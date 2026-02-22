10 nejlepších nástrojů pro politické kampaně pro rok 2026

V 23:47 někdo v chatové konverzaci kampaně napíše zprávu: „Aktualizoval někdo seznam voličů?“ O tři minuty později přijde další odpověď: „Který dokument teď používáme?“
O půlnoci polovina týmu pracuje na různých verzích a den voleb se blíží.
Takto vypadají politické kampaně ve skutečnosti: rychlá rozhodnutí, pozdní noci a neustálý boj o udržení souladu mezi lidmi, daty a sděleními.
Nástroje pro politické kampaně zaplnily tuto mezeru. Od řízení dobrovolníků a terénních operací po sledování oslovování voličů, fundraising, komunikaci a interní koordinaci se software stal páteří moderních kampaní.
V tomto průvodci rozebíráme 10 nejlepších nástrojů pro politické kampaně – těch, na které se mohou týmy kampaní spolehnout, když se situace vyostří a v sázce je hodně. 📈
Co jsou nástroje pro politické kampaně?
Nástroje pro politické kampaně pomáhají kandidátům, manažerům kampaní a zájmovým organizacím koordinovat oslovování voličů, řídit dobrovolníky, sledovat dary a komunikovat s příznivci.
Vedení kampaně často znamená, že musíte zvládat desítky různých úkolů, jako jsou plány oslovování voličů, databáze dárců, koordinace dobrovolníků, logistika akcí a podávání zpráv o dodržování předpisů. To vede k roztříštěnosti práce: fragmentaci pracovních činností mezi více nesouvislými nástroji, kde se ztrácejí důležité informace.
Tyto nástroje používají kandidáti na všech úrovních, od místních školských rad až po federální volby, stejně jako politické akční výbory, zájmové skupiny a organizátoři na místní úrovni.
Moderní software pro správu politických kampaní se vyvinul tak, aby zahrnoval integraci souborů voličů, prediktivní analytiku, peer-to-peer textové zprávy a cílení na voliče pomocí umělé inteligence, aby maximalizoval omezené rozpočty a hodiny dobrovolníků.
92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Co hledat v nástrojích pro politické kampaně
Výběr nesprávného nástroje pro vaši kampaň může vést ke ztrátě času a peněz a donutit váš tým k rigidním pracovním postupům, které neodpovídají vašim potřebám. Tato frustrace narůstá s blížícím se termínem, dobrovolníci dostávají protichůdné signály a vy nemůžete rozšířit své operace v době, kdy je to nejdůležitější.
Zde jsou klíčová kritéria, která je třeba zhodnotit:
- Integrace souborů voličů: Je platforma propojena se soubory voličů jednotlivých států nebo národními databázemi, jako jsou VoteBuilder nebo L2? Plynulý přístup k údajům o voličích eliminuje ruční importy a udržuje vaše cílení aktuální.
- Vícekanálová komunikace: Vyhledejte vestavěné nebo integrované funkce pro zasílání textových zpráv, hromadné rozesílání e-mailů a telefonické bankovnictví, abyste oslovili voliče tam, kde se právě nacházejí.
- Řízení dobrovolníků: Funkce jako plánování směn, přidělování úkolů a kontroly v reálném čase zajišťují hladký průběh vašich operací v terénu.
- Soulad s předpisy a podávání zpráv: Kampaně musí sledovat dary a výdaje pro účely podání u FEC nebo státní volební komise; automatizované nástroje pro zajištění souladu s předpisy snižují počet chyb a riziko auditu.
- Škálovatelnost a snadné použití: Měl by zvládnout nárůst počtu dobrovolníků a kontaktů s voliči bez problémů s výkonem a noví členové týmu by měli být rychle produktivní.
- Funkce umělé inteligence a automatizace: Moderní kampaně těží z cílení na voliče pomocí umělé inteligence, automatického přidělování úkolů a prediktivní analýzy, které pomáhají efektivně alokovat zdroje.
🧠 Zajímavost: Kampaň z domova byla kdysi hlavní strategií: kandidáti jako Warren G. Harding během voleb v USA v roce 1920 zůstali doma a nechali příznivce přijít za nimi, místo aby cestovali po celé zemi. Tento styl s nízkou mobilitou kladl důraz na interakci s místními voliči a osobní kontakt dlouho předtím, než existovaly digitální kampaně.
