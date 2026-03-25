7 bezplatných šablon uvítacích brožur pro Airbnb

Skvělý pobyt na Airbnb často závisí na maličkostech.
Jak se dostanu dovnitř bez stresu? Která Wi-Fi je ta správná? Jak mám používat topení, aniž bych musel hádat? Jaký je postup při odhlášení?
Hosté nechtějí posílat zprávy kvůli každému detailu a vy nechcete každý týden odpovídat na stejné otázky.
Přesně k tomu slouží uvítací brožura Airbnb. Poskytuje hostům vše, co potřebují, na jednom místě, předem nastavuje očekávání a omezuje zbytečné dohadování.
V tomto příspěvku najdete bezplatné šablony uvítacích brožur pro Airbnb, které můžete zkopírovat, přizpůsobit a ihned použít, a navíc tipy, jak zajistit, aby vaše brožura působila profesionálně a byla pro hosty příjemná.
Šablony uvítacích brožur pro Airbnb v kostce
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|TheGoodDocs Šablona uvítací brožury pro Airbnb k vlastnímu vytištění
|Stáhnout tuto šablonu
|Pro hostitele Airbnb a správce rekreačních nemovitostí, kteří chtějí pro hosty uvítací brožuru připravenou k tisku.
|Rozložení připravené k tisku; snadná úprava v Google Docs; jednoduchá výměna zástupných symbolů bez nutnosti znalostí designu
|Dokument Google Docs k tisku
|TheGoodDocs – stylová šablona uvítací brožury pro Airbnb
|Stáhnout tuto šablonu
|Hostitelé butikových ubytování Airbnb a designéři krátkodobých pronájmů, kteří stylizují prémiové nemovitosti s důrazem na fotografie.
|Moderní typografie; propracované vizuální rozvržení; přizpůsobitelné barevné schéma pro průvodce hosty, který lépe odráží vaši značku
|Stylizovaný dokument Google Docs
|Šablona uvítací brožury od TheGoodDocs
|Stáhnout tuto šablonu
|Hostitelé s více nemovitostmi a správci firemního ubytování sjednocují informace o hostech napříč pronájmy.
|Standardizovaná struktura; přizpůsobitelná pro různé typy nemovitostí; funguje na Airbnb, Vrbo i stránkách pro přímé rezervace
|Dokument Google Docs
|Šablona uvítací brožury Airbnb od Template.Net
|Stáhnout tuto šablonu
|Noví hostitelé na Airbnb a správci menších nemovitostí, kteří chtějí mít přehledně uspořádaného průvodce pro hosty.
|Předem připravené sekce pro domácí pravidla, místní doporučení a kontakty pro případ nouze; logický tok informací; přehledná struktura
|Upravitelný digitální dokument
|Šablona uvítací brožury pro farmářský dům na Airbnb od Template.Net
|Stáhnout tuto šablonu
|Provozovatelé chat a majitelé pronájmů na venkově, kteří se zaměřují na pobyty v přírodě.
|Rustikální designové prvky; prostor pro poznámky o venkovních aktivitách a přírodě; sekce přizpůsobené pro vybavení farmy a venkova
|Upravitelný digitální dokument
|Šablona brand booku ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Majitelé butikových ubytování Airbnb a správci nemovitostí vytvářejí značkovou příručku pro hosty pro prémiové pobyty.
|Sekce představující značku; opakovaně použitelné barvy a typografie; centralizované úložiště digitálních souborů a ikon
|ClickUp Doc
|Šablona nájemní smlouvy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Pro hostitele Airbnb a správce krátkodobých pronájmů, kteří chtějí mít ve své uvítací brožuře jasnou sekci s podmínkami a pravidly.
|Sekce týkající se užívání nemovitosti a služeb, škod a oprav a ukončení smlouvy; jasná struktura pravidel; snadné shrnutí pravidel pomocí ClickUp Brain
|ClickUp Doc / dokument ve stylu smlouvy
Co je to uvítací brožura Airbnb?
Vítací brožura Airbnb je krátký, hostům přátelský průvodce (v digitální nebo tištěné podobě), který odpovídá na otázky, které lidé mají vždy hned po příjezdu – aby se mohli rychle zabydlet, aniž by vám museli psát kvůli každému detailu.
Berte to jako dokument „vše, co potřebujete vědět za 5 minut“, který omezí zmatek hostů, zabrání zbytečným problémům a udrží vaši schránku v klidu.
Co zahrnout do vaší uvítací brožury pro Airbnb
Víte, že potřebujete uvítací brožuru, ale pohled na prázdný dokument vás paralyzuje. Jaké informace jsou nezbytné a co je jen zbytečná vata, kterou hosté ignorují?
