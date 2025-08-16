15 nejlepších plánovačů produktivity pro ty, kteří chtějí dosáhnout svých cílů v roce 2025

Produktivita není jen o tom, udělat více práce.
Jde především o to, abyste dosáhli významného pokroku v oblasti věcí, které chcete dosáhnout.
Ať už sledujete denní úkoly, budujete trvalé návyky nebo plánujete velké ambice, správný diář může znamenat velký rozdíl.
Dobře strukturovaný plánovač produktivity vám pomůže ujasnit si rozvrh, efektivně stanovit priority a udržet si přehled.
Abychom vám pomohli udržet si přehled, shromáždili jsme 15 nejlepších plánovačů produktivity – od digitálních výkonných nástrojů po klasické papírové plánovače –, abyste mohli najít ten, který nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu stylu. Pojďme je prozkoumat!
Nejlepší diáře pro zvýšení produktivity: srovnávací tabulka
|Plánovač
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|Plum Paper Planner
|Přizpůsobitelné rozvržení, sledování stravování a fitness, předtištěná data
|Uživatelé, kteří chtějí plně přizpůsobitelný týdenní diář
|A5 od 47,95 $.
|Clever Fox Planner
|Mapování cílů, sledování návyků, nástěnka vizí, motivační stránky
|Cílevědomí lidé, jako jsou podnikatelé, studenti a profesionálové
|Ceny na míru
|Full Focus Planner
|90denní plánování cílů, integrace wellness, bloky v rozvrhu
|Profesionálové, kteří potřebují strukturované denní plánování a sledování čtvrtletních cílů
|Ceny na míru
|ClickUp
|Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, ClickUp Brain s podporou umělé inteligence, šablony pro denní plánování a sledování návyků, spolupráce v reálném čase, závislosti úkolů a automatizace.
|Digitální plánování produktivity pro jednotlivce, týmy a firmy
|K dispozici jsou bezplatné i placené plány.
|Plánovač Hobonichi Techo
|Kompaktní formát jedna stránka na den, papír Tomoe River, motivační citáty
|Spisovatelé, kreativci a profesionálové, kteří potřebují kompaktní deník
|Ceny na míru
|Denní plánovač Day Designer
|Stránky pro denní rozvržení času, pokyny pro stanovení priorit a sekce vděčnosti.
|Zaneprázdnění profesionálové, kteří balancují mezi prací, osobním životem a vedlejšími projekty
|Ceny na míru
|Passion Planner
|Plánovač vášní, čtvrtletní/roční reflexe a sledování návyků
|Uživatelé zaměřující se na dlouhodobou vizi a osobní růst
|Ceny na míru
|Týdenní diář Moleskine
|Týdenní přehled s poznámkami, odolnými obaly a ekologickými materiály.
|Minimalisté, kteří preferují nadčasový týdenní diář
|Ceny na míru
|Plánovač Blue Sky
|Spirálová vazba, referenční kalendáře, prostorné sekce pro poznámky
|Studenti, profesionálové a plánovači s omezeným rozpočtem
|Ceny na míru
|Plánovač Panda Planner
|Design založený na pozitivní psychologii, podněty k vděčnosti, ranní/večerní kontroly
|Jednotlivci budující návyky pomocí vědecky podloženého přístupu
|Ceny na míru
|Erin Condren LifePlanner
|Vyměnitelné obaly, barevné rozvržení, samolepky a sledování návyků
|Kreativní plánovače, kteří chtějí živý, přizpůsobitelný diář
|Ceny na míru
|Class Tracker Ultimate Student Planner
|Sledování zkoušek/projektů, strukturované akademické rozvrhy a přizpůsobení školním potřebám
|Žáci středních škol, studenti středních a vysokých škol
|Ceny na míru
|Leuchtturm1917 Dotted Notebook
|Stránky s tečkovanou mřížkou, vestavěný index, očíslované stránky a flexibilita bullet journalingu.
|Milovníci bullet journalů, kteří chtějí plně personalizovaný diář
|Ceny na míru
|Měsíční diář Muji
|Minimalistické měsíční přehledy, lehký design a ekologické materiály.
|Studenti a profesionálové, kteří hledají jednoduché měsíční plánování
|Ceny na míru
|The Notebook Therapy
|Ručně vyráběné obaly, stránky pro mindfulness, tečkované/mřížkové rozvržení a ekologický papír.
|Plánovače pro vědomé plánování, které kladou důraz na estetiku a účelnost
|Ceny na míru
Co byste měli hledat v nejlepším plánovači produktivity?
🔎 Věděli jste? Průměrný majitel malé firmy ztrácí 96 minut denně neproduktivními úkoly. Hlavní příčina? Paralýza plánování – tráví příliš mnoho času rozhodováním o tom, jak naplánovat úkoly, místo aby je vykonával. 🕒
Řešení? Plánovač produktivity, který se přizpůsobí vašemu pracovnímu tempu a eliminuje únavu z rozhodování.
Většina diářů vám však buď pomůže mít vše pod kontrolou, nebo se stane další věcí, kterou musíte spravovat.
Zde je návod, jak vybrat nejlepší diáře pro produktivitu:
- Typ plánovače: Papírové plánovače vám umožňují zpomalit, zamyslet se a soustředit se. Digitální plánovače automatizují pracovní postupy, hladce se synchronizují mezi zařízeními a pomáhají vám udržovat pořádek – jsou ideální pro multitasking a rozptýlené týmy.
- Rozvržení: Vyberte si strukturu, která vám vyhovuje. Denní diáře se nejlépe hodí pro seznamy úkolů, poznámky z jednání a časové bloky. Týdenní diáře nabízejí širší přehled, často na jedné nebo dvou stránkách, zatímco měsíční diáře poskytují jasný přehled pro plánování dopředu.
- Sledování cílů: Proměňte své plány v činy. Využijte sledování návyků, kontrolu milníků a cíle SMART pro strukturovaný pokrok. Myslíte dlouhodobě? Vyberte si diáře s čtvrtletním stanovováním cílů a ročním plánováním, abyste zůstali motivovaní.
