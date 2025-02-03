10 nejlepších alternativ k Camtasia pro nahrávání obrazovky v roce 2025

Pokud se zabýváte nahráváním obrazovky a tvorbou videí, pravděpodobně znáte Camtasia. Tento software od TechSmith usnadňuje vytváření videonávodů pomocí webové kamery nebo jejich nahrávání z obrazovky počítače.
Ale jak se říká, rozmanitost je kořením života. Možná je čas na jinou možnost. Vzhledem k tomu, že existuje tolik solidních alternativ k Camtasia, zúžili jsme výběr na ty nejlepší. ?
Tento průvodce představuje 10 nejlepších alternativ k Camtasia s možnostmi pro různé firmy a rozpočty.
Co byste měli hledat v alternativě k Camtasia?
Při hledání nejlepších alternativ k Camtasia se zaměřte na funkce, které budete nejvíce potřebovat, například snadné funkce pro úpravu videa a možnosti sdílení.
Zde je několik nejdůležitějších prvků, které byste měli hledat v alternativách k Camtasia:
- Nástroje pro úpravu videa: Váš software pro nahrávání obrazovky by měl mít základní funkce pro úpravy. Patří mezi ně přidávání a úpravy zvuku, vkládání titulků a názvů, vytváření překryvů, ořezávání, rozdělování, spojování a vytváření přechodů mezi videoklipy.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Pokud není uživatelské rozhraní snadno srozumitelné, mnoho funkcí přijde vniveč. Upřednostněte nástroje vhodné pro začátečníky, které se snadno používají.
- Cenově dostupné: Ať už máte rozpočet na placenou verzi nebo potřebujete bezplatnou alternativu k Camtasia, najděte si něco, co vyhovuje vašim finančním možnostem.
- Podpora více formátů: Možná nepotřebujete něco, co podporuje všechny formáty video souborů, ale budete chtít něco, co funguje s těmi nejběžnějšími.
Samozřejmě existují i další funkce pro úpravy a nahrávání, které můžete zvážit. Záleží opravdu na tom, co potřebujete a co bude nejlépe vyhovovat vaší konkrétní situaci.
10 nejlepších alternativ k programu Camtasia
Nejlepší alternativa k Camtasia závisí na tom, kdo ji používá – a proč. Ať už pracujete s multifunkčním týmem nebo jen hledáte bezplatnou alternativu k Camtasia pro své osobní projekty, máme pro vás řešení. ? ?
1. ClickUp
ClickUp usnadňuje správu projektů (a život). Je to také jeden z nejlepších nástrojů pro nahrávání obrazovky bez vodoznaků. ClickUp Clip je navržen speciálně pro efektivní komunikaci v týmu bez časových omezení.
Pomocí programu Clip Screen Recorder můžete komukoli rychle a jasně doručit video zprávy. Tento snadno použitelný program pro nahrávání obrazovky dokáže v reálném čase zachytit celou obrazovku, okno nebo kartu prohlížeče.
Uložte si nahrávku obrazovky na později, nahrajte zvuk a komentář pomocí mikrofonu a sdílejte je pomocí veřejného odkazu.
A co je nejlepší, zvládnete to i se základními znalostmi softwaru pro úpravu videa.
Vzhledem k tomu, že ClickUp je zaměřen na projektové manažery, Clip má na paměti komunikační plány projektu. Je to ale také výkonný nástroj pro nahrávání obrazovky, který umožňuje vytvářet profesionální videa pro vzdělávání, osobní použití a mnoho dalšího.
Na rozdíl od specializovaného softwaru pro snímání obrazovky, jako je CamStudio, Snagit nebo Bandicam, nabízí ClickUp další nástroje pro monitorování projektů a správu týmů, které podporují vaše podnikání. A téměř všechny jsou k dispozici v rámci plánu ClickUp Free Forever.
