Bezplatné šablony pro návrh produktů, které si zamilujete

Každý skvělý produkt začíná jiskrou kreativity – a spoustou kávy. ☕
Od prvního náčrtu až po finální prototyp je produktový design rovnoměrnou kombinací umění a architektury. Ale i tak se design často zastaví – ne kvůli nedostatku talentu, ale protože zpětná vazba, zadání a nápady jsou roztříštěné mezi různými nástroji.
K tomu slouží šablony produktového designu. Dávají tvar vaší kreativitě, standardizují opakovatelné úkony a udržují vaše projekty soustředěné. Ať už mapujete uživatelské toky, vytváříte wireframy nebo spravujete specifikace designu, správná šablona vám pomůže jasně přejít od konceptu k dokončení.
Níže najdete nejlepší bezplatné šablony pro návrh produktů, které vám pomohou uspořádat vaše nápady, lépe spolupracovat a navrhovat chytřeji.
Co jsou šablony produktového designu?
Šablony produktového designu jsou připravené k použití, přizpůsobitelné dokumenty, které designérům umožňují plánovat, organizovat a komunikovat prvky potřebné k vytvoření produktu. Standardizují proces produktového designu od nápadu po realizaci a zajišťují konzistenci a soulad.
Typická šablona pro návrh produktu obsahuje sekce jako:
- Uživatelské profily: Profily, které definují vaši cílovou skupinu a její potřeby.
- Mapy uživatelské cesty: Časové osy, které zdůrazňují, jak vaše publikum interaguje s produktem.
- Wireframes: Předběžné vizuální rozvržení rozhraní produktu
- Specifikace funkcí: Podrobnosti o funkcích produktu
- Zpětná vazba: Podrobnosti o požadovaných aktualizacích produktů na základě testování
🔍 Věděli jste? I v dnešním moderním světě technologií se 70 % designérů při zahájení svých projektů uchyluje k tradičním skicářům! 📖
Proč jsou šablony produktového designu důležité pro týmy UX/UI
Design není jen o kreativitě – je to také o procesu.
Pro týmy UX/UI jsou šablony produktového designu více než jen zkratkou; jsou rámcem pro konzistenci, rychlost a spolupráci. Šablony pomáhají týmům:
- Standardizujte pracovní postupy, aby všichni byli na stejné vlně.
- Omezte opakující se práci a uvolněte si čas na inovace.
- Zajistěte, aby vám neuniklo nic důležitého, od uživatelských osobností až po testování použitelnosti.
- Usnadněte zapracování nových členů týmu pomocí jasných, opakovatelných procesů.
Stručně řečeno, šablony umožňují týmům UX/UI dodávat lepší produkty, a to vždy rychleji.
💡 Tip pro profesionály: Design pro všechny
Přístupnost není dodatečná myšlenka – je nezbytná. Přidejte do svých šablon kontrolní seznamy nebo sekce týkající se přístupnosti, abyste zajistili, že vaše produkty budou použitelné pro všechny a budou od prvního dne splňovat moderní standardy.
Co dělá šablonu produktového designu dobrou?
S tisíci nástrojů a šablon pro návrh produktů dostupných online může být výběr toho správného náročný. Zde je několik aspektů, na které byste se měli zaměřit:
- Přehlednost: Vyberte si šablonu, která se snadno ovládá. Každý její prvek by měl být jasný, srozumitelný a vhodně uspořádaný. To pomáhá pohodlně rozvrhnout návrhové nápady.
- Přizpůsobitelnost: Hledejte šablonu, která vám umožní přizpůsobit její prvky. Od sekcí po rozvržení byste měli mít možnost vše přizpůsobit podle požadavků svého týmu.
- Konzistence: Vyberte si šablonu, která má konzistentní strukturu. Například vyhrazenou sekci pro přidávání obrázků, pořizování poznámek atd. To týmům usnadní replikaci procesu a rychlejší dodání výstupů.
