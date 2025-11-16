10 nejlepších CRM softwarů pro salony pro správu rezervací a klientů

Poskytování služeb v salonu je umění. Ale zvládat schůzky, pamatovat si preference klientů a koordinovat rozvrhy zaměstnanců? To je samo o sobě práce na plný úvazek.
Potřebujete spolehlivý software pro správu vztahů se zákazníky, který dokáže automatizovat rezervace, posílat připomenutí, ukládat historii služeb a nákupů klientů a zajistit, aby vše fungovalo hladce jako čerstvě vyfoukané vlasy.
V tomto článku jsme shrnuli nejlepší CRM software pro salony, který vám pomůže mít přehled o rezervacích a vztazích s klienty. Získáte také tipy, jak vybrat ten správný CRM software pro váš salon, abyste se mohli rozloučit s dvojitými rezervacemi a zapomenutými následnými schůzkami – a přivítat spokojené klienty a klidnější sebe sama.
🔎 Věděli jste? Guinnessův světový rekord v počtu míst v kadeřnictví drží Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (Brazílie) s 227 místy. Představte si ten ruch v rušný den!
Přehled nejlepších CRM softwarů pro salony
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní řešení pro provoz salónu a spolupráci týmu
|Profily klientů, plánování schůzek, automatizace, přehledové panely, sledování času, plně kontextově orientovaná umělá inteligence
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Fresha
|Získávání online rezervací od nových klientů
|Tržiště salónů, marketingové informace, sledování chování klientů
|Zdarma; možnost přizpůsobení
|Invoay
|Pokročilá správa zásob
|CRM kampaně, automatizace WhatsApp, biometrické sledování
|Placené tarify začínají na 69 $.
|Zenoti
|Online rezervace 24/7
|Automatické čekací seznamy, duální aplikace, integrovaný POS
|Ceny na míru
|Phorest
|Správa více poboček salónu
|Synchronizace více poboček, POS, věrnostní program
|Ceny na míru
|Salon 360
|Správa výdajů salónu
|Sledování provizí, přehledy CRM, výkonnost zaměstnanců
|Ceny na míru
|Zoho Bookings
|Poskytněte autonomii zaměstnancům salonu
|Plánování pracovníků, omezení rezervací, opakující se služby
|Placené tarify začínají na 6 $.
|Rosy
|Začínající majitelé salónů
|Check-in u chodníku, RosyPay, POS, nahrávání obrázků
|Placené tarify začínají na 39 $.
|Vagaro
|Vedení podrobné databáze klientů
|Profily klientů, formuláře, prodej zásob, tržiště
|Ceny na míru
|Pipedrive
|Přizpůsobení pipeline pro váš salon
|Prodejní pipeline, automatizace, dashboardy
|Přizpůsobení pipeline pro váš salon
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v softwaru CRM pro salony?
Přibližně 80 % podniků používá CRM software pro vykazování prodejů a automatizaci procesů a salony se k nim přidávají.
Zde jsou základní komponenty CRM, které musí mít vámi vybraný systém pro správu salónu.
- Rezervace termínů: Nabízí online rezervace, automatické připomenutí a synchronizaci kalendáře. Bezproblémový systém zajistí, že vaše křesla budou plná a zákazníci spokojení.
- Ukládání historie klientů: Sleduje minulé služby, historii nákupů, preference a speciální poznámky. I zapamatování si oblíbené barvy vlasů nebo typu masáže může zvýšit zapojení a loajalitu.
- Platební systémy: Integrace s POS, podpora více platebních možností a automatizace fakturace. Hladké transakce znamenají méně čekání a větší efektivitu.
- Správa zaměstnanců: Přiřazuje schůzky, sleduje pracovní dobu a zabraňuje přeplnění a vyhoření. Hledejte integrované sledování výkonu, aby váš tým zůstal na správné cestě.
- Automatizace marketingu: Posílá cílené e-maily, SMS propagační nabídky a nabídky věrnostního programu. Pomáhá vám zůstat v kontaktu s klienty a zvýšit počet opakovaných návštěv.
