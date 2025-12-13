Jak automatizovat oslovování na LinkedIn pomocí AI pro lepší zapojení

Studie o stavu komunikace na LinkedIn zjistila, že prodejní týmy stále přehlížejí LinkedIn pro B2B prospekci. Více než 90 % jejich odchozích aktivit stále směřuje do e-mailů, zatímco LinkedIn zůstává až na druhém místě.
Průměrná míra odezvy na studené e-maily je 5,1 %. LinkedIn DM dosahují více než 10,3 %, což je dvojnásobek zapojení.
Vaši rozhodující pracovníci jsou již aktivní na LinkedIn. Proč tedy LinkedIn nepoužívat jako svůj primární kanál pro oslovování zákazníků?
K tomu se musíte seznámit s automatizací LinkedIn – odesíláním žádostí o spojení, plánováním následných kroků a sledováním interakcí.
Níže vám ukážeme, jak automatizovat oslovování na LinkedIn pomocí AI.
⭐ Doporučená šablona
Neustále přeskakujete mezi nástroji a tabulkami, abyste udrželi přehled o potenciálních zákaznících na LinkedIn? Nemusí to tak být. Šablona akčního plánu ClickUp pro oslovování zákazníků centralizuje pracovní postupy vaší kampaně na jednom místě.
Barevně odlišené stavy, značky oddělení a příznaky priority usnadňují přehlednost vaší pipeline. Ideální řešení, pokud zpracováváte personalizované zprávy na stovkách účtů LinkedIn.
Proč oslovování na LinkedIn stále funguje
Zde je důvod, proč LinkedIn nadále dominuje v oblasti generování B2B leadů:
- Přesné zacílení: Můžete cílit na lidi, kteří odpovídají vašemu ideálnímu profilu zákazníka, pomocí filtrů jako pracovní pozice, velikost společnosti, odvětví a geografická poloha, místo abyste hádali demografické údaje jako na jiných platformách.
- Prostředí s vysokou mírou zájmu: Lidé se na LinkedIn přihlašují konkrétně za účelem kariéry a podnikání, takže jsou vnímavější k relevantním obchodním příležitostem než při procházení Instagramu nebo Facebooku za účelem zábavy.
- Vyšší míra odezvy: Průměrná míra přijetí pozvánek na LinkedIn je 37 %, což otevírá příležitost navazovat kontakty a komunikovat s potenciálními zákazníky.
- Bohaté behaviorální údaje: Prohlížení profilů, interakce s příspěvky, změny zaměstnání a aktualizace společnosti poskytují v reálném čase signály o zájmu potenciálních zákazníků a načasování.
- Přísnější limity automatizace: LinkedIn stanovuje denní limity pro navazování kontaktů, aby zabránil spamovému oslovování, a nutí vás soustředit se na kvalitu spíše než na kvantitu.
🤯 Věděli jste, že... LinkedIn má přes 1,2 miliardy členů ve 200 zemích a regionech po celém světě.
Co potřebujete před automatizací komunikace na LinkedIn
Automatizace LinkedIn funguje nejlépe, když máte správný základ. Než tedy začnete automatizovat své aktivity, zde je několik základních věcí, které byste měli vědět.
Pochopte pravidla LinkedIn
Není to tak, že se můžete spojit se všemi ICP najednou. Zde jsou pravidla LinkedIn, která musíte znát, abyste se vyhnuli omezením účtu a udrželi svůj outreach v chodu.
|Akce
|LinkedIn zdarma
|Premium LinkedIn
|Sales Navigator
|Týdenní žádosti o spojení
|Až 100 (doporučeno 80)
|Až 100
|Až 100
|Týdenní žádosti o spojení (vysoký SSI)
|N/A
|Až 200
|Až 200
|Limit zpráv s žádostí o spojení
|200 znaků
|300 znaků
|300 znaků
|Zprávy s žádostí o spojení (poznámky)
|5–10 za měsíc
|Neomezeně (v rámci týdenních limitů)
|Neomezeně (v rámci týdenních limitů)
|Týdenní limit pro odesílání přímých zpráv
|~100 zpráv
|~150 zpráv
|~150 zpráv
|Délka zprávy
|8 000 znaků
|8 000 znaků
|8 000 znaků
|Velikost přílohy
|20 MB
|20 MB
|20 MB
Pokud tyto limity ignorujete, riskujete dočasné nebo trvalé zablokování.
