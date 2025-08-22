10 nejlepších alternativ TiddlyWiki pro správu osobních znalostí

Takže jste vyzkoušeli TiddlyWiki. Zpočátku to vypadalo, že je to to pravé.
Pak přišla frustrace: neohrabané rozhraní, problémy se synchronizací a obavy, že všechna vaše data mohou zmizet. A zapomeňte na týmovou práci – spolupráce nebyla opravdu možná. I vytváření nové poznámky nebo odkazování na jiné stránky bylo neohrabané.
Existuje však řešení. Existují alternativy TiddlyWiki, které pracují s vámi, nikoli proti vám. Představte si snadno použitelné platformy s možností spolupráce v reálném čase, plynulou synchronizací a funkcemi, které skutečně podporují způsob, jakým vytváříte poznámky a organizujete nápady.
V tomto příspěvku se podělíme o nejlepší nástroje pro pořizování poznámek, které jsou navrženy pro chytřejší a flexibilnější pořizování poznámek, které vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Ať už organizujete projekty nebo zaznamenáváte nápady, existuje lepší způsob, jak spravovat všechna vaše data.
🧠 Zajímavost: Leonardo da Vinci byl mistr v psaní poznámek. Slavné zápisníky Leonarda da Vinciho, plné náčrtků, nápadů a postřehů, jsou důkazem síly psaní poznámek pro kreativitu. Jeho zrcadlové písmo (psaní pozpátku) bylo pravděpodobně způsobem, jak udržet své poznámky v tajnosti.
Proč zvolit alternativy TiddlyWiki
TiddlyWiki pomohlo jako průkopník v oblasti správy osobních znalostí díky svému chytrému nastavení v jediném souboru. Ale buďme realističtí – ne vždy je to úplně hladká jízda. Zde jsou jeho skutečné slabiny:
- Náročná křivka učení: Jeho jedinečná struktura a značky mohou většinu uživatelů odradit.
- Omezená spolupráce: Neexistuje vestavěný způsob, jak společně editovat vaši znalostní bázi v reálném čase.
- Problémy se synchronizací: Udržování konzistence všech dat napříč zařízeními vyžaduje další úsilí.
- Zastaralé mobilní prostředí: Ve srovnání s moderními aplikacemi pro pořizování poznámek působí neohrabaně.
- Slabé vyhledávací nástroje: Žádné fulltextové vyhledávání ani filtry, což s rostoucí velikostí wiki ztěžuje navigaci.
- Přetížení pluginů: Základní funkce závisí na pluginech, které mohou selhat nebo způsobovat konflikty.
- Omezená vizuální organizace: Chybí vestavěné zobrazení jako kanban nebo myšlenkové mapy pro organizaci poznámek.
Jak se vaše nápady množí a vaše znalostní základna se rozšiřuje, tyto problémy vám budou stát v cestě.
Naštěstí moderní hierarchické aplikace pro pořizování poznámek tyto problémy řeší – s lepšími funkcemi, flexibilitou a často i svobodou open source.
🧠 Zajímavost: Systém Cornell pro pořizování poznámek, vynalezený v 40. letech 20. století, se učí dodnes. Proč? Jednoduchá struktura této metody pořizování poznámek – klíčová slova, poznámky, shrnutí – podporuje aktivní učení, a to i v dnešním světě plném aplikací. Je to staromódní, ale přesto podivně přitažlivé.
Alternativy k TiddlyWiki v kostce
Jste připraveni najít systém, který vám bude vyhovovat? Zde je stručný přehled případů použití a vynikajících funkcí každé alternativy TiddlyWiki:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|All-in-one správa znalostí a úkolů
|Dokumenty, AI Note Taker, šablony znalostní báze
|Navždy bezplatný tarif; k dispozici jsou také placené tarify
|Notion
|Přizpůsobitelný pracovní prostor a databáze
|Bloky, databáze a spolupráce
|Zdarma; placené tarify od 12 $/uživatel
|Obsidian
|Lokální znalostní báze s prioritou lokálních dat
|Grafické zobrazení, zpětné odkazy, pluginy
|Zdarma; doplňkové služby od 5 $ za uživatele
|Roam Research
|Síťové myšlenky a denní poznámky
|Obousměrné odkazy, grafová databáze
|Placené tarify začínají na 15 $ za uživatele.
