10 kötelezően meghallgatandó projektmenedzsment podcast 2025-ben

Szeretne útközben szerezni némi plusz tudást? A podcastok remek módszerek arra, hogy útközben gyakorlatilag bármiről tanuljon, a hobbijaitól kezdve a híreken át a popkultúráig.

De ha többet szeretnél, mint a héten legfrissebb pletykák, fontold meg, hogy előfizetsz egy projektmenedzsment podcastra, és fejleszd a készségeidet. ?️

Az üzleti vezetők és a csapat tagjai egyaránt profitálhatnak ebből a gondosan összeállított listából, amely a 2024-es év 10 legjobb projektmenedzsment podcastját tartalmazza. A PM tanúsítási folyamat legapróbb részleteitől a projektmenedzsment tippekig, a top 10 listánkon szereplő podcastok mindent lefednek.

Még tippeket is megosztunk ezeknek a trükköknek a megvalósításához, hogy a projektmenedzserek a lehető legtöbbet hozhassák ki ezekből a podcastokból.

A 10 legjobb projektmenedzsment podcast

Akár ingázik, akár mosást hajt végre, akár csak háttérzajt szeretne hallgatni munka közben, ezeket a projektmenedzsment podcastokat mindenképpen meg kell hallgatnia. Dugja be a fülhallgatót, vegye fel a gondolkodó sapkáját, és hallgassa meg ezeket a podcastokat, hogy fejlessze tudását.

1. Projektmenedzsment Intézet Projectified Podcast

via Project Management Institute

A Project Management Institute (PMI) az egyik legelismertebb projektmenedzsment tanúsító szervezet. A Project Management Professional (PMP)®, a Certified Associate in Project Management (CAPM)® és a Construction Professional in Built Environment Projects (PMI-CP)™ tanúsítványokat kínálják, amelyekkel bizonyíthatod, hogy tényleg értesz a dolgodhoz.

Akár ezekre a tanúsítványokra készülsz, akár csak néhány innovatív projektmenedzsment stratégiát szeretnél megismerni, hallgasd meg a PMI Projectified Podcastját. Ez a podcast interjúkat tartalmaz a Fortune 500 vállalatok és kis startupok vezetőivel, így mindenből kapsz egy kis ízelítőt.

A PMI emellett Kendall Lott PM Point of View Podcast Series című sorozatát is sugározza, amely részletesebb tippeket ad a projektmenedzsereknek.

Egyébként, ha meghallgatod ezt a podcastot, szakmai fejlesztési egységeket (PDU-kat) szerezhetsz, így mindenki nyer.

A podcastok áttekintése

Elérhető: Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher

Átlagos hossz: 25 perc

PDU-k: Igen

2. Projektmenedzsment Happy Hour

via Project Management Happy Hour

Kate Anderson és Kim Essendrup vezetik a Project Management Happy Hour podcastot. Esettanulmányok alapján dolgoznak, és minden epizódban egy-egy gyakori projektmenedzsment kihívásra koncentrálnak.

A legutóbbi epizódok témái:

Átszervezés

Tanulj a projektkudarcokból

Változáskezelés

Impostor szindróma

Folyamatfejlesztés

Ezt a podcastot hallgatva PDU-kat is szerezhetsz. Ha tetszik Kate és Kim, a duó személyes networking eseményeket és tanfolyamokat is kínál, hogy tovább bővítsd PM-ismereteidet.

A podcastok áttekintése

Elérhető: weboldal, Apple Podcasts

Átlagos hossz: 45 perc

PDU-k: Igen

3. Kezelje ezt

via Manage This

Andy Crowe és Bill Yates vezetik a Manage This podcastot, amelynek új epizódjai a hónap első és harmadik keddjén jelennek meg. Lenyűgöző epizódokból álló archívumuk is van, így ez a legjobb projektmenedzsment podcast, ha binge-watchingra vágyik.

A legtöbb epizód a projektmenedzsmentben gyakran előforduló kihívásokra összpontosít. A legutóbbi epizódok témái:

Szerződések

Dokumentáció

Vezetési stílusok

Valós esettanulmányok

Van olyan kérdése, amelyre még nem kaptak választ? Küldjön e-mailt Andynek és Billnek a kérdésével; lehet, hogy egy jövőbeli epizódban válaszolnak rá.

