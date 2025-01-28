A 10 legjobb PRINCE2 szoftvereszköz projektmenedzsmenthez 2025-ben

Számos jól kutatott megközelítés létezik a sikeres projektmenedzsmenthez, és az egyik legnépszerűbb projektmenedzsment módszertan a kontrollált környezetben végzett projektek, vagyis a PRINCE2. Ez a folyamatalapú megközelítés arra összpontosít, hogy a projektet jól meghatározott, kontrollálható fázisokra ossza fel, mindezt a szervezésre helyezve a hangsúlyt.

Éppen ezért a PRINCE2 módszertan sikeres megvalósításához elengedhetetlenek azok a projektmenedzsment eszközök, amelyek segítségével szervezett maradhat és minden fázist kezelhet.

Szerencsére erre a célra léteznek PRINCE2 szoftverplatformok. Azonban nem minden PRINCE2 eszköz és platform egyforma, ezért tudnia kell, milyen szoftverfunkciókat kell keresnie, hogy megtalálja a projektmenedzsment igényeinek leginkább megfelelő PRINCE2 szoftvert.

A PRINCE2 eszközök speciális projektmenedzsment szoftverek, amelyek lehetővé teszik a projektmenedzserek és csapataik számára a PRINCE2 projektmenedzsment stratégia hatékony megvalósítását.

A módszer hét alapelvre épül:

Tartsa fenn a folyamatos üzleti indoklást a meghatározott előnyökkel, költségekkel és kockázatokkal. Alkalmazzon korábbi projektekből szerzett tapasztalatokat a jövőbeli teljesítmény javítása érdekében. Hozzon létre egyértelműen meghatározott szerepeket és felelősségi köröket a projektcsapaton belül. Tervezze, kövesse nyomon és ellenőrizze a projektet szakaszról szakaszra. A problémákat csak akkor terjessze a felsőbb vezetés elé, ha a csapat nem felel meg az előre meghatározott kritériumoknak. Összpontosítson a termék szállításának kezelésére, konkrét követelményekkel és egyértelmű projektkerettel. Alkalmazza a PRINCE2 módszereket az adott projekthez és annak munkafolyamatához.

A PRINCE2 projekt szoftver megkönnyíti ezt a hét szakaszt azáltal, hogy strukturált projektmenedzsment keretrendszert biztosít a csapatvezető és az összes projekt tag számára az együttműködéshez. A keretrendszer biztosítja a PRINCE2 projektmenedzsment szabványoknak megfelelő ellenőrzött környezetet.

A PRINCE2 projektmenedzsment módszertan nagyon specifikus, ezért keressen olyan eszközt, amely jól integrálható a módszertan hét szakaszába, vagy legalábbis lehetőséget biztosít arra, hogy ezt saját maga tegye meg.

A PRINCE2 elveinek megfelelő projektmenedzsment eszközök néhány funkciója:

Összhang a PRINCE2 módszertannal: Az eszköznek integrálnia kell a PRINCE2 hét alapelvét, biztosítva, hogy a projektkörnyezet összhangban legyen a módszertannal.

Felhasználóbarát felület: A különböző technikai ismeretekkel rendelkező projektmenedzserek és csapat tagok egyaránt használni fogják ezt az eszközt. Az eszköznek elég egyszerűnek kell lennie ahhoz, hogy mindenki könnyen eligazodjon benne és használni tudja, és egyértelművé kell tennie, hogy melyik felhasználói szerepkör felelős a projekt egyes részeinek irányításáért.

Testreszabhatóság: A projektkörnyezet minden projekt esetében eltérő lesz. Egy olyan eszköz, amely könnyen alkalmazkodik a csapat munkamenetéhez, nagy segítséget jelent, különösen a problémák eskalációja és a termék szállításának kezelése tekintetében.