|Joplin
|Open source poznámky zaměřené na ochranu soukromí
|Podpora Markdown, offline přístup
|Placené tarify začínají na 3,40 $.
|Evernote
|Tradiční pořizování poznámek pomocí webového clipperu
|Zápisníky, úkoly, integrace
|Zdarma; placený tarif od 14,99 $/uživatel
|Logseq
|Místní poznámky s důrazem na soukromí
|Grafické zobrazení, soubory ve formátu prostého textu
|Zdarma
|DokuWiki
|Lehká wiki pro týmy
|Žádná databáze, jednoduchá správa
|Zdarma
|Nuclino
|Rychlá znalostní báze týmu
|Dokumenty, grafické zobrazení, prostor pro spolupráci
|Zdarma; placený tarif za 8 $/uživatel za měsíc
|Standardní poznámky
|Bezpečné a šifrované pořizování poznámek
|Obyčejný text, markdown, šifrování
|Zdarma; placený tarif za 90 $/rok
Nejlepší alternativy TiddlyWiki, které můžete použít
Tyto alternativy k TiddlyWiki nabízejí zjednodušené rozhraní, spolupráci v reálném čase, synchronizaci napříč platformami a výkonné funkce pro správu znalostí.
Každá z nich je navržena pro chytřejší a flexibilnější pořizování poznámek, které se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu, a ne naopak. Pojďme se na ně podívat.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu znalostí a úkolů)
Správa vašich znalostí by neměla připomínat skládání půl tuctu aplikací dohromady.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je určena pro uživatele, kteří chtějí centralizovat vše – od psaní poznámek a vytváření wiki až po spolupráci na úkolech a zaznamenávání poznatků z jednání – na jedné ucelené platformě.
Na rozdíl od TiddlyWiki nabízí ClickUp propracovaný, škálovatelný pracovní prostor s cloudovou synchronizací, editací v reálném čase, automatizací a podporou AI. Není třeba konfigurovat cesty k souborům, psát ve wiki syntaxi ani ručně organizovat obsah.
Začněte používat ClickUp Docs jako textový editor k vytváření a správě strukturovaného obsahu. Docs podporuje vnořené stránky, bohaté formátování, vložené úkoly a spolupráci v reálném čase.
Ať už dokumentujete výzkum, připravujete články nebo plánujete projekty, vše můžete snadno uspořádat do hierarchické struktury. Každý dokument můžete také propojit s úkolem, cílem nebo dashboardem pro integrované plánování. To je strukturování akademické práce!
Potřebujete pomoc s poznámkami? ClickUp Brain, integrovaný asistent s umělou inteligencí, jde ještě dál. Pomůže vám sepsat poznámky, shrnout dlouhý obsah a vytvořit osnovy blogů nebo znalostní záznamy přímo ve vašich dokumentech – zvládne vše.
Je navržen s ohledem na akademiky a nadšence do produktivity, kteří chtějí brainstormovat, vytvářet nové poznámky, upravovat nebo přepisovat, aniž by museli opustit svou aplikaci pro pořizování poznámek. Můžete okamžitě přepínat tóny, přeformulovat informace nebo vytvářet souhrny pro rychlejší rozhodování.
Chcete přepnout LLM pro odpovědi přizpůsobené vašemu použití? Žádný problém! Z platformy můžete přepínat mezi ClickUp Brain, ChatGPT-4o a Claude a rozloučit se s přepínáním kontextu.
Účastníte se online schůzky nebo přednášky? ClickUp AI Notetaker automaticky zaznamenává a shrnuje diskuse. Vytváří přehledné poznámky ze schůzek a seznamy úkolů, takže vám nic neunikne a nic se neztratí.
Co dělá tento AI nástroj pro pořizování poznámek tak úžasným, je to, že můžete zkontrolovat, co bylo řečeno, extrahovat akční body a propojit klíčové poznatky s následnými úkoly ihned po skončení schůzky.