Software pro politické kampaně v kostce
Zde je srovnání 10 nejlepších nástrojů pro politické kampaně:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp *
|Komplexní plánování kampaní, realizace a automatizace založená na umělé inteligenci
|Tabule pro plánování kampaní, Super Agents pro autonomní pracovní postupy, Dashboardy pro přehled v reálném čase, ClickUp Brain pro kontextovou AI, dokumenty, automatizace, formuláře
|Navždy zdarma; individuální ceny pro podniky
|NationBuilder
|Organizace komunity s integrovaným CRM, webovými stránkami a fundraisingem
|Sjednocené profily příznivců, šablony politických webových stránek, hromadné rozesílání e-mailů a textových zpráv, segmentace na základě zapojení
|Starter od 41 $/měsíc; Pro od 179 $/měsíc; Enterprise na míru
|NGP VAN
|Demokratické a progresivní kampaně vyžadující přístup k seznamům voličů
|Soubor voličů VoteBuilder, aplikace MiniVAN pro volební kampaň, fundraising v souladu s FEC, turf cutting a sledování kontaktů.
|Ceny na míru
|Aristotle Campaign Manager
|Nezaujaté kampaně vyžadující údaje o voličích + dodržování předpisů
|Národní a státní soubory voličů, CRM dárců, automatizované zprávy o dodržování předpisů FEC/státu
|Ceny na míru
|i360
|Republikánské a konzervativní kampaně
|Národní registr voličů, prediktivní modelování, offline aplikace pro volební kampaň, cílení digitální reklamy
|Ceny na míru
|Catalist
|Progresivní organizace zaměřené na infrastrukturu dat a analytiky
|Národní registr voličů, prediktivní modely volební účasti a přesvědčování, porovnávání a obohacování seznamů
|Na základě členství
|Nový/Režim
|Kampaně na podporu a zapojení voličů
|E-mail/telefonát/tweet vašemu zástupci, automatické přiřazování zástupců, webové vložky
|Bezplatný tarif; placený tarif od 44 $/měsíc
|RunningMate (Civitech)
|Kandidáti na nižších místech kandidátky a nováčci
|Snadné zacílení na voliče, správa dobrovolníků a interaktivní mapy
|Ceny na míru
|Impactive
|Organizace vztahů prostřednictvím sítí příznivců
|Import kontaktů, přiřazování voličů, gamifikované oslovování, žebříčky
|Od 50 $/měsíc; Enterprise na míru
|Daisychain
|Digitální organizace a personalizované oslovování založené na umělé inteligenci
|Automatizované SMS/e-mailové zprávy, sjednocené časové osy příznivců, centralizovaná doručená pošta
|Ceny na míru
10 nejlepších nástrojů pro politické kampaně
Potřebujete nástroj, který se přizpůsobí jedinečnému chaosu kampaně, a ne ten, který ho ještě umocňuje.
Nejlepší nástroje pro politické kampaně propojují oslovování voličů, fundraising, koordinaci dobrovolníků a reporting v rámci jednotného systému.
Zde jsou nejlepší nástroje, které zvyšují provozní efektivitu. ✨
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a automatizaci pomocí umělé inteligence)
Na prvním místě našeho seznamu je ClickUp, první konvergovaný AI pracovní prostor na světě. Plánování, viditelnost a inteligence zde fungují společně, což snižuje počet používaných nástrojů a zabraňuje zmatkům.
Pro rychle se pohybující týmy, jako jsou politické kampaně, je tato konvergence důležitá. Ať už koordinujete stovku dobrovolníků nebo řídíte program v několika státech, ClickUp se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu, místo aby vás nutil do rigidní struktury.
Podívejme se, jak můžete plánovat kampaň s ClickUp:
Vizuální plánování kampaní s ClickUp Whiteboards
Strategie kampaně má na začátku několik proměnných částí: mapy volebních okrsků, priority problémů, náčrtky segmentů voličů, sekvence oslovování, hierarchie sdělení... Vše začíná brainstormingem.
ClickUp Whiteboards poskytuje vašemu týmu sdílený vizuální prostor pro skicování nápadů, seskupování témat a mapování celé kampaně před jejím spuštěním.
Například vaše komunikační a terénní týmy v živé plánovací schůzce. Na tabuli vytvoří mapu segmentace voličů, propojí klíčové úkoly ClickUp s každým segmentem a připojí návrhy zpráv Docs. Poté okamžitě převedou segmenty s nejvyšší prioritou do strukturovaných seznamů, které se stanou proveditelnými úkoly.
Vytvořte svou kampaň s ClickUp:
Získejte autonomní AI týmové kolegy s ClickUp Super Agents.
Náročné kampaně s sebou přinášejí rutinní náročnou práci, včetně následných opatření, denních souhrnů, zpráv o pokroku, kontrol dobrovolníků a týdenních rekapitulací oslovení.
ClickUp Super Agents jsou AI kolegové zabudovaní do vašeho pracovního prostoru s kontextem o vaší kampani, takže mohou autonomně provádět vícestupňové pracovní postupy a učit se za pochodu. Lze je spustit ručně nebo nastavit tak, aby fungovaly nepřetržitě.
