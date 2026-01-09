Nejlepší alternativy prohlížeče Comet, které můžete vyzkoušet v roce 2026

Moderní prohlížeče již nejsou pasivními okny do internetu. Jsou to centra produktivity, AI kopiloti, výzkumní asistenti a nástroje na ochranu soukromí v jednom.
Prohlížeč Comet Browser se pokusil tuto zkušenost předefinovat, ale pro mnoho uživatelů je jeho vrstva umělé inteligence stále spíše experimentální než nezbytná.
Proto se tento průvodce zabývá nejlepšími alternativami prohlížeče Comet Browser, které nabízejí chytřejší funkce umělé inteligence a lepší výkon.
Proč zvolit alternativy prohlížeče Comet Browser
Ačkoli uživatelé milují koncept prohlížení s prioritou umělé inteligence v prohlížeči Comet, v praxi jej často považují za méně revoluční.
Zde jsou některé z omezení tohoto nástroje:
- Nedostatek integrace: Nabízí omezené nativní propojení s platformami pro správu projektů, dokumentaci a spolupráci, což způsobuje potíže uživatelům, kteří spoléhají na úzce propojené pracovní postupy.
- Omezené možnosti přizpůsobení: Neumožňuje detailní kontrolu nad rozšířeními, rozvržením, zkratkami nebo automatizací.
- Nekonzistentní výkon: Způsobuje problémy se stabilitou a výkonem u uživatelů, kteří využívají více karet, rozšíření nebo pracovní postupy podporované umělou inteligencí.
- Žádný integrovaný systém produktivity: Chybí funkce pro správu úkolů, sledování cílů, AI agenti, synchronizace kontextu mezi zařízeními atd.
Alternativy prohlížeče Comet Browser v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|Arc Browser
|Organizované, moderní prohlížení s intuitivním oddělením pracovních prostorů
|Prostory pro více kontextů prohlížení, vertikální postranní panel s kartami, příkazový řádek pro rychlou navigaci
|Zdarma
|Google Chrome
|Rychlost, spolehlivost a rozsáhlá podpora rozšíření
|Hladká synchronizace mezi zařízeními, rozsáhlý ekosystém rozšíření, integrované služby Google
|Zdarma
|Microsoft Edge Copilot
|Produktivita s podporou umělé inteligence a integrace s Microsoft 365
|Integrovaný Copilot pro generování a shrnování obsahu, Immersive Reader, sbírky pro ukládání výzkumů a poznámek
|Zdarma
|SigmaOS
|Multitasking a organizace pracovních postupů pro uživatele zaměřené na produktivitu
|Pracovní prostory podobné projektům, funkce Look It Up pro souhrny z více zdrojů, náhledy Command-Hover
|Zdarma; Plány Pro začínají na 20 $/měsíc
|Prohlížeč Brave
|Silná ochrana soukromí a blokování reklam
|Brave Shields, integrovaná soukromá okna Tor, vestavěný Brave Talk pro soukromé videohovory, asistent Leo AI
|Zdarma; individuální ceny
|Prohlížeč DuckDuckGo
|Přísné ochrany soukromí ve výchozím nastavení a nulové sledování dat
|Blokování sledovacích nástrojů, šifrované vyhledávání, tlačítko Fire pro vymazání dat jedním kliknutím
|Zdarma; Plány Pro začínají na 9,99 $/měsíc.
|Prohlížeč Dia
|Minimální, nerušivé prohlížení s lehkou integrací AI
|Vertikální rozhraní karet, přizpůsobitelný tón asistenta AI, omnibox AI pro příkazy v přirozeném jazyce
|Zdarma; Plány Pro začínají na 20 $/měsíc
|Opera Neon
|Kreativní, experimentální rozhraní s integrovanou automatizací AI
|Vizuální bublinové karty, nástroje AI (Chat, Do, Make), integrovaná komunikace, vyskakovací přehrávač videa, snímání webových stránek
|19,90 $
|Zen Browser
|Čisté a propracované každodenní prohlížení s možností personalizace
|Kompaktní režim pro minimalismus, vestavěný editor PDF, prohlížení optimalizované pro výkon
|Zdarma
|Vivaldi
|Rozsáhlé možnosti přizpůsobení a ovládání pro pokročilé uživatele
|Nastavitelné rozložení karet, rozdělení obrazovky, přizpůsobení motivů a gest
|Zdarma
|Arc Search
|Rychlé odpovědi založené na umělé inteligenci pro výzkum a čtení
|Shrnutí Browse for Me, automatické archivování karet, optimalizované zobrazení pro čtení
|Zdarma
Nejlepší alternativy prohlížeče Comet Browser, které můžete použít
Podívejme se podrobně na nejlepší alternativy prohlížeče Comet 🔍
1. Arc Browser (nejlepší pro organizované a moderní prohlížení)
Pokud patříte k lidem, kteří mají právě teď otevřeno asi 47 karet, Arc Browser by pro vás mohl být dobrou volbou. Skvělá funkce, kterou nabízí: Prostory. Jedná se o vyhrazené pracovní prostory, které čistě oddělují vaše prohlížení. Jeden si vyhraďte pro práci, jeden pro osobní projekty a jeden pro vedlejší činnost, kterou chcete rozvíjet. Každý prostor má své vlastní karty, záložky a dokonce i motivy.