Toto je to, co odlišuje zapomenutelnou uvítací brožuru od průvodce Airbnb, který hosté skutečně používají. 📚
- Uvítací zpráva: Krátký osobní pozdrav navodí příjemnou atmosféru pro pobyt. Omezte se na maximálně dvě věty, abyste neztratili pozornost hostů.
- Informace o Wi-Fi: Název sítě a heslo by měly být na prvním místě. To je téměř vždy první věc, kterou host při příjezdu hledá
- Pokyny k příjezdu a odjezdu: Uveďte podrobné pokyny ke všemu, od kódů k bezpečnostní schránce a umístění klíčů až po konkrétní časy příjezdu a odjezdu
- Domácí řád: Jasně popište své zásady týkající se nočního klidu, kouření, domácích mazlíčků a parkování. Buďte přímí a jasní, ne moralizující, aby byla pravidla dodržována
- Návody k použití spotřebičů: Vysvětlete, jak používat kávovar, termostat, dálkové ovladače k televizi a pračku/sušičku. Jednoduché schémata nebo fotografie mohou předejít mnoha nedorozuměním
- Kontakty pro případ nouze: Uveďte své telefonní číslo, náhradní kontakt, místní záchranné služby a adresu nejbližší nemocnice
- Místní doporučení: Sdílejte informace o svých oblíbených restauracích, kavárnách, obchodech s potravinami a zajímavostech. Hosté důvěřují osobním tipům hostitele mnohem více než obecným výsledkům vyhledávání na Googlu
- Tipy k dopravě: Uveďte informace o tom, kde zaparkovat, kde jsou nejbližší zastávky veřejné dopravy a zda jsou v okolí k dispozici služby sdílené přepravy.
- Pokyny k odjezdu: Řekněte hostům přesně, co musí udělat před odjezdem. Mají sundat povlečení z postelí, zapnout myčku nebo vynést odpadky?
Šablony uvítacích brožur pro Airbnb zdarma
Místo toho, abyste vymýšleli kolo, použijte předem připravenou šablonu uvítací knížky pro Airbnb. Tyto šablony vám poskytnou propracovaný a profesionální základ, který můžete přizpůsobit během několika minut:
1. Šablona uvítací brožury Airbnb od TheGoodDocs k vlastnímu vytištění
Šablona uvítací brožury Airbnb od TheGoodDocs k vlastnímu vytištění je ideální pro hostitele, kteří preferují fyzický formát připravený k tisku.
Čisté a jednoduché rozvržení se snadno upravuje v Google Docs a je navrženo speciálně pro tisk a vložení do pořadače pro vaše hosty. Nepotřebujete žádné designérské dovednosti; stačí nahradit text v záložkách údaji o vašem ubytování, vytisknout a hotovo.
✅ Ideální pro: hostitele na Airbnb a správce rekreačních nemovitostí, kteří chtějí pro hosty uvítací brožuru připravenou k tisku.
👀 Věděli jste, že? Jen ve třetím čtvrtletí loňského roku Airbnb zaznamenalo 133,6 milionů rezervovaných nocí a míst. A to za jediný čtvrtletí!
2. Šablona stylové uvítací brožury pro Airbnb od TheGoodDocs
Pokud má vaše ubytování výrazný design, měla by tomu odpovídat i vaše uvítací brožura. Šablona stylové uvítací brožury pro Airbnb od TheGoodDocs se vyznačuje moderní typografií a propracovaným vizuálním rozvržením s přizpůsobitelnými barevnými schématy.
Pomohou vám vytvořit profesionálně vypadajícího průvodce, aniž byste museli najímat designéra, což je ideální pro ubytování hodné Instagramu, kde musí být každý detail dokonalý.
✅ Ideální pro: Majitele butikových ubytování na Airbnb a designéry krátkodobých pronájmů, kteří se zaměřují na stylové a fotogenické nemovitosti.
3. Šablona uvítací brožury od TheGoodDocs
Pro hostitele, kteří spravují různé typy nemovitostí, je šablona uvítací knihy od TheGoodDocs skvělým výchozím bodem.
Jejich standardizovaná struktura se hodí pro jakékoli rekreační ubytování, dlouhodobý pobyt nebo firemní ubytování. Můžete je snadno přizpůsobit pro jakoukoli platformu pro pronájem, ať už je to Airbnb, Vrbo nebo váš vlastní web pro přímé rezervace.
✅ Ideální pro: Hostitele s více nemovitostmi a správce firemního ubytování, kteří chtějí sjednotit informace pro hosty napříč všemi pronájmy.
💡 Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Super Agent jako pomocníka pro správu průvodce pro hosty. Nastavte jej tak, aby podle plánu kontroloval vaši uvítací brožuru, označoval zastaralé informace, jako jsou údaje o Wi-Fi, postup při příjezdu, místní doporučení nebo domácí řád, a zasílal vám krátkou aktualizaci před příjezdem dalšího hosta. Konečné úpravy zůstávají na vás, ale nudnou kontrolu za vás převezme ClickUp Super Agent.
