11 nejlepších alternativ SurveySparrow pro chytřejší zpětnou vazbu a zapojení

Možná už do svého podnikání vkládáte celé své srdce a duši, ale jak víte, zda vaši zákazníci dostávají to, co potřebují?
Je to jednoduché: požádejte o zpětnou vazbu. Je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak vylepšit své produkty, zlepšit služby a poskytovat lepší zákaznické zkušenosti.
SurveySparrow je spolehlivým nástrojem pro mnoho firem, marketérů a výzkumníků, kteří pomocí něj shromažďují a analyzují důležité údaje o zákaznících. Pokud však hledáte nástroj s většími možnostmi přizpůsobení, lepší cenou nebo pokročilými analytickými funkcemi, máte na výběr.
Sestavili jsme seznam 11 nejlepších alternativ SurveySparrow – každá z nich nabízí něco jedinečného, od poznatků založených na umělé inteligenci a elegantního designu až po hladkou integraci s vašimi stávajícími nástroji.
👀 Věděli jste? Podniky, které reagují na zpětnou vazbu od zákazníků a přijímají na základě ní opatření, mají 2,5krát větší šanci si své zákazníky udržet.
Omezení SurveySparrow
SurveySparrow je známý svými konverzačními průzkumy a automatizacemi, ale má některé nevýhody, které vás mohou přimět zvážit alternativy:
- Cenové otázky: Někteří uživatelé považují tento nástroj za drahý, protože klíčové funkce jsou dostupné pouze v dražších tarifech.
- Omezené možnosti přizpůsobení: Nabízí základní úpravy značky, ale postrádá pokročilé možnosti ovládání designu a pokročilou logiku.
- Základní analytika: Funkční, ale postrádá hloubku a poznatky založené na umělé inteligenci, které najdete v jiných nástrojích.
- Omezení funkcí v nižších tarifech: Základní nástroje, jako je automatizace a pokročilé reportování, jsou omezeny na prémiové tarify.
- Omezení integrace: Podporuje populární nástroje, ale některá propojení jsou omezená nebo vyžadují alternativní řešení.
- Problémy se správou odpovědí: Filtrování a segmentace odpovědí ve velkém měřítku může být u rozsáhlých průzkumů frustrující.
Alternativy SurveySparrow v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Přizpůsobitelné vytváření formulářů, sběr dat, analýza a správa zpětné vazby pomocí umělé inteligence
|• ClickUp Forms s podmíněnou logikou • Převádějte odpovědi z formulářů na úkoly • Automatizace pracovních postupů po poskytnutí zpětné vazby • Dashboardy pro živé metriky • Analýza AI prostřednictvím ClickUp Brain
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Typeform
|Interaktivní a poutavé průzkumy
|• Uživatelské rozhraní s jednou otázkou najednou • Logické skoky • Integrace Stripe pro platby
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|Qualtrics
|Průzkumy a správa zkušeností na podnikové úrovni
|• Pokročilé větvení a cílení • Integrovaný panel respondentů • Soulad s normami HIPAA, GDPR a ISO
|Ceny na míru
|Google Forms
|Jednoduché a bezplatné průzkumy
|• Automatická vizualizace prostřednictvím tabulek • Logické větvení • Předvyplněné odpovědi • Nahrávání souborů • Oznámení o odpovědích
|Zdarma
|SurveyMonkey
|Průzkum trhu a zpětná vazba od zákazníků
|• Návrhy otázek založené na umělé inteligenci • A/B testování • Vícejazyčná podpora • Vážené bodování
|Placené tarify začínají na 10 $/měsíc.
|Jotform
|Tvorba formulářů s funkcemi platby a automatizace
|• Nástroj pro tvorbu dotazníků typu drag-and-drop • Generování PDF z odpovědí • Podmíněná logika • Režim kiosku • Soulad s normou HIPAA
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 39 $/měsíc.
|Zoho Survey
|Týmy používající sadu Zoho a vícekanálovou zpětnou vazbu
|• Integrace CRM a marketingových nástrojů • Offline a vícejazyčné průzkumy • Analýzy v reálném čase
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6 USD.
|QuestionPro
|Akademický výzkum a podnikové průzkumy
|• Heatmapy a konjointová analýza • Offline nástroje pro průzkumy • Systém správy panelů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 83 USD.
