10 nejlepších konkurentů a alternativ Okta pro správu identit v roce 2025

Okta je velkým jménem ve světě správy identit díky svému spolehlivému jednotnému přihlášení, vícefaktorové autentizaci a nástrojům pro správu životního cyklu uživatelů.
Jedná se o jednu z nejoblíbenějších platforem pro správu bezpečného přístupu a zabezpečení citlivých dat.
Navzdory svým silným stránkám však může být cena Okta při škálování vysoká. Proces nastavení je složitý a možnosti přizpůsobení a integrace jsou poněkud omezené. Pokud jsou to pro vás rozhodující faktory, máte i jiné možnosti.
Existuje několik výkonných alternativ Okta, které nabízejí větší flexibilitu, cenově výhodnější ceny a funkce přizpůsobené vašim potřebám.
V tomto blogu prozkoumáme nejlepší alternativy Okta – od bohatých podnikových řešení po agilní open-source možnosti – abychom vám pomohli najít ten správný nástroj pro správu identit a přístupů pro vaši organizaci.
Co byste měli hledat v alternativách Okta?
Vybrat si jen tak nějakou alternativu Okta není nejlepší řešení.
Přibližně 90 % společností uvádí, že jejich firemní přihlašovací údaje se objevily v protokolu programu Stealer ještě předtím, než došlo k narušení bezpečnosti. To je varovný signál.
Abyste se vyhnuli podobným problémům a zvýšili celkovou úroveň zabezpečení, potřebujete řešení pro správu přístupu, které splňuje všechny požadované podmínky, jako například:
- Snadné použití a nasazení: Snadné nastavení a správa bez nutnosti týmu odborníků, s přehledným uživatelským rozhraním a intuitivním administračním panelem, který zlepšuje každodenní provoz.
- Škálovatelnost: Podpora růstu s rozšiřováním vaší firmy, ať už máte 50 nebo 5 000 uživatelů, při zachování přijatelných nákladů.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Poskytuje robustní vícefaktorové ověřování, řízení přístupu uživatelů na základě rolí, auditní protokoly, šifrování dat, pokročilou detekci hrozeb, označování protokolů krádeží a soulad s SOC 2, HIPAA a GDPR.
- Podpora SSO a federace: Umožňuje plynulé jednotné přihlášení a federaci identit prostřednictvím standardů jako SAML a OIDC, při zachování centralizované kontroly autentizace.
- Integrace: Hladké propojení s vaší technologií – systémy HR, cloudové platformy a nástroje pro zvýšení produktivity – pomocí předem připravených konektorů a API, které minimalizují manuální práci.
- Přizpůsobení a flexibilita: Umožňuje jemné doladění uživatelských toků, přihlašovacích obrazovek a přístupových politik, aby lépe odpovídaly vaší obchodní logice.
- Přátelské prostředí pro vývojáře: Poskytuje API, SDK a přehlednou dokumentaci na podporu vytváření vlastních systémů správy pracovních postupů a začleňování funkcí správy identit do vašich aplikací.
- Transparentní ceny: Nabízíme jasné a flexibilní cenové modely – nejlépe založené na využití nebo odstupňované – spolu s volitelnými doplňky, takže platíte pouze za to, co potřebujete.
👀 Věděli jste, že útoky malwaru vzrostly o 58 %? Pokud jste dosud neinvestovali do softwaru pro správu identit a přístupů (IAM), nyní je ten správný čas.
10 nejlepších alternativ Okta v kostce
Zde je přehled nejlepších alternativ Octa na základě jejich struktury, klíčových funkcí a cen.
|Nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|Ping Identity
|SaaS podniky
|Ochrana identity zákazníků, detekce hrozeb pomocí umělé inteligence, autorizace zaměstnanců a řízení přístupu
|Ceny začínají na 3 USD/měsíc za uživatele.
|SailPoint
|Střední a velké podniky
|Automatizované přidělování přístupových práv, nástroje RBAC a správa zařízení
|Ceny na míru
|OneLogin
|Střední podniky
|Správa životního cyklu identit založená na umělé inteligenci, ověřování SmartFactor a hluboká integrace s HR systémy
|Placené tarify začínají na 6 $/měsíc; individuální ceny pro podniky
|Auth0
|Startupy a nezávislí vývojáři
|Vlastní přihlašovací toky a logika ověřování, podpora více frameworků a jazyků
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky
|Microsoft Azure AD
|Podniky využívající ekosystém Microsoft
|Podmíněné zásady přístupu, bezheslové ověřování pomocí FIDO2, biometrické ověřování a identifikace hrozeb
|Zdarma; placené tarify začínají na 0,00325 USD/MAU.
|JumpCloud
|Střední a velké podniky
|Bezpečnost typu zero-trust, časově omezená oprávnění a centralizované prosazování zásad
|Placené tarify začínají na 11 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Keycloak
|Podniky
|Vlastní hosting, integrace LDAP a Active Directory a přizpůsobené přihlašovací postupy
|Ceny na míru
|CyberArk
|Střední a velké podniky
|Ochrana privilegovaných účtů, AI agenti pro označování, úložiště hesel a rotace
|Ceny na míru
|ManageEngine
|Hybridní IT týmy
|Sledování přihlašovací aktivity a generování zpráv o využití
|Placené tarify začínají na 104 $/měsíc.
|Cisco Duo
|Podniky
|Ověřování více faktorů odolné proti phishingu, adaptivní zásady přístupu a ověřování stavu zařízení
|Zdarma; placené tarify začínají na 3 $/měsíc
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
10 nejlepších alternativ Okta
Nyní víte, na co se zaměřit při výběru řešení pro správu přístupu.
