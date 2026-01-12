A 10 legjobb online együttműködési eszköz diákok számára 2026-ban

A diákok együtt dolgoznak: ez az egyik legjobb módja annak, hogy minden résztvevő tanuljon és fejlődjön – és végső soron ez az oktatás lényege.

Milyen eszközök állnak rendelkezésre a tanulók közötti csapatmunkát elősegítő eszközök? Számos ilyen eszköz létezik, és mivel manapság annyi minden történik online, a legjobb eszközök olyan online munkaterületet biztosítanak a diákoknak, ahol alkotni és kommunikálni tudnak, együtt vehetnek részt az órákban, és együttműködhetnek csoportos projektekben a felhőben. ☁️

Számos online oktatási eszköz mindezt megteszi – és még sok minden mást is. Az alábbiakban bemutatott online diákegyüttműködési eszközök közül válassza ki az osztályához leginkább megfelelőt.

Az online diákegyüttműködési eszközök széles körű platformokat és alkalmazásokat foglalnak magukban, amelyek sokféle feladat elvégzésére alkalmasak. Egy dolog közös bennük: mindegyik olyan teret biztosít a diákoknak, ahol alkotni tudnak, és megoszthatják munkájukat tanáraikkal és társaikkal.

Jegyzetek készítése a ClickUp Notepad alkalmazásban Rendezze el jegyzeteit, ellenőrzőlistáit és feladatait egy helyen

Ugyanakkor a nagyobb tanulási platformok közül néhány ennél is többet kínál. Egyes platformokat általános közönség számára terveztek – feladatkezelési, biztonságos együttműködési, kommunikációs, dokumentummegosztási eszközökkel stb. Ezek jól illeszkednek az oktatás igényeihez.

Más platformok kifejezetten az oktatásra vannak szabva, ami azt jelenti, hogy bár általános szervezési és kommunikációs eszközöket kínálnak, olyan dolgokat is nyújtanak, mint előre elkészített óravázlatok és elemzések, amelyek célja, hogy segítsék a tanárokat a diákok teljesítményének mérésében.

A diákok és a tanárok igényei sokfélék, és ezek az egyes korcsoportok, illetve az egyes osztályok között is változnak. Akár egy adott tananyaghoz szükséges diákok közötti együttműködési eszközre van szüksége, akár egy bizonyos korosztály számára leginkább megfelelő eszközre, minden eszköznek a következőket kell biztosítania:

Zavarmentes környezet: Kerülje el azokat az alkalmazásokat, amelyek nem teszik lehetővé az értesítések testreszabását, és inkább olyan alkalmazásokat és platformokat keressen, amelyek zavarmentes környezetet biztosítanak a diákoknak, hogy javuljon a figyelmük és jobban tudjanak koncentrálni a feladatokra

Megfizethető árak: Az oktatók, az iskolakerületek és a szülők gyakran szűkös költségvetéssel rendelkeznek, ezért az oktatási eszközöknek megfizethetőnek kell lenniük

Inkluzivitás: A diákok számára készült együttműködési eszközöknek minden diák igényeit támogatniuk kell, függetlenül azok képességeitől vagy tanulmányi előrehaladásától.

Integrációk: A diákok számára készült alkalmazásoknak és platformoknak képesnek kell lenniük a népszerű eszközökkel, például a Google Docs és Sheets, a Microsoft alkalmazások stb. használatára is.

Keresési funkciók: A keresési funkciók segítségével az oktatók és a tanulók könnyedén megtalálhatják a szükséges információkat, dokumentumokat és egyéb alapvető elemeket.

Felhőalapú tárolás: Akár személyesen, akár távolról zajlik az együttműködés, elengedhetetlen a fájlok felhőben történő tárolásának, megosztásának és elérésének képessége

Készen áll arra, hogy megtalálja a diákjai számára tökéletes együttműködési eszközöket? Olvassa el az alábbiakat, és ismerje meg az alkalmazások és platformok gondosan összeválogatott választékát, amelyek célja, hogy segítsék a diákokat az együttműködésben, a feladatokra való koncentrálásban és készségeik fejlesztésében.

