ClickUp Accelerator vs. vlastní podniková AI: Jak si vybrat

Víte, že musíte zavést AI, abyste zůstali konkurenceschopní, ale cesta vpřed je nejasná.
Výběr nesprávného přístupu může vést k „únavě z pilotních projektů“, kdy slibné projekty AI vyčerpají rozpočet a zastaví se, než je někdo z vašeho týmu stačí využít.
Tato nerozhodnost nejen zpomaluje IT, ale je také jednou z klíčových výzev v oblasti AI, která udržuje všechna oddělení v manuálních a neefektivních pracovních postupech.
Tento průvodce rozebírá, kdy zvolit připravené k nasazení ClickUp Super Agents s podporou ClickUp Expert Support od ClickUp Accelerator a kdy vybudovat vlastní podnikovou AI od základů, abyste mohli učinit správné rozhodnutí s ohledem na velikost vašeho týmu, časový harmonogram a technické zdroje.
Proč jsou rozhodnutí týkající se podnikové AI nyní tak důležitá
Společnost Gartner předpovídá, že 30 % bude po ověření koncepce opuštěno. Ne proto, že by technologie nefungovala, ale proto, že týmy stráví 18 měsíců vytvářením vlastních řešení, která se stanou zastaralými, než je někdo začne používat.
Pravděpodobně se potýkáte alespoň s jedním z těchto problémů:
- Rozptýlená práce : Práce vašeho týmu je rozptýlena mezi desítky různých aplikací – průměrná společnost dnes používá 101 různých aplikací SaaS. Přeskakujete z projektového nástroje do chatovací aplikace a do dokumentů, přičemž při každém přepnutí ztrácíte soustředění a kontext. Tato fragmentace nutí týmy ztrácet čas přepínáním mezi aplikacemi, hledáním kontextu a bojem s informačními silosy.
- Rozmach AI: Aby toho nebylo málo, různá oddělení začínají s vlastními experimenty s AI v izolaci. Marketing má AI pro kopírování, prodej má AI pro e-maily, ale žádný z těchto nástrojů spolu nekomunikuje, takže poznatky zůstávají roztříštěné. Toto neplánované šíření nástrojů AI je klasickým příkladem rozmachu AI, který vede k plýtvání penězi, zdvojování úsilí a naprosté ztrátě kontroly nad stopou AI ve vaší organizaci.
- Rozptýlení kontextu: Protože jsou vaše informace rozptýleny na různých místech, žádný jednotlivý nástroj AI nemůže vidět celkový obraz, což je problém známý jako rozptýlení kontextu. Nelze propojit konverzaci se zákazníkem ve vašem chatovacím nástroji s projektovým plánem ve vašem pracovním hubu, takže vám nemůže poskytnout skutečně inteligentní pomoc. Týmy ztrácejí hodiny hledáním potřebných informací, přepínáním mezi aplikacemi a opakováním aktualizací na více platformách.
Tím se ocitnete na strategické křižovatce.
- Investujete značné prostředky do rozsáhlého projektu na míru, který se možná projeví až za rok?
- Nebo najdete způsob, jak postupovat rychle s konvergovaným řešením, které je připraveno k použití?
Pro rozšiřující se týmy, zejména ty s 100 až 1 000 zaměstnanci, je tato volba zásadní. Podívejme se, jak si v takovém scénáři vedou ClickUp Accelerator a Custom Enterprise AI.
📖 Další informace: Jak používat AI k trénování vlastních modelů (případy použití a nástroje)
Co je ClickUp Accelerator?
Chcete automatizovat pracovní postupy a využívat výhody AI hned teď, ale nemáte k dispozici tým inženýrů specializujících se na strojové učení ani rok času na čekání na řešení na míru.
Toto zpoždění znamená, že váš tým se bude i nadále topit v opakujících se úkolech, které snižují produktivitu společnosti, zatímco konkurence, která již AI využívá, se bude dále vzdalovat.
ClickUp Accelerator řeší přesně tento problém. Jedná se o hotové řešení pro zavedení AI do vašeho každodenního pracovního postupu.
Program je navržen tak, aby pomohl týmům rychle „spustit“ produkční AI pracovní postupy, aniž by musely budovat cokoli od nuly.
