Nejlepší software pro plánování akcí v roce 2026

Software pro plánování akcí se na první pohled jeví jako jedna kategorie, dokud vám vaše první akce neukáže, že se jedná o dvě. Jedna kategorie se zabývá interními procesy: časovými plány, koordinací dodavatelů, rozpočty a schvalováním. Druhá kategorie spravuje zážitek účastníků: registraci, prodej vstupenek, odbavení a zapojení. Výběr nesprávné kategorie způsobí problémy, na které přijdete až týden před zahájením vaší akce.
Tento průvodce nevyhlašuje jediného vítěze. Hodnotí deset nejlepších softwarů pro plánování akcí podle toho, jaké úkoly v rámci organizace akcí každý z nich zvládá a kde má své limity.
Nejlepším softwarem pro plánování akcí pro týmy s velkým množstvím koordinačních úkolů je ClickUp, pro podnikové konference Cvent, pro veřejný prodej vstupenek Eventbrite a pro správu prostor Planning Pod. Neexistuje žádný univerzální vítěz, pouze řešení, které nejlépe vyhovuje vaší hlavní provozní potřebě. Jakmile ji identifikujete, výběr správného nástroje pro plánování akcí je snadný.
Na co byste se měli zaměřit při výběru softwaru pro plánování akcí?
Při výběru kvalitního softwaru pro plánování akcí se zaměřte na těchto pět věcí: jasné rozdělení odpovědnosti za úkoly, přehlednost kalendáře, sledování dodavatelů a hostů, užitečné automatizační funkce a nástroje pro účastníky, pokud pořádáte veřejné akce.
Zde je přehled toho, na co se podrobně zaměřit:
- Odpovědnost za úkoly: Každý úkol má jednoho jmenovaného odpovědného, takže nic nezůstane mezi lidmi
- Přehlednost kalendáře: Máte přehled o časových osách, termínech a stavu, aniž byste museli vytvářet další přehledy
- Sledování dodavatelů a hostů: Seznamy dodavatelů, sponzorů a hostů jsou na jednom místě, nikoli roztroušené po různých tabulkách
- Automatizace: Připomínky a aktualizace stavu probíhají samy, takže rutinní administrativní práce už nezabírají celý váš týden
- Nástroje pro účastníky: U placených nebo veřejných akcí získáte také funkce registrace, prodeje vstupenek, odbavení a vyhodnocení po skončení akce
Přehled nejlepšího softwaru pro plánování akcí
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Vynikající funkce
|Ceny*
|Kde to končí
|Cvent
|Firemní konference a programy s velkým počtem registrací
|Síť více než 340 000 dodavatelů s integrovanými výzvami k podání nabídek a registrací na místě
|Ceny na míru
|Nízká uživatelská přívětivost; nastavení obvykle vyžaduje specializovaného manažera pro provoz akcí
|Whova
|Zapojení účastníků na konferencích a veletrzích
|Komplexní aplikace pro akce zaměřená na networking, program a získávání kontaktů od vystavovatelů
|Ceny na míru
|Příliš mnoho push notifikací, chybí nativní breakout rooms, chybí vyhledávání míst konání
|Eventbrite
|Veřejné akce s prodejem vstupenek a objevování nových akcí
|Tržiště Discovery zviditelní vaši akci před aktivními kupci vstupenek
|Zveřejnění zdarma; 3,7 % + 1,79 $ za každou zaplacenou vstupenku + 2,9 % za zpracování
|Žádní dodavatelé, rozpočty ani sledování back-office
|Planning Pod
|Prostory, svatby a provoz v oblasti pohostinství
|Sada nástrojů pro provoz prostor: půdorysy, plány usazení a objednávky rautů
|Ceny na míru
|Sledování úkolů se projektovým manažerům ve firmách jeví jako nepraktické
|ClickUp
|Řízení komplexních operací spojených s akcemi v jednom pracovním prostředí
|Úkoly, dokumenty, kalendáře, formuláře a automatizace na jednom místě
|Zdarma; placené tarify od 7 $ za uživatele a měsíc
|Neobsahuje vlastní systém prodeje vstupenek, registrační stránku ani skener pro odbavení účastníků
|Asana
|Plánování s ohledem na termíny a závislosti
|Automatické kaskádové posunutí termínu posune všechny propojené úkoly, pokud dojde ke zpoždění u jednoho z nich
|Zdarma; balíček Starter 13,49 $, balíček Advanced 30,49 $ za uživatele a měsíc
|Zobrazení časové osy je dostupné pouze v placené verzi; není k dispozici prodej vstupenek
|monday.com
|Vizuální a přizpůsobitelné plánování akcí
|Plně přizpůsobitelné nástěnky a bezplatná místa pro dodavatele a sponzory
|Zdarma; Basic 12 $, Standard 14 $, Pro 24 $/uživatel/měsíc
|Plánuje akce, ale nedokáže je realizovat; limit 250 automatizací za měsíc ve verzi Standard
|Trello
|Jednoduché sledování úkolů souvisejících s akcemi
|Automatizace Butler je k dispozici ve všech tarifech, včetně bezplatného
|Zdarma; Standard 5 $, Premium 10 $, Enterprise 17,50 $ za uživatele a měsíc
|Chybí nativní přehledy o rozpočtech a pracovní zátěži; slabá podpora složitých časových os
|Basecamp
|Jednoduchá týmová spolupráce při organizaci akcí
|Hillovy grafy ukazují, zda se práce teprve plánuje, nebo již probíhá
|Zdarma; Pro 15 $/uživatel/měsíc, Pro Unlimited 299 $/měsíc, fakturováno ročně
|Žádné závislosti, sledování času ani plánování kapacity
|Zoom Events
|Virtuální akce a akce vedené formou webinářů
|Známé video rozhraní, s nímž jsou hosté již obeznámeni
|Webináře 89 $/měs., Webináře Plus 99 $/měs., Akce 149 $/měs.
|Nelze tisknout jmenovky ani provozovat fyzické stánky
Jak v ClickUp hodnotíme software
Náš redakční tým se řídí transparentním postupem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde najdete podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší software pro plánování akcí, který stojí za vyzkoušení
Do tohoto seznamu se dostalo deset nástrojů: Cvent, Whova, Eventbrite, Planning Pod, ClickUp, Asana, monday.com, Trello, Basecamp a Zoom Events.
Každý z nich pokrývá jinou část práce spojené s řízením a plánováním akcí a v ostatních oblastech má své slabiny. U každého z níže uvedených nástrojů najdete stejný přehled: v čem vyniká, kde má mezery a pro koho není vhodný.
