Jak AI mění správu majetku v dnešní době

Výzkum společnosti Mercer zjistil, že 91 % investičních manažerů v současné době používá nebo plánuje používat AI v rámci své investiční strategie nebo výzkumu tříd aktiv.
Tento článek vás provede tím, jak AI mění správu majetku – od automatizace kontrol dodržování předpisů po personalizaci komunikace s klienty – a ukáže vám, jak vytvořit pracovní postupy připravené pro AI, které váš tým přijme.
Jaké jsou výhody AI ve správě majetku?
Ráno finančního poradce často začíná 45 minutami aktualizací CRM před prvním hovorem s klientem. Mezi dokumentací KYC, generováním čtvrtletních zpráv a slaďováním dat napříč správcovskými platformami se strategická práce posouvá na večery – pokud k ní vůbec dojde.
Díky tomu se můžete soustředit na to, co skutečně rozvíjí vaše podnikání – budování vztahů a poskytování strategického poradenství.
Tento provozní zátěž znamená, že vždy reagujete na potřeby klientů, místo abyste je předvídali. Ztrácíte příležitosti k včasnému poradenství, zkušenosti klientů jsou nejednotné a riziko vyhoření pro vás a váš tým je extrémně vysoké.
AI šetří čas a rychleji přináší nové poznatky. Jak to vypadá v praxi:
- Rychlejší rozhodnutí založená na datech: AI současně zpracovává signály trhu, chování klientů a ukazatele rizika a poskytuje informace, jejichž ruční sestavení by analytikům trvalo několik hodin.
- Škálovatelná personalizace: Algoritmy přizpůsobují investiční doporučení a oslovení cílům, toleranci rizika a životní fázi každého klienta, aniž by bylo nutné pořádat individuální schůzky pro každou jednotlivou úpravu.
- Snížení provozních nákladů: Automatizace zvládá opakující se úkoly, jako jsou kontroly Know Your Customer (KYC), spouštění rebalancování a generování reportů, takže se můžete soustředit na důležité rozhovory.
- Proaktivní řízení rizik: Prediktivní modely upozorňují na slabá místa portfolia a mezery v dodržování předpisů dříve, než se stanou problémem, a umožňují tak vašemu týmu přejít od reaktivního hašení požárů ke strategickému dohledu.
- Konzistentní zákaznická zkušenost: Pracovní postupy založené na umělé inteligenci zajišťují, že žádný zákazník neunikne pozornosti, takže následné kontroly, revize a kontaktní body probíhají vždy podle plánu.
Tyto výhody se však projeví pouze v případě, že vaše nástroje umělé inteligence dokážou komunikovat s ostatními částmi vaší práce.
I slibné nové nástroje umělé inteligence často jen přidávají další přihlašovací údaje a další silo, čímž vytvářejí další rozšiřování umělé inteligence – neplánované šíření nástrojů umělé inteligence bez dohledu nebo strategie – aniž by řešily základní problém.
Proto byste měli nahradit roztříštěná bodová řešení konvergovaným pracovním prostorem AI – jedinou bezpečnou platformou, kde projekty, dokumenty, konverzace a analytika existují společně s AI zabudovanou jako inteligentní vrstva.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, konverzací na Slacku a roztroušených souborů. Ve skutečnosti 62 % znalostních pracovníků uvádí, že ve svém pracovním dni tráví „příliš mnoho času hledáním informací“.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF zvýšily týmovou spolupráci v celé společnosti o 60 % pomocí centralizovaného centra produktivity ClickUp.
Příklady využití AI ve správě majetku
AI není jediný monolitický nástroj, ale soubor výkonných funkcí, které lze aplikovat v průběhu celého životního cyklu klienta. Přemýšlení o AI z hlediska konkrétních praktických aplikací pomáhá demystifikovat tuto technologii a ukazuje jasnou cestu k jejímu zavedení.
Od prvního podání ruky až po dlouhodobou správu portfolia – zde jsou nejvýznamnější způsoby, jakými se AI dnes využívá ve správě majetku.