A podcastok áttekintése

Elérhető: weboldal, Podurama, Apple Podcasts

Átlagos hossz: 40 perc

PDU-k: Igen

4. Emberek és projektek

via People and Projects

Egész nap a KPI-kről és a technológiáról beszélhetünk, de végső soron a projektmenedzsment az emberek irányításáról szól. Andy Kaufman vezeti a People and Projects podcastot, amely a saját magad és a csapatod tagjainak irányításának fortélyaira összpontosít. ??‍??‍?

Itt remek betekintést nyerhet az üzleti vezetők számára, és a legújabb epizódok olyan témákat érintenek, mint:

Alacsony energia kezelése

Érzelmi intelligencia

Vezetés

Felvétel

Időgazdálkodás

A People and Projects hallgatása révén PDU-kat szerezhetsz a PMI Talent Triangle® üzleti érzék, hatékony készségek és munkamódszerek terén is. Ez minden bizonnyal az egyik legfontosabb projektmenedzsment podcast ebben a listában.

A podcastok áttekintése

Elérhető: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast

Átlagos hossz: 30 perc

PDU-k: Igen

5. Projektmenedzsment podcast

via Projektmenedzsment podcast

Cornelius Fichtner, PMP, CSM vezeti az egyszerűen Project Management Podcast névre keresztelt műsort. A műsorban sikeres projektmenedzserekkel készítenek interjúkat, és megosztják a sikerhez vezető tippjeiket. Például a híres „lusta” projektmenedzser, Peter Taylor szemet gyönyörködtető tippeket oszt meg a feladatok delegálásával kapcsolatban.

Tetszik a podcast kényelmes „Start Here” útmutatója, amely segít a podcast telepítésében és a gyors felzárkózásban. A legutóbbi epizódok olyan témákat tárgyalnak, mint:

PM képzés

PMP vizsga és projektmenedzsment tanúsítás

AI a projektmenedzsmentben

Adatismeret

A listán szereplő többi projektmenedzsment podcasthoz hasonlóan, a The Project Management Podcast 15 epizódjának meghallgatásával 60 PDU-t szerezhetsz.

A podcastok áttekintése

Elérhető: Android, Apple, Google, PCasts, Spotify

Átlagos hossz: 40 perc

PDU-k: Igen

6. 5 perces podcast

via 5 Minutes Podcast

Nincs egy órád podcastot hallgatni? Megértjük, és ezt Ricardo Vargas podcast-műsorvezető is megérti, aki létrehozta a világ valószínűleg legrövidebb projektmenedzsment podcastját. Az 5 Minutes Podcastban gyors, praktikus tippeket oszt meg a következő témákban:

Projektmenedzsment

Üzleti agilitás

Kockázatkezelés

2007 óta több mint 645 podcast jelent meg, így rengeteg ötperces epizód közül válogathatsz. Ricardo általános tippeket oszt meg olyan témákban, mint a változáskezelés és a kockázatkezelés, valamint rövid esettanulmányokat mutat be sikeres és sikertelen projektekről egyaránt.

Az epizódok rövidek, de ha eleget hallgat belőlük, az beszámít a PDU-kba. Használja Ricardo PDU-jelentéskészítő eszközét, hogy gyorsan elkészíthesse a jelentést, és könnyedén benyújthassa.

A podcastok áttekintése

Elérhető: Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts

Átlagos hossz: 5 perc

PDU-k: Igen

7. Projektmenedzsment paradicsom

via Project Management Paradise

A projektmenedzsment talán nem hangzik paradicsomnak – nem olyan, mintha egy trópusi tengerparton kortyolgatnád a hűs italodat. De a Project Management Paradise podcast célja, hogy a PM munkáját a lehető legközelebb hozza a paradicsomhoz. ?️

Ez a projektmenedzsment podcast világszerte interjúkat készít szakértőkkel. Havonta csak néhány alkalommal jelennek meg új epizódok, de a legutóbbiak a következő témákat érintik:

AI

Iparág-specifikus trendek a védelmi, repülési és biogyógyszeriparban

Mentális erő

Sokszínűség

Digitális átalakulás

Egyébként, ha tapasztalt projektmenedzsment szakértő vagy, és van egy történeted, jelentkezhetsz a műsor vendégének. A következő területeken keresnek szakértőket:

Projektmenedzsment

Változáskezelés

PM szoftver

Időgazdálkodás

Innováció

Vezetés

Vállalati kultúra

Lehet, hogy néhány hónapba telik, mire bekerül a programba, de ez egy remek lehetőség mindenkinek, aki nevet szeretne szerezni magának a projektmenedzsment világában.