- Udržitelnost: Snižte množství odpadu výběrem recyklovaného papíru, doplňovatelných stránek vyrobených z vysoce kvalitních materiálů nebo přechodem na zcela digitální formu. Tato promyšlená volba podporuje důsledné plánování a záměrnější způsob života.
- Hladká spolupráce: Udržujte svůj tým dokonale sladěný. Digitální plánovač s synchronizací v reálném čase, sdílenými online kalendáři, delegováním úkolů a řízením projektů zlepšuje koordinaci, ať už je váš tým vzdálený, hybridní nebo v kanceláři.
- Odolnost: Plánujte kdekoli a kdykoli. Často cestujete? Vyberte si kompaktní tradiční diář se spirálovou vazbou a pevným obalem. Preferujete cloudová řešení? Vyberte si minimalistické digitální diáře, abyste měli přístup k denním seznamům úkolů a týdenním plánům i na cestách.
💡 Tip pro profesionály: Přemýšlíte, jak si zorganizovat diář?
Zde je několik tipů, které můžete využít:
- 🗂️ Roztřiďte úkoly podle priority, abyste se mohli soustředit
- 📅 Používejte týdenní rozvrh pro lepší správu času
- ✍️ Začleňte sledování návyků, abyste si vybudovali konzistentnost.
- 🎯 Stanovte si jasné cíle a rozdělte je na konkrétní kroky.
- 🔄 Pravidelně kontrolujte a upravujte svůj diář, abyste dosáhli maximální efektivity.
Nejlepší diáře pro produktivitu, které stojí za prozkoumání
Správný diář je vaším plánem, jak se soustředit, organizovat a dosáhnout úspěchu. Ať už potřebujete strukturovaný týdenní přehled, flexibilní diář nebo digitální nástroj, v tomto seznamu najdete něco pro každý styl plánování.
Zde jsou nejlepší plánovače produktivity, které můžete vyzkoušet:
1. Plum Paper Planner (nejlepší přizpůsobitelný týdenní plánovač)
Pokud vám univerzální diáře nevyhovují, Plum Paper Planner je tou nejlepší volbou, kterou si můžete přizpůsobit. Jako jeden z nejlepších diářů pro zvýšení produktivity vám umožňuje vybrat si design obálky, přidat další sekce pro poznámky a zahrnout specializované stránky pro plánování.
Tento diář má několik možností rozvržení, včetně horizontálního, vertikálního a hodinového rozvržení. Umožňuje vám optimalizovat využití každé stránky pro stanovení cílů, časové bloky nebo seznamy úkolů. Papír je také známý svou hladkou texturou a pevností, díky čemuž se na něj skvěle píše.
Nejlepší funkce diáře Plum Paper
- Přidejte sekce pro plánování jídel, sledování fitness aktivit, rozpočtové listy a další.
- Předtištěné narozeniny, výročí a důležité termíny přímo ve vašem diáři
- Vylepšete jeho funkčnost pomocí nástrojů pro sledování návyků, plánovačů wellness nebo obchodních šablon.
- Přizpůsobte si délku diáře pomocí vlastního počátečního měsíce a flexibilních možností délky.
Omezení plánovače Plum Paper
- Vzhledem k personalizaci trvá jejich návrh a dodání určitou dobu.
- Je dražší než běžné diáře.
Ceny diářů Plum Paper
- Plánovače formátu A5 (5,8″ × 8,3″): Ceny začínají na 47,95 $.
- (7″× 9″) Plánovače: Ceny od 51,95 $.
- (8,5″× 11″) Plánovače: Ceny od 58,95 $.
Hodnocení a recenze diáře Plum Paper
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Plum Paper?
Zde je recenze z Redditu:
Vyzkoušela jsem diář agendio a diář Plum Paper (PPP) a rozhodně se mi líbí PPP. Je velmi flexibilní a plánování cílů na každý měsíc je přesně to, co jsem v diáři hledala.
Vyzkoušela jsem diář agendio a diář Plum Paper (PPP) a rozhodně se mi líbí PPP. Je velmi flexibilní a plánování cílů na každý měsíc je přesně to, co jsem v diáři hledala.
2. Clever Fox Planner (nejlepší pro cílevědomé jedince)
Chcete mít velké sny a dosáhnout úspěchu? Clever Fox Planner je systém zaměřený na cíle, který kombinuje produktivitu, sledování návyků a koučování myšlení, aby vám pomohl zůstat motivovaní a vytvořit si lepší rutiny.
Clever Fox je jeden z nejlepších plánovačů produktivity určený pro podnikatele, studenty a profesionály. Pomáhá vám rozdělit cíle, sledovat pokrok a udržet si každodenní soustředění. Díky vestavěné nástěnce vizí, stránkám s návody k reflexi a strukturovaným kontrolám vám Clever Fox připraví jasnou cestu k dlouhodobému úspěchu.
Nejlepší funkce diáře Clever Fox Planner
- Naplánujte si svůj úspěch pomocí strukturovaného plánování cílů a sledování milníků.
- Maximalizujte produktivitu pomocí seznamů priorit, sledování návyků a týdenních/měsíčních přehledů.
- Buďte připraveni kdekoli díky samolepkám do diáře, elastické pásce, držáku na pero a kapse pro další úložný prostor.
- Udržujte svůj diář v perfektním stavu díky silnému papíru, který nepropouští inkoust, a odolné pevné vazbě.
Omezení plánovače Clever Fox
- Stránky bez data je třeba vyplnit, což nemusí vyhovovat těm, kteří preferují diáře s předvyplněným datem.
- Chybí digitální integrace – jedná se výhradně o papírový diář.
Ceny diářů Clever Fox Planner
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze diáře Clever Fox Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Clever Fox?
Zde je recenze z Redditu:
Clever Fox je upřímně moje oblíbená značka diářů. Zdá se, že mají diář pro všechno, a já miluji jejich rozvržení! Mají jeden z nejlepších hodinových diářů, jaký jsem kdy používala.
Clever Fox je upřímně moje oblíbená značka diářů. Zdá se, že mají diář pro všechno, a já miluji jejich rozvržení! Mají jeden z nejlepších hodinových diářů, jaký jsem kdy používala.
