10 nejlepších případů použití ChatGPT pro moderní pracoviště

HR nikdy nemělo tolik práce – a méně času na její vykonání. Mezi zmrazením náboru, tlakem na udržení zaměstnanců a rostoucími požadavky na transparentnost se od HR týmů očekává, že budou dosahovat většího dopadu s menším úsilím.
Proto se mnozí obrátili k AI – ne aby nahradila jejich úsudek, ale aby jim ušetřila čas. Podle zprávy společnosti Gartner je hlavním způsobem, jakým HR týmy dnes využívají AI, automatizace administrativních úkolů – opakující se práce, která tiše zabírá celé dny.
ChatGPT například dokáže během několika minut vypracovat návrhy pracovních popisů, shrnout data z průzkumů nebo vymyslet témata pro vzdělávací semináře. Při efektivním využití pomáhá personálnímu oddělení přesunout pozornost z administrativy na strategii, z papírování na formování firemní kultury.
Otázkou tedy není, zda AI patří do HR. Otázkou je, jak ji zodpovědně využívat k dosažení výsledků.
V tomto průvodci se dozvíte:
- Proč HR týmy zavádějí ChatGPT
- Příklady použití v praxi (s pokyny, které můžete zkopírovat)
- Na co si dát pozor
- A jak jít ještě dál s ClickUp Brain, umělou inteligencí vytvořenou pro celý váš HR workflow.
Pojďme se do toho pustit.
Proč by HR mělo používat ChatGPT?
ChatGPT poskytuje HR výhody tam, kde na nich záleží: doba cyklu, konzistence a srozumitelnost. Převádí pomalé manuální pracovní postupy na první návrhy a strukturované souhrny, zkrátí dobu zpracování z několika dní na několik minut a standardizuje jazyk, přičemž zachovává lidský faktor.
Dopad je patrný v každodenních pracovních postupech – při náboru, zaškolování, poskytování zpětné vazby a dalších činnostech 👇
1. Odstraňuje nepořádekHR týmy tráví hodiny psaním popisu pracovních pozic, zásad a e-mailů od nuly. ChatGPT automatizuje tyto opakující se návrhy, což umožňuje profesionálům soustředit se na lidi, nikoli na formulace.
2. Udržuje konzistentní komunikaciOd nabídek zaměstnání po interní aktualizace, AI zajišťuje, že každá zpráva zní, jako by pocházela od stejné společnosti, a ne od deseti různých hlasů. Pro rostoucí týmy s mnoha zúčastněnými stranami tato konzistence buduje důvěru a profesionalitu.
3. Inkluse se stává samozřejmostíChatGPT pomáhá přepracovat popisy pracovních pozic a zásady do genderově neutrálního, přístupného jazyka – odstraňuje tak jemné předsudky, než se dostanou k uchazečům. Lidská kontrola však zůstává nezbytná pro zachování nuancí a souladu s předpisy.
4. Podněcuje nápady, nejen výstupyKdyž personální oddělení potřebuje nový vzdělávací program, formát hodnocení výkonu nebo přepracovanou politiku benefitů, ChatGPT pomáhá prolomit blokádu prázdné stránky. Nabízí strukturované výchozí body, které týmům umožňují soustředit se na úsudek spíše než na návrhy.
5. Syntetizuje rozhodnutí za běhuPotřebujete rychlý souhrn výstupních pohovorů nebo vyvážený seznam pro a proti před změnou politiky? ChatGPT zpracovává šum a odhaluje vzorce, čímž poskytuje HR rychlejší a jasnější vstupy pro lepší rozhodnutí.
Nejedná se o okrajové případy použití – jde o malé změny, které uvolňují personální oddělení, aby mohlo věnovat více času formování strategie, kultury a růstu namísto papírování.
To jsou jen výchozí body. V další části se podíváme podrobněji na konkrétní příklady využití v oblasti HR, včetně několika, které jste pravděpodobně ještě nezvažovali.
👀 Věděli jste? Zatímco téměř 92 % společností dotazovaných společností McKinsey uvedlo, že plánuje zvýšit své investice do AI, pouze 1 % vedoucích pracovníků považuje své společnosti za vyspělé v oblasti nasazení AI. V tomto kontextu „vyspělé“ znamená, že AI je plně integrována do jejich pracovních postupů a přispívá k obchodním výsledkům.
10 účinných případů použití ChatGPT pro HR týmy
Podívejme se na skutečně užitečné příklady využití ChatGPT v oblasti HR, které mohou transformovat a optimalizovat vaši každodenní práci a procesy v oblasti lidských zdrojů.
A ano, přidali jsme také pokyny, které můžete přímo použít, spolu s doporučenými screenshoty pro každý z nich.
1. Okamžité vytváření komentářů k hodnocení výkonu na základě rolí
Víte, jak probíhá období hodnocení: musíte napsat zpětnou vazbu pro více než 10 zaměstnanců a zíráte na prázdnou obrazovku, aniž byste měli čas nazbyt. Obecné komentáře nestačí, ale přizpůsobení každého z nich zabere hodiny.