1. Cvent (nejlepší volba pro firemní konference a programy s velkým počtem registrací)
Cvent je platforma pro správu akcí na podnikové úrovni, která byla vyvinuta tak, aby zvládla celý životní cyklus akce, od vyhledávání míst konání a registrace účastníků až po zapojení účastníků, vydávání identifikačních karet a analýzu po skončení akce. Patří mezi nejzavedenější značky v oboru a je zaměřena na velké organizace a asociace. Je to nástroj volby pro specializované týmy zabývající se organizací akcí, které řídí časté nebo rozsáhlé konference, veletrhy a firemní akce.
Nabízí integraci s Goldcastem pro výstřižky videí pomocí umělé inteligence, s ON24 pro webináře a silnou integraci s CRM a marketingovými nástroji, jako je Salesforce. Díky těmto propojením můžete celou akci řídit od začátku do konce na jednom místě.
Tato platforma zvládá složitou logistiku na místě lépe než většina základních projektových tabulek. Můžete vytvářet registrační stránky zcela v duchu vaší značky a nasadit mobilní aplikaci Attendee Hub. Nabízí také integrovanou síť dodavatelů s více než 340 000 míst konání. To znamená, že můžete zasílat poptávky a zajišťovat prostory přímo prostřednictvím softwaru. Cvent je jasnou volbou pro týmy, které žijí akcemi a potřebují spíše hloubku než jednoduchost.
Klíčové funkce a přednosti
- Síť dodavatelů Cvent: Vyhledávejte místa konání a spravujte žádosti o nabídky napříč globálními nemovitostmi
- Registrace při příjezdu: Využijte samoobslužné registrační kiosky a tisk identifikačních karet v reálném čase, abyste zkrátili dlouhé fronty
- Centrum pro účastníky: Poskytněte hostům mobilní aplikaci s vlastním brandingem a zároveň zajistěte podrobné sledování dat po skončení akce pro vedení
Ceny
- Ceny na míru
Hodnocení
- G2: 4,3/5 (více než 4 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
V čem Cvent zaostává: Tento software má nízké hodnocení z hlediska snadnosti použití. Jeho správné nastavení obvykle vyžaduje specializovaného manažera pro provoz akcí.
Cvent vynechte, pokud: Pořádáte jedinou malou akci nebo hledáte něco nenáročného. Pro podnikové programy akcí však málokterá platforma dosahuje jeho šíře. Nástroje jako Whova nebo Eventbrite vám poskytnou základní funkce pro účastníky, které potřebujete, aniž by vás zatěžovaly vysokými podnikovými náklady.
Co říkají skuteční uživatelé o Cventu?
Přečtěte si, co si o Cventu myslí tento recenzent na G2:
Tato platforma mi ušetřila spoustu času, přechod z Attendee Hub byl snadný a využívám ji každý měsíc podle svého harmonogramu webinářů. Technická podpora je vždy k dispozici a v případě potřeby mi poskytuje vynikající rady na mé dotazy. Naše integrace se Salesforce funguje bezchybně při registraci účastníků akcí.
Tato platforma mi ušetřila spoustu času, přechod z Attendee Hub byl snadný a využívám ji každý měsíc podle svého harmonogramu webinářů. Technická podpora je vždy k dispozici a v případě potřeby mi poskytuje vynikající rady k mým dotazům. Naše integrace se Salesforce funguje bezchybně při registraci účastníků akcí.
Pokud se pohybujete v oblasti plánování akcí, máte z čeho vybírat. Očekává se, že globální trh se softwarem pro správu akcí do roku 2030 poroste na 39,6 B, a to s ročním tempem růstu (CAGR) 13,2 %, přičemž hodnota celého odvětví do té doby dosáhne neuvěřitelných 3,4 bilionů $.
2. Whova (nejlepší pro zapojení účastníků na konferencích a veletrzích)
Whova je platforma pro správu akcí a zapojení účastníků, která je známá především díky své vysoce hodnocené aplikaci pro akce. Zaměřuje se na networking účastníků, programy a zapojení účastníků na konferencích a odborných akcích.
Whova upřednostňuje zážitek účastníků před interním sledováním a vše probíhá prostřednictvím aplikace: program, profily přednášejících, živé ankety, zasílání zpráv a komunitní fóra. U konferencí a veletrhů, kam lidé chodí za setkáním s ostatními, se tento přístup vyplatí.
Whova se také dobře hodí pro veletrhy, zejména pokud jde o získávání kontaktů od vystavovatelů. Vystavovatelé naskenují identifikační karty pomocí QR kódu a na místě shromažďují kontakty z návštěvníků stánku. Ve srovnání s Cventem je Whova jednodušší na nastavení a levnější, i když neposkytuje tak podrobné vyhledávání míst konání. Je to spolehlivá volba pro osobní, virtuální i hybridní akce.
Klíčové funkce a přednosti
- Aplikace pro akce zaměřená na hosty: Dejte účastníkům do rukou možnosti pro networking, komunitní fóra a živý chat
- Nástroje pro akademické akce: Zvládněte registraci, webové stránky, identifikační karty a zasílání abstraktů najednou
- Získávání kontaktů vystavovatelů: Umožněte sponzorům naskenovat identifikační karty a prokázat tak návratnost investic
Ceny
- Ceny na míru
Hodnocení
- G2: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 300 recenzí)
V čem Whova zaostává: Organizátoři si často stěžují na nadměrné množství automatických push notifikací, které zaplavují jejich hosty. Ovládací panel je přeplněný funkcemi, což vyžaduje více času na zaškolení, a nástrojům pro virtuální streamování chybí nativní breakout rooms.
Whova není vhodná, pokud: Pořádáte malé setkání s méně než 100 účastníky, kde se z finančního hlediska nevyplatí platit za aplikaci na úrovni konferenčního softwaru. Měli byste ji také vynechat, pokud váš projekt vyžaduje vyhledávání míst konání a důkladné kontroly finančních auditů.
Co říkají skuteční uživatelé o Whově?
Takto hodnotí Whovu jeden z recenzentů na G2:
Možnost vytvořit si vlastní program; možnost naskenovat QR kód účastníků a získat tak jejich kontaktní údaje, sekce pro pořizování poznámek, podrobný program s přehledem témat, informace o místnosti s odkazem na mapu. Také komunitní setkání, kde se lze seznámit s novými lidmi. Líbí se mi, že informace jsou v aplikaci k dispozici i po skončení akce.
