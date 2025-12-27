15 nejlepších bezplatných nástrojů pro průzkumy, které byste měli používat v roce 2026

Můžete provést perfektní průzkum a přesto se nic nedozvědět.
Týmy neustále shromažďují zpětnou vazbu, ale výsledky příliš často zůstávají v tabulce nebo na dashboardu bez dalšího zpracování.
Dnešní bezplatné nástroje pro průzkumy to napravují. Nabízejí logické skoky, branding a analýzy v reálném čase bez platebních bran, které je dříve blokovaly.
Tento průvodce rozebírá 15 nejlepších bezplatných nástrojů pro průzkumy, které vám pomohou rychle proměnit odpovědi v praktická rozhodnutí.
Než se pustíme do podrobností, pojďme se rychle podívat na nejlepší nástroje pro průzkumy.
Přehled nejlepších bezplatných online nástrojů pro průzkumy
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Produktové týmy, HR, marketing a mezifunkční týmy spravující více vstupních formulářů Velikost týmu: Solo → Enterprise
|Sbírejte odpovědi, spouštějte pracovní postupy, využívajte poznatky umělé inteligence, přizpůsobte si branding, vkládejte formuláře, sjednoťte pracovní prostor.
|Navždy zdarma, možnost přizpůsobení pro podniky
|Google Forms
|Rychlé, jednoduché interní průzkumy, kvízy ve třídě a plánování akcí Velikost týmu: Jednotlivci → Malé týmy
|Vkládání formulářů, zamíchání otázek, omezení přístupu, omezení odpovědí, zkratky
|Zdarma
|SurveyPlanet
|Vzdělavatelé, neziskové organizace a začínající podniky, které provádějí časté cykly zpětné vazby Velikost týmu: Malý → Střední
|Neomezený počet otázek/odpovědí, šablony, vícejazyčné, anonymní odpovědi, dvojitý náhled
|Placené tarify od 20 $/měsíc
|Tally
|Tvůrci, startupy a samostatní profesionálové, kteří chtějí minimalistické, elegantní formuláře Velikost týmu: Samostatní → Malé týmy
|Blokový editor, žádné vodoznaky, neomezený počet odpovědí, vlastní domény, skrytá pole, Stripe, ochrana heslem
|Placené tarify od 29 $/měsíc
|Jotform
|Týmy ve zdravotnictví, školství a podnikové sféře, které potřebují strukturovaný sběr dat s dokonalou přesností Velikost týmu: SMB → Enterprise
|Více než 10 000 šablon, podmíněná logika, platby, HIPAA, elektronické podpisy, offline režim, více než 100 integrací
|Placené tarify od 39 $/měsíc
|SurveyMonkey
|HR, marketingové a produktové týmy provádějící formální výzkum nebo průzkumy zaměřené na dodržování předpisů Velikost týmu: všechny velikosti
|Analýza sentimentu, sdílení QR/SMS, benchmarky, logika bodování, vícejazyčnost, přístup na základě rolí
|Placené tarify od 18 $/měsíc
|Typeform
|Marketingoví pracovníci, designéři a tvůrci, kteří potřebují propracované, interaktivní průzkumy v souladu se značkou Velikost týmu: Solo → Střední
|Rozhraní s jednou otázkou, logické skoky, vyvolání odpovědí, částečné ukládání, vkládání, VideoAsk
|Placené tarify od 29 $/měsíc
|Zoho Survey
|Týmy, které již pracují v ekosystému Zoho Velikost týmu: SMB → Enterprise
|Nativní integrace Zoho, soulad s GDPR, vícejazyčnost, offline režim, bodování, spouštěče e-mailů, křížové tabulky
|Placené tarify od 6 $/měsíc
|Cognito Forms
|Provozní týmy, účetní a terénní pracovníci, kteří potřebují dynamické datové formuláře s velkým množstvím výpočtů Velikost týmu: SMB → střední
|Předvyplněná data, opakované sekce, šifrované úložiště, zabezpečené portály, soubory PDF, pokročilé výpočty
|Placené tarify od 19 $/měsíc
|forms. app
|Malé podniky + freelancerové, kteří potřebují formuláře přizpůsobené pro mobilní zařízení Velikost týmu: Solo → SMB
|Design zaměřený na mobilní zařízení, objednávkové formuláře, schvalování, push notifikace, kalkulačky, responzivní šablony
|Placené tarify od 25 $/měsíc
|Qualtrics
|Podniky a výzkumné týmy provádějící pokročilé studie CX/EX/trhu Velikost týmu: Podnik
|Složitá logika, větvení, vložená data, sdílení přes více kanálů, analýza pomocí umělé inteligence, řídicí panely, integrace SAP/Salesforce
|Ceny na míru
|LimeSurvey
|Akademické a veřejné týmy s technickými dovednostmi a omezeným rozpočtem Velikost týmu: SMB → Enterprise
|Open-source, vlastní hosting, vícejazyčný, logické skriptování, offline režim, export SPSS/R, správa panelů
|Placené tarify od 9 $/měsíc
|Sogolytics
|Týmy v oblasti lidských zdrojů, zdravotnictví, financí a státní správy, které vyžadují přísnou bezpečnost a dodržování předpisů Velikost týmu: Střední → Velká společnost
|Podniková bezpečnost, 360° zpětná vazba, benchmarking, pracovní postupy, řídicí panely, šifrování, auditní stopy
|Placené tarify od 25 $/měsíc
|SoSci Survey
|Výzkumníci v oboru psychologie, vzdělávání a sociálních věd Velikost týmu: akademická sféra
|Skriptová logika, randomizace, kvóty, řízený přístup, soulad s předpisy EU, akademické integrace
|Placené tarify od 57 $/měsíc
|Formbricks
|Týmy SaaS + vývojáři s prioritou ochrany soukromí, kteří shromažďují zpětnou vazbu v aplikaci Velikost týmu: Startup → Enterprise
|Mikroprůzkumy v aplikaci, vlastní hosting, soulad s GDPR/CCPA, sledování relací, SDK, analýza AI, neomezený počet míst
|Placené tarify od 49 $/měsíc
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v bezplatných nástrojích pro průzkumy?