Együttműködés: A projekt tagjai zökkenőmentesen kell, hogy együttműködjenek. A projektbizottságnak lehetővé kell tennie a csapat tagjai számára, hogy lássák feladataikat és hatékonyan kommunikáljanak, valamint átvegyék a korábbi projektekből szerzett tapasztalatokat.

Jelentések és elemzések: A PRINCE2 minden szakaszban hangsúlyt fektet a tervezésre és a nyomon követésre, ezért alapos áttekintésre van szükség a haladásról. Az eszköznek jelentéseket kell generálnia, hogy ezt megkönnyítse.

Integrációk: A komplex projektek megvalósítása nem csak a projektmenedzsment szoftverekre támaszkodik. A csomagban található minden eszköznek integrálódnia kell a PRINCE2 szoftverhez, hogy az adatok szinkronban maradjanak.

A 10 legjobban értékelt PRINCE2 szoftverplatform projektmenedzsmenthez

Ha projektmenedzsment szakemberként PRINCE2-kompatibilis eszközöket keres, a listán szereplő tíz termék segít szűkíteni a keresést.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, amelynek hatékony funkciói teljes mértékben összhangban vannak a PRINCE2 keretrendszerrel. A projektmenedzser a PRINCE2 által előírt strukturált megközelítés segítségével részletes projektterveket készíthet, mérföldköveket állíthat be és kezelheti a függőségeket.

Az együttműködési és feladatkezelési funkciók lehetővé teszik a csapat tagjai számára, hogy meghatározott szerepeket töltsenek be, miközben részt vesznek a projekt általános céljainak elérésében és előrehaladásában. A valós idejű irányítópultok segítségével testreszabható nézetekkel figyelemmel kísérheti az egyéni előrehaladást, így a projekt minden egyes szakaszára összpontosíthat.

Az időkövetési funkció biztosítja a projektek ütemterv szerinti haladását, és tökéletesen illeszkedik a PRINCE2 szakaszhatár-kezelésre való összpontosításához. Az ütemezés lehetővé teszi a személyzet hatékony elosztását is, ami javíthatja a termékek szállításának kezelését.

A ClickUp legjobb funkciói

A projekt szakaszainak kezeléséhez szükséges függőségek és mérföldkövek

Jelentések és elemzések a folyamatos üzleti indoklás fenntartásához

Hatékony dokumentumkezelő eszközök a projektindítási dokumentáció elkészítéséhez

Egyedi állapotok és munkafolyamatok a szakaszok hatékony ellenőrzéséhez

Gantt-diagramok és idővonal-nézetek a projektek tervezéséhez

A ClickUp korlátai

A felület kezdetben zavaros lehet.

A mobilalkalmazások funkciói a desktop verzióhoz képest korlátozottak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. OpenProject

Az OpenProject segítségével

Ez a nyílt forráskódú és nagymértékben testreszabható platform azoknak a csapatoknak szól, akik különböző projektmenedzsment módszertanokat szeretnének beépíteni munkájukba. Az OpenProject klasszikus, agilis vagy hibrid stílusú projektekkel is működik, beleértve a PRINCE2-t is. Nagy hangsúlyt fektet az adatbiztonságra és, mint nyílt forráskódú projekt, a szoftver átláthatóságára. Az eszköz a projektadatokat ellenőrzött környezetben tárolja, így Ön döntheti el, kivel osztja meg az információkat.

A projektmenedzsment csapatok az Agile, Scrum és Kanban eszközöket használhatják a számukra legmegfelelőbb munkafolyamat kialakításához, a Team Planner pedig hasznos eszköz a feladatok kiosztásához és a csapat tagjainak szervezéséhez.

Az OpenProject legjobb funkciói

Nyílt forráskódú, testreszabható és bővíthető platform

PRINCE2 sablonok és munkacsomagok a keretrendszer jobb betartása érdekében

Útitervek és ütemtervek a projekt szakaszainak tervezéséhez és vizualizálásához

Integrált feladatkövetés és -kezelés

Valós idejű együttműködés szöveges dokumentumok és értekezletek esetén

Az OpenProject korlátai

Bonyolult kezdeti beállítás

Elavult felhasználói felület

Nincsenek benne más projektmenedzsment eszközökben megtalálható fejlett funkciók.

