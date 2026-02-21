Pokud je váš CRM systém funkční a aktuální, proč máte někdy pocit, že váš tým se živí zadáváním dat?
To je problém, který má automatizace CRM řešit. Obchodní zástupci by měli prodávat, podpora by měla uzavírat případy a provoz by měl vylepšovat systém. Neměli by kopírovat poznámky do polí, přepisovat stejné následné e-maily nebo hledat aktualizace v záznamech.
To je cíl, který si klade Salesforce Einstein Copilot.
V této příručce si ukážeme, jak používat Salesforce Einstein Copilot pro automatizaci CRM, včetně příkladů použití a nastavení.
Co je Salesforce Einstein Copilot?
Salesforce Einstein Copilot (nyní Agentforce) je konverzační AI asistent Salesforce pro práci s CRM – je navržen tak, aby odpovídal na otázky, generoval obsah a prováděl akce v aplikacích Salesforce pomocí pokynů v přirozeném jazyce. Je určen pro prodejní, servisní a marketingové týmy, které jsou unavené z toho, že tráví celé dny ručními aktualizacemi CRM.
🌼 Věděli jste, že: Přibližně 64 % podniků, které investují do AI pro CRM, uvádí, že zaznamenaly měřitelnou návratnost investic již během prvního roku, což znamená, že tyto nástroje se často rychle vyplatí, pokud jsou propojeny s reálnými pracovními postupy, jako je hodnocení potenciálních zákazníků, prognózy a následné kroky.
Jak Einstein Copilot funguje pro automatizaci CRM
Na vysoké úrovni funguje Einstein Copilot ve třech krocích:
- Zadáte příkaz: Položte otázku nebo zadejte příkaz v běžné angličtině, stejně jako byste to udělali kolegovi. Například: „Napiš e-mail Jane Doe ohledně prodloužení její smlouvy.“
- Copilot interpretuje váš záměr: Umělá inteligence analyzuje váš požadavek, aby pochopila, čeho chcete dosáhnout. Poté identifikuje konkrétní „akce“, které musí provést, aby úkol splnila.
- Copilot zpracuje požadavek a provede: Načte relevantní kontext z vašich dat a metadat Salesforce (a v případě připojení také z Data Cloud nebo jiných zdrojů) a poté provede požadované akce.
V lepším světle jsou dvě hlavní koncepce, díky nimž to funguje, zakotvení a akce. Význam:
- Základ: Einstein Copilot je „zakotven“ ve specifických datech vaší organizace – vašich účtech, kontaktech a příležitostech v Salesforce Data Cloud. Tím je zajištěno, že odpovědi, které poskytuje, jsou relevantní a přesné pro vaše podnikání.
- Akce: Jedná se o předem připravené dovednosti, které Copilot může použít, jako například „shrnout účet“ nebo „aktualizovat příležitost“. Dokáže dokonce propojit více akcí dohromady, aby zvládl složitější požadavky, a to vše při respektování zabezpečení vašich dat a uživatelských oprávnění prostřednictvím vrstvy důvěry Salesforce.
Klíčové funkce Einstein Copilot pro automatizaci CRM
Nyní, když víte, jak to funguje, podívejme se na konkrétní typy manuální práce, které vám může ušetřit.
- Knihovna akcí a vícestupňové provádění: Einstein Copilot může spouštět předem připravené akce, jako je shrnutí záznamu, aktualizace polí, vytváření následných akcí, a může také spojovat více akcí dohromady, aby dokončil požadavek.
- Automatizace založená na toku: Pro automatizaci CRM můžete pomocí akcí agentů přenést automatizace Salesforce Flow do prostředí Copilot. To znamená, že Copilot může spouštět stejnou logiku procesů, kterou již používáte pro směrování, schvalování, aktualizace dat a vytváření následných akcí, ale iniciovanou přirozeným jazykem za účelem automatizace opakujících se úkolů.
- Vlastní témata, která odpovídají vašim pracovním postupům: Správci mohou asistenta přizpůsobit konkrétním obchodním procesům definováním vlastních témat s příslušnými pokyny a akcemi, které k danému tématu patří.
- Ochranné mechanismy pro automatizaci: Einstein Trust Layer je bezpečnostní vrstva kolem generativní AI, která zahrnuje nulové uchovávání dat u externích poskytovatelů modelů, mechanismy ochrany dat, jako je maskování, a protokolování nebo monitorování interakcí.
📮ClickUp Insight: 30 % pracovníků věří, že automatizace jim může ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že jim může uvolnit 3–5 hodin pro hlubokou, soustředěnou práci.
I malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který můžete věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji. 💯
S AI agenty ClickUp a ClickUp Brain můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a transformovat poznámky z jednání do konkrétních kroků – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp vám na jednom místě nabízí vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci svého pracovního dne. 💫
Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % díky konsolidaci tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem informací, který se snadněji spravuje a škáluje.
Jak nastavit Einstein Copilot v Salesforce
Začátky s novým nástrojem mohou být náročné, proto vás provedeme procesem nastavení Einstein Copilot.
Nejprve se ale ujistěte, že máte vše, co potřebujete.
🎯 Seznam předpokladů:
- Salesforce Enterprise, Unlimited nebo Developer Edition
- Oprávnění správce systému nebo delegovaný přístup k nastavení
- Data Cloud umožňuje vylepšené zakotvení dat
- Nakonfigurovaná vrstva Einstein Trust Layer
Jakmile potvrdíte předpoklady, začněte s procesem nastavení.
Krok 1: Ve vaší organizaci Salesforce najděte stránku „Nastavení“.
Krok 2: Pomocí pole Rychlé vyhledávání vyhledejte „Einstein Copilot“ a otevřete jeho stránku nastavení.
Krok 3: Nyní zapněte tuto funkci pro vaši organizaci. Jedná se o hlavní přepínač, který aktivuje asistenta.
Krok 4: Rozhodněte, kdo bude Copilot používat. Můžete přiřadit oprávnění konkrétním profilům uživatelů nebo vytvořit speciální sadu oprávnění pro udělení přístupu.
Krok 5: V nástroji pro tvorbu pokynů můžete nyní přizpůsobit způsob, jakým Copilot reaguje. Můžete dokonce vytvářet vlastní pokyny, které používají terminologii vaší společnosti a jsou v souladu s vašimi konkrétními obchodními procesy.
Krok 6: Než Copilot nasadíte v celé organizaci, vždy jej otestujte v testovacím prostředí. Tak můžete odhalit případné chyby a vylepšit příkazy, aniž byste ovlivnili živá data.
Krok 7: Po úspěšném testování nasadit Copilot do produkčního prostředí. Shromáždit zpětnou vazbu od uživatelů a pokračovat v přidávání vlastních akcí a vylepšování pokynů, aby byl asistent časem ještě užitečnější.
Případy použití Einstein Copilot pro automatizaci CRM
Einstein Copilot přináší největší užitek, když jej použijete v každodenních pracovních postupech svého týmu.
Ačkoli jsou tyto funkce samy o sobě působivé, jejich hodnota spočívá v tom, jak řeší konkrétní, opakující se problémy, které zpomalují práci každého oddělení. Různé týmy jej mohou používat následujícími způsoby. 👇
Prodejní týmy
Umělá inteligence zde může pomoci snížit čas, který obchodní zástupci tráví údržbou CRM a zadáváním dat, tím, že shrne účty a příležitosti, zaznamená výsledky hovorů a převede další kroky na aktualizace. Navíc urychluje následné e-maily, které odrážejí kontext obchodu a historii zákazníka, takže komunikace zůstává relevantní.
Finanční týmy
Einstein Copilot dokáže shrnout podrobnosti o potenciálních zákaznících z minulých interakcí, identifikovat chybějící pole pro dodržování předpisů a navrhnout postup pro další kroky v souladu s předpisy. Dokáže navrhnout oslovení, které odkazuje na stanovené cíle klienta, jeho preference v oblasti rizika a způsobilost produktu. Poradcům a interním prodejcům také doporučuje nejvhodnější další kroky (naplánovat hovor o vhodnosti, vyžádat si dokumenty nebo předat případ licencovanému specialistovi) na základě kontextu CRM.
Týmy maloobchodu a e-commerce
Umělá inteligence využívá signály, jako je chování v košíku, servisní chaty a historie objednávek, k identifikaci zákazníků s nejvyšší pravděpodobností konverze. S tímto kontextem mohou následné kroky odkazovat na prohlížené produkty, dostupnost a omezení dodání. Na straně servisu se před odpovědí zástupce shrnují časové osy objednávek a důvody vrácení. Díky tomu je snazší poskytovat řešení v souladu s politikou v méně zprávách.
Týmy v oblasti cestovního ruchu a pohostinství
Copilot organizuje stížnosti tím, že extrahuje podrobnosti rezervace a klasifikuje typ problému. Díky stručnému shrnutí případu je eskalace jednodušší pro recepci a týmy podpory. Doporučení pro nápravu se pak mohou přizpůsobit pravidlům věrnostního programu uloženým v profilu hosta. Upselling zůstává relevantní, protože doplňky jsou navrhovány na základě historie cestovatele a účelu cesty.