Možnost vytvořit si vlastní program; možnost naskenovat QR kód účastníků a získat tak jejich kontaktní údaje, sekce pro pořizování poznámek, podrobný program s přehledem témat, informace o místnosti s odkazem na mapu. Také komunitní setkání, kde se lze seznámit s novými lidmi. Líbí se mi, že informace jsou v aplikaci k dispozici i po skončení akce.
3. Eventbrite (nejlepší pro veřejné akce s prodejem vstupenek a pro objevování akcí)
Pro prodej vstupenek veřejnosti zvolte Eventbrite. Funguje jako tržiště, které zviditelňuje vaši akci před publikem aktivně hledajícím zážitky. Eventbrite je ve skutečnosti pravděpodobně nejznámější značkou v oblasti samoobslužného prodeje vstupenek na akce, která propojuje organizátory s integrovaným tržištěm s miliony jedinečných kupujících. Je speciálně navržen pro veřejné akce zaměřené na spotřebitele, kde je důležitější zviditelnění a rychlý prodej vstupenek než složitá logistika.
Zveřejnění stránky akce vyžaduje pouze několik minut přípravy a žádné technické znalosti. Stránku můžete spustit během několika minut a ihned máte k dispozici nástroje pro platby, skenování vstupenek u vchodu a e-mailovou komunikaci. Eventbrite vám také umožňuje zveřejňovat bezplatné akce bez poplatků za používání platformy a pořádat placené akce s odstupňovanými cenami vstupenek, promo kódy a rezervovanými místy, když je potřebujete.
Eventbrite je také propojen s Facebookem, takže účastníci mohou objevovat akce a kupovat vstupenky, aniž by museli platformu opustit. Jeho aplikace pro organizátory také podporuje spolehlivou registraci pomocí QR kódu přímo u vchodu.
Klíčové funkce a přednosti
- Tržiště Discovery: Oslovte lidi, kteří již hledají, a prodávejte vstupenky bez výdajů na reklamu
- Zjednodušený platební proces: Spusťte během několika minut důvěryhodnou platební stránku optimalizovanou pro mobilní zařízení
- Skenování na místě: Rychle vpouštějte hosty u vchodu pomocí nativní aplikace pro skenování na smartphonu
Ceny
- Akce zdarma
- Placené vstupenky: 3,7 % + 1,79 $ servisní poplatek za vstupenku
- Zpracování plateb: 2,9 % z každé objednávky
Hodnocení
- G2: 4,3/5 (více než 850 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 700 recenzí)
V čem Eventbrite zaostává: Back office není jeho silnou stránkou. Nesleduje smlouvy s dodavateli, pracovní vytížení týmu ani schvalování rozpočtů, takže plánování před akcí budete muset provádět jinde.
Eventbrite nevyužívejte, pokud: Pořádáte soukromá setkání, interní školení nebo akce pouze pro pozvané. Nástroj pro soukromou registraci vám poskytne lepší kontrolu bez poplatků za zprostředkování.
Co říkají skuteční uživatelé o Eventbrite?
Jeden z recenzentů na G2 se podělil o své zkušenosti s Eventbrite:
Díky tomu, že stránky akcí lze přizpůsobit a snadno vytvořit, působí profesionálně. S pomocí univerzálních stránek akcí tak můžeme udělat dobrý první dojem i bez pomoci profesionálního designéra. Integrované propagační funkce a možnosti sdílení na sociálních sítích se rovněž ukázaly jako užitečný doplněk, protože nám pomohly oslovit širší publikum a podpořit prodej vstupenek s minimálním úsilím a bez nutnosti využívat další marketingové zdroje.
Díky tomu, že stránky akcí lze přizpůsobit a snadno vytvořit, působí profesionálně. S pomocí univerzálních stránek akcí tak můžeme udělat dobrý první dojem i bez pomoci profesionálního designéra. Integrované propagační funkce a možnosti sdílení na sociálních sítích se rovněž ukázaly jako užitečný doplněk, protože nám pomohly oslovit širší publikum a podpořit prodej vstupenek s minimálním úsilím a bez nutnosti využívat další marketingové zdroje.
4. Planning Pod (nejlepší pro místa konání, svatby a provoz v oblasti pohostinství)
Planning Pod je určen především pro provozovatele prostor a profesionální organizátory akcí a pohostinství. Do jednoho systému sjednocuje příjem poptávek, rezervační kalendář, půdorysy, BEO, nabídky, smlouvy, platby a reporty.
Provozovatelé prostor a svatební agentury fungují jinak než softwarové týmy, a právě pro ně je Planning Pod ideální. Umožňuje spravovat prostory jako podnik. Protože jsou vaši potenciální zákazníci, rezervační kalendář a podepsané smlouvy uloženy v jednom souboru, prodejní proces zůstává propojený s kalendářem akcí.
Planning Pod se pyšní rozsáhlou sadou integrovaných nástrojů (více než 40 nástrojů), která nahrazuje celou řadu samostatných aplikací. Můžete kreslit půdorysy, nastavovat rozvržení míst k sezení a tisknout objednávky pro banketové akce pro kuchyňský a obsluhující personál. Zájemci přicházejí z portálů The Knot a WeddingWire a faktury se synchronizují s QuickBooks, takže celý proces rezervací probíhá na jednom místě.
Klíčové funkce a přednosti
- Paušální předplatné: Žádné poplatky za jednotlivé vstupenky, integrované zpracování plateb a portály pro klienty s vaším logem
- Zákaznická podpora: Mnoho uživatelů chválí tým podpory Planning Pod a jeho vstřícnost při vyřizování požadavků na nové funkce
- Integrované prodejní záznamy: Uchovávejte nabídky, smlouvy a faktury pohromadě pro každou rezervaci
- Značkové klientské portály: Umožněte klientům prohlížet si návrhy, podepisovat dokumenty a platit na jednom místě
Ceny
- Ceny na míru
Hodnocení
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
V čem Planning Pod zaostává: Produkt i podpora jsou zaměřeny přímo na pohostinství. Toto zaměření je sice jeho silnou stránkou, ale projektoví manažeři ve firmách považují sledování úkolů za nepraktické.
Plánovací nástroj Planning Pod není vhodný, pokud: Pořádáte interní firemní akce nebo marketingové kampaně. Flexibilní pracovní nástroj těmto týmům poskytuje větší volnost.
Co říkají skuteční uživatelé o Planning Pod?