OpenProject árak

Ingyenes

Alap: 7,25 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 13,50 USD/hó felhasználónként

Prémium: 19,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

OpenProject értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (22 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

3. Wrike

A Wrike segítségével

Ez a sokoldalú projektmenedzsment eszköz segít Önnek a munkafolyamatok osztályok közötti racionalizálásában. A Wrike célja a munka központosítása, hogy Ön felügyelhesse a feladatokat és nyomon követhesse a projekt eredményeit, miközben a PRINCE2 módszer különböző fázisain halad át.

A Wrike számos automatizálási funkcióval rendelkezik, amelyek csökkentik a fáradságos feladatokat, és lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy a projekt alapvető fázisára koncentráljanak. Az együttműködési funkciók biztosítják, hogy a projekt előrehaladtával az egész csapat a feladatra összpontosítson és összetartson. A testreszabható irányítópultok és munkafolyamatok megkönnyítik a Wrike adott projekthez való igazítását.

A Wrike legjobb funkciói

Testreszabható irányítópultok és munkafolyamatok

Integráció számos harmadik féltől származó eszközzel

Gantt-diagramok a vizuális projekttervezéshez

Valós idejű együttműködés és dokumentumszerkesztés

Részletes jelentések és elemzések

A Wrike korlátai

Zavaros felület, sok funkcióval

A testreszabáshoz magasabb szintű csomagok szükségesek lehetnek.

Esetleges hibák

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó

Üzleti: 24,80 USD/hó

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2400 értékelés)

4. MindManager

A MindManager segítségével

A MindManager több mint egy projektmenedzsment eszköz; ez egy vizuális platform, amely az ötleteket szervezett struktúrákká alakítja, például gondolattérképekké, folyamatábrákká és idővonalakká. A PRINCE2 funkciók mellett hatékony brainstorming funkciókkal is rendelkezik.

A MindManager olyan funkciókat tartalmaz, amelyek mindenki projekttervezési igényeihez igazodnak, az egyéni felhasználóktól a nagyvállalatokig. A MindManager számos más népszerű üzleti alkalmazással integrálható, hogy még tovább bővítse funkcionalitását.

A MindManager legjobb funkciói

Fejlett gondolattérkép-eszközök brainstorminghoz és tervezéshez

Integrációk népszerű alkalmazásokkal, például MS Office és SharePoint

Projekt ütemtervek és Gantt-diagramok

Feladat- és erőforrás-kezelés

Vizuális jelölők a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez

A MindManager korlátai

Nem olyan sokfunkciós, mint más dedikált projektmenedzsment eszközök.

A felhasználói felület lehetne intuitívabb.

Korlátozott együttműködési funkciók

MindManager árak

Professzionális: 169 USD/év

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

MindManager értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (69 értékelés)

5. Praxie

Via Praxie

A Praxie egy mesterséges intelligenciával működő digitális transzformációs platform, amely más vállalati szoftvereknél alacsonyabb költségekkel képes teljes mértékben digitalizálni egy vállalkozást. Automatizálhatja a rutinfunkciókat, így a projektcsapat a fontos feladatokra koncentrálhat. A termék nagy hangsúlyt fektet a testreszabhatóságra, így könnyedén beállíthatja a projektkörnyezetet, hogy az adott PRINCE2 projektmenedzsment módszertanokra koncentráljon.

A valós idejű jelentési funkciók biztosítják az adatokat, amelyek alátámasztják a projekt folyamatos üzleti indokoltságát. Az együttműködési eszközök ösztönzik a kommunikációt a projekt tagjai között.