Bezplatný nemusí znamenat omezený – zejména pokud sbíráte zpětnou vazbu, která ovlivňuje rozhodnutí. Při výběru spolehlivého bezplatného softwaru pro průzkumy se zaměřte na následující aspekty:
- Vysoké nebo neomezené limity otázek: Vyhněte se nástrojům, které omezují počet otázek, které můžete položit.
- Přizpůsobitelný design a branding: Upravujte barvy, loga a fonty bez vodoznaků.
- Logické větvení a vzorce přeskočení: Klást chytřejší otázky na základě předchozích odpovědí
- Možnosti exportu a analytika: Získejte přístup k nezpracovaným datům a dashboardům, abyste mohli výsledky lépe pochopit.
- Rozložení přizpůsobené pro mobilní zařízení: Zajistěte, aby průzkumy a formuláře vypadaly skvěle na jakémkoli zařízení.
- Žádné vynucené reklamy ani loga: Udržujte prostředí čisté a bez rušivých prvků.
- Integrace nástrojů: Snadná synchronizace s Google Sheets, Slack, CRM a dalšími aplikacemi.
- Velkorysé datové limity: Některé nástroje omezují počet odpovědí nebo úložiště dat v bezplatných tarifech.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: přehledný editor šetří čas a snižuje tření.
Správný nástroj usnadňuje vytváření, sdílení a práci s průzkumy, aniž byste se příliš brzy dostali k placeným funkcím.
15 nejlepších bezplatných nástrojů pro průzkumy
Nyní, když víte, co hledat, pojďme se podívat na nástroje, které splňují vaše požadavky:
1. ClickUp (nejlepší pro formuláře integrované do pracovních postupů)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Jeho integrovaná funkce ClickUp Forms neslouží jen ke sběru odpovědí v průzkumech, ale také k zahájení akce.
Můžete vytvářet formuláře pro cokoli, od získávání potenciálních zákazníků a hlášení chyb až po interní požadavky a průzkumy. Každá odpověď se může automaticky stát úkolem, přiřadit správnou osobu, nastavit prioritu na základě odpovědí a spustit následné kroky – není nutné ruční třídění.
Výsledky formulářů se přímo přenášejí do dashboardů ClickUp. Tyto dashboardy obsahují karty AI Insight, prediktivní trendy, upozornění na anomálie a grafy automaticky generované ClickUp Brain.
Výsledky formulářů se přímo přenášejí do dashboardů ClickUp. Tyto dashboardy obsahují karty AI Insight, prediktivní trendy, upozornění na anomálie a grafy automaticky generované ClickUp Brain.
ClickUp Automations přemění odpovědi z formulářů na pracovní postup. V okamžiku, kdy někdo odešle odpověď, lze úkol označit, přesměrovat do správné fáze a předat správné osobě, takže váš tým stráví méně času tříděním a více času odpovídáním.
Například „naléhavé“ příspěvky lze přiřadit konkrétnímu vlastníkovi a automaticky přesunout do fáze priority, zatímco „zpětná vazba“ se přesune do seznamu nevyřízených úkolů k přezkoumání.
Například „naléhavé“ příspěvky lze přiřadit konkrétnímu vlastníkovi a automaticky přesunout do fáze priority, zatímco „zpětná vazba“ se přesune do seznamu nevyřízených úkolů k přezkoumání.
Místo ručního nastavování spouštěčů a podmínek můžete automatizaci popsat v běžné angličtině – „Když je odpověď v průzkumu označena jako urgentní, přiřaďte ji CX a přidejte termín splnění“ – a ClickUp Brain za vás vytvoří celý pracovní postup.
Formuláře lze snadno přizpůsobit vaší vlastní značce a podporují nahrávání souborů, jako jsou screenshoty nebo videa. Můžete také přijímat veřejné nebo anonymní příspěvky – což je skvělé pro zpětnou vazbu od zákazníků nebo pulzní průzkumy – a integrovat je s nástroji, jako jsou CRM, e-mailové platformy nebo databáze, prostřednictvím Zapier nebo Make.
⭐ Změna pravidel hry
Pokročilé funkce umělé inteligence ClickUp – ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT a Super Agents – z něj dělají vynikající volbu pro správu průzkumů. Většina nástrojů pro průzkumy se zastaví u „shromažďování zpětné vazby“. Skutečným vítězstvím je přeměna odpovědí na rozhodnutí a jejich následné provedení, aniž byste museli cokoli exportovat nebo někoho nahánět.
- Rychle přeměňte nezpracované odpovědi na čitelnou zprávu: Pomocí ClickUp Brain můžete během několika sekund shrnout dokument a vytáhnout klíčové body, takže vaše zjištění budou jasná a ihned sdíletelná.
- Získejte analýzu a směrování v jednom toku: ClickUp AI Agents dokáže konsolidovat zpětnou vazbu, provádět analýzu sentimentu a generovat analytické zprávy, poté směrovat výsledky správným vlastníkům.