Ha inkább vizuális típusú tanuló, akkor itt talál egy rövid videót a legjobb választásainkról:

A ClickUp segítségével könnyedén formázhatja és szerkesztheti a dokumentumokat a többi csoporttaggal, anélkül, hogy egymás munkájába beleszólnának.

Ha olyan platformot keres, amely segít létrehozni egy együttműködésen alapuló tanulási környezetet online tanfolyamokhoz és egyéb feladatokhoz, a ClickUp remek választás. Akárcsak a saját digitális tantermük, a ClickUp is központi teret biztosít a diákoknak, ahol rendszerezhetik a feladatokat, az írásos dokumentumokat, a határidőket, a beadási határidőket és egyebeket.

Akárcsak egy közös tanulási naplóban, a diákok a ClickUp Docs segítségével esszéket írhatnak, tananyagokat tárolhatnak, jegyzeteket készíthetnek és megoldhatják feladataikat egy megosztható dokumentumban. Csoportos projektek esetén a Docs kiváló eszköz az ötleteléshez és az osztálytársakkal való együttműködéshez, mivel élő szerkesztési funkciói lehetővé teszik a feladatokhoz való valós idejű hozzászólást és kommentálást. A tanárok számára a ClickUp Docs-on belüli ClickUp AI használata másodpercek alatt összefoglalókat, kvízkérdéseket, e-maileket és egyebeket generálhat.

A ClickUp virtuális táblái egy másik remek vizuális együttműködési eszköz a virtuális tanuláshoz és a csoportmunkához. A diákok összeülhetnek, hogy rajzoljanak, vizualizáljanak és megosszák ötleteiket post-it cetlik, drag-and-drop kártyák és egyéb rendkívül vizuális funkciók segítségével. A ClickUp még táblasablonok széles választékát is kínálja, amelyek segítségével a diákok gyorsan belevághatnak projektjeikbe. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje a feladatokat, a határidőket, a projekteket és a dokumentumokat – mindezt egy helyen

Kérje meg a diákokat, hogy használják a ClickUp diákok számára készült tervezési ellenőrzőlista-sablonját célok kitűzéséhez, feladatok vagy projektek kisebb lépésekre bontásához, tanulási terv készítéséhez és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Készítsen közös dokumentumokat és táblákat csoportos oktatáshoz vagy a csapatmunka elősegítéséhez

Használja a ClickUp-ot személyes oktatáshoz, hibrid tantermekben, vagy távoli együttműködési eszközként virtuális tantermekben

Használja a ClickUp AI-t esszé témák kigondolásához, hosszú tartalmak összefoglalásához vagy tanulási jegyzetek gyors elkészítéséhez

Használja a Docs szolgáltatást, hogy létrehozza saját tantermi központját, amelyben megtalálhatók a tantervek, wikik, feladat-sablonok és még sok más

A ClickUp korlátai

Bár a ClickUp kínál néhány, az oktatásra tervezett sablont, nem nyújt előre elkészített órákat, mint egyes más oktatási platformok.

Egyes diákoknak időbe telhet, amíg megszokják a ClickUp számos hatékony funkcióját.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegőprogramokra támaszkodik a csapaton belüli kommunikációhoz. Munkanapjuk közel 60%-át azonban ezek között az eszközök között való váltogatás és az információkeresés veszi el. Egy olyan, a munkához készült „minden egyben” alkalmazással, mint a ClickUp, a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések mind egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az új lendületnek!

2. Microsoft Teams

a Microsoft Teams segítségével

Az üzleti világban a Microsoft Teams az egyik legjobb együttműködési eszköznek számít, a Microsoft Teams for Education pedig a Teams összes funkcióját néhány oktatás-specifikus funkcióval ötvözi, hogy javítsa az online tanulási élményt.

