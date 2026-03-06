11 nejlepších AI agentů pro uživatele bez znalosti programování v roce 2026

AI agenti již nejsou určeni pouze pro technické týmy.
I týmy bez technických znalostí mohou nyní vytvářet výkonné AI agenty, kteří kvalifikují potenciální zákazníky, spravují pracovní postupy, analyzují data a přijímají rozhodnutí. To vše bez psaní jediného řádku kódu nebo nastavování složité infrastruktury.
Agenty můžete navrhovat pomocí vizuálních nástrojů, příkazů v přirozeném jazyce a integrací typu plug-and-play s nástroji, které již používáte.
V tomto blogovém příspěvku se zaměříme na nejlepší AI agenty pro uživatele bez znalosti programování, kteří pomáhají koordinovat vícestupňové pracovní postupy a snižovat manuální práci.
Co byste měli hledat v nejlepších AI agentech pro uživatele bez znalosti programování?
Pro týmy bez znalosti programování není při výběru platformy AI agentů rozhodující, jak chytře agent zní v demoverzi. Důležité je, zda agent dokáže spolehlivě fungovat, jakmile se stane součástí každodenní práce.
Jakmile AI agenti překročí hranice experimentování a začnou se zabývat skutečnými úkoly a pracovními postupy, začne být mnohem důležitější několik praktických požadavků než pouhá inteligence, například:
- Agent by měl být snadno nastavitelný, aniž by vytvářel křehkou logiku, která se časem stává obtížně spravovatelnou.
- Agent musí fungovat ve stejném systému, ve kterém již jsou uloženy vaše úkoly, dokumenty, data a pracovní postupy.
- Týmy by měly mít jasný přehled o tom, co agent udělal, co ho spustilo, a měly by mít možnost zasáhnout, aniž by musely znovu vytvářet pracovní postupy.
- Agent by měl podporovat koordinaci pracovních postupů bez mikromanagementu a ručního sledování.
👀 Věděli jste? 30 % lidí uvádí, že jejich největší frustrací u AI agentů je to, že znějí sebevědomě, ale dělají chyby.
Právě proto je důležitá spolehlivost a kontextová informovanost. Hledejte AI agenty, kteří jsou zakotveni v kontextu pracovního prostoru, vykazují transparentní akce a umožňují vašemu týmu zasáhnout v případě potřeby.
📚 Další informace: Potřebujete inspiraci? Podívejte se na tyto příklady AI agentů a zjistěte, jak různé nástroje využívají agenty.
Nejlepší AI agenti pro uživatele bez znalosti programování na první pohled
Zde je stručný přehled nejlepších AI agentů pro uživatele bez znalosti programování a toho, v čem vynikají.
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny* (USD/uživatel/měsíc)
|ClickUp
|Super agenti, kontext pracovního prostoru v reálném čase, nástroj pro tvorbu agentů v přirozeném jazyce bez nutnosti programování, vyhledávání v podniku, řídicí panely s AI kartami, nativní automatizace
|Týmy bez znalosti programování, které chtějí AI agenty začlenit do svých pracovních postupů
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Agenti Zapier
|Zapier Central agent builder, prompt chaining, paměť, nastavení přirozeného jazyka, webhooky, integrace OpenAI, více než 8000 aplikací, integrace Slack a Sheets
|Zakladatelé a marketéři automatizující pracovní postupy napříč aplikacemi
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29,99 $/měsíc.
|Vytvořte
|Tvůrce scénářů, integrace OpenAI, paměťové bloky, plánování, více než 3000 aplikací, podmíněná logika
|Vizuální myslitelé vytvářející pokročilé automatizace pomocí logiky drag-and-drop
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10,59 $/měsíc.
|Relevance AI
|Nástroj pro tvorbu agentů s řetězením, pamětí, vektorovým vyhledáváním a funkcemi pro týmovou spolupráci.
|Provozní/AI týmy hledající flexibilní pracovní postupy AI agentů s prioritou API
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 349 USD za měsíc.
|n8n
|Vizuální editor, vlastní hosting, uzly JavaScript, orchestrace MCP, více než 500 integrací, schvalování lidmi, záložní logika
|Vývojáři, kteří chtějí open-source AI orchestraci a kontrolu
|Placené tarify začínají na 24 € za měsíc.
|Flowise AI
|Drag-and-drop LangChain UI, vkládání/vektorové databáze, paměť, lokální nasazení, streamování dat v reálném čase
|Technické týmy, které potřebují agenty s vizuálním nástrojem pro tvorbu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 35 USD za měsíc.
|Stack AI
|Rozhraní ve stylu tabulkového procesoru, paměť, větvení výzev, šablony, zadávání formulářů, integrace se Slackem, Gmailem
|Týmy, které chtějí vytvářet interní AI toky s jednoduchým uživatelským rozhraním
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 199 USD za měsíc.
|Copilot Studio
|Chatovací rozhraní, nástroj pro tvorbu formulářů, paměť, web scraping a akce, API, záložní řešení pro lidi, analytika, tvorba toků bez kódování
|Netechnické týmy vytvářející AI ve stylu Copilot pro webové a chatové úkoly
|Ceny na míru
|LangFlow
|LangChain vizuální plátno, paměť, OpenAI, Gemini, podpora Claude, export do FastAPI, podpora nástrojů HuggingFace/Google
|Vývojáři, kteří chtějí experimentovat s LangChain vizuálně
|Ceny na míru
|Budibase
|Chytré formuláře, datové tabulky, AI spouštěče v aplikacích, přístup na základě rolí, podpora PostgreSQL/MySQL/MongoDB, Slack a integrace e-mailů.
|Interní tvůrci nástrojů, kteří potřebují AI ve formulářích, tabulkách a databázích
|Open source; individuální ceny
|Lindy AI
|Předem připravení agenti pro Gmail/Kalendář, chat-first UX, paměť, řetězce uvažování, integrace CRM, plánování, dokumenty a webové souhrny.
|Profesionálové používající chatovací AI agenty pro pracovní úkoly
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 49,99 $ za měsíc.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší AI agenti pro uživatele bez znalosti programování
Po tomto přehledu se pojďme podívat na podrobnosti.