- Proměňte „poznatky“ automaticky v „práci“: Stejní agenti mohou na základě výsledků průzkumu vytvářet následné úkoly a pokračovat v jejich plnění, takže po sepsání zprávy nic nezůstane ležet ladem.
- Informujte všechny bez ručního vytváření souhrnů: Automatizovaný AI agent pro vytváření souhrnů dokáže převést průběžné vstupy do stručných souhrnů, takže zúčastněné strany zůstávají informovány s mnohem menšími náklady na reportování.
Zde je ukázka ClickUp BrainGPT @work👇
AI tím ale nekončí; můžete prohledávat formuláře, odpovědi, úkoly, dokumenty, chaty, dashboardy a přílohy během několika sekund. ClickUp Enterprise Search automaticky načítá kontext z celého vašeho pracovního prostoru, takže nikdy neztratíte přehled o tom, jak váš tým pracuje s daty z průzkumů.
To vše přináší skutečné výsledky. Týmy používající ClickUp ušetří až hodinu práce na zaměstnance denně, což vede k 12% zvýšení efektivity.
Organizace jako Stanley Securities zkrátily čas potřebný pro vytváření reportů o více než 50 % díky pracovním postupům propojeným s formuláři, které umožňují přístup k datům a jejich využití.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazte vlastníky formulářů, počet odeslaných formulářů a připojené pracovní postupy z centralizovaného centra formulářů.
- Začněte s předem připravenými šablonami pro zpětnou vazbu, IT požadavky a přijímání – nebo si vytvořte vlastní s úplnou kontrolou nad rozvržením, logikou a spouštěči pracovních postupů.
- Formuláře můžete sdílet prostřednictvím odkazu nebo je vložit do webových stránek, wiki nebo portálů – ideální pro centra nápovědy, vstupní stránky nebo případy použití zaměřené na klienty.
- Pomocí rozevíracích nabídek, nahrávání souborů, dat, hodnocení a dalších funkcí můžete vytvářet formuláře pro hlášení chyb, zpětnou vazbu, potvrzení účasti a další.
- Mapujte odpovědi z průzkumu do polí, jako je region nebo dopad na tržby, pro snazší filtrování, reportování a segmentaci dashboardu.
- Nový Forms Hub vám poskytuje kontrolu na podnikové úrovni nad přístupem k formulářům, oprávněními, analytikou a viditelností odeslaných formulářů. Můžete sledovat objem odpovědí, kontrolovat, kdo může prohlížet nebo upravovat data formulářů, a vkládat formuláře do externích nebo interních portálů s přísnější správou.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být křivka učení mírně vysoká.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
Clickup na počítači je úžasně snadný na používání a intuitivní, s novými vestavěnými ovládacími prvky AI, které vám pomohou, pokud se někdy ztratíte. Schopnost vytvářet formuláře, spravovat úkoly, položky kalendáře a schůzky dělá z ClickUp absolutní nutnost pro každou rostoucí malou firmu. Navíc nová funkce chatu činí externí chatovací aplikace jako Slack nebo Teams zastaralými a zbytečnými pro ty, kteří chtějí snížit počet aplikací, které používají.
Clickup na počítači je úžasně snadný na používání a intuitivní, s novými vestavěnými ovládacími prvky AI, které vám pomohou, pokud se někdy ztratíte. Schopnost vytvářet formuláře, spravovat úkoly, položky kalendáře a schůzky dělá z ClickUp absolutní nutnost pro každou rostoucí malou firmu. Navíc nová funkce chatu činí externí chatovací aplikace jako Slack nebo Teams zastaralými a zbytečnými pro ty, kteří chtějí snížit počet aplikací, které používají.
2. Google Forms (nejlepší pro rychlé a jednoduché průzkumy)
Pokud již používáte ekosystém Google, je Google Forms ideální pro uživatele, kteří chtějí vytvářet průzkumy s minimálním nastavením. Jedná se o zcela bezplatný nástroj pro vytváření průzkumů od společnosti Google.
Díky jednoduchému rozhraní bez nutnosti programování a nativní integraci s nástroji Google Workspace je tento nástroj ideální pro interní zpětnou vazbu, průzkumy spokojenosti zákazníků, testy ve třídě nebo plánování akcí. Můžete začít okamžitě pomocí předem připravených šablon nebo vytvořit dotazník od základu pomocí základních typů otázek, jako jsou otázky s výběrem odpovědí, rozevírací nabídky a krátké odpovědi.
Nejlepší funkce Google Forms
- Vytvořte průzkum v Google Forms a přímo jej vložte na webové stránky nebo intranet, aby se účastníci mohli snadněji zapojit.
- Omezte přístup k formulářům na konkrétní uživatele nebo domény pro interní průzkumy.
- Nastavte limity odpovědí a automaticky uzavírejte formuláře po dosažení limitu.
- Používejte klávesové zkratky a nástroje pro rychlé duplikování, abyste urychlili vytváření formulářů.
Omezení Google Forms
- Google Forms nabízí základní podmíněnou logiku zdarma, ale postrádá pokročilou logiku přeskočení, bodování a analytické panely v reálném čase, které najdete v placených nástrojích.
- Nástroje pro vytváření reportů jsou omezené.
Ceny Google Forms
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Forms
- G2: 4,6/5 (Google Workspace, více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Forms?
Recenzent Capterra říká:
Google Forms je užitečné a efektivní řešení pro základní až středně pokročilé potřeby. Nejedná se sice o nejmodernější nástroj, ale pro většinu každodenních úkolů v oblasti lidských zdrojů je dostačující.