👀 Věděli jste? 6. března 2025 zmizely dvě významné platformy pro prodejní aktivity – Apollo. io a Seamless. ai – z výsledků vyhledávání na LinkedIn v rámci jeho boje proti stahování dat pomocí rozšíření pro Chrome.
Optimalizujte svůj profil na LinkedIn
Je důležité, abyste si na LinkedIn vybudovali osobní značku, která zdůrazní vaše dovednosti a vypráví váš jedinečný příběh.
Zde je stručný kontrolní seznam pro optimalizaci vašeho osobního profilu i profilu společnosti:
|Osobní profil
|Stránka společnosti
|✅ Profesionální profilová fotografie ✅ Nadpis zaměřený na hodnotu ✅ Kompletní sekce zkušeností (s měřitelnými výsledky) ✅ Doporučení ✅ Příspěvky, se kterými se vaši potenciální zákazníci mohou ztotožnit
|✅ Kvalitní logo✅ Jasný slogan/hodnotová nabídka společnosti✅ Aktuální novinky a příspěvky společnosti✅ Představení produktů a služeb✅ Kontaktní informace a odkaz na webové stránky
👀 Věděli jste, že... V roce 2024 vzrostla aktivita na LinkedIn meziročně o 30 %, což je více než u jakékoli jiné sociální sítě.
Definujte profil svého ideálního zákazníka (ICP)
Nemůžete posílat žádosti komukoli. Zaprvé existuje limit týdenních pozvánek a zadruhé vám spojení s irelevantními lidmi nepřinese žádné výhody.
Než rozšíříte své aktivity na LinkedIn, musíte znát lidi, se kterými se chcete spojit – svůj ideální profil zákazníka (ICP).
Zde je několik otázek, které můžete položit, abyste získali velmi konkrétní představu o svém ICP:
- V jakých typech společností pracují vaši ideální potenciální zákazníci?
- Jaké pracovní pozice mají vaši nejlepší zákazníci?
- Jaké problémy se aktivně snaží řešit?
- Je vaše řešení určeno pro startupy nebo podniky?
- Jaké nástroje již používají, které doplňují vaše služby?
- Kde se tyto společnosti/osoby geograficky nacházejí?
Čím přesněji definujete profil uživatele, tím lépe najdete potenciální zákazníky, kteří jsou pro vaši nabídku nejrelevantnější.
👀 Věděli jste? Funkce LinkedIn Intro byla spuštěna v říjnu 2013 jako funkce pro iOS, která vkládala informace z profilu LinkedIn do záhlaví e-mailů. Jen o několik měsíců později, v únoru 2014, byla tato funkce zrušena kvůli rostoucím obavám o bezpečnost a soukromí souvisejícím s přístupem k e-mailovým údajům.
Jak automatizovat oslovování na LinkedIn pomocí umělé inteligence
Rozšíření dosahu na LinkedIn je složité.
Pokud budete postupovat příliš rychle, riskujete omezení účtu. Pokud budete postupovat příliš pomalu, vaše pipeline vyschne. Umělá inteligence vám umožňuje personalizovat generování potenciálních zákazníků na LinkedIn ve velkém měřítku. Zde je přehled toho, co umělá inteligence umožňuje:
- Hyperrelevantní zprávy vytvořené během několika sekund pomocí umělé inteligence pro copywriting
- Automatizované následné kroky, které stále působí lidsky
- Všechny potenciální zákazníky sledujeme na jednom místě.
Podívejme se, jak můžete automatizovat oslovování na LinkedIn pomocí umělé inteligence krok za krokem.
1. Stanovte cíle kampaně
Čeho chcete dosáhnout automatizací LinkedIn?
Může se jednat o rezervaci informačních hovorů za účelem navázání přímých rozhovorů s potenciálními zákazníky. Nebo o propagaci obsahu a přimění lidí ke stažení průvodce. Nebo o zvýšení hustoty sítě a rozšíření kontaktů v rámci specifického ICP nebo odvětví.
Ať už je váš cíl jakýkoli, definujte ho.
Dále si stanovte měřitelné cíle. Bez čísel totiž nemáte co optimalizovat.
Jak vám ClickUp pomůže?
Pomocí šablony akčního plánu pro oslovování kontaktů od ClickUp můžete strukturovat svou kampaň pro oslovování kontaktů s jasnými cíli a měřitelnými výsledky.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Stanovte si cíle pro to, co je třeba každý den udělat.