Arc navíc zcela opouští horizontální záložky ve prospěch vertikálního postranního panelu, který vám umožňuje vidět, co se v každé záložce nachází.
Příkazová lišta zlepšuje navigaci a ovládání díky vyhledávání ve stylu Spotlight pro celý váš prohlížeč. Pomocí jediné klávesové zkratky můžete okamžitě přejít na jakoukoli otevřenou kartu, připnutou stránku, záložku nebo akci prohlížeče.
Nejlepší funkce prohlížeče Arc Browser
- Otevřete mini prohlížeč pro rychlé vyhledávání, aniž byste narušili svůj aktuální pracovní postup, pomocí Little Arc .
- Přizpůsobte si webové stránky pomocí Boosts, které vám umožní vizuálně a funkčně upravit vzhled a chování stránek.
- Vizuálně brainstormujte pomocí Easels, což jsou prostory podobné tabuli pro poznámky, screenshoty a designové prvky.
Omezení prohlížeče Arc Browser
- Jedná se především o aplikaci zaměřenou na stolní počítače, přičemž verze pro Mac je z hlediska funkcí a stability výrazně lepší než verze pro Windows.
Ceny prohlížeče Arc Browser
- Zdarma
Hodnocení a recenze prohlížeče Arc Browser
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... „Soukromé prohlížení “ poprvé představil prohlížeč Safari od Apple v roce 2005. O několik let později ho následovaly prohlížeče Chrome a Firefox.
2. Google Chrome (nejlepší z hlediska rychlosti a podpory rozšíření)
Google Chrome nabízí obrovský ekosystém rozšíření prohlížeče, jehož základna na Chromiu zajišťuje kompatibilitu napříč platformami a časté aktualizace zabezpečení. Někdy je právě tato spolehlivost to, co potřebujete.
Knihovna rozšíření této platformy pokrývá vše: blokování rušivých vlivů, vkládání poznámek do souborů PDF a dokonce i automatizaci opakujících se úkolů. Její webový obchod nabízí tisíce řešení, která prověřily miliony uživatelů (není divu, že uživatelé říkají „Prostě to vygoogluj, ne?“).
Synchronizace mezi zařízeními je také plynulá. Vaše karty, záložky, hesla a historie vás budou následovat všude. A pokud jste vývojář, DevTools od Chrome nabízí pokročilé nástroje pro ladění, analýzu výkonu, kontrolu sítě a testování responzivního designu.
Nejlepší funkce prohlížeče Google Chrome
- Přeneste karty nebo celou plochu přímo do Chromecastu nebo chytrých televizí a zajistěte si tak snadnou spolupráci.
- Získejte integrovanou ochranu proti phishingu a malwaru, sandboxing, automatické aktualizace a upozornění na narušení hesla.
- Využijte integrované služby Google, jako je Google Translate pro okamžitý překlad stránek a Google Safe Browsing , který vás v reálném čase varuje před nebezpečnými weby.
Omezení prohlížeče Google Chrome
- Jeho správce hesel nedokáže rozlišit mezi hesly a jednorázovými hesly (OTP), což snižuje efektivitu online plateb.
Ceny prohlížeče Google Chrome
- Zdarma
Hodnocení a recenze prohlížeče Google Chrome
- G2: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o prohlížeči Google Chrome?
Podle recenzenta Capterra:
Existuje mnoho prohlížečů, ale já mám nejraději Chrome kvůli jeho jednoduchosti a přehlednému uživatelskému rozhraní. Líbí se mi funkce jako prohlížení v záložkách, záložky, výkonný vyhledávací panel, Chrome vyniká ve vyhledávání, což usnadňuje nalezení potřebných informací...
Existuje mnoho prohlížečů, ale já mám nejraději Chrome kvůli jeho jednoduchosti a přehlednému uživatelskému rozhraní. Líbí se mi funkce jako prohlížení v záložkách, záložky, výkonný vyhledávací panel, Chrome vyniká ve vyhledávání, což usnadňuje nalezení potřebných informací...