3. Full Focus Planner (nejlepší strukturovaný denní plánovač)
Plánovač Full Focus Planner, vytvořený odborníkem na produktivitu Michaelem Hyattem, je založen na principech produktivity, které kladou důraz na to, abyste nejprve pracovali na svých nejdůležitějších úkolech. Denní stránky obsahují sekce pro tři hlavní priority daného dne, vedle bloků pro plánování a poznámek.
Pomůže vám rozdělit cíle na čtvrtletní, měsíční a týdenní milníky. Mnoho profesionálů, kteří se potýkají s náročným rozvrhem, se spoléhá na tento diář, aby si udrželi přehled a sladili úkoly s celkovými obchodními nebo osobními cíli.
Nejlepší funkce diáře Full Focus Planner
- Rozdělte si cíle na zvládnutelné části – zaměřte se na 90denní plánování pro maximální efekt.
- Udržujte rovnováhu ve všech oblastech života, které pokrývají devět klíčových oblastí, od kariéry po vztahy.
- Předejděte vyhoření tím, že do svého života začleníte wellness, osobní rozvoj a pracovní cíle.
- Udělejte dojem – vyrobeno z prvotřídních materiálů s elegantním designem.
Omezení plánovače Full Focus Planner
- Zaměřuje se především na stanovení cílů, což nemusí vyhovovat těm, kteří hledají lehký diář.
- Je objemnější, takže je méně přenosný.
Ceny diářů Full Focus Planner
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Full Focus Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Full Focus Planner?
Zde je recenze z Redditu:
MILUJI seznamy. Líbí se mi, že je zde denní rozpis úkolů a samotného dne, a že mi to dává dostatek prostoru pro zapisování těchto úkolů a jejich odškrtávání. Klíč v dolní části je užitečný. Miluji stránky s cíli. Opravdu mě nutí přemýšlet o tom, čeho chci dosáhnout, jak toho mohu dosáhnout/motivace, co bych mohla udělat, abych to oslavila, a mohu to sledovat pomocí streaktrackeru (označovat jednotlivé dny) nebo měřiče, který vyplňuji pokrokem v cíli. Také mohu cíle kategorizovat. Líbí se mi, že plánovač nemá předvyplněná čísla, což pro mě není u všech plánovačů zásadní, ale líbí se mi, že ho mohu začít používat, kdykoli chci, a maximálně ho využít.
MILUJI seznamy. Líbí se mi, že je zde denní rozpis úkolů a samotného dne, a že mi to dává dostatek prostoru pro zapisování těchto úkolů a jejich odškrtávání. Klíč v dolní části je užitečný. Miluji stránky s cíli. Opravdu mě nutí přemýšlet o tom, čeho chci dosáhnout, jak toho mohu dosáhnout/motivace, co bych mohla udělat, abych to oslavila, a mohu to sledovat pomocí streaktrackeru (označovat jednotlivé dny) nebo měřiče, který vyplňuji pokrokem v cíli. Také mohu cíle kategorizovat. Líbí se mi, že plánovač nemá předvyplněná čísla, což pro mě není u všech plánovačů zásadní, ale líbí se mi, že ho mohu začít používat, kdykoli chci, a maximálně ho využít.
ClickUp Hack: Fakt? Váš mozek často přestává fungovat. Pokud se tedy nemůžete soustředit na práci a potřebujete obnovit produktivitu, zde je několik vědecky podložených strategií:
- Vyzkoušejte audit rozptýlení: Sledujte po celý den, co vás vyrušuje, abyste odhalili (a zastavili) největší překážky vaší koncentrace.
- Používejte pravidlo 20-20-20: Každých 20 minut se po dobu 20 sekund dívejte 20 stop daleko. Vaše oči (a mozek) vám za to poděkují.
- Procvičujte všímavost: Pouhých 10 minut meditace denně zlepšuje pozornost a snižuje stres.
- Upřednostněte kvalitní spánek: Dobrý spánek = lepší soustředění a lepší kognitivní funkce
4. ClickUp (nejlepší digitální plánovač produktivity)
Papírové diáře jsou skvělé pro rychlé náčrtky a poznámky, ale nestačí, když se plány změní nebo když potřebujete spolupracovat v reálném čase.
Právě zde přichází na řadu ClickUp – aplikace pro práci, která konsoliduje úkoly, dokumentaci, osobní pochůzky a dokonce i měsíční sprintové cíle, aby vám nic neuniklo.
Chcete klasický diář? Přepněte do zobrazení kalendáře ClickUp, kde můžete úkoly přetahovat myší, označovat je barevnými kódy pro přehlednost a synchronizovat s Google kalendářem pro jednotný plán. Potřebujete jiný úhel pohledu? Použijte zobrazení seznamu k třídění, seskupování nebo filtrování úkolů podle priority, termínu splnění nebo vlastních polí.
Máte skvělý nápad nebo rychlou připomínku? ClickUp Notepad je váš digitální poznámkový blok, který máte vždy po ruce. Zaznamenejte si své myšlenky kdekoli v aplikaci a později je přeměňte na úkoly – už žádné rozházené poznámkové lístky nebo ztracené nápady.
Skutečnou revolucí je však ClickUp Brain. Tento hub založený na umělé inteligenci propojuje vaše úkoly, poznámky a nápady do centralizované znalostní báze, díky čemuž je vše přehledné, vyhledatelné a okamžitě použitelné.
Proč začínat od nuly, když můžete nechat těžkou práci na šablonách produktivity ClickUp? Ať už spravujete projekty nebo strukturováte svůj denní pracovní postup, tyto řešení vám usnadní plánování:
- Šablona denního plánovače ClickUp: Tento přehledný prostor vám umožní strukturovat svůj den pomocí časových bloků, opakujících se připomínek a sledování návyků. Je ideální pro ty, kteří chtějí mít jasný rozvrh a nemuset nic odhadovat.
- Šablona pro osobní produktivitu: Naplánujte si své cíle, milníky a úkoly v vyváženém dlouhodobém formátu. Ideální pro prevenci vyhoření a soustředění se na výsledky.