Klíčovým pojmem je zde konvergence. Accelerator běží v konvergovaném pracovním prostoru AI ClickUp, kde jsou všechny následující prvky propojeny a synchronizovány v reálném čase:
- Projekty a úkoly (co se děje)
- Dokumenty (kontext zdroje pravdy)
- Konverzace týmu (rozhodování a koordinace)
- Reporting (viditelnost a odpovědnost)
Místo kopírování a vkládání informací do asistenta, který nemá ponětí, co se skutečně děje, Accelerator udržuje AI v kontaktu s prací, jak se mění. Zde je stručný přehled. 👇🏼
Co získáte s ClickUp Accelerator
Nyní se podívejme podrobněji na to, jak různé objekty v Acceleratoru spolupracují:
1) AI agenti připravení pro použití v odděleních pro předem připravené a otestované pracovní postupy
Accelerator obsahuje předem připravené Super Agents , které zvládají běžné, opakující se úkoly, které většina týmů provádí každý týden. Představte si je jako „specializované asistenty“ pro skutečné pracovní postupy, nikoli jako prázdné chatovací okno.
Mezi praktické výstupy zde patří například:
- Aktualizace stavu projektu, které můžete sdílet se zainteresovanými stranami, aniž byste je museli psát od začátku (pokrok, úspěchy, překážky)
- Shrnutí zahájení a akční položky z vašich poznámek a podrobností projektu
- Shrnutí rizik nebo problémů, abyste mohli odhalit, co se vymyká kontrole, než se z toho stane požární poplach.
- První návrh obsahu pro běžné marketingové potřeby (briefy, texty pro sociální sítě, texty pro landing page, varianty reklam), když vstupní data již existují ve vašich úkolech/dokumentech.
Co je důležité? Tito agenti jsou navrženi tak, aby se spouštěli tam, kde se informace již nacházejí (úkol, dokument nebo chatová konverzace), takže pracují s reálným kontextem, nikoli s obecnými podněty.
2) Podporované zapojení a nastavení, takže „spuštění“ proběhne během několika dní, nikoli měsíců.
Většina snah o „zavedení AI“ uvízne na mrtvém bodě, protože týmy nikdy nepropojí AI se svými skutečnými pracovními postupy. Praktickým mostem je řízené zapojení.
ClickUp Accelerator vám pomůže dostat váš pracovní prostor do stavu, kdy bude AI spolehlivě užitečná. Konkrétně to obvykle znamená:
- Proměňte svůj roztříštěný pracovní postup v jeden operační systém: práce s klienty v ClickUp Tasks, poznámky k projektům v ClickUp Docs, koordinace týmu v ClickUp Chat, reporty v Dashboards, vše propojené.
- Standardizace vstupů pro konzistentní výstupy AI: Používání konzistentních struktur úkolů (jasné názvy úkolů, vlastníci, stavy, termíny a propojené dokumenty), aby souhrny stavů a výstupy plánování byly založeny na spolehlivých signálech.
- Rychlá aktivace hotových pracovních postupů: Výsledky, které váš tým může začít realizovat okamžitě, jako je získávání týdenních aktualizací projektu během několika minut namísto hodiny strávené hledáním aktualizací.
Podívejte se, jak takový pracovní postup funguje s propojeným chatem, úkoly, dokumenty a kontextovou AI:
3) Odborná podpora a školení, aby se AI nestala nepoužívaným softwarem
Pro společnosti nejsou nejvyšší skryté náklady software, ale čas ztracený tím, že nástroje nejsou používány konzistentně. Tým odborníků Accelerator pomáhá týmům:
- Zaveďte opakovatelný rytmus, jako například „jak provádíme týdenní aktualizace“, „jak zahajujeme projekt“, „jak sledujeme rizika“, aniž byste pokaždé museli proces vymýšlet znovu.
- Snižte množství přepracování tím, že ukážete, jak zachytit správný kontext jednou, na správném místě (aby tým nemusel přepisovat stejné informace v e-mailech, dokumentech a chatu).
- Škálujte systém tak, aby při přidávání nových lidí nebo projektů zůstal pracovní postup konzistentní a přehlednost se nezhoršila.