Podívejme se na některé konkurenty Okta, kteří splňují vaše požadavky. Porovnáme jejich funkce, omezení, ceny a vše ostatní, abychom vám pomohli najít tu správnou platformu.
1. Ping Identity (nejlepší pro zabezpečení identity zákazníků pro platformy SaaS)
Přibližně 94 % organizací uvádí, že jejich zákazníci by u nich nenakupovali, pokud by nedokázaly adekvátně chránit jejich osobní údaje. Zatímco Okta poskytuje spolehlivou ochranu identit, Ping Identity jde ještě o krok dál se svou správou identit a přístupů zákazníků. Nabízí detailní kontrolu přístupu, ověřování s ohledem na rizika a adaptivní MFA, což vám pomáhá zabezpečit údaje zákazníků v každém bodě kontaktu, aniž by to mělo negativní dopad na uživatelský komfort.
Na rozdíl od Okta vám Ping nabízí větší flexibilitu při nasazení vaší identity. Ať už v lokálním prostředí, v cloudu nebo v hybridním prostředí, je ideální pro SaaS podniky s komplexními infrastrukturními potřebami.
Ping také podporuje jednotné přihlášení, ověřování bez hesla, federaci identit (SAML, OIDC) a správu identit zaměstnanců. Díky architektuře API-first je vysoce přizpůsobitelný a lze jej snadno integrovat s jinými podnikovými aplikacemi.
Nejlepší funkce Ping Identity
- Snadná integrace s API, staršími systémy a moderními aplikacemi
- Detekujte hrozby v reálném čase pomocí analytických nástrojů založených na umělé inteligenci.
- Zjednodušte pracovní postupy v oblasti identit pomocí otevřeného API.
- Prosazujte zásady v reálném čase napříč kontaktními body identit pro zákazníky i zaměstnance.
- Podporujte decentralizovanou identitu, abyste uživatelům poskytli větší kontrolu nad jejich daty a nabídli jim plynulé jednotné přihlášení napříč aplikacemi a platformami.
Omezení Ping Identity
- Funkce Ping Authorize a Ping Directory se mohou jevit jako poměrně složité.
- Synchronizace přístupu v reálném čase je často pomalejší než u jiných konkurentů Okta.
Ceny Ping Identity
Zákazník:
- Základní: Od 35 000 USD/rok
- Plus: Od 50 000 USD/rok
Pracovní síla:
- Essential: 3 $/měsíc na uživatele
- Plus: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Ping Identity
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Ping Identity?
Recenze G2 říká:
Jednou z nejužitečnějších funkcí, kterou jsem na ping indentity objevil, je to, že poskytuje uživateli více řešení pro SaaS (Security as a Service). Produkty ping identities, jako jsou ping federate, ping access, ping directory a ping id, jsou produkty, na kterých jsem pracoval a které mi připadaly velmi uživatelsky přívětivé pro správce.
Jednou z nejužitečnějších funkcí, kterou jsem na ping indentity objevil, je to, že poskytuje uživateli více řešení pro SaaS (Security as a Service). Produkty ping identities, jako jsou ping federate, ping access, ping directory a ping id, jsou produkty, na kterých jsem pracoval a které mi připadají velmi uživatelsky přívětivé pro správce.
2. SailPoint (nejlepší pro automatizaci přístupových oprávnění a přidělování uživatelských účtů)
Zatímco Okta vyniká ve správě přístupu a ověřování uživatelů, SailPoint jde ještě o krok dál díky automatizaci pravidelné certifikace přístupu. Zajišťuje, že uživatelé mají vždy odpovídající úrovně přístupu, což vám pomáhá splnit požadavky na dodržování předpisů.
SailPoint také automatizuje procesy přijímání a propouštění uživatelů, aby bylo možné včas a přesně měnit přístupová práva, když uživatelé nastupují do společnosti, mění pozici nebo společnost opouštějí. Získáte také pokročilé modelování a správu rolí pro přesnou kontrolu nad oprávněními uživatelů, takže přístup mají pouze oprávnění uživatelé.
Nejlepší funkce SailPoint
- Spravujte identity uživatelů v cloudových a lokálních systémech
- Automatizujte přidělování a odebírání přístupových práv
- Zefektivněte správu přístupu pro všechny uživatele a zajistěte silnou správu identit pomocí kontrol založených na zásadách.
- Provádějte pravidelné kontroly přístupu, abyste zajistili dodržování předpisů a v reálném čase odhalili a reagovali na rizika související s přístupem.
- Modelujte a přiřazujte role pomocí pokročilých nástrojů RBAC.
- Podporujte správu zařízení propojením identit s koncovými body a udržujte soulad s pokročilými funkcemi reportování a kontrol pro audit souladu s IT předpisy.
Omezení SailPoint
- Uživatelé hlásí pomalejší reakce technického týmu, což může způsobit překážky.
- Recenze poukazují na některé problémy s mezipamětí tohoto nástroje.
Ceny SailPoint
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SailPoint
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o SailPoint?