Zde vám ChatGPT může usnadnit práci jako váš asistent pro psaní. Stačí sdílet roli, cíle a několik klíčových akcí a on vygeneruje zpětnou vazbu od zaměstnanců, která je konkrétní, personalizovaná, vyvážená a přizpůsobená tónem.
📌 Příklad: Řekněme, že hodnotíte výkonnost obchodního manažera. Chcete ocenit jeho cíle v oblasti tržeb, vedení týmu a komunikaci.
Místo psaní od nuly zadejte ChatGPT tento příkaz: „Napište komentář k hodnocení výkonu obchodního manažera, který překročil cíle tržeb za 2. čtvrtletí, mentoroval dva nové členy týmu a zlepšil dobu odezvy klientů. Komentář by měl být profesionální, uznávající a specifický pro danou pozici. “
Voilà, ChatGPT poskytuje zpětnou vazbu, která působí skutečně personalizovaně.
Do ChatGPT můžete dokonce vložit údaje o zaměstnancích, jako jsou souhrny cílů nebo sebehodnocení, a požádat jej, aby zdůraznil silné stránky a na základě toho vygeneroval komentáře.
2. Vytváření personalizovaných 30-, 60- a 90denních plánů pro zapracování nových zaměstnanců
Zaškolování nových zaměstnanců se často omezuje na základní kontrolní seznam, který zahrnuje nastavení zařízení, vyplnění personálních dokumentů, přístup ke Slacku, a tím to končí. Nový zaměstnanec je často ponechán sám sobě, aby si vše vyřešil sám.
Skvělé zapracování nových zaměstnanců však vyžaduje strukturu, milníky a jasnost od samého začátku.
ChatGPT vám v tomto případě pomůže. Stačí mu zadat název pozice, několik klíčových povinností a očekávání manažera. Získáte tak komplexní 30-, 60- a 90denní plán zapracování nového zaměstnance, který mu pomůže dosáhnout úspěchu.
📌 Příklad: Řekněme, že jste právě najali specialistu na obsahový marketing. Chcete, aby první měsíc pozoroval, druhý měsíc přispíval a třetí měsíc převzal odpovědnost.
Řekněte ChatGPT – „Vytvořte 30-60-90denní plán zapracování pro nového specialistu na obsahový marketing. Během prvních 30 dnů by se měl naučit používat nástroje a procesy. Do 60 dnů by měl přispívat do kampaní. Do 90 dnů by měl samostatně spravovat obsahové projekty. Vytvořte strukturovaný a uživatelsky přívětivý plán.“
Vytvoří fázový plán zapracování s:
- Týdenní oblasti zaměření
- Úkoly nebo kontrolní body
- Zapojení manažera + kolegy
- Nástroje k prozkoumání
Můžete také vytvořit šablony pro různé role, jako jsou prodej, HRBP, vývojář, a znovu je použít s drobnými úpravami.
👀 Věděli jste? Analýza agentury Bloomberg zjistila, že nástroje pro nábor zaměstnanců využívající umělou inteligenci, jako je ChatGPT, mohou při hodnocení životopisů někdy odrážet zaujatost. Proto přední týmy v oblasti lidských zdrojů kombinují rychlost umělé inteligence s lidským dohledem – nástroje jako ChatGPT používají k přípravě a prověřování, nikoli k rozhodování.
3. Proměna výstupních pohovorů v praktická témata
Rozhovory s odcházejícími zaměstnanci jsou zlatým dolem upřímné zpětné vazby. Obsahují přesně ty informace, které potřebujete k řešení fluktuace, zlepšení vedení nebo řešení toxické dynamiky týmu. Jsou však užitečné pouze v případě, že máte skutečně čas si je všechny přečíst a vyvodit z nich hlubší souvislosti.
S ChatGPT můžete roztříštěnou zpětnou vazbu z otázek v rozhovorech při odchodu zaměstnanců proměnit v jasná témata. Můžete do něj vložit více odpovědí, například text z formulářů, souhrny z individuálních rozhovorů nebo dokonce zprávy ze Slacku, a požádat ho, aby:
- Najděte společná témata
- Identifikujte hlavní důvody odchodu zaměstnanců
- Zdůrazněte problémy související s manažery oproti třenicím vyplývajícím z rolí
- Navrhujte vzorce pro různé personální oddělení nebo pracovní pozice.
Může dokonce navrhnout, jak postupovat v jednotlivých případech, například „Zvažte kontroly přeskočením úrovně“ nebo „Zkontrolujte mzdové rozpětí pro pozici X“.
To vám pomůže při přípravě zpráv pro vedení nebo při plánování iniciativ zaměřených na udržení zaměstnanců.
📌 Příklad: Máte 5 odchodových zpráv od zaměstnanců, kteří odešli v uplynulém čtvrtletí. Někteří zmiňují „nedostatek růstu“, jiní „mikromanagement“ a jeden uvádí „nulovou zpětnou vazbu“.