Google Forms je užitečné a efektivní řešení pro základní až středně pokročilé potřeby. Nejedná se sice o nejmodernější nástroj, ale pro většinu každodenních úkolů v oblasti lidských zdrojů je dostačující.
📮 ClickUp Insight: Přepínání kontextu tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přecházení mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
3. SurveyPlanet (nejlepší pro neomezené bezplatné průzkumy)
Potřebujete provádět více průzkumů, aniž byste se museli starat o omezení počtu otázek nebo odpovědí? SurveyPlanet vám může pomoci. Jeho velkorysý bezplatný plán nabízí neomezený počet průzkumů, otázek a respondentů. Díky tomu je ideální pro pedagogy, neziskové organizace a začínající podniky, které často provádějí kampaně zaměřené na získávání zpětné vazby.
Nejlepší funkce SurveyPlanet
- Použijte předem připravené šablony průzkumů pro různá témata, jako jsou lidské zdroje, vzdělávání nebo průzkum trhu.
- Pomocí větvení otázek a logiky přeskočení (plán Pro) můžete respondenty vést na základě jejich odpovědí.
- Vytvořte anonymní průzkum v několika jazycích s jasnými ovládacími prvky pro ochranu soukromí.
- Prohlédněte si průzkumy z pohledu účastníka i správce, abyste zkontrolovali jejich průběh a formátování.
Omezení SurveyPlanet
- Bezplatný plán neumožňuje přizpůsobení značky a logické větvení.
- Žádné vestavěné analytické panely – data je nutné ručně kontrolovat nebo exportovat.
Ceny SurveyPlanet
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Enterprise: 350 $/ročně
Hodnocení a recenze SurveyPlanet
- G2: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SurveyPlanet?
Na SurveyPlanet se mi líbí, že nejenže nabízí možnost zjistit, který účastník poskytl kterou zpětnou vazbu, což vám pomůže odstranit nedostatky, ale také zobrazuje data v grafech a vizuálech, takže výsledky jsou snadno přehledné.
Na SurveyPlanet se mi líbí, že nejenže nabízí možnost zjistit, který účastník poskytl kterou zpětnou vazbu, což vám pomůže odstranit nedostatky, ale také zobrazuje data v grafech a vizuálech, takže výsledky jsou snadno přehledné.
💡 Tip pro profesionály: Místo procházení desítek úkolů generovaných průzkumem se prostě zeptejte: „Na co se mám nejprve zaměřit?“ ClickUp Brain analyzuje naléhavost, závislosti a dopad, aby okamžitě odhalil nejdůležitější práci.
4. Tally (nejlepší pro jednoduché formuláře ve stylu Notion)
Díky editoru založenému na blocích je vytváření formulářů v nástroji Tally příjemně jednoduché. Formulář stačí napsat a strukturovat jako dokument – bez nepohodlného přetahování a nepřehledného rozhraní.
I přesto, že je bezplatný, vynechává vodoznaky a poskytuje vám přístup k neomezenému počtu odeslaných dotazníků, vlastním doménám, oznámením o odpovědích a dokonce i klávesovým zkratkám pro zrychlení práce.
Spočítejte nejlepší funkce
- Vytvářejte formuláře okamžitě pomocí editoru Tally, který automaticky převádí to, co napíšete, do strukturovaných otázek.
- Přidejte skrytá pole a vlastní proměnné, abyste mohli personalizovat odpovědi nebo sledovat zdroje doporučení.
- V rámci plánu Pro můžete přímo ve svém formuláři přijímat platby přes Stripe.
- Dostávejte okamžitě e-mailová a Slack oznámení, když je odeslána nová odpověď.
- Vytvořte úvodní otázky pomocí umělé inteligence na základě cíle vašeho průzkumu.
Omezení sčítání
- Nepodporuje složitou logiku průzkumu nad rámec základních podmíněných polí.
- Postrádá vestavěnou analytiku; spoléhá se na integraci s nástroji jako Google Sheets nebo Airtable.
Ceny Tally
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc
- Podnikání: 89 $/měsíc
Sčítání hodnocení a recenzí
- G2: 4,7/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tally?
Recenzent G2 říká:
Dokumentace je komplexní a formulář lze publikovat v několika jazycích, což z něj činí vynikající volbu pro různé typy podniků.
Dokumentace je komplexní a formulář lze publikovat v několika jazycích, což z něj činí vynikající volbu pro různé typy podniků.
🧠 Zajímavost: Net Promoter Score (NPS), vyvinutý Fredem Reichheldem v roce 2003, revolučním způsobem změnil zpětnou vazbu od zákazníků tím, že položil jednu jednoduchou otázku: „Jaká je pravděpodobnost, že nás doporučíte svému příteli?“ Dnes je to jedna z nejčastěji používaných metrik v průzkumu zákaznické zkušenosti.
5. Jotform (nejlepší pro vysoce přizpůsobitelné profesionální formuláře)
Pro týmy, které potřebují pixelově dokonalý design a rozsáhlé funkce, nabízí Jotform jeden z nejvýkonnějších nástrojů pro tvorbu formulářů na trhu. Podporuje více než 10 000 šablon, pokročilou podmíněnou logiku, integraci plateb a soulad s normou HIPAA.
Nástroj pro tvorbu pomocí drag-and-drop umožňuje úplnou kontrolu nad rozvržením, brandingem a chováním formuláře. Můžete vytvořit cokoli od složitých vstupních formulářů až po registrační pracovní postupy se schvalováním, nahráváním souborů a výpočty v reálném čase.