Recenzent Capterra říká:
Líbí se mi proaktivní funkce, jako jsou porušení zásad a víceúrovňové schvalování v okamžiku podání žádosti. Reaktivní kontroly, jako jsou certifikace, jsou užitečné do té míry, do jaké se uživatelé zapojují. Nefunguje dobře ve velkých prostředích nebo když data nejsou 100% čistá. Například máme mnoho nesouvisejících účtů, což není pro certifikace vhodné.
Líbí se mi proaktivní funkce, jako jsou porušení zásad a víceúrovňové schvalování v okamžiku podání žádosti. Reaktivní kontroly, jako jsou certifikace, jsou užitečné do té míry, do jaké se uživatelé zapojují. Nefunguje dobře ve velkých prostředích nebo když data nejsou 100% čistá. Například máme mnoho nesouvisejících účtů, což není pro certifikace vhodné.
🧠 Zajímavost: Přibližně 52 % identifikovaných zranitelností souvisí s počátečními přístupovými body. Proto je nezbytná přísná kontrola nad vytvářením, správou a deaktivací identit uživatelů.
3. OneLogin (nejlepší pro správu životního cyklu identit)
OneLogin je spolehlivá alternativa k Okta, zejména pokud požadujete silnější správu životního cyklu uživatelů s uživatelsky přívětivým rozhraním. Nabízí dynamické přidělování uživatelských práv, automatické odebírání práv a synchronizaci adresářů v reálném čase v cloudových i lokálních systémech.
Tento nástroj úzce integruje své nástroje pro zabezpečení životního cyklu s HR systémy, díky čemuž je nástup i odchod zaměstnanců plynulý a bezpečný.
Zlepšuje také správu přístupu pomocí ověřování SmartFactor, které jde nad rámec standardního MFA tím, že vyhodnocuje důvěryhodnost zařízení, polohu a chování uživatele. Integrovaná technologie Vigilance AI monitoruje přihlašovací aktivitu v reálném čase, aby detekovala a reagovala na hrozby identity, zatímco adaptivní prosazování zásad pomáhá zvýšit bezpečnost, aniž by zpomalovalo práci vašeho týmu.
Nejlepší funkce OneLogin
- Zjednodušte přístup pomocí jednotného přihlášení ve všech aplikacích a zařízeních.
- Zabezpečte správu privilegovaného přístupu pomocí řízení přístupu na základě rolí a auditních protokolů.
- Zjednodušte přidělování a odebírání oprávnění uživatelům pomocí automatizovaných pracovních postupů.
- Snižte pracovní zátěž IT oddělení minimalizací ručních žádostí o přístup a schvalování.
- Zlepšete připravenost na dodržování předpisů díky integrovaným funkcím pro vytváření reportů a kontrolu přístupu.
Omezení OneLogin
- Pro některé pokročilé administrativní funkce možná budete potřebovat rozšíření.
- Funkce MFA mohou být někdy chybové.
Ceny OneLogin
- Pokročilé: 6 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
- Expert: 21 $/měsíc na uživatele
- B2B identita: Ceny na míru
Hodnocení a recenze OneLogin
- G2: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o OneLogin?
Recenze G2 uvádí:
Uživatelské rozhraní je snadno použitelné a obsahuje všechny funkce, které mohou vaší organizaci pomoci dosáhnout cílů v oblasti SSO. Kromě toho má některé velmi užitečné funkce, jako je SSO pro stolní počítače a smarthooks, které mohou poskytnout větší přidanou hodnotu a zlepšit uživatelský komfort.
Uživatelské rozhraní je snadno použitelné a obsahuje všechny funkce, které mohou vaší organizaci pomoci dosáhnout cílů v oblasti SSO. Kromě toho má některé velmi užitečné funkce, jako je SSO pro stolní počítače a smarthooks, které mohou poskytnout větší přidanou hodnotu a zlepšit uživatelský komfort.
🌳 Open source alternativy k Okta
Open source alternativy k Okta Uvažujete o nahrazení komerčních řešení pro správu identit a přístupů (IAM), jako je Okta, něčím open source?
To je fantastický nápad, pokud hledáte větší kontrolu, flexibilitu a chcete se rozloučit s opakujícími se licenčními poplatky.
Existuje několik opravdu spolehlivých open-source řešení, která zvládnou vše od základního ověřování až po komplexní podnikové potřeby. Například Keycloak je velmi oblíbená volba, která nabízí robustní jednotné přihlášení (SSO), vícefaktorové ověřování (MFA) a komplexní funkce správy uživatelů, to vše s podporou silné komunity a společnosti Red Hat.
Pak je tu Authentik, který si rychle získává popularitu díky svému modernímu přístupu, flexibilnímu designu a uživatelské přívětivosti, což z něj dělá skvělou volbu pro self-hosted identity. A pokud vytváříte moderní cloudové aplikace, zejména s mikroslužbami, Zitadel je silným konkurentem se zaměřením na bezpečnost a škálovatelnost.
Nezapomeňte však, že open source vám sice poskytuje neuvěřitelnou svobodu, ale také znamená, že budete sami zodpovědní za hosting, údržbu a podporu systému.