🧠 Zajímavost: Google Chrome byl spuštěn v roce 2008 s komiksem! Google vydal 38stránkový ilustrovaný komiks, který vysvětloval, jak Chrome funguje.
Takto to vypadalo:
📚 Další informace: Nejlepší rozšíření pro Chrome pro zvýšení produktivity
3. Microsoft Edge (nejlepší pro produktivitu s podporou umělé inteligence)
Microsoft Edge Copilot kombinuje rychlost a kompatibilitu prohlížeče Edge založeného na Chromiu s integrovanou generativní umělou inteligencí zaměřenou na produktivitu. Postranní panel poskytuje pomoc v reálném čase při shrnování stránek, generování obsahu, odpovídání na otázky a automatizaci webových úkolů. Je hluboce integrován do sady Microsoft 365 pro produktivitu v podnikání.
Díky integraci do podnikového prostředí se od Cometu výrazně odlišuje. Edge Copilot se zapojuje do stávajících pracovních postupů. Pokud vaše společnost používá nástroje Microsoft, stane se tento AI prohlížeč součástí vašeho ekosystému.
Umí psát e-maily v Outlooku, vytvářet zprávy z dat vaší firmy, čerpat informace z dokumentů SharePointu a zefektivňovat práci pomocí chytrých zkratek. To vše při dodržování bezpečnostních a compliance zásad na podnikové úrovni.
Nejlepší funkce prohlížeče Microsoft Edge
- Využijte umělou inteligenci ke zvýšení produktivity pomocí vytváření návrhů, shrnování a analýzy obsahu pomocí integrované funkce AI Copilot, která je přístupná z vyhrazeného postranního panelu v prohlížeči Edge.
- Aktivujte funkci Immersive Reader pro čtení bez rušivých vlivů, která zjednodušuje webové stránky do přehledného formátu.
- Uspořádejte si výzkumy, obrázky a poznámky, synchronizujte je mezi zařízeními a exportujte do Wordu nebo Excelu pomocí funkce Collections .
Omezení prohlížeče Microsoft Edge
- Někdy se při určitých úkolech (skriptech) zasekne.
Ceny prohlížeče Microsoft Edge
- Zdarma
Hodnocení a recenze prohlížeče Microsoft Edge
- G2: 4,3/5 (více než 320 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 540 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o prohlížeči Microsoft Edge?
Od recenzenta G2:
Nejvíce mi vyhovuje jeho rychlost jako vyhledávače. Většina zařízení, která používám, má jako výchozí nastavení jiný prohlížeč, takže musím Edge vybírat záměrně, ale celkově s ním mám jen pozitivní zkušenosti.
Nejvíce mi vyhovuje jeho rychlost jako vyhledávače. Většina zařízení, která používám, má jako výchozí nastavení jiný prohlížeč, takže musím Edge vybírat záměrně, ale celkově s ním mám jen pozitivní zkušenosti.
Jste obětí rozptýlené práce?
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak můžete soustředit veškerou svou práci na jednom místě a ušetřit tak každý týden několik hodin ⏰.
4. Sigma OS (nejlepší pro multitasking a organizaci pracovních postupů)
Sigma OS optimalizuje vaše prohlížení díky multitaskingu a optimalizaci pracovního toku. Organizuje pracovní prostory jako projektovou tabuli, což vám umožňuje seskupovat karty jako úkoly, přepínat mezi „relacemi“ a dokonce nastavit automatické zavírání karet po dokončení.
Místo toho, abyste se při procházení spoléhali na umělou inteligenci, získáte specializované nástroje, které vám pomohou udržet pořádek a soustředění. Plynulé přepínání vám umožní hladce přecházet mezi úkoly a projekty pomocí rozhraní zaměřeného na klávesnici. Díky trvalému kontextu se karty chovají spíše jako úkoly než jako dočasné stránky.
Kromě toho je díky zkratkám zaměřeným na produktivitu, inteligentnímu seskupování karet a výkonnému prohlížení na rozdělené obrazovce dobrou volbou pro zaneprázdněné profesionály.
Nejlepší funkce Sigma OS
- Pomocí funkce Look it up můžete sestavit komplexní souhrnné stránky z více webových zdrojů.
- Získejte náhledy odkazů při najetí kurzorem pomocí Command-Hover a získejte rychlý přehled, aniž byste museli otevírat nové karty.
- Přizpůsobte si vizuální prvky pomocí Magic Theme, který sladí barvy vašeho prohlížeče s aktuální webovou stránkou a zajistí tak estetické snímky obrazovky.