Můžete také použít dynamické šablony pro sledování návyků, které vám pomohou dodržovat vaše rutiny a snadno si vybudovat trvalé návyky pro produktivitu. Pomohou vám také sledovat pokrok, identifikovat vzorce a provádět úpravy pro optimalizaci vašeho denního pracovního postupu.
💡 Tip pro profesionály: Plánovač je tak účinný, jak účinné je měření pokroku, které vám pomáhá. ClickUp Goals vezme vaše ambice v širším kontextu a převede je na měřitelné milníky v reálném čase, které se hladce synchronizují s vašimi každodenními úkoly:
- 🧩 Rozdělte složité plány na zvládnutelné, malé cíle.
- 🤝 Sjednoťte osobní a pracovní cíle v jednom přehledu
- 📊 Sledujte automaticky svůj pokrok, jak odškrtáváte úkoly a dosahujete milníků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte s ClickUp Docs – vytvářejte, upravujte a sdílejte živé dokumenty propojené přímo s úkoly a mějte vše na jednom místě.
- Označujte členy týmu, nastavujte oprávnění a vytvářejte projektové panely pro synergii mezi odděleními.
- Nastavte závislosti úkolů, abyste měli jistotu, že vše proběhne ve správném pořadí – bez vynechání žádného kroku.
- Uchovávejte všechny diskuse o projektech na jednom centrálním místě – už žádné prohledávání nekonečných e-mailů nebo ztracených zpráv.
- Zaznamenávejte odpracované hodiny, analyzujte produktivitu a odhalte úzká místa, abyste mohli optimalizovat svůj pracovní postup.
- Eliminujte opakující se práci díky automatickým kontrolám, zprávám a připomenutím.
Omezení ClickUp
- Někteří noví uživatelé mohou být zahlceni tolika funkcemi.
- Přizpůsobení pokročilé automatizace může vyžadovat určitou dobu učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Celý život jsem používal papírové diáře, ale ClickUp mi změnil život, pokud jde o správu úkolů, díky flexibilitě provádění změn a možnosti organizovat si poznámky a propojovat je s jednotlivými úkoly. Je mnohem snazší vyhledávat, než dělat všechno analogově. Jsem samostatný uživatel, ale i tak využívám výhod mnoha funkcí ClickUp!
Celý život jsem používal papírové diáře, ale ClickUp mi změnil život, pokud jde o správu úkolů, díky flexibilitě provádění změn a možnosti organizovat si poznámky a propojovat je s jednotlivými úkoly. Je mnohem snazší vyhledávat, než dělat všechno analogově. Jsem samostatný uživatel, ale i tak využívám výhod mnoha funkcí ClickUp!
Nemáte náladu zapisovat si své myšlenky? Stačí je vyslovit nahlas a Brain MAX, váš AI společník na ploše, je za vás zapíše!👇🏼
5. Hobonichi Techo Planner (nejlepší pro kompaktní, všestranné pořizování poznámek)
Pokud rádi děláte denní poznámky, píšete si deník nebo kreslíte, diář Hobonichi Techo Planner je pro vás nepostradatelný. Navržený s japonskou precizností, vyvažuje funkčnost a kreativitu minimalistickým rozvržením a formátem jedna stránka na den.
Jeho ultratenký papír Tomoe River se skvěle hodí pro psaní plnicím perem a díky kompaktní velikosti, vhodný na cestování, se snadno přenáší. Vázání, které umožňuje otevření na plocho, a odolný obal zajišťují dlouhou životnost, díky čemuž je oblíbený mezi profesionály, spisovateli a kreativními lidmi.
Nejlepší vlastnosti diáře Hobonichi Techo
- Zaznamenávejte své nápady díky kompaktnímu, ale prostornému designu pro poznámky, náčrtky a plány.
- Nechte se inspirovat každodenními motivačními citáty, od upřímné moudrosti po lehký humor.
- Pište s lehkostí – vázání, které umožňuje otevřít knihu naplocho, udržuje stránky otevřené bez potíží.
- Přizpůsobte si svůj diář bonusovými stránkami pro seznamy knih, cíle a reflexe.
Omezení diáře Hobonichi Techo
- Menší mřížky mohou být obtížné pro osoby s větším rukopisem.
- Překlady některých japonských stránek mohou být omezené.
Ceny diářů Hobonichi Techo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze diářů Hobonichi Techo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o diáři Hobonichi Techo Planner?
Zde je recenze z Redditu:
Je oblíbený, protože je univerzální. Obsahuje mnoho drobných detailů, jako je tajná linka, hodinové značky na denních stránkách, malý symbol vidličky pro jídlo a zaškrtávací políčka na denních stránkách. V zadní části jsou také bonusové stránky, jako například „moje 100“ nebo „rozhovor se sebou samým“, které je zábavné vyplňovat.
Je oblíbený, protože je univerzální. Obsahuje mnoho drobných detailů, jako je tajná linka, hodinové značky na denních stránkách, malý symbol vidličky pro jídlo a zaškrtávací políčka na denních stránkách. V zadní části jsou také bonusové stránky, jako například „moje 100“ nebo „rozhovor se sebou samým“, které je zábavné vyplňovat.
6. Denní plánovač Day Designer (nejlepší pro strukturované plány s časovými bloky)
Snažíte se skloubit osobní povinnosti, vedlejší práci a práci na plný úvazek? Systém denního plánování vám pomůže mít vše pod kontrolou, a přesně to vám nabízí Day Designer.
Díky rozložení jedné stránky na jeden den vám tento diář umožní naplánovat si rozvrh, stanovit priority tří nejdůležitějších úkolů a zaznamenávat si poznámky nebo postřehy. Navíc jeho elegantní design obálky – květinové vzory, pruhy a jednobarevné provedení – dodá vašemu pracovnímu prostoru nádech sofistikovanosti.
Nejlepší funkce denního plánovače Day Designer
- Zobrazte si své dny pomocí systému denního plánování, který je k dispozici ve dvou velikostech a s různými rozsahy dat.
- Zjednodušte rozhodování pomocí vestavěných podnětů pro stanovení priorit a reflexi.
- Snižte mentální zátěž díky speciálnímu prostoru pro vděčnost, poznámky a stanovení cílů.