Jakmile definujete rytmus své kampaně, můžete nakonfigurovat Super Agent tak, aby z vašich aktivit sestavoval týdenní zprávy o dosahu. Sestaví přehled dokončených úkolů, hlášení dobrovolníků, úkolů po termínu a zdůrazní změny oproti minulému týdnu. Výsledkem je souhrn připravený k prezentaci.
Vytvořte si svého prvního superagenta:
Vizualizujte průběh kampaně pomocí dashboardů ClickUp.
Dashboardy ClickUp vám poskytují přehled o všem důležitém v reálném čase: zapojení dobrovolníků, účast na akcích, postup úkolů, termíny a výstupy komunikace. Mohou zahrnovat grafy, statistiky provozních metrik, vyvážení pracovní zátěže, sledování úkolů po termínu a další – nakonfigurované podle potřeb vašeho týmu.
Můžete například vytvořit dashboard „Field Ops“, který ukazuje, kolik telefonátů voličům bylo uskutečněno, kolik dveří bylo zaklepáno, které regiony zaostávají za cíli a kterým dobrovolníkům ještě nebyly přiděleny následné úkoly. Když se minulý týden něco vymyká z normálu, všichni to okamžitě uvidí.
Porozumějte detailům kampaně s ClickUp Brain.
ClickUp Brain je váš vestavěný kontextový AI asistent, který rozumí všemu, co se týká vašeho pracovního prostoru: úkolům, komentářům, dokumentům, tabulkám a dalšímu. Je navržen tak, aby odpovídal na kontextové otázky, vytvářel souhrny a prováděl akce, které odrážejí skutečný stav práce, namísto generických výstupů AI.
Zde je několik příkladů otázek, které můžete položit:
- Shrňte naše 3 hlavní cíle kampaně pro 2. čtvrtletí na základě strategického dokumentu a aktuálních úkolů.
- Přepište tento projev tak, aby lépe rezonoval s nerozhodnutými městskými voliči, přičemž zachovejte náš základní postoj beze změny.
- Vysvětlete, za co jsou tento týden zodpovědné terénní týmy, digitální týmy a tiskové týmy.
- Vypracujte návrh rychlého reakčního plánu na základě těchto aktuálních zpráv a našich stávajících pozičních dokumentů.
- Vytvářejte denní aktualizace pomocí dnes dokončených a zablokovaných úkolů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte opakující se úkoly: Ušetřete hodiny ruční práce vytvořením vlastních spouštěčů, které spustí vaši kampaň na autopilota pomocí ClickUp Automations.
- Shromažďujte data: Shromažďujte přihlášky dobrovolníků, potvrzení účasti na akcích a zpětnou vazbu voličů prostřednictvím přizpůsobitelných formulářů, které se přímo načtou do vašeho systému úkolů pomocí ClickUp Forms.
- Centralizujte dokumentaci: Udržujte celý tým v souladu tím, že budete ukládat plány kampaní, body k diskusi a školicí materiály do ClickUp Docs.
- Propojte se s nástroji třetích stran: Integrujte e-mailové platformy, CRM, sociální aplikace, SMS nástroje, kalendáře a další, abyste s pomocí ClickUp Integrations sjednotili oslovování voličů, sociální zapojení a systémy dobrovolníků do jednoho pracovního postupu.
- Centralizujte rozhodování: Sjednoťte vyhledávání, automatizaci a tvorbu obsahu napříč aplikacemi a vaším pracovním kontextem a zároveň eliminujte rozptýlení AI pomocí ClickUp Brain MAX.
Výhody
- All-in-one pracovní prostor eliminuje rozptýlení nástrojů a přepínání kontextu
- Funkce umělé inteligence urychlují rozhodování a tvorbu obsahu
- Flexibilní struktura se přizpůsobí kampani jakékoli velikosti, od lokální až po celostátní.
Nevýhody
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby prozkoumali všechny funkce.
- Mobilní aplikace zatím nedosahuje úrovně plné funkčnosti desktopové verze.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co o ClickUp říkají skuteční uživatelé?
Recenzent G2 chválí ClickUp:
Nejužitečnější na ClickUp je to, že skutečně řídí celou naši agenturu. ClickUp používáme po celý den pro správu úkolů, Super Agents, interní komunikaci týmu, kalendáře obsahu, dokumentaci, sledování kampaní a mnoho dalšího. Pro nás to není jen nástroj pro správu projektů, je to náš operační systém. Super agenti jsou obrovskou výhodou. Protože celý náš pracovní postup probíhá v ClickUp, agenti nám mohou pomoci téměř se vším, co potřebujeme. Pomáhají nám pracovat rychleji, myslet jasněji a pracovat efektivněji, aniž bychom museli přecházet mezi různými nástroji.