Nejlepší funkce Jotform
- Automatizujte schvalovací pracovní postupy pro kontrolu, přijetí nebo zamítnutí podání pomocí vlastní logiky.
- Integrujte s více než 100 aplikacemi, včetně CRM, projektových nástrojů a cloudových úložišť.
- Nastavte podmíněné e-maily a automatické odpovědi na základě údajů z hodnotících škál průzkumu.
- Shromažďujte elektronické podpisy s právně závaznými poli
- Povolte režim kiosku nebo offline sběr dat pro použití na místě bez připojení k internetu.
- AI přehledy a souhrnné karty, které zdůrazňují klíčové výsledky bez ruční analýzy.
Omezení Jotform
- Někteří uživatelé hlásí, že formuláře se složitou logikou se mohou načítat pomalu.
- Cenové rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi mohou být pro malé týmy příliš velké.
Ceny Jotform
- Starter: Zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Silver: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jotform?
Recenzent Capterra říká:
JotForm se mi opravdu líbí, vytváření formulářů je velmi snadné. Používáme ho k získávání zpětné vazby k událostem a produktům. I když má měsíční limit 100 odeslaných formulářů, bezplatná verze je stále velmi užitečná.
JotForm se mi opravdu líbí, vytváření formulářů je velmi snadné. Používáme ho k získávání zpětné vazby k událostem a produktům. I když má měsíční limit 100 odeslaných formulářů, bezplatná verze je stále velmi užitečná.
👀 Věděli jste, že většina lidí nemá problém vyplňovat průzkumy, pokud věří, že společnost na základě jejich zpětné vazby skutečně podnikne nějaké kroky.
6. SurveyMonkey (nejlepší pro zpětnou vazbu a analýzu na podnikové úrovni)
SurveyMonkey poskytuje pokročilé větvení, vícejazyčnou podporu a podrobné analýzy pro týmy, které se zabývají komplexní analýzou průzkumů. Běžně jej používají týmy v oblasti lidských zdrojů, marketingu a produktů ke sledování trendů a nálad v průběhu času.
Podporuje také srovnání s benchmarky, což firmám umožňuje měřit své výsledky podle standardů v oboru.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Analyzujte otevřené textové odpovědi pomocí analýzy sentimentu a extrakce klíčových slov.
- Rozšiřujte průzkumy prostřednictvím více kanálů, včetně SMS, vložení na webové stránky a QR kódů.
- Přizpůsobte cesty odpovědí pomocí pokročilých logických a bodovacích modelů.
- Umožněte vícejazyčné průzkumy s automatickou správou překladů.
Omezení SurveyMonkey
- Pokročilá analýza AI (sentiment, shlukování) je k dispozici v placených úrovních.
- Možnosti přizpůsobení značky v nižších tarifech jsou omezené.
Ceny SurveyMonkey
- Zdarma
- Team Advantage: 32 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Team Premier: 92 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SurveyMonkey?
Recenzent G2 říká:
SurveyMonkey umožňuje našim netechnicky zaměřeným kolegům vytvořit během několika minut propracované průzkumy přizpůsobené pro mobilní zařízení. Díky bohaté knihovně šablon otázek a logice větvení nemusíme téměř nikdy vytvářet průzkumy od nuly a díky analytickému panelu v reálném čase můžeme sdílet poznatky se zainteresovanými stranami téměř okamžitě….
SurveyMonkey umožňuje našim netechnicky zaměřeným kolegům vytvořit během několika minut propracované průzkumy přizpůsobené pro mobilní zařízení. Díky bohaté knihovně šablon otázek a logice větvení nemusíme téměř nikdy vytvářet průzkumy od nuly a díky analytickému panelu v reálném čase můžeme sdílet poznatky se zainteresovanými stranami téměř okamžitě….
7. Typeform (nejlepší pro interaktivní a designově pokročilé formuláře)
Pro značky, které upřednostňují uživatelský zážitek a design, Typeform používá přehledné rozhraní s jednou otázkou najednou, které připomíná spíše konverzaci než typický průzkum.
Silné logické schopnosti a integrace s nástroji jako HubSpot, Slack a Notion odpovídají jeho vizuální přitažlivosti. Díky tomu je vhodný pro generování potenciálních zákazníků, sběr zpětné vazby, kvízy a onboardingové toky – zejména když záleží především na zapojení do otázek průzkumu uživatelské zkušenosti a míře dokončení.
Nejlepší funkce Typeform
- Navrhujte pomocí logických skoků a výpočtů, abyste přizpůsobili průběh průzkumu v reálném čase.
- Vložte formuláře do webových stránek a zachovejte přitom responzivitu a věrnost designu.
- Automaticky shromažďujte částečné odpovědi a snižte tak dopad odpadu.
- Použijte opakované odpovědi k odkazu na dřívější odpovědi v pozdějších otázkách.
- Integrujte video pomocí VideoAsk pro interaktivní sběr dat tváří v tvář.
Omezení Typeform
- Omezený počet odpovědí v bezplatných a základních tarifech
- Pokročilé funkce pro branding jsou k dispozici pouze u vyšších tarifů.
Ceny Typeform
- Zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Business: 99 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 870 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (920+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Typeform?
Recenzent G2 říká:
Rozhraní je elegantní, snadno použitelné a pro respondenty atraktivní. Podmíněná logika a integrace zajišťují plynulý pracovní postup.
Rozhraní je elegantní, snadno použitelné a pro respondenty atraktivní. Podmíněná logika a integrace zajišťují plynulý pracovní postup.
🧠 Zajímavost: Nástroje pro průzkumy nebyly vždy digitální.
