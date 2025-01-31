A 10 legjobb OBS alternatíva és versenytárs 2025-ben

A videó kulcsfontosságú szerepet játszik minden üzleti kommunikációs stratégiában. Érdemes lehet megosztani és rögzíteni a képernyőjét, hogy bemutassa a munkafolyamatokat, hasznos oktatóanyagokat és forrásokat készítsen az ügyfelek számára, vagy erősítse a szervezet tudásbázisát.

Vagy talán a videók a termékének alapvető részét képezik, és kiváló videofelvételi szoftverre van szüksége üzleti tevékenységéhez, YouTube-csatornájához vagy élő közvetítési hobbijához.

Az Open Broadcast Software (OBS) népszerű választás élő közvetítéshez és játékok rögzítéséhez, de sok komplex funkcióval rendelkezik és megtanulása bonyolult, ezért sok felhasználó számára nem praktikus. Több tucat OBS alternatíva létezik, amelyek kezdőbarátabb felületet, gyorsabb elsajátítást és könnyebb belépést kínálnak az élő közvetítés világába.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 2024-es év tíz legjobb OBS-alternatíváját, hogy összehasonlíthassa azok funkcióit, és kiválaszthassa a legmegfelelőbbet.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb OBS Studio alternatíva 2024-ben, amelyek felhasználóbarát felületet, kiváló minőségű felvételt és zökkenőmentes élő közvetítést kínálnak minden szintű felhasználó számára: ClickUp: A legjobb képernyőfelvételhez Camtasia: A legjobb oktatóvideók készítéséhez Streann Studio: A legjobb online élő videók létrehozásához és megosztásához XSplit: A legjobb kiváló minőségű élő közvetítésekhez Wave. video: A legjobb online videók készítéséhez és megosztásához Wirecast: A legjobb testreszabható és interaktív, kiváló minőségű élő közvetítésekhez Bandicam: A legjobb professzionális megjelenésű videók készítéséhez Lightstream: A legalkalmasabb hatékonyabb élő közvetítések létrehozásához vállalkozások, podcasterek, talkshow-házigazdák és konzoljátékosok számára. ScreenPal: A legjobb oktatóanyagok, bemutatók és webkamerák rögzítéséhez Flutin: A legjobb multistreaming élő videókhoz

Mik az OBS alternatívái?

Az OBS alternatívái olyan játékfelvétel- és élő közvetítési szoftverek, amelyek sok tekintetben hasonló funkciókkal és képességekkel rendelkeznek, mint az OBS. Ezek az alternatív programok olyan munkafolyamatokat, támogatást és funkciókat nyújthatnak, amelyek jobban megfelelnek az Ön igényeinek.

Az élő közvetítési és felvételi szoftverek rögzíthetik a képernyőn megjelenő tartalmat, és Ön is filmezheti magát, hogy valós időben rögzíthesse reakcióit. A programnak szerkesztési és befejező eszközöket is kínálnia kell, hogy kifinomult végső videót készíthessen közzétételre vagy megosztásra.

A kiváló minőségű OBS alternatívák ugyanazokat az alapvető felvételi és szerkesztési funkciókat nyújtják, miközben javítják a felhasználói élményt, megőrzik a videó minőségét és kezdőbarátabb platformot kínálnak. Az Ön számára legjobb OBS alternatíva az, amelyik illeszkedik a munkafolyamatához, a költségvetéséhez és a tapasztalatához.

Mit kell keresnie az OBS alternatívákban?

A különböző szoftverek számtalan funkciót, eszközt, sávszélességet és árat kínálnak. Mielőtt elkezdené keresni az OBS alternatíváit, döntse el, mi a legfontosabb Önnek. A megfelelő OBS-pótlék keresésekor vegye figyelembe az alábbi követelményeket:

Kettős képernyőfelvétel funkciók: A szoftvernek lehetővé kell tennie, hogy könnyedén rögzítsd a képernyődet, magadat vagy mindkettőt. Ideális esetben a szoftver egyszerre több platformot is támogat.

Táblák és szerkesztő eszközök: Az alapvető szerkesztési funkciók elengedhetetlenek. Az OBS alternatíváinak legalább videó- és hangvágó és -szerkesztő eszközökkel kell rendelkezniük, valamint kiemelési és Az alapvető szerkesztési funkciók elengedhetetlenek. Az OBS alternatíváinak legalább videó- és hangvágó és -szerkesztő eszközökkel kell rendelkezniük, valamint kiemelési és táblás szoftverfunkciókat is tartalmazniuk kell.