4. Auth0 (nejlepší pro přizpůsobitelné ověřování pro vývojáře)
Útočníci provádějí 11,5 útoku každou minutu a díky přístupu ke zdrojovému kódu, infrastruktuře a kritickým systémům jsou vývojáři velmi cenným cílem. Vámi zvolená platforma pro správu přístupu musí mít funkce zaměřené na vývojáře, a Okta v tomto ohledu může zaostávat.
Auth0 – nyní součást Okta, ale stále fungující nezávisle – nabízí více vývojářsky orientovaný přístup než jeho mateřská společnost. Jeho výkonné API a flexibilní SDK umožňují vašim vývojářským týmům hladce integrovat identitu do jejich aplikací, aniž by byla ohrožena uživatelská zkušenost a bezpečnost. Zatímco Okta je více zaměřená na podniky a je rigidnější, Auth0 dává vývojářům nástroje a svobodu k vytváření bezpečných autentizačních toků pro jejich konkrétní případy použití.
Tento software nabízí také další robustní bezpečnostní funkce, jako je detekce anomálií, ochrana před boty a prevence útoků hrubou silou. Tyto nástroje vám pomohou proaktivně blokovat hrozby, než se stačí rozšířit.
Nejlepší funkce Auth0
- Vytvářejte vlastní přihlašovací toky pomocí výkonných API a SDK a zabezpečte aplikace pomocí bezheslových, biometrických a sociálních přihlašovacích možností.
- Přizpůsobte logiku ověřování pomocí pravidel a akcí
- Detekujte a blokujte hrozby pomocí integrované detekce anomálií, ochrany proti botům a dalších integrovaných opatření pro zabezpečení dat.
- Spravujte aplikace s více nájemci pomocí izolovaných úložišť uživatelů
- Kategorizujte uživatele pomocí pokročilé segmentace uživatelů a označování metadat.
- Rychlá integrace identit s podporou více jazyků a frameworků
- Škálujte ověřování napříč globálními aplikacemi s vysokou dostupností
Omezení Auth0
- Bezplatné a nižší tarify mají přísná omezení API.
- Synchronizace s integracemi třetích stran může být složitá
Ceny Auth0
- B2B Až 25 000 MAU: Navždy zdarma Essential: 150 $/měsíc Professional: 800 $/měsíc Enterprise: Cena na míru
- Až 25 000 MAU: Navždy zdarma
- Základní: 150 $/měsíc
- Profesionální: 800 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Až 25 000 MAU: Navždy zdarma
- Základní: 150 $/měsíc
- Profesionální: 800 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Auth0
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Auth0?
Recenzent Capterra píše:
Bezpečné, jako opravdu bezpečné. Nemusel jsem ručně programovat funkce jako omezení API, vícefaktorové ověřování a podobně. Vše bylo k dispozici hned po instalaci. Cena. Je mi líto, ale pokud porovnám cenu Auth0 pro startup, doporučil bych levnější variantu pro testování. S Auth0 je vše v pořádku, kromě ceny.
Bezpečné, jako opravdu bezpečné. Nemusel jsem ručně programovat funkce jako omezení API, vícefaktorové ověřování a podobně. Vše bylo k dispozici hned po instalaci. Cena. Je mi líto, ale pokud porovnám cenu Auth0 pro startup, doporučil bych levnější variantu pro testování. S Auth0 je vše v pořádku, kromě ceny.
👀 Věděli jste, že počet strojových identit nyní převyšuje počet lidských identit v poměru 80 ku 1?
5. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (nejvhodnější pro společnosti využívající ekosystém Microsoft)
Microsoft Azure Active Directory (v současné době Microsoft Entra ID) vyniká jako přední platforma pro zabezpečení identit s větší integrací napříč podnikovými ekosystémy ve srovnání s Okta. Tento software, podporovaný robustní cloudovou infrastrukturou společnosti Microsoft, umožňuje plynulé jednotné přihlášení (SSO), vícefaktorové ověřování a podmíněný přístup, které jsou nativně zabudovány do prostředí Microsoft 365, Azure a Windows.
Na rozdíl od Okta je Microsoft Azure Active Directory součástí širšího balíku bezpečnostních a produktivních nástrojů. Nabízí také podrobné zásady podmíněného přístupu a adaptivní ověřování založené na riziku. Tato alternativa Okta je vhodná zejména pokud již používáte ekosystém Microsoft.
Nejlepší funkce Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
- Implementujte zásady podmíněného přístupu na základě rizik uživatelů a zařízení v reálném čase a automatizujte přidělování uživatelů, kontroly přístupu a pracovní postupy životního cyklu.
- Využijte bezheslové ověřování pomocí FIDO2, biometrie a Microsoft Authenticator.
- Sledujte a reagujte na hrozby pro identitu pomocí Microsoft Defender a Sentinel.
- Prohloubte integraci s Microsoft 365 a odemkněte funkce Microsoft Teams, jako je bezpečný přístup hostů a oprávnění pro konkrétní aplikace.
- Zjednodušte dodržování předpisů pomocí integrovaných nástrojů pro reporting a správu.
Omezení služby Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
- Plný přístup k funkcím je omezen, pokud nástroje Microsoft nejsou vaším primárním ekosystémem.
- Malé podniky mohou být zahlceny přílišným množstvím funkcí.
Ceny služby Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
- Prvních 50 000 MAU: zdarma
- Premium 1 (více než 50 000 MAU): 0,00325 $/MAU
- Premium 2 (více než 50 000 MAU): 0,01625 $/MAU
Hodnocení a recenze služby Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)?