Omezení Sigma OS
- Tento nástroj nepodporuje rozsáhlé knihovny rozšíření dostupné v prohlížečích Chrome nebo Edge.
Ceny Sigma OS
- Zdarma
- Personal Pro: 20 $/měsíc
- Osobní maximum: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sigma OS
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: 30 % pracovníků věří, že automatizace jim může ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že jim může uvolnit 3–5 hodin pro hlubokou, soustředěnou práci.
I malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který můžete věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji. 💯
Díky AI agentům ClickUp a ClickUp Brain můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a transformovat poznámky z jednání do konkrétních kroků – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp vám na jednom místě nabízí vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci vašeho pracovního dne.
💫 Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % díky konsolidaci tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem informací, který se snadněji spravuje a škáluje.
5. Brave Browser (nejlepší pro silné soukromí a blokování reklam)
Vaše data jsou všude. Každý web vás sleduje a dokonce vytváří profil vašich zvyků při procházení internetu. Brave ve výchozím nastavení blokuje reklamy, sledovací soubory a soubory cookie třetích stran.
Bez sledovacích skriptů a reklamních sítí načítaných na pozadí se stránky zobrazují rychle. Tento nástroj také využívá pokročilé ochrany soukromí, jako je randomizace otisků prstů a HTTPS Everywhere.
Navíc je vybaven Leo, připojeným AI asistentem, který zpracovává dotazy lokálně, pokud je to možné. Tímto způsobem získáte AI informace, aniž byste museli odesílat svou historii prohlížení jinam.
Nejlepší funkce prohlížeče Brave Browser
- Chraňte své soukromí pomocí Brave Shields , které ve výchozím nastavení blokují reklamy, sledovací soubory a otisky prstů.
- Procházejte internet anonymně pomocí soukromých oken s integrovaným přístupem k Toru.
- Provádějte soukromé videohovory prostřednictvím Brave Talk, který je přímo integrován do prohlížeče.
Omezení prohlížeče Brave Browser
- Jeho agresivní blokování občas narušuje fungování webů, které vás chtějí sledovat.
Ceny prohlížeče Brave Browser
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze prohlížeče Brave Browser
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 340 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o prohlížeči Brave Browser?
Zde je názor uživatele G2:
Nejvíce se mi líbí funkce „bez reklam“ prohlížeče Brave, díky které je procházení webu přehledné. Jeho uživatelské rozhraní je velmi dobré, přehledné a snadno použitelné, což velmi usnadňuje navigaci. Navíc také pomáhá při rychlém procházení webu.
Nejvíce se mi líbí funkce „bez reklam“ prohlížeče Brave, díky které je procházení webu čisté. Jeho uživatelské rozhraní je velmi dobré, přehledné a snadno použitelné, což velmi usnadňuje navigaci. Navíc také pomáhá při rychlém procházení webu.
6. DuckDuckGo (nejlepší pro přísné zabezpečení soukromí ve výchozím nastavení)
Prohlížeče jako Comet vyžadují pro správnou funkci značný přístup k datům. Prohlížeč DuckDuckGo se tímto paradigmatem neřídí.
Zaměřuje se na ochranu soukromí, blokování sledovacích prvků, šifrované vyhledávání a anonymní prohlížení ve výchozím nastavení. Na rozdíl od jiných prohlížečů nikdy neukládá historii vyhledávání ani uživatelská data a integruje HTTPS Everywhere, aby zajistil bezpečné připojení.
Blokovač reklam prohlížeče automaticky odstraňuje rušivé prvky a panel ochrany soukromí vám pomáhá sledovat sledování webových stránek v reálném čase. Webovým stránkám je přiřazeno jednoduché hodnocení ochrany soukromí (A–F), takže můžete rychle zjistit, do jaké míry daná stránka respektuje soukromí uživatelů, a rozhodnout se, zda na ní chcete pokračovat v prohlížení.
Nejlepší funkce DuckDuckGo
- Okamžitě vymažte data prohlížení jedním kliknutím na tlačítko Fire Button , které vymaže soubory cookie, historii a sledovací soubory.
- Aktivujte Global Privacy Control (GPC), což je standard ochrany soukromí, který automaticky signalizuje webovým stránkám, aby nesledovaly ani nesdílely vaše data.
- Pomocí zkratek Bangs můžete vyhledávat nebo přejít přímo na tisíce konkrétních webových stránek pomocí rychlého příkazu.
Omezení DuckDuckGo
- Zastaralé rozhraní a nedostatek pokročilých nástrojů ve srovnání s jinými prohlížeči, což snižuje relevanci vyhledávání.
Ceny DuckDuckGo
- Zdarma
- Čtyřnásobná předplatná služba: 9,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze DuckDuckGo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o DuckDuckGo?