První velký průlom v oblasti sběru dat nastal v roce 1890, kdy Herman Hollerith použil děrné štítky ke zpracování údajů ze sčítání lidu v USA, čímž ušetřil roky ručního sčítání.
Dnešní platformy pro průzkumy založené na umělé inteligenci dělají totéž, ale v úplně jiném měřítku: proměňují surové odpovědi v poznatky během několika sekund namísto měsíců.
8. Zoho Survey (nejlepší pro týmy, které již používají ekosystém Zoho)
Zoho Survey přirozeně zapadá do sady Zoho a nabízí spolehlivou možnost pro týmy, které již používají Zoho CRM, Zoho Campaigns nebo Zoho Analytics.
Je určen pro firmy, které hledají nástroj pro průzkumy střední třídy s dobrými možnostmi přizpůsobení, logikou a reportováním – to vše podpořené nativní integrací do jejich stávajícího stacku.
Nejlepší funkce Zoho Survey
- Spouštějte e-mailové kampaně prostřednictvím Zoho Campaigns na základě výsledků průzkumu.
- Nastavte si křížové tabulky průzkumů a analýzy trendů v rámci Zoho Analytics.
- Pomocí bodování a vlastních proměnných automaticky segmentujte respondenty.
- Sdílejte průzkumy na Facebooku, Twitteru nebo jako vyskakovací okna pro širší dosah.
- Shromažďujte offline odpovědi v mobilních aplikacích, i bez připojení k internetu.
Omezení nástroje Zoho Survey
- Uživatelské rozhraní může působit zastarale ve srovnání s novějšími nástroji.
- Někteří uživatelé hlásí zpomalení výkonu při velkých datových souborech respondentů.
Ceny Zoho Survey
- Zdarma
- Základní: 9 $/měsíc
- Plus: 35 $/měsíc
- Pro: 49 $/měsíc
- Enterprise: 109 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Survey
- G2: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 440 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Survey?
Recenzent Capterra říká:
Skvělý nástroj pro průzkumy, velmi kompletní a přehledný. Doporučuji ho všem uživatelům Zoho One.
Skvělý nástroj pro průzkumy, velmi kompletní a přehledný. Doporučuji ho všem uživatelům Zoho One.
9. Cognito Forms (nejlepší pro pokročilý sběr dat a výpočty)
Cognito Forms je vhodný pro použití i mimo základní zpětnou vazbu, například pro odhady nákladů, registrace událostí nebo interní reportování. Kombinuje logiku formulářů, výpočty a podmíněné formátování, aby podporoval složitější pracovní postupy.
Je obzvláště užitečný pro provozní týmy, účetní a terénní služby, protože umožňuje vytvářet dynamické formuláře založené na datech bez nutnosti programování.
Nejlepší funkce Cognito Forms
- Předvyplňte data z předchozích odeslání, abyste zlepšili uživatelský komfort.
- Pomocí opakujících se sekcí můžete zachytit více záznamů v rámci jednoho odeslání.
- Ukládejte záznamy s šifrováním a přistupujte k nim přes zabezpečené portály.
- Přizpůsobte si soubory PDF pro tisknutelné výstupy, jako jsou účtenky nebo certifikáty.
Omezení Cognito Forms
- Naučit se pokročilé funkce je náročnější než průměr.
- Omezené vizuální možnosti ve srovnání s nástroji jako Typeform
Ceny Cognito Forms
- Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc
- Tým: 39 $/měsíc
- Enterprise: 129 $/měsíc
Hodnocení a recenze Cognito Forms
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Cognito Forms?
Recenzent Capterra říká:
Skvělý a výkonný formulář, integrovaný se Zapierem, díky čemuž mohu sledovat návštěvníky pomocí Google Analytics. Hladký zážitek.
Skvělý a výkonný formulář, integrovaný se Zapierem, díky čemuž mohu sledovat návštěvníky pomocí Google Analytics. Hladký zážitek.
10. forms. app (nejlepší pro mobilní formuláře s automatizací)
Aplikace forms. app, jejíž základem je jednoduchost a mobilita, je ideální pro uživatele, kteří potřebují rychle vytvářet, sdílet a spravovat formuláře, zejména z mobilního zařízení.
Tato softwarová platforma pro automatizaci formulářů také usnadňuje sdílení formulářů prostřednictvím sociálních médií, webových stránek nebo WhatsApp a dokonce umožňuje základní schvalovací toky bez nutnosti technického nastavení.
forms. app nejlepší funkce
- Přijímejte objednávky nebo rezervace prostřednictvím polí produktů
- Automatizujte schvalovací procesy pomocí přizpůsobitelných změn stavu pro odeslané žádosti.
- Sledujte a spravujte odpovědi pomocí push notifikací, abyste měli přehled v reálném čase.
- Využijte pole kalkulačky pro logiku stanovení cen nebo bodování v rámci formuláře.
- Exportujte data z formulářů do podrobných reportů nebo vizuálních dashboardů pro rychlý přehled.
- Získejte pomoc AI při navrhování otázek
formuláře. omezení aplikace
- Podpora vlastních domén je k dispozici pouze u placených tarifů.
- Flexibilita designu je omezenější než u pokročilejších nástrojů pro tvorbu formulářů.
Ceny aplikace forms.
- Zdarma
- Základní: 25 $/měsíc
- Pro: 35 $/měsíc
- Premium: 99 $/měsíc
formuláře. hodnocení a recenze aplikací
- G2: 4,5/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci forms. app?