Vložte je do ChatGPT a požádejte jej, aby shrnul hlavní příčiny. „Shrňte následujících 5 poznámek z výstupních pohovorů. Identifikujte opakující se témata, důvody odchodu a navrhněte opatření, která mohou vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů přijmout k řešení těchto problémů. “ (Poté vložte anonymizovanou zpětnou vazbu pod výzvu. )
Můžete také požádat ChatGPT, aby rozlišoval mezi osobními a systémovými problémy. Například:
4. Psaní návrhů inkluzivních politik s použitím genderově neutrálního a přístupného jazyka
Personální politiky často znějí zastarale, složitě nebo neúmyslně zaujatě, protože používají fráze jako:
- „Předseda“ místo „předsedkyně“
- „On/ona“ místo „oni“
- Nebo dlouhé, komplikované odstavce, které připomínají spíše právní prohlášení než pokyny.
ChatGPT pomáhá přepsat firemní politiky do jasného, inkluzivního a genderově neutrálního jazyka. Můžete zadat svou stávající politiku (např. politiku rodičovské dovolené nebo pokyny POSH) a požádat ChatGPT, aby:
- Přepište to inkluzivním, genderově neutrálním jazykem.
- Zjednodušte tón pro lepší čitelnost
- Rozdělte dlouhé věty na shrnutí srozumitelná pro zaměstnance.
- Dokonce jej můžete přeložit na konkrétní úroveň čtení (například 8. třída) pro lepší přístupnost.
📌 Příklad: Řekněme, že aktualizujete svou politiku otcovství a stále v ní stojí věci jako „otcové mají nárok na…“.
Zadejte do ChatGPT tento příkaz: „Přepište tuto politiku rodičovské dovolené do genderově neutrálního a inkluzivního jazyka. Použijte jasný, přátelský tón, který bude srozumitelný pro všechny zaměstnance. ”(Vložte obsah své stávající politiky pod tento příkaz. )
5. Shrnutí výsledků dlouhého průzkumu mezi zaměstnanci do 5 nejdůležitějších poznatků
Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů tráví týdny vytvářením průzkumů mezi zaměstnanci a shromažďováním zpětné vazby ohledně zapojení, DEI, efektivity vedení a dalších témat. Odpovědi se rychle hromadí. Najednou se díváte na stovky nestrukturovaných komentářů a nemáte čas je všechny zpracovat.
ChatGPT promění tento chaos v přehlednost. Vložte odpovědi z otevřeného průzkumu, buď podle tématu (například „zpětná vazba manažera“) nebo všechny najednou, a požádejte ChatGPT, aby:
- Identifikujte nejčastěji se opakující témata
- Zvýrazněte sentiment (pozitivní/neutrální/negativní)
- Shrňte problematické body do přehledných bodů.
- Navrhněte další kroky nebo oblasti činnosti.
- Pokud zahrnete tagy, můžete dokonce oddělit vzorce podle jednotlivých oddělení.
📌 Příklad: Řekněme, že jste právě provedli svůj každoroční průzkum zapojení zaměstnanců a otevřená otázka zněla: „Co bychom mohli udělat, abychom zlepšili vaše pracovní podmínky?“ Získali jste 145 odpovědí.
Místo ručního seskupování a shrnování je zadáte do ChatGPT: „Shrňte následujících 145 odpovědí z průzkumu do 5 hlavních témat. Roztřiďte je podle tónu (pozitivní, negativní, neutrální) a navrhněte 2 další kroky, které může HR podniknout k řešení hlavních problémů. “ (Vložte nezpracované odpovědi pod výzvu. )
A pokud o to požádáte, může je dokonce převést do souhrnné prezentace.
📉 Nahradí ChatGPT pracovní místa v oblasti HR? 72 % CHRO z žebříčku Fortune 500 očekává, že AI nahradí pracovní místa do 3 let, i když si nemyslí, že zcela nahradí všechny profesionály v oblasti HR.
Tato změna nespočívá v nahrazení empatie automatizací, ale v redefinování oblastí, ve kterých lidé přinášejí největší přidanou hodnotu. ChatGPT a podobné nástroje automatizují opakující se úkoly, jako je vypracovávání dokumentů, třídění dat a správa odpovědí. To, co zůstává a je nejdůležitější, jsou rozhovory, které vyžadují důvěru, úsudek a péči.
Umělá inteligence možná převezme některé funkce HR, ale role člověka se bude vyvíjet, nezmizí.
6. Brainstorming nápadů pro L&D sezení na základě OKR společnosti
Pravděpodobně jste už od vedení slyšeli: „V tomto čtvrtletí potřebujeme více školení. “ Nebo ještě hůře: „Můžeme sladit některé školicí kurzy s OKR naší společnosti?“
Ale když se posadíte, abyste naplánovali kalendář L&D, nápady ne vždy přicházejí samy. ChatGPT vám pomůže proměnit OKR v příležitosti k učení. Stačí mu zadat čtvrtletní OKR vaší společnosti nebo dokonce zjednodušené obchodní cíle. ChatGPT pak může:
- Navrhněte relevantní témata pro vzdělávání a rozvoj v souladu s vaším konkrétním příkladem OKR.