Zapojení a udržení klientů
Nečekané odchody klientů často doprovázejí varovné signály, které jsou skryty v roztříštěných e-mailech, poznámkách z telefonátů a záznamech v CRM. Ruční sledování nálady, životních událostí a komunikační historie každého klienta je však nemožné. To vede k obecné komunikaci a promarněným příležitostem poskytnout včasné, osobní poradenství, které buduje loajalitu.
Umělá inteligence pomáhá vašemu týmu udržet klienty tím, že předpovídá riziko jejich odchodu. Analyzuje komunikační vzorce a historii transakcí, aby předpověděla, kteří klienti jsou ohroženi odchodem, a vyzve vás, abyste je kontaktovali, než bude příliš pozdě.
Generativní AI dokáže dokonce vytvářet personalizované e-maily a programy schůzek na základě nedávné aktivity klienta nebo jím stanovených cílů, čímž vám ušetří hodiny příprav. Více se dozvíte v tomto videu.
👀 Příklad: Morgan Stanley uzavřel partnerství se společností OpenAI s cílem vytvořit asistenta AI, který finančním poradcům pomáhá rychle vyhledávat informace o výzkumu a klientech.
Poradci se tak mohou rychleji připravit a přesněji reagovat, čímž se zlepší jejich schopnost reagovat, aniž by se zvýšila jejich pracovní zátěž.
💡 Přestaňte přehlížet důležité detaily. Vytvořte si proaktivní systém komunikace s ClickUp:
- Centralizujte znalosti o klientech: Uchovávejte všechny své poznámky, plány a dokumenty týkající se jednoho klienta v samostatné složce nebo projektu ClickUp. Tím skončí zběsilé hledání informací a vytvoří se jediný zdroj pravdivých informací pro celý váš tým.
- Automatizujte kontroly: Pomocí ClickUp Automations vytvořte opakující se úkol, který vás upozorní, pokud jste s klientem nekomunikovali déle než 60 dní.
- Získejte okamžitý kontext: Před hovorem s klientem stačí do komentáře k úkolu napsat @brain. ClickUp Brain okamžitě shrne všechny minulé interakce, poznámky z ClickUp Docs a relevantní úkoly, takže do každé konverzace vstoupíte plně připraveni.
Optimalizace portfolia a alokace aktiv
Vytvoření dokonalého portfolia pro každého klienta je složitá hádanka. Musíte vyvážit jejich toleranci k riziku, časový horizont a daňovou situaci s tisíci možných kombinací aktiv. Ruční provádění tohoto úkolu je neuvěřitelně časově náročné a schvalovací proces jakýchkoli změn, do kterého jsou zapojeni analytici, pracovníci zajišťující dodržování předpisů a vy sami, je často chaotickou změť e-mailových řetězců a zmeškaných následných kroků.
Tento pracovní postup je pomalý, neefektivní a přináší riziko lidské chyby nebo neoptimálního rozdělení prostředků. Bez jasné auditní stopy je to také zdroj problémů s dodržováním předpisů.
Modely umělé inteligence, jako jsou ty, které jako první zavedly robotické poradenské služby, dokážou během několika sekund vyhodnotit tisíce kombinací aktiv a doporučit optimální alokaci. Vy zkontrolujete návrhy generované umělou inteligencí, uplatníte svůj lidský úsudek a učiníte konečné rozhodnutí.
👀 Příklad: Platformy jako Betterment a Wealthfront využívají algoritmické investování, automatické přerozdělování a daňové ztráty k optimalizaci portfolií ve velkém měřítku.
💡 Spravujte celý tento proces v ClickUp, abyste zefektivnili schvalování a kontroly.
Když model umělé inteligence navrhne změnu portfolia, automatizace vytvořená pomocí ClickUp Automations může okamžitě vytvořit úkol, použít šablonu pro schvalovací proces a přiřadit jej prvnímu recenzentovi.