Recenzent G2 říká:
S aplikací Forms jsme nezaznamenali potřebu individuálního zákaznického servisu. Lidé mohou snadno vyplnit naše průzkumy, aniž by nás kontaktovali, a věřím, že to pro ně představuje lepší zážitek.
S aplikací Forms jsme nezaznamenali potřebu individuálního zákaznického servisu. Lidé mohou snadno vyplnit naše průzkumy, aniž by nás kontaktovali, a věřím, že to pro ně představuje lepší zážitek.
11. Qualtrics (nejlepší pro podnikový výzkum a zákaznickou zkušenost)
Qualtrics, známý svou hloubkou a přesností, je určen pro velké podniky provádějící sofistikovaný průzkum trhu nebo programy řízení zkušeností. Podporuje pokročilé metodiky, jako je konjointová analýza, Net Promoter Score (NPS) a sledování životního cyklu zaměstnanců – to vše při dodržení přísných standardů shody a zabezpečení dat.
Nejlepší funkce Qualtrics
- Vytvářejte průzkumy pomocí pokročilé logiky, větvení a integrovaných datových pracovních postupů.
- Provádějte distribuci přes více kanálů, včetně e-mailu, SMS, zachycování aplikací a dalších.
- Vizualizujte trendy zpětné vazby pomocí pokročilých dashboardů a oprávnění založených na rolích.
- Využijte analytiku založenou na umělé inteligenci k extrakci sentimentu, záměru a klíčových témat.
- Automatizujte spouštěče a pracovní postupy na základě zpětné vazby v reálném čase.
- Získejte prediktivní informace založené na umělé inteligenci a automatizovanou analýzu textu.
Omezení Qualtrics
- Pro nové uživatele je naučit se s ním pracovat náročné.
- Prémiové funkce jsou k dispozici pouze v dražších podnikových tarifech.
Ceny Qualtrics
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Qualtrics
- G2: 4,4/5 (více než 4 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Qualtrics?
Recenzent G2 říká:
Nabízí výkonné funkce pro vytváření vlastních průzkumů a hloubkovou analýzu dat. Logické nástroje a reportovací panely nám pomáhají identifikovat vzorce a vylepšovat strategii napříč více týmy.
Nabízí výkonné funkce pro vytváření vlastních průzkumů a hloubkovou analýzu dat. Logické nástroje a reportovací panely nám pomáhají identifikovat vzorce a vylepšovat strategii napříč více týmy.
👀 Věděli jste, že 84 % vedoucích pracovníků v oblasti zákaznických služeb a podpory považuje zákaznická data a analytiku za „velmi nebo extrémně důležité“ pro dosažení svých cílů? Právě proto je shromažďování správných poznatků prostřednictvím průzkumů důležitější než kdy jindy.
12. LimeSurvey (nejlepší pro akademické a neziskové výzkumníky)
LimeSurvey je open-source nástroj pro průzkumy s dobrou reputací v akademických a veřejných kruzích. Nabízí maximální flexibilitu a kontrolu pro týmy s technickými znalostmi a omezeným rozpočtem. Vlastní hosting, vícejazyčná podpora a logické skriptování z něj dělají spolehlivou volbu pro projekty náročné na výzkum.
Nejlepší funkce LimeSurvey
- Podpora offline sběru dat prostřednictvím integrací třetích stran
- Exportujte data do SPSS, R a Excel pro pokročilou analýzu.
- Spravujte panely účastníků a anonymizujte odpovědi bezpečně.
Omezení LimeSurvey
- Rozhraní působí zastarale a může být neintuitivní.
- Vyžaduje více technického nastavení ve srovnání s komerčními nástroji.
Ceny LimeSurvey
- Základní: 39 $/měsíc
- Expert: 36 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Business: 105 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Firemní: Individuální ceny (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze LimeSurvey
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,4/5 (50+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LimeSurvey?
Recenzent Capterra říká:
Užitečný nástroj pro průzkumy. Není však snadný pro ty, kteří nemají zkušenosti s programováním. Strávil jsem spoustu času na fóru, abych našel řešení. Naštěstí jsou odborníci na fóru velmi ochotní pomoci.
Užitečný nástroj pro průzkumy. Není však snadný pro ty, kteří nemají zkušenosti s programováním. Strávil jsem spoustu času na fóru, abych našel řešení. Naštěstí jsou odborníci na fóru velmi ochotní pomoci.
13. Sogolytics (nejlepší pro odvětví zaměřená na dodržování předpisů a týmy HR)
Sogolytics se specializuje na bezpečné průzkumové nástroje podnikové úrovně s funkcemi užitečnými pro důvěrné průzkumy zapojení zaměstnanců, zpětnou vazbu od pacientů a sledování nálady zákazníků.
Podporuje také automatickou anonymitu, silné šifrování a auditní stopy, což z něj činí ideální volbu pro regulovaná odvětví, která kladou důraz na integritu dat a sběr zpětné vazby.
Nejlepší funkce Sogolytics
- Provádějte 360° programy zpětné vazby s integrovanými šablonami a analytickými nástroji.
- Umožněte automatizované srovnávání s odvětvím nebo historickými údaji.
- Vytvářejte PDF zprávy a přehledy připravené pro vedení nebo představenstvo.
Omezení Sogolytics
- Méně možností přizpůsobení designu pro branding
- Ceny mohou být pro menší organizace příliš vysoké.
Ceny Sogolytics
- Bezplatná verze Pro
- Plus: 99 $/měsíc
- Pro: 199 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sogolytics
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 730 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sogolytics?
Recenzent G2 říká:
Flexibilita při analýze údajů z průzkumu a vytváření reportů v různých zobrazeních je skvělá. Podpora je vynikající.