- Přizpůsobte vzdělávací kurzy podle týmu nebo funkce
- Navrhněte formáty (např. workshopy, mikrolearning, vzájemné učení).
- Přidejte potenciální názvy relací, výsledky a dokonce i nápady na prolomení ledů.
📌 Příklad: Řekněme, že jedním z vašich OKR je „Zlepšit mezifunkční spolupráci za účelem zrychlení dodacích lhůt“.
Otevřete ChatGPT a zadejte tento příkaz: „OKR naší společnosti pro tento čtvrtletí se zaměřují na zlepšení mezifunkční spolupráce a odpovědnosti týmů. Navrhněte 5 nápadů na školení v oblasti vzdělávání a rozvoje, které jsou v souladu s těmito cíli, včetně názvů školení, formátů a výsledků.“
Jakmile si vyberete nápad na relaci, můžete se s ChatGPT pustit do hlubšího zkoumání:
👀 Věděli jste? Více než 88 % organizací se zajímá o udržení zaměstnanců. Podle respondentů průzkumu je poskytování vzdělávacích příležitostí strategií číslo jedna pro udržení zaměstnanců. Nástroje AI, jako je ChatGPT, mohou posílit iniciativy HR v oblasti školení a rozvoje tím, že navrhují personalizované vzdělávací programy a vytvářejí realistické simulační školení.
7. Vytváření šablon pro vzájemné uznání na základě hodnot společnosti
Uznání zvyšuje morálku, buduje týmovou kulturu a zlepšuje retenci. Většina uznání je však buď příliš obecná („Skvělá práce!“), nebo pochází pouze od přímých nadřízených.
To, co opravdu potřebujete, jsou vzájemné pochvaly, které odrážejí, jak se lidé projevují v práci, a ne jen to, co dělají. A pokud jsou tyto pochvaly spojeny s hodnotami vaší společnosti, tím lépe, protože přímo přispívají ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců napříč týmy.
ChatGPT pomáhá vašemu týmu vzájemně se lépe poznat. Můžete jej použít k vytváření šablon zpráv pro uznání zaměstnanců na základě:
- Konkrétní hodnoty společnosti (např. „Zaměření na zákazníka“, „Skłonnost k akci“, „Inkluzivita“)
- Činnost nebo příspěvek osoby
- Tón (lehký, upřímný nebo formální)
- Formát (příspěvek na Slacku, e-mail, komentář v nástroji pro HR)
Díky tomu mohou zaměstnanci snadněji psát tyto zprávy, aniž by museli příliš přemýšlet nebo se dostávali do slepé uličky.
📌 Příklad: Řekněme, že jednou z vašich hodnot je „Extrémní odpovědnost“. Člen týmu zůstal po práci, aby opravil chybu v produktu před předvedením klientovi. Chcete, aby to kolegové ocenili, ale oni si nejsou jisti, jak to vyjádřit.
Do ChatGPT zadáte hodnotu a situaci. „Vytvořte zprávu ve stylu Slacku pro kolegu, který prokázal „extrémní odpovědnost“ tím, že zůstal déle v práci, aby opravil kritickou chybu před prezentací pro klienta. Zpráva by měla být přátelská, autentická a jasně souviset s hodnotou. “
💡 Tip pro profesionály: Zatímco samostatný nástroj AI vyžaduje ruční zadávání kontextu a přepínání mezi aplikacemi, ClickUp Brain funguje přímo ve vašem pracovním prostoru, takže ruční přepínání není nutné. Automaticky načítá relevantní podrobnosti z úkolů, cílů a firemních dokumentů, takže zprávy o uznání jsou vázány na skutečnou práci a hodnoty – v souladu s kontextem HR.
📮 ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů využívá AI primárně pro správu úkolů a organizaci. Důvodem může být to, že tyto nástroje jsou omezeny na konkrétní aplikace, jako jsou kalendáře, seznamy úkolů nebo e-mailové aplikace.
S ClickUpem stejná umělá inteligence pohání vaše e-maily nebo jiné komunikační pracovní postupy, kalendář, úkoly a dokumentaci. Stačí se zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“
ClickUp Brain prohledá celý váš pracovní prostor a na základě naléhavosti a důležitosti vám přesně řekne, co máte na práci. ClickUp tak pro vás konsoliduje více než 5 aplikací do jedné super aplikace!
8. Generování behaviorálních otázek pro pohovor přizpůsobených dané pozici a kultuře
Při náboru nejde jen o dovednosti, ale také o to, aby uchazeč zapadl do firemní kultury. Většina manažerů však má potíže s formulováním vhodných otázek týkajících se chování a málokdy mají čas je přizpůsobit každé pozici.