- Komplexnost: Vyberte šablonu, která zahrnuje všechny podstatné aspekty procesu produktového designu, jako je výzkum uživatelů, analýza konkurence a testování použitelnosti. Tím zajistíte, že finální produkt bude bezchybný.
- Vhodné pro spolupráci: Vyberte si šablonu, která vám umožní pracovat s kolegy v reálném čase. Bonusové body, pokud umožňuje plynulou spolupráci s klienty. Díky tomu je proces efektivnější a metodický.
Šablony produktového designu v kostce
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona ClickUp pro návrh produktu a wireframing na bílé tabuli
|Získejte šablonu zdarma
|Návrháři UI/UX, produktové týmy
|Brainstorming v reálném čase, vizuální rámce, zpětná vazba na plátně
|ClickUp Whiteboard
|Šablona dokumentu ClickUp Design
|Získejte šablonu zdarma
|Vedoucí designu, produktoví manažeři
|Strukturované dokumenty, komentáře, úpravy v reálném čase, standardizace
|ClickUp Doc
|Šablona bílé tabule ClickUp Design Brief
|Získejte šablonu zdarma
|Kreativní ředitelé, zainteresované strany
|Vizuální přehled, cíle, výstupy, nástroje pro práci s tabulemi
|ClickUp Whiteboard
|Šablona ClickUp pro mapu zákaznické cesty produktu
|Získejte šablonu zdarma
|UX stratégové, produktoví marketéři
|Fáze cesty, kontaktní body, informace o chování uživatelů
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona uživatelského toku ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vývojáři, produktoví designéři
|Vizuální toky, poznámky, přiřazování úkolů, sledování iterací
|ClickUp Whiteboard, Diagram
|Šablona plánu projektu designu webových stránek ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Weboví designéři, vývojáři, projektoví manažeři
|Sledování úkolů, závislosti, přiřazování rolí, plánování
|ClickUp Board, List
|Šablona pro webový design ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Nezávislí designéři, týmy agentur
|Struktura stránek/sekcí, sprinty, komentáře, schvalování
|ClickUp Board, List
|Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů
|Získejte šablonu zdarma
|Produktoví manažeři, mezifunkční týmy
|Rozdělení fází, řídicí panely, sledování výzkumu/prototypů
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona ClickUp Creative and Design
|Získejte šablonu zdarma
|Kreativní týmy, marketéři
|Správa aktiv, vizuální tabule, časové osy, synchronizace kalendáře
|Seznam, tabule, kalendář ClickUp
|Šablona portfolia designu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Freelancerové, profesionální designéři
|Prezentace projektů, výstupy, sledování verzí
|Seznam ClickUp, dokument
|ClickUp Grafický design Jednoduchá šablona
|Získejte šablonu zdarma
|Interní designéři, marketingoví pracovníci
|Organizace aktiv, sledování revizí, rozložení tabulek
|ClickUp Board, List
|Šablona ClickUp pro návrh designu
|Získejte šablonu zdarma
|Inovační týmy, designéři
|Seskupování nápadů, propojování konceptů, sledování pokroku
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona kanbanové tabule pro designérské týmy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Design manažeři, týmy spolupracující na projektech
|Kanbanový pracovní postup, blokátory, zpětná vazba, barevně označené štítky
|ClickUp Board
Šablony produktového designu pro UX, UI a prototypování
Viděli jste nabídku – nyní se podívejme, jak vám jednotlivé šablony produktového designu ClickUp pomohou realizovat vaše nápady.
1. Šablona ClickUp pro návrh produktů – wireframingová tabule
Prvním krokem v každém procesu návrhu produktu je vytvoření drátového modelu. Pokud s tím však nemáte žádné předchozí zkušenosti, použijte šablonu ClickUp Product Design Wireframing Whiteboard Template.