- Správa zásob: Sleduje stav zásob a zasílá připomenutí k objednání nového zboží. Už vám nikdy nedojdou důležité produkty uprostřed služby.
- Analýzy a reporty: Generuje reporty o tržbách, rezervacích a nejvýkonnějších službách. Pomáhá činit rozhodnutí na základě dat a připravuje půdu pro lepší strategie řízení zákazníků.
- Mobilní přístup: Poskytuje cloudový přístup prostřednictvím mobilní aplikace. Spravujte svůj salon kdykoli a odkudkoli.
- Integrace: Synchronizace s vaším webem, sociálními médii, marketingovými nástroji a účetním softwarem. Vytváří plynulý systém pro správu všeho od rezervací po finance.
🧠 Zajímavost: Martha Matilda Harper, kanadská podnikatelka, otevřela v roce 1891 v Rochesteru ve státě New York vůbec první moderní kosmetický salon. Byla také průkopnicí myšlenky franšízování svých salonů!
10 nejlepších CRM softwarů pro salony
Abychom vám usnadnili rozhodování, přinášíme vám seznam 10 nejlepších CRM softwarů pro salony. Seznámíme vás s jejich funkcemi, omezeními a cenami, včetně hodnocení a recenzí, abyste mohli najít ten, který nejlépe vyhovuje vašemu salonu.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní provoz salónu a spolupráci týmu)
Provozování salonu vyžaduje více než jen kreativitu – vyžaduje koordinaci, důslednost a propojení. A právě zde přichází na řadu ClickUp. Jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě vám ClickUp umožňuje vytvořit CRM pro salon, které přesně odpovídá vašim potřebám, ať už spravujete rezervace, sledujete prodeje nebo personalizujete péči o klienty.
S ClickUp CRM, poháněným umělou inteligencí, můžete generovat podrobné zprávy, komunikovat se svými klienty a propojit se s dalšími nástroji, které již používáte. ClickUp vám umožňuje organizovat CRM pomocí prostorů, složek a seznamů. Můžete vytvářet seznamy potenciálních zákazníků, kontaktů, klientů a obchodů (balíčky služeb nebo členství). Každý klient nebo potenciální zákazník je reprezentován jako úkol, což usnadňuje sledování každé interakce a příležitosti.
Pomocí ClickUp Docs vytvořte podrobné profily klientů a historii služeb. Mějte všechny podrobnosti o klientech po ruce. Ukládejte kontaktní informace, historii schůzek, preference a zpětnou vazbu v jednom přehledném zobrazení. Personalizujte každou interakci a sledujte podrobnosti, které vám zajistí trvalou loajalitu klientů.
Spravujte rozvrhy přímo pomocí úkolů a časových os ClickUp. Snadno plánujte, přeplánujte a sledujte schůzky – poté automatizujte připomenutí, abyste snížili počet neúčasti a zvýšili retenci.
Sledujte jedinečné detaily, jako jsou oblíbení kadeřníci, receptury na barvení vlasů, alergie nebo věrnostní status, pomocí vlastních polí ClickUp. Klienty můžete také seskupit podle typu služby, četnosti návštěv nebo celkových výdajů, abyste mohli přizpůsobit nabídky a komunikaci.
Automatizujte opakující se úkoly, jako je zasílání připomínek schůzek, označování neaktivních klientů nebo shrnování týdenních prodejních aktivit. AI agenty lze nakonfigurovat tak, aby fungovaly podle harmonogramu nebo spouštěčů, což šetří čas a snižuje manuální práci.
ClickUp Calendar vám poskytuje přehledný vizuální přehled vašich rezervací a pomáhá vám naplánovat jakékoli volné termíny během chvilky.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak vám kalendář ClickUp s umělou inteligencí umožňuje automaticky plánovat vaši práci👇🏼
Eliminujte opakující se úkoly. Nastavte automatizaci ClickUp, aby automaticky odesílala potvrzení schůzek, přání k narozeninám nebo následné zprávy. Proměňte nové potenciální zákazníky ve věrné stálé zákazníky, aniž byste hnuli prstem.