- Přidejte ke každému úkolu značky priority, přiřaďte odpovědnou osobu a stav pokroku.
- Přidejte počáteční a konečné datum kampaní, abyste zůstali v plánu.
- Zahrňte složitost úkolů a komentáře pro všechny zúčastněné strany.
2. Vytvořte databázi potenciálních zákazníků
Potřebujete dobře definovaný seznam potenciálních zákazníků. Proč?
Umělá inteligence dokáže personalizovat, hodnotit a řadit zprávy efektivněji, pokud jsou vaše základní data uspořádána.
Začněte s filtry ICP a identifikujte, koho vlastně chcete oslovit: pozice, odvětví, velikost společností a regiony. Pomocí LinkedIn Sales Navigator zúžte svůj seznam pomocí signálů vysokého zájmu, jako jsou:
- Lidé, kteří nedávno zveřejnili příspěvek
- Změny rolí za posledních 90 dní
- Společnosti s růstem počtu zaměstnanců nebo financování
- Týmy, které najímají pracovníky na pozice, které váš produkt řeší
Obohaťte svůj seznam o základní kontext. Ten zahrnuje jejich nadpisy, nedávné příspěvky, informace o společnosti a signály o problémech, abyste mohli smysluplně personalizovat zprávy.
Jak vám ClickUp pomůže?
Pomocí ClickUp Docs vytvořte jediný zdroj pravdivých informací pro vaše aktivity v oblasti oslovování zákazníků: definice ICP, rámce zpráv, pravidla automatizace, logika segmentace potenciálních zákazníků.
Můžete vkládat záložky, tabulky, obrázky, odkazy a dokonce i dashboardy, abyste formátovali svou dokumentaci přesně podle svých představ.
Všichni členové vašeho týmu mohou spolupracovat. Označujte ostatní komentáři, zvýrazňujte zpětnou vazbu a dokonce převádějte text přímo na úkoly, aby se vaše nápady staly sledovatelnými akcemi.
💡 Tip pro profesionály: Použijte LinkedIn Sales Navigator k získání doporučení potenciálních zákazníků na základě vašich uložených vyhledávání. Vaše prodejní týmy mohou najít a spojit se s kvalifikovanými potenciálními zákazníky pomocí pokročilého filtrování, které přesahuje základní vyhledávací funkce bezplatné verze.
3. Vytvořte personalizované zprávy pro oslovování uživatelů
Obecné studené e-maily mají míru odezvy 2,8%.
Přidejte trochu personalizace a míra odezvy vyskočí na 6,5 %. Ve stejné studii 73 % rozhodujících osob uvedlo, že jsou ochotnější reagovat na neosobní zprávy, pokud mají osobní charakter.
Stručně řečeno, personalizované zprávy získávají více odpovědí. Chcete-li zvýšit šanci na získání odpovědi na LinkedIn, postupujte podle těchto jednoduchých kroků:
- Odkazujte na něco konkrétního: nedávný příspěvek, změnu role nebo novinky ve společnosti.
- Zpráva by měla mít 2–3 věty a jeden jasný účel.
- Nabídněte něco užitečného (postřeh, zdroj, pohled) dříve, než požádáte o čas.
Ruční personalizace všech těchto zpráv je jako závod s časem.
K automatizaci tohoto kroku použijte nástroje umělé inteligence.
Jak vám ClickUp pomůže?
ClickUp Brain vám ulehčí práci s personalizací.
Tato AI rozumí celému vašemu systému oslovování, protože je součástí ClickUp. Tento AI nástroj má kontext z vašich seznamů, úkolů, dokumentů, CRM polí a poznámek.
To znamená, že může generovat zprávy, souhrny a následné úkoly na základě vašeho skutečného pracovního postupu, nikoli na základě obecných odhadů.
Asistent AI shrnuje příspěvky na LinkedIn, extrahuje specifické problémy dané role a vybírá klíčové detaily, které můžete použít ve své zprávě.
Poté použijte BrainGPT k přepsání své zprávy v různých tónech, vytvořte krátké 2–3 větné verze nebo vygenerujte více úhlů pohledu (zaměřené na hodnotu, problém nebo poznatky). Vyzkoušejte tyto varianty a zjistěte, co rezonuje s každým ICP.