Tato bezplatná šablona vám umožní vytvářet vizuální makety produktů, abyste vy a další zúčastněné strany mohli představit jejich rozhraní. Můžete definovat uživatelské toky a zvýraznit různé prvky produktu, jako jsou rozvržení, nabídky, barvy a obrázky.
Nejlépe se hodí pro navrhování produktů na základě inspirace, protože šablona vám umožňuje rychle si poznamenat jedinečné prodejní argumenty a vycházet z podobných nápadů.
Proč si jej zamilujete:
- Brainstormujte a upravujte nápady v reálném čase s ostatními
- Vložte odkazy, poznámky a obrázky do vizuálních rámců.
- Sdílejte podněty a zpětnou vazbu přímo na sdíleném plátně.
🔑 Ideální pro: Návrháře UI/UX a produktové týmy, které vizuálně plánují wireframy a struktury rozhraní během rané fáze vývoje produktu.
🧠 Zajímavost: Lidé zpracovávají vizuální informace 60 000krát rychleji než text, proto wireframy a vizuální šablony pomáhají týmům dosáhnout rychlejší shody než dlouhé designové dokumenty. 👀
🎬 Podívejte se na toto: Přemýšleli jste někdy, jak AI zapadá do pracovního postupu designéra? Tento rychlý návod ukazuje, jak AI ClickUp pomáhá týmům brainstormovat nápady, vylepšovat wireframy a spravovat zpětnou vazbu – vše na jednom místě. Je to chybějící článek mezi kreativní jiskrou a strukturovaným provedením.
2. Šablona dokumentu ClickUp Design
Je neefektivní spolupráce největší překážkou ve vašem rámci produktového designu? Šablona ClickUp Design Document Template byla vytvořena, aby tuto překážku odstranila.
Tato šablona je jednoduchá a snadno použitelná. Centralizuje roztříštěné nápady a zdroje, což vám a vašemu týmu umožňuje rychle vytvářet návrhy produktů.
Můžete jej použít k vytváření plánů, extrahování akčních položek, stanovení cílů, sledování pokroku a mnohem více. Šablona také umožňuje uživatelům přidávat komentáře a navrhovat úpravy v reálném čase, což je ideální zejména pro vzdálené týmy.
Proč si jej zamilujete:
- Strukturovejte obsah pomocí záhlaví, tabulek a formátovaného textu.
- Získejte zpětnou vazbu prostřednictvím integrovaných komentářových vláken.
- Standardizujte dokumentaci napříč více projekty
🔑 Ideální pro: Vedoucí designéři a produktoví manažeři, kteří dokumentují specifikace designu, rozhodnutí a pracovní postupy pro zajištění mezifunkční srozumitelnosti.
📮 ClickUp Insight: 31 % manažerů dává přednost vizuálním tabulkám, zatímco ostatní spoléhají na Ganttovy diagramy, dashboardy nebo zobrazení zdrojů.
Většina nástrojů vás však nutí vybrat si jeden. Pokud zobrazení neodpovídá vašemu způsobu uvažování, stává se jen další překážkou. S ClickUp si nemusíte vybírat. Jediným kliknutím můžete přepínat mezi Ganttovými diagramy, Kanbanovými tabulemi, dashboardy nebo zobrazením pracovní zátěže, které využívají umělou inteligenci.
A s ClickUp AI můžete automaticky generovat přizpůsobené zobrazení nebo souhrny na základě toho, kdo se na ně dívá – ať už jste to vy, vedoucí pracovník nebo váš designér.
💫 Skutečné výsledky: Společnost CEMEX pomocí ClickUp zrychlila uvedení produktů na trh o 15 % a zkrátila komunikační zpoždění z 24 hodin na několik sekund.
🎬 Podívejte se na toto: Přemýšleli jste někdy, jak AI zapadá do pracovního postupu designéra? Tento rychlý návod ukazuje, jak AI ClickUp pomáhá týmům brainstormovat nápady, vylepšovat wireframy a spravovat zpětnou vazbu – vše na jednom místě. Je to chybějící článek mezi kreativní jiskrou a strukturovaným provedením.