- Zůstaňte po celý rok organizovaní díky odolným obálkám, spirálové vazbě a silnému papíru, který nepropouští inkoust.
Omezení denního plánovače Day Designer
- Objemnější díky denním stránkám pro celý rok
- Vyšší cena ve srovnání se základními diáři
Ceny denních plánovačů Day Designer
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze denního plánovače Day Designer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o denním plánovači Day Designer?
Zde je recenze z Amazonu:
Tento diář jsem si koupila na doporučení kamarádky. Nemohla jsem se rozhodnout mezi tvrdou a měkkou vazbou. Jsem moc ráda, že jsem si vybrala měkkou vazbu. Je pevná a velmi dobře zpracovaná. Tento diář předčil moje očekávání. Líbí se mi rozvržení denního plánování a měsíce s kartami. Je trochu objemný, ale stojí to za to, protože se nemusím bát, že se mi během prvních několika měsíců roztrhne obal diáře.
Tento diář jsem si koupila na doporučení kamarádky. Nemohla jsem se rozhodnout mezi tvrdou a měkkou vazbou. Jsem moc ráda, že jsem si vybrala měkkou vazbu. Je pevná a velmi dobře zpracovaná. Tento diář předčil moje očekávání. Líbí se mi rozvržení denního plánování a měsíce s kartami. Je trochu objemný, ale stojí to za to, protože se nemusím bát, že se mi během prvních několika měsíců roztrhne obal diáře.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované strategie řízení času.
Většina nástrojů pro správu pracovních postupů však zatím nenabízí robustní integrované funkce pro správu času nebo stanovení priorit, což brání efektivnímu stanovení priorit.
Funkce plánování a sledování času založené na umělé inteligenci ClickUp vám pomohou proměnit tyto odhady v rozhodnutí založená na datech. Dokonce navrhuje optimální časové okno pro soustředění se na úkoly. Vytvořte si vlastní systém řízení času, který se přizpůsobí vašemu stylu práce!
7. Passion Planner (nejlepší diář zaměřený na vizi)
Passion Planner kombinuje reflexi, stanovení cílů a plánování do jednoho výkonného nástroje. Jeho funkce „Passion Roadmap“ vám pomůže rozdělit dlouhodobé cíle na čtvrtletní, měsíční a týdenní milníky, abyste vždy věděli, co vás čeká.
Je k dispozici v papírové i digitální podobě, takže se přizpůsobí různým pracovním postupům. Značka také podporuje silný smysl pro komunitu prostřednictvím zdrojů, akcí a iniciativ zaměřených na dopad, které vám pomohou zůstat inspirovaní.
Nejlepší vlastnosti diáře Passion Planner
- Plynule přepínejte mezi denním a týdenním formátem v jednom diáři.
- Využijte více než 40 přizpůsobitelných šablon pro práci, osobní rozvoj nebo kreativní projekty.
- Sledujte své návyky důsledně – monitorujte rutiny, wellness a péči o sebe pomocí integrovaných kontrolních bodů.
- Upravte si dlouhodobé cíle pomocí stránek s návodem k čtvrtletní a roční reflexi.
Omezení Passion Planner
- Pro ty, kteří preferují otevřené plánování, může být příliš strukturovaný.
- Nastavení a přizpůsobení procesu stanovování cílů vyžaduje čas.
Ceny diářů Passion Planner
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Passion Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Passion Planner?
Zde je recenze z Trustpilot:
Passion Planner používám už 4 roky. Zkoušela jsem i jiné značky, ale vždy se k němu vracím! Nejvíc se mi líbí materiál papíru, týdenní rozvržení a prázdné stránky s tečkami na konci.
Passion Planner používám už 4 roky. Zkoušela jsem i jiné značky, ale vždy se k němu vracím! Nejvíc se mi líbí materiál papíru, týdenní rozvržení a prázdné stránky s tečkami na konci.
8. Týdenní diář Moleskine (nejlepší z hlediska odolnosti a nadčasového designu)
Moleskine je synonymem pro kvalitní zápisníky a jeho řada týdenních plánovačů tuto tradici udržuje. Tyto plánovače, známé svými ikonickými obaly a elastickými uzávěry, jsou ideální pro minimalisty, kteří chtějí spolehlivý týdenní přehled.
Rozvržení obvykle zobrazuje týden na levé stránce a linkovanou stránku pro poznámky, náčrtky nebo brainstorming na pravé straně. Tento přístup vám poskytuje dostatek prostoru pro plánování nebo zapisování nápadů – ideální pro plánování projektů, shrnutí schůzek nebo volné psaní deníku.
Nejlepší vlastnosti týdenního diáře Moleskine
- Přizpůsobte si své plány, události, připomenutí a schůzky pomocí přiložených samolepek.
- Vyberte si z několika velikostí a variant obalů, od klasických pevných vazeb po flexibilní měkké obaly.
- Udělejte udržitelnou volbu s ekologickými materiály s certifikátem FSC.
- Propojte papír a digitální technologie pomocí nástrojů Moleskine Smart a oceněné aplikace Flow.
Omezení týdenního plánovače Moleskine
- Kvalita papíru nemusí vyhovovat všem typům per bez mírného rozmazání.
- Omezené funkce pro stanovení cílů nebo sledování návyků
Ceny týdenních diářů Moleskine
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze týdenního diáře Moleskine
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔎 Tip pro profesionály: Zajímá vás, jak používat AI pro každodenní úkoly jako profesionál? S ClickUp Brain můžete zefektivnit svůj pracovní postup a snadno zvýšit produktivitu!
Takto vám pomůže:
- ⚡Mějte přehled o termínech díky souhrnům a zprávám generovaným umělou inteligencí.
- ✍️ Vylepšujte obsah, navrhujte e-maily a generujte nápady s pomocí umělé inteligence.
- 📊 Snadno synchronizujte úkoly, plány a dokumentaci
- 🎙️ Proměňte myšlenky v činy díky okamžitému přepisu a poznámkám založeným na umělé inteligenci.