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které chtějí AI agenty bez nutnosti programování zabudované do svých pracovních postupů)
Většina samostatných nástrojů AI agentů dokáže reagovat na výzvy nebo spouštět pracovní postupy. Problémem je však zpracování kontextových rozhodnutí a provádění více kroků, jakmile dojde na skutečnou práci.
Funkce AI ClickUp nejsou jen vrstvou navrch vaší platformy. Jsou zabudovány přímo do stejné platformy, kde jsou vaše úkoly, dokumenty, chat, dashboardy a pracovní postupy. To umožňuje agentům pracovat se strukturovanými pracovními objekty, jako jsou úkoly, vlastnictví, termíny a závislosti, a ne jen se surovými spouštěči nebo událostmi aplikací.
Takto to vypadá v praxi:
ClickUp Super Agents: Vytvářejte autonomní agenty s porozuměním kontextu bez nutnosti programování.
ClickUp Super Agents jsou ambientní AI kolegové, kteří nevyžadují znalost kódování. Neustále monitorují váš pracovní prostor, analyzují dění a jednají na základě vašich pokynů a měnícího se kontextu.
Super agenti umí:
- Zvládněte vícestupňové pracovní postupy, jako je analýza údajů o kampaních, generování briefů, přiřazování úkolů, aktualizace metrik a sdílení souhrnů.
- Spravujte opakující se provozní vzorce, jako je sledování projektů, následné kroky nebo pracovní postupy obsahu.
- Jednejte proaktivně jako autonomní AI kolegové, místo abyste čekali na ruční pokyny.
Můžete si vybrat superagenta, který již umí provádět běžné úkoly, a poté jej přizpůsobit pro svůj pracovní postup.
Například:
- Agent projektového manažera sleduje milníky, upozorňuje na zpoždění a podněcuje zastavenou práci.
- Work Breakdown Agent převádí složité cíle na strukturované úkoly s vlastníky a termíny splnění.
- Brand Voice Agent přepíše obsah podle definovaných pokynů pro tón v Docs a Tasks.
Agenti se přizpůsobují pomocí kontextu živého pracovního prostoru. Rozumějí úkolům, závislostem, vlastnictví, komentářům a prioritám, což jim umožňuje:
- Spusťte následné kroky, pokud se úkol několik dní neposunul nebo pokud závislost blokuje následnou práci.
- Vytvářejte nebo aktualizujte úkoly, když jsou splněny podmínky, abyste omezili ruční předávání a udrželi provádění v pohybu.
- Automaticky přiřazujte odpovědnosti, když úkol splňuje určitá kritéria, jako je úroveň priority, typ klienta, region, vyvážení pracovní zátěže atd.
To je obzvláště užitečné pro netechnické týmy, protože nahrazuje ruční kontroly a následné kroky prováděním řízeným agentem, které nevyžaduje žádné kódování ani externí infrastrukturu.
Jste spíše vizuální typ? Podívejte se na tohoto podrobného průvodce, jak vytvořit svého prvního superagenta v ClickUp.
ClickUp Brain: Získejte AI asistenta, který pracuje ve vašem pracovním prostoru.
ClickUp Brain je kontextová vrstva, která dává AI smysl, zejména pro agenty. Propojuje všechny části vašeho pracovního prostoru (úkoly, dokumenty, chat, komentáře, závislosti, dashboardy), takže AI může uvažovat s plnou viditelností.
Pro týmy to znamená:
- Kontextové porozumění: Zeptejte se „Co je právě teď blokováno?“ nebo „Co se změnilo tento týden?“ a získejte odpovědi založené na živých pracovních datech.
- Okamžité generování úkolů: Převádějte poznámky z jednání nebo diskuse na strukturované úkoly s vlastníky a termíny splnění bez ručního nastavování.
- Chytré plánování: Upřednostňujte práci díky návrhům založeným na termínech a položkách po termínu ve vašem pracovním prostoru.
- Flexibilita integrovaných modelů: Vyberte si z několika modelů AI (např. ChatGPT, Gemini) podle potřeb vašich úkolů.
⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX rozšiřuje inteligenci pracovního prostoru mimo prohlížeč.
Umožňuje vám:
- Prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, připojené aplikace a dokonce i web z jednoho místa.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete diktovat, klást otázky, vytvářet úkoly, generovat dokumentaci a přidělovat práci bez použití rukou.
- Nahraďte roztříštěné AI nástroje jediným kontextovým systémem, který funguje s plným povědomím o vašem pracovním prostoru.
Místo přepínání mezi ChatGPT, Claude, Gemini a dalšími vyhledávacími nástroji centralizuje Brain MAX AI do jediného prostředí připraveného pro podnikové použití, které je přímo propojeno s vašimi projekty a daty.
