11 nejlepších hlasových asistentů s umělou inteligencí pro rok 2025

S mým hlasovým asistentem AI mluvím častěji, než jsem si myslel. Rychlá připomenutí, psaní zprávy uprostřed úkolu, vyhledávání podrobností bez otevírání další záložky – to vše se stalo součástí mého pracovního dne.
Není dokonalý, ale šetří mi tolik času a energie, že ho raději ponechám, než abych se vrátil k práci bez něj. Po vyzkoušení několika jsem vybral ty, které pomáhají v profesionálním prostředí.
V tomto blogovém příspěvku představuji 11 hlasových asistentů s umělou inteligencí, kteří mohou usnadnit práci týmům, agenturám a firmám, které se spoléhají na jasnou komunikaci a rychlejší pracovní postupy. 🔊
|ClickUp
|Řízení úkolů a produktivita pomocí hlasového asistenta s umělou inteligencí pro jednotlivce, týmy i celé podniky.
|ClickUp Talk to Text v Brain MAX, Autopilot Agents, SyncUp hovory, AI Notetaker, chat-to-task, kontextové otázky a odpovědi
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Otter. ai
|Přepisování schůzek a chytré pořizování poznámek pro freelancery, malé a střední podniky a hybridní týmy
|Přepis v reálném čase, detekce mluvčího, vyhledávání klíčových slov, automatické shrnutí, synchronizace kalendáře
|Zdarma; placené tarify začínají na 16,99 $/měsíc na uživatele.
|Siri
|Hlasem ovládaná produktivita pro uživatele Apple, včetně jednotlivců i rodin
|Hands-free zasílání zpráv, připomenutí založená na poloze, funkce osobního asistenta a integrace zařízení.
|Zdarma
|Google Assistant
|Chytrá domácnost a automatizace vyhledávání pro jednotlivce a uživatele Androidu
|Hlasové profily, překlady v reálném čase, duplexní hovory, kalendář a ovládání chytrých zařízení.
|Zdarma
|Alexa pro firmy
|Profesionální hlasová asistence pro podnikové kanceláře a velké týmy
|Rezervace místností, přizpůsobené funkce, integrace Salesforce/ServiceNow, připomenutí úkolů
|Ceny na míru
|Retell AI
|Zpracování a plánování telefonních hovorů pomocí umělé inteligence pro malé a střední podniky a týmy pracující s klienty
|Adaptabilita na živé nálady, integrace CRM, plánování schůzek, analýza hovorů
|Ceny na míru
|Bixby Voice
|Hlasová navigace a produktivita pro uživatele zařízení Samsung
|Interakce na obrazovce, chytré rutiny, ovládání domácích zařízení, prediktivní návrhy
|Zdarma
|PolyAI
|Automatizace zákaznické podpory podobná lidské práci pro podniková kontaktní centra
|Vývoj hlasové AI na míru, ověřování účtů, integrace CRM, směrování hovorů
|Ceny na míru
|Spitch
|Hlasová automatizace AI pro vícejazyčná kontaktní centra v regulovaných odvětvích
|Analýza řeči, podpora regionálních dialektů, asistence agentů v reálném čase, integrace omnichannel
|Ceny na míru
|Fireflies. ai
|Inteligentní schůzky a coachingové poznatky pro týmy prodeje, marketingu a zákaznického servisu
|Analýza sentimentu, aktualizace CRM, metriky hovorů/poslechu, upozornění na klíčová slova, hodnotící karty schůzek
|Zdarma; placené tarify začínají na 18 $/měsíc na uživatele
|Lindy AI
|Personalizovaná automatizace hlasových pracovních postupů pro samostatné podnikatele, týmy a agentury.
|Spouštěče e-mailů do kalendáře, hlasové poznámky k akčním položkám, preference učení a adaptivní AI.
|Zdarma (400 kreditů); placené tarify začínají na 49,99 $/měsíc.
Co je hlasový asistent s umělou inteligencí?
Hlasový asistent s umělou inteligencí usnadňuje práci tím, že převádí hlasové příkazy na akce. Spravuje připomenutí, pořizuje poznámky, v případě potřeby vyhledává podrobnosti a odesílá zprávy, zatímco jsou prováděny jiné úkoly.
Díky umělé inteligenci asistent rozumí kontextu a přizpůsobuje se mým pracovním návykům, což ho činí mnohem spolehlivějším než základní hlasové nástroje.
🧠 Zajímavost: Když Apple v roce 2011 uvedl Siri, byla původně vyvinuta na základě vojenského výzkumu umělé inteligence financovaného agenturou DARPA. Tato technologie byla původně určena pro řešení složitých problémů, nikoli pro nastavování budíků nebo vyprávění špatných vtipů.
Co byste měli hledat v hlasových asistentech s umělou inteligencí?
Funkce, které jsou pro mě u hlasového asistenta s umělou inteligencí nejdůležitější, jsou:
- Přesnost: Chci, aby rozpoznával moje slova na první pokus, i když mluvím rychle nebo v hlučném prostředí.
- Integrace: Musí se propojit s nástroji, které již používám, jako jsou kalendáře, projektové tabule nebo CRM systémy.
- Bezpečnost dat: Každý hlasový asistent s umělou inteligencí, který používám, musí bezpodmínečně chránit data klientů a firmy.
- Snadné použití: Pokud mi připadá neohrabaný nebo mě zpomaluje, přestanu ho používat.
- Praktické funkce: Funkce jako shrnutí schůzek, vícejazyčná podpora a automatizace, které mi v reálných situacích šetří čas.
- Personalizace: Chci, aby se postupem času přizpůsobil mému způsobu práce, aby příkazy byly chytřejší a přirozenější.
- Použití na různých zařízeních: Přístup z telefonu, notebooku nebo chytrého reproduktoru zajišťuje konzistentní fungování, ať jsem kdekoli.
Nejlepší hlasoví asistenti s umělou inteligencí
Pojďme se nyní podívat na náš výběr nejlepších hlasových asistentů s umělou inteligencí. 👇
Jak hodnotíme software v ClickUp
1. ClickUp (nejlepší pro týmy s integrací hlasové AI do jejich pracovních postupů)
Moje dny ubíhají rychle a potřebuji hlasového asistenta s umělou inteligencí, který mi bude stačit. ClickUp mi to umožňuje díky třem nástrojům, které se přirozeně zapojují do mého pracovního postupu. ClickUp nabízí konvergované pracovní prostředí s umělou inteligencí, kde jsou všechny moje poznámky, dokumenty, chaty a úkoly k dispozici na jedné platformě. 🔁
Projednávejte nápady namísto jejich psaní
Myslím rychleji, než píšu, a hlasové ovládání ClickUp Talk to Text mi šetří spoustu času. V průměru dokážu zaznamenat čtyřikrát více obsahu s Brain MAX a ušetřím tak téměř hodinu denně.