Nejobtížnější částí vedení výzkumného projektu je informovat všechny o nejnovějších aktualizacích a změnách. Pokud jste však připraveni začít vytvářet svou první škálovatelnou interní wiki, šablona ClickUp Knowledge Base Template je pro vás ideální. Poskytuje připravenou strukturu pro vytváření SOP, center nápovědy, FAQ a dokumentace s přehledným rozvržením a intuitivní navigací.
Je ideální pro osobní i týmové použití a ušetří vám čas strávený vytvářením interní znalostní báze od nuly.
Společně tyto funkce nabízejí vše, co uživatelé TiddlyWiki milují – hierarchickou aplikaci pro pořizování poznámek, editor prostého textu a rychlý přístup – ale s vylepšenou spoluprací, designem a automatizací, spolu s trochou umělé inteligence. Kdo by to mohl odmítnout?
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte kolaborativní prostory s přizpůsobeným přístupem pro týmy a oddělení.
- Pomocí propojení úkolů můžete jakýkoli nápad nebo odstavec proměnit v živý akční bod.
- Integrujte kalendáře, připomenutí a cíle do svých poznámek.
- Sledujte příspěvky a aktualizace znalostí s plnou transparentností.
- Propojte poznámky s úkoly, cíli, časovými osami a přehledy na jednom místě.
- Udržujte historii verzí, komentáře a oprávnění pro sdílený obsah.
- Zajistěte bezpečnost a soulad s nařízením GDPR, HIPAA a podnikovými kontrolními mechanismy.
Omezení ClickUp
- Pro začátečníky vyžaduje mírnou nauku.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
Vše (wiki, správa ticketů, přiřazování úkolů) na jednom místě. Mám pocit, že ClickUp mi pomáhá být produktivnější než jeho nejoblíbenější konkurenti.
Vše (wiki, správa ticketů, přiřazování úkolů) na jednom místě. Mám pocit, že ClickUp mi pomáhá být produktivnější než jeho nejoblíbenější konkurenti.
2. Notion (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní prostory)
Ne každý znalostní systém musí být rigidní. Pokud chcete přizpůsobit svůj pracovní prostor svému způsobu uvažování, Notion vám tuto flexibilitu nabízí.
Jeho systém využívá stavební bloky – text, kontrolní seznamy, databáze, obrázky a další – takže můžete vytvářet stránky, které rostou s vašimi potřebami.
Notion se odlišuje svou přizpůsobivostí. Můžete začít s prázdnou stránkou nebo si vybrat ze stovek šablon pro pořizování poznámek. Ať už se jedná o seznam četby nebo týmový projekt, Notion se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu a stylu.
Na rozdíl od TiddlyWiki, které vyžaduje více nastavení a nabízí omezené vizuální možnosti, má Notion přehlednější rozhraní, vestavěné funkce pro spolupráci a snadnější přizpůsobení. Je výhodné, pokud chcete kombinovat strukturu a kreativitu bez nutnosti technického nastavení. Ať už pracujete samostatně nebo ve skupině, přizpůsobí se vašemu stylu a rozsahu.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte propojené databáze, které se automaticky aktualizují při změně zdrojových informací.
- Organizujte informace pomocí flexibilní hierarchie stránek a přepínání bloků.
- Sdílejte konkrétní stránky nebo celé pracovní prostory s podrobným nastavením oprávnění.
- Importujte z Evernote, Trello, Asana a dalších nástrojů pomocí vestavěných importérů.
- Přístup k poznámkám na všech platformách pomocí offline textového editoru
- Vytvářejte vizuální wiki s obrázky na obálce, ikonami a přizpůsobitelnými rozvrženími.
Omezení Notion
- Funkce vyhledávání může být u velkých znalostních bází pomalá.
- V offline režimu dochází občas ke konfliktům při synchronizaci.
Ceny Notion
- Zdarma
- Osobní: 12 $/měsíc na uživatele
- Professional: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Notion mi umožnil psát poznámky rychleji, častěji a podrobněji, a díky jejich nejnovější AI dokonce zhušťovat a shrnovat poznámky ostatních, které pak přidávám do své znalostní báze.