ClickUp Automations: Zvládněte opakující se práci ve svém pracovním prostoru ClickUp
ClickUp Automations vám nabízí nástroj pro tvorbu bez nutnosti programování, pomocí kterého můžete nastavit spouštěče a podmínky, takže váš tým stráví méně času rutinními úkoly.
Tato pravidla můžete vytvořit sami, použít předem připravené šablony nebo je nechat nastavit umělou inteligencí ClickUp. Technicky neznalé týmy mohou snadno:
- Vytvářejte pravidla založená na spouštěčích (např. „Když se stav změní na X, přiřaďte k Y“).
- Automatizujte připomenutí pro úkoly po termínu ve formě oznámení nebo e-mailů.
- Synchronizujte akce (např. přesuňte úkol a informujte zúčastněné strany) bez skriptování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Podívejte se, co se ve vašich projektech skutečně děje. Použijte ClickUp Dashboards s AI Cards ke sledování postupu prací a rychlému odhalení rizik, než se promění v zpoždění.
- Zaznamenávejte poznatky z jednání, aniž byste hnuli prstem. Použijte ClickUp AI Notetaker k zaznamenávání konverzací, shrnutí klíčových bodů a přeměně rozhodnutí na úkoly, které zůstanou propojeny s vaší prací.
- Proměňte konverzace v činy. Spolupracujte v rámci ClickUp Chat, kde agenti Autopilot mohou sledovat diskuse a odpovídat na otázky s využitím kontextu pracovního prostoru.
- Prohledávejte celý svůj pracovní ekosystém. Najděte úkoly, dokumenty, komentáře a soubory z připojených nástrojů, jako jsou Google Drive, GitHub, Jira a Figma, pomocí ClickUp Enterprise Search.
Omezení ClickUp
- Rozsah a hloubka funkcí mohou být pro nové uživatele, zejména pro ty, kteří s automatizací a funkcemi AI teprve začínají, příliš složité a méně intuitivní.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Toto řekl recenzent G2 o ClickUp:
Velmi oceňuji neustálé inovace ClickUp a to, jak se silně opírá o AI. AI Super Agent je výkonný a umožňuje velmi rychle konfigurovat rutinní úkoly. Šablony mi také přijdou užitečné během procesu nastavení, i když správné nastavení vyžaduje hodně času a úsilí.
Velmi oceňuji neustálé inovace ClickUp a to, jak se silně opírá o AI. AI Super Agent je výkonný a umožňuje velmi rychle konfigurovat rutinní úkoly. Šablony mi také přijdou užitečné během procesu nastavení, i když správné nastavení vyžaduje hodně času a úsilí.
📮 ClickUp Insight: 24 % pracovníků tvrdí, že opakující se úkoly jim brání v provádění smysluplnější práce, a dalších 24 % má pocit, že jejich dovednosti nejsou dostatečně využívány.
To znamená, že téměř polovina pracovníků se cítí kreativně blokována a podceňována. 💔
ClickUp pomáhá přesunout pozornost zpět na práci s vysokým dopadem pomocí snadno nastavitelných AI agentů, kteří automatizují opakující se úkoly na základě spouštěčů. Například když je úkol označen jako dokončený, Super agenti ClickUp mohou automaticky přiřadit další krok, odeslat připomenutí nebo aktualizovat stav projektu, čímž vás zbaví nutnosti ručního sledování.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % nebo více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reporting od ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
2. Zapier Agents (nejlepší pro automatizaci více než 8 000 aplikací pomocí AI)
Zapier vám umožňuje vytvářet AI agenty tak, že popíšete, co chcete, v jednoduché angličtině nebo začnete s hotovými šablonami. Stanovíte cíl, vyberete aplikace, které může používat, a on to promění v funkčního agenta. Není omezen na rigidní pravidla „pokud toto → pak tamto“, rozumí záměru a dokáže zvládnout variace a okrajové případy, aniž byste museli mapovat každou podmínku.
Tento nástroj se připojuje k více než 8 000 aplikacím, takže agenti mohou aktualizovat vaše CRM, odesílat personalizované e-maily, vytvářet úkoly v nástrojích pro správu projektů a automaticky synchronizovat informace v celém vašem stacku.
Agenti mohou také načítat živá data z nástrojů jako Google Drive, Notion nebo Airtable, procházet web za účelem výzkumu a shromažďovat kontext předtím, než začnou jednat. A s rozšířením pro Chrome můžete dokonce pracovat přímo na webových stránkách, zvýrazňovat text a okamžitě jej shrnout nebo přeložit, ať už procházíte cokoli.
Nejlepší funkce agentů Zapier
- Vycházejte ze svých stávajících Zaps a přidejte AI myšlení do automatizací, které jste již vytvořili.
- Nechte agenty předávat si práci navzájem, aby jeden agent mohl předat úkoly jinému, díky čemuž bude vaše nastavení připomínat spíše týmovou spolupráci.
- Seskupte agenty do podů, abyste je mohli organizovat podle týmů, jako je prodej nebo marketing, a vše snadněji spravovat.
- Sledujte vše pomocí dashboardů a upozornění, abyste viděli, co agenti dělají, a mohli zasáhnout, když je třeba něco řešit.
Omezení agentů Zapier
- Omezení použití mohou být omezující a mohou být rychle vyčerpána při provádění vícestupňových nebo objemných pracovních postupů.