Recenzent Capterra řekl:
Zaměřuje se zcela na soukromí uživatelů. Na 100 %. Opravdu se mi líbí, že existuje možnost připojení k různým doménám po celém světě a že je zde tlačítko s plamenem, které maže (a tím myslím opravdu maže) informace, takže se lze volně pohybovat.
Zaměřuje se zcela na soukromí uživatelů. Na 100 %. Opravdu se mi líbí, že existuje možnost připojit se k různým doménám po celém světě a že je zde tlačítko s plamenem, které maže (a tím myslím opravdu maže) informace, takže se lze volně pohybovat.
Zaměřeno na design a uživatelský zážitek
7. Dia Browser (nejlepší pro minimalistické používání bez rušivých vlivů)
Prohlížeč Dia Browser byl vyvinut pro uživatele, kteří chtěli jednoduché rozhraní a zároveň zachování pokročilých funkcí pro zvýšení produktivity. Získáte vertikální záložky, správu pracovního prostoru a klávesové zkratky, ale v minimalistickém balení.
Systém Skills tohoto nástroje vám umožňuje pomocí umělé inteligence automaticky shrnovat články, psát e-maily ve vašem stylu, generovat studijní průvodce nebo provádět specializované úkoly. Můžete se sami učit nebo požádat o vysvětlení a procvičit si problémy z jakéhokoli tématu při procházení webu. Navíc lze osobnost a tón chatbota s umělou inteligencí přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašemu stylu.
Konverzace, historie a další osobní údaje jsou šifrovány a ukládány lokálně. Důvěryhodným partnerům jsou zasílány pouze minimální informace potřebné pro odpověď.
Nejlepší funkce prohlížeče Dia
- Okamžitě komunikujte pomocí konverzací s umělou inteligencí zabudovaných vedle karet pro rychlé odpovědi.
- Urychlete tvorbu obsahu pomocí textových návrhů AI prohlížeče Write for me , které jsou k dispozici přímo při psaní.
- Rychle vytvářejte citace, kartičky, životopisy a rozpočty pomocí integrovaných zkratek AI.
Omezení prohlížeče Dia
- Je k dispozici pouze pro macOS s Apple Silicon (M1 a novější), což omezuje přístup uživatelům Windows a Linux.
Ceny prohlížeče Dia Browser
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze prohlížeče Dia Browser
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Předpona „www“, kterou dodnes vidíme v URL adresách, je ve skutečnosti volitelná. Jednalo se pouze o konvenci pojmenování, nikoli o technický požadavek.
8. Opera Neon (nejlepší pro kreativní, experimentální rozhraní)
Další na našem seznamu je Opera Neon. Jedná se o digitálního asistenta poháněného umělou inteligencí, který slouží zároveň jako prohlížeč. Platforma nabízí kreativní a experimentální rozhraní postavené na nástrojích pro automatizaci prohlížeče. Zahrnuje Chat, Do a Make (více asistentů s umělou inteligencí), které uživatelům umožňují vést konverzace, automatizovat webové úkoly a vytvářet sdílené aplikace přímo v prohlížeči.
Rozhraní je také odlišné. Záložky se zobrazují jako bubliny, rozložení je vizuálně poutavé a vše působí dynamicky. Díky cloudové inteligenci může tento nástroj pracovat na úkolech i v případě, že je uživatel offline.
Nejlepší funkce prohlížeče Opera Neon
- Komunikujte přímo v prohlížeči pomocí integrovaných zpráv
- Provádějte více úloh najednou – sledujte videa v samostatných přehrávačích a zároveň pokračujte v prohlížení webu.
- Rychle pořizujte a ukládejte snímky webových stránek pro referenci nebo sdílení.
Omezení prohlížeče Opera Neon
- Nekonzistentní nebo chybějící standardní klávesové zkratky
Ceny prohlížeče Opera Neon
- Standard: 19,90 $
Hodnocení a recenze prohlížeče Opera Neon
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Termín „válka prohlížečů “ vznikl v 90. letech během soupeření mezi Netscape Navigator a Internet Explorer. *V té době byl Netscape dominantním prohlížečem s více než 80% podílem na trhu. Když však Microsoft začal Internet Explorer zdarma dodávat ke všem počítačům s Windows, konkurence se zostřila.
9. Zen Browser (nejlepší pro čisté a elegantní každodenní prohlížení)
Zen Browser je určen pro uživatele, kteří ocení čistý design a plynulé každodenní prohlížení. Rozhraní je minimalistické, takže se můžete soustředit na důležité úkoly díky plynulým přechodům a přehledným panelům nástrojů. Získáte režim čtení, rychlé přidávání záložek a nenápadné integrace pro zvýšení produktivity.