Nejužitečnější na ClickUp je to, že skutečně řídí celou naši agenturu. ClickUp používáme po celý den pro správu úkolů, Super Agents, interní komunikaci týmu, kalendáře obsahu, dokumentaci, sledování kampaní a mnoho dalšího. Pro nás to není jen nástroj pro správu projektů, je to náš operační systém. Super agenti jsou obrovskou výhodou. Protože celý náš pracovní postup probíhá v ClickUp, agenti nám mohou pomoci téměř se vším, co potřebujeme. Pomáhají nám pracovat rychleji, myslet jasněji a pracovat efektivněji, aniž bychom museli přecházet mezi různými nástroji.
2. NationBuilder (nejlepší pro komunitní organizace)
NationBuilder se profiluje jako systém pro organizaci komunit, který kombinuje CRM, nástroj pro tvorbu webových stránek, e-mailový marketing a zpracování darů. Nabízí integrovaný přístup, kdy data příznivců plynule proudí mezi vaší webovou stránkou, e-mailovými seznamy a aktivitami zaměřenými na oslovování veřejnosti.
Databáze „Nation“ této platformy slouží jako centrum pro všechny informace o příznivcích a sleduje každou interakci, od návštěv webových stránek přes dary až po účast na akcích. Tento profilový přístup pomáhá kampaním pochopit zapojení příznivců v průběhu času a podle toho segmentovat oslovování.
NationBuilder také obsahuje vestavěné šablony webových stránek, nástroje pro správu e-mailových kampaní a hromadné zasílání textových zpráv, což snižuje potřebu vlastního vývoje.
Nejlepší funkce NationBuilder
- Vytváří jednotné profily příznivců, včetně darů, událostí, dobrovolníků a historie zapojení pro cílené oslovování.
- Nabízí politické šablony, které se přímo propojují s databází pro automatické aktualizace CRM z registrací a darů.
- Posílejte cílené zprávy segmentům příznivců na základě historie interakcí, umístění nebo vlastních značek.
Výhody
- Silné funkce pro organizování komunity
- Šablony specifické pro politiku
- Zahrnuje řadu funkcí, které vám pomohou vyhnout se problémům s integrací.
Nevýhody
- Omezená integrace nativních souborů voličů
- Přizpůsobení webových stránek může být omezené
- Vysoká náročnost na učení pro týmy, které nejsou s platformou obeznámeny
Ceny NationBuilder
- Starter: Od 41 $/měsíc
- Pro: Od 179 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze NationBuilder
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra:
Co říkají skuteční uživatelé o NationBuiler?
Zde je názor recenzenta G2:
NationBuilder je komplexní řešení pro CRM, webové stránky a transakce kreditními kartami. Obvykle jsou tyto věci komplikované a nesourodé, ale NationBuilder vám umožní začít často během několika hodin namísto dnů nebo týdnů... Někdy jsou vyhledávání a hromadné aktualizace neohrabané. Sdílení na sociálních médiích zaostává za aktuálními trendy. Podcasting a RSS by byly užitečné.
NationBuilder je komplexní řešení pro CRM, webové stránky a transakce kreditními kartami. Obvykle jsou tyto věci komplikované a nesourodé, ale NationBuilder vám umožní začít často během několika hodin namísto dnů nebo týdnů... Někdy jsou vyhledávání a hromadné aktualizace neohrabané. Sdílení na sociálních médiích zaostává za aktuálními trendy. Podcasting a RSS by byly užitečné.
🧠 Zajímavost: Prezidentské volby v USA v roce 1952 znamenaly zlom v médiích, kdy televizní zpravodajské sítě, konkrétně CBS, prosluly využitím počítače UNIVAC I (Universal Automatic Computer) k předpovědi výsledku souboje mezi Dwightem D. Eisenhowerem a Adlai Stevensonem.
3. NGP VAN (nejlepší pro demokratické a progresivní kampaně)
NGP VAN je dominantním poskytovatelem technologií pro demokratické kampaně a progresivní organizace ve Spojených státech. Platforma kombinuje přístup k voličským souborům prostřednictvím VoteBuilder, nástroje pro fundraising prostřednictvím NGP a digitální organizační schopnosti, což z ní činí výchozí volbu pro kampaně provozované v demokratickém ekosystému.
Jeho souborové rozhraní poskytuje přístup k souborům voličů jednotlivých států, které jsou obohaceny o údaje o spotřebitelích, modelovací skóre a historii kontaktů z předchozích kampaní. Organizátoři v terénu jej používají k rozdělení území, vytváření seznamů voličů a zaznamenávání kontaktů s voliči. Síla této platformy spočívá v síťových efektech a integrovaných nástrojích pro správu kontrolního seznamu dodržování předpisů, který pomáhá vyhnout se pokutám FEC.