Zde je návod:
- Otevřete desktopovou aplikaci Brain MAX
- Podržte stisknutou klávesu fn (nebo vlastní klávesovou zkratku) a začněte nahrávat svůj hlas (nebo klikněte na ikonu mikrofonu).
- Nadiktujte, co chcete přidat jako komentář, úkol nebo jakýkoli jiný textový údaj v ClickUp. Můžete například říct: „Vytvořte úkol zkontrolovat nejnovější zprávu do pátku“ nebo „Přidejte komentář: Aktualizujte úvodní část“.
- Když zastavíte nahrávání (uvolníte klávesu nebo kliknete na Stop), vaše řeč se okamžitě přepíše do textu pomocí AI ClickUp a vloží se do vyhledávacího pole Brain MAX nebo kamkoli jinam na vašem počítači, odkud jste nahrávali.
- Zobrazte přepis, přehrajte nahrávku nebo exportujte zvukové soubory kamkoli ve svém pracovním prostoru ClickUp (názvy úkolů, popisy, komentáře, dokumenty, chat atd.).
Zde je příklad, jak jej používám každý den: Když jsem připravoval návrh e-mailu k uvedení produktu na trh, nahlas jsem si přečetl hrubý návrh.
Během 10 minut jsem měl v ClickUp Docs celou stránku textu. Normálně by mi psaní trvalo téměř čtyřicet minut. Návrh nebyl dokonalý, ale díky tomu, že jsem měl něco konkrétního, byla úprava mnohem snazší.
V tomto videu se dozvíte více o tom, jak používat funkci Talk to Text:
Na týmových schůzkách často říkám věci jako: „Vytvořte úkol pro finální testování kvality, které má být hotové ve středu,“ a hlasový záznamník s umělou inteligencí ho přímo zařadí do seznamu úkolů pro testování kvality.
💡 Bonus: Kromě funkce Talk to Text nabízí Brain MAX také:
- Okamžité vyhledávání v ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a všech připojených aplikacích, stejně jako na webu, pomocí hlasu k nalezení souborů, dokumentů a příloh.
- Využijte prémiové nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, s jedním kontextovým hlasovým asistentem připraveným pro podnikové použití, který rozumí vašim pracovním postupům.
- Vytvářejte dokumenty, přidělujte úkoly a spravujte projekty bez použití rukou, čímž zvýšíte produktivitu a spolupráci.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zapomeňte na nespočet nástrojů s umělou inteligencí, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentů, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více.
AI pořizování poznámek během schůzek
ClickUp AI Notetaker zaznamenává, shrnuje a organizuje hlasové vstupy přímo ve vašem pracovním prostoru – ideální pro přeměnu konverzací na proveditelné úkoly.
Je ideální pro všechny, kteří mají schůzky na cestách a hledají hlasového asistenta s umělou inteligencí, který je hluboce integrován do správy projektů.
Díky AI agentům se nemusím starat o aktualizace
Nejvíce mě překvapilo, kolik času mi ClickUp Autopilot Agents ušetřil při rutinních aktualizacích. Dříve jsem trávil příliš mnoho času psaním rekapitulací nebo odpovídáním na stejné otázky. Nyní to za mě agenti zvládají v rámci našich projektových kanálů v ClickUp Chat.
Některé z nich používám neustále:
- Agent pro týdenní zprávy každý pátek zasílá vedení přehledné shrnutí projektu, takže už nemusím připravovat samostatný e-mail.
- Daily Report Agent každé ráno sdílí souhrn, který pomáhá týmu začít pracovat v souladu, aniž bych musel opakovat informace o stavu nebo aktualizace účtů.
- Team StandUp Agent shromažďuje aktualizace všech členů týmu a zveřejňuje je v jedné poznámce, čímž zkracuje naše denní porady z 15 minut na 5 minut.
- Auto-Answers Agent odpovídá v kanálu, když se někdo zeptá například „kdo provádí testování QA“ nebo „kdy bude hotová úvodní stránka“.
Vytvořil jsem také vlastní agenta Autopilot pro hovory s klienty.
Jakmile uložím poznámky ze schůzky do dokumentu, vytvoří se úkoly pro každé následné opatření, přiřadí se správný vlastník a nastaví se termíny. Dříve jsem strávil 20 minut ručním procházením poznámek. Nyní jsou úkoly již hotové ještě před odesláním e-mailu s shrnutím schůzky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rychlé hledání odpovědí: Pomocí ClickUp Brain MAX můžete získat kontext z úkolů, dokumentů a připojených aplikací, takže se můžete zeptat například „co zbývá na úvodní stránce“ a získat odpověď.
- Nikdy nezmeškejte podrobnosti schůzky: Aktivujte AI Notetaker od ClickUp, připojte se k Zoom, Google Meet nebo Teams, nahrajte hovor a vložte přepisy, shrnutí a úkoly přímo do dokumentu.
- Převádějte konverzace na prohledávatelné přepisy: Díky přepisu můžete snadno procházet všechny hovory, takže můžete zjistit, kdo co řekl, nebo zjistit další kroky, aniž byste museli přehrávat celou nahrávku.
- Ptejte se na konkrétní úkoly: Využijte kontextové otázky a odpovědi v ClickUp a zkontrolujte termíny, vlastníky nebo překážky přímo ve svém pracovním prostoru, aniž byste museli hledat aktualizace.
- Sdílejte krátké klipy: Nahrávejte krátké hlasové nebo video klipy pomocí ClickUp Clips, které se skvěle hodí pro asynchronní aktualizace nebo rychlé návody, aniž by došlo k narušení kontextu pracovního postupu.
- Komunikujte přímo při práci: Diskutujte o projektech přímo v ClickUp Chat, kde jsou uloženy úkoly a dokumenty, a poté převádějte zprávy na úkoly.
- Připojte se k živým hovorům: Spusťte SyncUp v rámci ClickUp Chat pro osobní hovory, sdílení obrazovky a propojení úkolů, a poté nechte AI po skončení schůzky zveřejnit shrnutí a akční položky.
Omezení ClickUp
- Týmy často musí investovat čas do nastavení a přizpůsobení, než pracovní postupy začnou fungovat hladce.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 385 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 říká vše:
Nový Brain MAX výrazně zvýšil moji produktivitu. Možnost používat více modelů AI, včetně pokročilých modelů uvažování, za dostupnou cenu usnadňuje centralizaci všeho na jedné platformě. Funkce jako převod hlasu na text, automatizace úkolů a integrace s jinými aplikacemi činí pracovní postupy mnohem plynulejšími a chytřejšími.