Získejte přehled o stavu svého podnikání na první pohled. Sledujte schůzky, retenci klientů, nejvýkonnější kadeřníky a trendy v příjmech pomocí dashboardů ClickUp. Snadno přijímejte chytřejší rozhodnutí podložená daty.
Nemáte čas ručně zaznamenávat každou schůzku? Máme pro vás řešení. Jakmile přijde online rezervace, stačí zadat do ClickUp Brain typ služby, jméno klienta a čas schůzky – během několika sekund vám vytvoří přehledný seznam úkolů.
Personalizované služby zvyšují tržby o 10 % až 15 %. Když si dáte práci a přizpůsobíte svou nabídku preferencím svých klientů, určitě si toho všimnou.
K tomu ale potřebujete organizovanou databázi klientů, kterou snadno vytvoříte pomocí šablon ClickUp pro prodej a CRM.
Například šablona ClickUp CRM vám umožní vizualizovat celý váš pipeline, informace o klientech, termíny splatnosti a vše mezi tím.
Použijte jej k:
- Uspořádejte si údaje o zákaznících na jednom místě, abyste snáze nacházeli potřebné informace.
- Zefektivněte komunikaci se zákazníky a podporu
- Automatizujte opakující se úkoly a uvolněte si čas na složitější činnosti.
- Získejte praktické poznatky z údajů o zákaznících a přizpůsobte jim své služby.
Zvládání po sobě jdoucích schůzek může být náročné, ale ClickUp vám i v tomto případě pomůže. Nastavte si připomenutí rezervací nebo to nechte na ClickUp Brain. A co když nemáte po ruce notebook? Žádný problém! Připomenutí můžete nastavovat a upravovat přímo ze svého mobilu.
Nejlepší software pro správu salónů by měl být hladce integrován do vaší technologické infrastruktury a poskytovat vám ucelený přehled o vašich operacích. ClickUp Integrations se synchronizuje s více než 300 platformami, včetně populárních CRM systémů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte automatické připomenutí schůzek, aktualizujte stav úkolů nebo přiřazujte členy týmu na základě typu služby pomocí více než 50 spouštěčů akcí.
- Sledujte čas, který každá služba zabere, pomocí ClickUp Project Time Tracking.
- Shromažďujte údaje o klientech pomocí šablon formulářů ClickUp, které se přímo načtou do vašeho softwaru pro správu salónu.
- Vytvářejte a sledujte úkoly týkající se skladových zásob, nastavujte připomenutí pro objednávky a mějte přehled o stavu zásob – to vše v ClickUp.
Omezení ClickUp
- Mírná náročnost na zaučení pro začátečníky, kteří platformu používají poprvé
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 říká:
Líbí se mi, jak ClickUp organizuje a plánuje moje denní úkoly. Pokud máte opakující se schůzky nebo úkoly každý týden nebo každé dva týdny, můžete je zadat do ClickUp a získat tak vynikající přehled o svém pracovním harmonogramu. Ještě lepší je to, když máte kolegy a můžete koordinovat a delegovat odpovědnost za určité úkoly. Pro mě je možnost odškrtávat úkoly, jak je každý den plním, příjemným pocitem pokroku a záznamem mého denního výkonu.
Líbí se mi, jak ClickUp organizuje a plánuje moje denní úkoly. Pokud máte opakující se schůzky nebo úkoly každý týden nebo každé dva týdny, můžete je zadat do ClickUp a získat tak vynikající přehled o svém pracovním harmonogramu. Ještě lepší je to, když máte kolegy a můžete koordinovat a delegovat odpovědnost za určité úkoly. Pro mě je možnost odškrtávat úkoly, jak je každý den plním, příjemným pocitem pokroku a záznamem mého denního výkonu.
2. Fresha (nejlepší pro získávání online rezervací od nových klientů)
Fresha vyniká jako software pro správu salónů, který exceluje v oblasti správy a získávání klientů. Kromě základních funkcí CRM, jako je plánování schůzek a sledování historie klientů, nabízí také integrovaný trh, kde potenciální klienti mohou objevit vaše služby a přímo si rezervovat schůzky.