Prohlížeč si můžete rozsáhle přizpůsobit pomocí barev pozadí, motivů, přechodů, velikostí prvků a umístění rozvržení. Platforma vám navíc umožňuje importovat vlastní CSS prostřednictvím souborů User Chrome Files, abyste mohli funkčnost svého prohlížeče změnit nad rámec výchozího nastavení.
Zen Mods jsou lehká rozšíření vytvořená uživateli, která rozšiřují jak design, tak funkce. Získáte tak často aktualizované doplňky vytvořené uživateli, které vylepšují design i použitelnost. Další vynikající funkcí je Zen Glance, která vám umožňuje rychle zobrazit náhled odkazů pomocí překryvných oken pro multitasking a výzkum.
Nejlepší funkce prohlížeče Zen Browser
- Pomocí kompaktního režimu skryjte postranní panel karet, když jej nepotřebujete.
- Optimalizujte výkon díky nižší spotřebě paměti a lepší tepelné účinnosti ve srovnání s konkurencí.
- Upravujte soubory PDF pomocí integrovaného editoru s nástroji pro vkládání poznámek, obrázků a intuitivním rozhraním.
Omezení prohlížeče Zen Browser
- Zen Browser nemá mobilní verzi, což omezuje kontinuitu pro uživatele, kteří spoléhají na synchronizaci mezi zařízeními.
Ceny prohlížeče Zen Browser
- Zdarma
Hodnocení a recenze prohlížeče Zen Browser
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Prohlížení v záložkách, funkce, která vám umožňuje mít otevřeno více webových stránek v jednom okně, se datuje do roku 1994, kdy málo známý prohlížeč InternetWorks (od BookLink Technologies) poprvé představil tuto myšlenku prostřednictvím rozhraní Multiple Document Interface (MDI).
10. Vivaldi (nejlepší pro rozsáhlé přizpůsobení a ovládání)
Zatímco Comet je AI asistent, který za vás vykonává různé úkoly, Vivaldi vám nabízí sadu nástrojů, pomocí kterých si můžete vytvořit přesně to, co potřebujete. Jedná se o spolehlivý nástroj pro uživatele, kteří hledají rozsáhlé možnosti přizpůsobení a detailní kontrolu nad všemi aspekty prohlížení.
Můžete upravit téměř vše, včetně přeskupení rozložení karet (horizontální nebo vertikální), seskupení karet pro seskupené pracovní postupy a rozdělení obrazovky pomocí dlaždic karet. Upravte barevná schémata, navigační zkratky a dokonce nakonfigurujte pohybová gesta.
Nástroj navíc obsahuje vestavěný panel poznámek, nástroj pro pořizování snímků obrazovky, kalendář a e-mailového klienta. Zatímco Comet přistupuje k produktivitě s důrazem na umělou inteligenci, Vivaldi vám poskytuje stavební kameny pro ruční vytvoření vašeho prohlížečového prostředí.
Nejlepší funkce prohlížeče Vivaldi
- Zajistěte si soukromí blokováním sledovacích nástrojů, kontrolou synchronizace dat a odhlášením z analytických nástrojů.
- Optimalizujte výkon hibernací nepoužívaných karet, abyste snížili využití paměti a procesoru.
- Uložte si celé okno prohlížeče pro pozdější kontrolu nebo obnovení pomocí funkce snímků obrazovky.
Omezení prohlížeče Vivaldi
- Uživatelé si stěžují, že prohlížeč zamrzá při prohlížení v anonymním režimu.
Ceny prohlížeče Vivaldi
- Zdarma
Hodnocení a recenze prohlížeče Vivaldi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o prohlížeči Vivaldi?
Od uživatele Capterra:
Myslím, že nejlepší funkcí tohoto prohlížeče je správa karet, které můžete přesouvat, kamkoli chcete.
Myslím, že nejlepší funkcí tohoto prohlížeče je správa karet, které můžete přesouvat, kamkoli chcete.
Prohlížeč s podporou umělé inteligence
11. Arc Search (nejlepší pro rychlé odpovědi založené na umělé inteligenci)
Arc Search je mobilní prohlížeč od Arc Browser. Zaměřuje se na jednu věc: pomáhá vám rychle najít a porozumět informacím. Jeho funkce Browse for Me shrnuje znalosti z celého webu a poskytuje stručné odpovědi v přehledném postranním panelu.
Platforma také integruje pokročilé modely umělé inteligence, které zpracovávají dotazy konverzačním způsobem, filtrují výsledky podle relevance a nabízejí rychlé odkazy pro hlubší prozkoumání.