V zásadě nekupujete pouze řešení AI, ale také rychlejší cestu k tomu, aby se AI skutečně stala součástí pracovního postupu.
Podívejte se, jak náš GVP Kyle Coleman využívá Super Agents k urychlení svých procesů reportování:
Proč Accelerator funguje lépe než samostatný nástroj AI
Většina nástrojů AI selhává v reálném obchodním použití, protože se nacházejí mimo systém, kde se práce odehrává. To vytváří tři opakující se problémy:
- Ztráta kontextu: Někdo musí ručně zadávat aktualizace AI z úkolů, dokumentů a konverzací.
- Výstupy jsou obecné: Protože AI nemá k dispozici nejnovější informace o projektu.
- Týmy mají práci navíc: Udržování „skutečného pracovního postupu“ na jednom místě a „pracovního postupu AI“ na jiném.
ClickUp Accelerator je navržen na opačném přístupu: nejprve sjednotit práci a poté na ni aplikovat AI.
Když jsou úkoly, dokumenty, chat a reporty propojené, AI může spolehlivě pomáhat s prací s vysokým využitím, jako jsou souhrny stavu, dokumenty pro zahájení, akční položky a návrhy obsahu, aniž by bylo nutné neustále vše znovu vysvětlovat ručně.
Díky tomu působí jako „produkt připravený k použití“ a ne jako „skvělá ukázka“.
Co je vlastní podniková AI?
Někdy vaše obchodní potřeby přesahují možnosti běžných AI produktů, které jsou bezpečné a spolehlivé.
Vaše pracovní postupy mohou být velmi specializované, váš datový model může být jedinečný nebo vaše požadavky na dodržování předpisů a bezpečnost mohou být tak přísné, že nemůžete použít univerzální nástroj bez zásadních úprav. V takových případech přístup „koupit nástroj a začít zítra“ selhává.
A právě zde přichází na řadu vlastní podniková AI.
Jedná se o systém AI na míru, který vaše společnost vytváří interně (nebo si najímá partnera, který jej vytvoří), aby podporoval konkrétní pracovní postupy. Namísto přijetí předem připraveného pracovního postupu AI navrhujete architekturu od začátku do konce. V praxi to obvykle znamená buď:
- Vytvoření jednotného systému od základů
- Nebo sestavte řešení od více dodavatelů a spojte je s vlastními technickými řešeními.
Velkou výhodou je kontrola. Systém můžete přizpůsobit přesně podle svých požadavků: jak uvažuje, k jakým datům má přístup, co smí generovat, jak zaznamenává akce a jak zapadá do vašich schvalovacích a compliance procesů.
Zde je přehled toho, co obvykle zahrnuje projekt podnikové AI na míru:
1) Výběr a provoz strategie LLM
Musíte se rozhodnout, zda:
- Použijte hostovaný model prostřednictvím API.
- Použijte soukromé nasazení
- Nebo podporujte více modelů (z důvodu nákladů, výkonu nebo zásad).
Poté se musíte vypořádat s praktickými realitami: aktualizace modelů, správa promptů/verzí, kontrola nákladů, latence a spolehlivost.
2) Vytvoření bezpečného přístupu k datům (problém potrubí)
AI je užitečná pouze tehdy, pokud dokáže načíst správný obchodní kontext. To často vyžaduje:
- ETL nebo datové potrubí pro sjednocení dat z nástrojů, jako jsou CRM, ticketing, dokumenty, úložiště souborů, analýza produktů a interní databáze.
- Vyhledávací vrstva (často „vyhledávání“ nebo znalostní index), aby model mohl rychle najít relevantní informace.
- Přísná oprávnění, takže AI vidí pouze to, co má uživatel povoleno vidět.
Právě v tomto bodě mnoho projektů uvízne, protože „získání dat“ je téměř vždy obtížnější než generování textu.