Tato dvojí funkce zjednodušuje cestu klienta a pomáhá vašemu salonu přilákat nové zákazníky a zároveň efektivně spravovat ty stávající. Hladká integrace marketingových a rezervačních nástrojů Fresha vám ušetří čas a zvýší retenci klientů i růst.
Nejlepší funkce Fresha
- Získejte nové klienty na trhu v oblasti krásy a wellness.
- Identifikujte své nejúspěšnější marketingové kampaně a kanály
- Sledujte chování zákazníků, jejich preference a vzorce rezervací pomocí reportů CRM.
Omezení Fresha
- Někteří uživatelé jsou účtováni za rezervace provedené prostřednictvím tržiště, i když je schůzka později zrušena.
- Vyžaduje integraci POS třetích stran pro transakce.
Ceny Fresha
- Zdarma
- Volitelné placené funkce
Hodnocení a recenze Fresha
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (více než 1 430 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fresha?
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi, jak snadno se používá pro rezervace termínů a organizaci mého času i času klientů. Registrace byla velmi rychlá a vše fungovalo bez problémů, když jsem poprvé otevřela svůj podnik.
Líbí se mi, jak je snadné ho používat pro rezervace termínů a organizaci času pro mě i pro klienty. Registrace byla velmi rychlá a vše fungovalo bez problémů, když jsem poprvé otevřela svůj podnik.
👀 Věděli jste, že... Podniky zaznamenávají při používání online rezervačních systémů v průměru 27% nárůst tržeb.
3. Invoay (nejlepší pro pokročilou správu zásob)
Když s klienty pravidelně komunikujete, i když nemají naplánovanou žádnou schůzku, budujete si s nimi silné vztahy a zvyšujete jejich loajalitu. Software pro správu salónů Invoay je k tomu ideální. S touto platformou můžete automatizovat přijímání faktur, sdílet pravidelné aktualizace svých nejlepších nabídek a mnoho dalšího.
Systém také nabízí pokročilou správu zásob, aby bylo zajištěno, že budete mít vždy dostatek nezbytných produktů.
Nejlepší funkce Invoay
- Spravujte výkonnost zaměstnanců, rozvrhy a docházku pomocí integrovaného biometrického sledování.
- Automatizujte CRM kampaně, komunikaci se zákazníky a připomínky na WhatsApp.
- Vytvářejte balíčky a členské programy, včetně vlastních propagačních akcí a dárkových poukazů, podle preferencí klientů.
Omezení Invoay
- Chybí možnosti přizpůsobení pro jedinečné pracovní postupy CRM v salonu.
- Někteří uživatelé hlásili časté výpadky připojení, nesprávné výpočty a problémy s plánováním, což naznačuje potenciální problémy se stabilitou.
Ceny Invoay
- Cena: 69 $/měsíc
- Grow: 99 $/měsíc
- Rozbalit: 149 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Invoay
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o Invoay?
Recenze na TrustPilot říká:
Jejich software má téměř všechny funkce, které salon potřebuje. Od fakturace, SMS marketingu (zpětná vazba, doporučení, věrnostní body) až po reporty (ztracení zákazníci, opakovaní zákazníci, noví zákazníci) a mnoho dalšího.
Jejich software má téměř všechny funkce, které salon potřebuje. Od fakturace, SMS marketingu (zpětná vazba, doporučení, věrnostní body) až po reporty (ztracení zákazníci, opakovaní zákazníci, noví zákazníci) a mnoho dalšího.
📮ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí umělá inteligence být schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má vyřešený jeden nebo dva z těchto kroků. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
4. Zenoti (nejlepší pro online rezervace 24/7)
59 % lidí uvádí, že je frustruje čekání na lince při rezervaci termínu, a téměř jeden z pěti považuje za nepohodlné čekat na pracovní dobu, aby si mohl domluvit schůzku.
Zenoti řeší tento problém tím, že umožňuje online rezervace 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zahrnuje také funkci správy čekací listiny, takže v případě zrušení rezervace lze místo rychle obsadit, což pomáhá snížit ztrátu času a příjmů.
Nejlepší funkce Zenoti
- Duální aplikace pro rezervace franšízy a klientů
- Automatický čekací list vyplňuje mezery po zrušení rezervací na poslední chvíli.