Notion mi umožnil psát poznámky rychleji, častěji a podrobněji, a díky jejich nejnovější AI dokonce zhušťovat a shrnovat poznámky ostatních, které pak přidávám do své znalostní báze.
3. Obsidian (nejlepší pro lokální znalostní bázi s podporou markdownu)
Někdy chcete, aby vaše poznámky zůstaly lokální – bez cloudu, jen rychlé a flexibilní soubory pod vaší úplnou kontrolou. Obsidian to usnadňuje. Jedná se o aplikaci pro pořizování poznámek založenou na markdownu, která ukládá vaše poznámky jako prosté textové soubory na vašem počítači, což vám umožňuje offline přístup a plné vlastnictví vašich dat.
Obsidian se odlišuje tím, jak vám pomáhá propojovat nápady. Díky zpětným odkazům a vizuálnímu grafickému zobrazení Obsidian vytváří síť myšlenek, zatímco píšete. Je to výhodné pro studenty, výzkumníky nebo kohokoli, kdo buduje dlouhodobou znalostní základnu.
Ve srovnání s TiddlyWiki nebo některými alternativami Obsidian, které mohou působit zastarale nebo příliš složitě, nabízí Obsidian plynulejší a intuitivnější zážitek. Získáte klávesové zkratky, náhledy odkazů a rostoucí knihovnu komunitních pluginů – bez nutnosti zasahovat do kódu.
Ať už mapujete diplomovou práci nebo si píšete deník, přizpůsobí se vašemu způsobu myšlení, aniž by vás příliš brzy nutil do určité struktury.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Pracujte zcela offline s lokálními soubory Markdown.
- Propojte poznámky pomocí automatického obousměrného propojení
- Zobrazte si svou myšlenkovou síť pomocí grafického zobrazení.
- Přizpůsobte si nastavení pomocí bohaté knihovny komunitních pluginů.
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pomocí motivů a klávesových zkratek.
- Přepněte do tmavého režimu, abyste snížili namáhání očí při nočním psaní poznámek.
Omezení Obsidianu
- Žádné vestavěné funkce pro spolupráci nebo sdílení
- Některé pluginy vyžadují technické nastavení nebo údržbu.
Ceny Obsidian
- Zdarma pro osobní použití
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: 4,8/5 (35+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Obsidianu?
Recenze Capterra říká:
Snadné použití pro pořizování a úpravy poznámek. Bylo to užitečné při importu a čtení poznámek v markdownu, které jsem exportoval z Mac Notes.
Snadné použití pro pořizování a úpravy poznámek. Bylo to užitečné při importu a čtení poznámek v markdownu, které jsem exportoval z Mac Notes.
4. Roam Research (nejlepší pro síťové myšlení a denní poznámky)
Pokud váš mozek nefunguje v rigidních složkách a seznamech, Roam Research vám může připadat jako návrat domů. Roam je navržen pro nelineární myslitele a vytváří síťovou znalostní bázi prostřednictvím obousměrného propojení – každá poznámka, kterou propojíte, se automaticky propojí zpět. Funkce Daily Notes usnadňuje zaznamenávání myšlenek bez nadměrné organizace.
Funkce Daily Notes usnadňuje zaznamenávání myšlenek bez zbytečné organizace. Strukturu vytvářejte za pochodu.
Ve srovnání s TiddlyWiki, kde může být ruční propojování a formátování zdlouhavé, Roam vše zvládá na pozadí. Jeho blokové rozložení vám umožňuje snadno odkazovat na nápady. Ačkoli jej mohou používat týmy, Roam skutečně vyniká pro samostatné uživatele, kteří mapují nápady, píší projekty nebo zkoumají cesty. Přizpůsobuje se vašemu myšlení, místo aby ho omezoval.
Nejlepší funkce Roam Research
- Zaznamenávejte si každý den své myšlenky bez námahy pomocí stránky Denní poznámky.
- Vytvořte samoorganizující se znalostní graf s obousměrným propojením.
- Flexibilní opětovné použití obsahu díky blokové struktuře Roam
- Vizualizujte svou síť nápadů pomocí grafové databáze.