Nincs vízjel és zavaró időkorlát: Egyes freemium szoftverek vízjelet adnak hozzá a felvételek exportálásakor, mások pedig korlátozzák az egyes videók hosszát. Keressen Egyes freemium szoftverek vízjelet adnak hozzá a felvételek exportálásakor, mások pedig korlátozzák az egyes videók hosszát. Keressen olyan képernyőfelvevőket, amelyek nem tartalmaznak vízjelet vagy zavaró átfedéseket.

Könnyű használat: Az OBS sok funkcióval rendelkezik, de sok felhasználó számára túl bonyolult. A jó OBS alternatívák intuitív felülettel rendelkeznek, amelyet az új felhasználók is könnyen megértenek, beleértve az élő streaming opciókat, amelyek egyszerűsítik a tartalom exportálását a népszerű platformokra való feltöltéshez.

Kiváló minőségű videó- és hanganyagok: A kristálytiszta fájlok elengedhetetlenek a márkád és csatornád számára. Válassz olyan szoftvert, amely nem spórol a minőségi megoldásokon, és többcsatornás hangfelvételi funkcióval rendelkezik.

Az OBS Studio 10 legjobb alternatívája

A piacon elérhető legnépszerűbb opciók ismerete segíthet kiválasztani a legjobb OBS alternatívákat 2024-ben. Élő közvetítési és képernyőfelvételi szoftverek listánk részletesen bemutatja a tíz legnépszerűbb OBS alternatíva előnyeit és hátrányait, árait és értékeléseit.

1. ClickUp: A legjobb képernyőfelvételhez

Kezdje el a ClickUp használatát Szervezze meg videóprodukciós feladatait a ClickUp 15 dinamikus nézetével a jobb videóprojekt-kezelés érdekében.

A sikeres videócsatornákhoz nem csak remek felvételek kellenek. A ClickUp all-in-one projektmenedzsment videóprodukciós szoftvere segít videóid létrehozásában, szerkesztésében és közzétételében.

A ClickUp Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét, hozzáadhat hangot a mikrofonjáról, és megoszthat videoklipeket egy link segítségével. Ezután könnyedén létrehozhat üzeneteket, ötleteket gyűjthet, és azonnal kommunikálhat a többfunkciós csapataival.

A kényelem érdekében használja a ClickUp képernyőfelvevő Chrome-bővítményét üzenetekhez és produkciós felvételekhez, kezdjen el hatékonyabban ötletelni és brainstormingolni a platformon belüli storyboard-sablonjainkkal, és használja a projektmenedzsment nézeteket a feladatok kiosztásához minden produkciós projektben. Akár belső munkafolyamatokat is létrehozhat és módosíthat SOP-sablonokkal, amelyek segítenek mindenkinek gyorsabban elvégezni a produkciós feladatait.

Készen áll a mesterséges intelligencia (AI) tartalomkészítő eszközök kipróbálására? Kezdje el felfedezni a lehetőségeket, és irányítsa az AI-t a ClickUp segítségével, hogy promptokat, márkairányelveket és minden mást generáljon a videó oktatóanyagok rögzítéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Professzionális minőségű videó és hang

Nincs időkorlát és vízjel a képernyőfelvételeken

Egyszerű tartalom megosztás biztonságos linkeken keresztül

Integráció teljes projektmenedzsment szoftverrel a gyorsabb, koherensebb gyártási ütemtervek érdekében

Könnyű képernyőfelvevő, amely nem okoz késleltetést a számítógép képernyőjén

A ClickUp korlátai

Az örökre ingyenes csomagok csak 100 MB tárhelyet tartalmaznak.

A sokféle funkció megtanulása nehézséget jelenthet a videóprodukcióban még kezdő felhasználók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Camtasia: A legjobb oktatóvideók készítéséhez

Via TechSmith

A videó sokkal több információt közvetít világosabban, mint a szöveg önmagában. A Camtasia segítségével a képernyőfelvételek és a videóra rögzített jegyzetek részévé válhatnak a belső kommunikációnak és a képzési stratégiáknak.