Každá zainteresovaná strana je informována, když je na řadě, a veškerá její zpětná vazba a schválení jsou zaznamenána v komentářích a historii úkolu. Tím se vytvoří spolehlivá auditní stopa s časovým razítkem, která transformuje chaotický e-mailový pracovní postup na plynulý, vyhovující a efektivní proces.
Řízení rizik a odhalování podvodů
Váš tým pro dodržování předpisů svádí těžký boj. Ručně prochází nekonečné záznamy transakcí a skenuje komunikaci, aby odhalil varovné signály, ale v době, kdy problém zjistí, může být již pozdě.
Upozornění z různých monitorovacích systémů se ztrácejí v přeplněných schránkách, bez jasného určení odpovědnosti nebo akčního plánu, což vytváří značné regulační a finanční riziko.
Detekce podvodů pomocí umělé inteligence funguje tak, že pro každého klienta stanoví základní chování – typickou velikost transakcí, místa přihlášení, komunikační vzorce – a poté v reálném čase signalizuje odchylky.
90 % finančních institucí již využívá AI k detekci a vyšetřování nových podvodných schémat v reálném čase.
👀 Příklad: Systém umělé inteligence může upozornit oddělení compliance, když klient, který obvykle provádí měsíční převody ve výši 5 000 dolarů, najednou iniciuje převod 50 000 dolarů na nový mezinárodní účet, nebo když dojde k pokusům o přihlášení z neobvyklé geografické lokality.
💡 Propojte své nástroje pro monitorování AI s ClickUpem a uzavřete smyčku mezi detekcí a řešením.
Díky automatizaci pracovních postupů můžete nastavit pravidlo, které okamžitě přemění upozornění generované umělou inteligencí na úkol, přiřadí jej správnému pracovníkovi pro dodržování předpisů, nastaví prioritu a termín splnění a připojí všechny relevantní dokumenty. Upozornění se tak neztrácejí, ale stávají se úkoly, které lze sledovat od začátku do konce.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak můžete díky automatizaci úkolů pomocí AI ušetřit několik hodin týdně!
Finanční plánování a personalizované poradenství
Vypracování komplexního finančního plánu vyžaduje získání dat z CRM, provedení prognóz ve specializovaném nástroji a následné sepsání popisu v textovém editoru. Tento proces je tak časově náročný, že tuto úroveň služeb můžete nabídnout pouze svým nejvýznamnějším klientům, zatímco ostatním musíte poskytovat obecné, univerzální poradenství.
Generativní AI může tento proces výrazně urychlit. Může načíst údaje o klientech, provést prognózy důchodů a vypracovat popis doporučení v jednoduchém a srozumitelném jazyce.
Díky tomu můžete poskytovat vysoce kvalitní, personalizované plány většímu počtu klientů, čímž se vaše poradenství stává cennějším a lépe realizovatelným.
💡 Vytvořte jediný prostor pro spolupráci pro celý tento pracovní postup pomocí ClickUp Docs. Vypracujte finanční plán, vložte živé grafy ze svých analytických nástrojů a použijte ClickUp Brain k shrnutí historie klienta přímo v dokumentu.
Při navrhování akčních bodů pro klienta můžete text zvýraznit a okamžitě jej převést na sledovatelný úkol, který mu bude přidělen. Tím se statický dokument promění v živý, dýchající plán, který přímo souvisí s prací vašeho týmu.
Etické aspekty využití umělé inteligence ve správě majetku
Zavedení umělé inteligence s sebou nese významná etická a regulační rizika, kterým se firmy musí věnovat. Firmy se oprávněně obávají používání algoritmů typu „černá skříňka“, které nelze vysvětlit klientům ani regulačním orgánům. Tato obava může vést k nečinnosti, což může způsobit, že zaostanete za konkurencí, nebo v horším případě, že zavedete nástroje bez řádných bezpečnostních opatření.