3) Definování ochranných opatření a kontrol dodržování předpisů
Podniková AI obvykle vyžaduje:
- Auditní protokoly (kdo se na co ptal, k jakým datům byl získán přístup, co bylo vygenerováno)
- Zásady uchovávání dat a pravidla pro redigování
- Schvalovací pracovní postupy (zejména pokud jsou výstupy AI určeny pro zákazníky nebo citlivé z hlediska dodržování předpisů)
- Zásady pro nakládání s citlivými údaji (osobní údaje, smlouvy, údaje o zaměstnancích, regulovaný obsah)
4) Vytváření uživatelského prostředí (integrace uživatelského rozhraní a pracovního postupu)
Samotný model není použitelným produktem. Týmy potřebují místo, kde s ním mohou pracovat, například:
- Webová aplikace nebo interní portál
- Integrace do nástrojů, které již používají (chat, ticketing, CRM, projektové řízení)
- Zkušenosti založené na rolích (podpora vs. manažeři vs. finance)
5) Koordinace dodavatelů, smluv a spolehlivosti
Pokud používáte více poskytovatelů (poskytovatel modelů, vektorová databáze/vyhledávání, nástroje ETL, pozorovatelnost, zabezpečení), vlastníte také:
- Smlouvy s dodavateli a jejich obnovení
- Řízení incidentů v případě výpadku jedné závislosti
- Měnící se API a zásadní aktualizace
- Průběžné sledování a hodnocení výkonu
Závěr
Vlastní řešení není „špatnou volbou“, ale jedná se o vysoce investiční cestu. Nejlépe se na něj dívat jako na sázku s vysokým rizikem a vysokým výnosem: můžete získat něco skutečně odlišného, ale pouze pokud máte technické kapacity, rozpočet a dlouhodobý plán vlastnictví, abyste jej mohli udržovat a rozvíjet.
Hlavní rozdíly mezi ClickUp Accelerator a vlastní AI
Rozhodnutí mezi programem připraveným k nasazení a programem na míru závisí na pěti klíčových faktorech. Každý z nich považujte za otázku, kterou byste měli položit svému týmu, abyste zjistili, která cesta je pro vás nejvhodnější.
Doba návratnosti
Vlastní projekt AI může snadno trvat 6 až 18 měsíců, než se dostane na trh první verze. V době jeho spuštění se již mohou potřeby vaší firmy změnit, takže řešení bude již v okamžiku uvedení na trh zastaralé.
Právě zde vyniká přístup „plug-in-and-go“. S ClickUp Accelerator získá váš tým funkční AI během několika dní. Protože AI agenti jsou předem připraveni a Guided Onboarding váš tým rychle uvede do provozu, můžete začít vidět výsledky a automatizovat pracovní postupy již během prvního sprintu.
Můžete okamžitě prokázat hodnotu AI a vytvořit impuls pro širší přijetí, místo abyste bojovali o rozpočet pro projekt, který zatím nepřinesl žádné výsledky.
Náklady a požadavky na zdroje
Máte stanovený rozpočet a nemůžete si dovolit najmout celý tým drahých datových vědců a inženýrů strojového učení.
Vlastní projekty AI se mohou rychle stát černou dírou na peníze, s nepředvídatelnými náklady způsobenými rozšiřováním rozsahu, cloudovou infrastrukturou a vysokými platy specializovaných odborníků – přechod od pilotního projektu k produkci obvykle stojí mezi 5 a 20 miliony dolarů.
Celkové náklady na vlastnictví jsou obrovskou otázkou s otevřeným koncem.
ClickUp Accelerator ukončuje finanční dohady díky předvídatelné investici. S ClickUp Accelerator získáte technologii AI, odbornou podporu a praktické školení v jednom přehledném balíčku.
Není třeba najímat nové zaměstnance ani spravovat síť smluv s dodavateli. Získáte přístup k podnikovým funkcím AI bez nepředvídatelných cen a starostí s najímáním zaměstnanců.
Složitost implementace
Pokud jsou vaše data roztříštěna mezi CRM, tabulkami a chatovacími aplikacemi, máte zcela nový problém.
Pouhý pokus o propojení všech těchto systémů s centrálním modelem AI je integrační noční můrou. Jedná se o běžnou překážku pro projekty vlastní AI, která nutí týmy trávit měsíce budováním a údržbou křehkých integrací a middlewaru.
Celému tomuto problému se můžete vyhnout tím, že budete pracovat v konvergovaném pracovním prostoru AI, jako je ClickUp.