A Praxie legjobb funkciói

Könnyen használható, az egész folyamat során útmutatással

Elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen munkafolyamatba illeszkedjen

A jelentések és a műszerfalak segítségével a komplex információk könnyen érthetővé válnak.

Szép gyűjtemény előre elkészített tartalmakból

Praxie korlátai

Az exportálási funkció problémás lehet.

Egyes testreszabási lehetőségek nehezen használhatók.

Más termékek bizonyos funkciói hiányoznak

Praxie árak

Örökre ingyenes

Pro sablonok: 9,95 USD/hó felhasználónként

Prémium alkalmazások: 24,95 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Praxie értékelések és vélemények

Capterra: 4,1/5 (12 értékelés)

6. Celoxis

Via Celoxis

A Celoxis egy másik átfogó projektmenedzsment eszköz. Dinamikus projekttervet hozhat létre, amely automatikusan frissül a változó körülményekhez, így a projekt általános célja mindig a terv szerint halad. A fejlett jelentéskészítési funkcióval olyan projektállapot-jelentést hozhat létre, amely biztosítja, hogy az üzleti eset összhangban legyen a projekttel.

A Celoxis erőforrás-kezelő eszközökkel segíti a költségkontrollt, megelőzve a költségvetési hiányokat és a projektek idő előtti lezárását.

A Celoxis legjobb funkciói

Átfogó projektmenedzsment funkciók

Testreszabható irányítópultok és jelentések

Kockázatkezelés és problémák nyomon követése

Pénzügyi menedzsment, beleértve a kiadások nyomon követését és a költségvetés készítését

Széles körű integrációk

A Celoxis korlátai

A versenytársakhoz képest elavult felhasználói felület

Meredek tanulási görbe

Komplex testreszabás

Celoxis árak

Felhő: 22,50 USD/hó

Helyi telepítés: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Celoxis értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (78 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

7. FunctionFox

A FunctionFox segítségével

A FunctionFox elsődleges célcsoportja a kreatív szakemberek. Olyan funkciókat tartalmaz, mint a munkaidő-nyilvántartás és a költségvetés-ellenőrzés, amelyek jól illeszkednek a PRINCE2 megközelítés üzleti indoklási elveihez.

A FunctionFox a projektet megvalósítható teendőlistákra és Gantt-diagramokra bontja, így a projektcsapat könnyen láthatja a projekt előrehaladását, és mindenki prioritásait összehangolhatja. A FunctionFox, amely nagy hangsúlyt fektet a termék szállításának kezelésére, segíthet a csapatnak a projekt időbeni és a minőségi követelményeknek megfelelő befejezésében.

A FunctionFox legjobb funkciói

Idő- és költségkövetés

Projektütemezés és erőforrás-elosztás

Testreszabható projektsablonok

Gantt-diagramok a projekt ütemtervének vizuális ábrázolásához

Részletes jelentések és elemzések

A FunctionFox korlátai

Elavult felhasználói felület, amely intuitívabb is lehetne

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Korlátozott testreszabási lehetőségek

FunctionFox árak

Classic: 5 USD/hó felhasználónként

Premier: 10 USD/hó felhasználónként

Belső használat: 20 USD/hó felhasználónként

FunctionFox értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (48 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

8. Ravetree

Via Ravetree

A Ravetree egy all-in-one projektmenedzsment program, amely számos eszközt kínál a PRINCE2 módszertan hatékony megvalósításához a projektfejlesztés során. Például az erőforrás-kezelési funkció áttekintést ad az egyéni, csapat- és szervezeti szintű kapacitásokról, így gyorsan és egyszerűen rendelhet feladatokhoz a rendelkezésre álló munkatársakat.

A projektsablonok megkönnyítik a tervezést, lehetővé téve, hogy gyorsan elkészítsen egy összefoglalót, amely az első lépéstől a végső folyamatig mindent lefed. Az idő- és költségnyomon követés segít biztosítani, hogy a projekt megvalósítható maradjon.