Recenze G2 říká:
Je velmi užitečné při správě uživatelů a procesech kontroly domén v naší společnosti. Navíc se velmi snadno integruje s různými systémy. Například jej lze integrovat s O365 pomocí jakékoli zásady.
Je velmi užitečné při správě uživatelů a procesech kontroly domén v naší společnosti. Navíc se velmi snadno integruje s různými systémy. Například jej lze integrovat s O365 pomocí napsání libovolné politiky.
6. JumpCloud (nejlepší pro implementaci bezpečnostního modelu zero-trust)
Zneužití privilegovaných přihlašovacích údajů je příčinou 74 % všech narušení dat. JumpCloud pomáhá toto riziko snížit pomocí bezpečnostního modelu zero-trust. Před udělením oprávnění neustále ověřuje identitu uživatele, stav zařízení a kontext přístupu, čímž snižuje riziko útoku v každém kroku.
Na rozdíl od izolovanějšího přístupu společnosti Okta k identitám JumpCloud sjednocuje správu uživatelů, zabezpečení zařízení a řízení přístupu do jedné cloudové platformy. Váš IT tým získá kompletní přehled a kontrolu bez zbytečné složitosti.
JumpCloud také zjednodušuje bezpečný přístup dodavatelů díky podrobným, časově omezeným oprávněním a centralizovanému prosazování zásad. Navíc díky správě koncových bodů napříč platformami (Windows, macOS, Linux) je JumpCloud hlavním konkurentem Okta pro hybridní prostředí.
Nejlepší funkce JumpCloud
- Spravujte uživatele, zařízení a přístup z jediné cloudové konzole.
- Umožněte podporu napříč platformami pro systémy Windows, macOS a Linux.
- Zajistěte bezpečné vzdálené autorizace pomocí podrobných oprávnění založených na rolích a přístupových právech uživatelů.
- Zefektivněte přístup dodavatelů pomocí časově omezených přihlašovacích údajů a auditních stop.
- Integrujte SSO a MFA napříč cloudovými a lokálními aplikacemi
- Automatizujte přidělování a odebírání oprávnění uživatelům napříč službami
- Aplikujte jednotné zásady pro všechna zařízení v oblasti oprav, šifrování a dodržování předpisů.
Omezení JumpCloud
- Počáteční nastavení může být složité, pokud nemáte mnoho zkušeností se softwarem pro správu přístupu.
- Předkonfigurovaná nastavení pro jednotné přihlášení nejsou vždy přesná a vyžadují úpravy.
Ceny JumpCloud
- Správa zařízení: 11 $/měsíc na uživatele
- SSO: 13 $/měsíc na uživatele
- Core Directory: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pro MSP: Ceny na míru
Hodnocení a recenze JumpCloud
- G2: 4,5/5 (více než 3 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o JumpCloud?
Recenze G2 říká:
Používám Jumpcloud jako centralizované řešení IAM pro správu přístupu k aplikacím a správu zařízení a intenzivně pracuji na integraci aplikací, aby byla k dispozici funkce SSO, která uživatelům zajistí plynulý a spolehlivý přístup k funkcím.
Používám Jumpcloud jako centralizované řešení IAM pro správu přístupu k aplikacím a správu zařízení a intenzivně pracuji na integraci aplikací, aby byla k dispozici funkce SSO, která uživatelům zajistí plynulý a odolný přístup k funkcím.
📮ClickUp Insight: Přepínání mezi kontexty tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
7. Keycloak (nejlepší pro vlastní hostování řešení pro správu identit a přístupů)
Jednou z největších nevýhod Okta je její rigidita, která ztěžuje přizpůsobení. Keycloak je naopak open-source platforma pro správu přístupu, která nabízí vysokou flexibilitu a plné self-hostingové řešení bez vázání na dodavatele a licenčních poplatků. Je ideální pro organizace, které požadují kontrolu, nákladovou efektivitu a bezpečnost v plně samosprávném prostředí.
Tato platforma pro správu přístupu se hladce integruje s LDAP a Active Directory, podporuje vlastní poskytovatele identit a přizpůsobuje přihlašovací toky a uživatelská rozhraní vašim potřebám.
Nejlepší funkce Keycloak
- Implementujte standardní protokoly jako OAuth2, OpenID Connect a SAML.
- Prosazujte vícefaktorové ověřování pro větší bezpečnost
- Přizpůsobte si přihlašovací postupy, motivy a uživatelská rozhraní
- Spravujte uživatele, role a oprávnění prostřednictvím centrální administrátorské konzole.
- Podporujte sociální přihlášení u poskytovatelů jako Google, Facebook a Twitter.
- Nasazení na místě nebo v jakémkoli cloudovém prostředí pro úplnou kontrolu
- Automatizujte přidělování uživatelských práv pomocí zprostředkování identit a federace.
- Rozšiřte funkčnost pomocí vlastních pluginů a REST API.
Omezení Keycloak
- Nastavení a přizpůsobení vyžaduje značné úsilí.
- K správě a údržbě budete možná potřebovat interní odborné znalosti.
Ceny Keycloak
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Keycloak
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o Keycloaku?