Nejlepší funkce NGP VAN
- Získejte přístup k státním voličským souborům s prediktivními modelovacími skóre a demografickými údaji, abyste zkrátili práci agitátorům a vytvořili seznamy telefonních čísel.
- Nechte NGP zpracovat dary pomocí integrovaného reportingu v souladu s FEC, čímž snížíte administrativní zátěž spojenou s požadavky na financování kampaní.
- Používejte mobilní aplikaci MiniVAN, která umožňuje agitátorům přístup k seznamům a zaznamenávání kontaktů offline a synchronizuje data, jakmile se obnoví připojení.
Výhody
- Bezkonkurenční údaje o voličích pro progresivní kampaně
- Integrace ekosystému snižuje izolovanost dat
- Standard v oboru, který zkracuje dobu školení zkušených zaměstnanců
Nevýhody
- Exkluzivně slouží demokratickým a progresivním organizacím.
- Rozhraní může působit zastarale ve srovnání s moderními platformami SaaS.
- Přístup často vyžaduje členství v politické straně nebo organizaci.
Ceny NGP VAN
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NGP VAN
- G2: 4/5 (70+ recenzí)
- Capterra:
Co říkají skuteční uživatelé o NGP VAN?
Z recenze G2:
Všichni voliči jsou k dispozici a jejich informace jsou obvykle aktuální. Základní funkce, jako je rychlé vyhledávání a jednoduché seznamy a terénní práce, obvykle fungují dobře... Při pokročilém používání však existuje mnoho překážek, které brání dosažení cílů. V současné době se snažím zajistit, aby při tisku seznamů pro kontaktování voličů mohli agitátoři adekvátně zaznamenat, zda volič nebyl nikdy kontaktován, zda je nepřátelský, nebo zejména zda je výhružný.
Všichni voliči jsou k dispozici a jejich informace jsou obvykle aktuální. Základní funkce, jako je rychlé vyhledávání a jednoduché seznamy a terénní práce, obvykle fungují dobře... Při pokročilém používání však existuje mnoho překážek, které brání dosažení cílů. V současné době se snažím zajistit, aby při tisku seznamů pro kontaktování voličů mohli agitátoři adekvátně zaznamenat, zda volič nebyl nikdy kontaktován, zda je nepřátelský, nebo zejména zda je výhružný.
4. Aristotle Campaign Manager (nejlepší pro nestranické kampaně, které potřebují údaje o voličích)
Aristotle již desítky let poskytuje politická data a technologie pro kampaně a slouží kampaním napříč politickým spektrem. Kombinuje přístup k souborům voličů, správu dárců a reporting o dodržování předpisů pro kampaně, které potřebují spolehlivá data bez omezení ekosystému.
Funkce platformy pro práci s údaji o voličích zahrnují přístup k národním a státním souborům voličů s demografickými překryvy, údaji o spotřebitelích a prediktivním modelováním. Kampaně mohou vytvářet cílené skupiny pro oslovování voličů a sledovat historii kontaktů napříč několika komunikačními kanály.
Aristotle poskytuje služby kampaním bez ohledu na stranickou příslušnost, což z něj činí vhodnou volbu pro republikánské, demokratické i nezávislé kandidáty.
Nejlepší funkce Aristotle Campaign Manager
- Získejte přístup k národním souborům voličů s demografickými, spotřebitelskými a modelovacími údaji, abyste mohli vytvořit cílené skupiny voličů.
- Zajistěte dodržování předpisů FEC a státních předpisů díky automatickému sledování příspěvků a generování zpráv, čímž snížíte administrativní zátěž spojenou s požadavky na financování kampaní.
- Sledujte historii darů, identifikujte potenciální významné dárce a spravujte fundraisingové kanály pomocí integrované funkce CRM.
Výhody
- Nezávislá platforma slouží všem kampaním
- Podrobná historie dat poskytuje historický kontext
- Integrované nástroje pro zajištění souladu s předpisy snižují riziko auditu.
Nevýhody
- Rozhraní může působit zastarale ve srovnání s novějšími platformami.
- Transparentnost cen je omezená; vyžaduje konzultaci s prodejcem.
- Menší komunita uživatelů znamená méně sdílených zdrojů
Ceny Aristotle Campaign Manager
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Aristotle Campaign Manager
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra:
Co říkají skuteční uživatelé o Aristotle Campaign Manager?
Zde je pohled z první ruky:
Jednoduché rozhraní, které však podporuje mnoho funkcí, jako jsou různé aspekty financí... Požadavky na některé funkce jsou příliš rozsáhlé
Jednoduché rozhraní, které však podporuje mnoho funkcí, jako jsou různé aspekty financí... Požadavky na některé funkce jsou příliš rozsáhlé
🔍 Věděli jste? Do prezidentské kampaně v USA v roce 2008 vytvořil tým Baracka Obamy speciální sociální platformu s názvem My.BarackObama.com , která umožňovala příznivcům organizovat se, kontaktovat voliče a koordinovat se způsobem, který dosud nebyl možný.