Ez az all-in-one szoftver kiválóan alkalmas kezdőknek, egyszerű felvételkészítési, szerkesztési és effektfunkciókkal. Az OBS Studio alternatívájaként használhatja nyers felvételek rögzítésére, szerkesztésére és azonnali feltöltésére a YouTube-ra, intranetekre és más platformokra.

A Camtasia legjobb funkciói

Átfogó funkciók a felvételek vágásához, rövidítéséhez, áthelyezéséhez és újrarögzítéséhez

Jogdíjmentes effektusok könyvtára

Egyszerű feltöltési folyamat a Vimeo, YouTube és más platformokra

Egyszerű streaming szoftver, amely kiválóan alkalmas kezdőknek

A Camtasia korlátai

A frissítések hirtelenek és zavaróak lehetnek

A videofeldolgozás lassú

Camtasia árak

Egyéni előfizetés: 179,88 USD/év

Örökös licenc: 299,99 USD (egyszeri)

Camtasia értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

3. Streann Studio: A legjobb online élő videók létrehozásához és megosztásához

A Streann Studio segítségével

A Streann Studio egy átfogó, böngészőalapú szoftver, amely élő videók és streamek létrehozására szolgál népszerű platformokon. A könnyen használható irányítópult egyszerűvé teszi a felvételt, és még élő szerkesztési és tervezési eszközöket is tartalmaz, amelyekkel az élő streameket menet közben testreszabhatja.

A Streann Studio előre rögzített videofelvételek szerkesztési és közzétételi lehetőségeit is kínálja. Kiváló választás influencerek és játékok élő közvetítői számára, akiknek megbízhatóan kell vizuálisan vonzó videókat készíteniük.

A Streann Studio legjobb funkciói

Közvetlen streaming opciók YouTube, Facebook és Twitch számára

Képernyőmegosztási funkciók

Könnyű hang- és videofelvétel

Kiváló minőségű videó élő effekt eszközökkel

A Streann Studio korlátai

Vízjelet illeszt be az ingyenes csomagba

Korlátozza a vendégek számát, még a prémium csomagok esetében is.

Korlátozza a streaminget az ingyenes csomagban

Streann Studio árak

Alap: Ingyenes

Silver: 19 USD/hó vagy 150 USD/év

Gold: 29 USD/hó vagy 230 USD/év

Platinum: 99 USD/hó vagy 950 USD/év

Prosumer (5 licenc): 395 USD/hó vagy 3950 USD/év

Streann Studio értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

4. XSplit: A legjobb kiváló minőségű élő közvetítésekhez

XSplit segítségével

Az XSplit Broadcaster egy igazi erőgép az élő közvetítés és a játékok területén. Átfogó képernyőfelvételi funkciókat kínál, beleértve a Zoom és a Discord hívások rögzítését is. Natív bővítményekkel képes videókat közvetíteni a főbb platformokra, és egyszerre több video- és audio kimenetet is rögzíteni.

Az XSplit virtuális szendvicsek tartására szolgáló funkciókat és effektusokat is kínál, beleértve a köszönő- és távolléti képernyők testreszabási lehetőségét, hogy bemutathassa támogatóit és adományozóit.

Az XSplit legjobb funkciói

Effektusok dinamikus virtuális eseményekhez és élő közvetítésekhez

Testreszabási lehetőségek streaming platformokhoz, kimenetekhez és szerkesztéshez

Animációk, effektek és szerkesztőeszközök egy hatékony felületen

Az XSplit korlátai

Magas szintű komplexitással rendelkezik, hasonlóan az OBS-hez.

Streamelés közben sok processzor teljesítményt igényel.

XSplit árak

VCam Premium: 30 USD/év

Broadcaster Premium: 60 USD/év

Prémium csomag: 70 USD/év

XSplit értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (50+ értékelés)

5. Wave. video: A legjobb online videók készítéséhez és megosztásához

A Wave. video számos kezdőbarát funkciót kínál az élő közvetítéshez és a vonzó videók készítéséhez. A felület könnyen felfedezhető és használható, és tartalmaz effektusokhoz, egyéni elrendezésekhez és szerkesztéshez szükséges eszközöket, valamint billentyűparancsokat a haladó felhasználók számára. A Wave. video élő közvetítési funkciói mind webalapúak, így nincs szükség letöltésre, és több csatornán történő többcsatornás közvetítésre is alkalmas.