3. Šablona ClickUp Design Brief Whiteboard
Šablona ClickUp Design Brief Whiteboard je dalším neocenitelným zdrojem pro zefektivnění procesu designu, zejména při tvorbě od nuly.
Tato šablona zohledňuje všechny detaily designu, které byste jako neprofesionál mohli přehlédnout. Patří sem správný obrázek produktu, velikost, typografie, hierarchie, textura, konzistence a další.
Navíc jej můžete použít k zdůraznění cílů, požadavků klientů a zpětné vazby uživatelů, abyste zajistili hladké provedení návrhových nápadů.
Proč si jej zamilujete:
- Vyjasněte rozsah, cíle a klíčové výstupy.
- Sladěte zájmy všech zúčastněných stran pomocí sdíleného vizuálního přehledu.
- Snadno spolupracujte pomocí integrovaných nástrojů na tabuli.
🔑 Ideální pro: Kreativní ředitelé a zúčastněné strany projektu, kteří stanovují cíle designu, výstupy a časové harmonogramy pro nové kreativní iniciativy.
👀 Zajímavost: Cemex, přední světový výrobce a dodavatel cementu a betonu pro stavební průmysl, dokázal díky ClickUp zrychlit uvedení svých produktů na trh o 15 %!
Nedávno sestavili fantastický tým grafických designérů a tvůrců pohyblivé grafiky, kteří hledali ty správné nástroje, které by jim pomohly efektivně růst.
Díky funkci Task Relationships v ClickUp je nyní velmi snadné přesouvat projekty od vedoucích projektů k designérům a tvůrcům pohyblivé grafiky. Pro ně to znamenalo zásadní změnu!
4. Šablona ClickUp pro mapu zákaznické cesty produktu
Přesné mapování zákaznické cesty pomáhá společnosti poskytovat svým zákazníkům ten nejlepší zážitek – něco, za co je 86 % kupujících ochotno zaplatit navíc. Naštěstí s tím pomáhá také šablona ClickUp Product Customer Journey Map Template.
Tuto intuitivní a snadno použitelnou šablonu můžete také použít k analýze interakcí se zákazníky a vytváření přesných map cest. To pomáhá identifikovat klíčové kontaktní body, získat hlubší vhled do potřeb uživatelů a přijmout účinná opatření ke zlepšení zákaznické zkušenosti.
Šablona je také vysoce kolaborativní, takže ji můžete snadno používat se svým týmem.
Proč si jej zamilujete:
- Propojte fáze cesty s klíčovými funkcemi produktu
- Upřednostňujte vylepšení na základě chování uživatelů.
- Sladěte týmy v rozhodnutích o designu zaměřeném na uživatele.
🔑 Ideální pro: UX stratégy a produktové marketéry, kteří mapují uživatelské zkušenosti, identifikují problematické body a přizpůsobují vylepšení produktů chování uživatelů.
🔍 Věděli jste? Mapování uživatelské cesty bylo inspirováno detektivním stylem vyprávění – porozuměním „kdo, co, kde a proč“ za každým pohybem uživatele. 🕵🏻
5. Šablona uživatelského toku ClickUp
Podobně jako předchozí šablona pomáhá šablona ClickUp User Flow Template vyvíjet komplexní uživatelské cesty na podporu produktového designu.
Mapuje kroky, které zákazník podniká při používání produktu nebo služby, od začátku do konce. To vám pomůže určit slabá místa a opravit mezery, ale to není vše, co šablona umí.
Pomocí něj můžete také přidělovat úkoly a odpovědnosti členům svého týmu a sledovat pokrok, abyste navrhli efektivní postupy a vytvořili vynikající uživatelský zážitek.
Proč si jej zamilujete:
- Přizpůsobte logiku produktu skutečným očekáváním uživatelů.
- Zjednodušte předávání vývojářům pomocí přehledných vizuálních prvků.