5. I360 (nejlepší pro republikánské a konzervativní kampaně)
i360 slouží jako primární datová a technologická platforma pro republikánské a konzervativní kampaně a nabízí údaje o voličích, nástroje pro oslovování voličů a možnosti digitální reklamy. Platforma poskytuje přístup k národnímu souboru voličů, který je obohacen o údaje o spotřebitelích a prediktivní modelování určené pro konzervativní cílení.
Datové vědecké schopnosti platformy zahrnují prediktivní modely pro přesvědčování voličů, pravděpodobnost volební účasti a postoje k jednotlivým tématům, což pomáhá kampaním alokovat zdroje na voliče, kteří s největší pravděpodobností zareagují.
Nejlepší funkce i360
- Získejte přístup k národním voličským souborům s prediktivními modelovacími skóre optimalizovanými pro republikány a konzervativce.
- Používejte mobilní aplikaci, která funguje offline a synchronizuje se, jakmile se obnoví připojení, což umožňuje terénním týmům přístup k seznamům voličů a zaznamenávání kontaktů voličů přímo na místě.
- Propojte data o cílových voličích s digitálními reklamními kampaněmi v oblasti displejů, videa a připojených televizí.
Výhody
- Podrobné údaje a prediktivní modely pro konzervativní kampaně
- Integrovaná koordinace terénních a digitálních kampaní
- Přehled o situaci v terénu v reálném čase díky dashboardům
Nevýhody
- Exkluzivně slouží republikánským a konzervativním organizacím.
- Pro přístup je nutné členství v ekosystému.
- Ceny a podmínky nejsou veřejně dostupné.
Ceny i360
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze i360
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra:
Co říkají skuteční uživatelé o i360?
Přímo od uživatele:
Díky automatizaci telefonních hovorů v i360 je velmi snadné volat lidem jeden po druhém. Je také snadné nastavit dispozice při návštěvách lidí v jejich domovech v rámci politických kampaní... Někdy může být aplikace trochu nestabilní a zamrzat, když přidáte skript pro zanechání hlasové zprávy.
Díky automatizaci telefonních hovorů v i360 je velmi snadné volat lidem jeden po druhém. Je také snadné nastavit dispozice při návštěvách lidí v jejich domovech v rámci politických kampaní... Někdy může být aplikace trochu nestabilní a zamrzat, když přidáte skript pro zanechání hlasové zprávy.
6. Catalist (nejlepší pro progresivní organizace zaměřené na data)
Catalist funguje jako poskytovatel datové infrastruktury pro progresivní organizace a spravuje národní soubor voličů, který slouží jako základ pro cílení a analýzy. Nejedná se o platformu pro správu kampaní, ale o datovou vrstvu, na které staví jiné nástroje.
Jeho databáze kombinuje záznamy o registraci voličů s údaji o spotřebitelích, demografickými informacemi a historií kontaktů. Členský model platformy znamená, že data shromážděná jednou organizací obohacují soubor pro všechny členy, což v průběhu času zlepšuje přesnost cílení.
Nejlepší funkce Catalist
- Získejte přístup k komplexní databázi voličů doplněné o historii kontaktů z progresivního hnutí.
- Využijte prediktivní modelování a analytické funkce, které hodnotí pravděpodobnost účasti a potenciál přesvědčivosti, a pomáhají kampaním upřednostňovat kontakt s voliči.
- Porovnejte seznamy svých příznivců s databází voličů, abyste mohli doplnit registrační údaje, aktualizovat adresy a identifikovat duplicity.
Výhody
- Síťové efekty zlepšují kvalitu dat v průběhu času.
- Sofistikované analytické nástroje pro strategie založené na datech
- Základ pro progresivní datovou infrastrukturu
Nevýhody
- Členský model vyžaduje organizační závazek.
- Chybí pokročilé nástroje, což vyžaduje integraci
- Exkluzivně slouží progresivním organizacím
Ceny Catalist
- Na základě členství
Hodnocení a recenze Catalist
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra:
Co říkají skuteční uživatelé o Catalistu?
Jedna recenze to vyjadřuje takto:
Nejlepší na Catalist.io je, že vám poskytuje několik přehledů napříč všemi platformami najednou... Když se dívám na svůj dashboard, někdy mě zahlcení tolika daty a přehledy až ohromuje.
Nejlepší na Catalist.io je, že vám poskytuje několik přehledů napříč všemi platformami najednou... Když se dívám na svůj dashboard, někdy mě zahlcení tolika daty a přehledy až ohromuje.