Wave. video legjobb funkciói

Egyszerű szerkesztő és effekt eszközök

Egyszerű vendég-házigazdai funkciók

Webalapú tárhely és szerkesztés

Hangeffektusok, képek és videoklipek könyvtára

Wave. videó korlátozások

A ingyenes csomagok jelentős korlátai

Alkalmi videó- vagy hangkésleltetés

Néha lassú a működése

Wave. videó árak

Ingyenes

Streamer: 16 USD/hó

Alkotó: 24 USD/hó

Üzleti: 48 USD/hó

Wave. videó értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (80 értékelés)

Capterra: 4,6 (370+ értékelés)

6. Wirecast: A legjobb testreszabható és interaktív, kiváló minőségű élő közvetítésekhez

A Wirecast segítségével

A Wirecast egy professzionális szintű élő közvetítési és videószerkesztő platform. Átfogó hangfelvételi és szerkesztési lehetőségeket kínál, beleértve a többcsatornás felvételt és a platformon belüli keverést. Korlátlan számú forrást csatlakoztathat (beleértve a webkamerás felvételt), akár nyolc hangsávot keverhet a videóba, és iparági szabványnak megfelelő szerkesztési vezérlőket és funkciókat használhat. Ez a szoftver rendkívül vonzó és interaktív élő közvetítéseket tud létrehozni.

A Wirecast legjobb funkciói

Komplex audio streamek és követelmények kezelése

Megkönnyíti az élő közvetítést a főbb platformokon

Peer-to-peer konferenciákat kínál rendezvényekhez és podcastokhoz.

A Wirecast korlátai

A különböző funkciók miatt a platform összetett

A standard csomag csak két vendég számára engedélyezett.

Az árak kezdők számára magasak lehetnek.

Wirecast árak

Wirecast Studio: 35 USD/hó

Wirecast Pro: 46 USD/hó

Wirecast értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (36 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (14 értékelés)

7. Bandicam: A legjobb professzionális megjelenésű videók készítéséhez

Via Bandicam

A következő OBS alternatíva a Bandicam, egy kezdőbarát képernyőfelvevő eszköz, amely kezdettől fogva könnyen használható. Képernyőképeket készíthet, rögzítheti a képernyőt, és hozzáadhat videót és hangot a webkamerájáról vagy mikrofonjáról.

Ez egy egyszerű, letisztult eszköz, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik a felvételek rögzítéséhez, kiemeléséhez és megjegyzésekkel ellátásához. Készítsen professzionális megjelenésű YouTube-videókat vagy belső képzési videókat a könnyű kommunikáció érdekében.

A Bandicam legjobb funkciói

Hihetetlenül egyszerű funkciók és eszközök

Bővített felvételi lehetőségek webináriumokhoz és hosszú eseményekhez

Valós idejű rajz- és gépelési eszközök oktatóanyagokhoz és útmutatókhoz

A Bandicam korlátai

A Bandicam csak Microsoft Windows felhasználók számára elérhető.

Nincsenek fejlett szerkesztési funkciók

Bandicam árak

Egy licenc: 39,95 $ (egyszeri)

Két licenc: 59,96 $ (egyszeri)

Bandicam értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (32 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

8. Lightstream: A legalkalmasabb hatékonyabb élő streamek létrehozásához vállalkozások, podcasterek, talkshow-házigazdák és konzoljátékosok számára.

Via Lightstream

A Lightstream egy audio- és videó élő közvetítési platform. Felhőalapú, így bármilyen helyről könnyedén közvetítheti eseményeit. A platformon keresztül közvetíthet a YouTube-on, a Twitch-en és a Facebookon, és harmadik féltől származó integrációkat is kínál fejlett szerkesztési és interaktív eszközökhöz.

A videó- és hangfelvételek kiváló minőségűek, még a mobil verzión keresztül is. A tapasztalt operátorok könnyedén meghívhatnak vendégeket, testreszabhatják a videót, és közvetlenül a követőiknek streamelhetnek.

A Lightstream legjobb funkciói

Korlátlan streaming óraszám

Könnyen használható felület

Kényelmes, teljes mértékben felhőalapú működés

Natív élő közvetítés a YouTube-ra és más jelentős platformokra

A Lightstream korlátai

Az árkategória határozza meg a másodpercenkénti képkockák számát (fps).