Podcast statisztikák

Elérhető: Spotify, iTunes, Stitcher

Átlagos hossz: 30 perc

PDUS: Igen

8. A digitális projektmenedzser podcast

via The Digital Project Manager Podcast

A Digital Project Manager egy forrásoldal, amely minden projektmenedzsmenttel kapcsolatos témával foglalkozik. Ideális kezdőknek, akiknek szükségük van önéletrajzi tippekre, közösségre és gyakran ismételt kérdésekre.

A podcastjuk sem elhanyagolható. A Digital Project Manager Podcast a projektmenedzsment elméletét és gyakorlatát ötvözi, és praktikus tippeket ad a munkanapok racionalizálásához és a karrier sikeres felépítéséhez.

A legújabb projektmenedzsment podcast-epizódok témái:

Párbeszédes mentorálás

Agilis munkamodellek

Karrierépítés

Projektmenedzsment szoftver kiválasztása

Ha projektmenedzsment szakemberként szeretnél egy lépéssel továbbmenni, a Digital Project Manager mini tanfolyamokat, tanúsítványprogramokat, állásportált és tagsági lehetőségeket is kínál.

A podcastok áttekintése

Elérhető: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher

Átlagos hossz: 30 perc

PDU-k: Nem egyértelmű

9. A PMO Squad

via The PMO Squad

A PMO Squad egy projektmenedzsment tanácsadó cég, amely egyben az egyik legjobb projektmenedzsment podcastot is működteti. A Project Management Office Hours podcast havonta kétszer új epizódokat sugároz, amelyek a következő témákra koncentrálnak:

Idegtudomány

Változáskezelés

Nyilvános beszéd

Vezetés

De ez nem a nagymamád podcastja. A PMO Squad rendszeresen tárgyal PM-hez kapcsolódó témákat, mint például a tűztánc és a stand-up comedy.

A legjobb az egészben, hogy csak a hallgatásért kap PDU-kat. 60 perc tartalom egy PDU-nak felel meg, így az Office Hours több mint 100 epizódjának meghallgatásával pillanatok alatt elérheti a szükséges minimumot.

A podcastok áttekintése

Elérhető: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio

Átlagos hossz: 1 óra

PDU-k: Igen

10. Agile Uprising

via Agile Uprising

Az agilis projektmenedzsmentnek megvan a maga sajátos íze. Az Agile Uprising projektmenedzsment podcast kötelező hallgatnivaló, ha agilis csapatot vezet.

Ez a podcast mélyrehatóan foglalkozik az Agile, Lean, UX/Design, vezetés és szoftverfejlesztés témákkal. A legtöbb epizódban szakértő vezetőkkel, vezérigazgatókkal és más projekt szakemberekkel készített interjúk szerepelnek. A podcast műsorvezetői folyamatosan változnak, így sokféle szakember véleményét hallhatod.

A legutóbbi epizódok témái:

Termelékenység

Agilis tippek

Iparági trendek

Szervezeti változás

Ha szeretne beszélgetni a műsorvezetőkkel és a közösséggel, az Agile Uprising ingyenes Discord csatornája is rendelkezésre áll.

A podcastok áttekintése

Elérhető: iTunes, Stitcher

Átlagos hossz: 50 perc

PDU-k: Nem egyértelmű

Kezdje el bevezetni a projektmenedzsmentet a munkafolyamatába

A projektmenedzsment folyamatosan változik. A legjobb projektmenedzsment podcastok hallgatása fejleszti készségeit és naprakészen tartja a legújabb trendekkel kapcsolatban. De ne felejtse el alkalmazni a tanultakat! Vezesse be a projektmenedzsmentet a munkafolyamatába a hatékonyság, a termelékenység és a munka minősége javítása érdekében.

A projektmenedzsmentet a legjobb egy PM eszközzel, például a ClickUp-pal lehet beépíteni a napi munkamenetbe. A projektmenedzsment csapatok a ClickUp-ot használják az együttműködéshez, a mutatók figyeléséhez és a munkamenetek felgyorsításához. A ClickUp segítségével szabadon kezelheti a projekteket a saját módján, egy 100%-ban testreszabható platformon, amely a csapata munkamódszeréhez igazodik. ?