- Integrovaný POS pro hladké a centralizované platby
Omezení Zenoti
- Tento software je poměrně složitý a pro začátečníky může být příliš náročný.
- Někteří uživatelé zaznamenali časté pády a chyby, zejména v mobilní aplikaci.
Ceny Zenoti
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zenoti
- G2: 4,4/5 hvězdiček (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zenoti?
Recenzent Capterra píše:
Zenoti je skvělý systém pro rezervace a správu klientů. Je příjemné mít komunikaci s klienty, online rezervace, schůzky, platby, marketing a zpětnou vazbu na jednom místě.
Zenoti je skvělý systém pro rezervace a správu klientů. Je příjemné mít komunikaci s klienty, online rezervace, schůzky, platby, marketing a zpětnou vazbu na jednom místě.
📖 Přečtěte si také: Příklady nejlepších CRM softwarů a jejich použití pro zvýšení produktivity
5. Phorest (nejlepší pro správu více poboček salónů)
Phorest vyniká možností správy více poboček a sledováním zásob v reálném čase, což z něj činí ideální volbu pro majitele salónů, kteří spravují více poboček. Jeho bezpečný POS systém centralizuje údaje o tržbách, takže můžete sledovat příjmy napříč pobočkami, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
Můžete také spravovat rozvrhy zaměstnanců a zásoby produktů podle lokality, což vám pomůže snížit plýtvání a efektivněji plánovat nákupy. Navíc se profily klientů a věrnostní body synchronizují automaticky, což zajišťuje konzistentní zákaznickou zkušenost ve všech pobočkách.
Nejlepší funkce Phorest
- Komunikujte přímo s klientem prostřednictvím API WhatsApp.
- Nabízejte přímé online rezervace z vyhledávače Google a Map Google.
- Spravujte schůzky a fakturaci na jednom místě ze všech poboček vašeho salonu.
Omezení Phorest
- Vyšší cenové úrovně nemusí vyhovovat menším salónům nebo samostatným profesionálům.
- Příležitostné zpoždění hlášené v mobilní aplikaci během špičky
- Doba odezvy podpory se může lišit v závislosti na lokalitě a úrovni předplatného.
Ceny Phorest
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Phorest
- G2: 4,4/5 (35+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (380+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Phorestu?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, že je to jednodušší než kalendář v mém iPhonu. Vidím všechny své schůzky na daný den i všechny své spolupracovníky. Mohu jednoduše přidat jakékoli doplňky, abych přizpůsobil službu, a přidat čas, pokud chci. Velmi snadné použití a geniální!
Líbí se mi, že je to jednodušší než kalendář v mém iPhonu. Vidím všechny své schůzky na daný den i všechny své spolupracovníky. Mohu jednoduše přidat jakékoli doplňky, abych přizpůsobil službu, a přidat čas, pokud chci. Velmi snadné použití a geniální!
6. Salon 360 (nejlepší pro správu výdajů salónu)
Pokud chcete získat lepší kontrolu nad financemi svého salonu, může být Salon 360 užitečnou volbou. Kromě standardních funkcí, jako je online rezervace a automatizovaná komunikace, nabízí nástroje pro sledování konverzí prodejů a monitorování produktivity zaměstnanců.
Software také zahrnuje sledování výdajů a provizí, takže můžete mít přehled o tom, co přichází a odchází. Taková přehlednost usnadňuje správu nákladů podniku, aniž byste se cítili přetížení.
Nejlepší funkce Salon 360
- Vytvořte online katalog svých služeb
- Sledujte fakturovatelné hodiny a výkonnost, abyste mohli spravedlivě řídit odměny a provize zaměstnanců.
- Sledujte výdaje a výkonnost poboček a sledujte konverze pomocí reportů v reálném čase, abyste mohli upravit strategii CRM.
Omezení Salon 360
- Malé salony mohou být zahlceny rozsáhlými funkcemi.
Ceny Salon 360
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Salon 360
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
🧠 Zajímavost: Ve středověku se holiči nezabývali pouze stříháním vlasů. Prováděli také chirurgické zákroky, zubní ošetření a dokonce i pouštění žilou! Proto má klasický holičský sloup červené a bílé pruhy, které symbolizují krev a obvazy.