A program korlátozza a produkciónkénti vendégek számát.

Lightstream árak

Gamer: 8–16 USD/hó

Alkotó: 25–50 USD/hó

Lightstream értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 5/5 (4 értékelés)

9. ScreenPal: A legjobb oktatóanyagok, bemutatók és webkamerák rögzítéséhez

A ScreenPal segítségével

Ha egyszerű képernyőfelvevő eszközt szeretne ötleteinek rögzítéséhez és kommunikálásához, a ScreenPal egyszerű, intuitív felületet kínál. Windows-eszközökön, Mac-eken és Chromebookokon is elérhető, és használatához nem szükséges fiókot létrehozni.

Lehet, hogy a ScreenPal-t korábbi nevén, Screencast-O-Matic néven ismeri. Ha igen, akkor a jelenlegi verzió továbbra is ugyanazokat a funkciókat, egyszerű szerkesztést és ingyenes opciókat kínálja. Minden eszközzel rendelkezik, amire szükség van alapvető oktatóanyagok és bemutatók rögzítéséhez a YouTube-ra vagy belső üzleti kommunikációhoz.

A ScreenPal legjobb funkciói

Több eszköz és termék is rendelkezésre áll, például képernyőfelvétel, videószerkesztés, képernyőképek és történetépítés.

AI-alapú beszéd-szöveggé és OCR kép-szöveggé konvertálási funkciókat kínál.

Jogdíjmentes képek, zene és videoklipek könyvtárát kínálja.

A ScreenPal korlátai

Alkalmanként előforduló betöltési problémák, amelyek újratelepítést igényelnek

Komplex projektek során előre nem látható összeomlások

ScreenPal árak

Deluxe: 3 USD/hó (éves)

Premier: 6 USD/hó (éves)

Max: 10 USD/hó (éves)

ScreenPal értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (57 értékelés)

10. Flutin: A legjobb többcsatornás élő videókhoz

Via Flutin

A Flutin egy webalapú élő közvetítési platform, amely több mint 30 közvetítési célt kínál, beleértve az Instagramot is. A játékosok többcsatornás játékmenetet közvetíthetnek, a tartalomkészítők pedig több vendéget fogadhatnak, vagy élő eseményeket rögzíthetnek. Könnyedén személyre szabhatja a márkázást, háttérképeket adhat hozzá és testreszabhatja a videót. Ezzel a videószerkesztő stúdióval egyszerűen többcsatornás élő videókat közvetíthet.

A Flutin legjobb funkciói

Több népszerű platformon történő multistreaming képességek

Kiváló minőségű videó- és hangkimenet

Többféle típusú produkció, beleértve talk show-kat, podcastokat, webináriumokat és élő közvetítéseket

Bevételszerzési lehetőségek, beleértve a borravalót, a fizetett kéréseket és a jegyértékesítést

A Flutin korlátai

Esetleges hibák és képernyőfagyások

Korlátozott fizetési átjáró lehetőségek a platformon belüli bevételszerzéshez

A tervezet szintje alapján korlátozott streaming óraszám, csatornák és képernyőn megjelenő vendégek

Flutin árak

Ingyenes csomag

Alap: 12,50 USD/hó (éves előfizetés)

Advance: 32,50 USD/hó (éves előfizetés)

Ügynökség: 65,80 USD/hó (éves előfizetés)

Flutin értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (45 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (42 értékelés)

Támogassa élő közvetítéseit és videofelvételeit modern szoftvermegoldásokkal

A robusztus OBS alternatívákkal a videóprodukció és a képernyőfelvétel zökkenőmentes részévé válik a munkafolyamatának. A tartalma javul, és a belső kommunikáció is könnyebbé válik, ha egy kattintással kiváló minőségű, vízjel nélküli videofelvételeket készíthet.

A videókat kényelmes, együttműködésen alapuló eszközök és folyamatok segítségével használhatja márkája és közönsége bővítésére. Ha olyan élő közvetítési és videofelvételi funkciókat keres, amelyek közvetlenül beépülnek a projektmenedzsment központjába, akkor érdemes megfontolnia a ClickUp használatát. Regisztráljon egy ingyenes fiókot, és kezdje el még ma a létrehozást.