Először is, a Teams valós idejű együttműködést biztosít virtuális tantermeken keresztül, ahol megoszthat, szerkeszthet és közösen dolgozhat dokumentumokon, táblázatokon és egyéb médiafájlokon. Emellett személyre szabott eszközök is rendelkezésre állnak, amelyek célja, hogy segítsék a diákokat az írás-olvasás, a nyilvános beszéd és egyéb készségek elsajátításában.

Az Educational Insights lehetőséget nyújt a tanároknak a diákok fejlődésének nyomon követésére, emellett az oktatók elősegíthetik a szociális-érzelmi tanulást is olyan funkciók segítségével, amelyek célja a gyerekek bevonása és érzelmeik élénkítése. Ráadásul a diákok és a tanárok egyaránt használhatják ezt az ingyenes online platformot egy érvényes iskolai e-mail-címmel.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Ossza meg és dolgozzon együtt dokumentumokon, táblázatokon és egyéb médiafájlokon

Használja a Teams alkalmazást egyszerű értekezletek és virtuális tantermek létrehozásához

Az Educational Insights eszköz segítségével nyomon követheti a diákok fejlődését

Használja a Teams alkalmazást asztali számítógépen, laptopon vagy mobil eszközön

Segítsen a diákoknak fejleszteni szociális készségeiket, valamint az írás-olvasás, a nyilvános beszéd és egyéb készségeiket

A Microsoft Teams korlátai

Legjobban Windows-eszközökön működik; a Mac-felhasználóknak néha nehézségeik vannak a csatlakozással

A sok értesítés zavaró lehet a diákok számára

A Microsoft Teams árai

Ingyenes, ha rendelkezik érvényes iskolai e-mail címmel

A Microsoft Teams értékelései és véleményei

Capterra: 4,5/5 (több mint 9300 értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 14 300 értékelés)

3. Slack

a Slack segítségével

A Slack segítségével létrehozhat egy központot, ahol a diákok és a tanárok kommunikálhatnak és együttműködhetnek. A csatornák lehetővé teszik a beszélgetések osztály vagy téma szerinti rendezését, a diákok pedig közvetlen üzenetekkel léphetnek kapcsolatba tanáraikkal és társaikkal. Ez egyben kiváló lehetőség a tanárok számára is, hogy azonnali frissítéseket osszanak meg az eseményekről, az iskola biztonságáról és egyebekről.

A Slack legjobb funkciói

Használja a Csatornákat, hogy a beszélgetéseket az órákra vagy konkrét témákra összpontosítsa

Együttműködés vagy táblás foglalkozások szervezése a Canvases segítségével

Ossza meg tartalmait csatornákon vagy közvetlen üzenetküldésen keresztül

Használja a Huddles audiokonferencia-szolgáltatást távoktatáshoz, a diákok közötti együttműködéshez és egyebekhez

A Slack korlátai

Bár előre rögzített hang- és videofájlokat megoszthat, élő videokonferenciára nincs lehetőség.

Több tucat csatornával rendelkező munkaterületen való eligazodás zavaros lehet

A Slack árai

Ingyenes

Pro: 7,25 USD/felhasználó havonta

Business+: 12,50 USD/felhasználó havonta

Enterprise Grid: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Slack értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 100 értékelés)

G2: 4,5/5 (több mint 31 900 értékelés)

4. Kahoot!

Részben együttműködési eszköz, részben motivációt növelő alkalmazás, a Kahoot! egy olyan platform, amely játékossá teszi a tanulási folyamatot. A pedagógusok ezt az alkalmazást használják olyan tanulási játékok létrehozására, amelyeket aztán megoszthatnak a diákokkal, akik egyénileg vagy csoportosan is játszhatnak velük. Ez egy remek módja annak, hogy a kvízeket szórakoztatóbbá tegyük, a tananyagot kiegészítsük, vagy a diákoknak olyan tevékenységet biztosítsunk, amellyel az óra után is foglalkozhatnak.