🧠 Zajímavost: Ačkoli se často uvádí, že první významnou televizní debatou byla slavná debata mezi Kennedym a Nixonem v roce 1960, ve skutečnosti se již v roce 1956 konala televizní debata, které se zúčastnily dvě významné ženy. Eleanor Rooseveltová a Margaret Chase Smithová debatovaly jménem svých stran, což bylo jedním z prvních případů využití televize jako média pro volební kampaň.
7. New/Mode (nejlepší pro kampaně zaměřené na prosazování zájmů a zapojení voličů)
New/Mode se zaměřuje spíše na propagační kampaně a zapojení voličů než na volební politiku. Platforma umožňuje organizacím vytvářet vícekanálové propagační akce, jako jsou e-maily zákonodárcům nebo telefonáty úředníkům, které mohou příznivci provádět s minimálním úsilím.
Síla této platformy spočívá v tom, že zpřístupňuje advokacii. Příznivci zadají svou adresu a New/Mode automaticky identifikuje jejich volené zástupce a příslušným způsobem směruje zprávy. Pro organizace zabývající se advokacií a neziskové organizace poskytuje speciálně vyvinuté nástroje, které běžné kampaně postrádají.
Nové/nejlepší funkce
- Vytvářejte kampaně, které umožňují příznivcům automaticky posílat e-maily, volat nebo tweetovat svým voleným zástupcům.
- Identifikujte správné zástupce na základě adres příznivců a automaticky se zaměřte na konkrétní výbory nebo strany.
- Přidejte na svůj web nebo do e-mailů aktivity na podporu vaší věci a zvyšte tak míru účasti.
Výhody
- Speciálně navržen pro prosazování zájmů a zapojení voličů
- Příjemná zkušenost pro příznivce zvyšuje účast
- Flexibilní nasazení na jakémkoli webu nebo v e-mailu
Nevýhody
- Omezené funkce volební kampaně, jako je integrace seznamu voličů
- Zaměřeno na prosazování zájmů, nikoli na komplexní řízení kampaní
- Menší platforma ve srovnání s hlavními poskytovateli politických technologií
Ceny pro nové/režim
- Jednotlivec: Navždy zdarma
- Grassroots: 44 $/měsíc
- Týmy: 189 $/měsíc
- Movement Builder+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze New/Mode
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra:
Co říkají skuteční uživatelé o New/Mode?
Podle jednoho recenzenta:
Uživatelské rozhraní jejich platformy V2 impact je velmi uživatelsky přívětivé a promyšlené. Automatický výběr příjemců na základě poštovních směrovacích čísel je v této oblasti vzácnou funkcí.
Uživatelské rozhraní jejich platformy V2 impact je velmi uživatelsky přívětivé a promyšlené. Automatický výběr příjemců na základě poštovních směrovacích čísel je v této oblasti vzácnou funkcí.
8. RunningMate od Civitech (nejlepší pro kandidáty na nižších místech volebního lístku a kandidáty, kteří kandidují poprvé)
RunningMate se zaměřuje na kandidáty, kteří kandidují poprvé a potřebují efektivní nástroje pro kampaň bez složitosti a nákladů podnikových platforem. Platforma zjednodušuje oslovování voličů, agitování a koordinaci dobrovolníků pro kampaně, které mohou postrádat zkušené politické pracovníky.
Společnost Civitech navrhla aplikaci RunningMate s cílem snížit překážky pro kandidáty ucházející se o místní funkce, jako jsou školské rady nebo městské rady, kde jsou zdroje omezené.
Nejlepší funkce RunningMate od Civitech
- Získejte přístup k údajům o voličích a vytvořte cílené seznamy kontaktů pomocí snadno použitelného rozhraní.
- Spravujte registrace dobrovolníků a přidělujte směny pro kampaň bez samostatných nástrojů pro plánování.
- Zobrazte si soubory voličů a neregistrované potenciální voliče na interaktivních mapách a upřednostněte volební okrsky s vysokým potenciálem.
Výhody
- Dostupné pro začínající kandidáty i kandidáty na nižších místech volebních listin.
- Snižte složitost a zkraťte dobu učení
- Integrované základní funkce v jedné platformě
Nevýhody
- Omezené pokročilé funkce ve srovnání s podnikovými platformami
- Menší komunita uživatelů a méně sdílených zdrojů
- Nemusí být vhodný pro větší kampaně.
Ceny RunningMate od Civitech
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze RunningMate
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... Před vznikem moderních médií se kampaně opíraly o cestování vlakem. Kandidáti jako William Jennings Bryan využívali tzv. whistle-stop tours, při nichž vlaky denně zastavovaly v mnoha městech, aby kandidát mohl přímo oslovit dav a budovat vztahy s voliči, které se dnes technologie snaží digitálně napodobit.