Nezapomeňte obsah generovaný umělou inteligencí zlidštit a přidat do zprávy osobní dotek s nádechem své osobnosti.
Nápady vás mohou napadnout v nejneočekávanějších okamžicích – hned po přečtení příspěvku potenciálního zákazníka, uprostřed telefonního hovoru nebo při kontrole vaší pipeline.
Všechno psát ručně vás zpomaluje. Vyzkoušejte funkci Talk-to-Text od ClickUp. S funkcí Talk-to-Text můžete:
- Automaticky označujte kolegy, úkoly nebo dokumenty při diktování pomocí kontextových @zmínek a odkazů.
- Získejte osobní slovník, který automaticky doplňuje názvy produktů, zkratky a nejčastěji používaná slova, aby diktovaný text zněl jako vy.
- Převádějte hlasové poznámky na strukturovaný text a přiřazujte je jako úkoly
- Přístup k ChatGPT, Claud, Gemini a dalším modelům umělé inteligence bez přepínání aplikací – omezení rozšiřování umělé inteligence
- Udržujte svůj CRM na LinkedIn organizovaný díky okamžitému hlasovému zadávání
- BrainGPT také umožňuje vyhledávání na webu ze stejného okna, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor.
📮 ClickUp Insight: 24 % zaměstnanců tvrdí, že opakující se úkoly jim brání v tom, aby se věnovali smysluplnější práci, a dalších 24 % má pocit, že jejich schopnosti nejsou dostatečně využívány. To znamená, že téměř polovina zaměstnanců se cítí kreativně blokována a podceňována. 💔
ClickUp pomáhá přesunout pozornost zpět na práci s vysokým dopadem pomocí snadno nastavitelných agentů AI, kteří automatizují opakující se úkoly na základě spouštěčů. Například když je úkol označen jako dokončený, agent AI ClickUp může automaticky přiřadit další krok, odeslat připomenutí nebo aktualizovat stav projektu, čímž vás zbaví nutnosti ručního sledování.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % nebo více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reportování ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
4. Vyberte si svou technologickou platformu
Automatizace LinkedIn není práce pro jeden nástroj. Různé nástroje zpracovávají konkrétní části vašeho procesu oslovování. Například:
|Nástroje
|Účel
|Nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků
|LinkedIn Sales Navigator automatizuje vyhledávání potenciálních zákazníků na LinkedIn za vás. Použijte jej k vyhledání profilů na LinkedIn na základě vašich kritérií ICP, jako jsou pracovní pozice, velikost společnosti, odvětví a filtry podle umístění.
|Nástroje pro sběr dat
|Některé z nejlepších nástrojů pro automatizaci LinkedIn, jako jsou Phantombuster a Lusha, prohledávají profily LinkedIn a extrahují užitečné informace, jako jsou e-mailové adresy, telefonní čísla, podrobnosti o společnosti a nedávná aktivita.
|Nástroje pro oslovování
|Expandi a Dripify vám umožňují odesílat personalizované zprávy a vytvářet automatizované sledovací sekvence, které se spouštějí na základě odpovědí potenciálních zákazníků.
|Nástroje pro analýzu výkonu
|Použijte nástroje pro interakci na LinkedIn, jako jsou Shield Analytics a Taplio, ke sledování metrik vaší kampaně, jako jsou míra přijetí spojení, míra otevření zpráv a data o konverzi, abyste zjistili, co funguje.
|Nástroje pro sledování aktivity
|Lead Delta a WeConnect sledují zájem potenciálních zákazníků o váš profil, obsah a zprávy, aby vám pomohly stanovit priority pro následné kroky.
Pokud s oslovováním na LinkedIn teprve začínáte, nepotřebujete celou řadu technologií. Místo toho potřebujete jeden centralizovaný pracovní prostor, ve kterém budete svůj proces provádět.
Jak vám ClickUp pomůže?
ClickUp, konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, shromažďuje všechny vaše vstupy pro oslovování zákazníků. Patří sem kontaktní údaje, dokumenty s kritérii ICP, šablony zpráv, údaje o potenciálních zákaznících a metriky výkonu.
Importujte obohacené údaje z automatizačních nástrojů LinkedIn do ClickUp. BrainGPT může tyto údaje shrnout pro každého potenciálního zákazníka, zdůraznit problematické body a extrahovat témata pro komunikační zprávy.