Potřebujete například vytvořit komunikační plán, který bude ladit s vašimi videi? ClickUp nabízí šablony komunikačních plánů, které vám pomohou ušetřit čas. ✅
Nejlepší funkce ClickUp:
- ClickUp je integrován s více než 1 000 nástroji, včetně Zoom, Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub a Asana.
- Nahrávání obrazovky funguje na všech zařízeních a operačních systémech, včetně MacOS, Android, Windows, Linux, iOS a webových prohlížečů.
- Uživatelské rozhraní je snadno použitelné díky funkcím drag-and-drop, bezplatným ukázkám, GIFům, komunikaci v reálném čase, předvolbám, šablonám a dalším funkcím.
- Podporuje více video formátů a nabízí cloudové úložiště, které šetří místo na vašich zařízeních.
- Bezplatná verze dostupná pro všechny s mnoha vysoce kvalitními nástroji, za které nikdy nebudete muset platit ?
Omezení ClickUp:
- Někteří uživatelé se potýkají s určitou náročností na osvojení (řešeno bezplatnými výukovými programy).
- Nejedná se o specializovaný software pro snímání obrazovky, takže možná nevyužijete všechny dostupné funkce.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele při roční platbě; 10 $/měsíc na uživatele při měsíční platbě
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. TinyTake
TinyTake je určen pro uživatele Windows a Mac jako nástroj pro nahrávání obrazovky, snímání a úpravu videa pro jednotlivce i firmy. Pořizujte snímky obrazovky a videa z vaší obrazovky, přidávejte komentáře a sdílejte je s kýmkoli.
Je to vynikající volba pro všechny, kteří vytvářejí videa pro vzdělávání, zákaznickou podporu nebo dokumentaci. Stejně jako Ezvid a další bezplatné programy pro úpravu videa, i zde najdete spoustu bezplatných tutoriálů, které vám pomohou překonat počáteční obtíže. ?
Nejlepší funkce TinyTake:
- Díky integraci YouTube můžete nahrávat svá videa – i ta s poznámkami – přímo na svůj kanál.
- Funguje s Google Drive a dalšími cloudovými úložišti, takže ušetříte místo ve svých zařízeních.
- Přehledné uživatelské rozhraní je interaktivní a vhodné pro začátečníky, takže můžete hned začít nahrávat videa a používat video editor.
- Díky těmto funkcím můžete snadno přepínat mezi nahráváním webu a obrazovky a nahráváním webové kamery, takže můžete vytvářet videa podle svých představ.
Omezení TinyTake:
- Někteří uživatelé hlásí problémy s 5minutovým limitem nahrávání ve bezplatné verzi, která je určena pouze pro osobní použití.
- Chybí možnost automatického nahrávání videí na mnoho populárních hostingových stránek a platforem sociálních médií.
- Alternativa k Camtasia podporuje pouze dva formáty videa.
Ceny TinyTake:
- Základní: zdarma
- Standard: 29,95 $/rok na uživatele
- Plus: 59,95 $/rok na uživatele
- Jumbo: 99,95 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze TinyTake:
- G2: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (5+ recenzí)
3. Loom
Loom je platforma pro video komunikaci určená pro asynchronní týmy, které potřebují efektivní způsob interakce. Snadno můžete nahrávat a sdílet videa, abyste posunuli svou práci vpřed, ať už jste v kanceláři nebo na letišti.
Je to oblíbená alternativa k Camtasia díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní a funkci živého streamování. ?
Už jste vyloučili Loom? Podívejte se na náš seznam alternativ k Loom a najděte tu, která lépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
Nejlepší funkce Loom:
- Integrace s více nástroji, včetně Salesforce, Jira, Slack a Zoom
- Podporuje více video formátů pro uživatele Linuxu, Macu a Windows.
- Díky jednoduchému systému klávesových zkratek můžete hned začít.
- Funkce vám umožňují nahrávat nebo sdílet obrazovku počítače, webový prohlížeč a webovou kameru během několika sekund.
Omezení Loom:
- Někteří uživatelé hlásí, že Loom během nahrávání videa havaruje.