Podívejte se, jak se Planning Pod zachoval k recenzentovi Capterra, který se nevěnuje plánování akcí:
Nejsem organizátor akcí, ale díky Planning Pod bylo plánování, organizace a realizace profesionální konference pro více než 150 účastníků neuvěřitelně JEDNODUCHÉ! Registrace a prodej vstupenek, rozpočtování, fakturace, smlouvy, e-mailová komunikace, vytváření šablon, seznam účastníků, půdorys, seznamy úkolů s možností přiřazovat úkoly jednotlivým osobám a nahrávat dokumenty, program akce, webové stránky, sběr dotazníků… Nedokážu dostatečně vyjádřit, jakým zachráncem je Planning Pod pro konferenční výbor mé neziskové organizace založené na dobrovolnické práci!!!
Nejsem organizátor akcí, ale díky Planning Pod bylo plánování, organizace a realizace profesionální konference pro více než 150 účastníků neuvěřitelně JEDNODUCHÉ! Registrace a prodej vstupenek, rozpočtování, fakturace, smlouvy, e-mailová komunikace, vytváření šablon, seznam účastníků, půdorys, seznamy úkolů s možností přiřazovat úkoly jednotlivým osobám a nahrávat dokumenty, program akce, webové stránky, sběr dotazníků… Nedokážu dostatečně vyjádřit, jakým zachráncem je Planning Pod pro konferenční výbor mé neziskové organizace založené na dobrovolnické práci!!!
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5. ClickUp (nejlepší pro řízení komplexních operací spojených s akcemi v jednom pracovním prostoru)
ClickUp funguje nejlépe jako centrum pro plánování a koordinaci akcí. Právě zde se akce dává dohromady ještě předtím, než kdokoli vstoupí do dveří – časový plán, seznam dodavatelů, rozpočet, předávání úkolů mezi marketingem, logistikou a produkcí. Vše na jednom pracovním prostoru, místo aby to bylo roztříštěné v tabulkách a e-mailových konverzacích.
Každý úkol může obsahovat vlastní pole pro položky rozpočtu, stav smluv s dodavateli, termíny potvrzení přednášejících nebo počty účastníků na seznamu hostů. Tímto způsobem slouží jediný pohled v podobě tabule nebo tabulky zároveň jako nástroj pro sledování akce, aniž byste potřebovali samostatnou tabulku.
Přepněte do zobrazení Ganttova diagramu a uvidíte kompletní časovou osu produkce včetně závislostí; přepněte do zobrazení kalendáře a uvidíte, co je tento týden na programu. Stejná základní data, jen z jiného úhlu pohledu.
Formuláře ClickUp zachycují příchozí žádosti a směrují je přímo do vašeho pracovního toku, kde jsou již předem nastaveny správný přidělený pracovník, stav a termín splnění. Odtud rutinu převezmou automatizace ClickUp: při změně stavu přeřadí úkoly nebo přesunou dokončené schválení do další fáze, aniž by kdokoli musel kliknout na tlačítko.
Klíčové funkce a přednosti
- Analýzy v reálném čase: Vytvořte si vlastní řídicí panel ClickUp, který vizualizuje čerpání rozpočtu, míru dokončení úkolů a stav dodavatelů u všech aktivních akcí
- Automatizujte pomocí integrované umělé inteligence: Vytvářejte kontextové přehledy akcí a generujte úkoly k provedení po skončení akce pomocí ClickUp Brain
- Dokumenty vložené do pracovního postupu: Pomocí ClickUp Docs připojujte poznámky k průběhu akce, kreativní briefy a shrnutí po skončení akce přímo k úkolům, ke kterým se vztahují.
Ceny
Hodnocení
- G2: 4,6/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
V čem ClickUp zaostává: Neobsahuje nativní modul pro prodej vstupenek, nástroj pro tvorbu registračních stránek ani skener pro registraci účastníků. Týmy pořádající velké veřejné akce stále potřebují specializované řešení pro práci s návštěvníky.
ClickUp nevyužívejte, pokud: Prodáváte tisíce vstupenek pro veřejnost a jako primární funkci potřebujete vyhledávání na tržištích nebo tisk vstupenek přímo na místě. Pro tyto úkoly začněte s Eventbrite nebo Cvent a koordinaci back-office provádějte souběžně s nimi v ClickUp.
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Přečtěte si recenzi na ClickUp od tohoto manažera akcí na portálu G2:
Pro správu akcí používám ClickUp, který mi pomáhá spravovat můj vlastní seznam úkolů a zároveň sledovat, na čem můj tým pracuje. ClickUp odstraňuje komunikační bariéry, díky čemuž mám přehled o novinkách v projektech a problémech týmu, aniž bych musel sedět na schůzkách. Karta „Moje úkoly“ je nezbytná pro správu mých každodenních úkolů a sledování toho, v čem zaostávám. Funkci doručené pošty považuji za mimořádně užitečnou pro vyřizování zpráv a udržování přehledu o úkolech, které sleduji, aniž by se mi zaplňoval seznam „Moje úkoly“.
Pro správu akcí používám ClickUp, který mi pomáhá spravovat můj vlastní seznam úkolů a zároveň sledovat, na čem můj tým pracuje. ClickUp odstraňuje komunikační bariéry, díky čemuž mám přehled o novinkách v projektech a problémech týmu, aniž bych musel sedět na schůzkách. Karta „Moje úkoly“ je nezbytná pro správu mých každodenních úkolů a sledování toho, v čem zaostávám. Funkci doručené pošty považuji za mimořádně užitečnou pro vyřizování zpráv a udržování přehledu o úkolech, které sleduji, aniž by se mi zaplnil seznam „Moje úkoly“.
Společnost Convene, zákazník ClickUp, popisuje, jak pomocí ClickUp spravuje všechny aspekty akce, od audiovizuální techniky přes catering až po služby.
6. Asana (nejlepší pro plánování akcí s termínovými závazky a závislostmi)
Asana, stejně jako ClickUp, je platforma pro řízení práce, která není určena přímo pro pořádání akcí, ale je široce využívána k řízení projektové stránky akcí: úkoly, časové osy, odpovědné osoby a koordinace mezi týmy.
Asana je navržena pro náročné a vzájemně propojené harmonogramy akcí. Její hlavní předností je automatické kaskádové posouvání termínů. Pokud dodavatel nedodrží termín, Asana automaticky posune všechny úkoly spojené s tímto dodavatelem o příslušnou dobu dále. Ušetří vám to ruční úpravy desítek termínů v kalendáři.
Ve srovnání s monday.com nabízí Asana funkčnější bezplatnou verzi, díky které si můžete vyzkoušet základní správu úkolů ještě předtím, než přejdete na placenou verzi. Navíc nová umělá inteligence analyzuje historická data vašeho týmu a upozorňuje na projekty, které zaostávají za harmonogramem. K dispozici je také nástroj pro schvalování, díky kterému může váš tým vložit grafiku akce do úkolu a schválit ji, aniž by musel posílat jediný e-mail.