9. Blue Sky Planner (nejlepší cenově dostupný týdenní plánovač)
Potřebujete diář, který je jednoduchý, stylový a cenově dostupný? Diář Blue Sky Planner je oblíbený mezi studenty, profesionály a lidmi, kteří si stanovují cíle a chtějí praktickou organizaci bez vysoké cenovky.
Prodává se v hlavních obchodech s řemeslnými potřebami a u online prodejců a nabízí řadu měsíčních, týdenních a denních formátů, které vyhovují různým stylům plánování. Ať už potřebujete strukturovaný diář nebo otevřený layout pro kreativní plánování, Blue Sky vám usnadní organizaci.
Nejlepší vlastnosti diáře Blue Sky Planner
- Najděte si ten pravý pro vás z několika formátů navržených pro různé potřeby plánování.
- Díky spirálové vazbě a plochému designu můžete stránky snadno listovat.
- Díky vestavěným referenčním kalendářům a prostorným sekcím pro poznámky už nikdy nezmeškáte žádný termín.
- Získejte kvalitní organizaci za nízkou cenu – ideální pro plánovače s omezeným rozpočtem.
Omezení plánovače Blue Sky Planner
- Postrádá pokročilé nástroje pro produktivitu, jako je časové blokování.
- Přizpůsobitelné, i když ne tak luxusní jako diáře vyšší třídy.
Ceny diářů Blue Sky Planner
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze diáře Blue Sky Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Blue Sky Planner?
Zde je recenze z Amazonu:
Plánovače Bluesky kupuji už delší dobu – jsou nejlepší. Prostor pro psaní je akorát na týdenní a měsíční úkoly. Líbí se mi jejich design a odolnost, vydrží mi celý rok. Celkově skvělý produkt!
Plánovače Bluesky kupuji už delší dobu – jsou nejlepší. Prostor pro psaní je akorát na týdenní a měsíční úkoly. Líbí se mi jejich design a odolnost, vydrží mi celý rok. Celkově skvělý produkt!
💡 Tip pro profesionály: Být organizovaný je skvělé, ale být vždy o krok napřed? To je teprve opravdová flexibilita. Zbavte se papírového nepořádku a přejděte na digitální plánovač, který slouží zároveň jako software pro správu úkolů. Zachycujte, organizujte a realizujte své nápady – vše na jednom místě – aby vám nic neuniklo.
10. The Panda Planner (nejlepší plánovač založený na vědeckých poznatcích)
Plánovač Panda Planner je navržen tak, aby přecvičil váš mozek na úspěch. Vychází z pozitivní psychologie a neurovědy a jde nad rámec time managementu, aby vám pomohl vybudovat lepší návyky, zůstat motivovaní a zvýšit štěstí.
Podporuje holistický přístup k produktivitě kombinací každodenní vděčnosti, stanovení priorit a reflexe. Ať už dáváte přednost týdennímu nebo dennímu plánovači, Panda Planner zajistí, že každý úkol přispěje k větší vizi pohody a dlouhodobého úspěchu.
Nejlepší vlastnosti diáře Panda Planner
- Vytvořte si účinné rutiny s integrovanými podněty k vděčnosti a pozitivnímu myšlení.
- Zůstaňte na správné cestě díky strukturovaným ranním a večerním kontrolám.
- Rozdělte si cíle efektivně na zvládnutelné úkoly, abyste předešli vyhoření.
- Snadno se vypořádáte s rozptýleními tím, že se soustředíte na jasný seznam denních priorit.
Omezení diáře Panda Planner
- Pokud dáváte přednost flexibilnějšímu formátu, může se vám rozvržení zdát repetitivní.
- Menší denní prostor není vhodný pro rozsáhlé seznamy úkolů.
Ceny diářů Panda Planner
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze diáře Panda Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o diáři The Panda Planner?
Zde je recenze z Amazonu:
Plánovač Panda Planner je ideální pro sledování denních úkolů, stanovení cílů a správu návyků. Formát bez data umožňuje flexibilní použití, zatímco rozvržení usnadňuje stanovení priorit v práci, doma i v osobním životě. Sledování návyků je skvělá funkce pro udržení konzistence, zejména pro správu ADHD. Pevná vazba zvyšuje odolnost a velikost je ideální pro nošení s sebou.
Plánovač Panda Planner je ideální pro sledování denních úkolů, stanovení cílů a správu návyků. Formát bez data umožňuje flexibilní použití, zatímco rozvržení usnadňuje stanovení priorit v práci, doma i v osobním životě. Sledování návyků je skvělá funkce pro udržení konzistence, zejména pro správu ADHD. Pevná vazba zvyšuje odolnost a velikost je ideální pro nošení s sebou.
💡 Tip pro profesionály: Tradiční diáře slibují strukturu, ale pro studenty (nebo kohokoli) s ADHD jsou spíše na škodu než k užitku. Pevné rozvržení a přeplněné stránky často přidávají další stres. Místo toho, abyste se snažili vynutit systém, který vám nesedí, naučte se, jak si s ADHD vytvořit rutinu – pomocí flexibilních strategií, které pracují s vaším mozkem, ne proti němu.
11. Erin Condren LifePlanner (nejlepší barevný a přizpůsobitelný diář)
Pokud máte rádi strukturu, kreativitu a personalizaci, Erin Condren LifePlanner je pro vás tou správnou volbou. Tento diář, známý svými živými vzory, vysoce kvalitními materiály a nekonečnými možnostmi přizpůsobení, spojuje funkčnost s osobním stylem.
Nabízí týdenní, měsíční a habit tracker rozvržení, samolepky, barevné obaly a personalizované sekce. Tento plánovač je ideální pro zaneprázdněné profesionály a kreativní plánovače, kteří chtějí, aby jejich diáře byly stejně jedinečné jako jejich rozvrhy.
Nejlepší vlastnosti diáře Erin Condren LifePlanner
- Přizpůsobte si svůj diář pomocí vyměnitelných obalů, samolepek a barevně odlišených rozvržení.
- Vyberte si formát – horizontální, vertikální nebo hodinové týdenní rozvržení.
- Plánujte chytřeji díky vestavěným stránkám pro stanovení cílů, sledování návyků a poznámkám.