Místo vytváření a údržby samostatné „vrstvy AI“ (plus potrubí pro její napájení) můžete AI provozovat tam, kde již práce probíhá.
ClickUp podporuje rozsáhlý ekosystém integrací a u mnoha připojených aplikací dokáže udržovat informace dostupné a aktuální díky indexování Enterprise Search , přičemž některé zdroje podporují aktualizace v téměř reálném čase prostřednictvím událostí/webhooků. Praktickým výsledkem je, že váš tým tráví méně času propojováním systémů a více času využíváním AI pro skutečnou práci v reálném čase.
To znamená, že vaše AI může odpovídat na otázky pomocí informací z nástrojů třetích stran, které vaše firma již používá (např. Google Drive, Slack, Jira, Salesforce, GitHub, Confluence, SharePoint, Dropbox a Box), a vaše automatizace fungují napříč nástroji, nejen na jedné platformě.
📮ClickUp Insight: Polovina našich respondentů má potíže s přijetím AI; 23 % prostě neví, kde začít, zatímco 27 % potřebuje více školení, aby mohlo provádět pokročilé úkony.
ClickUp Brain řeší tento problém pomocí známého chatového rozhraní, které připomíná psaní textových zpráv.
Týmy mohou začít hned s jednoduchými otázkami a požadavky a postupně objevovat výkonnější automatizační funkce a pracovní postupy, aniž by se musely potýkat s náročným učením, které mnoho lidí odrazuje.
Riziko údržby a přijetí
Po tom všem se vám možná podaří spustit váš vlastní nástroj AI. Ale o šest měsíců později dává podivné odpovědi a jediný inženýr, který věděl, jak funguje, opustil společnost.
Toto je skryté nebezpečí vlastních řešení: model drift.
Jak se vaše data mění, modely AI se stávají méně přesnými a bez specializovaného týmu, který by je přeučoval a udržoval, se tiše zhoršují, až jsou k ničemu – jen v roce 2024 bylo hlášeno 233 incidentů souvisejících s AI, což je nárůst o 56,4 % oproti předchozímu roku.
Co kdybyste mohli snadno zajistit veškerou údržbu backendu pomocí kontinuálních aktualizací a odborné podpory? Ano, to vše je součástí ClickUp Accelerator. Program také poskytuje zdroje pro řízení změn a opakovaná školení, aby váš tým mohl nástroje nadále efektivně využívat. Získáte spolehlivou AI, která je neustále udržována a aktualizována, aniž byste ji museli spravovat sami.
📖 Číst více: Časté výzvy při zavádění AI a jak je překonat
Kdy je ClickUp Accelerator tou správnou volbou
Rozšiřujete startup nebo organizaci, pravděpodobně se 100 až 1 000 zaměstnanci, a pociťujete potíže s rozšiřováním nástrojů. Týmy pracují napříč různými odděleními a vy potřebujete předvést nějaké rychlé úspěchy v oblasti AI, abyste získali podporu vedení pro širší strategii.
Nemáte vlastní tým AI a nemůžete si dovolit čekat rok na výsledky.
Pokud se v tom poznáváte, ClickUp Accelerator je pro vás tou správnou volbou. Je navržen pro týmy, které potřebují konsolidovat svou práci do jedné platformy založené na umělé inteligenci a nasadit generativní nástroje umělé inteligence připravené k produkci bez rizika a nákladů spojených s přizpůsobením na míru.
Vyhnete se paralýze z analýzy a přejdete přímo k automatizaci svých nejdůležitějších mezifunkčních pracovních postupů.
📖 Další informace: Jak používat AI pro správu dat (případy použití a nástroje)
Kdy má smysl vlastní podniková AI
Někdy je jediným řešením vlastní řešení. Pokud vaše firma spoléhá na skutečně jedinečný, proprietární datový model, který vám dává konkurenční výhodu, možná budete muset vytvořit vlastní řešení, abyste jej ochránili a využili.
Totéž platí, pokud působíte v přísně regulovaném odvětví s tak specifickými požadavky na dodržování předpisů, že je žádný standardní nástroj nedokáže splnit.