- Omezená kontrola nad výběrem AI modelů snižuje flexibilitu týmů, které chtějí hlubší přizpůsobení.
Ceny agentů Zapier
- Zdarma
- Professional: 29,99 $/měsíc
- Tým: 103,50 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze agentů Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o agentech Zapier?
Toto řekl recenzent na Redditu o agentech Zapier:
Zapier Agents jsem již použil a je to docela dobré řešení... Myslím si, že agenti jsou docela dobří a opravdu zlepšují pracovní postupy společnosti.
Zapier Agents jsem již použil a je to docela dobré řešení... Myslím si, že agenti jsou docela dobří a opravdu zlepšují pracovní postupy společnosti.
3. Make (nejlepší pro vizuální pracovní postupy s rozhodovacími uzly AI)
Make vám nabízí editor ve stylu vývojového diagramu s funkcí drag-and-drop pro vytváření AI agentů. Místo toho, abyste AI považovali pouze za další krok v pracovním postupu, můžete agenty nasadit jako klíčové rozhodovací činitele v rámci vaší automatizace.
Agent přečte vstup, rozhodne, co by se mělo stát dál, a provede akci ve všech připojených nástrojích.
U složitých pracovních postupů můžete průběh procesu řídit pomocí filtrů a směrovacích cest, takže agent reaguje odlišně v závislosti na situaci. Při práci s velkým množstvím dat pomáhají funkce jako iterátory a paralelní zpracování efektivně spravovat úkoly, například shrnovat desítky souborů najednou.
Vytvořte nejlepší funkce
- Snadno propojte různé modely AI, jako jsou OpenAI, Anthropic, Groq a Vertex AI, abyste si mohli vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu.
- Nastavte chování svého agenta pomocí jednoduché angličtiny a ovládejte jeho cíle, tón, omezení a rozhodovací logiku bez psaní jakéhokoli backendového kódu.
- Vytvořte jednou opakovaně použitelné agenty a používejte je kdekoli tím, že definujete jejich roli nebo pokyny a aplikujete je v různých pracovních postupech.
Vytvořte omezení
- Složité pracovní postupy mohou být obtížně zvládnutelné, protože vizuální nástroj pro tvorbu může být matoucí, pokud scénáře zahrnují více směrovačů, filtrů nebo větvení.
Stanovit ceny
- Zdarma
- Plán Make: 10,59 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Vytvářejte hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Make?
Toto řekl recenzent Capterra o Make:
Make má snadno srozumitelné a uživatelsky přívětivé rozhraní. Díky editoru typu drag-and-drop můžete přidávat, propojovat a upravovat moduly z široké škály nástrojů a automatizovat tak úkoly, jako jsou e-mailové souhrny, aktualizace existujících dat a mnoho dalšího. K dispozici je také nová funkce AI Agents, včetně možnosti Human-in-the-Loop jako dalšího bezpečnostního opatření.
Make má snadno srozumitelné a uživatelsky přívětivé rozhraní. Díky editoru typu drag-and-drop můžete přidávat, propojovat a upravovat moduly z široké škály nástrojů a automatizovat tak úkoly, jako jsou e-mailové souhrny, aktualizace existujících dat a mnoho dalšího. K dispozici je také nová funkce AI Agents, včetně možnosti Human-in-the-Loop jako dalšího bezpečnostního opatření.
🚨 Statistiky: 46 % vedoucích pracovníků uvádí, že jejich společnosti používají AI agenty k plné automatizaci pracovních postupů a procesů.
Pokud téměř každá druhá organizace již důvěřuje agentům s klíčovými pracovními postupy, skutečnou konkurenční výhodou již není experimentování, ale spolehlivost, správa a hluboká integrace pracovních postupů.
4. Relevance AI (nejlepší pro vytváření vlastních AI agentů a AI týmů bez programování)
Relevance AI vám umožňuje vytvářet autonomní AI agenty a dokonce i týmy agentů, které mohou dokončovat pracovní postupy a úkoly podobně jako lidští pracovníci. Z jediného vizuálního dashboardu můžete vytvářet specializované agenty pro prodej, podporu, výzkum nebo provoz a koordinovat je jako AI pracovní sílu.
Agenti fungují prostřednictvím architektury založené na nástrojích. Přiřadíte modulární nástroje, jako je vyhledávání na webu, dotazy do databáze, odesílání e-mailů, aktualizace CRM, plánování kalendáře, a agent rozhodne, který z nich použít a kdy. Místo skriptování každého kroku definujete schopnosti a necháte systém dynamicky zpracovat provedení.
Ovládání a bezpečnost jsou integrovány. Agenti mohou běžet podle plánů, reagovat na události v reálném čase nebo v případě potřeby pozastavit činnost a čekat na schválení člověkem. Tím se vytváří rovnováha mezi automatizací a dohledem, aniž by byla omezena flexibilita.
Nejlepší funkce Relevance AI
- Připojte se ke svému stacku okamžitě pomocí vestavěných integrací a konektorů pro nástroje jako Gmail, Slack, CRM, databáze a externí API.
- Integrujte vlastní znalostní báze, které agentům umožní bezpečně odkazovat na interní dokumenty a databáze pro kontextově bohaté odpovědi specifické pro danou doménu.
- Nasazujte agenty napříč více kanály a proměňte je v widgety živého chatu, boty nebo dokonce hlasové asistenty pomocí přístupu „napiš jednou, nasazuj kdekoli“.