- Recenze zmiňují obtížnou orientaci v uživatelském rozhraní.
- Žádná „navždy“ bezplatná verze
Ceny Loom:
- Starter: Bezplatná zkušební verze
- Podnikání: 12,50 $/měsíc na uživatele při roční platbě
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Loom:
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
4. Wondershare DemoCreator
Wondershare DemoCreator je software pro nahrávání obrazovky určený k nahrávání téměř čehokoli na vaší obrazovce. Od prezentací PowerPoint po výukové programy, tento nástroj vám pomůže zdokonalit vaši video prezentaci díky pokročilým funkcím pro úpravy.
K DemoCreator můžete přidat řadu dalších produktů Wondershare a najít tak řešení pro celou vaši firmu. Vše je kompatibilní s Windows PC, Mac, Android a iOS.
Nejlepší funkce Wondershare DemoCreator:
- Integrace s nástroji jako Jira, Asana, Slack a Trello
- Řada funkcí pro úpravy, včetně kompatibility se zeleným pozadím, jednoduchých poznámek a vlastních efektů kurzoru.
- Podporuje více formátů souborů, takže si můžete být jisti, že vytvoříte obsah, který bude moci používat celý váš tým.
- Další nástroje od stejné značky, jako Wondershare Filmora a Wondershare QuizCreator, rozšiřují funkčnost o školicí nástroje, kvízy a mind mapping.
- Podporuje více formátů souborů
Omezení programu Wondershare DemoCreator:
- Uživatelé hlásí vyšší ceny mimo USA.
- Některé recenze zmiňují obtížnost úpravy výchozích nastavení pomocí funkcí pro úpravu videa.
Ceny Wondershare DemoCreator:
- Jednotlivec: 69,99 $/rok na uživatele, platba ročně
- Tým a podnikání: 155,88 $/rok na uživatele, platba ročně
- Vzdělávání: 29,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Wondershare DemoCreator:
- G2: 4,7/5 (4+ recenze)
- Capterra: 5/5 (3+ recenze)
5. ActivePresenter
ActivePresenter je nástroj pro nahrávání obrazovky, úpravu videa a e-learning pro vytváření videí, interaktivních školicích prezentací a dokumentace. Toto řešení pro nahrávání obrazovky poskytuje sadu nástrojů pro tvorbu videa, což z něj činí vynikající alternativu k Camtasia.
Tato platforma vám umožňuje distribuovat obsah na všechna zařízení, takže k němu mají přístup členové vašeho týmu nebo studenti bez ohledu na jejich operační systém. Členové týmu navíc mohou kdykoli a odkudkoli využívat pokročilé funkce pro úpravy videí, dabingu a obsahu. ?
Nejlepší funkce ActivePresenter:
- Integrace s oblíbenými e-learningovými nástroji, jako jsou PowerPoint a Saola Animate, umožňuje pedagogům zefektivnit jejich pracovní postupy.
- Díky motivům a šablonám můžete snadno vytvářet nové projekty.
- Podporuje více typů souborů a operačních systémů
- Demo verze, návody a uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňují překonání počátečních obtíží při učení.
Omezení ActivePresenter:
- Někteří uživatelé hlásí ztrátu nahrávek v důsledku selhání a chyb.
- Některé recenze zmiňují problémy s editací delších videí, které vedou k zamrzání a pádu programu.
- Žádná skutečná bezplatná verze pro nahrávání obrazovky
Ceny ActivePresenter:
- Standard: jednorázová platba 199 $ za licenci
- Pro: 399 $ jednorázová platba za licenci
Hodnocení a recenze ActivePresenter:
- G2: 4,5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
6. ScreenPal
ScreenPal, dříve Screencast-O-Matic, je nástroj pro tvorbu videí a spolupráci určený k nahrávání, úpravám a hostování obrazovky. Obsahuje několik snadno použitelných nástrojů, včetně rozšíření pro video zprávy pro prohlížeče Chrome. ?️
Získáte přístup k užitečným funkcím, jako jsou videokvízy, storyboardy a skripty, které vám usnadní práci. Členové vašeho týmu je mohou používat na stolních počítačích a mobilních zařízeních s většinou operačních systémů odkudkoli na světě.