- Anotujte a sledujte změny v jednotlivých iteracích.
🔑 Ideální pro: Vývojáře a produktové designéry, kteří navrhují intuitivní navigační cesty a uživatelské akce pro digitální produkty nebo aplikace.
💡 Tip pro profesionály: Zkontrolujte, zda každý krok v uživatelském toku skutečně podporuje logika vašeho produktu a backendové API. Tím se vyhnete vytváření teoretických toků, které nelze implementovat. ✅
6. Šablona plánu projektu designu webových stránek ClickUp
Návrh nové webové stránky může vypadat jako náročný úkol. Od výběru správného rozvržení až po rozhodnutí o nejlepší barevné paletě je třeba provést řadu úkolů. Pokud však řídíte tým, je šablona plánu projektu návrhu webové stránky ClickUp obzvláště užitečná.
Tato šablona generuje přehled všech úkolů souvisejících s designem webových stránek, takže vy a váš tým můžete spolupracovat a efektivně je plnit. Jakmile vyplníte podrobnosti, šablona naplánuje prvky, přidělí úkoly a sleduje jejich průběh, aby zajistila včasné splnění.
Umožňuje vám také stanovovat priority úkolů a při změně plánu přidělovat nebo přeřazovat odpovědnosti.
Proč si jej zamilujete:
- Sledujte úkoly, závislosti a důležité termíny.
- Jasně přiřazujte role týmům designérů, vývojářů a QA.
- Organizujte plánování obsahu, SEO a UI/UX na jednom místě.
🔑 Ideální pro: Webové designéry, vývojáře a manažery digitálních projektů, kteří dohlížejí na kompletní tvorbu a dodávku webových stránek napříč týmy.
7. Šablona ClickUp pro webový design
Šablona ClickUp Web Design Template je dalším bezplatným zdrojem pro plánování designu webových stránek. Je přehledná, komplexní a nevyžaduje žádné školení. Pokud vytváříte jednoduché vstupní stránky nebo mikroweby, může vám pomoci zefektivnit proces.
Šablona vám umožní naplánovat celý pracovní postup při navrhování webových stránek. Umožňuje organizovat úkoly, zdroje a komunikaci na jednom místě. Je navržena ve formátu tabule a díky přizpůsobitelným zprávám poskytuje také přehledný pohled na váš pokrok.
Proč si jej zamilujete:
- Strukturovejte webové projekty podle stránek, sekcí a sprintů.
- Propojte plynule úkoly v oblasti copywritingu, designu a vývoje.
- Spravujte iterace prostřednictvím komentářů a schvalování.
🔑 Ideální pro: Nezávislé designéry a týmy agentur, které organizují rozvržení stránek, obsah a prostředky pro projekty webového designu zaměřené na klienty.
Design je iterativní
Nejlepší produkty vznikají díky neustálé zpětné vazbě a rychlým iteracím. Šablony a funkce pro přidávání komentářů v ClickUp usnadňují shromažďování podnětů, sledování změn a vylepšování designu, takže se neustále zlepšujete a nikdy nezůstáváte na mrtvém bodě.
8. Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů
Věděli jste, že z 30 000 nových produktů uvedených na trh každý rok 95 % selže? Abyste zajistili, že vaše inovace neskončí v koši, použijte šablonu ClickUp pro vývoj nových produktů.
Tato šablona pomáhá se všemi aspekty vývoje produktů, od plánování po realizaci. Umožňuje vám vytvářet úkoly, přiřazovat role a sledovat pokrok, abyste měli vývojový proces pod kontrolou.
To pomáhá sladit mezifunkční týmy pro realizaci produktových inspirací. Eliminuje také neefektivitu z procesu a zajišťuje, že nově vyvinutý produkt je bezchybný.
Proč si jej zamilujete:
- Rozdělte proces vývoje produktu na proveditelné fáze.
- Sledujte výzkumné, prototypovací a testovací aktivity.