7. Zoho Bookings (nejlepší pro poskytnutí autonomie zaměstnancům salonu)
Zoho Bookings je CRM nástroj, který funguje také jako systém pro správu salónů. Umožňuje vám omezit počet rezervací a minimalizovat zrušení nebo přesuny na poslední chvíli.
Můžete uvést přesné ceny služeb, aby klienti měli před rezervací úplnou jasnost o nákladech. Aby se snížil počet neuskutečněných rezervací, platforma vám umožňuje vybírat platby předem, což zajišťuje ochranu vašeho času a příjmů i v případě zrušení schůzky.
Nejlepší funkce Zoho Bookings
- Stanovte termíny a rozhodněte, kolik online rezervací chcete za den přijmout.
- Umožněte zaměstnancům nastavit si vlastní rozvrhy a spravovat nadcházející schůzky.
- Naplánujte opakované služby a sledujte zásoby pro vícefázové procedury.
Omezení Zoho Bookings
- Nástroj CRM pro salony postrádá možnost přizpůsobení
- Zvládání letního času může být problematické
Ceny Zoho Bookings
- Základní: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Bookings
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 hvězdiček (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Bookings?
Recenzent G2 píše:
Mimořádně snadné nastavení pro více uživatelů pracujících v různých časech, dokonce i v různých časových pásmech. Snadné přizpůsobení a úprava pro neočekávané nebo plánované změny v rozvrhu.
Mimořádně snadné nastavení pro více uživatelů pracujících v různých časech, dokonce i v různých časových pásmech. Snadné přizpůsobení a úprava pro neočekávané nebo plánované změny v rozvrhu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší certifikace CRM pro podporu profesního růstu
8. Rosy Salon Software (nejlepší pro začínající majitele salónů)
Zahájení nového podnikání v oblasti lázeňských nebo kadeřnických služeb může být náročné, ale Rosy Salon Software vám s tím pomůže. Díky možnosti přihlášení z ulice a proprietárnímu systému RosyPay je Rosy Salon Software ideální pro majitele salónů, kteří právě začínají.
Tento software je cenově dostupný a uživatelsky přívětivý. Obsahuje základní nástroje, jako je správa zásob, komunikace s klienty a integrovaný systém prodeje (POS).
Nejlepší funkce Rosy Salon
- Nechte zákazníky přihlásit se, když jsou poblíž, aby stylista byl okamžitě informován.
- Zjednodušte zpracování kreditních karet pomocí předautorizací a transakcí s kartou v evidenci.
- Nahrajte a upravujte obrázky klientů pro rychlou orientaci.
Omezení Rosy Salon
- Zprávy o doporučeních nejsou dostatečně propracované.
- Platforma omezuje plánování na 15minutové intervaly, což nemusí vyhovovat všem typům služeb.
Ceny Rosy Salon
- Cena začíná na 39 $/měsíc
- Možnost přizpůsobení
Hodnocení a recenze Rosy Salon
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rosy Salon?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi jednoduchost a flexibilita systému, navíc jej mohu používat jak pro zaměstnance, tak pro nezávislé dodavatele. Recenze shromážděná a hostovaná na G2. com.
Líbí se mi jednoduchost a flexibilita systému, navíc jej mohu používat jak pro zaměstnance, tak pro nezávislé dodavatele. Recenze shromážděná a hostovaná na G2. com.
9. Vagaro (nejlepší pro vedení podrobné databáze klientů)
Vagaro je především tržiště pro wellness a kosmetický průmysl, které také nabízí komplexní CRM software pro salony. Jednou z jeho vynikajících funkcí jsou velmi podrobné profily klientů, které vám pomohou sledovat jejich preference, služby a historii.
Díky této úrovni personalizace můžete zvýšit zapojení zákazníků, nabídnout jim zážitky na míru a zvýšit jejich loajalitu.
Nejlepší funkce Vagaro
- Udržujte podrobné záznamy o klientech s fotografiemi, historií služeb, preferencemi a minulými nákupy.