Jádrem vaší povinnosti správce majetku je jednat v nejlepším zájmu vašich klientů a tato odpovědnost se vztahuje i na technologie, které používáte. Zde jsou klíčové etické aspekty, které musíte zohlednit:
- Ochrana osobních údajů: Finanční údaje klientů jsou mimořádně citlivé. Musíte zajistit, aby všichni dodavatelé AI, se kterými spolupracujete, splňovali nejpřísnější bezpečnostní a důvěrnostní standardy.
- Algoritmická zaujatost: Pokud je model umělé inteligence trénován na zaujatých historických datech, může tyto zaujatosti perpetuovat – například tím, že doporučuje příliš konzervativní strategie ženám nebo určitým menšinovým skupinám.
- Vysvětlitelnost: „Tak to řekl algoritmus“ není přijatelná odpověď. Regulační orgány a klienti očekávají, že budete schopni vysvětlit, proč bylo dané doporučení vydáno.
- Regulační dohled: SEC aktivně sleduje využívání prediktivní analytiky. Musíte být schopni prokázat, že doporučení založená na AI slouží nejlepším zájmům klienta, a ne pouze ziskům společnosti.
Etické používání AI vyžaduje radikální transparentnost a pečlivou dokumentaci. Potřebujete jasný, neměnný záznam o tom, jak byly poznatky generované AI přezkoumány, kdo je schválil a jak byly sděleny klientovi. Právě v tomto případě se jednotné pracovní prostředí stává vaší nejlepší obranou.
💡Každé rozhodnutí automaticky dokumentujte v ClickUp a sledujte každou změnu pomocí protokolu s časovým razítkem pomocí ClickUp Task History. Komentáře k úkolům ClickUp zachycují „důvod“ každého rozhodnutí v rámci vlákna konverzace. Můžete také propojit podpůrné dokumenty ClickUp přímo s úkoly ClickUp a vytvořit tak komplexní a snadno kontrolovatelnou stopu, která podporuje dodržování předpisů a buduje důvěru klientů.
📮ClickUp Insight: 22 % našich respondentů je stále opatrných, pokud jde o používání AI v práci. Z těchto 22 % se polovina obává o soukromí svých dat, zatímco druhá polovina si není jistá, zda může důvěřovat informacím, které jim AI poskytuje.
ClickUp řeší oba tyto problémy přímo pomocí robustních bezpečnostních opatření a generováním podrobných odkazů na úkoly a zdroje u každé odpovědi. To znamená, že i ty nejopatrnější týmy mohou začít využívat zvýšení produktivity, aniž by se musely obávat o bezpečnost svých informací nebo spolehlivost výsledků.
Jak začít s AI ve správě majetku
Mnoho firem vnímá implementaci AI jako rozsáhlý a nákladný projekt a neví, kde začít. To často vede k paralýze analýzy, zatímco agilnější konkurenti získávají významnou výhodu. Klíčem je začít v malém a postupně nabrat tempo.
Zde je praktický postup, jak začít s AI, aniž byste museli přes noc přepracovat celý svůj provoz. 🛠️
- Proveďte audit svých současných pracovních postupů: Než zakoupíte jakýkoli nový nástroj, zmapujte své stávající procesy. Kde vaši poradci ztrácejí nejvíce času? Je to přijímání nových klientů, vytváření čtvrtletních zpráv nebo kontroly dodržování předpisů? Tyto opakující se manuální úkoly jsou pro automatizaci nejvhodnější.
- Konsolidujte své nástroje: AI je tak chytrá, jak chytrá jsou data, ke kterým má přístup. Pokud jsou vaše poznámky o klientech v jedné aplikaci, vaše úkoly v jiné a vaše dokumenty ve třetí, vaše AI nikdy nebude mít úplný kontext. Prvním krokem je přenést vše do jediného konvergovaného pracovního prostoru, jako je ClickUp, a vytvořit tak jednotný základ pro vaše data, úkoly a komunikaci.