Omezení relevance AI
- Ačkoli se jedná o bezkódové řešení, vytváření robustních nebo multiagentních pracovních postupů stále vyžaduje logické myšlení a porozumění datovým tokům.
Ceny Relevance AI
- Zdarma
- Tým: 349 $ měsíčně
- Podnik: Ceny na míru
Relevance Hodnocení a recenze AI
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Relevance AI?
Toto řekl recenzent G2 o Relevance AI:
Oceňuji, že má přes 9000 nástrojů pro integraci, včetně e-mailu, kalendáře, CRM a tabulek, které jsou užitečné pro naše podnikání i každodenní život. Počáteční nastavení bylo velmi jednoduché díky trhu s více než 400 bezplatnými a placenými AI agenty připravenými k přizpůsobení.
Oceňuji, že má přes 9000 nástrojů pro integraci, včetně e-mailu, kalendáře, CRM a tabulek, které jsou užitečné pro naše podnikání i každodenní život. Počáteční nastavení bylo velmi jednoduché díky trhu s více než 400 bezplatnými a placenými AI agenty připravenými k přizpůsobení.
📚 Další informace: Nejlepší nástroje pro orchestraci AI pro pracovní postupy v podnikání
5. n8n (nejlepší pro vlastní hostování, automatizaci pracovních postupů s umělou inteligencí s otevřeným zdrojovým kódem)
n8n je open-source automatizační platforma, kterou můžete spustit na svém vlastním serveru, což vám dává plnou kontrolu nad vašimi daty. Pracovní postupy vytváříte pomocí vizuálního editoru typu drag-and-drop. V rámci těchto pracovních postupů můžete vytvářet AI agenty, kteří mohou načítat data z databáze, aktualizovat CRM, odesílat zprávy nebo volat externí služby.
Jakmile se vaše automatizace stane složitější, můžete přidat podmínky (logiku if/else), smyčky, opakované pokusy a záložní kroky pro řešení různých scénářů. Agenti si pamatují minulé interakce a zůstávají si vědomi kontextu napříč relacemi.
Díky více než 500 integracím a plnému přístupu k API lze vaše pracovní postupy propojit s téměř jakýmkoli nástrojem ve vašem stacku. A pokud potřebujete větší flexibilitu, můžete vložit JavaScript nebo Python a přizpůsobit logiku, čímž v případě potřeby zkombinujete jednoduchost bez kódování s hlubší technickou kontrolou.
Nejlepší funkce n8n
- Kontrolujte a odstraňujte chyby v každém kroku provádění pomocí podrobných protokolů, viditelnosti vstupů/výstupů, opakovaných pokusů a sledování kroků, abyste mohli přesně vidět, jak se choval váš pracovní postup a agent AI.
- Propojte externí AI nástroje pomocí Model Context Protocol (MCP) a zvládněte tak vícestupňové úkoly a pokročilou AI orchestraci.
- Vložte kroky lidského schvalování před citlivými akcemi, abyste zachovali dohled a zabránili nežádoucím aktualizacím nebo automatizačním chybám s velkým dopadem.
Omezení n8n
- Malé chyby v konfiguraci mohou vyvolat nadměrné provádění nebo neočekávané náklady, zejména ve smyčkách nebo při scrapování pracovních postupů.
Ceny n8n
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Starter: 24 € / měsíc (~ 28 $ / měsíc)
- Pro: 60 € / měsíc (~ 70 $ / měsíc)
- Podnikání: 800 € / měsíc (~ 936 $ / měsíc)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze n8n
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o n8n?
Toto řekl recenzent G2 o n8n:
Používám n8n k automatizaci každodenních manuálních a opakujících se úkolů, což mi šetří spoustu času a pomáhá mi plánovat úkoly s pevnými termíny. Má obrovskou většinu integrací a téměř vše je možné automatizovat. Baví mě používat různé AI agenty a přizpůsobovat systémové výzvy tak, aby poskytovaly přesné a očekávané výsledky.
Používám n8n k automatizaci každodenních manuálních a opakujících se úkolů, což mi šetří spoustu času a pomáhá mi plánovat úkoly s pevnými termíny. Má obrovskou většinu integrací a téměř vše je možné automatizovat. Baví mě používat různé AI agenty a přizpůsobovat systémové výzvy tak, aby poskytovaly přesné a očekávané výsledky.
📌 Věděli jste? Automatizace dnes přináší měřitelnou návratnost investic. Mezi společnostmi, které zavádějí AI agenty:
- 66 % respondentů uvádí zvýšení produktivity.
- 57 % uvádí úsporu nákladů
- 55 % respondentů uvádí rychlejší rozhodování
To ukazuje, že když se AI agenti přesunou z pilotního provozu do produkce, výnosy přestávají být hypotetické a začínají se projevovat v metrikách výkonu agentů.
6. Flowise AI (nejlepší pro vytváření vlastních aplikací LLM a chatbotů bez nutnosti programování)
Flowise poskytuje vizuální rozhraní pro vytváření AI agentů a LLM pracovních postupů. Namísto psaní kódu pro backendovou orchestraci propojujete modely, výzvy, paměť, vektorové úložiště a nástroje jako uzly v toku typu drag-and-drop.
Tento nástroj také umožňuje spouštět více agentů s různými rolemi a v případě potřeby můžete přidat kroky schvalování lidmi, aby někdo mohl zkontrolovat rozhodnutí předtím, než pracovní postup pokročí dál. Díky vizuálnímu ladění můžete vidět každý krok, který agent provede, takže vždy víte, jak dospěl k rozhodnutí, a můžete jej snadno vylepšit.