ChatGPT dokáže generovat strategické otázky pro pohovory, které jsou v souladu s danou pozicí i firemní kulturou, a pomáhá vám tak posoudit vlastnosti jako smysl pro odpovědnost, přizpůsobivost a komunikační schopnosti. Stačí zadat pozici, název, několik povinností a hodnoty vaší společnosti nebo vlastnosti firemní kultury a ChatGPT vygeneruje otázky pro behaviorální pohovor, které se zaměří na:
- Vlastnictví
- Styl komunikace
- Přizpůsobivost
- Řešení konfliktů
- Sladění hodnot
Můžete dokonce požádat, aby každá otázka byla označena podle toho, jakou vlastnost odhaluje, což je skvělé pro školení nových tazatelů.
📌 Příklad: Najímáte vedoucího zákaznické podpory. Hledáte někoho, kdo má empatii, jasnou komunikaci a schopnost uklidnit napjaté situace.
Zadejte ChatGPT: „Vytvořte 5 otázek pro behaviorální pohovor pro vedoucího zákaznické podpory. Zaměřte se na komunikaci, empatii, řešení konfliktů a sladění hodnot s kulturou zaměřenou na zákazníka. “
Můžete také požádat ChatGPT, aby formátoval výstup do podoby hodnotící tabulky pohovoru, například:
Nebo generujte doplňující otázky na základě každé odpovědi. Díky tomu se vaše pohovory stanou špičkovými s minimální přípravou.
🏁 Seznam otázek pro behaviorální pohovor pro personalisty
1. Příprava před pohovorem
- Přiřaďte každou kompetenci k reálným chováním, která chcete odhalit.
- Znovu si projděte hodnoty a kulturu vaší společnosti a najděte společné rysy.
- Vyberte 1–2 kritické incidenty nebo výzvy, které jsou v dané roli běžné.
- Připravte si kombinaci otázek zaměřených na konkrétní role a kulturu.
2. Klíčové oblasti behaviorálních otázek
Pro řešení problémů a rozhodování
- „Povězte mi o situaci, kdy jste čelili problému bez jasného řešení. Jak jste k němu přistoupili?“
Pro spolupráci a komunikaci
- „Popište situaci, kdy jste museli spolupracovat s někým, jehož styl se velmi lišil od vašeho.
9. Poskytování koučování manažerů v reálném čase a situačního poradenství
Noví manažeři často dostávají odpovědnost dříve, než jim jsou poskytnuty pokyny. Když nastanou těžké chvíle, mnozí z nich nakonec hledají správná slova na internetu. ChatGPT může fungovat jako kouč v reálném čase a pomáhat jim připravit se na obtížné rozhovory, vylepšit jejich tón a navrhnout promyšlené zpětné vazby, aby mohli vést s jasností a sebevědomím.
Můžete jej použít k:
- Simulujte scénáře rozhovorů 1:1 (např. „jak mluvit s defenzivním členem týmu“).
- Zahrávejte si role v obtížných rozhovorech, jako jsou varování ohledně výkonu, rozhovory o zpoždění výplaty nebo propouštění zaměstnanců.
- Přepište hrubé poznámky do jazyka koučování
- Navrhněte témata k diskusi a úpravy tónu.
- Poskytněte rámce jako SBI (situace–chování–dopad) nebo radikální upřímnost.
📌 Příklad: Nový manažer musí řešit nepravidelnou docházku člena týmu s vysokým výkonem. Chce působit pevně, ale zároveň podporovat.
Místo paniky nebo zaslání chladné zprávy přes Slack vloží do ChatGPT následující: „Jak mám sdělit výkonnému zaměstnanci, že jeho pozdní přihlašování narušuje rytmus týmu, aniž bych ho demotivoval?“
10. Vytváření kariérních růstových cest na základě stávajících popisů pracovních pozic
Zaměstnanci se často cítí zaseknutí, když nevědí, jak vypadá růst, a většina organizací nemá jasně stanovené cesty. ChatGPT vám pomůže během několika minut vytvořit jasné, ambiciózní a na rozvoj dovedností zaměřené kariérní žebříčky založené na rolích, což z něj činí užitečný doplněk vašich snah o plánování lidských zdrojů.
Zde je přehled toho, co je třeba poskytnout:
- Současný název pozice + pracovní povinnosti
- Jakékoli známé tituly na vyšší úrovni (nebo dokonce „navrhněte role na vyšší úrovni“)
- Volitelné: Dovednosti, které vaše organizace oceňuje (např. komunikace, odpovědnost, kritické myšlení, analýza dat)
ChatGPT pak může generovat:
- Logická kariérní dráha (např. junior PM → PM → senior PM → produktový vedoucí)
- Dovednosti potřebné na každé úrovni
- Certifikace nebo interní příležitosti k jejich získání
- Návrhy typů projektů, které odpovídají fázím růstu
Pomáhá také propojit každý krok na cestě k cenné dovednosti, kterou mohou vaši zaměstnanci rozvíjet, a budovat tak dlouhodobou loajalitu. Současně slaďte každou fázi s konkurenceschopnými mzdovými benchmarky, abyste si udrželi špičkové talenty a zachovali transparentnost odměňování.