Klíčové funkce a přednosti
- Automatické kaskádové posouvání termínů: Posuňte jeden termín a všechny propojené úkoly se posunou s ním
- Prediktivní detekce rizik: Projděte si data z minulých akcí a odhadněte, kde by v nadcházejícím projektu mohly nastat překážky
- Schvalování materiálů přímo v aplikaci: Prohlížejte, komentujte a schvalujte kreativní materiály k akcím přímo v rámci vlákna úkolu
Ceny
- Pro osobní použití: Zdarma
- Základní balíček: 13,49 $/měsíc/uživatel
- Advanced: 30,49 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení
- G2: 4,4/5 (více než 13 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
V čem Asana zaostává: Cenový model je nevýhodný pro rostoucí týmy. Abyste mohli zobrazit časovou osu, musíte si zakoupit tarif Starter. K sledování cílů a portfolií s více akcemi navíc potřebujete tarif Advanced. Chybí také nativní funkce pro akce (registrace, prodej vstupenek, správa účastníků), takže budete muset Asanu kombinovat se specializovaným nástrojem.
Asanu vynechte, pokud: Řídíte velký tým s omezeným rozpočtem, kde monday.com nabízí větší hodnotu za každou investovanou korunu. Navíc neumožňuje skenování vstupenek u vchodu.
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Tento recenzent na G2 sdílí své názory na Asanu:
Nechápu, jak někdo může pracovat bez Asany. Miluji tu spolupráci – možnost přiřazovat úkoly více kolegům najednou, organizaci projektů, využití pro plánování akcí i šablony. Používám ji denně a bez ní bych v práci neměla produktivní den.
Nechápu, jak někdo může pracovat bez Asany. Miluji spolupráci – možnost přiřazovat úkoly více kolegům najednou, organizaci projektů, využití pro plánování akcí i šablony. Používám ji denně a bez ní bych v práci neměla produktivní den.
7. monday.com (Nejlepší pro vizuální a přizpůsobitelné plánování akcí)
monday.com, stejně jako ClickUp a Asana, slouží spíše jako koordinační nástroj a logistické centrum než jako registrační platforma. Jedná se o flexibilní „pracovní operační systém“, který můžete využít k plánování a sledování logistiky akcí, jako jsou dodavatelé, rozpočty, harmonogramy a úkoly.
Vysoce vizuální a přizpůsobitelné tabule na monday.com jsou ideální volbou, pokud váš mozek pracuje s barevně označenými tabulkami, časovými osami a vizuálními přehledy. Umožní vám vytvořit si pracovní prostor pro akci zcela od základů. Můžete sledovat vše od schvalování rozpočtu až po to, kteří dodavatelé blokují které úkoly, a to přesně tak, jak si přejete.
Jeho nová funkce Digital Workforce využívá inteligentní agenty k automatickému třídění příchozích požadavků a vyvažování pracovní zátěže vašeho týmu v závislosti na zaplnění kalendáře akcí. A co je pro organizátory akcí nejlepší? Nemusíte platit za licence pro klienty. Dodavatele, sponzory a další zainteresované strany můžete do svého projektu přizvat přímo jako bezplatné hosty.
Klíčové funkce a přednosti
- Přizpůsobení tabulek: Kombinujte vlastní pole s pohledy Kanban, kalendář, časová osa a mapa
- Bezplatná externí spolupráce: Pozvěte klienty a sponzory do pracovního prostoru, aniž byste museli kupovat další licence
- Souhrnné přehledy více projektů: Vytvářejte hlavní přehledové panely pro sledování termínů a postupu prací u několika akcí najednou
Ceny
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc/uživatel
- Standard: 14 $/měsíc/uživatel
- Pro: 24 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení
- G2: 4,7/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 900 recenzí)
V čem monday.com zaostává: Umožňuje plánovat akce, ale neprovádí jejich realizaci, takže pro registraci a odbavení účastníků je třeba použít jiný software. Tarif Standard navíc omezuje počet automatizací na 250 za měsíc, což se v náročném týdnu snadno vyčerpá.
Vynechte monday.com, pokud: Jste tým o dvou nebo třech lidech, protože minimální počet tří licencí znamená, že platíte za nevyužité kapacity. Pro prodej vstupenek a registraci účastníků se lépe hodí Eventbrite nebo Cvent.
Co říkají skuteční uživatelé o monday.com?
Přečtěte si recenzi uživatele G2 o nastavení služby monday.com:
Nastavení bylo snadné a pomohlo nám to roztřídit žádosti o pořádání akcí podle našich hlavních oblastí, díky čemuž jsou akce přehledně uspořádané a zlepšilo se naše plánování. V oblasti údržby to minimalizuje počet žádostí podávaných na chodbách a schůzek a zároveň usnadňuje sledování žádostí a jejich vyřízení.
Nastavení bylo snadné a pomohlo nám to roztřídit žádosti o pořádání akcí podle našich hlavních oblastí, díky čemuž jsou akce přehledně uspořádané a zlepšilo se naše plánování. V oblasti údržby to minimalizuje počet žádostí podávaných na chodbách a schůzek a zároveň usnadňuje sledování žádostí a jejich vyřízení.
8. Trello (nejlepší pro jednoduché sledování úkolů souvisejících s akcemi)
Trello sází na jednoduchost díky tabulkám, seznamům a kartám, které se perfektně hodí pro akce menšího rozsahu. Váš tým si s ním poradí během několika minut, což minimalizuje náročnost zaškolování dobrovolníků a dočasných zaměstnanců. Na kartu napíšete úkol, podle postupu práce ji přesunete a všichni vidí, kdo za co odpovídá.
Součástí každého tarifu je integrovaný nástroj Butler. Stačí jej jednou nakonfigurovat a automaticky bude zasílat připomenutí termínů nebo aktualizovat stavy karet. Eliminuje tak opakující se administrativní úkoly.
A pokud potřebujete ještě větší komplexnost, doplňky Power-Ups flexibilně přidávají integrace a další funkce.