- Začněte s pilotním případem použití: Vyberte jednu oblast s velkým dopadem a nízkým rizikem, kde otestujete pracovní postup podporovaný umělou inteligencí. Skvělým místem pro začátek je příprava schůzky s klientem. Použijte umělou inteligenci k shrnutí minulých rozhovorů a vytvoření témat k diskusi a uvidíte, kolik času to vašemu týmu ušetří.
- Proškolte svůj tým: AI je tu proto, aby vaše poradce doplňovala, ne nahrazovala. Investujte do školení, aby se váš tým naučil pracovat s AI – jak psát efektivní pokyny, jak odhalit potenciální chyby v obsahu generovaném AI a kde uplatnit svůj jedinečný lidský úsudek.
- Měření a iterace: Nelze zlepšit to, co nemůžete měřit. Sledujte klíčové metriky, jako je čas ušetřený na administrativních úkolech, skóre spokojenosti klientů a míra problémů s dodržováním předpisů. Vytvořte si přehled o svém pokroku v reálném čase pomocí ClickUp Dashboards, které převádějí data z celého vašeho pracovního prostoru do vizuálních tabulek a grafů, které jasně ukazují návratnost investic do vašich iniciativ v oblasti umělé inteligence.
Propojte všechny body této cesty pomocí ClickUp Brain, asistenta AI, který je součástí vaší práce a je připraven shrnout historii klienta, navrhnout následné úkoly nebo odpovědět na otázky týkající se vašich projektů, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
📚 Přečtěte si také: Software pro správu úkolů přizpůsobený pro správce majetku
Sjednoťte své pracovní postupy v oblasti správy majetku pomocí umělé inteligence s ClickUp
AI ve správě majetku nenahrazuje poradce, ale uvolňuje jim ruce, aby se mohli soustředit na strategickou práci zaměřenou na vztahy. Úspěšné firmy využívají AI k automatizaci opakujících se úkolů a personalizaci poradenství ve velkém měřítku. ✨
Nesourodé nástroje a manuální procesy však vytvářejí prostředí plné třenic, kde vám umělá inteligence sama o sobě nepomůže. Skutečná transformace nastává, když umělá inteligence funguje v jednotném pracovním prostoru, jako je ClickUp, kde jsou vaše data, úkoly a komunikace již propojeny.
To eliminuje roztříštěnost kontextu, která snižuje produktivitu, a umožňuje vašemu týmu pracovat rychleji a chytřeji.
Týmy, které dnes budují pracovní postupy připravené pro AI, mohou snáze přijímat budoucí inovace v oblasti AI.
Jste připraveni vybudovat tento základ? Začněte zdarma s ClickUp a sjednoťte své pracovní postupy v oblasti správy majetku do jediného konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí.
Často kladené otázky
Tradiční AI je navržena tak, aby analyzovala data a vytvářela předpovědi na základě pravidel, například označovala portfolia, která se odchýlila od cílové alokace. Generativní AI naproti tomu vytváří nový obsah, například navrhuje personalizované e-maily pro klienty nebo shrnová poznámky z jednání.
Vytvořte speciální projekty pro zavedení AI, přiřaďte úkoly vlastníkům, stanovte milníky a sledujte pokrok vizuálně v ClickUp – vyhnete se tak roztříštěným tabulkám a nekonečným e-mailovým řetězcům, které obvykle zpomalují zavádění.
To je velmi nepravděpodobné. AI je výjimečná v oblasti zpracování dat a automatizace rutinních úkolů, ale klienti stále touží po lidském úsudku, empatii a odpovědnosti za důležité finanční rozhodnutí. Role poradce se bude vyvíjet od správce dat k strategickému partnerovi, který využívá AI jako výkonného asistenta.
Nejčastějšími překážkami jsou roztříštěná data uložená v zastaralých systémech, nejistota ohledně předpisů, nedostatek interních odborných znalostí v oblasti umělé inteligence a obecný odpor ke změnám. Překonání těchto překážek je snazší, když začnete s jednotným pracovním prostorem a budete se zabývat jedním konkrétním pilotním projektem po druhém.