📌 Příklad: Řekněme, že máte zaměstnance na pozici Customer Success Associate, který se chce dále rozvíjet, ale není si jistý, zda by měl přejít do oddělení prodeje, správy účtů nebo provozu.
ChatGPT zadáte tento pokyn: „Na základě role Customer Success Associate navrhněte 2–3 možné kariérní cesty. U každé cesty uveďte název pozice na další úrovni, klíčové dovednosti, které je třeba si osvojit, a doporučené projekty nebo zkušenosti, které je třeba získat.
Můžete jej využít k koučování zaměstnanců, podpoře manažerů v individuálních rozhovorech nebo dokonce k vytvoření svého prvního interního kariérního rámce.
👀 Věděli jste? Podle průzkumu SHRM patří mezi hlavní priority zaměstnanců při rozhodování o kariérním postupu:
- Finanční odměny a kompenzace
- Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a čas strávený s rodinou
- Příležitosti pro profesní růst a rozvoj
Omezení používání ChatGPT v oblasti HR
ChatGPT dokáže mnoho, ale nemůže nahradit úsudek HR, emoční inteligenci nebo odborné znalosti v oblasti dodržování předpisů. Zde je několik věcí, na které je třeba dávat pozor:
- Bez jasných vstupních údajů postrádá kontext: Pokud neposkytnete podrobnosti o rolích, dynamice týmu nebo relevantních údajích z oblasti HR, ChatGPT vám nabídne pouze obecné návrhy.
- Není právně spolehlivý: Nepoužívejte návrhy ChatGPT pro smlouvy, zásady nebo dokumenty s vysokými požadavky na dodržování předpisů bez předchozí kontroly. Než obsah sdílíte externě, vždy ho nechte ověřit právním týmem.
- Může odrážet skryté předsudky: Protože se ChatGPT učí z historických dat, může občas reprodukovat předsudky v náborových nebo výkonnostních úkolech. Používejte jej k podpoře rozhodnutí, nikoli k jejich přijímání.
- Vyvstávají obavy ohledně bezpečnosti dat: Jelikož ChatGPT běží na externích serverech, zadávání citlivých informací, jako jsou stížnosti, lékařské záznamy nebo podrobnosti o odměnách, může představovat riziko pro soukromí, pokud s nimi není zacházeno opatrně.
- Nemůže nahradit emoční inteligenci: ChatGPT vám může pomoci psát s empatií, ale nerozumí emocionálním nuancím. V citlivých případech, jako jsou propouštění nebo plány na zlepšení výkonu, se nejprve spoléhejte na lidský úsudek.
Považujte ChatGPT za svého partnera pro přípravu návrhů, nikoli za osobu, která za vás rozhoduje. Může urychlit práci, ale konečné slovo by vždy mělo mít oddělení HR.
⚡ Bonus: Pokud pracujete v oblasti HR a přemýšlíte, jak správně integrovat AI do svých pracovních postupů, od náboru až po řízení výkonu, tyto špičkové kurzy AI pro profesionály v oblasti HR vám mohou pomoci zdokonalit vaše dovednosti.
Alternativy ChatGPT v oblasti HR
ChatGPT je skvělý pro generování rychlých nápadů, ale HR potřebuje víc než jen chatbot. Pro skutečné zlepšení HR procesů, kde můžete přidělovat úkoly, sledovat pracovní postupy a spolupracovat napříč týmy, ClickUp tento rámec uvádí do života.
Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která obsahuje software pro HR workflow a podporuje klíčové HR funkce, jako je nábor, zaškolování, hodnocení výkonu a aktualizace zásad, a to vše na jednom místě. ClickUp rozumí celému životnímu cyklu vaší práce:
- Zná pozice, na které najímáte nové zaměstnance
- Šablony pro zaškolení, které jste uložili
- Nadcházející výkonnostní cykly
- Zásady a postupy ve vašich dokumentech
- Termíny, vlastníci a pracovní postupy v rámci vašeho týmu
Nyní si představte, že tento pracovní kontext spojíte s výkonnou integrovanou umělou inteligencí. S ClickUp Brain získávají týmy HR kopilota poháněného umělou inteligencí, který zjednodušuje nábor, zaškolování, aktualizace politik a další činnosti.
ClickUp Brain také chrání citlivá data zaměstnanců. Respektuje oprávnění pracovního prostoru, podporuje SSO a nabízí podrobné auditní stopy – žádná data nejsou nikdy použita k trénování modelů AI.