- Rychlá navigace a soustředění díky intuitivním klávesovým zkratkám
Omezení Roam Research
- Žádný offline přístup
- Dražší než jiné staré i nové nástroje, zejména pro příležitostné použití.
Ceny Roam Research
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Believer: 500 $/pět let
Hodnocení a recenze Roam Research
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Joplin (nejlepší pro open source poznámky zaměřené na soukromí)
Pokud si myslíte, že vaše poznámky by měly zůstat vaše – a pouze vaše – Joplin vám to umožní. Tato open source aplikace pro pořizování poznámek v Markdownu nabízí úplnou kontrolu a umožňuje vám ukládat poznámky lokálně nebo je synchronizovat přes Dropbox, OneDrive nebo WebDAV – včetně šifrování typu end-to-end.
Je přehledný, flexibilní a podporuje poznámkové bloky, štítky, kontrolní seznamy a přílohy souborů.
Ve srovnání s TiddlyWiki, které působí zastarale a je obtížné jej synchronizovat, je TiddlyWiki intuitivní a funguje na různých platformách. Můžete jej používat kdekoli, na stolním počítači i mobilním zařízení.
Rostoucí ekosystém pluginů a možnosti témat Joplinu vám také poskytují dostatek prostoru pro přizpůsobení. Od jednoduchých úprav až po výkonné doplňky, je to platforma, kterou můžete přizpůsobit podle toho, jak přemýšlíte a pracujete.
Nejlepší funkce Joplinu
- Pište a organizujte poznámky ve formátu Markdown
- Synchronizujte data mezi zařízeními pomocí úložišť třetích stran, jako je Dropbox nebo OneDrive.
- Chraňte svá data pomocí šifrování typu end-to-end.
- Vytvářejte seznamy úkolů a poznámkové bloky pro strukturovanou organizaci.
- Nainstalujte si komunitní pluginy a rozšířte tak funkce.
Omezení Joplinu
- Funkce pro spolupráci jsou omezené.
- Správa pluginů může vyžadovat technické znalosti.
Ceny Joplin
- Základní tarif: ~3 $/měsíc (2,99 €)
- Pro Plan: ~7 $/měsíc (5,99 €)
- Plán pro týmy: ~9 $/měsíc na uživatele (7,99 €, minimálně dva uživatelé)
Hodnocení a recenze Joplin
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o Joplinu?
Joplin se jeví jako skvělá aplikace. Možná není tak krásná jako Bear, ale umí vše, co potřebuji (na rozdíl od Bear), a zatím nefunguje špatně. Navíc si uchováváte vlastní data... a je zdarma!
Joplin se jeví jako skvělá aplikace. Možná není tak krásná jako Bear, ale umí vše, co potřebuji (na rozdíl od Bear), a zatím nefunguje špatně. Navíc si uchováváte vlastní data... a je zdarma!
👀 Věděli jste, že: Feynmanova technika se dá shrnout takto: pokud nedokážete jednoduše vysvětlit nějaký pojem, nepochopili jste ho. Jedná se o klasickou metodu pořizování poznámek, ale pokud ji zkombinujete s nástrojem, který vám umožní propojovat myšlenky, najednou se nejen učíte, ale budujete si také znalostní základnu, která s vámi přemýšlí.
Proč to funguje: Mluvíte přímo k pokročilým uživatelům, kteří mají rádi funkce a systémy. Spojuje tradiční metody s přitažlivostí chytřejších, vizuálních nebo odkazových nástrojů.
6. Evernote (nejlepší pro tradiční pořizování poznámek s webovým výstřižkem)
Evernote je navržen pro zachycení nápadů za běhu – ať už se jedná o citát, náčrt nebo e-mail, ke kterému se chcete vrátit.
Udržuje vaše poznámky z jednání, obrázky, výstřižky z webu a seznamy úkolů synchronizované a prohledávatelné napříč zařízeními. Webový clipper je vynikající: ukládejte články, zjednodušené stránky nebo URL adresy jedním kliknutím.