Nový Brain MAX výrazně zvýšil moji produktivitu. Možnost používat více modelů AI, včetně pokročilých modelů uvažování, za dostupnou cenu usnadňuje centralizaci všeho na jedné platformě. Funkce jako převod hlasu na text, automatizace úkolů a integrace s jinými aplikacemi činí pracovní postupy mnohem plynulejšími a chytřejšími.
2. Otter. ai (nejlepší pro přepisování schůzek a pořizování poznámek)
Poprvé jsem vyzkoušel Otter.ai během chaotického hovoru s klientem, kdy všichni mluvili najednou. Hlasový asistent s umělou inteligencí vše nahrával a zároveň generoval živé titulky, které pomáhaly, když někomu uprostřed věty vypadlo připojení.
Moji pozornost upoutalo to, jak automaticky označoval různé mluvčí a vytvářel časová razítka, díky čemuž jsem později mohl rozlišit, kdo co řekl. Platforma se učí vaše vzorce jednání a vyhledává opakující se témata v různých hovorech – něco, co od transkripčního nástroje obvykle neočekáváme.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Nahrávejte více konverzací současně na různých video platformách, jako jsou Zoom, Microsoft Teams a Google Meet.
- Prohledávejte měsíce archivovaných záznamů schůzek pomocí konkrétních klíčových slov nebo frází a najděte přesně ty správné momenty.
- Generujte automatizované souhrny schůzek, které extrahují klíčová rozhodnutí, termíny a následné úkoly z diskusí.
- Sdílejte odkazy na živé přepisy s členy týmu, aby účastníci mohli sledovat i v případě problémů s kvalitou zvuku.
Omezení Otter. ai
- Přesnost přepisu klesá při silném přízvuku nebo hluku v pozadí.
- Identifikace mluvčího selže, když více lidí mluví najednou.
- Bezplatný tarif nástroje pro pořizování poznámek s umělou inteligencí omezuje počet minut přepisů na 300 minut měsíčně.
- Zpoždění zpracování v reálném čase během rychlých konverzací
Ceny Otter. ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (95+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Toto sdílel uživatel Redditu:
Miluji ho. Používám ho každý den na schůzkách. Přepisy vyžadují po nahrání trochu úprav, aby se opravily odborné výrazy, mumlané výrazy a některé nesprávné výslovnosti, ale jakmile to udělám, Otter bot je skvělý. Požádám ho, aby mi shrnul věci, vytvořil návrhy e-mailů pro následné kroky, dokonce analyzoval konverzace, aby zjistil příčiny a podobné věci.
Miluji ho. Používám ho každý den na schůzkách. Přepisy vyžadují po nahrání trochu úprav, aby se opravily odborné výrazy, mumlané výrazy a některé nesprávné výslovnosti, ale jakmile to udělám, Otter bot je skvělý. Požádám ho, aby mi shrnul věci, vytvořil návrhy e-mailů pro následné kroky, dokonce analyzoval konverzace, aby zjistil příčiny a podobné věci.
3. Siri (nejlepší pro hlasové ovládání v ekosystému Apple)
Pokud chcete, aby to bylo jednoduché, můžete jako svého osobního asistenta s umělou inteligencí použít Siri . Je součástí každého zařízení Apple, které vlastníte, a všiml jsem si, že reaguje rychleji než asistenti založení na cloudu, protože jednoduché požadavky zpracovává přímo na vašem iPhonu nebo iPadu.
Nastavil jsem si zkratky, takže když řeknu „jedeme domů“, spustí se moje playlist pro jízdu autem, pošle se moje předpokládaná doba příjezdu rodině a přes HomeKit se rozsvítí světla v domě. Asistent si pamatuje vaše vzorce chování a navrhuje automatizace, i když někdy může být dotěrný s oznámeními o zkratkách, které jste použili jen jednou.
Nejlepší funkce Siri
- Nastavte si připomenutí založená na poloze, která se automaticky spustí, když dorazíte na určité místo nebo ho opustíte.
- Posílejte zprávy a telefonujte bez použití rukou během cvičení, řízení nebo vaření, když máte ruce zaneprázdněné jinými úkoly.
- Získejte přístup k osobním informacím z kalendáře, fotek, kontaktů a poznámek pomocí hlasových dotazů.
Omezení Siri
- Omezená funkčnost při používání zařízení Android nebo služeb jiných než Apple.
- Potíže se složitými vícefázovými požadavky, které vyžadují kontextové uvažování
- Ve srovnání s Google Assistantem nelze komunikovat s mnoha aplikacemi třetích stran.
- Rozpoznávání hlasu se výrazně liší v závislosti na regionálních přízvucích.
Ceny Siri
- Zdarma s zařízeními Apple
Hodnocení a recenze Siri
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o Siri říkají skuteční uživatelé?
Uživatel Redditu sdílí:
Používám ho k odesílání zpráv, když nemůžu zvednout telefon. Funguje téměř pokaždé. Někdo z mých známých s omezenou pohyblivostí ho používá k volání, odesílání zpráv a pořizování snímků obrazovky, aniž by musel držet telefon.
Používám ho k odesílání zpráv, když nemůžu zvednout telefon. Funguje téměř pokaždé. Někdo z mých známých s omezenou pohyblivostí ho používá k volání, odesílání zpráv a pořizování snímků obrazovky, aniž by musel držet telefon.
🔍 Věděli jste? Hlasoví asistenti se stávají běžnou součástí každodenního života v USA a jejich používání by mělo letos dosáhnout 153,5 milionu lidí. To je nárůst z 142 milionů v roce 2022, což představuje skok o 8,1 % za pouhou krátkou dobu.
4. Google Assistant (nejlepší pro vyhledávání a správu chytrých zařízení)
Google Assistant je hlasový asistent s umělou inteligencí, který využívá vyhledávací databázi společnosti k zodpovídání složitých otázek a správě připojených zařízení. Když v rámci stejné konverzace položím doplňující otázky, systém si pamatuje, o čem jsme již mluvili, aniž bych musel opakovat kontext.
Pomocí jediného hlasového rozhraní můžete ovládat tisíce chytrých domácích zařízení různých značek, i když nastavení může být komplikované v případě více ekosystémů zařízení.
Nejlepší funkce Google Assistant
- Pomocí technologie Duplex můžete volat do restaurací a podniků a provádět rezervace.