Recenzent na Redditu říká:
Počáteční nastavení je poněkud otravné, ale není nijak zvlášť složité. Po počáteční instalaci/konfiguraci jsem nikdy nemusel provádět žádnou údržbu. Používám ho už 3 roky. Musím říct, že spuštění (pokud je nutné restartovat) je poměrně pomalé, i když jsem nezkoušel žádné nastavení HA.
Počáteční nastavení je poněkud otravné, ale není nijak zvlášť složité. Po počáteční instalaci/konfiguraci jsem nikdy nemusel provádět žádnou údržbu. Používám ho už 3 roky. Musím říct, že spuštění (pokud je nutné restartovat) je poměrně pomalé, i když jsem nezkoušel žádné nastavení HA.
📖 Přečtěte si také: Příklady pracovních postupů a případy použití
8. CyberArk (nejlepší pro integraci správy identit s nástroji pro zabezpečení dat)
Přibližně 68 % společností uvádí, že špatná synchronizace mezi softwarem pro správu identit, bezpečnostními nástroji a bezpečnostními systémy oslabuje jejich schopnost detekovat útoky. CyberArk tuto kritickou mezeru překlenuje a nabízí silnější alternativu k Okta díky kombinaci správy privilegovaného přístupu s pokročilým zabezpečením identit.
Hladce se integruje s celou řadou IT a bezpečnostních nástrojů, což vám poskytuje lepší přehled a kontrolu nad vaším prostředím. Navíc jeho škálovatelná architektura podporuje hybridní a cloudová nasazení, takže se perfektně hodí pro měnící se potřeby organizace.
Nejlepší funkce CyberArk
- Chraňte privilegované účty pomocí pokročilých funkcí řízení přístupu
- Sledujte a zaznamenávejte privilegované relace v reálném čase
- Automatizujte detekci hrozeb a reakci na zneužití přihlašovacích údajů
- Zabezpečte vzdálený přístup dodavatelů a třetích stran pomocí podrobných oprávnění
- Pomocí bezpečných agentů AI označujte a řešte jakýkoli neoprávněný přístup v reálném čase.
- Nastavte úložiště hesel a jejich rotaci pro citlivé účty.
Omezení CyberArk
- Systém střídání hesel je často poruchový.
- Najít konkrétní postupy v dokumentaci k produktu je obtížné.
Ceny CyberArk
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CyberArk
- G2: 4,4/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CyberArk?
Recenzent Capterra píše:
Je opravdu dobré mít všechny své účty a hesla centralizované bezpečným způsobem, stránka je velmi intuitivní a uživatelsky přívětivá. Nestává se to často, ale jednou za čas synchronizace hesel pro několik účtů nefungovala a museli jsme kontaktovat tým správců Cyberark, aby to zkontroloval.
Je opravdu dobré mít všechny své účty a hesla centralizované bezpečným způsobem, stránka je velmi intuitivní a uživatelsky přívětivá. Nestává se to často, ale jednou za čas synchronizace hesel pro několik účtů nefungovala a museli jsme kontaktovat tým správců Cyberark, aby to zkontroloval.
🧠 Zajímavost: Nejčastějším heslem na světě je stále „123456“. Navzdory neustálým varováním o jeho zranitelnosti ho používá více než 23 milionů účtů po celém světě.
9. ManageEngine (nejlepší pro hybridní IT týmy)
ManageEngine integruje správu zařízení s přístupem k identitám a poskytuje tak plynulou kontrolu nad uživateli a koncovými body.
Kromě správy identit a přístupů získáte také jednotné přihlášení, vícefaktorové ověřování a podrobné auditní stopy. Podporuje hybridní prostředí s integrací na místě i v cloudu a nabízí robustní řízení přístupu na základě rolí.
Můžete dokonce vytvářet vlastní aplikace s nízkými požadavky na kódování pro správu zabezpečení a nasazovat je na místě.
Nejlepší funkce ManageEngine
- Podpora hybridních IT prostředí s flexibilními možnostmi nasazení
- Hladká integrace s Active Directory, Azure AD a LDAP
- Sledujte přihlašovací aktivitu a generujte podrobné auditní zprávy.
- Použijte řízení přístupu na základě rolí k prosazení minimálních oprávnění.
Omezení ManageEngine
- Některé pokročilé konfigurační úkoly, jako je integrace vlastních pluginů, vyžadují více dokumentace a přímou podporu.
- Tento software pro správu identit je dražší než jiné konkurenční produkty Okta.
Ceny ManageEngine
- Professional: Cena začíná na 104 USD/měsíc za cloud
- Enterprise: Cena začíná na 124 USD/měsíc za cloud
- UEM: Ceny začínají na 139 USD/měsíc za cloudové řešení.
- Zabezpečení: Cena začíná na 205 USD/měsíc za cloud
(Pro lokální instalaci jsou k dispozici pouze roční a trvalé ceny)
Hodnocení a recenze ManageEngine
- G2: 4,4/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 220 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ManageEngine?
Jeho schopnost automatizovat zálohování konfigurace zajišťuje soulad s předpisy a poskytuje sledování změn v reálném čase napříč síťovými zařízeními. Navíc má uživatelsky přívětivé rozhraní.
Jeho schopnost automatizovat zálohování konfigurace zajišťuje soulad s předpisy a poskytuje sledování změn v reálném čase napříč síťovými zařízeními. Navíc má uživatelsky přívětivé rozhraní.