- Užijte si prémiovou kvalitu papíru navrženou pro plynulé psaní a minimální prosakování.
Omezení diáře Erin Condren LifePlanner
- Dražší než standardní diáře kvůli použitým špičkovým materiálům a možnosti přizpůsobení
- Pro ty, kteří preferují minimalistické diáře, může být tento diář příliš objemný.
Ceny diářů Erin Condren LifePlanner
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze diáře Erin Condren LifePlanner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o diáři Erin Condren LifePlanner?
Zde je recenze z Redditu:
Mám jeden EC LifePlanner v práci a jeden doma, abych nemusela nosit tolik věcí s sebou. Používám kartonový kalendář/plánovač, do kterého si zapisuji věci, když nejsem doma, a pak si je poznamenám do příslušného EC Planneru. Vyzkoušela jsem mnoho jiných, ale vrátila jsem se k Erin Condren. Miluji jejich plánovače.
Mám jeden EC LifePlanner v práci a jeden doma, abych nemusela nosit tolik věcí s sebou. Používám kartonový kalendář/plánovač, do kterého si zapisuji věci, když nejsem doma, a pak si je poznamenám do příslušného EC Planneru. Vyzkoušela jsem mnoho jiných, ale vrátila jsem se k Erin Condren. Miluji jejich plánovače.
12. Class Tracker Ultimate Student Planner (nejlepší akademický diář pro začínající studenty)
Zvládáte úkoly, zkoušky a mimoškolní aktivity? Plánovač Class Tracker Ultimate Student Planner je navržen tak, aby studentský život byl zvládnutelný a bez stresu. Strukturované rozvržení pro studijní povinnosti, termíny a osobní závazky udržuje vše organizované na jednom místě.
Každé vydání je určeno pro různé akademické úrovně. Ať už jste student střední školy, který potřebuje sledovat předměty, nebo student vysoké školy, který spravuje flexibilní rozvrhy, tento diář vám pomůže zůstat soustředěný, vyvážený a včas splnit termíny.
Nejlepší funkce diáře Class Tracker Ultimate Student Planner
- Skládejte akademické povinnosti, aktivity a péči o sebe sama díky stránkám věnovaným zkouškám, projektům, mimoškolním aktivitám a sledování zdraví.
- Plánujte si velké cíle pomocí strukturovaných měsíčních nebo týdenních stránek.
- Vyberte si formát – vysokoškolská edice je k dispozici v datované i nedatované verzi.
- Přidejte logo a barvy své školy a přizpůsobte si obálky diářů.
Omezení plánovače Class Tracker Ultimate Student Planner
- Není tak přizpůsobitelný pro neakademické účely.
- Nabízí omezenou škálu designů, což nemusí vyhovovat těm, kteří hledají estetičtější možnosti.
Ceny diáře Class Tracker Ultimate Student Planner
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze diáře Class Tracker Ultimate Student Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Class Tracker Ultimate Student Planner?
Zde je recenze z Amazonu:
Tento diář je pro mě jako studentku prvního ročníku vysoké školy ideální. Pomáhá mi udržovat pořádek a díky tomu, že si ho mohu přizpůsobit podle svých představ, mám větší motivaci plnit své úkoly. Je sice trochu dražší, ale za tu cenu je velmi užitečný.
Tento diář je pro mě jako studentku prvního ročníku vysoké školy ideální. Pomáhá mi udržovat pořádek a díky tomu, že si ho mohu přizpůsobit podle svých představ, mám větší motivaci plnit své úkoly. Je sice trochu dražší, ale za tu cenu je velmi užitečný.
➡️ Číst více: Nejlepší bezplatné šablony Excel pro sledování návyků, které maximalizují produktivitu
13. Leuchtturm1917 Dotted Notebook (nejlepší plánovač ve stylu bullet journal)
Ačkoli nejde o tradiční diář, Leuchtturm1917 Dotted Notebook je prázdné plátno pro milovníky bullet journalů. Stránky s tečkovanou mřížkou vám umožní navrhnout si zcela personalizovaný diář – od denních nebo týdenních rozvrhů po sledování návyků, záznamy o náladě a sekce se seznamem úkolů.
Pevná vazba, rejstřík a očíslované stránky usnadňují organizaci. Navíc jeho design zajišťuje snadnou orientaci, přizpůsobení a dlouhodobou použitelnost. Ať už si plánujete cíle nebo sledujete rutiny, tento zápisník vám poskytne naprostou tvůrčí svobodu.
Nejlepší vlastnosti tečkovaného zápisníku Leuchtturm1917
- Přizpůsobte si rozvržení pomocí flexibilního formátu s tečkovanou mřížkou, linkami nebo čistým formátem.
- Efektivně třídějte pomocí vestavěného obsahu a očíslovaných stránek.
- Rychlá orientace díky dvěma záložkám a praktické zadní kapse.
- Sledujte své cíle a návyky pomocí předem připravených stránek pro sledování a šablon bullet journalů.
Omezení tečkovaného zápisníku Leuchtturm1917
- Nastavení systému plánovače vyžaduje čas.
- Chybí mu předtištěný kalendář nebo předdefinovaná struktura, takže je nutné plánování nastavit ručně.
Ceny tečkovaných zápisníků Leuchtturm1917
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze tečkovaného zápisníku Leuchtturm1917
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o tečkovaném zápisníku Leuchtturm1917?
Zde je recenze z Redditu:
Ten můj se mi moc líbí. Je velmi dobře zpracovaný. Občas se objeví nějaké šmouhy, ale to je tím, že píšu mokrými pery. Myslím, že rozhodně stojí za to!
Ten můj se mi moc líbí. Je velmi dobře zpracovaný. Občas se objeví nějaké šmouhy, ale to je tím, že píšu mokrými pery. Myslím, že rozhodně stojí za to!
14. Muji Monthly Planner (nejlepší plánovač pro jednoduchý měsíční přehled)
Muji je známá svým minimalistickým designem a ekologickým přístupem, a její řada měsíčních diářů není výjimkou. Jsou vyrobeny z recyklovaného nebo zodpovědně získaného papíru, eliminují nepořádek a zároveň poskytují dostatek prostoru pro schůzky, poznámky a důležité termíny.