Jakmile je váš agent připraven, můžete jej spustit jako API nebo jej přímo vložit do webové stránky nebo aplikace.
Nejlepší funkce Flowise AI
- Snadno přepínejte mezi různými modely AI, jako jsou OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face nebo dokonce lokální modely.
- V případě potřeby si agenta přizpůsobte pomocí kódu přidáním malých úryvků Pythonu, abyste upravili nebo vylepšili fungování komponenty.
- Testujte a vylepšujte svého agenta v reálném čase změnou výzev nebo nastavení a okamžitě sledujte, jak se mění výsledky.
Omezení Flowise AI
- Uživatelé hlásili neočekávané chyby při ověřování pracovních postupů, a to i při práci s jednoduchými nebo nově vytvořenými toky.
Ceny Flowise AI
- Zdarma
- Starter: 35 $/měsíc
- Pro: 65 $/měsíc
Hodnocení a recenze Flowise AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Flowise AI?
Toto řekl recenzent na Redditu o Flowise AI:
Flowise se velmi snadno hostuje lokálně nebo nasazuje do cloudu, což usnadňuje začátek práce. Jelikož je otevřený a veřejně přístupný, počet zdrojů a podpora komunity neustále roste, což je užitečné pro novější vývojáře. Uživatelské rozhraní je intuitivní a dobře organizované.
Flowise se velmi snadno hostuje lokálně nebo nasazuje do cloudu, což usnadňuje začátek práce. Jelikož je otevřený a veřejně přístupný, počet zdrojů a podpora komunity neustále roste, což je užitečné pro novější vývojáře. Uživatelské rozhraní je intuitivní a dobře organizované.
7. Stack AI (nejlepší pro AI agenty na podnikové úrovni s bezpečností a dodržováním předpisů)
Stack AI je určen pro organizace, které potřebují bezpečné a spolehlivé AI agenty pracující napříč jejich obchodními odděleními. Týmy mohou vytvářet agenty, kteří se bezpečně připojují k nástrojům, jako jsou CRM, ERP a interní databáze, a zároveň splňují standardy shody, jako jsou SOC 2 a HIPAA.
Vizuální nástroj Workflow Builder vám umožňuje přetahovat bloky a navrhovat tak, jak agent uvažuje a jedná. Můžete propojit zdroje dat, vybrat modely AI, přidat paměť a integrovat nástroje nebo API bez psaní kódu. Agenty lze poté nasadit jako chatboty, formuláře, interní nástroje nebo koncové body API.
Tento nástroj také zahrnuje RAG pipeline s jedním kliknutím, což agentům umožňuje automaticky indexovat firemní dokumenty a poskytovat přesné odpovědi podložené citacemi a založené na reálných datech.
Nejlepší funkce Stack AI
- Bezpečně se připojte k více než 100 obchodním nástrojům, jako jsou SharePoint, Salesforce, Workday a vlastní API, aby agenti mohli provádět akce napříč nástroji ve vašem technologickém stacku.
- Udržujte bezpečnost na podnikové úrovni díky přístupu založenému na rolích, souladu s SOC 2 a bezpečným možnostem nasazení pro regulované společnosti.
- Začněte rychle s hotovými šablonami a okamžitými agenty, abyste mohli spustit užitečné asistenty nebo automatizace pracovních postupů.
Omezení Stack AI
- Výkon může být někdy nestabilní a u pokročilejších případů použití je patrná určitá náročnost na osvojení.
- Některé konektory nebo okrajové případy vyžadují řešení, s omezenou viditelností do podrobných protokolů a srovnání verzí.
Ceny Stack AI
- Zdarma
- Starter: 199 $/měsíc
- Tým: 899 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Stack AI
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Stack AI?
Toto řekl recenzent G2 o Stack AI:
U jiných platforem potřebujete znalosti programování, ale Stack AI je platforma bez nutnosti programování, kde k vytvoření výkonných AI agentů nejsou nutné znalosti programování. Pouhými několika kliknutími můžete snadno vytvořit různé pracovní postupy.
U jiných platforem potřebujete znalosti programování, ale Stack AI je platforma bez nutnosti programování, kde k vytvoření výkonných AI agentů nejsou nutné znalosti programování. Pouhými několika kliknutími můžete snadno vytvořit různé pracovní postupy.
🚨 Statistiky: Globální trh s platformami AI bez nutnosti programování byl oceněn na 4,9 miliardy USD a podle prognóz dosáhne 24,8 miliardy USD, což představuje růst o 38,2 % CAGR.
8. Microsoft Copilot Studio (nejlepší pro vytváření AI copilotů v ekosystému MS 365)
Microsoft Copilot Studio je další oblíbený nástroj pro AI agenty, který organizacím umožňuje vytvářet AI agenty na podnikové úrovni (dříve nazývané Power Virtual Agents) bez rozsáhlého programování. Pomocí vizuálního editoru mohou týmy navrhovat konverzační toky, automatizovat pracovní postupy, připojovat se k datovým zdrojům a integrovat se s API v rámci ekosystému Microsoft.
Jeho konverzační engine založený na umělé inteligenci se spoléhá na rozpoznávání záměrů pomocí LLM namísto rigidních systémů založených na pravidlech, což agentům umožňuje porozumět kontextu a dynamicky reagovat. Pro větší přesnost mohou čerpat relevantní informace z Microsoft Graph, Dataverse a interních dokumentů.