Klíčové funkce a přednosti
- Vizuální kanbanové tabule: Umožněte členům týmu vidět stav jakéhokoli úkolu souvisejícího s akcí na první pohled
- Automatizace Butler: Zajišťuje aktualizace úkolů a připomenutí termínů ve všech tarifech
- Inteligence Atlassian: Vyčistěte text a extrahujte konkrétní úkoly z popisů karet
Ceny
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc/uživatel
- Premium: 10 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: 17,50 $/měsíc/uživatel
Hodnocení
- G2: 4,4/5 (více než 13 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 500 recenzí)
V čem Trello zaostává: Chybí mu nativní řídicí panely pro sledování rozpočtů velkých akcí nebo správu celkového pracovního vytížení týmu. Sledování složitých časových harmonogramů projektů, kde zpoždění jediného dodavatele může zmařit celý plán, je na plochém rozložení tabule velmi obtížné.
Trello vynechte, pokud: Pořádáte velkou, několikadenní konferenci se složitými časovými plány dodavatelů. Pro takové projekty se vám bude hodit nástroj pro sledování úkolů, jako je ClickUp, Asana nebo monday.com.
Co říkají skuteční uživatelé o Trellu?
Podívejte se, co se tomuto recenzentovi na G2 líbí na Trellu:
Na Trellu se mi nejvíc líbí, jak je snadné proměnit chaotické plánování akcí – jako je koordinace rozvrhů přednášejících, seznamů sponzorů a kontrolních seznamů účastníků konferencí – ve vizuální tabule s kartami, které lze přetahovat myší a které každý člen týmu pochopí na první pohled.
Na Trellu se mi nejvíc líbí, jak je snadné proměnit chaotické plánování akcí – jako je koordinace rozvrhů přednášejících, seznamů sponzorů a kontrolních seznamů účastníků konferencí – ve vizuální tabule s kartami, které lze přetahovat myší a které každý člen týmu pochopí na první pohled.
9. Basecamp (nejlepší pro jednoduchou týmovou spolupráci při pořádání akcí)
Basecamp sází na jednoduchost pro menší týmy, které společně plánují akce. Zprávy, plány, soubory i seznamy úkolů jsou na jednom místě, což vyhovuje týmům, kterým jde spíše o jasnou komunikaci než o budování složitých systémů. Do jakéhokoli projektu můžete zdarma zapojit klienty, dodavatele, partnery i sponzory, a paušální cena zůstává stejná i při růstu vašeho týmu.
Pro sledování postupu využívá Hill Charts. Ty na první pohled ukazují, zda se daný úkol stále nachází ve fázi přípravy, nebo se blíží k dokončení. Ve srovnání s Trello nabízí lepší systém zasílání zpráv, ale méně možností uspořádání úkolů.
Klíčové funkce a přednosti
- Jednotné pracovní prostředí: Uchovávejte zprávy, kalendáře a úkoly týkající se akcí na jednom panelu
- Zahrnutý přístup pro hosty: Zapojte do projektu externí dodavatele a klienty, aniž byste museli kupovat další licence
- Sledování pokroku: Pomocí Hillových grafů můžete ukázat, zda se na práci teprve pracuje, nebo zda se již aktivně realizuje
Ceny
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc/uživatel
- Pro Unlimited: 299 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení
- G2: 4,1/5 (více než 5 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 300 recenzí)
V čem Basecamp zaostává: Pominuje strukturu, na které komplexní akce stojí, a nenabízí mapování závislostí, sledování času ani plánování kapacity. Volné nastavení také později ztěžuje čistý export dat.
Basecamp vynechte, pokud: Vaše akce závisí na propojených časových osách a podrobných přehledech. ClickUp nebo monday.com vám tuto hloubku nabídnou.
Co říkají skuteční uživatelé o Basecampu?
Poslechněte si, co o Basecampu říká tento recenzent na G2:
Na Basecampu se mi nejvíc líbí, že díky němu se složitá a opakující se práce stala zvládnutelnou – aniž by se samotný nástroj stal druhou prací (protože na to nikdo nemá čas). Byl cenově dostupný i pro náš omezený rozpočet oddělení. Pro naše oddělení fungoval samostatně, ale snadno se integroval do našich různých týmů zabývajících se akcemi a projekty.
Na Basecampu se mi nejvíc líbí, že díky němu se složitá a opakující se práce stala zvládnutelnou – aniž by se samotný nástroj stal druhou prací (protože na to nikdo nemá čas). Byl cenově dostupný i pro náš omezený rozpočet oddělení. Pro naše oddělení fungoval samostatně, ale snadno se integroval do našich různých týmů zabývajících se akcemi a projekty.
10. Zoom Events (nejlepší pro virtuální akce a webináře)
Zoom Events je komplexní platforma společnosti Zoom pro virtuální a hybridní akce, postavená na videoinfrastruktuře, kterou většina týmů již zná. Zvládá vícedenní konference a summity včetně registrace, prodeje vstupenek, programů s více sekcemi, více paralelních programových bloků a networkingu, čímž výrazně přesahuje rámec běžného webináře.
Zoom tuto službu v současné době nabízí pod názvem „Zoom Events and Webinars“, přičemž Webinars představuje jednodušší variantu pro přímočará vysílání a Events je určena pro složitější akce. Lidé vědí, jak se připojit k hovoru a kde se nachází tlačítko pro ztlumení, takže v den akce nedochází k technickým panikám. Díky tomu je to bezpečná volba pro online workshopy, summity a webináře.
Nabízí však mnohem víc než jen pořádání hovorů. Můžete vytvořit centrum pro vícedenní program, otevřít chatovou místnost pro networking a uspořádat živou sekci otázek a odpovědí – vše samozřejmě virtuálně. Navíc poskytuje přehledné přehledy o prodeji vstupenek a návštěvnosti, takže po skončení přenosu hned uvidíte, co se osvědčilo.
Klíčové funkce a přednosti
- Vysoká spolehlivost: Spolehlivé a vysoce kvalitní streamování založené na známém rozhraní a základní video technologii Zoomu
- Centra pro více sekcí: Sledujte komplexní vícedenní digitální programy a online série z jedné přihlašovací stránky
- Nástroje pro zapojení účastníků: Udržujte digitální účastníky v kontaktu i mezi hlavními prezentacemi pomocí chatovacích místností a živých anket
Ceny
- Webináře: 89 $/měsíc (minimálně 300 účastníků)
- Webinars Plus: 99 $/měsíc (minimálně 100 účastníků)
- Events: 149 $/měsíc (minimálně 100 účastníků)
Hodnocení
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 900 recenzí)
V čem Zoom Events zaostává: Na obrazovkách funguje skvěle, ale na výstavní ploše selhává. Neumí tisknout jmenovky ani provozovat fyzické stánky a kontaktovat technickou podporu může trvat dlouho. Někteří uživatelé ho považují za drahý, s omezenými možnostmi přizpůsobení a složitým procesem nastavení u větších akcí.