Organizace s vyspělými týmy datových inženýrů a rozpočtem na dlouhodobý vývojový projekt mohou ospravedlnit náklady na vlastní AI řešení pro tyto specifické případy použití.
Některé společnosti dokonce dosahují úspěchu díky hybridní strategii: používají vlastní AI pro několik klíčových specializovaných aplikací a program jako ClickUp Accelerator pro každodenní pracovní postupy sdílené všemi odděleními.
Jak se rozhodnout, který přístup je pro váš tým vhodný
Stále váháte? Použijte tento jednoduchý rámec, který vám pomůže se rozhodnout. Projděte si tyto otázky se svým týmem a uvidíte, k jakému závěru dojdete.
|Jak rychle potřebujete vidět výsledky?
|Během příštího čtvrtletí
|Můžete počkat více než 12 měsíců
|Máte specializované inženýry v oblasti AI/ML?
|Ne, nebo jsou již přetížení.
|Ano, s dostupnou kapacitou
|Jsou vaše pracovní postupy skutečně jedinečné?
|Jsou standardní s několika vylepšeními.
|Vysoce specializované a proprietární
|Můžete si dovolit neomezený rozpočet?
|Ne, potřebujeme předvídatelné náklady.
|Ano, máme vyhrazený rozpočet na výzkum a vývoj.
|Jsou vaše data klíčovou konkurenční výhodou?
|Ne, naší výhodou je náš proces.
|Ano, náš datový model je naše tajná ingredience.
Pokud většina vašich odpovědí spadá do sloupce „Accelerator“, vaše cesta je jasná. Hledáte rychlost, předvídatelnost a způsob, jak začít využívat AI s nízkým rizikem. Pokud se přikláníte k „Custom AI“, ujistěte se, že jste upřímní ohledně zdrojů a času, které jste ochotni věnovat.
Jak začít s ClickUp Accelerator
Rozhodli jste se, že pro vás je vhodný rychlý, řízený přístup. Co dál? Začátek práce s ClickUp Accelerator je jednoduchý a je navržen tak, aby demystifikoval zavádění AI.
Začíná to konzultací o akcelerátoru s naším týmem odborníků. Budeme s vámi spolupracovat, abychom pochopili vaše cíle, posoudili připravenost vašeho týmu a naplánovali případy použití s největším dopadem pro vaše konkrétní oddělení. Odtud vám proces ClickUp Guided Setup zajistí, že nebudete ponecháni sami sobě. Poskytujeme praktická školení zaměřená na dosažení prvních úspěchů během prvních několika týdnů.
Nejlepší na tom je, že můžete AI otestovat ve svých reálných pracovních postupech, aniž byste se museli obávat dlouhodobé závislosti. Protože AI agenti a automatizace jsou zabudovány do ClickUp, nemusíte migrovat na nový systém – jednoduše aktivujete nové výkonné funkce v prostředí, ve kterém váš tým již pracuje.
Jste připraveni zjistit, jak to funguje? Zjistěte, zda je Accelerator vhodný pro váš tým, a začněte s ClickUp zdarma nebo si ještě dnes domluvte konzultaci!
Často kladené otázky
Accelerator zahrnuje předem připravené AI agenty, průvodce školením, odbornou podporu a průběžné aktualizace, to vše v rámci konvergovaného pracovního prostoru, který eliminuje potíže s integrací, s nimiž byste se setkali u vlastního řešení.
S Acceleratorem můžete vidět fungující AI během několika dní nebo týdnů. Vlastní projekty AI obvykle trvají mnoho měsíců nebo dokonce let, než dosáhnou produkční fáze a přinesou návratnost investic.
Ano, Accelerator můžete používat společně se svými stávajícími vlastními nástroji. To vám umožní postupně měnit pracovní postupy podle toho, jak vidíte výsledky, a snížit tak riziko migrace při testování konvergovaného přístupu.
Rozhodně. Accelerator podporuje hluboké přizpůsobení prostřednictvím konfigurovatelných agentů ClickUp, výkonných automatizací pracovních postupů ClickUp a integrace s předem připravenými konektory ClickUp, díky čemuž se přizpůsobí většině podnikových potřeb bez nutnosti kompletní přestavby.