- Překládejte v reálném čase konverzace mezi vámi a mluvčími desítek různých jazyků.
- Spravujte samostatné rodinné kalendáře, nákupní seznamy a osobní preference pomocí individuálních profilů rozpoznávání hlasu.
Omezení Google Assistant
- Vyvstávají však obavy ohledně ochrany soukromí v souvislosti se shromažďováním hlasových dat a postupy jejich ukládání.
- Nabízí omezené offline funkce ve srovnání s lokálním zpracováním Siri.
- Někdy má potíže s vlastními jmény a specializovanou technickou terminologií.
Ceny Google Assistant
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Assistant
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Google Assistant?
Recenze v obchodě Google Play Store říká:
Spoléhám se na „moji holku“, neboli asistentku, která mi každý den připomíná léky, schůzky a důležité úkoly. Zná můj telefon jako své boty a hraje velkou roli v tom, že můj život běží hladce. Nedokážu si představit, jak bych se bez ní orientovala. Gemini mi připadá zajímavé a také ho používám, ale ještě mu nedůvěřuji natolik, abych ho nahradila „mojí holkou“.
Spoléhám se na „moji holku“, neboli asistentku, která mi každý den připomíná léky, schůzky a důležité úkoly. Zná můj telefon jako své boty a hraje velkou roli v tom, že můj život běží hladce. Nedokážu si představit, jak bych se bez ní orientovala. Gemini mi připadá zajímavé a také ho používám, ale ještě mu nedůvěřuji natolik, abych ho nahradila „mojí holkou“.
Spoléhám se na „moji holku“, neboli asistentku, která mi každý den připomíná léky, schůzky a důležité úkoly. Zná můj telefon jako své boty a hraje velkou roli v tom, že můj život běží hladce. Nedokážu si představit, jak bych se bez ní orientovala. Gemini mi připadá zajímavé a také ho používám, ale ještě mu nedůvěřuji natolik, abych ho nahradila „mojí holkou“.
5. Alexa for Business (nejlepší pro hlasovou automatizaci na pracovišti)
Alexa for Business funguje jinak než verze pro spotřebitele. Je navržena pro kancelářské prostředí, kde více zaměstnanců potřebuje profesionální hlasovou asistenci. Asistenta můžete propojit s podnikovým softwarem, jako je Salesforce nebo ServiceNow, což umožňuje obchodním zástupcům získávat během hovorů hlasovými příkazy údaje o zákaznících.
Software pro převod řeči na text také řeší konflikty při rezervaci konferenčních místností a dokáže se automaticky připojit k jednání, i když ve srovnání se spotřebitelskými zařízeními Alexa vyžaduje značné nastavení.
Nejlepší funkce Alexa for Business
- Vyvíjejte vlastní hlasové dovednosti přizpůsobené konkrétním pracovním postupům v daném odvětví a požadavkům na dodržování předpisů, jako je například vyhledávání informací o pacientech v souladu s normou HIPAA.
- Pomocí hlasových příkazů ovládáte během schůzek prezentační zařízení, osvětlení místnosti a klimatizační systémy.
- Spravujte kalendáře týmu, termíny projektů a přidělování úkolů prostřednictvím hlasové interakce a zároveň udržujte auditní stopy.
Omezení služby Alexa for Business
- Tento nástroj vyžaduje významné nastavení IT infrastruktury a průběžnou technickou správu.
- Ve srovnání s běžnými zařízeními Alexa nabízí méně funkcí pro zábavu spotřebitelů.
- Přesnost rozpoznávání hlasu klesá v hlučných otevřených kancelářských prostorech.
- Náklady na předplatné rychle rostou u organizací s mnoha uživateli.
Ceny služby Alexa for Business
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Alexa for Business
- G2: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (85+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Alexa for Business?
Z recenze G2:
Miluji to, že mi Alexa umožňuje být během pracovního dne produktivnější. Pomáhá mi spravovat mé rozvrhy a udržuje mě v tempu. Je to skvělý nástroj pro nastavování připomínek, časovačů, sledování schůzek atd.
Miluji to, že mi Alexa umožňuje být během pracovního dne produktivnější. Pomáhá mi spravovat mé rozvrhy a udržuje mě v tempu. Je to skvělý nástroj pro nastavování připomínek, časovačů, sledování schůzek atd.
📮ClickUp Insight: Věděli jste, že 45 % lidí kontroluje své telefony každých pár minut – často kvůli rychlým odpovědím nebo mentálnímu odpočinku? Ale tyto neustálé kontroly telefonu, jako je například pohled na e-maily při psaní zprávy, ve skutečnosti rozptylují vaši pozornost a narušují soustředěnou práci. 🖤
Právě k tomu slouží ClickUp Brain MAX . Jako váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí vám Brain MAX umožňuje chatovat, plánovat, vytvářet úkoly a vyhledávat aplikace třetích stran, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor nebo sáhnout po telefonu.
Potřebujete kreativní inspiraci? Použijte svůj hlas k napsání haiku, generování obsahu pomocí několika modelů AI nebo k vyřizování administrativních úkolů – a dopřejte svým očím (a soustředění) tolik potřebnou pauzu.
6. Retell AI (nejlepší pro automatizaci telefonních hovorů)
Retell AI je osobní asistent s umělou inteligencí, který zpracovává telefonní hovory zákazníků s lidskými konverzačními schopnostmi. Společnosti jej používají ke správě plánování schůzek a kvalifikování potenciálních zákazníků, což by za normálních okolností vyžadovalo najmutí dalších zaměstnanců.
Platforma přizpůsobuje svůj tón a reakce na základě reakcí zákazníků během konverzace a v případě potřeby předává složité problémy lidským agentům. Všiml jsem si, že funguje lépe při strukturovaných konverzacích, jako je rezervace schůzek, než při otevřených stížnostech zákazníků nebo technické podpoře.
Nejlepší funkce Retell AI
- Zvládněte vícekolové konverzace, které přizpůsobují styl konverzace a emocionální tón na základě analýzy reakcí volajícího a signálů jeho nálady v reálném čase.
- Integrujte jej do stávajících platforem CRM, jako jsou HubSpot a Salesforce, a získejte přístup k historii, předchozím interakcím se zákazníky a informacím o účtu během živých telefonních hovorů.
- Využijte komplexní analýzu konverzací, včetně délky hovoru, metrik spokojenosti zákazníků a konverzních poměrů.
- Přizpůsobte hlasové osobnosti, rychlost mluvení a komunikační styly pro různé obchodní scénáře.