Díky elegantnímu, lehkému designu a kvalitnímu papíru je diář Muji ideální pro profesionály a studenty, kteří chtějí strukturovaný, ale flexibilní způsob, jak si naplánovat měsíce na první pohled.
Nejlepší vlastnosti měsíčního plánovače Muji
- Zjednodušte si plánování díky přehlednému rozvržení bez rušivých prvků.
- Díky lehké a ultra přenosné konstrukci, která se vejde do každé tašky, jej můžete snadno nosit s sebou.
- Pište hladce na vysoce kvalitním papíře, který zabraňuje prosakování inkoustu.
- Získejte jasný přehled o svém měsíci díky snadno čitelnému kalendáři.
Omezení měsíčního plánovače Muji
- Chybí mu další funkce – žádné sledování návyků, sekce pro stanovení cílů ani doplňky.
- Jeho minimalistický design nemusí být vizuálně inspirativní pro ty, kteří preferují kreativnější rozvržení.
Ceny měsíčních diářů Muji
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze měsíčního diáře Muji
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o měsíčním plánovači Muji?
Zde je recenze z Redditu:
Kdysi jsem měla diář Muji, byl to týdenní horizontální diář a moc se mi líbil. Obal/vnější strana je na dotek velmi příjemná, rozvržení je jednoduché a přehledné, papír je docela hezký (nevím ale, jak je to s prosakováním). Když se podívám na japonské diáře, zdá se, že je nikdo nedoporučuje. Proč? Vždyť cena je taky velmi příznivá.
Kdysi jsem měla diář Muji, byl to týdenní horizontální diář a moc se mi líbil. Obal/vnější strana je na dotek velmi příjemná, rozvržení je jednoduché a přehledné, papír je docela hezký (nevím ale, jak je to s prosakováním). Když se podívám na japonské diáře, zdá se, že je nikdo nedoporučuje. Proč? Vždyť cena je taky velmi příznivá.
15. The Notebook Therapy (nejlepší diář z hlediska estetiky a účelnosti)
Pokud věříte, že plánování by mělo být stejně krásné jako funkční, The Notebook Therapy je pro vás to pravé. Tyto diáře, navržené pro vědomou produktivitu, spojují eleganci s účelností, díky čemuž působí spíše jako památka než jako typický diář.
Od designů inspirovaných Koreou a Japonskem až po speciální textury papíru – každý detail dodává diáři řemeslný nádech. Navíc se The Notebook Therapy zaměřuje na ekologické materiály a používá recyklovaný papír a inkousty na bázi sóji, aby byl zážitek z plánování udržitelný.
Nejlepší funkce aplikace Notebook Therapy
- Obdivujte elegantní obaly inspirované přírodou, které slouží zároveň jako dekorace.
- Zamyslete se nad stránkami věnovanými vděčnosti, deníkovým záznamům a osobnímu růstu.
- Vytvářejte flexibilní rozvržení s tečkovaným nebo mřížkovým formátem.
- Užijte si hladký a vysoce kvalitní papír, který zabraňuje prosakování inkoustu.
Omezení Notebook Therapy
- U mezinárodních objednávek mohou být účtována dovozní cla.
- Zaplaťte prémiovou cenu ve srovnání se standardními diáři.
Ceny Notebook Therapy
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notebook Therapy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o The Notebook Therapy?
Zde je recenze z Redditu:
Vyzkoušela jsem jeden s sametovým obalem, vypadal skvěle a bylo pohodlné ho držet a psát do něj. Kapsa na zadní straně a dvě stužkové záložky jsou užitečné. Nelíbilo se mi však, jak silné byly stránky, je velmi objemný a těžký ve srovnání s jinými zápisníky s podobným počtem stránek. Ráda nosím svůj deník v tašce, takže to bylo zklamání – nedělám žádné umělecké deníky ani nic jiného, co by vyžadovalo silnější stránky.
Vyzkoušela jsem jeden s sametovým obalem, vypadal skvěle a dobře se držel a psalo se do něj. Kapsa na zadní straně a dvě stužkové záložky jsou užitečné. Nelíbilo se mi ale, jak silné byly stránky, je velmi objemný a těžký ve srovnání s jinými zápisníky s podobným počtem stránek. Ráda nosím svůj deník v tašce, takže to bylo zklamání – nedělám žádné umělecké deníky ani nic jiného, co by vyžadovalo silnější stránky.
🧠 Zajímavost: Krásně navržený diář pro zvýšení produktivity neslouží jen k organizaci – je to promyšlený a stylový dárek, který motivuje po celý rok. Potřebujete více nápadů? Prohlédněte si tohoto průvodce vánočními dárky!
Zvláštní uznání
- Sunsama : Digitální plánovač produktivity, který kombinuje časové rozvržení s hlubokým soustředěním na práci. Synchronizujte úkoly, kalendáře a priority bez námahy pro promyšlené plánování.
- Habitica : Produktivita se snoubí s hraním! Plňte úkoly, získávejte odměny a vylepšujte své návyky v systému inspirovaném RPG.
- Todoist : Elegantní aplikace pro správu úkolů využívající umělou inteligenci. Stanovte priority úkolů, automatizujte plánování a soustřeďte se díky chytrým připomenutím.
➡️ Číst více: Nejlepší software pro sledování času
Zvyšte svou produktivitu a vylepšete své plánování s ClickUp
Skutečná produktivita není jen o plánování – je to o vytvoření systému, který se přizpůsobí vašemu pracovnímu toku a udrží vás v pohybu vpřed. Ať už plánujete denní úkoly, stanovujete dlouhodobé cíle nebo žonglujete s více projekty, strukturovaný přístup dělá velký rozdíl.
V tomhle je ClickUp jasný lídr! Jako aplikace pro všechno, co se týká práce, ClickUp kombinuje správu úkolů, sledování návyků a snadnou spolupráci v jedné elegantní platformě. Zkroťte své seznamy úkolů, plánujte projekty a slaďte každý detail (a kolegu) – žádné další nástroje nejsou potřeba.
Jste připraveni opustit běžné plánování a přejít k snadné produktivitě? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!