Agenti mohou fungovat autonomně pomocí spouštěčů a strukturované logiky. Mohou například sledovat příchozí e-maily, navrhovat odpovědi generované umělou inteligencí, aktualizovat záznamy a automaticky provádět vícestupňové pracovní postupy. Pracují také na pozadí, lze je v případě potřeby vyvolat prostřednictvím Copilot Chat nebo eskalovat konverzace na člověka nebo kanál Teams na základě předem definovaných podmínek.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot Studio
- Hladká integrace pomocí více než 1 000 předem připravených konektorů bez nutnosti programování pro propojení systémů Microsoft a třetích stran, jako jsou Salesforce, SAP a ServiceNow.
- Vytvářejte pokročilou logiku vizuálně pomocí drag-and-drop toků, větvení, předávání lidem a automatizačních spouštěčů.
- V případě potřeby rozšířete pomocí vývojářských nástrojů pomocí API, SDK, Visual Studio, GitHub a .NET pro hlubší přizpůsobení.
Omezení Microsoft Copilot Studio
- Licencování a cenové struktury mohou být složité a obtížně spravovatelné, zejména při škálování napříč více prostředími nebo přidávání prémiových konektorů.
- Možnosti přizpůsobení mohou být omezené, občas dochází k pomalému výkonu a pro uživatele bez technických znalostí je naučit se je používat náročné.
Ceny Microsoft Copilot Studio
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot Studio
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Copilot Studio?
Toto řekl recenzent G2 o Microsoft Copilot Studio:
Líbí se mi Microsoft Copilot Studio, protože je snadné vytvářet a přizpůsobovat AI copiloty bez nutnosti hlubokých technických znalostí. Díky rozhraní s minimem kódování a hotovým šablonám lze nápady rychle proměnit v funkční řešení.
Líbí se mi Microsoft Copilot Studio, protože je snadné vytvářet a přizpůsobovat AI copiloty bez nutnosti hlubokých technických znalostí. Díky rozhraní s minimem kódování a hotovým šablonám lze nápady rychle proměnit v funkční řešení.
📚 Další informace: Nejlepší nástroje pro automatizaci procesů Agentic pro automatizaci pracovních postupů
9. LangFlow (nejlepší pro vizuální prototypování toků LangChain a aplikací LLM)
S Langflow můžete vytvářet kompletní AI systémy pomocí plátna s funkcí drag-and-drop s bloky, jako jsou výzvy, paměť, nástroje, vyhledávače a modely LLM. K dispozici je také speciální blok Agent, který vyhledá nejlepší přístup a pečlivě provede úkol od začátku do konce.
Jeden agent lze proměnit v nástroj, který může používat jiný agent, což vám pomůže vytvořit vrstvené nebo týmové pracovní postupy. Můžete například vytvořit výzkumného agenta, který používá webové vyhledávání a Wolfram Alpha, a tento nástroj bude vizuálně zpracovávat proces uvažování.
Pro asistenty založené na znalostech nabízí tento nástroj integrovanou podporu RAG pro hlavní vektorové databáze, jako jsou Pinecone, Weaviate a Qdrant, spolu s flexibilními paměťovými moduly pro uchování kontextu.
Nejlepší funkce LangFlow
- Exportujte své pracovní postupy do Pythonu a nasazujte je prostřednictvím API, abyste mohli snadno přejít od vizuální tvorby k reálnému použití ve výrobě.
- Přizpůsobte a rozšiřte platformu pomocí jejího open-source designu, abyste mohli vytvářet vlastní nástroje a podle potřeby upravovat komponenty.
- Propojte se s podnikovými systémy pomocí MCP a využijte vestavěné pokročilé typy agentů k řešení složitých úkolů bez psaní vlastního kódu.
Omezení LangFlow
- Vizuální rozhraní může být pro úplné začátečníky složité, zejména pro uživatele, kteří očekávají plně zjednodušený zážitek bez nutnosti programování typu „plug-and-play“.
Ceny LangFlow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LangFlow
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📚 Další informace: MCP vs. RAG vs. AI agenti: Kdo je lídrem v oblasti AI?
10. Budibase (nejlepší pro vývoj interních nástrojů s podporou AI)
Vizuální rozhraní Budibase vám umožňuje navrhovat aplikace přetahováním obrazovek, formulářů, tabulek a komponent bez psaní kódu. Můžete také automaticky generovat kompletní aplikace z vašich dat pouhými několika kliknutími.
Díky předem připraveným komponentám uživatelského rozhraní a šablonám mohou i uživatelé bez technických znalostí snadno vytvářet administrační panely, portály, dashboardy a obrazovky pro zadávání dat, které zůstávají responzivní na všech zařízeních.
Automatizace pracovních postupů lze navrhnout s více kroky, podmínkami (logika if/then), filtry a smyčkami. Akce lze spouštět na základě událostí nebo naplánovat tak, aby se prováděly pravidelně.
Nejlepší funkce Budibase
- Propojte a automatizujte různé zdroje dat, jako jsou SQL, NoSQL, REST API a Airtable, a spouštějte pracovní postupy pomocí integrovaných akcí AI.
- Prosazujte řízení přístupu k AI na základě rolí, aby agenti pracovali v rámci uživatelských oprávnění a datových limitů.
- Vytvářejte opakovaně použitelné komponenty a modulární logiku pro standardizaci a škálování pracovních postupů založených na AI napříč týmy.