Zoom Events nevyužívejte, pokud: Vaše akce zahrnuje osobní účast s výstavními stánky nebo identifikačními kartami. To zvládnou nástroje vytvořené přímo pro dané místo konání, jako jsou Whova nebo Cvent.
Co říkají skuteční uživatelé o Zoom Events?
Přečtěte si recenzi na Zoom Events od tohoto recenzenta na G2:
Pořádám dobrovolnické akce pomocí Zoom Events a Webinars a velmi se mi líbí možnost nastavit řízení přístupu pro velké skupiny. Konkrétně oceňuji funkce jako zvýraznění řečníků a ztlumení účastníků, které pomáhají zajistit hladký průběh akce. Možnost snadno uspořádat akci a využívat konkrétní funkce, jako je zvýraznění řečníků, je vynikající, protože mi umožňuje efektivně soustředit pozornost. Nastavení bylo snadné, což je také velká výhoda.
Pořádám dobrovolnické akce pomocí Zoom Events a Webinars a velmi se mi líbí možnost nastavit řízení přístupu pro velké skupiny. Konkrétně oceňuji funkce jako zvýraznění řečníků a ztlumení účastníků, které pomáhají hladkému průběhu akce. Možnost snadno uspořádat akci a využívat konkrétní funkce, jako je zvýraznění řečníků, je vynikající, protože mi umožňuje efektivně soustředit pozornost. Nastavení bylo snadné, což je také velká výhoda.
Který nástroj pro plánování akcí se hodí pro který tým?
Výběr správného nástroje závisí na úkolu, který se snažíte vyřešit. Pro interní koordinaci zvolte ClickUp, Asana nebo monday.com. Pokud je hlavním problémem registrace účastníků, prodej vstupenek nebo zapojení účastníků, zvolte Eventbrite, Whova nebo Cvent.
Deset nástrojů, deset různých úkolů: správná volba závisí na tom, co během akce potřebujete řídit. Zaměřte se na řešení úzkých míst, ne na seznam funkcí. Zde je výběr podle typu týmu.
Několik zajímavých nástrojů se do finálního seznamu nedostalo. Zde je však několik čestných zmínek v kategorii softwaru pro plánování akcí:
Výběr správného nástroje závisí na úkolu, který se snažíte vyřešit. Pro interní koordinaci zvolte ClickUp, Asana nebo monday.com. Pokud je hlavním problémem registrace účastníků, prodej vstupenek nebo zapojení účastníků, zvolte Eventbrite, Whova nebo Cvent.
Deset nástrojů, deset různých úkolů: správná volba závisí na tom, co během akce potřebujete řešit. Zaměřte se na řešení úzkých míst, ne na seznam funkcí. Zde je výběr podle typu týmu.
- Cvent, pokud pořádáte firemní konference s velkým počtem registrací
- Whova, pokud je pro vás nejdůležitější networking účastníků a kvalitní aplikace pro akci
- Eventbrite, pokud prodáváte vstupenky pro veřejnost a chcete zvýšit viditelnost
- Planning Pod, pokud provozujete pronájem prostor nebo svatební agenturu
- ClickUp, pokud potřebujete jeden pracovní prostor pro časové plány, dokumenty, dodavatele a následné kroky
- Asana, pokud jsou pro vás prioritou propojené termíny a časové osy pro více akcí
- monday.com, pokud hledáte vizuální plánovací tabule s funkcí drag-and-drop
- Trello, pokud hledáte jednoduchou nástěnku pro malou akci
- Basecamp – pokud malý tým upřednostňuje jasnou komunikaci před strukturou
- Zoom Events, pokud pořádáte virtuální akce nebo webináře
Několik zajímavých nástrojů se do finálního seznamu nedostalo. Zde je však několik čestných zmínek v kategorii softwaru pro plánování akcí:
- Hopin: Nejlepší volba pro virtuální a hybridní akce. Nabízí integrované funkce pro networking, výstavní stánky a streamování
- Aventri (Stova): Nejlepší volba pro středně velké až velké firemní akce s globálním dosahem
- Splash: Nejlepší volba pro marketing značkových akcí a vytváření atraktivních stránek a pozvánek k akcím
- RSVPify: Nejlepší pro správu seznamu hostů, potvrzování účasti a soukromé akce (svatby, galavečery)
- Tripleseat: Ideální pro restaurace, hotely a provozovny, které spravují rezervace a catering
Jak si vybrat software pro plánování akcí?
Software pro plánování akcí posuzujte podle šesti kritérií: přizpůsobení pracovním postupům, přehlednost, kdo k němu má přístup, jak zachází s hosty, co automatizuje a cena v závislosti na růstu vaší firmy.
Zde jsou podrobné otázky, nad kterými můžete s týmem diskutovat:
- Vhodnost pro pracovní postupy: Zvládne software práci, kterou váš tým skutečně vykonává, a ne jen obecné úkoly?
- Přehlednost: Můžete vidět časové osy, odpovědné osoby a překážky, aniž byste museli vytvářet další report?
- Spolupráce s externími subjekty: Mají dodavatelé, klienti, přednášející a sponzoři správný přístup?
- Práce s hosty: Pokud to potřebujete, zvládá tento software formuláře, prodej vstupenek, registraci a následnou komunikaci?
- Automatizace a reportování: Dokáže vám ušetřit opakující se administrativní práci a pomoci vám poučit se z každé akce?
- Cena v závislosti na růstu: Bude cena stále přiměřená i při růstu vašeho týmu, počtu akcí nebo počtu účastníků?
Tip od profesionálů: Vyzkoušejte si 30denní zkušební verzi při přípravě své příští akce, ne v testovacím prostředí. Nákup se vyplatí u nástroje, který obstojí při kompletním průběhu akce včetně dodavatelů a termínů. Pokud se při hledání vhodného řešení spoléháte pouze na ukázky, může to později vést ke skrytým problémům.
Pokud je vaším největším problémem interní koordinace, a nikoli prodej vstupenek, ClickUp vám v jednom pracovním prostoru nabízí časové osy, sledování dodavatelů, schvalování a následné kroky po skončení akce. Navíc vám tarif ClickUp „Free Forever“ umožňuje vyzkoušet si kompletní pracovní postup při pořádání akcí, aniž byste museli nejprve platit nebo si vybírat konkrétní tarif.
Začněte plánovat svou příští akci v ClickUp!
Často kladené otázky týkající se softwaru pro plánování akcí
Jaký software ve skutečnosti používá většina organizátorů akcí?