Nejlepší funkce Screencast-O-Matic:
- Integrace s oblíbenými nástroji, včetně Zoom, Slack, Canvas, Gmail a Jira
- Ceny jsou dostupné pro téměř jakýkoli rozpočet jednotlivců i malých firem.
- Funkce sahají od drag-and-drop funkcionality pro začátečníky až po komplexní funkce nahrávání pro vývojáře.
- Tato alternativa k Camtasia má vestavěnou knihovnu, která vám umožní vylepšit vaše videa během několika minut.
Omezení Screencast-O-Matic:
- Někteří uživatelé uvádějí, že potřebují další vestavěné funkce pro úpravy.
- Neexistuje bezplatná verze a mnoho funkcí je vyhrazeno pro nejvyšší cenový plán.
Ceny Screencast-O-Matic:
- Solo Deluxe: 3 $/měsíc na uživatele při roční platbě
- Solo Premier: 6 $/měsíc na uživatele při roční platbě
- Solo Max: 10 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- Team Business: 8 $/měsíc na uživatele při roční platbě
Hodnocení a recenze Screencast-O-Matic:
- G2: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
7. Movavi
Movavi je sada nástrojů pro úpravu videa s výkonnými funkcemi, jako je převod souborů, nahrávání obrazovky a screencasting. Sada Movavi zahrnuje Movavi Screen Recorder, Video Editor a Video Converter, které jsou k dispozici v několika typech balíčků.
Screen Recorder je spolehlivou alternativou k Camtasia, pokud jej kombinujete s dalším softwarem Movavi. Umožňuje vám zaznamenávat jakoukoli aktivitu na obrazovce ve vysoké kvalitě. Navíc je navržen tak, aby byl jednoduchý, takže jej můžete vy i váš tým používat bez nutnosti dlouhého školení.
Nejlepší funkce Movavi:
- Vytváří vysoce kvalitní videa na různých operačních systémech
- Podporuje více typů souborů
- Redukce šumu a nahrazení pozadí pomocí umělé inteligence
- Základní funkce pro úpravy vám umožňují kreslit volné tvary a obrázky přímo na nahraná videa.
Omezení Movavi:
- Někteří uživatelé hlásí při nahrávání videa zpoždění a pády.
- Movavi není integrován s jinými populárními nástroji a aplikacemi pro produktivitu a úpravu videa.
- Žádná skutečně bezplatná verze
Ceny Movavi:
- Screen Recorder: 42,95 $/rok na uživatele
- Screen Recorder + Video Editor: 134,90 $/rok na uživatele
- Video Suite: 152,85 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze Movavi:
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
8. ScreenRec
ScreenRec je bezplatný program pro nahrávání obrazovky, který neobsahuje vodoznak ani časové omezení. Tato bezplatná alternativa k Camtasia je navržena tak, aby šetřila čas díky rychlejší komunikaci, jednoduchým snímkům obrazovky a okamžitým soukromým video zprávám. ?
Funkce jako snímání obrazovky jedním kliknutím, anotované snímky obrazovky a okamžité sdílení snižují rušení na pracovišti. Navíc je bez reklam a při registraci se nezobrazuje žádný spam.
Nejlepší funkce ScreenRec:
- Díky integraci s Google Drive, Dropbox a YouTube můžete videa snadno ukládat a sdílet během několika sekund.
- Funkce vám umožňují přidávat komentáře a zvýrazňovat nejdůležitější části vašich snímků obrazovky jediným kliknutím.
- Analytika vám umožní zjistit, kdo sledoval vaše videa, jak dlouho je sledoval a kdy je sledoval.
- Sdílejte nebo publikujte soubory soukromě nebo veřejně, označujte je a přidávejte do sbírek, abyste je měli přehledně uspořádané.