Omezení používání Einstein Copilot pro automatizaci CRM
Žádný nástroj není dokonalý, a proto je důležité pochopit omezení Einstein Copilot, abyste si mohli stanovit realistická očekávání. Pokud si budete těchto omezení vědomi, pomůže vám to naplánovat efektivnější implementaci a vyhnout se frustraci.
- Závislost na kvalitě dat: Einstein Copilot je tak dobrý, jak kvalitní jsou data ve vaší organizaci Salesforce. Pokud je kvalita vašich dat špatná – s neúplnými, zastaralými nebo nepřesnými záznamy – budou odpovědi AI příliš
- Vázanost na ekosystém Salesforce: Tento nástroj je navržen tak, aby fungoval výhradně v rámci ekosystému Salesforce. To je skvělé pro úkoly v rámci CRM, ale vytváří to slepé místo, když práce přesahuje do jiných platforem, jako jsou nástroje pro řízení projektů nebo komunikační aplikace.
- Vlastní akce vyžadují konfiguraci: Předem připravené akce jsou užitečné, ale pro automatizaci jedinečných pracovních postupů vaší společnosti bude správce muset investovat čas do vytváření a konfigurace vlastních akcí.
- Úvahy ohledně licencí: Einstein Copilot je obvykle doplňkový produkt, což znamená, že pravděpodobně bude vyžadovat další investici nad rámec vašich standardních licencí Salesforce.
Alternativy k Einstein Copilot pro automatizaci vašich CRM pracovních postupů
Nativní AI pro CRM sice pomáhá v rámci Salesforce, ale váš pracovní postup tím málokdy končí. Po uzavření obchodu následují další kroky, jako je zaškolení, implementace, finance a podpora v rámci jiných nástrojů.
A právě tady začíná narůstat pracovní zátěž. Týmy začínají přepínat mezi aplikacemi, jen aby našly nejnovější údaje o zákaznících, předávací poznámky a vlastníky pro další akce.
Vyzkoušejte ClickUp, konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, který tento problém řeší tím, že spojuje úkoly, dokumenty, konverzace, reporty a umělou inteligenci, takže aktivity CRM mohou spouštět a sledovat práci, která se děje kdekoli jinde.
Pro začátek můžete použít software ClickUp CRM k vytvoření univerzálního systému pro správu kontaktů, účtů a obchodů ve stejném pracovním prostoru, kde již probíhá vaše činnost. Je navržen tak, aby vám umožnil ukládat data zákazníků, propojit je přímo s úkoly a dokumenty a automatizovat následné kroky a aktualizace obchodů – s využitím umělé inteligence.
Nyní se podívejme podrobněji na to, co toto nastavení CRM zahrnuje:
Proměňte úspěchy CRM v jasné předávky pomocí ClickUp Brain.
Pomocí ClickUp Brain přeměňte úspěch na předání připravené k onboardingu ve svém pracovním prostoru.
Brain pracuje s kontextem již zachyceným v ClickUp, včetně úkolů a dokumentů, a dokáže shrnout dlouhé vlákna, připravit aktualizace a pomoci naplánovat další kroky, aniž by došlo ke ztrátě jakýchkoli detailů.
Například otevřete úkol předání a zadejte @My Brain, abyste vygenerovali soukromý souhrn kontextu zákazníka, poznámky k rozsahu, rizika a otevřené otázky, a poté jej vložte do vlákna pro tým.
ClickUp Brain také podporuje vytváření podúkolů přímo v ClickUp, což pomáhá rozdělit předání na vlastní, sledovatelnou práci v okamžiku potvrzení dohody.
🚀 Výhoda ClickUp: Používejte ClickUp Brain MAX jako svého AI společníka na ploše! Otevřete Brain MAX a spusťte jediný dotaz, který načte data z ClickUp, vašich připojených aplikací a webu, a poté použijte funkci Talk-to-Text k zaznamenání dalších kroků, jak je vyslovujete.
Pokud používáte rozšíření pro Chrome, připněte si ho a nechte Brain MAX k dispozici v postranním panelu, zatímco čtete záznam CRM nebo článek nápovědy. Tak můžete snadno shrnout to, co právě prohlížíte, a zaznamenat úkoly, aniž byste museli opustit stránku.
Provádějte následné kroky na autopilotu s ClickUp Super Agents a ClickUp Automations.