💟 Hledáte nejlepší alternativy Okta pro malé podniky?
Pro malé podniky existuje několik skvělých alternativ Okta, které nezruinují vaši peněženku a jsou snadnější na používání. JumpCloud je fantastická all-in-one možnost pro správu uživatelů, zařízení a přístupu z cloudu.
Pokud již používáte Microsoft 365, Microsoft Entra ID (tak se nyní nazývá Azure AD) je jasnou volbou, protože se velmi dobře integruje. OneLogin je často nazýván „Okta-lite“ a je jednodušší na nastavení, což je ideální, pokud pracujete převážně v cloudu.
A pokud hledáte něco opravdu cenově dostupného s dobrou bezpečností, vyzkoušejte miniOrange nebo Duo Security pro silné vícefaktorové ověřování.
10. Cisco Duo (nejlepší pro prevenci phishingových útoků)
Počet phishingových útoků založených na přihlašovacích údajích vzrostl o 703 % a spoléhat se pouze na Okta nemusí stačit k ochraně vaší firmy. Potřebujete řešení pro správu identit, které upřednostňuje prevenci phishingu. Cisco Duo vám právě to nabízí.
Duo je velmi uživatelsky přívětivé a nabízí vícefaktorové ověřování odolné proti phishingu. Díky podpoře FIDO2 a WebAuthn pomáhá Duo blokovat přístup, i když dojde ke krádeži přihlašovacích údajů. Opírá se o robustní bezpečnostní ekosystém společnosti Cisco a nabízí také adaptivní zásady přístupu, kontroly stavu zařízení a hladkou integraci s cloudovými i lokálními aplikacemi.
Nejlepší funkce Cisco Duo
- Prosazujte adaptivní zásady přístupu na základě rizika uživatele a zařízení.
- Ověřte stav zařízení před udělením přístupu k aplikaci
- Zajistěte bezpečné SSO v cloudových i lokálních aplikacích
- Snadná integrace s VPN, RDP, cloudovými platformami a staršími systémy
Omezení Cisco Duo
- Platforma využívá identifikační služby třetích stran pro kompletní adresářové služby.
- Základní reporting nemusí stačit pro komplexní požadavky na dodržování předpisů.
Ceny Cisco Duo
- Navždy zdarma
- Essentials: 3 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 6 $/měsíc na uživatele
- Premier: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Cisco Duo
- G2: 4,5/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 530 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Cisco Duo?
Recenze TrustRadius uvádí:
Aplikace pro koncové uživatele je velmi snadno použitelná. Nikdy jsme neměli žádné stížnosti od členů týmu, kteří nejsou technicky zdatní, že by měli potíže s používáním Cisco Duo. Celková správní kontrola je dobrá, ale navrhoval bych poskytnout více kontrolních funkcí, jako je možnost nastavit vlastní časové limity pro oznámení MFA a jejich schvalovací dobu, což by pomohlo v situacích, kdy uživatelé mohou potřebovat více nebo méně času na odpověď.
Aplikace pro koncové uživatele je velmi snadno použitelná. Nikdy jsme neměli žádné stížnosti od členů týmu, kteří nejsou technicky zdatní, že by měli potíže s používáním Cisco Duo. Celková správní kontrola je dobrá, ale doporučil bych poskytnout více kontrolních funkcí, jako je možnost nastavit vlastní časové limity pro oznámení MFA a jejich schvalovací dobu, což by pomohlo v situacích, kdy uživatelé potřebují více nebo méně času na odpověď.
📖 Přečtěte si také: Příklady zapracování nových zaměstnanců pro vaše nové zaměstnance
Další nástroje pro správu pracovních postupů a zabezpečení
Všichni výše uvedení konkurenti Okta nabízejí úžasné funkce správy identit. Chybí jim však ucelený rámec pro správu projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Místo toho, abyste se potýkali s několika nástroji pro správu identit, vyberte si ClickUp, komplexní aplikaci pro práci.
Díky automatizovaným pracovním postupům, integrované umělé inteligenci, kontrole přístupu a přizpůsobitelným dashboardům pomáhá tato platforma organizacím spravovat audity, reakce na incidenty, kontroly přístupu a úkoly související s dodržováním předpisů, a to vše na jednom místě.
Navíc se snadno integruje s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, GitHub a Google Workspace, což z něj dělá ideální řídicí centrum pro bezpečnou a mezifunkční týmovou spolupráci.
ClickUp Brain přináší sílu umělé inteligence do vašeho pracovního prostoru a usnadňuje správu úkolů souvisejících s identitou rychle a přehledně. Dokáže okamžitě shrnout bezpečnostní protokoly, generovat kontrolní seznamy pro zaškolení nových zaměstnanců, připravovat odpovědi na žádosti o přístup a získávat klíčové informace z rozsáhlých auditních protokolů nebo dokumentů s pravidly.
Můžete dokonce požádat o návrh bezpečnostních a přístupových protokolů podle projektů, na kterých pracujete. Pokud nový zaměstnanec potřebuje přístup k citlivým aplikacím, ClickUp Brain může automaticky vygenerovat kontrolní seznam podle jeho pracovní role, označit chybějící schválení a dokonce navrhnout oprávnění s nejmenšími oprávněními. Můžete jej také použít k identifikaci potenciálních hrozeb ve vašem pracovním postupu a získání informací o tom, jak bezpečně ukládat informace o klientech.