- Navrhujte a odesílejte vlastní formuláře, průzkumy a prohlášení, které se ukládají do profilů klientů pro snadný přístup.
- Nastavte správu zásob na základě požadavků klientů a prodávejte exkluzivní produkty na trhu.
Omezení Vagaro
- Omezené funkce pro vytváření reportů ve srovnání s jinými systémy pro správu salónů
- Cenová struktura může být pro menší salony nebo podniky nákladná.
Ceny Vagaro
Jedna lokalita:
- Cena začíná na 24 $/měsíc
Více poboček:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vagaro
- G2: 4,6/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Vagaro?
Recenzent G2 říká:
Líbí se mi, jak Vagaro kombinuje funkčnost a plynulost – umožňuje plánovat, vést SOAP poznámky a záznamy o klientech na jednom místě, aniž by působilo těžkopádně.
Líbí se mi, jak Vagaro kombinuje funkčnost a plynulost – umožňuje plánovat, vést SOAP poznámky a záznamy o klientech na jednom místě, aniž by působilo těžkopádně.
10. Pipedrive (nejlepší pro přizpůsobení pipeline pro váš salon)
Pipedrive, tradičně CRM, slouží zároveň jako výkonný software pro správu salónů. Umožňuje vám snadno plánovat schůzky a přizpůsobit prodejní proces vašim potřebám. Díky pokročilé správě zásob můžete efektivně sledovat produkty a stav skladových zásob.
Tento software také automatizuje komunikaci s klienty, čímž vám šetří čas a zároveň zajišťuje, že vaši klienti budou vždy informováni.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Navrhněte prodejní procesy, které odrážejí konkrétní cestu vašich klientů.
- Automatizujte komunikaci s klienty pomocí e-mailů a SMS zpráv.
- Sledujte výkonnostní metriky salonu, míru retence klientů a trendy v příjmech kosmetického průmyslu pomocí vizuálních dashboardů a podrobných reportů.
Omezení Pipedrive
- Pro integraci e-mailů je nutné přejít na tarif Advanced.
- Postrádá funkce specifické pro dané odvětví, jako je správa zásob přizpůsobená kosmetickým produktům.
- Pro majitele malých salónů může být tento software kvůli pokročilým funkcím CRM a strmé křivce učení příliš náročný.
- Žádná přímá integrace s pokladním systémem (POS) pro hladké zpracování transakcí v salonu.
Ceny Pipedrive
- Lite: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 34 $/měsíc na uživatele
- Premium: 64 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipedrive?
Recenze G2 uvádí:
Líbí se mi, jak je Pipedrive uživatelsky přívětivý, a to i pro lidi, kteří nejsou technickými experty. Vizuální prodejní pipeline mi pomáhá na první pohled přesně vidět, v jaké fázi se každá zakázka nachází, a díky přizpůsobitelným fázím ji mohu přizpůsobit různým pracovním postupům.
Líbí se mi, jak je Pipedrive uživatelsky přívětivý, a to i pro lidi, kteří nejsou technickými experty. Vizuální prodejní pipeline mi pomáhá na první pohled přesně vidět, v jaké fázi se každá zakázka nachází, a díky přizpůsobitelným fázím ji mohu přizpůsobit různým pracovním postupům.
📖 Přečtěte si také: Tipy pro správu zákazníků pomocí CRM
Proměňte svůj salón pomocí ClickUp
Provozování salonu vyžaduje více než jen základní CRM. Měl by nabízet systém, který zvládá vše od správy rezervací až po sledování prodejů. Ačkoli mnoho CRM nástrojů nabízí skvělé funkce, často musíte v určitých aspektech dělat kompromisy.
Chcete zjednodušit implementaci CRM? ClickUp je ideální volbou pro sjednocení všech vašich operací. Správa úkolů? Ano. Automatizované pracovní postupy? Ano. Přizpůsobené ovládací panely? Samozřejmě!
Ať už sledujete schůzky, marketingové kampaně nebo rozvrhy zaměstnanců, ClickUp se přizpůsobí vašim procesům tak, jak to žádný jiný software pro správu salónů nedokáže.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a převezměte kontrolu nad provozem svého salonu!