- Škálujte operace zákaznického servisu, abyste zvládli špičky v počtu hovorů, dotazy mimo pracovní dobu a sezónní nárůsty poptávky.
Omezte možnosti AI
- Zaměřuje se výhradně na telefonické interakce, nikoli na vícekanálovou zákaznickou podporu.
- Vyžaduje rozsáhlá tréninková data, aby mohl efektivně fungovat ve specializovaných odvětvích.
- Nastavení integrace často vyžaduje technické znalosti pro optimální konfiguraci.
Ceny Retell AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Retell AI
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Retell AI?
Recenze G2 uvádí:
Nejvíce se mi líbí jeho schopnost vytvářet přirozené hlasové asistenty, kteří rozumějí kontextu a reagují jako skuteční lidé. Integrace s API a externími systémy je jednoduchá a výkonná a ovládací panel je intuitivní, což nám umožňuje provádět změny a vylepšení během několika minut. Technická podpora je navíc rychlá, přístupná a efektivní, což je velký rozdíl.
Nejvíce se mi líbí jeho schopnost vytvářet přirozené hlasové asistenty, kteří rozumějí kontextu a reagují jako skuteční lidé. Integrace s API a externími systémy je jednoduchá a výkonná a ovládací panel je intuitivní, což nám umožňuje provádět změny a vylepšení během několika minut. Technická podpora je navíc rychlá, přístupná a efektivní, což je velký rozdíl.
💡 Tip pro profesionály: Pokud asistent nesprávně interpretuje příkaz, opravte jej (např. „Ne, myslel jsem Paříž ve Francii, ne Paříž v Texasu“) a sledujte, zda se z této zpětné vazby poučí při budoucích interakcích. Adaptivní učení zlepšuje dlouhodobou přesnost.
7. Bixby Voice (nejlepší pro navigaci v zařízeních Samsung)
Bixby Voice se zaměřuje spíše na ovládání zařízení než na otázky obecného charakteru. Tento hlasový asistent s umělou inteligencí prochází složitými nastaveními aplikací a provádí víceúrovňové funkce, které by normálně vyžadovaly několik klepnutí na obrazovku.
Vidí, co se zobrazuje na vaší obrazovce, a může interagovat s viditelným textem, obrázky nebo tlačítky – což je užitečné, když chcete zavolat firmě z fotografie nebo nastavit připomenutí z článků, které čtete. Zjistil jsem, že funkce převodu řeči na text v systému Android funguje dobře pro uživatele Samsungu, kteří hledají detailní ovládání pomocí hlasových příkazů.
Nejlepší funkce Bixby Voice
- Pomocí hlasových příkazů můžete přímo interagovat s obsahem na obrazovce, jako jsou vybrané texty, obrázky, tlačítka a pole formulářů.
- Vytvářejte vysoce přizpůsobené hlasové zkratky, které kombinují více funkcí zařízení, akcí aplikací a změn nastavení systému do jediných spustitelných příkazů.
- Ovládejte chytré spotřebiče, televizory a systémy domácí automatizace Samsung pomocí integrovaných hlasových příkazů.
- Naučte se individuální vzorce používání a proaktivně navrhujte relevantní automatizační zkratky na základě denní doby, umístění a často prováděných sekvencí akcí.
Omezení hlasového asistenta Bixby
- Omezená funkčnost při použití zařízení jiných než Samsung nebo aplikací třetích stran.
- Ve srovnání s Google Assistant nebo Alexa poskytuje méně odpovědí z oblasti všeobecných znalostí.
- Rozpoznávání hlasu u uživatelů, pro které angličtina není rodným jazykem, vyžaduje vylepšení.
- Možnosti integrace s oblíbenými službami třetích stran jsou minimální.
Ceny služby Bixby Voice
- Zdarma
Hodnocení a recenze Bixby Voice
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Bixby Voice?
Poslechněte si recenzi od recenzenta G2:
Hlasové vyhledávání. Jedná se o skvělou funkci, která uživatelům umožní vyhledávat bez nutnosti psát, ale pouze mluvit při používání aplikace. Díky tomu bude používání aplikace snazší, protože pro většinu lidí je mluvení rychlejší než psaní.
Hlasové vyhledávání. Jedná se o skvělou funkci, která uživatelům umožní vyhledávat bez nutnosti psát, ale pouze mluvit při používání aplikace. Díky tomu bude používání aplikace snazší, protože pro většinu lidí je mluvení rychlejší než psaní.
🔍 Věděli jste, že... Přibližně 65 % lidí ve věku 25 až 49 let mluví se svými hlasovými zařízeními alespoň jednou denně, což z nich činí nejaktivnější skupinu uživatelů hlasového vyhledávání. Těsně za nimi následují uživatelé ve věku 18 až 24 let a poté uživatelé nad 50 let.
8. PolyAI (nejlepší pro automatizaci zákaznických služeb v podnicích)
PolyAI se specializuje na konverzace, které jiné hlasové boty nedokážou zvládnout. Když jsem slyšel, jak hlasový asistent s umělou inteligencí zpracovává proces ověřování zákazníka, upřímně řečeno jsem nepoznal, že nejde o člověka, dokud to zástupce poté nezmínil.
Platforma rozumí kontextu, když zákazníci řeknou například: „Včera jsem volal ohledně stejného problému.“ Co mě překvapilo, bylo zjištění, že vám neprodávají software, který si sami nakonfigurujete. Místo toho tým PolyAI vytvoří hlasového asistenta za vás, což připomíná spíše najmutí konzultační firmy než nákup produktu.
Nejlepší funkce PolyAI
- Nasazujte konverzační AI agenty, kteří zvládají složité vícefázové interakce se zákazníky, jako je ověřování účtů a spory ohledně plateb.
- Integrujte jej do stávajících CRM, fakturačních a operačních systémů, abyste měli přístup k informacím o účtu v reálném čase a mohli aktualizovat záznamy během živých konverzací se zákazníky.
- Rozšiřte provoz zákaznického servisu během špiček nebo mimo pracovní dobu, aniž byste ohrozili kvalitu konverzace nebo spokojenost zákazníků.
- Přizpůsobte hlasové osobnosti a průběh konverzace konkrétně pro vaše odvětví, hlas vaší značky a protokoly zákaznického servisu.
Omezení PolyAI
- Vysoké počáteční náklady na implementaci a průběžné poplatky za spravované služby
- Omezené možnosti samoobslužného přizpůsobení, protože většina konfigurací vyžaduje spolupráci s týmem profesionálních služeb PolyAI.
- Výkon hlasového asistenta závisí do značné míry na kvalitě počátečních trénovacích dat a průběžném monitorování konverzací technickými týmy.