- Podporuje Windows, Mac a Linux
Omezení ScreenRec:
- Někteří uživatelé uvádějí, že potřebují další nástroje pro vkládání poznámek a pokročilejší funkce.
- Recenze zmiňují omezené možnosti úpravy zvuku a videa.
Ceny ScreenRec:
- Stažení zdarma
Hodnocení a recenze ScreenRec:
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (5+ recenzí)
9. Wistia
Wistia Video Recording, dříve známý jako Soapbox, je nástroj pro nahrávání obrazovky a webové kamery, který usnadňuje rychlé vytváření propracovaných videí. Je navržen pro týmy a video marketéry a má několik funkcí, které lidé milují, jako je vkládání, sdílení a analytika.
Jako kompletní platforma pro video marketing může Wistia vašemu týmu pomoci vytvářet a hostovat videa a měřit dopad každého z nich. Získáte také přístup k marketingovým nástrojům, které vám pomohou podpořit růst podnikání pomocí videa.
Nejlepší funkce Wistia:
- Integrace s více než 30 nástroji, včetně Drip, HubSpot, ScreenFlow, YouTube a Zoom
- Nahrávače obrazovky a webové kamery mohou vytvářet ukázky produktů, návody a další informační videa.
- Funkce založené na prohlížeči bez nutnosti stahování
- Systémy s jedním kliknutím, které vám pomohou vytvářet miniatury, upravovat videa, přidávat loga a vybírat perfektní barvy přehrávače videa.
Omezení Wistia:
- Někteří uživatelé hlásí zmatek mezi členy týmu ohledně nastavení SEO a organizace videí.
- Mnoho z těchto integrací je k dispozici pouze v nejvyšší cenové kategorii ve srovnání s jinými alternativami Camtasia v tomto seznamu.
Ceny Wistia:
- Plus: 24 $/měsíc na uživatele při roční platbě
- Pro: 99 $/měsíc na uživatele při roční platbě
- Pokročilá verze: 399 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- Premium: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wistia:
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
10. OBS Studio
Tento bezplatný open-source software pro nahrávání videa a živé vysílání je navržen s ohledem na videografy. Má video, audio a vizuální funkce, které vám pomohou vytvářet obsah v profesionální kvalitě, aniž by to výrazně zatížilo váš rozpočet. ?
Ačkoli má OBS Studio méně funkcí než mnoho jiných alternativ Camtasia, umožňuje vám vytvořit klávesové zkratky pro akce, jako je ztlumení zvukových zdrojů a přepínání obrazovek. Týmy mohou také použít potlačení šumu k filtrování zvuků na pozadí.
Nejlepší funkce OBS Studio:
- Integrace s platformami jako YouTube, Facebook a Twitch
- Kompatibilní s Windows, Mac, Linux a více typy souborů
- Funkce živého vysílání vám umožňují vysílat vysoce kvalitní audio a video obsah.
- Některé funkce jsou vhodné pro začátečníky, zatímco jiné jsou určeny pro profesionály, kteří se vyznají ve skriptech.
Omezení OBS Studio:
- Někteří uživatelé hlásí zamrzání nebo pády při neočekávaném zastavení a restartování živého přenosu.
- Recenze zmiňují určitou náročnost na osvojení programu a jeho funkcí.
Ceny OBS Studio:
- Zdarma
Hodnocení a recenze OBS Studio:
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
Připravte se, pozor, nahrávejte s alternativami Camtasia!
Není třeba se spokojit s málem, když máte k dispozici tolik zajímavých a cenově dostupných alternativ k Camtasia. Je čas najít ten správný software, který vašim videím dodá nový rozměr. ?☀️
Ale pokud opravdu chcete nekonečné možnosti, nic není lepší než ClickUp. Ať už jste začátečník nebo profesionál, ClickUp vám pomůže uvolnit vaši kreativitu. Zaregistrujte se do ClickUp bez utrácení jediného centu, když si vyberete plán Free Forever!