- Sledujte pokrok pomocí dashboardů a vizuálních tabulek.
🔑 Ideální pro: Produktové manažery a mezifunkční týmy, které řídí nové produktové iniciativy od konceptu až po uvedení na trh pomocí strukturovaných pracovních postupů.
💡 Tip pro profesionály: Propojte své návrhářské nástroje
Designéři používají různé nástroje, včetně Figma, Slack, Google Drive a dalších. Integrace ClickUp vám umožňuje vkládat návrhy, propojovat zdroje a centralizovat zpětnou vazbu, takže váš tým může pracovat plynule, aniž by musel přepínat mezi aplikacemi.
9. Šablona ClickUp Creative and Design
Máte potíže s organizací různých prvků projektu produktového designu? Vyřešte tento problém pomocí šablony ClickUp Creative and Design Template.
Šablona je vhodná pro začátečníky a je obzvláště užitečná pro týmy, které vytvářejí produkty od základů. Funguje především jako jednotný prostor, kde se můžete se svými kolegy scházet a organizovat nápady.
Pomocí této šablony můžete vytvářet úkoly, sledovat jejich průběh a vizualizovat celkový časový harmonogram projektu. Šablona je také vizuálně přitažlivá a obsahuje vývojový diagram, který provází celým procesem.
Proč si jej zamilujete:
- Spravujte kreativní zdroje v každé fázi schvalování.
- Snadno stanovujte priority práce pomocí vizuálních tabulek a časových os.
- Synchronizujte úkoly a milníky s termíny v kalendáři.
🔑 Ideální pro: Kreativní týmy, které spravují vizuální obsah, branding a marketingové designové projekty napříč odděleními nebo klienty.
10. Šablona designového portfolia ClickUp
Pokud jste designér a hledáte nástroj pro vytvoření silného portfolia pro prezentace klientům, použijte šablonu ClickUp Design Portfolio Template. Ať už jste začátečník nebo zkušený odborník, můžete ji snadno přizpůsobit a vytvořit si vhodný lookbook.
Tato šablona vám umožní profesionálně organizovat všechny vaše minulé designové projekty a zkušenosti. Můžete také přidat důležité podrobnosti, jako jsou výstupy a časové harmonogramy, aby vaše prezentace působila komplexně.
Šablona je snadno ovladatelná a obsahuje všechny důležité prvky, které by měly být součástí profesionálního designového portfolia.
Proč si jej zamilujete:
- Předveďte své kreativní dovednosti, nástroje a konečné výsledky.
- Propojte úkoly, vizuály a výstupy na jednom místě.
- Snadno aktualizujte obsah pomocí integrovaného sledování verzí.
🔑 Ideální pro: Freelancery a designéry, kteří chtějí prezentovat dokončené projekty, případové studie a kreativní reference v přehledném formátu.
11. ClickUp Graphic Design Simple Template
Návrh grafiky může vypadat jako zábava, dokud se neblíží termín odevzdání a vy jste stále ve fázi představ. Naštěstí však právě v tomto okamžiku přichází na řadu jednoduchá šablona ClickUp Graphic Design.
Jedná se o výkonný nástroj, který zefektivňuje váš designový proces. S jeho pomocí můžete organizovat všechny své kreativní zdroje, jako jsou obrázky, videa a texty, a podrobně plánovat své výstupy.
Umožňuje vám také vytvářet malé, proveditelné úkoly a stanovovat termíny, abyste mohli grafiku vytvořit včas.
Proč si jej zamilujete:
- Organizujte projekty grafického designu bez zbytečného nepořádku
- Sledujte revize, schválení a sdílené soubory.
- Vizualizujte pokrok pomocí přehledných rozvržení ve stylu tabule.
🔑 Ideální pro: Interní grafické designéry, kteří zpracovávají opakující se kreativní požadavky, jako jsou marketingové materiály, reklamy nebo tvorba digitálního obsahu.