Ceny PolyAI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PolyAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o PolyAI?
Recenze G2 uvádí:
Skvělá skupina lidí, kteří spolupracují s vaší firmou na vytvoření řešení na míru a zlepšení uživatelské zkušenosti. Tým PolyAI také využívá data a analytiku k identifikaci příležitostí pro neustálé zlepšování (jak z hlediska zkušeností, tak z komerčního hlediska) a podporuje tak vaši firmu v jejím zlepšování a růstu.
Skvělá skupina lidí, kteří spolupracují s vaší firmou na vytvoření řešení na míru a zlepšení uživatelské zkušenosti. Tým PolyAI také využívá data a analytiku k identifikaci příležitostí pro neustálé zlepšování (jak z hlediska zkušeností, tak z komerčního hlediska) a podporuje tak vaši firmu v jejím zlepšování a růstu.
9. Spitch (nejlepší pro automatizaci omnichannelových kontaktních center)
Spitch jsem objevil při spolupráci s finanční společností, která potřebovala hlasovou AI schopnou zpracovávat hovory v několika jazycích a dialektech. Tento hlasový asistent AI se zaměřuje na automatizaci kontaktních center současně v hlasových i textových kanálech.
Automatizuje hlasové a textové interakce, zkracuje dobu zpracování a zlepšuje zákaznickou zkušenost ve všech kanálech. Asistent Spitch zvládá složité požadavky na dodržování předpisů pro regulovaná odvětví a podporuje regionální dialekty, s nimiž mají jiné hlasové platformy potíže.
Bez řádné technické podpory však může být pro manažery kontaktních center obtížné se s ním naučit pracovat.
Nejlepší funkce Spitch
- Analyzujte 100 % konverzací se zákazníky pomocí pokročilé analýzy řeči a identifikujte trendy v názorech, porušení pravidel a příležitosti ke zlepšení.
- Podporuje více jazyků a regionálních dialektů, včetně specializovaných variant, které jiné platformy hlasové AI nedokážou přesně zpracovat nebo porozumět.
- Poskytujte agentům pomoc v reálném čase během živých hovorů se zákazníky pomocí personalizovaných odpovědí, informací o zásadách a doporučeních ohledně nejvhodnějších dalších kroků.
Omezení Spitch
- Integrace se staršími systémy kontaktních center může vyžadovat vývoj na míru a průběžnou technickou údržbu.
- Uživatelé občas hlásí problémy s přesností.
- Měsíční náklady na předplatné mohou být při vysokých nárocích na produkci obsahu poměrně vysoké.
Ceny Spitch
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Spitch
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Spitch skuteční uživatelé?
Recenze společnosti Gartner zní:
Řešení SPITCH bylo možné integrovat do naší systémové infrastruktury a přizpůsobit našim požadavkům v rekordním čase. Výsledky a kvalita komponent umělé inteligence byly působivé. Návratnost investice byla zajištěna již od prvního dne provozu.
Řešení SPITCH bylo možné integrovat do naší systémové infrastruktury a přizpůsobit našim požadavkům v rekordním čase. Výsledky a kvalita komponent umělé inteligence byly působivé. Návratnost investice byla zajištěna již od prvního dne provozu.
🧠 Zajímavost: V roce 2018 šokoval Google Duplex publikum, když zcela telefonicky domluvil schůzku u kadeřníka. Umělá inteligence mluvila s tak přirozenými „ehm“ a pauzami, že recepční neměla tušení, že se nejedná o skutečnou osobu.
10. Fireflies. ai (nejlepší pro informace a poznatky z jednání)
Začal jsem používat Fireflies.ai, když můj prodejní tým potřeboval pochopit, proč někteří potenciální zákazníci po prvních hovorech ztratili zájem. Tento nástroj umělé inteligence pro zákaznický servis mi pomohl zjistit, že jsem při hovorech s klienty dominoval a nekladl jsem dostatek otázek zaměřených na zjištění jejich potřeb.
Získáte hodnotící karty konverzací, které rozebírají změny nálady během hovorů a zdůrazňují momenty, kdy došlo k poklesu zájmu potenciálních zákazníků.
Nyní mohu zkontrolovat, jak různí členové týmu řeší námitky, a sdílet úspěšné přístupy k rozhovorům s novějšími obchodními zástupci.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Vytvořte knihovny konverzací, které kategorizují hovory podle odvětví, velikosti obchodu nebo typu výsledku, abyste mohli studovat úspěšné prodejní vzorce.
- Sledujte zmínky konkurence ve všech zaznamenaných hovorech a sestavujte zpravodajské zprávy, které ukazují, jak potenciální zákazníci porovnávají váš produkt s alternativami.
- Spouštějte automatické aktualizace CRM, když se během rozhovorů se zákazníky objeví konkrétní klíčová slova, jako například „schválený rozpočet“ nebo „rozhodující osoba“.
- Měřte poměr mluvení a poslechu u jednotlivých členů týmu a poskytujte doporučení pro koučování na základě analýzy a metrik zapojení.
Omezení Fireflies. ai
- Přesnost přepisu trpí špatnou kvalitou zvuku nebo nadměrným šumem v pozadí.
- Při nahrávání a ukládání důvěrných obchodních rozhovorů je třeba zohlednit otázky ochrany soukromí.
- Omezené možnosti přizpůsobení formátů souhrnů a kategorizace poznatků
- Někdy má potíže s technickou terminologií a odborným žargonem.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai?
Recenze Capterra říká:
Zjistil jsem, že tento software je jednoduchý na používání a snadno přístupný. Zápisy jsou stejně dobré jako ty od člověka, navíc s bonusem v podobě audio/video nahrávání, přepisu a několika příjemných doplňků.
Zjistil jsem, že tento software je jednoduchý na používání a snadno přístupný. Zápisy jsou stejně dobré jako ty od člověka, navíc s bonusem v podobě audio/video nahrávání, přepisu a několika příjemných doplňků.
11. Lindy AI (nejlepší pro personalizovanou automatizaci pracovních postupů)
Tento hlasový asistent s umělou inteligencí se učí, jak pracujete, a vytváří automatizační sekvence, které reagují na vaše hlasové příkazy. Tento nástroj mě překvapil tím, že navrhl vylepšení pracovních postupů, na která jsem nepomyslel, jako je automatické vytváření úkolů projektu, když klienti během hovorů zmíní konkrétní výstupy.
Můžete mu naučit své komunikační preference; nyní ví, že pro poznámky z jednání preferuji souhrny ve formě odrážek před formátem odstavců. Oceňuji, jak se přizpůsobuje mému stylu mluvení a pamatuje si kontext z předchozích konverzací.