Automaticky aktualizuje váš plán oslovování. Jakmile vylepšíte své postupy nebo zjistíte, co funguje, AI se stane vaším asistentem pro dokumentaci a přepíše vaše standardní operační postupy a šablony pro oslovování.
Zde je rozdíl mezi tradičními nástroji pro automatizaci LinkedIn a konvergovaným pracovním prostorem:
|Tradiční stack
|Converged AI Workspace (ClickUp Brain)
|Komunikace na LinkedIn rozptýlena mezi 6–10 nástroji (Sales Nav, tabulky, šablony zpráv, trackery)
|Veškerý výzkum oslovování, poznámky ICP, šablony zpráv a úkoly jsou centralizovány v jednom bezpečném centru ClickUp.
|Ztráta kontextu mezi aplikacemi – vyhledáváte v jednom nástroji, píšete zprávy v jiném a sledujete pokrok v tabulce.
|Asistenti a agenti AI pracují s úplným kontextem z vašich dokumentů, polí CRM, úkolů a sekvencí.
|Hodiny promarněné přepínáním mezi nástroji, aktualizací tabulek a ruční synchronizací informací
|Dashboardy se automaticky aktualizují v reálném čase a zobrazují stav oslovování, následné kroky a výkonnost zpráv.
|Bodové řešení AI bez paměti minulých zpráv nebo pravidel ICP
|Umělá inteligence zabudovaná do úkolů, dokumentů a konverzací – přenáší vaše ICP, šablony a pravidla personalizace kamkoli.
👀 Věděli jste, že... LinkedIn je v následujících zemích zakázán nebo výrazně omezen.
- Rusko: V listopadu 2016 moskevský soud rozhodl, že LinkedIn musí být zablokován za porušení ruského zákona o lokalizaci dat. Stav: Stále zablokován
- Stav: Stále blokováno
- Stav: Stále blokováno
- Čína: LinkedIn ukončil své hlavní služby v Číně a přešel na omezený model. Stav: LinkedIn již v Číně neprovozuje své kompletní sociální služby ani služby v oblasti pracovních nabídek.
- Stav: LinkedIn již v Číně neprovozuje své kompletní sociální služby ani služby v oblasti pracovních nabídek.
- Stav: LinkedIn již v Číně neprovozuje své kompletní sociální služby ani služby v oblasti pracovních nabídek.
5. Nastavte automatizační pracovní postupy
Osvěta na LinkedIn nekončí zasláním žádostí o spojení. Musíte sledovat odpovědi a důsledně je sledovat, abyste nakonec proměnili své potenciální zákazníky v platící zákazníky.
Když spravujete oslovování stovek potenciálních zákazníků, nemůžete to zvládnout ručně. Potřebujete automatizované pracovní postupy založené na umělé inteligenci, které fungují i tehdy, když nesledujete každou odpověď.
Při automatizaci však nezapomeňte nastavit následující limity:
- Nastavte denní požadavky na připojení
- Odesílejte žádosti o spojení v pravidelných intervalech
- Posílejte zprávy během pracovní doby potenciálních zákazníků, abyste maximalizovali míru odezvy a působili lidštěji.
Jak vám ClickUp pomůže?
S ClickUp Automations můžete vytvářet bezkódové pracovní postupy založené na spouštěčích, které se aktivují, když potenciální zákazníci procházejí různými fázemi. Tyto postupy spouštějí váš systém oslovování zákazníků na pozadí.
Definujte pravidla „pokud toto, pak tamto“ v automatizacích, které vám ušetří hodiny práce a eliminují vynechané kroky.
Můžete například nastavit automatizaci tak, aby se značka „Connected“ (Propojeno) přidala, jakmile se potenciální zákazník přesune do stavu „Connection Accepted“ (Přijato propojení), čímž bude váš CRM systém vždy aktuální.
Automatizace lze také propojit s blížícími se termíny, změnami přiřazených osob nebo dokonce událostmi sledování času, čímž se zajistí, že úkoly zůstanou konzistentně označeny.
⭐ Bonus: ClickUp Agents posouvají vaši automatizaci o krok dál. Na rozdíl od jednoduchých pravidel založených na spouštěčích mohou agenti provádět za vás průběžné, vícestupňové úkoly.
Můžete například vytvořit agenta, který:
- Každé ráno zkontrolujte svůj seznam LinkedIn Outreach.