Většina organizátorů akcí používá kombinaci několika nástrojů, nikoli jediný software: nástroj pro řízení práce při plánování (ClickUp, Asana, monday.com nebo Trello) v kombinaci s nástrojem pro registraci nebo prodej vstupenek (Eventbrite, Cvent nebo Whova). Diskuse na Redditu v sekci r/EventProduction a na Quora opakovaně ukazují, že je lepší kombinovat nejlepší nástroje v dané kategorii, než se snažit, aby jedna sada softwaru zvládla všechno. Zásada zní: logistiku a schvalování řešte tam, kde váš tým již pracuje, a prodej vstupenek přidejte až v případě, že prodáváte veřejnosti.
Který software na pořádání akcí je nejvhodnější pro veřejné akce s prodejem vstupenek?
Eventbrite je jednou z nejlepších voleb pro veřejné akce s prodejem vstupenek, protože kombinuje zveřejňování akcí, platby a vyhledávání na jedné platformě. To je důležité, pokud je prodej vstupenek vaší hlavní činností. Cvent a Whova také podporují programy s velkým počtem registrací, ale Eventbrite je jednodušší pro samostatné spouštění akcí a menší týmy.
Která platforma pro pořádání akcí je nejvhodnější pro firemní konference?
Cvent je nejvhodnější volbou pro podnikové konference, protože podporuje vyhledávání míst konání, registraci, vydávání identifikačních karet, zapojení účastníků a analýzu po skončení akce ve velkém měřítku. Je určen pro organizace, které pořádají velké nebo časté konference, nikoli jednorázová interní setkání. Nevýhodou je jeho složitost a cena.
Nabízí Cvent bezplatnou zkušební verzi?
Ne, Cvent nenabízí bezplatnou zkušební verzi. Přístup začíná ukázkou a individuální cenovou nabídkou. Pokud si chcete službu nejprve vyzkoušet, než se zavážete, můžete na platformě Eventbrite, zaměřené především na prodej vstupenek, zdarma zveřejňovat bezplatné akce, a ClickUp nabízí tarif „Free Forever“. Berte Cvent jako podnikovou investici, která vyžaduje obchodní jednání, nikoli jako rychlou zkušební verzi.
Kolik stojí software pro plánování akcí?
Ceny softwaru pro plánování akcí se pohybují od bezplatných verzí až po pětimístné částky ročně. Nejlevnější jsou nástroje pro správu práce: ClickUp od 7 $ za uživatele a měsíc, Trello od 5 $, Asana od 13,49 $. Planning Pod a podnikové platformy jako Cvent využívají sjednané roční smlouvy. Eventbrite umožňuje bezplatné zveřejňování akcí, ale účtuje 3,7 % + 1,79 $ za každou zaplacenou vstupenku plus 2,9 % za zpracování. Zvolte cenový model podle objemu vašich akcí. Poznámka: ceny se mění, proto si před rozhodnutím zkontrolujte oficiální webové stránky daného nástroje.
Jaký je nejjednodušší software pro plánování akcí pro malé týmy?
Trello je jedním z nejjednodušších nástrojů pro plánování akcí určených pro malé týmy. Jeho vizuální Kanbanové tabule nevyžadují téměř žádné zaškolení. Basecamp je další skvělou volbou, pokud je pro vás důležitější komunikace než sledování závislostí. Nevýhodou je však omezená hloubka funkcí: s rostoucí složitostí akcí, zapojením více dodavatelů nebo požadavkem na podrobnější reportování se správa těchto jednoduchých nástrojů stává náročnější.
Lze akci organizovat pomocí tabulek namísto specializovaného softwaru?
Ano, tabulky mohou stačit pro jednu malou akci, ale selhávají, jakmile se do pracovního postupu zapojí více odpovědných osob, termínů, dodavatelů a schvalovacích procesů. Problémem je obvykle koordinace, nikoli zadávání dat. Bezplatný nástroj, jako je ClickUp nebo Trello, poskytuje týmům sdílený přehled, připomenutí a jasné rozdělení odpovědnosti bez velkých dodatečných nákladů.
Lze akci naplánovat i bez specializovaného softwaru, například v tabulkách?
Ano, jednu malou akci můžete naplánovat i bez specializovaného softwaru. Tabulky se však rychle stanou nefunkčními, jakmile do nich přidáte odpovědné osoby, termíny, dodavatele a schvalovací procesy. V okamžiku, kdy dva lidé upravují stejný list nebo dojde k posunu termínu, nastane chaos s verzemi. Lehký nástroj jako Trello nebo plán „Free Forever“ v ClickUp vám bezplatně poskytne přiřazení odpovědnosti, připomenutí a sdílenou časovou osu. Tabulky si nechte pro rozpočty, ne pro koordinaci.
Jaký je nejlepší software pro plánování akcí pro malé firmy?
Pro většinu malých firem je nejlepším softwarem pro plánování akcí pracovní platforma, která je buď trvale zdarma, nebo za nízkou cenu. Je to lepší volba než specializovaný balík pro pořádání akcí. Aplikace ClickUp a Trello pokrývají plánování, přidělování odpovědností a časové osy bez nákladů spojených s podnikovým řešením. Pokud prodáváte vstupenky, přidejte si Eventbrite, kde můžete zdarma zveřejňovat bezplatné akce. Vyhněte se rozsáhlým platformám, jako je Cvent, dokud to skutečně nevyžadují předpisy, rozsah akce nebo počet účastníků.
Jaký je rozdíl mezi softwarem pro plánování akcí a softwarem pro správu akcí?
Software pro plánování akcí zvládá interní úkoly, jako jsou časové plány, úkoly, dodavatelé, rozpočty a schvalování (ClickUp, Asana, monday.com). Software pro správu akcí se zaměřuje na úkoly související s účastníky: registraci, prodej vstupenek, odbavení a zapojení účastníků (Cvent, Whova, Eventbrite). Hranice se stírá na podnikové úrovni, kde sady nástrojů jako Cvent integrují pracovní postupy plánování do platformy zaměřené především na registraci.
Existuje nějaký bezplatný software pro plánování akcí?
Ano, existuje několik bezplatných softwarů pro plánování akcí. ClickUp, Trello, Asana a monday.com nabízejí všechny bezplatné tarify s doživotní platností, které pokrývají úkoly, odpovědné osoby a časové osy pro jednu akci. Eventbrite umožňuje bezplatné zveřejnění a účtuje poplatky pouze za placené vstupenky. Háček je v tom, že bezplatné tarify omezují automatizace, počet zobrazení nebo počet míst, takže se stávají nedostatečnými, jakmile se akce stanou mezifunkčními nebo opakujícími se.