Omezení Budibase
- Omezení velikosti nahrávaných souborů v některých samostatně hostovaných nastaveních může omezovat AI pracovní postupy s velkým množstvím dokumentů.
- Omezená flexibilita pro pokročilou logiku JavaScriptu, což ztěžuje komplexní transformace nebo zpracování okrajových případů ve srovnání s platformami zaměřenými na vývojáře.
Ceny Budibase
- Open source
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Budibase
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Budibase?
Toto řekl recenzent G2 o Budibase:
Budibase je pro vývoj aplikací v naší společnosti opravdu produktivní a efektivní. Pomohl nám vytvořit přizpůsobené aplikace pro klienty i pro kancelářské použití. Sdílení dat prostřednictvím synchronizace je také velmi bezpečné. Nejúžasnější funkcí je rozhraní pro vytváření přizpůsobených aplikací pomocí drag and drop. K vytváření interních aplikací pro váš tým nepotřebujete žádné speciální dovednosti.
Budibase je pro vývoj aplikací v naší společnosti opravdu produktivní a efektivní. Pomohl nám vytvořit přizpůsobené aplikace pro klienty i pro kancelářské použití. Sdílení dat prostřednictvím synchronizace je také velmi bezpečné. Nejúžasnější funkcí je rozhraní pro vytváření přizpůsobených aplikací pomocí drag and drop. K vytváření interních aplikací pro váš tým nepotřebujete žádné speciální dovednosti.
🤯 Zajímavost: 75 % vedoucích pracovníků věří, že AI agenti změní pracoviště více než internet.
11. Lindy AI (nejlepší pro AI asistenty pro automatizaci osobních pracovních úkolů)
Lindy AI je autonomní virtuální asistent, který zvládá rutinní profesionální úkoly ve vašich aplikacích. Můžete s ním chatovat přes iMessage, WhatsApp, Slack nebo web a dávat mu jednoduché pokyny v angličtině, jako například „Přesuň mou schůzku v 15:00“ nebo „Napiš následný e-mail“. Tento nástroj, poháněný technologií GPT-4, spravuje plánování, e-maily, seznamy úkolů, schůzky a další bez ručního nastavování.
Můžete vytvořit vlastní agenty pro konkrétní pracovní postupy, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků nebo zpracování výdajů, které se spouštějí automaticky a provádějí víceúrovňové akce napříč propojenými aplikacemi. Po spuštění může agent samostatně provádět více akcí, jako je odesílání zpráv, aktualizace záznamů, plánování událostí, zapojení kolegů a další, až do dokončení úkolu.
Tento nástroj se také může připojit k hovorům Zoom nebo Teams, aby zaznamenával, přepisoval a generoval souhrnné poznámky s akčními položkami. Podporuje také hlasové AI agenty pro zpracování příchozích a odchozích hovorů.
Nejlepší funkce Lindy AI
- Propojte vlastní znalostní báze, aby agenti mohli využívat vaše interní dokumenty, často kladené otázky a firemní data namísto obecných odpovědí AI.
- Personalizujte odpovědi v průběhu času přizpůsobením tónu a následných reakcí na základě předchozích interakcí.
- Rozšiřte pracovní postupy pomocí AI Code Assistant a generujte nebo laděte skripty bez nutnosti zapojení vývojářů.
- Integrujte více než 200 aplikací, jako jsou Gmail, Outlook, Slack, CRM, kalendáře a Zoom, a automaticky přesouvejte data mezi nástroji.
Omezení Lindy AI
- Někteří uživatelé hlásí, že nástroj může občas neočekávaně přestat fungovat, což může přerušit spuštěné automatizace a narušit probíhající pracovní postupy.
- Uživatelé zmínili potíže se sledováním, kteří agenti jsou používáni a kým, což ztěžuje monitorování aktivity v rámci větších týmů.
Ceny Lindy AI
- 7denní bezplatná zkušební verze
- Pro: 49,99 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lindy AI
- G2: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Lindy AI?
Toto řekl recenzent G2 o Lindy AI:
Lindy AI používám už nějakou dobu a nejvíc se mi líbí, kolik času mi ušetří. Zvládá opakující se úkoly a plánování s překvapivou přesností, což mi opravdu pomohlo snížit mentální zátěž.
Lindy AI používám už nějakou dobu a nejvíc se mi líbí, kolik času mi ušetří. Zvládá opakující se úkoly a plánování s překvapivou přesností, což mi opravdu pomohlo snížit mentální zátěž.
Proměňte obchodní procesy v autonomní pracovní postupy s ClickUp
AI agenti již nejsou experimentálními nástroji, které zůstávají na okraji vaší technologické výbavy.
Stávají se nedílnou součástí týmu, který snižuje provozní zátěž bez nutnosti technické podpory.
S rostoucí popularitou této technologie však jedna věc začíná být jasná: inteligence sama o sobě nestačí. Potřebujete agenty, kteří fungují uvnitř vašich pracovních postupů, rozumějí kontextu, dělají správná rozhodnutí a v případě potřeby informují lidi.
Super agenti ClickUp, pohánění ClickUp Brain, žijí přímo ve vašem pracovním prostoru. Jelikož rozumějí úkolům, dokumentům, prioritám, závislostem a konverzacím, jednají v reálném kontextu a posouvají práci vpřed stejně jako lidský kolega.
Rozlučte se s křehkými automatizacemi agentů napříč platformami. Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a automatizujte vícestupňové procesy se spolehlivostí.