- Identifikuje potenciální zákazníky, u kterých nedošlo k žádnému následnému kontaktu po dobu 3 dnů.
- Shrnuje poslední zprávu nebo poznámku
- Vytvoří úkol s názvem „Odeslat následnou zprávu 2 [potenciálnímu zákazníkovi]“.
- Přiřadí vám to s termínem splnění.
6. Spusťte, sledujte a rozšiřujte svou kampaň pro oslovování potenciálních zákazníků
Začněte svou kampaň v malém měřítku a otestujte její účinnost, než ji rozšíříte na celý seznam potenciálních zákazníků.
Během testovacího týdne sledujte následující klíčové metriky:
- Míra přijetí: U dobře zacílených potenciálních zákazníků by měla být vyšší než 30 %; nižší míra přijetí naznačuje špatné zacílení nebo slabé sdělení.
- Zobrazení profilu: Pokud je počet zobrazení po obdržení žádostí vysoký, ale míra přijetí je nízká, naznačuje to potřebu optimalizace profilu.
- Míra odezvy: Sledujte, kolik přijatých kontaktů reaguje na vaši první následnou zprávu; snažte se dosáhnout míry odezvy 15–20 %.
Jakmile vaše testovací kampaň vykáže konzistentní výsledky, postupně ji rozšiřujte.
Vytvořte několik variant úspěšných kampaní. Vyzkoušejte různé odvětví, velikosti společností nebo pracovní pozice, přičemž zachovejte osvědčené šablony zpráv a časové sekvence.
Jak vám ClickUp pomůže?
Pomocí dashboardů ClickUp můžete zobrazit, na čem právě pracujete, a převést to do tabulek a grafů.
Dashboardy automaticky načtou data z úkolů a polí, na kterých pracujete, a vytvoří jednotný přehled na vysoké úrovni ve vašem pracovním prostoru.
Můžete dokonce vytvořit podrobné interní a externí reportovací dashboardy pro všechny své účty. Hlavní dashboard pro vedoucí pracovníky a individuální dashboardy pro všechny SDR.
Vyberte si z karet na ovládacím panelu a přizpůsobte si ovládací panel podle svých potřeb. Exportujte je do formátu PDF a odešlete příslušným zainteresovaným stranám.
⚒️ Rychlý tip: Karty AI vám poskytují automaticky aktualizované informace v reálném čase přímo ve vašem panelu ClickUp.
V případě oslovování na LinkedIn to znamená:
- Přidejte kartu s přehledem AI, abyste získali živý přehled o svých kontaktech (propojené, čekající na odpověď, s termínem pro následné kroky).
- Vložte kartu AI StandUp Card a podívejte se na denní přehledy, jako jsou potenciální zákazníci, kteří projevili zájem, pozastavené kontakty nebo opožděné následné kroky.
- Pomocí karty cílů AI se držte týdenních cílů: počet žádostí o spojení, odpovědí nebo domluvených schůzek.
👀 Věděli jste? Podle Statisty více než 84 % B2B marketérů věří, že LinkedIn přináší jejich organizaci největší hodnotu ve srovnání s jinými platformami, jako jsou Facebook a Twitter.
Osvědčené pokyny pro oslovování na LinkedIn
Jak se vyhnout obecné žádosti o spojení, kterou lidé rozpoznají na první pohled?
Používejte promyšlené pokyny, aby každá zpráva byla relevantní a pomohla vám v hledání nových zákazníků.
Zde je několik užitečných pokynů.
🤖 Pokyny pro žádosti o spojení
Pokyn: Napište 200znakovou zprávu, která spojuje můj důvod pro navázání kontaktu s konkrétním detailem z nedávného příspěvku potenciálního zákazníka, iniciativy společnosti nebo změny v odvětví. Ať to působí jako vzájemná pozorování, ne jako prodejní argument.
Pokyn: Vytvořte krátkou zprávu, ve které zmíníte jeden neobvyklý detail z profilu potenciálního zákazníka (např. dobrovolnickou činnost, vedlejší projekt, specializovanou certifikaci), abyste prokázali upřímný zájem o detaily. Vyhněte se jakémukoli nabízení.
Pokud jste v oblasti prodeje pomocí umělé inteligence nováčkem, v tomto videu se dozvíte, jaké nástroje, pokyny a šablony můžete hned dnes začít využívat pro oslovování zákazníků.