Na rozdíl od TiddlyWiki, které vyžaduje ruční nastavení, nabízí Evernote propracované prostředí ihned po instalaci. Můžete také prohledávat naskenované dokumenty a ručně psané poznámky. Integrované úkoly a připomenutí překlenují propast mezi psaním poznámek a plněním úkolů – to vše bez nutnosti používat další aplikace nebo desítky otevřených karet v prohlížeči.
Nejlepší funkce Evernote
- Ukládejte poznámky, přidávejte obrázky a soubory napříč zařízeními
- Zachyťte webový obsah okamžitě pomocí webového clipperu
- Uspořádejte informace do poznámkových bloků a značek
- Vytvářejte seznamy úkolů a připomenutí
- Přístup k poznámkám z počítače nebo mobilního zařízení
Omezení Evernote
- Bezplatný tarif má omezenou synchronizaci zařízení.
- Bez přísné organizace může být nepřehledné.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 17,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Evernote?
Recenze G2 říká:
Do svého účtu Evernote mohu ukládat téměř cokoli, psané poznámky, výstřižky z webových stránek, soubory PDF, obrázky. Funkce Web Clipper a „email to Inbox“ jsou pro mě obzvláště užitečné.
Do svého účtu Evernote mohu ukládat téměř cokoli, psané poznámky, výstřižky z webových stránek, soubory PDF, obrázky. Funkce Web Clipper a „email to Inbox“ jsou pro mě obzvláště užitečné.
👀 Věděli jste, že: „Google efekt“ způsobuje, že si lidé pamatují, kde najít informace, ale ne to, co jsou zač. Když se spoléháme na vyhledávače, vynecháváme úsilí zakódovat informace do paměti. Pořizování poznámek může sloužit jako pomůcka pro paměť a pomáhá vám internalizovat to, co se naučíte, místo toho, abyste se spoléhali na vyhledávače.
7. Logseq (nejlepší pro pořizování poznámek s důrazem na soukromí)
Logseq je lokální open source outliner pro lidi, kteří chtějí mít úplnou kontrolu nad svými poznámkami, aniž by ztratili výkon nebo eleganci. Ukládá vše v prostých textových souborech Markdown na vašem zařízení – bez nucené synchronizace, bez skrytých pravidel.
Jeho blokový formát vám umožňuje snadno propojovat, odkazovat a znovu používat nápady a vytvářet tak živou mapu vašich myšlenek. Funkce jako automatické zpětné odkazy, denní záznamy a grafické zobrazení z něj dělají skvělý nástroj pro výzkum, sledování cílů nebo jen pro promýšlení věcí.
Ve srovnání s TiddlyWiki působí Logseq plynulejším a modernějším dojmem a díky pluginům a tématům je přizpůsobitelný přesně podle vašich potřeb.
Nejlepší funkce Logseq
- Ukládejte poznámky lokálně jako soubory ve formátu plain text markdown.
- Propojujte nápady pomocí zpětných odkazů a grafického zobrazení.
- Zaznamenávejte své myšlenky pomocí funkce denního záznamu.
- Sledujte úkoly pomocí kontrolních seznamů a naplánovaných stránek.
- Přizpůsobte si je pomocí pluginů a motivů.
Omezení Logseq
- Žádné vestavěné nástroje pro spolupráci
- Může vyžadovat určité nastavení pro pokročilé funkce.
Ceny Logseq
- Bezplatné a open source
Hodnocení a recenze Logseq
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o Logseq?
Logseq je jedna z těch aplikací, jejichž design mi prostě „sedí“. Je to skvělý způsob, jak ukládat informace. Dává to prostě smysl. Všechno, co jsem zkoušel předtím nebo potom, prostě nefunguje tak, jak bych chtěl. Jako Logseq. Implementace Logseq je však špatná. Při používání Logseq jsem ztratil tolik dat, že jsem ho musel opustit. Zůstávám na tomto subredditu v naději, že vývojáři dokážou tento produkt vylepšit do spolehlivé a vyspělé podoby.
Logseq je jedna z těch aplikací, jejichž design mi prostě „sedí“. Je to skvělý způsob, jak ukládat informace. Dává to prostě smysl. Všechno, co jsem zkoušel předtím nebo potom, prostě nefunguje tak, jak bych chtěl. Jako Logseq. Implementace Logseq je však špatná. Při používání Logseq jsem ztratil tolik dat, že jsem ho musel opustit. Zůstávám na tomto subredditu v naději, že vývojáři dokážou tento produkt vylepšit do spolehlivé a vyspělé podoby.