A Kahoot! legjobb funkciói

Készítsen néhány perc alatt vonzó tanulási játékot, akár a semmiből, akár sablon felhasználásával

Integrálja a Microsoft Teams alkalmazással, hogy videokonferencián keresztül élő Kahoot-játékokat szervezhessen

Játsszon egyedi Kahoot-játékokat az élő órákon, vagy adja meg a diákoknak, hogy később oldják meg őket

Személyre szabhatja diákkal, beágyazott YouTube-videókkal, különböző kérdésformátumokkal és még sok mással ?

A Kahoot! korlátai

A játékformátumok száma korlátozott

A diákok online kereshetnek válaszokat az előre elkészített kérdésekre

A csomagok zavarosak – legalább 15 különböző csomag áll rendelkezésre tanárok, iskolák, munkahelyek, otthoni használatra, tanuláshoz és egyebekhez

Kahoot! árak

Az árak attól függnek, hogy Ön tanár, szakember, diák vagy családtag/barátcsoport. Iskolakerületek számára is elérhetők csomagok. Íme az egyéni tanárok vagy diákok számára elérhető kezdő árak:

Kahoot !+ Premier: 7,99 USD/hó felhasználónként

Kahoot!+ Max: 9,99 USD/hó felhasználónként

Kahoot! értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)

G2: 4,6/5 (több mint 380 értékelés)

5. Google Classroom

a Google Classroomon keresztül

A Google Classroom egy teljes körű online tanulási eszköz, amely a Google Workspace for Education része. Segítségével a diákok és a tanárok videokonferencián keresztül kapcsolódhatnak össze a távoktatáshoz, de az osztálytermi tanuláshoz és a diákok közötti együttműködéshez is hasznos.

Akár személyesen, akár távolról, ez a platform lehetővé teszi, hogy személyre szabott, differenciált oktatással, intuitív feladat-sablonokkal és más népszerű oktatási technológiai eszközökkel való integrációval ösztönözze a diákok részvételét. Az elemzések segítségével mérheti és nyomon követheti a diákok sikereit, és a platform egy robusztus eszközkészletet is kínál a tanárok számára – pl. osztálynaplókat, értesítéseket a feladatokról és a határidőkről, testreszabható megjegyzésbankot és még sok mást.

A Google Classroom legjobb funkciói

Használjon PDF-fájlokat és egyéb anyagokat, hogy vonzó, interaktív feladatokat készítsen

Segítsen a diákoknak önállóan fejleszteni az írás-olvasási készségeiket a Read Along segítségével

Készítsen eredetiségjelentéseket a plágium felismerése és az akadémiai integritás támogatása érdekében

Egyszerűsítse az értékelést, az óravázlatok készítését és a mindennapi feladatokat időtakarékos funkciók segítségével

A Google Classroom korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület túl egyszerűnek vagy unalmasnak tűnik

Használhat keresőeszközöket és egy tervezői irányítópultot, hogy segítsen a diákoknak a feladatok és a határidők kezelésében

A Google Classroom árai

Education Fundamentals: Ingyenes verzió jogosult intézmények számára

Oktatási csomag: 3 USD/diák/év

Teaching and Learning Upgrade: 4 USD/licenc havonta

Education Plus: 5 USD/diák/év

Google Classroom értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

6. Classcraft

via Classcraft

A Classcraft egy innovatív platform, amely a tanulást játékalapú élménnyé alakítja. A diákok pontokat kapnak a feladatok elvégzéséért, a tanárok pedig pontokat adhatnak a jó magatartásért és más területeken is pozitív megerősítésként.

A Classcraft aktívan ösztönzi a diákok közötti együttműködést, sőt kreatív lehetőséget is biztosít számukra, ahol saját profilokat és avatarokat tervezhetnek, ami hozzájárul az elkötelezettség növeléséhez.