🤖 Pokyny pro první zprávu
Pokyn: Napište 2–3 věty dlouhou zprávu, která využívá přerušení vzorce (neočekávaný kompliment, postřeh nebo pozorování) vycházející z činnosti potenciálního zákazníka nebo novinek společnosti – něco, co je donutí se zastavit a zamyslet se.
Pokyn: Vytvořte úvodní zprávu, která zaměří konverzaci na aktuální priority potenciálního zákazníka na základě jeho role a nedávné aktivity. Ať zní jako promyšlená zvědavost, ne jako oslovení.
Pokyn: Přepište tuto zprávu do stručného, výstižného úvodu, který odkazuje na konkrétní metriku, trend nebo změnu relevantní pro roli potenciálního zákazníka.
🤖 Pokyny po navázání kontaktu
Pokyn: Napište přímou zprávu, která navazuje na jejich nedávný příspěvek – přidejte jeden protichůdný nebo alternativní názor, abyste podnítili hlubší výměnu názorů, aniž byste byli konfrontační.
Pokyn: Vytvořte zprávu reagující na tento příspěvek na LinkedIn, která zdůrazní nuanci, kterou potenciální zákazník nezmínil, ale ocenil by ji. Zpráva by měla být konverzační a inteligentní.
🤖 Pokyny pro následné kroky
Pokyn: Napište následnou zprávu, která přidá novou hodnotu, místo aby opakovala první zprávu. Vyberte jeden relevantní postřeh z oboru potenciálního zákazníka a smysluplně jej propojte s vaším předchozím bodem.
Pokyn: Vytvořte následnou zprávu, která předpokládá pozitivní záměr (jsou zaneprázdněni), představuje mikro-postřeh a klade otázku bez tlaku, na kterou budou rádi odpovídat.
🤖 Pokyny založené na poznatcích
Pokyn: Napište zprávu, která sděluje konkrétní trend nebo signál relevantní pro jejich roli, podložený jednou větou logického zdůvodnění. Zpráva by měla působit jako něco, co by si uložili do záložek, a ne jako něco, co by ignorovali.
Pokyn: Vytvořte DM založenou na poznatcích, která čerpá z mikrotendů za posledních 30 dní v daném odvětví a prezentuje je jako promyšlené pozorování. Žádný prodej.
🤖 Pokyny pro zahájení konverzace
Pokyn: Vytvořte přímou zprávu, ve které položíte promyšlenou, specifickou otázku založenou na pozadí potenciálního zákazníka, fázi vývoje společnosti nebo nedávném úspěchu – něco, na co bude chtít odpovědět, protože to prokazuje skutečný zájem.
Pokyn: Napište krátký úvod, který propojí jeden prvek jejich minulých zkušeností s něčím relevantním, co se dnes děje v jejich oboru.
Osvědčené postupy pro oslovování kontaktů na LinkedIn pomocí umělé inteligence
Umělá inteligence usnadňuje komunikaci na LinkedIn, ale sázky jsou vyšší než kdy jindy.
Všichni mají přístup ke stejným nástrojům. To znamená, že pokud neposíláte hyperpersonalizované zprávy, vaše oslovení si nikdo nevšimne.
1. Vytvářejte všechny zprávy na LinkedIn na základě skutečných poznatků
AI funguje nejlépe, když má k dispozici něco konkrétního, čeho se může chytit. Poskytněte jí kontext od vaší cílové skupiny, včetně jejich nedávných příspěvků, změn rolí, trendů v náboru nebo jakýchkoli dalších detailů, které jste shromáždili ve svém CRM na LinkedIn.
Požádejte jej, aby vygeneroval zprávu na LinkedIn, která odráží tyto signály. S těmito datovými body budete překvapeni, jak lidsky zní zpráva na LinkedIn.
2. Chraňte svůj účet LinkedIn dodržováním omezení LinkedIn
Platformy umělé inteligence a automatizace mohou usnadnit vaši komunikaci na LinkedIn, ale algoritmus LinkedIn penalizuje jakoukoli činnost, která vypadá nepřirozeně.
Dodržujte týdenní limity pozvánek, vyhněte se náhlým nárůstům počtu zpráv a rozložte aktivitu do celého dne, abyste napodobili normální chování uživatelů.
Pokud spravujete více účtů LinkedIn v rámci svého týmu (pro SDR, zakladatele nebo členy v kontaktu s klienty), ujistěte se, že každý účet dodržuje své vlastní bezpečné limity. Každý účet musí udržovat svůj vlastní rytmus odesílání, zahřívací období a denní vzorec aktivity.