8. DokuWiki (nejlepší pro lehké týmové wiki)
Pokud potřebujete týmovou wiki, která se snadno nastavuje a nevyžaduje náročnou údržbu, DokuWiki je spolehlivou volbou. Tento open source nástroj běží na prostých textových souborech – není potřeba žádná databáze – takže můžete rychle začít a vše funguje bez větších potíží.
Je ideální pro interní dokumentaci, SOP nebo centra nápovědy a nabízí kontrolu přístupu, historii verzí a podporu pluginů, aby se dalo přizpůsobit potřebám vašeho týmu.
Na rozdíl od TiddlyWiki, které je spíše osobní, je DokuWiki určeno pro prostředí s více uživateli. Není nijak okázalé, ale je spolehlivé a dostatečně přizpůsobitelné, abyste si ho mohli přizpůsobit podle svých potřeb bez náročného učení.
Nejlepší funkce DokuWiki
- Snadná instalace a správa bez databáze
- Nabízí řízení přístupu a historii revizí.
- Přizpůsobte si funkčnost pomocí pluginů a šablon.
- Optimalizováno pro dokumentaci a strukturovaný obsah
- Aktivní podpora komunity a ekosystém pluginů
Omezení DokuWiki
- Žádná nativní mobilní aplikace
- Zastaralé rozhraní ve srovnání s moderními nástroji pro pořizování poznámek
Ceny DokuWiki
- Bezplatné a open source
Hodnocení a recenze DokuWiki
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o DokuWiki?
Recenzent G2 píše:
Doma používám DokuWiki pro naši rodinnou wiki, kde si ukládáme poznámky o spotřebičích, autech a místech, která jsme navštívili. Zadávání informací je velmi snadné a později je lze snadno vyhledat, když je potřebujeme.
Doma používám DokuWiki pro naši rodinnou wiki, kde si ukládáme poznámky o spotřebičích, autech a místech, která jsme navštívili. Zadávání informací je velmi snadné a později je lze snadno vyhledat, když je potřebujeme.
9. Nuclino (nejlepší pro rychlou a společnou dokumentaci týmu)
Když váš výzkumný tým pracuje rychle, Nuclino s ním drží krok. Jedná se o lehkou znalostní bázi v reálném čase, která byla vytvořena s ohledem na přehlednost, rychlost a spolupráci. Rozhraní je čisté – žádné zbytečné prvky, pouze jednoduché stránky, které může váš tým bez problémů společně upravovat. Namísto rigidních složek používá Nuclino strukturu ve stylu grafu, takže váš obsah je propojen jako živá síť.
Je ideální pro plánování, dokumentaci nebo vytváření wiki a zahrnuje vložené komentáře, zmínky a okamžité vyhledávání. Můžete také vkládat soubory, kontrolní seznamy a bloky kódu.
Na rozdíl od TiddlyWiki je Nuclino od samého začátku zaměřeno na týmovou práci – bez stresu s nastavováním a bez problémů s oprávněními. Prostě chytrá a rychlá dokumentace, která funguje.
Nejlepší funkce Nuclino
- Spolupráce při úpravách v reálném čase s historií verzí
- Vytvářejte vizuální propojení mezi stránkami pomocí grafického zobrazení.
- Lehké, rychlé a bez rušivých prvků rozhraní
- Propojte poznámky a nápady v rámci celého pracovního prostoru
- Vkládání médií, souborů a seznamů úkolů
Omezení Nuclino
- Méně přizpůsobitelné než pokročilejší nástroje
- Offline přístup je omezený.
Ceny Nuclino
- Zdarma pro až 50 položek
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nuclino
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají o Nuclinu skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Nabízí funkce pro spolupráci v reálném čase, které týmům umožňují spolupracovat a sdílet znalosti v reálném čase. Poskytuje robustní vyhledávací funkce pro rychlé nalezení informací a obsahu, které týmy potřebují.