Zjistěte, jak nastavit svého prvního Super agenta v ClickUp 👇
4. Šablona uvítací brožury pro Airbnb od Template. Net
Pokud si ceníte přehledné organizace, použijte šablonu uvítací brožury pro Airbnb od Template. Net.
Tato šablona obsahuje předem připravené sekce pro domácí řád, doporučení místních atrakcí a kontakty pro případ nouze, díky čemuž budou všechny vaše informace přehledně uspořádané. Logické uspořádání umožňuje hostům snadno a rychle najít to, co potřebují, aniž by museli procházet nekonečné stránky textu.
✅ Ideální pro: Nové hostitele na Airbnb a správce menších nemovitostí, kteří chtějí mít přehledně uspořádaného průvodce pro hosty.
5. Šablona uvítací brožury pro farmářské ubytování na Airbnb od Template. Net
Hostitelé venkovských nemovitostí, jako jsou statky, chaty a venkovská útočiště, potřebují uvítací brožuru, která odráží jejich jedinečné prostředí.
Tato univerzální šablona uvítací brožury pro farmářský dům na Airbnb od Template. Net obsahuje rustikální designové prvky a vyhrazený prostor pro podrobnosti specifické pro danou nemovitost, včetně poznámek o venkovních prostorách, místní přírodě a vybavení farmy. Zachycuje kouzlo pobytu na venkově a zároveň obsahuje všechny praktické informace, které hosté potřebují.
✅ Ideální pro: Majitele chat a pronajímatele venkovských domů, kteří nabízejí pobyty zaměřené na pobyt v přírodě.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain MAX a proměňte roztříštěné poznámky o ubytování v elegantní uvítací brožuru ještě rychleji.
Tento desktopový AI asistent má přehled o celé vaší práci. Shromážděte podrobnosti o nemovitosti, uložené zprávy, informace o dodavatelích, doporučení v okolí a dotazy minulých hostů, a pak pomocí funkce Talk-to-Text rychle nadiktujte aktualizace, jako jsou pokyny k parkování nebo připomenutí k odhlášení, i když jste na cestách.
6. Šablona brand booku ClickUp
Šablona ClickUp Brand Book funguje skvěle jako uvítací brožura pro Airbnb, pokud chcete, aby každý kontakt s hostem působil jednotně, od titulní stránky přes domácí řád až po doporučení místních zajímavostí.
Díky přehlednému rozvržení v ClickUp Docs můžete jednou definovat identitu svého ubytování a poté ji znovu použít na všech stránkách a při aktualizacích, takže vaše uvítací brožura zůstane perfektní i při změnách detailů.
Uvnitř můžete zaznamenat základní informace, které utvářejí zážitek hosta, včetně představení nemovitosti a vizuálního stylu, jako jsou loga/značky, barvy a typografie. Součástí je také sekce pro uspořádání doplňkových materiálů k uvítací knížce, jako jsou digitální zdroje, materiály k tisku a ikony pro rychlou orientaci.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zajistěte jednotnost své uvítací brožury pomocí speciální sekce „Představení značky“, která udává tón jazyka a sdělení určených hostům.
- Zajistěte jednotný vzhled všech stránek tím, že jednou nastavíte barvy a typografii značky a poté je použijete ve všech částech průvodce
- Ukládejte materiály pro hosty na jednom místě, včetně digitálních prvků značky a ikon, aby se váš uvítací průvodce snadno aktualizoval a sdílel.
✅ Ideální pro: Majitele butikových ubytování na Airbnb a správce nemovitostí, kteří vytvářejí značkovou příručku pro hosty pro pobyty v prémiové kategorii.
7. Šablona nájemní smlouvy ClickUp
Šablona nájemní smlouvy ClickUp poslouží také jako velmi užitečný dokument pro uvítací brožuru Airbnb, pokud chcete, aby hosté jasně pochopili podmínky pobytu. Obsahuje sekce, které hostitelé obvykle potřebují písemně vyjasnit, včetně využívání nemovitosti a služeb, poškození a oprav a ukončení smlouvy.
Do horní části přidejte podrobnosti o vaší nemovitosti a poté pomocí vestavěných nadpisů proměňte vaše pravidla v průvodce, který si hosté mohou rychle přečíst a řídit se jím. Pokud chcete zkrátit text, ClickUp Brain může vaše zásady přepsat do jednoduchého, pro hosty srozumitelného jazyka a vytvořit souhrnnou verzi na první stránku.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zveřejněte domácí řád v sekci „Používání nemovitosti a služeb“, kde se věnujte klidovým hodinám, návštěvám, parkování, kouření a pokynům k používání spotřebičů
- Vyjasněte odpovědnost v části Škody a opravy, včetně toho, jak by hosté měli hlásit problémy a co může být účtováno
- Definujte, co se stane v případě porušení pravidel pomocí funkce „Ukončení“, a zajistěte tak jednotný postup při řešení problémů během všech pobytů.