Célok nyomon követése

Miért válassza szét projektcéljait a mindennapi munkájától? A ClickUp egy platformon egyesíti céljait és feladatait, hogy azok nyomon követése egyszerűbb legyen.

Készítsen egyedi irányítópultot minden projekthez, csapattaghoz, feladathoz – amit csak akar. Kövesse nyomon a numerikus mutatókat, a célokat, az igaz/hamis eredményeket és egyéb célokat. Céljait magánként is megőrizheti, vagy megoszthatja csapatával, hogy mindenki egy helyen láthassa a valós idejű előrehaladást.

Villámgyors munkavégzés a ClickUp AI segítségével

A projektmenedzsment olyan, mint macskák terelgetése. Minden segítségre szüksége van, ezért használja a ClickUp AI-t az ismétlődő, unalmas feladatok delegálására, és szabadítson fel időt a fontosabb dolgokra.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon, összefoglalja és csiszolja a szöveget, e-mail válaszokat generáljon és még sok mást.

A ClickUp AI egy egyedülálló mesterséges intelligencia eszköz, amely a projektmenedzser munkájához igazodik. Kérje meg, hogy készítsen projekt ütemtervet, összefoglalót vagy szöveget. A találkozók jegyzetéből cselekvési pontokat generál, szövegeket összefoglal és pillanatok alatt szövegeket szerkeszt.

A ClickUp AI jobb, mint egy emberi asszisztens, mert automatikusan integrálódik a feladataidba, projektjeidbe és céljaidba, így hihetetlenül egyszerűvé teszi a munkafolyamatokat.

Válassz a 10 testreszabható nézet közül

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, és kezelje projektjeit mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével.

Egyes projektmenedzsment szoftverek arra kényszerítik Önt, hogy a feladatokra az ő szemszögükből tekintsen. Mi tudjuk, hogy minden projektmenedzser más, ezért a ClickUp több mint 15 testreszabható nézettel rendelkezik.

Egyetlen kattintással megjelenítheti feladatait:

Gantt-diagram

Tábla (Kanban)

Idővonal

Munkahelyi terhelés

Box

Tevékenység

Elme térkép

Térkép

Nem lehet egyszerre mindenhol ott lenni, de ez a vizualizációs eszköz segítségével könnyedén áttekintheted az összes projektet, feladatot, határidőt és az alkalmazottak munkaterhelését. ?

Valós idejű együttműködés

Az aszinkron munka nem mindig praktikus. Ha minden másodperc számít, használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy valós időben együttműködhessen csapatával. Ez a virtuális táblára minden nagy ötletét feljegyezheti, és addig finomíthatja őket, amíg tökéletesek nem lesznek.

Amikor eljön az idő, hogy mindent végrehajtson, nem kell újra másolnia a munkáját: a ClickUp egyetlen kattintással konvertálja a táblákat projektekre vagy feladatokra.

Dolgozzon együtt valós időben, és tárolja adatait biztonságosan egy helyen a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs a felhőben való valós idejű együttműködést is támogatja. A dokumentumok kapcsolódnak a munkafolyamatokhoz, így összekapcsolhatja munkáját a feladataival.

A Docs-ban widgeteket is hozzáadhat, hogy a Doc szerkesztőből kilépés nélkül frissíthesse a munkafolyamatokat, az állapotokat és egyebeket.

Időt takaríthat meg a ClickUp sablonokkal

A dokumentumok formázása túl sok időt vesz igénybe. Szabadulj meg az ismétlődő munkától, és hozz létre egy ClickUp sablont a projektedhez. Szinte mindenhez van sablon, beleértve a projektmenedzsment irodákat (PMO-kat) is.

Szerezzen be sablonokat cselekvési tervekhez, napirendekhez, KPI-követéshez, kick-off megbeszélésekhez és még sok minden máshoz.

Támogasd projektcsapatodat a megfelelő szoftverrel

A podcastok rendszeres hallgatása élesíti projektmenedzsment készségeit. Ha új műsorokat keres a reggeli utazásához, akkor az ebben az útmutatóban szereplő projektmenedzsment podcastok pont Önnek valók.

Ha a tanult nagy ötleteket valóban megvalósítani szeretné, válassza a ClickUp-ot. Az összes munkáját – és itt tényleg az összeset – egy helyen egyesítve biztosítjuk a projektek számára a szükséges ésszerűséget.

Győződj meg róla saját magad: hozd létre most ingyenesen a ClickUp munkaterületedet.