A Classcraft legjobb funkciói

Használjon jutalmazási rendszert a tanulás és a pozitív viselkedés ösztönzésére ✨

Készítsen küldetéseket, amelyek a tanterveket magával ragadó tanulási kalandokká alakítják

Integrálja más népszerű oktatási technológiai eszközökkel, mint például a Google Classroom és a Canvas

Tartsa a kapcsolatot a diákokkal és a szülőkkel a platform kommunikációs eszközeinek segítségével

Használja a CASEL, ISTE, PBIS és egyéb oktatási szabványoknak megfelelően tervezett sablonokat

A Classcraft korlátai

A kezdeti beállítás időigényes lehet, mivel nincs lehetőség a kérdések importálására

Egyes tanárok szerint a fizetős verziók ára drága

A Classcraft árai

Alapvető a tanárok számára: Ingyenes

Premium tanároknak: 120 dollár évente

Iskolák és körzetek: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztályunkkal

Classcraft értékelések és vélemények

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

G2: 4,6/5 (15+ értékelés)

7. Pear Deck

via Pear Deck

A Pear Deck segítségével átalakíthatja meglévő óravázlatait olyan multimédiás tanulási élménnyé, amelynek célja a diákok bevonása. Készítsen diákat, interaktív prezentációkat, értékeléseket, tesztkérdéseket és még sok mást.

A Pear Deck egyik legnagyobb vonzereje, hogy egy nagyon felhasználóbarát alkalmazás, amelyhez akár magában az alkalmazásban, akár egy webböngészőn keresztül, akár a számos integrációs lehetőség egyikén keresztül is hozzáférhet.

A Pear Deck legjobb funkciói

Integrálható a Google Classroommal és más népszerű tanulási platformokkal

Töltse fel és ossza meg zökkenőmentesen a meglévő órákat a Google Drive vagy a Microsoft OneDrive segítségével

Vonja be a diákokat az olvasási feladatokba a magával ragadó olvasóprogrammal

Készítsen órákat, szavazásokat, kvízeket, értékeléseket és még sok mást

A Pear Deck korlátai

A tanárok számára készült egyéni tervek drágák

Nem mindig egyszerű módosítani a prezentációkat és a diákat, miután feltöltöttük őket a Pear Deck-re.

A Pear Deck árai

Alap: Ingyenes

Egyéni Premium: 149,99 USD/év

Iskolák és körzetek: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztályunkkal

Pear Deck értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5 (több mint 40 értékelés)

G2: 4,4/5 (40 értékelés)

8. Seesaw

via Seesaw

Ha olyan diákok számára készült együttműködési eszközt keres, amely a 21. századi készségek tanítására szolgál, miközben megerősíti az alapvető ismereteket, akkor a Seesaw lehet az, amit keres. Ez a platform olyan tanulási élményt nyújt, amely összhangban áll a standard tantervekkel, emellett beépített értékelési funkciókat, automatikus osztályozást és egyéb eszközöket is kínál, amelyek segítenek a tanároknak a feladatok egyszerűsítésében.

A Seesaw segítségével könnyen készíthet hang-, videó- és képernyőfelvételeket az órákhoz, a diákok pedig képeket használhatnak és egyszerűen feltölthetnek fájlokat, hogy bemutassák a gyakorlati tanulást és a készségek elsajátítását.

A Seesaw legjobb funkciói

Készítsen diákok által vezérelt portfóliókat, amelyek évről évre kapcsolatot teremtenek

Hozza össze minden tanuló egyéni fejlődésében részt vevő felnőtteket

Integrálható a Google Classroommal, a Canvasszal és más, a tanulók körében népszerű eszközökkel

Adjon szöveges és hangos visszajelzést, valamint tartson egyéni megbeszéléseket a diákokkal

A Seesaw korlátai

Leginkább fiatalabb diákoknak ajánlott – középiskolás diákok számára nem alkalmas

Egyes felhasználók szerint a Seesaw kezelése zavaros és nehézkes lehet

A Seesaw árai

Basic: Örökké ingyenes

Iskolai és körzeti előfizetések: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztályunkkal

Seesaw értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (75+ értékelés)

G2: 4,4/5 (több mint 40 értékelés)

9. Miro

via Miro

Bár a Miro nem kifejezetten oktatási célokra lett kifejlesztve, a pedagógusok mégis hasznosíthatják innovatív funkcióit. Ez azért van, mert a Miro a vizualizációra épül. A diákok és a tanárok brainstorming technikákhoz, gondolattérképek készítéséhez, projektalapú tanuláshoz, feladatkezeléshez, táblákhoz, hirdetőtáblákhoz és még sok máshoz használhatják.

A Miro legjobb funkciói

Tartson órákat egy egyszerű, hatékony digitális táblával

Ösztönözze a csapatmunkát gondolattérkép- és ötletelési eszközökkel

Biztosítson a diákoknak egy vizuális felületet, ahol nyomon követhetik a feladatokat, a házi feladatokat, a határidőket és egyebeket

Integrálható a Zoom, a Teams, a Google Workspace és más vezető távoli értekezletekhez használt platformokkal

A Miro korlátai

A rengeteg eszköz és funkció miatt a kezdeti tanulási görbe meredek

A komplex táblák néha lassan töltődnek be, vagy teljesítményproblémák léphetnek fel

A Miro árai

Ingyenes korlátozott funkciókkal

Starter: 8 USD/tag/hónap

Üzleti: 16 USD/tag/hónap

Vállalati ügyfelek: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Miro értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

G2: 4,8/5 (több mint 5100 értékelés)

10. Nearpod

via Nearpod

A Nearpod egy játékalapú tanulási platform, amelynek célja, hogy segítse a tanárokat abban, hogy vonzó tanulási élményt nyújtsanak a diákoknak személyes, távoli és hibrid osztálytermekben egyaránt. A játékosítás és a csoportos tevékenységek elősegítik a diákok közötti együttműködésen alapuló tanulást, és a tanárok személyre szabhatják a tevékenységeket és az oktatást egyének és kis csoportok számára.

A Nearpod egyik legnagyobb előnye a szinte minden elképzelhető tantárgyra kiterjedő, előre elkészített, a szabványoknak megfelelő órák hatalmas könyvtára. ?

A Nearpod legjobb funkciói

Készíts interaktív órákat PowerPoint, Google Slides, PDF-ek vagy más média segítségével

Válasszon több mint 22 000 testreszabható, kész tananyag közül

Kövesse nyomon a diákok megértését és fejlődését az elemzések segítségével

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Teams, a Canvas és a Google Classroom

A Nearpod korlátai

Az árak nem átláthatóak – további információkért regisztrálnia kell egy ingyenes fiókot

Bár a Nearpod diák szerkesztő eszközöket kínál, könnyebb létrehozni vagy szerkeszteni egy olyan alkalmazás használatával, mint a PowerPoint vagy a Google Slides.

A Nearpod árai

Silver licenc: Ingyenes

Gold licenc: Regisztráljon a részletekért

Platinum licenc: Regisztráljon a részletekért

Premium Plus licenc: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Nearpod értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

G2: 4,6/5 (több mint 110 értékelés)

Az együttműködés elengedhetetlen a mai tantermekben – ahogyan a kapcsolódás is. Olyan eszközökre van szüksége, amelyek nemcsak segítik a diákokat a tanulásban és a fejlődésben, hanem lehetővé teszik számukra az alkotást, a kapcsolódást és az együttműködést is, függetlenül attól, hogy személyesen vagy otthonról vesznek részt az órákban.

A ClickUp, amely a piacon jelenleg elérhető legjobb diákok számára készült együttműködési eszközök egyike, kiváló teret biztosít a diákoknak az együttműködéshez, a kommunikációhoz, a feladatok megosztásához és tárolásához, a határidők kezeléséhez és még sok máshoz. Regisztráljon ingyenesen, és próbálja ki az osztályában!