🧩 Zde je názor uživatele ClickUp na G2:
ClickUp naprosto miluji! Správa ticketů, dokumentů a všech souvisejících informací nikdy nebyla tak snadná a plynulá. Vše, co potřebuji, je na jednom místě a strukturované způsobem, který dává smysl. Jedna z největších výhod pro nás: každý nový zaměstnanec, který přichází z jiných platforem – zejména Jira – si okamžitě všimne, jak intuitivní ClickUp je. Naučit se s ním pracovat je téměř nulové. Rychle si uvědomí, o kolik je práce s ClickUpem jednodušší, rychlejší a prostě lepší ve srovnání se starými nástroji. ClickUp skutečně změnil způsob, jakým organizujeme a řídíme práci. Je lehčí, chytřejší a uživatelsky přívětivější, ale přesto dostatečně výkonný na to, aby zvládl složité pracovní postupy. Pro nás to není jen nástroj – je to zvýšení produktivity, které všichni opravdu rádi používají.
Nyní se podívejme, jak ClickUp Brain podporuje reálné scénáře v oblasti HR.
Najděte lepší kandidáty díky kontextovému výběru
Už víte, jak vyčerpávající a nejednotné může být prověřování uchazečů, zejména když různí náboroví manažeři hledají různé věci. V širším procesu získávání talentů vás tato nejednotnost zpomaluje a hrozí, že přijdete o vhodného kandidáta. ClickUp Brain, jako váš software pro hodnocení náboru, vám pomáhá urychlit prověřování uchazečů tím, že přináší AI na stejné místo, kde již jsou vaše požadavky na pracovní pozici, poznámky z pohovorů a podněty týmu.
Můžete:
- Vložte nebo přiložte životopisy uchazečů o zaměstnání do úkolu.
- Pomocí umělé inteligence shrňte každý z nich s klíčovými silnými stránkami, varovnými signály a signály kulturní kompatibility.
- Můžete ho dokonce požádat, aby porovnal dva potenciální kandidáty na základě prioritních kritérií dané pozice.
A protože funguje v rámci vašeho pracovního prostoru ClickUp, rozumí vašemu náborovému procesu, zpětné vazbě vašeho týmu a dokonce i hodnotám vaší společnosti (pokud jste je zdokumentovali v ClickUp Docs nebo ClickUp Tasks ).
Například: Můžete se Brain zeptat: „Shrňte vhodnost tohoto kandidáta pro pozici manažera růstového marketingu. Zaměřte se na zkušenosti s vedením a zázemí v oblasti SaaS.“
📮 ClickUp Insight: Jeden z pěti zaměstnanců tvrdí, že by jim znalost termínu, kdy budou učiněna rozhodnutí, pomohla pracovat rychleji. V shonu rušného dne však často dochází k opomenutí sdělení časového harmonogramu.
ClickUp Brain řeší tento problém tím, že funguje jako váš AI-poháněný pracovní kopilot. Automaticky shromažďuje aktualizace z úkolů, vláken a dokumentů a poskytuje denní přehledy, rozhodovací zprávy a souhrnné komentáře.
Už nikdy nebudete muset honit lidi (nebo informace).
💡 Tip pro profesionály: Pokud máte za sebou několik pohovorů za sebou nebo prostě raději mluvíte než píšete, funkce převodu řeči na text v Brain Max vám to ještě více usnadní. Stačí vyslovit své myšlenky, například „Shrňte životopis tohoto kandidáta a zdůrazněte jeho zkušenosti s vedením týmu“, a Brain Max to za vás přepíše a uspořádá.
Připravte si pohovory s chytřejšími otázkami specifickými pro danou pozici.
Umělá inteligence mění způsob, jakým společnosti najímají nové zaměstnance – od chytřejších popisů pracovních pozic až po automatizované prověřování a oslovování uchazečů.
🎥 V tomto videu se dozvíte, jak personalisté využívají umělou inteligenci k úspoře času, omezení zaujatosti a rychlejšímu najímání těch správných talentů.
ClickUp Brain vám pomůže generovat otázky pro pohovory zaměřené na chování a konkrétní role na základě popisu pracovní pozice, hodnot společnosti a kritérií pro přijímání zaměstnanců, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor.
Příklad zadání: „Vytvořte 5 otázek týkajících se chování pro marketingového manažera, které posoudí jeho vůdčí schopnosti, mezifunkční spolupráci a iniciativu.“
A protože je vše součástí ClickUp, můžete otázky připojit k úkolům pohovoru, přiřadit je členům komise a sledovat zpětnou vazbu.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp AI Notetaker, který se automaticky připojí k vašim hovorům, nahrává zvuk nebo video a vše ukládá do soukromých ClickUp Docs.
Po hovoru vygeneruje:
- Prohledávatelný přepis
- Chytré shrnutí schůzky
- Kategorizované akční položky
- Seznam řečníků, klíčová rozhodnutí a další kroky
Automatizujte zaškolování nových zaměstnanců pomocí plánů přizpůsobených každé pozici.
Zatímco ChatGPT pomáhá s přípravou plánů pro zapracování nových zaměstnanců, ClickUp Brain jde ještě dál a vytváří personalizované plány na 30, 60 a 90 dní, které přímo zapojuje do praktických pracovních postupů.