Hlavní rozdíl oproti Comet spočívá v tom, že Arc Search je výzkumný nástroj, nikoli nástroj pro provádění úkolů. Díky tomu je cenným pomocníkem pro výzkumníky, studenty a všechny, kdo se věnují hloubkovému čtení online.
Nejlepší funkce Arc Search
- Shrňte webové stránky pomocí funkce Pinch to Summarize, která zhušťuje dlouhé články do stručných přehledů generovaných umělou inteligencí.
- Zapojte se do konverzací v přirozeném jazyce pomocí Call Arc, který vám umožní hlasové interakce s umělou inteligencí napodobující telefonní hovor.
- Automaticky archivujte staré karty, aby vaše prohlížení zůstalo přehledné.
Omezení vyhledávání Arc
- Při práci s příliš mnoha záložkami nebo webovými aplikacemi náročnými na zdroje mohou nastat problémy s výkonem.
Ceny Arc Search
- Zdarma
Hodnocení a recenze Arc Search
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Automatizujte akce ve svém webovém prohlížeči pomocí ClickUp
Dnešní práce nefunguje.
Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvisícími nástroji, které nás zpomalují.
ClickUp omezuje množství používaných nástrojů tím, že kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky umělé inteligenci, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Zde je přehled toho, jak ClickUp konsoliduje vše, co potřebujete:
Přiveďte web do svého pracovního prostoru
Rozšíření ClickUp pro Chrome vám umožňuje zachytit informace z jakéhokoli místa na internetu a přenést je do vašeho pracovního prostoru ClickUp.
Řekněme, že čtete článek s nápady pro vaši příští kampaň. Není třeba přepínat mezi aplikacemi, stačí:
- Přidejte si stránku do záložek a přeměňte ji na úkol ClickUp s názvem, URL a snímkem obrazovky.
- Sledujte čas přímo z vašeho prohlížeče při výzkumu nebo psaní.
- Pořizujte a opatřujte poznámkami screenshoty, včetně kreslení, rozmazávání nebo označování, než je připojíte ke komentáři.
- Přidávejte poznámky nebo připomenutí pomocí synchronizovaného poznámkového bloku ClickUp, který je přístupný z jakékoli stránky.
- Připojujte e-maily z Gmailu přímo k úkolům, aby vaše doručená pošta a pracovní prostor zůstaly propojené.
🔍 Věděli jste? V raných prohlížečích z 90. let a počátku 21. století sloužila adresní lišta výhradně k zadávání úplných URL adres. Zadání dotazu, který nebyl URL adresou, například „kočky“, vedlo k chybě nebo selhání navigace. Funkčnost se změnila, když se adresní a vyhledávací lišta spojily, což je v prohlížeči Google Chrome známé jako „omnibox “.
Přidejte produktivitu založenou na umělé inteligenci
Pomocí rozšíření ClickUp pro Chrome jste si uložili ten zajímavý článek o kampani, přeměnili jej na úkol, připojili poznámky a dokonce sledovali čas strávený výzkumem.
A co teď? ClickUp Brain, asistent platformy využívající umělou inteligenci, tyto informace promění v akci.
Inteligentní vyhledávací funkce okamžitě vyhledají nejdůležitější informace z vašich záložek, propojených dokumentů a souvisejících úkolů a poskytnou vám kontextové shrnutí bez nutnosti ručního vyhledávání.
Nápady, které zachytíte pomocí rozšíření pro Chrome, se promění ve strategie, plány a propracovanou komunikaci. Navíc je ClickUp Brain vybaven podnikovým zabezpečením, takže vaše data zůstanou v bezpečí.
Software neuronové sítě navíc automaticky generuje úkoly, podúkoly a přiřazené osoby a dokonce vyplňuje časové osy nebo aktualizace postupu práce v průběhu jejího postupu.
Toto o ClickUp řekla Chelsea Bennett, manažerka pro zapojení značky ve společnosti Lulu Press:
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
Automatizujte pracovní postupy, které vám vyhovují
Shromáždili jste poznatky, vytvořili plán kampaně pomocí ClickUp Brain a přidělili úkoly. Nyní je čas zajistit hladký průběh pracovního postupu bez neustálého sledování pomocí ClickUp Automations.
Spouštějte akce, jako jsou změny stavu, přiřazování úkolů, e-maily a oznámení, na základě pravidel typu „Když je úkol přesunut do stavu Probíhá, přiřaďte jej X“. Můžete si vybrat z předem navržených šablon, abyste mohli rychle začít, nebo si přizpůsobit vlastní vícefázové automatizační pracovní postupy.