Učení vyžaduje trpělivost, ale nakonec získáte asistenta, který předvídá vaše potřeby a zvládá složité vícestupňové procesy pomocí jednoduchých hlasových příkazů.
Nejlepší funkce Lindy AI
- Propojte e-mailové systémy s kalendářovými aplikacemi a automaticky naplánujte následné schůzky, když se objeví konkrétní klíčová slova, jako „další kroky“ nebo „přezkoumání návrhu“.
- Zaznamenávejte a přepisujte hlasové poznámky během cestování nebo procházek a přeměňte je na strukturované úkoly, aktualizace projektů nebo zprávy.
- Průběžně přizpůsobujte styly odpovědí a automatizaci na základě individuální zpětné vazby uživatelů, opravných vzorců a měnících se preferencí pracovních postupů.
Omezení Lindy AI
- Vyžaduje značnou investici času do trénování AI podle vašich konkrétních potřeb.
- Nabízí méně předem připravených integrací ve srovnání se zavedenými platformami pro automatizaci pracovních postupů, jako je Zapier.
- Může mít potíže s plněním úkolů, které vyžadují kreativní úsudek nebo složité rozhodování.
- Složitost nastavení může uživatele bez zkušeností s technickou automatizací odradit.
Ceny Lindy AI
- Zdarma (400 kreditů/měsíc)
- Pro: 49,99 $/měsíc za 5 000 kreditů
- Podnikání: 199,99 $/měsíc (od 20 000 kreditů/měsíc)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lindy AI
- G2: 4,9/5 (více než 105 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Lindy AI?
Vidím se, jak používám Lindy AI, až začnu budovat marketingové agenty pro svou novou společnost. Má to spoustu výhod, pokud dokážete přehlédnout zjednodušené nastavení. Pro řešení každodenních záležitostí prostřednictvím e-mailu/kalendáře/dokumentů Google si myslím, že to bude fungovat dobře; a mnoho mých marketingových úkolů to bude vyžadovat.
Vidím se, jak používám Lindy AI, až začnu budovat marketingové agenty pro svou novou společnost. Má to spoustu výhod, pokud dokážete přehlédnout zjednodušené nastavení. Pro řešení každodenních záležitostí prostřednictvím e-mailu/kalendáře/dokumentů Google si myslím, že to bude fungovat dobře; a mnoho mých marketingových úkolů to bude vyžadovat.
💡 Tip pro profesionály: Zkuste neobvyklé nebo netradiční otázky (např. „Řekni mi vtip pro táty“ nebo „Jaký je tvůj oblíbený sci-fi film?“), abyste zjistili, jak osobnost asistenta odpovídá vašemu smyslu pro humor nebo stylu interakce. Zábavný nebo sympatický asistent může každodenní používání zpříjemnit.
Jak fungují hlasoví asistenti s umělou inteligencí?
Když mluvím se svým hlasovým asistentem s umělou inteligencí, mám pocit, že vše probíhá okamžitě, ale vím, že v pozadí se odehrává mnoho malých kroků. Co se děje v pozadí:
- Prvním krokem je převedení mého hlasu na text pomocí rozpoznávání řeči. Jakmile je to hotovo, systém se pokusí pochopit význam mých slov.
- Pokud řeknu „domluv mi na zítra odpoledne schůzku s Ariou“, systém: Rozpozná slova Zjistí, že chci schůzku Zkontroluje, co znamená „zítra odpoledne“ Identifikuje, o které Arii mluvím
- Rozpoznává slova
- Zjistí, že chci schůzku
- Zkontroluje, co znamená „zítra odpoledne“
- Identifikuje, o které Aria mluvím.
- Další částí, kterou vnímám při každodenním používání, je rozhodování asistenta o tom, jakou akci provést. Tento rozhodovací modul propojuje mou žádost s mým kalendářem, e-mailem nebo správcem úkolů.
- Pokud je něco nejasné, dostanu rychlou doplňující otázku, než se bude pokračovat dál.
- Jakmile je to hotovo, asistent sestaví odpověď v jednoduchém jazyce a přečte mi ji. Pro mě to vypadá jako krátká konverzace, ale ve skutečnosti se jedná o kombinaci rozpoznávání řeči, porozumění jazyku a generování odpovědi, které proběhne během několika sekund.
- Nejlepší na tom je, že se s používáním stále zlepšuje. Postupem času se můj asistent naučil, že „odpolední hovor s Ariou“ obvykle znamená aktualizaci od klienta, a proto navrhuje také poznámku do diáře. Díky tomuto malému detailu mám pocit, že se přizpůsobuje mně, a ne naopak.
- Rozpoznává slova
- Zjistí, že chci schůzku
- Zkontroluje, co znamená „zítra odpoledne“
- Identifikuje, o které Aria mluvím.
🔍 Věděli jste, že... Když společnost Microsoft uvedla na trh Cortanu, pojmenovala ji podle postavy AI z videohry Halo. Fanoušci ji milovali, ale mnoho manažerů se obávalo, že pro obchodní uživatele zní „příliš nerdovsky“.
Výhody hlasových asistentů s umělou inteligencí
Hlasového asistenta s umělou inteligencí používám nejčastěji, když se nechci rozptylovat. Mezi jeho výhody patří zejména:
- Schopnost zaznamenávat připomenutí a poznámky, než je zapomenu
- Snadný přístup k kalendářům, e-mailům a úkolům bez neustálého přepínání mezi aplikacemi.
- Shrnutí a přepisy schůzek, díky kterým nemusím později hledat podrobnosti
- Zpracování opakujících se dotazů zákazníků, které by jinak zabíraly velkou část mého dne
- Hladké používání na mém notebooku, telefonu a reproduktoru, takže neztrácím kontext.
To vše mě vede k otázce: Respektuje tento asistent můj pracovní postup, nebo mi ho komplikuje? Pokud mi ho komplikuje, rychle ho opouštím.
Výzvy a úvahy spojené s používáním hlasových asistentů s umělou inteligencí
Moje zkušenosti s hlasovými asistenty mi ukázaly, v čem mají nedostatky.
1. Přesnost a porozumění kontextu ❌
I ti nejlepší hlasoví asistenti s umělou inteligencí mohou mít potíže s přízvuky, odbornými termíny nebo rozlišováním podobně znějících slov. Pokud asistent špatně pochopí datum nebo jméno klienta, ztrácím čas opravováním chyb. Rozpoznávání přízvuků také zůstává nerovnoměrné, což je v rozmanitých týmech frustrující.