💡 Tip pro profesionály: Namísto opakovaného navrhování stejných tlačítek, karet nebo záhlaví vytvořte centralizovanou knihovnu komponent. To urychlí vytváření maket, zajistí vizuální konzistenci a usnadní globální aktualizace, pokud se specifikace v průběhu projektu změní. 📈
12. Šablona ClickUp Design Ideation
Chcete vytvořit nový produktový design, ale nemáte žádnou představu? Šablona ClickUp Design Ideation Template vám pomůže objevit nové nápady od nuly.
Tato šablona funguje jako společné plátno, na kterém můžete s členy svého týmu brainstormovat nápady. Na základě příspěvků všech můžete stanovit priority, vybrat nejlepší návrh a zahájit tvůrčí proces.
Šablona vám také umožňuje sledovat postup návrhu, takže se stává komplexním řešením.
Proč si jej zamilujete:
- Seskupujte nápady podle tématu, osobnosti nebo případu použití.
- Propojte designové koncepty s požadavky nebo cíli uživatelů.
- Sledujte nápady od brainstormingu až po fázi prototypování.
🔑 Ideální pro: Inovační týmy, designéry a kreativní profesionály, kteří během brainstormingových sezení zachycují, organizují a upřednostňují nové nápady.
13. Šablona Kanban Board pro designové týmy ClickUp
Správa návrhových pracovních postupů se může rychle stát chaotickou, zejména pokud se na ní podílí více kreativních pracovníků. Šablona Kanban Board pro návrhové týmy ClickUp vám pomůže mít vše pod kontrolou.
Tato šablona vám poskytuje vizuální tabuli, na které můžete spravovat designové projekty podle fází – jako brainstorming, rozpracované, revize a finální. Můžete přiřazovat role, přidávat přílohy, sledovat termíny a uchovávat zpětnou vazbu na jednom místě.
Umožňuje vám také přizpůsobit sloupce, štítky a priority tak, aby odpovídaly jedinečnému designovému procesu vašeho týmu.
Proč si jej zamilujete:
- Sledujte překážky, závislosti a zpětnou vazbu od klientů.
- Změňte pořadí a priority úkolů pomocí jednoduchého přetažení myší.
- Kategorizujte práci pomocí vlastních barevných štítků.
🔑 Ideální pro: Designové manažery a spolupracující týmy, které sledují designové úkoly, pokrok a vlastnictví ve vizuálním, stavově řízeném pracovním postupu.
🧠 Zajímavost: Metoda Kanban, často používaná v šablonách návrhových tabulek, byla vynalezena společností Toyota v 40. letech 20. století. 🚘
Navrhujte nové produkty bez námahy s ClickUp
Skvělý produktový design není jen o kreativitě – je to o struktuře, iteracích a sladění všech kolem uživatelské zkušenosti.
Ať už plánujete novou uživatelskou cestu, vytváříte wireframy nebo spravujete výstupy designu, správné šablony zvyšují přehlednost, rychlost a spolupráci.
Široká škála bezplatných šablon pro návrh produktů od ClickUp dává týmům náskok, aniž by je nutila pokaždé vymýšlet kolo znovu. Jste připraveni zefektivnit svůj pracovní postup při návrhu produktů? Prozkoumejte šablony pro návrh produktů od ClickUp ještě dnes – začněte je používat zdarma!
Často kladené otázky o šablonách pro návrh produktů
Šablony produktového designu pokrývají celý životní cyklus designu – výzkum, tvorbu nápadů, testování –, zatímco šablony UI se zaměřují výhradně na vizuální rozvržení rozhraní.
Ano. Šablony jako Whiteboard a Doc od ClickUp centralizují nápady, komentáře a zdroje, čímž omezují přepínání mezi nástroji a chaos s verzemi.
Vyberte si šablonu, která odpovídá fázi vašeho pracovního postupu – tvorba drátových modelů, mapování cesty nebo dokumentace – a nabízí možnosti přizpůsobení podle velikosti týmu a typu projektu.