Můžete:
- Využijte AI k vytváření fázového obsahu pro zaškolování nových zaměstnanců na základě jejich role, cílů týmu a firemní kultury.
- Okamžitě rozdělte tento plán na úkoly, přiřaďte jim vlastníky, stanovte termíny a přidejte závislosti.
- Uložte si jej jako šablonu, kterou můžete znovu použít při budoucích náborech.
Příklad zadání: „Vytvořte 30–60–90denní plán zapracování nového manažera pro úspěch zákazníků se zaměřením na zapojení klientů, systémy podpory a komunikaci mezi týmy.“
Jakmile AI odvede těžkou práci, ClickUp Automations vám pomůže na ni reagovat. Například:
- Automatické přiřazování uvítacích úkolů personálnímu oddělení, IT a manažerům náboru
- Plánování schůzek a kontrolních setkání s kolegy
- Upozorněte zúčastněné strany, když je každá fáze zapracování dokončena.
- Sledujte dokončení úkolů pomocí integrovaných dashboardů.
Používejte ClickUp Docs a Wikis jako jediný zdroj informací pro HR. ChatGPT může vytvářet návrhy, ale ClickUp zajišťuje, že všechny zásady, procesy a příručky zůstávají aktuální, jsou k dispozici a jsou prohledávatelné pro všechny členy týmu.
Samoobslužné HR služby založené na umělé inteligenci
Opakující se dotazy zaměstnanců, jako například kolik dní dovolené mi zbývá nebo kde najdu nejnovější verzi našich pravidel pro práci z domova, mohou vašemu týmu zabírat spoustu času. ClickUp Brain + AI Agents promění váš pracovní prostor v chytré samoobslužné HR centrum pro zaměstnance.
Zaměstnanci mohou:
- Ptejte se v přirozeném jazyce
- Získejte okamžité, personalizované odpovědi na základě role nebo oddělení.
- Zobrazte nejnovější zásady a zaměstnanecké výhody přímo ve svém pracovním prostoru.
- Získejte následné návrhy nebo odkazy na související úkoly či dokumenty.
Na rozdíl od jednoduchých chatbotů agenti ClickUp AI nejen odpovídají na otázky, ale také řeší úkoly.
Řekněme, že se zaměstnanec zeptá: „Mohu si nevyčerpanou dovolenou převést do příštího roku?“ AI agent může:
- Stáhněte si nejnovější dokument s pravidly
- Vytvořte úkol pro zaznamenání jejich dotazů ohledně dovolené.
- Pokud se otázka týká přezkoumání případu, informujte personální oddělení.
- Přidejte komentář s kontextovými pokyny od týmu HR.
AI Cards promění vaše HR data v přehledy, zprávy a poznatky – od aktualizací počtu zaměstnanců po týdenní porady – takže strávíte méně času shromažďováním informací a více času jejich využíváním.
Zefektivnění zpětné vazby při hodnocení výkonu
Vzhledem k tomu, že veškerá práce, od stanovení cílů a poznámek 1:1 až po aktualizace projektů, probíhá v ClickUp, může ClickUp Brain generovat zpětnou vazbu o výkonu založenou na skutečných akcích.
Příklad zadání: „Dejte mi zpětnou vazbu k výkonu Rhian za 2. čtvrtletí na základě jejích rutinních úkolů a cílů. ”
Úkoly a cíle Rhian pro 2. čtvrtletí:
- Vedl jsem spuštění letní e-mailové kampaně, která přinesla o 12 % více potenciálních zákazníků než v 1. čtvrtletí.
- Spolupráce s designérským týmem na vylepšení vstupních stránek – výsledkem je 9% nárůst konverzí
- Zodpovídal za dvoutýdenní zprávy o výkonu a prezentoval poznatky vedení
- Očekávalo se, že bude mentorovat 1 juniorního člena týmu a zlepšit delegování úkolů
- Cíl: Zlepšit časové řízení a snížit počet úprav obsahu na poslední chvíli o 30 %
Tyto příklady ukazují, jak mohou nástroje pro lidské zdroje založené na umělé inteligenci skutečně zrychlit vaši práci, zefektivnit ji a učinit ji strategičtější.
Předefinujte efektivitu HR s ClickUp
Práce v oblasti HR je náročná. Musíte se zabývat náborem, zaškolováním, zpětnou vazbou a firemní kulturou najednou. ChatGPT vám sice pomáhá pracovat rychleji, ale stále vyžaduje mnoho kontextu a kopírování a vkládání. A právě v tom ClickUp mění pravidla hry.
Jedná se o cenný nástroj, který rozumí tomu, jak pracujete. Od zpětné vazby založené na umělé inteligenci až po automatizované zaškolování a poznámky z hovorů do textu, ClickUp AI se hladce integruje do vašeho každodenního pracovního postupu v oblasti HR. Pokud jste tedy připraveni na chytřejší a plynulejší kroky v oblasti HR, je čas začít používat ClickUp.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!