Flexibilita při analýze údajů z průzkumu a vytváření reportů v různých zobrazeních je skvělá. Podpora je vynikající.
📖 Přečtěte si také: Síla formulářů ClickUp: Zefektivnění práce softwarových týmů
14. SoSci Survey (nejlepší pro akademický a psychologický výzkum)
SoSci Survey je navržen pro výzkum s velkým množstvím dat v oblasti psychologie, vzdělávání a sociálních věd. Ačkoli není vizuálně tak propracovaný, nabízí bezkonkurenční flexibilitu v oblasti skriptování, randomizace a kontroly respondentů.
Ačkoli se tento nástroj používá především v německy mluvících regionech, podporuje angličtinu a mezinárodní soulad s předpisy o ochraně osobních údajů.
Nejlepší funkce SoSci Survey
- Naprogramujte složité logické podmínky a náhodné řazení otázek.
- Ovládejte kvóty odpovědí, načasování a přístup respondentů.
- Ukládejte data bezpečně v souladu s předpisy EU.
- Pro rychlejší navigaci a testování použijte klávesové zkratky.
- Integrujte akademické datové sady nebo externí panely
Omezení nástroje SoSci Survey
- Rozhraní je technické a postrádá možnosti vizuálního přizpůsobení.
- Omezené zdroje podpory pro anglicky mluvící uživatele
Ceny SoSci Survey
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SoSci Survey
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
15. Formbricks (nejlepší pro sběr zpětné vazby s otevřeným zdrojovým kódem a důrazem na ochranu soukromí)
Formbricks je ideální pro týmy SaaS a vývojáře dbající na ochranu soukromí, protože umožňuje sběr zpětné vazby v aplikaci bez odesílání uživatelských dat na servery třetích stran. Jako open-source nástroj také poskytuje úplnou kontrolu nad hostováním a standardně zajišťuje soulad s GDPR a CCPA.
Nejlepší funkce Formbricks
- Zaznamenávejte mikroprůzkumy v aplikaci v klíčových momentech, jako je registrace klienta, používání funkcí nebo zrušení.
- Pomocí sledování založeného na relacích analyzujte, jak se mění nálada během cesty uživatele.
- Nasazení s integrací widgetů přátelskými pro vývojáře, které vyžadují minimální úsilí na straně frontendu.
Omezení Formbricks
- Vyžaduje znalosti vývojáře v oblasti nastavení a hostingu.
- Omezené vizuální přizpůsobení ve srovnání s komerčními nástroji
Ceny Formbricks
- Zdarma
- Startup: 49 $/měsíc
- Scale & Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise (vlastní hosting): Ceny na míru
Hodnocení a recenze Formbricks
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Formbricks?
Recenzent G2 říká:
Na Formbricks se mi nejvíc líbí, jak snadno se integruje. Ať už používáte možnost bez kódu nebo SDK jako React, nastavení je rychlé a hladké. Navíc je platforma zcela zaměřena na ochranu soukromí, plně vyhovuje GDPR a CCPA a pokud chcete, můžete si ji sami hostovat, což je skvělé.
Na Formbricks se mi nejvíc líbí, jak snadno se integruje. Ať už používáte možnost bez kódu nebo SDK jako React, nastavení je rychlé a hladké. Navíc je platforma zcela zaměřena na ochranu soukromí, plně vyhovuje GDPR a CCPA a pokud chcete, můžete si ji sami hostovat, což je skvělé.
Průzkumy? ClickUp je posouvá o úroveň výš
Od akademických platforem po mikroprůzkumy zaměřené na ochranu soukromí – nástroje pro průzkumy, které máte k dispozici, jsou rozmanité a neustále se vyvíjejí. Pokud však hledáte řešení, které nejen shromažďuje data, ale jde ještě o krok dál a přeměňuje je na praktické úkoly, ClickUp vyniká jako nejlepší volba.
Platforma se neomezuje pouze na tvorbu formulářů. ClickUp propojuje odpovědi z formulářů přímo s pracovním tokem vašeho týmu, což vám umožňuje přiřazovat úkoly, nastavovat priority, sledovat stav a reagovat – to vše bez nutnosti přepínat mezi nástroji. Je to obzvláště užitečné pro týmy, které již používají ClickUp pro řízení projektů, což z něj činí skutečně integrovaný nástroj od průzkumu až po realizaci.
Jste připraveni proměnit data z průzkumu v akci? Zaregistrujte se do ClickUp a začněte ještě dnes vytvářet chytřejší pracovní postupy.
Často kladené otázky
Nejlepší bezplatný nástroj pro průzkumy závisí na tom, co potřebujete. Pokud chcete rychlé nastavení, Google Forms je jednoduchá volba. Pokud potřebujete průzkumy, které se propojují s pracovními postupy (například přeměna odpovědí na úkoly a směrování následných akcí), je vhodnější nástroj jako ClickUp s integrovanou automatizací a dashboardy.
Ano – mnoho bezplatných nástrojů pro průzkumy nyní zahrnuje základní funkce, jako jsou šablony, základní logika, sdílení odkazů a export. Nejčastějšími omezeními jsou limity odpovědí, ovládací prvky pro branding, pokročilá logika a hloubka reportingu.
Některé ano, ale mnoho z nich si pokročilou logiku větvení/přeskočení vyhrazuje pro placené tarify. Pokud váš průzkum vyžaduje složitou logiku (různé cesty na základě odpovědí), zkontrolujte limity logiky bezplatného tarifu, než se zavážete.