2. Obavy o soukromí a bezpečnost dat 🚩
Hlasová data jsou citlivá – uživatelé potřebují vědět, jak jsou jejich nahrávky ukládány, zpracovávány a chráněny. Vědomí, že moje příkazy mohou být uloženy nebo zkontrolovány, vyvolává otázky ohledně bezpečnosti správy mých informací.
3. Omezená integrace se stávajícími nástroji ❌
Ne všichni asistenti AI se bezproblémově synchronizují s kalendáři, správci úkolů nebo platformami pro spolupráci, což může omezovat jejich užitečnost. Pokud tedy asistent nefunguje dobře s mými projektovými nástroji nebo CRM, nakonec musím práci udělat sám.
4. Přílišná závislost na automatizaci 🚩
Umělá inteligence sice může věci urychlit, ale je dobré si uvědomit, že nenahrazuje lidský úsudek, zejména v komplexních nebo nuancovaných konverzacích. Nakonec se může postarat o administrativu, ale nemůže nahradit úsudek, empatii nebo nuance konverzace s klientem.
💡 Tip pro profesionály: Vždy zkontrolujte a upravte přepisy nebo shrnutí generované umělou inteligencí, než je budete sdílet nebo na jejich základě jednat. I ti nejchytřejší hlasoví asistenti mohou špatně interpretovat kontext nebo přehlédnout klíčové detaily – vaše kontrola zajistí přesnost a zabrání nedorozuměním.
Budoucí trendy v oblasti hlasových asistentů s umělou inteligencí
Vzhledem k tomu, že hlasoví asistenti s umělou inteligencí se stále více integrují do našeho způsobu práce a komunikace, jejich budoucnost ovlivňuje několik nových trendů, díky nimž jsou chytřejší, osobnější a nepostradatelnější než kdy dříve:
1. Mainstreamové přijetí se zrychluje 🏆
Hlasoví asistenti s umělou inteligencí již nejsou okrajovými nástroji – rychle se stávají nepostradatelnými pomocníky na pracovišti. Prognózy dokonce ukazují, že do roku 2026 jich bude 157,1 milionu. Nejde jen o pohodlí – tyto nástroje začínají přebírat skutečnou kognitivní zátěž a pomáhají uživatelům shrnovat schůzky, spravovat úkoly a připravovat komunikaci bez ručního zadávání.
2. Hyperpersonalizace prostřednictvím učení AI 🎯
Nejzajímavější změna? Personalizace. Nedávný výzkum personalizovaných velkých jazykových modelů ( LLM) ukazuje, že asistenti AI se mohou přizpůsobit na základě vašeho tónu, stylu komunikace a vzorců chování.
To znamená, že namísto obdržení obecných návrhů e-mailů nebo souhrnů úkolů se váš asistent může naučit, jak formulujete následné kroky nebo stanovujete priority úkolů, a zohlednit to ve svých výstupech. Tato úroveň přizpůsobené interakce posouvá zážitek z transakčního na kolaborativní.
3. Vzestup multimodálních rozhraní 🚀
Zaznamenáváme také skokový nárůst interakce uživatelů s hlasovými asistenty s umělou inteligencí. Budoucnost není pouze hlasová – je multimodální. To znamená kombinace hlasu, vizuálních prvků a dotyku do jednoho plynulého rozhraní.
Představte si, že požádáte svého AI asistenta o aktualizaci projektu a on vám odpoví nejen slovně, ale také zobrazí živý graf nebo dashboard, který zvýrazní pokrok, rizika a další kroky. Tento druh kombinované interakce se mnohem více podobá spolupráci s lidskými kolegy a umožňuje mnohem bohatší a rychlejší rozhodování.
4. Hlasoví asistenti, kteří aktivně pomáhají 🔥
Hlasoví asistenti nové generace nebudou jen čekat na příkazy – budou předvídat vaše potřeby. Představte si, že vám asistent připomíná úkoly na základě opakovaného chování, navrhuje programy schůzek na základě minulých témat nebo automaticky vytváří souhrny po dlouhé hlasové poznámce.
Tato proaktivní asistence, založená na prediktivních modelech AI, představuje obrovský skok od reaktivních nástrojů a v příštích letech zcela změní pojetí produktivity.
ClickUp Talk to Text je připraven naslouchat vašim nápadům.
Vyzkoušel jsem milion způsobů, jak mít vše pod kontrolou, a upřímně řečeno, většina z nich nikdy nefunguje.
Hlasový asistent s umělou inteligencí pro mě začal dávat smysl až proto, že se přímo propojuje s ClickUp. Vše končí tam, kde již provádím svou práci, takže nemám po ruce lepicí poznámky ani náhodné hlasové poznámky, které už nikdy neotevřu.
Bylo mnoho dní, kdy jsem spěchal mezi hovory, něco jsem řekl nahlas a později jsem to našel v ClickUp, jako bych si to zapsal.
Nepřipadá mi to jako další nástroj, který musím spravovat, ale spíše jako někdo, kdo mě tiše sleduje, abych neztratil rozum.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅
Často kladené otázky
1. Jaký je rozdíl mezi hlasovým asistentem a chatbotem s umělou inteligencí?
Hlasový asistent přijímá hlasové příkazy a odpovídá prostřednictvím řeči, zatímco chatbot s umělou inteligencí obvykle pracuje s textem. Oba využívají umělou inteligenci, ale hlasoví asistenti se zaměřují na interakce bez použití rukou, tedy na mluvenou komunikaci.
2. Který hlasový asistent s umělou inteligencí je nejlepší pro vícejazyčné uživatele?
Mnoho asistentů tvrdí, že zvládá více jazyků, ale nejlepší volbou pro práci je ten, který se připojí k ClickUp. Bez ohledu na to, jaký jazyk používám, ClickUp je místem, kde se shromažďují úkoly, projekty a poznámky, takže se nic neztratí v překladu.
3. Fungují hlasoví asistenti s umělou inteligencí offline?
Hlasoví asistenti s umělou inteligencí fungují offline pro jednoduché úkoly, jako je nastavení budíku nebo spuštění aplikace, ale pro pokročilé úkoly, jako je vyhledávání na webu nebo stahování aktualizací v reálném čase, potřebují připojení k internetu.
4. Jak bezpečné jsou údaje zpracovávané hlasovými asistenty s umělou inteligencí?
Data zpracovávaná hlasovými asistenty s umělou inteligencí jsou obecně šifrována, ale většina asistentů odesílá vaše hlasová data ke zpracování do cloudu. Bezpečnost tak závisí na zásadách poskytovatele a vašem nastavení ochrany osobních údajů.