ClickUp Super Agents řídí vícestupňový proces, který začíná v okamžiku, kdy dojde k aktivitě CRM. Jsou to vaši kolegové z týmu AI (stejně jako neobvyklí lidští spolupracovníci), kteří se starají o rutinní následné kroky, příchozí požadavky a přidělování úkolů – vše v kontextu.
A nejlepší na tom je, že tyto agenty můžete konfigurovat podle svých potřeb, s pokyny, spouštěči, nástroji a znalostmi, aby zůstali v souladu s vašimi procesy.
Spojte to s automatizací ClickUp, aby vaše procesy byly ještě plynulejší. Automatizace může aktualizovat stavy, nastavovat termíny a směrovat úkoly správnými fázemi v závislosti na postupu práce.
Například když se úkol onboardingu přesune do stavu „Ready to Kickoff“ (Připraveno ke spuštění), automatizace může spustit Super Agent.
Agent může sestavit nejnovější kontext zákazníka z dokumentů a historie úkolů, navrhnout úvodní briefing, vytvořit požadované dílčí úkoly pro implementaci a finance a označit správné vlastníky pro kontrolu. Získáte tak konzistentní pracovní postup, který lze škálovat na každého nového zákazníka, i když je tým zaneprázdněn.
⚡Archiv šablon: Pokud chcete, aby za vás byly zpracovány složité procesy, použijte šablonu ClickUp Advanced CRM! Použijte ji k získání kompletní struktury CRM, včetně 22 vlastních stavů ClickUp a vlastních polí ClickUp připravených pro CRM, jako je odvětví a pracovní pozice. Šablona zůstává při každodenním používání lehká, ale zároveň podporuje hlubší segmentaci a následné pracovní postupy, když potřebujete více detailů.
Získejte reporty založené na umělé inteligenci přímo v ClickUp Dashboards.
Pomocí karet AI můžete přidat reporty založené na umělé inteligenci přímo do svých dashboardů ClickUp. Tyto karty vám poskytují vyhrazené místo, kde můžete spustit příkaz AI na základě pracovních dat ve vašem pracovním prostoru a poté si výstup ponechat viditelný vedle svých stávajících metrik.
Nejflexibilnější možností je karta AI Brain, která vám umožňuje spustit vlastní výzvu. Výzvy můžete formulovat kolem operací CRM, například „Shrňte nové obchody tohoto týdne a seřaďte úkoly pro další kroky podle vlastníka“ nebo „Vytáhněte předání účtů, u kterých chybí termíny, a označte ty, které jsou ohroženy“.
Vytvořte automatizaci CRM, kterou váš tým skutečně používá, pomocí ClickUp.
AI asistenti jako Einstein Copilot vám mohou výrazně ulehčit práci s CRM. Týmy, které z nich těží nejvíce, však mají jedno společné: automatizaci považují za součást pracovního postupu.
To znamená čistá data, jasná pravidla a jednotné návyky v zadávání pokynů v rámci celého týmu. Protože cílem není „více AI“. Cílem je méně kliknutí a více času pro zákazníky.
Pokud chcete automatizaci využít pro CRM a ještě více, zvolte ClickUp. Zachyťte procesy a postupy v dokumentech, sledujte jejich provádění v úkolech a pomocí AI sledujte pokrok. A pak k tomu přidejte ještě automatizaci a integraci!
Začněte zdarma s ClickUp a proměňte automatizaci CRM v systém, který váš tým skutečně dokáže provozovat. ✅
Často kladené otázky
Einstein Copilot je navržen speciálně pro data a pracovní postupy Salesforce CRM, zatímco Microsoft Copilot funguje napříč aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Outlook a Teams. Správná volba závisí na tom, kde se nacházejí nejdůležitější data a každodenní práce vašeho týmu.
Einstein Copilot funguje v rámci platformy Salesforce, ale Salesforce můžete propojit s nástroji pro správu projektů, jako je ClickUp, pomocí nativních integrací. To vám umožní synchronizovat data CRM s pracovními postupy projektu, což týmům poskytne přehled o záznamech zákazníků i prováděné práci.
Cena Einstein Copilot se liší podle edice Salesforce a obvykle se nabízí jako doplňková licence. Pro získání nejpřesnější ceny byste se měli obrátit přímo na Salesforce a požádat o nabídku na základě konkrétní konfigurace a počtu uživatelů ve vaší organizaci.
Mezi hlavní omezení patří závislost na kvalitních datech ve vaší organizaci Salesforce a skutečnost, že funguje pouze v rámci ekosystému Salesforce. Automatizace jedinečných obchodních procesů navíc vyžaduje konfiguraci vlastních akcí správcem.