9. Impactive (nejlepší pro vztahovou organizaci prostřednictvím sítí příznivců)
Impactive se zaměřuje na relační organizaci: strategii mobilizace voličů prostřednictvím jejich osobních sítí namísto studené oslovování. Platforma pomáhá kampaním využívat kontakty, které již podporovatelé mají, a proměňuje každého dobrovolníka v potenciálního organizátora.
Základní myšlenkou je, že lidé jsou ochotnější jít volit nebo se zapojit jako dobrovolníci, když je o to požádá někdo, koho znají. Impactive umožňuje příznivcům importovat své kontakty, identifikovat voliče ve svých sítích a zasílat jim personalizované zprávy, čímž gamifikuje účast a podporuje přátelskou soutěž.
Nejlepší funkce Impactive
- Umožněte příznivcům importovat své kontakty a identifikovat voliče v rámci svých osobních sítí, s navrhovanými zprávami pro sledování dosahu.
- Zábavnou formou motivujte dobrovolníky pomocí žebříčků, odznaků a týmových soutěží, které podporují dlouhodobé zapojení dobrovolníků.
- Usnadněte svým příznivcům sdílení obsahu kampaně a výzev k akci na jejich sociálních sítích.
Výhody
- Využívá autentické vztahy pro větší dopad
- Rozšiřte dosah prostřednictvím sítí příznivců
- Zajímavé zkušenosti udržují dobrovolníky motivované
Nevýhody
- Vyžaduje souhlas příznivců ke sdílení osobních kontaktů.
- Méně efektivní pro kampaně bez silné základny příznivců
- Doplňuje tradiční terénní operace, místo aby je nahrazoval.
Ceny Impactive
- Standard: 50 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Impactive
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Daisychain (nejlepší pro digitální organizaci a personalizované oslovování založené na umělé inteligenci)
Daisychain zefektivňuje digitální organizaci progresivních kampaní prostřednictvím automatizace založené na umělé inteligenci a sjednocených údajů o příznivcích. Platforma propojuje nástroje jako ActBlue a Mobilize a umožňuje personalizované SMS/e-mailové zprávy, úkoly a sledování.
Kladou důraz na škálovatelné oslovování 1:1 prostřednictvím automatizace, charmů (personalizovaných obrázků) a cest, které vedou příznivce jednotlivými kroky zapojení, spíše než na mapování sítí peer-to-peer.
Nejlepší funkce Daisychain
- Automatizujte personalizované textové zprávy/e-maily pomocí konverzací s umělou inteligencí a dynamického obsahu pro cílené oslovení.
- Sjednoťte data z více zdrojů do časových os pro komplexní sledování cesty příznivců.
- Přiřazujte úkoly a sledujte odpovědi prostřednictvím centralizované schránky s filtry a exporty.
Výhody
- Integruje roztříštěné nástroje do svého pracovního postupu
- Škálujte personalizovanou organizaci bez velkého počtu zaměstnanců
- Pokročilá automatizace snižuje manuální úsilí
Nevýhody
- Pro plnou funkčnost je nutné importovat data/provést nastavení.
- Méně důrazu na skutečné vztahy s kolegy
- Nová platforma s menší přítomností na trhu
Ceny Daisychain
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Daisychain
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Slovo „kandidát“ pochází z latinského candidus, což znamená „zářivě bílý“, a odkazuje přímo na speciálně vybílené tógy (toga candida), které se nosily jako symbol poctivosti a neúplatnosti.
Může obecný nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, fungovat pro politické kampaně?
Ano. Kampaně jsou v zásadě výzvami v oblasti řízení projektů s jedinečnými omezeními. ClickUp zajišťuje koordinaci dobrovolníků, plánování akcí a správu úkolů, zatímco jeho funkce umělé inteligence pomáhají zvládat přetížení informacemi, které je běžné v rychle se měnících kampaních.
Jaký je rozdíl mezi CRM pro kampaně a softwarem pro správu kampaní?
CRM pro kampaně se zaměřuje na vztahy s příznivci a dárci prostřednictvím sledování interakcí a darů. Na druhou stranu software pro správu kampaní zahrnuje širší provozní potřeby, jako je přidělování úkolů, plánování dobrovolníků a koordinace v terénu.
Jak AI mění řízení politických kampaní?
Umělá inteligence nyní pohání modely zacílení na voliče, automatizuje rutinní komunikaci a pomáhá kampaním identifikovat vzorce v chování příznivců. Nástroje jako ClickUp Brain přinášejí pomoc umělé inteligence do každodenního chodu kampaní tím, že navrhují oslovení, stanovují priority úkolů a vyhledávají relevantní informace bez ručního vyhledávání.