Navíc můžete automaticky vytvořit seznam úkolů pro protokoly, které ClickUp Brain navrhl, a to jedním kliknutím pomocí ClickUp Tasks. Přidejte přiřazené osoby a značky priority, nastavte termíny splnění a snadno sledujte pokrok. Můžete dokonce přidat kontrolní seznamy a podúkoly, abyste se ujistili, že je postaráno o každý detail procesu správy identit.
Jste unaveni z opakovaného provádění stejných ověřovacích úkolů? ClickUp Automations vám je může ušetřit díky více než 50 spouštěčům akcí. K řízení pracovního toku můžete použít AI agenty nebo to udělat ručně.
💟 Bonus: Pokud chcete skutečně propojit AI s interními pracovními postupy zákaznického servisu, je tu Brain Max! Tato výkonná desktopová aplikace, která je nainstalována ve vašem zařízení, sjednocuje AI, vyhledávání a automatizaci ve všech vašich pracovních aplikacích. Rozlučte se s chaosem nesourodých AI nástrojů – nastává nová éra kontextové AI.
S ClickUp Brain eliminujete rozptýlení AI a zvýšíte produktivitu díky hlasovým příkazům, jednotnému vyhledávání ve všech aplikacích a okamžitému vytváření vlastních reportů. Snižuje to vaši kognitivní zátěž a bez prodlení odhaluje rizika a reporty, takže můžete pracovat chytřeji a rychleji než kdykoli předtím.
Vzhledem k tomu, že ClickUp Brain zpracovává citlivá interní data, je zásadní, aby samotná platforma splňovala nejvyšší bezpečnostní standardy, a ClickUp v tomto ohledu také splňuje očekávání.
Díky souladu s normou SOC 2 Type II, připravenosti na GDPR, šifrování na podnikové úrovni a kontrole přístupu je ClickUp Security naprosto spolehlivý. Můžete si tedy být jisti, že vaše pracovní postupy správy identit a informace založené na umělé inteligenci zůstanou bezpečné a plně chráněné.
Ale počkejte, to není vše. S ClickUp Docs můžete centralizovat svou dokumentaci o kybernetické bezpečnosti a spolupracovat na plánu správy identit. Váš tým může psát obsah, přidávat bannery, označovat uživatele, upravovat strategie a komentovat v reálném čase.
Máte dotazy nebo nápady ohledně plánu správy identit ve vaší organizaci? Použijte ClickUp Chat a prodiskutujte je s příslušnými zúčastněnými stranami přímo v místě, kde pracujete. Tato funkce obsahuje integrované AI agenty, kteří vám přímo v otevřeném chatu poskytnou všechny potřebné informace, takže nemusíte přeskakovat mezi okny.
Nevíte, kde začít se správou identit nebo detekcí IT hrozeb? ClickUp vám nabízí bezplatné šablony připravené k okamžitému použití. Šablona bezpečnostní zprávy ClickUp vám například umožní posoudit úkoly správy identit a zabezpečení dat a snadno vytvářet komplexní zprávy.
Užitečná bude také šablona ClickUp IT Security Template. Umožní vám naplánovat, vizualizovat a upřednostnit vaše bezpečnostní iniciativy na jednom místě. Můžete sledovat výkon systému, jeho využití a dodržování předpisů a podle potřeby upravovat řízení přístupu a bezpečnostní vrstvy. Navíc usnadňuje koordinaci mezi týmy, takže všichni dodržují bezpečnostní protokoly.
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Shikha Chaturvedi, obchodní analytik, Cedcoss Technologies Private Limited, říká:
Funguje dobře s agilní metodikou a také perfektně funguje pro správu klientů. Pro efektivní správu denních úkolů a TO_DO. Může vytvářet různé prostory pro práci na různých scénářích, jako jsou problémy/vylepšení, vývoj atd. Jeho dashboard je tak atraktivní a časově úsporný, že šetří spoustu času a umožňuje efektivní analýzu.
Funguje dobře s agilní metodikou a také perfektně funguje pro správu klientů. Pro efektivní správu denních úkolů a TO_DO. Může vytvářet různé prostory pro práci na různých scénářích, jako jsou problémy/vylepšení, vývoj atd. Jeho dashboard je tak atraktivní a časově úsporný, že šetří spoustu času a umožňuje efektivní analýzu.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit kontrolní seznam pro implementaci SaaS
Zabezpečte každý pracovní postup a spolupracujte chytřeji s ClickUp
Okta sice zůstává významným hráčem v oblasti správy identit, ale mnoho alternativ nabízí specializované výhody, jako je autentizace odolná proti phishingu s Cisco Duo, architektura zero-trust prostřednictvím JumpCloud a flexibilní self-hosting prostřednictvím Keycloak.
Zabezpečení identit je však jen polovina úspěchu. Musíte také chránit související pracovní postupy pro spolupráci. Díky integrované umělé inteligenci, zabezpečení na podnikové úrovni a pokročilým nástrojům pro správu projektů od ClickUp mohou vaše IT a bezpečnostní týmy bezpečně a efektivně zvládat vše od auditů přístupu až po úkoly související s dodržováním předpisů.
Chcete vylepšit svou strategii správy identit? Zaregistrujte se do ClickUp a získejte jistotu při řízení všech bezpečnostních úkolů.