3. Využijte svůj nástroj pro vyhledávání potenciálních zákazníků na LinkedIn k zvýšení přesnosti
LinkedIn Sales Navigator nebo jakýkoli jiný nástroj LinkedIn pro vyhledávání potenciálních zákazníků by vám měl pomoci oslovit lepší potenciální zákazníky, nikoli více potenciálních zákazníků.
Umělá inteligence dokáže hodnotit potenciální zákazníky, extrahovat kontext a odhalit pozitivní signály, pokud jsou vaše vstupní údaje pro cílení přesné. Ani skvělá personalizace nedokáže napravit špatný seznam.
4. Automatizační nástroje považujte za pomocníky, nikoli za náhradu
Umělá inteligence dokáže napsat úvodní zprávy, shrnout profily, přepsat vaše zprávy a vytvořit mikro-postřehy.
Dávejte pozor, aby se vaše komunikace nezměnila ve spam. Používejte automatizační nástroje LinkedIn pro sledování, sekvencování a obohacování, ale zachovejte logiku a tón zpráv lidský.
5. Přizpůsobte každý kontakt fázi, roli a naléhavosti vaší cílové skupiny
Vedoucí pracovníci reagují na strategii, střední management reaguje na praktičnost a operátoři reagují na konkrétní detaily. Požádejte AI, aby upravila tón, hodnotu a úhel pohledu podle toho, s kým mluvíte.
Outbound marketing na LinkedIn funguje nejlépe, když vaše zpráva odpovídá aktuálním výzvám potenciálního zákazníka.
6. Využijte AI k prozkoumání různých úhlů pohledu
Když automatizujete vyhledávání potenciálních zákazníků na LinkedIn, požádejte AI, aby vám poskytla několik verzí zprávy. Mohou být založeny na poznatcích, problémech nebo protichůdných názorech.
Najděte ten nejsilnější nápad a vytvořte hyperpersonalizovanou zprávu, která bude v přeplněné doručené poště více vynikat.
|Princip
|Co dělat
|Proč je to důležité
|Vytvářejte každou zprávu na základě skutečných poznatků
|Používejte AI v konkrétním kontextu: nedávné příspěvky, změny rolí, poznámky CRM nebo vřelé signály k vytváření přizpůsobených zpráv.
|Více kontextu = lidštější, relevantnější a kvalitnější oslovování.
|Dodržujte limity LinkedIn, abyste zajistili bezpečnost svého účtu
|Dodržujte přirozené vzorce aktivity na LinkedIn, rozložte akce, dejte každému účtu vlastní rozcvičku a rytmus.
|Zabraňuje označení, omezením a chrání doručitelnost.
|Používejte nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků s ohledem na přesnost, nikoli na objem
|Použijte Sales Navigator nebo svůj nástroj pro vyhledávání potenciálních zákazníků k upřesnění cílových skupin; nechte umělou inteligenci ohodnotit potenciální zákazníky a extrahovat signály.
|Skvělá personalizace nedokáže napravit špatný seznam.
|Považujte automatizační nástroje za pomocníky, nikoli za náhradu
|Využijte automatizaci pro následné kroky, sekvencování a obohacování; zachovejte logiku a tón zpráv lidský.
|Vyhněte se spamu a zachovejte autentičnost.
|Sladění komunikace s rolí, fází a naléhavostí
|Požádejte AI o úpravu tónu a úhlu pohledu: strategie pro vrcholové vedení, praktičnost pro manažery, specifika pro operátory.
|Relevantnost zvyšuje pravděpodobnost odezvy.
|Využijte AI k prozkoumání různých úhlů pohledu
|Vytvořte různé varianty (založené na poznatcích, problémech, protichůdné) a vyberte ten nejsilnější nápad.
|Pomůže vaší zprávě vyniknout v přeplněných doručených poštách.
Zefektivněte své aktivity na LinkedIn pomocí ClickUp
Nejlepší zprávy na LinkedIn jsou ty, které působí, jako by pocházely od vás.
Nástroje pro automatizaci LinkedIn vám pomohou je odeslat.
ClickUp vám pomůže spravovat celý systém – vaše sekvence, poznámky, personalizační háčky, přepisy pomocí umělé inteligence a následné kroky.