✅ Ideální pro: hostitele Airbnb a správce krátkodobých pronájmů, kteří chtějí mít ve své uvítací brožuře jasnou sekci s podmínkami a pravidly.
Jak sdílet uvítací brožuru Airbnb s hosty
Tady je nejjednodušší způsob, jak můžete sdílet svou uvítací brožuru Airbnb při příjezdu hostů:
- Vytvořte dokument „Welcome Book“: Vytvořte v ClickUp Docs průvodce, který zahrnuje check-in, Wi-Fi, domácí řád, „jak to funguje“, místní tipy a check-out. První část udělejte přehlednou, aby hosté mohli najít to podstatné během několika vteřin. Jelikož se jedná o jediný zdroj informací, stačí jej aktualizovat jednou a každý host dostane nejnovější verzi (žádné duplicity).
- Sdílejte jej jako odkaz pouze pro prohlížení: Vygenerujte externí odkaz na dokument pouze pro prohlížení, aby si jej hosté mohli otevřít na mobilu bez nutnosti přihlášení. Vložte tento odkaz do konverzace na Airbnb (a znovu jej pošlete 48–72 hodin před příjezdem). Tím se vyhnete zdlouhavému chatování a hostům poskytnete jedno spolehlivé místo, kam se mohou kdykoli vrátit.
- Uložte si šablonu „Zpráva pro hosty“: Vytvořte v ClickUp krátkou, opakovaně použitelnou zprávu (jako úryvek dokumentu nebo šablonu úkolu ClickUp ), která obsahuje pouze to nejdůležitější – postup při příjezdu, Wi-Fi, parkování, jedno klíčové pravidlo a čas odjezdu – plus odkaz na uvítací brožuru
- Udržujte je aktuální pomocí úkolů a připomínek: Vytvořte si v ClickUp opakující se úkol, abyste každý měsíc aktualizovali místní doporučení, čtvrtletně revidovali domácí pravidla, sezónně ověřovali kontakty pro případ nouze a aktualizovali návody k použití spotřebičů, kdykoli dojde ke změnám
Spravujte svou uvítací brožuru a kontrolní seznam pro hostitele pomocí ClickUp
Uvítací brožura funguje nejlépe, když se snadno aktualizuje. Jedna změna v pokynech k Wi-Fi, parkování nebo přihlášení by neměla znamenat honbu za poznámkami a zprávami.
ClickUp vám pomůže mít vše na jednom místě. Vytvořte a spravujte svou uvítací brožuru v Docs, uchovávejte opakovaně použitelný kontrolní seznam pro předání v Tasks a uložte si šablony zpráv pro hosty připravené k odeslání, abyste nemuseli každý týden přepisovat stejné odpovědi.
A díky umělé inteligenci můžete rychle vylepšit formulace, vytvořit přehledný kontrolní seznam pro odhlášení nebo vygenerovat sekci s místními doporučeními, která bude ladit s vašimi domácími pravidly a stylem.
Vytvořte ji jednou, udržujte ji aktuální a zajistěte hladký průběh každého pobytu.
Často kladené otázky
Vítací brožura Airbnb je průvodce určený pro hosty, který vylepšuje zážitek z pobytu vřelým a značkovým dotekem. Domovní řád je obvykle spíše provozní a obsahuje podrobné pokyny k údržbě nebo informace určené spíše pro uklízečky a spoluhostitele než pro hosty.
Ano, většina šablon uvítacích brožur je nezávislá na platformě. Můžete je snadno přizpůsobit tak, že nahradíte veškeré výrazy specifické pro Airbnb terminologií Vrbo, Booking.com nebo vaší vlastní webové stránky pro přímé rezervace.
Ideálně byste měli vytvořit obojí. Digitální knihu hostů Airbnb lze snadno aktualizovat a sdílet s hosty ještě před jejich příjezdem, zatímco tištěná kopie slouží jako spolehlivá záloha pro ty, kteří dávají přednost papírové verzi nebo mají během pobytu problémy s připojením.
Uložte si hlavní šablonu průvodce Airbnb do centrálního pracovního prostoru, jako je ClickUp, abyste zajistili jednotnost napříč všemi svými nemovitostmi. Poté ji můžete duplikovat a přizpůsobit pro každou nemovitost, čímž zajistíte jednotnost značky a zároveň umožníte zahrnout specifické podrobnosti dané nemovitosti.