Nabízí funkce pro spolupráci v reálném čase, které týmům umožňují spolupracovat a sdílet znalosti v reálném čase. Poskytuje robustní vyhledávací funkce pro rychlé nalezení informací a obsahu, které týmy potřebují.
10. Standard Notes (nejlepší pro bezpečné a šifrované pořizování poznámek)
Některé poznámky jsou jen pro vás – a Standard Notes to chápe. Jedná se o přehlednou aplikaci pro pořizování poznámek, která klade důraz na soukromí a vše automaticky šifruje, takže pouze vy můžete číst, co napíšete.
Ať už se jedná o osobní wiki, úvahy, citlivá data nebo váš další velký nápad, vaše poznámky zůstávají ve výchozím nastavení uzamčené. Navzdory silnému zabezpečení je snadné jej používat. Rozhraní je minimalistické a bez rušivých prvků, s možností upgrade na podporu Markdown, motivy a další úložiště.
Ve srovnání s TiddlyWiki, které nabízí lokální kontrolu, ale postrádá vestavěné šifrování, působí Standard Notes moderně, bezpečně a respektuje váš digitální prostor.
Nejlepší funkce Standard Notes
- Komplexní šifrování všech poznámek
- Synchronizace napříč platformami s bezpečným cloudovým úložištěm
- Podporuje markdown a rich text s rozšířeními.
- Bezpečné doplňky pro produktivitu a formátování
- Open source s silnou podporou komunity
Omezení Standard Notes
- Základní verze postrádá pokročilé funkce.
- Možnosti přizpůsobení vyžadují placená rozšíření.
Ceny Standard Notes
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Plán produktivity: 90 $/rok
- Profesionální tarif: 120 $/rok
Hodnocení a recenze Standard Notes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Standard Notes?
Recenze na Redditu říká
Standard Notes je vzácný klenot, o který usiluje mnoho aplikací, ale často se jim to nedaří. Jedná se o bezpečnou, dobře postavenou, progresivní a neustále se zlepšující platformu. Měl jsem tu čest navštívit sídlo Standard Notes a setkat se s jejich skvělým týmem. Bylo zřejmé, že každý člen je neuvěřitelně talentovaný a oddaný. Většina organizací vypadá lépe zvenčí než zevnitř, ale Standard Notes je jednou z těch vzácných výjimek, které vzbuzují důvěru, když jste svědky jejich pracovního postupu, interakcí a přístupu ke spolupráci.
Standard Notes je vzácný klenot, o který usiluje mnoho aplikací, ale často se jim to nedaří. Jedná se o bezpečnou, dobře postavenou, progresivní a neustále se zlepšující platformu. Měl jsem tu čest navštívit sídlo Standard Notes a setkat se s jejich skvělým týmem. Bylo zřejmé, že každý člen je neuvěřitelně talentovaný a oddaný. Většina organizací vypadá lépe zvenčí než zevnitř, ale Standard Notes je jednou z těch vzácných výjimek, které vzbuzují důvěru, když jste svědky jejich pracovního postupu, interakcí a přístupu ke spolupráci.
Vyberte si své poznámky, vyberte si svůj pracovní postup s ClickUp
Od minimalistických editorů markdownu po plně vybavené týmové pracovní prostory – existuje spousta alternativ k TiddlyWiki, které vám budou vyhovovat a budou s vámi růst.
A to nejlepší? Už se nemusíte spokojit s univerzálním nastavením. Ať už upřednostňujete soukromí, spolupráci, rychlost nebo strukturu, v tomto seznamu najdete nástroj, který vyhovuje vašemu stylu a podporuje váš způsob práce.
Pokud však hledáte řešení, které kombinuje strukturované dokumenty, inteligentní podporu AI a škálovatelné znalostní báze, ClickUp vám vše nabízí na jednom místě. Žádné přeskakování mezi záložkami. Žádné chaotické předávání. Jen přehlednost a kontrola.
Tak do toho. Vyberte si nástroj, který vyhovuje vašemu způsobu myšlení, psaní a organizování vašeho světa. Vaše druhé mozek je připraveno na upgrade.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte budovat chytřejší a propojenější znalostní bázi.