A Ravetree legjobb funkciói

Agilis munkamenedzsment Scrum és Kanban támogatással

Erőforrás-kezelés és időkövetés

Fájltárolás és digitális eszközkezelés

Ügyfélportálok a jobb kommunikációért

Pénzügyi nyomon követés, beleértve a költségkezelést

A Ravetree korlátai

Bonyolult kezdeti beállítás

A mobilalkalmazások robusztusabbak lehetnének

Esetleges hibák és üzemzavarok

Ravetree árak

39 USD/hó felhasználónként

Ravetree értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (23 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (21 értékelés)

9. Zenkit

A Zenkit segítségével

A Zenkit egy rugalmas projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a projektek egyszerű, de hatékony létrehozását. A Zenkit alkalmazkodóképességéről ismert, lehetővé teszi a különböző nézetek közötti váltást, az adatok legkényelmesebb megjelenítését, és megkönnyíti a hét PRINCE2 elvhez való alkalmazkodást.

A Zenkit hatékony együttműködési funkciójával ellenőrizheti a szakaszokat és mindenki feladatait. A csapat tagjai megtekinthetik a teljes projekttervet és a benne betöltött szerepüket.

A Zenkit legjobb funkciói

Rugalmas nézetek, beleértve a Kanban, lista, táblázat, naptár és gondolattérkép nézeteket

Egyéni mezők és űrlapok az adatgyűjtéshez

Integrációk olyan általános eszközökkel, mint a Slack és a Google Naptár

Skálázható, hogy a növekvő csapatok igényeit is kielégítse

Egyszerű és intuitív felhasználói felület

A Zenkit korlátai

Korlátozott Gantt-diagram funkcionalitás

A mobilalkalmazás fejlesztésre szorul.

A jelentéskészítési funkciók lehetnének robusztusabbak

Zenkit árak

Ingyenes

Plusz: 9 USD/hó

Üzleti: 25 USD/hó

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Zenkit értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (81 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

10. Asana

Az Asana segítségével

Az Asana az egyik legnagyobb és legnépszerűbb projektmenedzsment eszköz a piacon. A felhasználók robusztus funkciókészletéért és felhasználóbarát felületéért szeretik.

Az Asana minden szükséges eszközt biztosít a projekt megbízatásának meghatározásához és a PRINCE2 hét fázisának megvalósításához. Kulcsfontosságú funkciója az idővonal nézet, amely áttekinthető képet ad a projekt tervéről és annak előrehaladásáról. A kiterjedt jelentéskészítési funkciók megkönnyítik a projekt üzleti esettanulmányának bemutatását.

Az Asana legjobb funkciói

Feladat- és projektmenedzsment egyedi munkafolyamatokkal

Idővonal nézet a tervezéshez és Gantt-diagramok

Portfóliók több projekt nyomon követéséhez

Automatizálás a kézi munka csökkentése érdekében

Számos népszerű eszközzel integrálható, például a Slackkel és a Google Drive-val.

Az Asana korlátai

Drága nagyobb csapatok vagy fejlett funkciók esetén

Új felhasználók számára túlterhelő felület

A jelentéskészítési funkciók lehetnének robusztusabbak

Asana árak

Ingyenes

Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

Kezdje el a PRINCE2 módszertan használatát!

Miután megvizsgáltuk a legjobb PRINCE2 szoftvertermékeket, már csak annyi marad, hogy Ön is alkalmazza a módszertant. Egy átfogó projektmenedzsment eszközzel, mint például a ClickUp, egy központi helyen meghatározhatja a projekt megbízását, bemutathatja és frissítheti az üzleti esetet, valamint végrehajthatja a PRINCE2 módszertan mind a hét fázisát.

Nem hisz nekünk? Próbálja ki saját maga! Hozzon létre ingyenes ClickUp fiókot, és próbálja ki az egyik legjobb projektmenedzsment eszközt, amely ma a piacon elérhető.