitelesítés mindig maximalizálják adatai biztonságát.

A CouchDB korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felhasználói felület nem elég barátságos vagy intuitív.

Nem lehet teljes körű keresést végrehajtani, ami frusztráló lehet.

CouchDB árak

Ingyenes

CouchDB értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4/5 (3 értékelés)

Bár ezek kritikus fontosságúak, az alkalmazásfejlesztés és az adattárolás nem az egyetlen elemei a szoftverfejlesztésnek. Szüksége van egy kiváló projektmenedzsment szoftverre is – lehetőleg ingyenesre –, hogy megtervezhesse és kezelhesse az egész projektet.

Ezzel eljutunk a ClickUp-hoz.

Növelje a termelékenységet a szoftverfejlesztési feladatok racionalizálásával és az alkalmazkodó ClickUp Views használatával, amely segítségével minden típusú munkát szervezhet és figyelemmel kísérhet.

A ClickUp nem közvetlen alternatívája a MongoDB-nek, hanem minden mást ellát. A ClickUp egy egy helyen elérhető termelékenységi platform, kivételes projektmenedzsment funkciókkal. Ideális szoftvercsapatok irányításához, egyszerűsíti az agilis munkafolyamatokat és javítja az együttműködést minden területen.

Induljon el a ClickUp Ultimate Software Development Template Guide segítségével. Ez végigvezeti Önt a szoftverfejlesztési folyamat minden aspektusán, a terv kidolgozásától a hibák nyomon követéséig és kezeléséig. ?️

Hozzon létre automatikusan feladatokat, majd kövesse nyomon és kezelje őket többféle formátum közül választva, például Gantt-, táblázatos vagy listás nézetben. Tartsa csapatát a pályán egy vizuális ütemtervvel, amely egyértelműen megmutatja a prioritásokat és a függőségeket, és automatikus értesítésekkel emlékeztesse mindenkit a határidőkre.

Az AI írási eszközök felgyorsítják bármilyen típusú dokumentum létrehozását, például projektismertetőket, ütemterveket vagy e-maileket a csapatának. Emellett összefoglalják a találkozók jegyzetét, automatikusan azonosítják a teendőket, és segítenek nevet generálni az Ön által létrehozott szoftverfunkciókhoz. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Mivel olyan sok funkciója van, az új felhasználóknak egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.

A mobilalkalmazás még nem éri el a desktop verzió szintjét.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

Találja meg a tökéletes adatbázis-szolgáltatást és projektmenedzsment kombinációt

A sikeres szoftverprojekt menedzseléséhez kivételes projektmenedzsment, erős adatbázis-támogatás és acélidegek szükségesek. Válassza ki az adatbázisát a MongoDB alternatívái közül – vagy használja magát a MongoDB-t. De ne is gondoljon arra, hogy a ClickUp hozzáadása nélkül menedzseli a projektjét. ?

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi eszköz, amely a projekt minden részét racionalizálja, a brainstormingtól és a tervezéstől a végrehajtásig, a nyomon követésig és a sikeres befejezésig. ?

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és élvezze az összes támogatást, amire szüksége van ahhoz, hogy könnyedén elérje szoftverfejlesztési céljait.