Udělejte další krok v produktivitě díky umělé inteligenci
Pokud vám ClickUp Brain nabízí způsob, jak inteligentně spravovat projekty, ClickUp BrainGPT vám poskytuje AI hub, který skutečně přemýšlí v rámci celého vašeho pracovního prostoru. Odvozuje odpovědi a kontext ze všech vašich cloudových a lokálních aplikací, aby vám poskytl jeden soustředěný pracovní prostor.
Můžete také prohledávat internet pomocí ClickUp Brain a BrainGPT, abyste porozuměli jakýmkoli informacím v reálném čase.
Od přehledu o prohlížeči k reálnému pokroku bez ztráty kontextu
Prohlížeče s umělou inteligencí jsou skvělé pro odpovídání na otázky. Shrnují stránky, poskytují přehledy a pomáhají vám rychleji porozumět tomu, co čtete.
Jakmile však kartu zavřete, práce se obvykle zastaví.
Někdo to udělat musí:
- Proměňte tento poznatek v úkol
- rozhodněte, komu patří
- pokračujte v práci, i když se věci mění
A tady přicházejí na řadu Super Agents .
Super agenti jsou součástí ClickUp a fungují jako AI kolegové, kteří rozumí kontextu, který jste zachytili při procházení webu. Namísto toho, aby vás žádali o zopakování toho, co jste našli, naváží tam, kde váš prohlížeč skončil.
Například:
- Vyberete si informace z webu → Super Agent je přemění na strukturované další kroky.
- Označíte stránku jako důležitou → Super Agent ji sleduje, když je související práce blokována.
- Uložíte více zdrojů → Super Agent je propojí do sdílené aktualizace nebo briefu.
Rozdíl je nepatrný, ale důležitý.
Prohlížeče vám pomáhají konzumovat informace. Super agenti pomáhají těmto informacím postupovat vpřed.
Žádné opakované vysvětlování. Žádné kopírování a vkládání. Žádná ztráta kontextu.
Najděte všechny své pracovní materiály na jednom místě
Enterprise Search od ClickUp vám poskytuje jedno centrální místo, kde můžete vyhledávat a získávat odpovědi v celém vašem pracovním prostoru. Propojuje vaše úkoly, dokumenty, chaty, schůzky a dokonce i připojené aplikace třetích stran, jako jsou Google Drive, Slack, Notion, Gmail a další, takže můžete okamžitě najít to, co potřebujete, aniž byste museli prohledávat každou platformu zvlášť.
Integrujte prohlížení webových stránek do svého pracovního prostoru v ClickUp
Pokud jsme se z vývoje prohlížečů něco naučili, pak to, že vítězí rychlost, jednoduchost a chytré integrace.
Zatímco Comet funguje jako prohlížeč s integrovanými funkcemi umělé inteligence, ClickUp je komplexní platforma pro produktivitu s integrací prohlížeče. Poskytuje vám konvergované pracovní prostředí s umělou inteligencí, které kombinuje úkoly, dokumenty, spolupráci, správu práce a všechny funkce umělé inteligence, které byste si mohli přát (a ještě více!).
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma ještě dnes! ✅
Často kladené otázky
Ano, Perplexity Comet je pro většinu uživatelů zdarma a všechny hlavní funkce jsou k dispozici na Macu a Windows bezplatně. Prémiové předplatné s názvem Perplexity Max odemyká další funkce a pokročilé integrace.
Mezi nejlepší webové prohlížeče zaměřené na ochranu soukromí patří: Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox a Tor Browser.
Leo AI od Brave, automatizace pracovních postupů od Arc Marx a AI od Microsoft Edge Copilot nabízejí dobrou rovnováhu mezi produktivitou a soukromím.
Díky integraci lze souhrny generované prohlížečem, výstřižky z výzkumu a webové automatizace přímo vkládat do úkolů nebo událostí kalendáře ClickUp. To zefektivňuje pracovní postupy digitálního projektového řízení a umožňuje spouštět automatizace, vytvářet dokumentaci a synchronizovat poznámky ze schůzek mezi prohlížeči.
Ano, Microsoft Edge a Sigma OS mohou replikovat mnoho funkcí prohlížeče Comet. Pokud však hledáte komplexní správu pracovních postupů založenou na umělé inteligenci, je ClickUp tou nejlepší volbou.
Upřednostněte kontrolu soukromí a transparentnost. Zásadní význam má možnost volitelného zpracování dat, možnost kontrolovat paměť AI a jasné zásady. Nezbytné jsou také funkce pro zvýšení produktivity, jako je vyhledávání z více zdrojů, integrované shrnování a hladká integrace s platformami pro správu úkolů, jako je Clickup.