|Tally
|Neomezené bezplatné průzkumy s minimalistickým rozhraním
|• Neomezený počet odpovědí v rámci bezplatného tarifu • Integrace Stripe • Podpora Zapier, Airtable, Notion
|Placené tarify začínají na 29 $.
|Formstack
|Bezpečný sběr dat v souladu s normou HIPAA
|• Automatizace pracovních postupů • Elektronické podpisy • Offline synchronizace dat • Předvyplnění dat CRM
|Placené tarify začínají na 99 $.
|Alchemer
|Pokročilé přizpůsobení průzkumu a správa zpětné vazby
|• Dashboardy v reálném čase • Přístup na základě rolí • Longitudinální sledování • Integrace CRM/API
|Placené tarify začínají na 55 USD.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší alternativy SurveySparrow, které můžete použít
Hledáte alternativy k SurveySparrow? Tyto nejoblíbenější produkty vám poskytnou vše, co potřebujete:
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných formulářů, sběr dat, analýzu a správu zpětné vazby pomocí umělé inteligence)
ClickUp, první konvergovaný AI Workspace na světě, usnadňuje vytváření vlastních formulářů, sběr dat a využití zpětné vazby od uživatelů, zatímco vestavěná AI pomáhá tuto zpětnou vazbu proměnit v akční položky a poznatky, které můžete sledovat!
Začněte tím, že požádáte ClickUp Brain o pomoc s vytvořením otázek pro průzkum na základě klíčových trendů, nedávných uvedení produktů na trh nebo diskuzí o vašem produktu na sociálních médiích. Poté vytvořte přizpůsobené formuláře pro vaši značku pomocí ClickUp Forms.
Každé odeslání formuláře můžete proměnit v úkoly, aktualizovat pole a spouštět automatizované pracovní postupy, aby vám nic neuniklo. Můžete načíst existující pole úkolů a vlastní pole ClickUp z libovolného místa ve svém pracovním prostoru, čímž zajistíte strukturovanost a konzistentnost dat.
Díky chytřejším formulářům s podporou podmíněné logiky máte kontrolu nad uživatelským zážitkem a zobrazujete pouze pole, která jsou důležitá na základě předchozích odpovědí. Pokud například někdo označí požadavek jako „naléhavý“, může se automaticky zobrazit pole „Termín splnění“, které zajistí, že budou předem zaznamenány důležité podrobnosti.
Pokud potřebujete hotovou strukturu, šablona formuláře ClickUp poskytuje předem připravenou strukturu formuláře pro běžné pracovní postupy, včetně zpětné vazby od zákazníků, požadavků na projekty a ticketů podpory IT zákazníků. Šablonu formuláře pro zpětnou vazbu můžete přizpůsobit svým potřebám, což urychlí vytváření formulářů a zároveň zachová strukturovaný tok dat.
Sběr odpovědí je však pouze začátkem budování silných vztahů se zákazníky. ClickUp Automation eliminuje manuální následnou práci, která obvykle následuje.
Můžete nastavit pravidla pro přiřazování odeslaných dotazníků správným členům týmu, upozorňování zainteresovaných stran nebo dokonce spouštění e-mailových odpovědí.
Jakmile začnou přicházet data, ClickUp Dashboards vám poskytne jasný přehled o tom, co se děje. Místo třídění jednotlivých odpovědí získáte vizuální přehled trendů, úzkých míst a pracovní zátěže týmu v reálném čase.
Potřebujete zjistit, kolik žádostí s vysokou prioritou je v čekání? Nebo sledovat hodnocení spokojenosti zákazníků v průběhu času? Přizpůsobitelné widgety vám umožňují filtrovat a zobrazovat data, která jsou nejdůležitější, a udržovat tak váš tým v souladu a proaktivní.
ClickUp slouží jako nástroj pro tvorbu formulářů s umělou inteligencí, který vám pomůže identifikovat opakující se problémy ve formulářích zpětné vazby a odhalit nerovnováhu v pracovní zátěži z příchozích požadavků.
Cyklus uzavíráme s ClickUp Brain, který vám také poskytuje flexibilitu pracovat s více LLM, včetně Gemini, ChatGPT a Claude, přímo z vašeho pracovního prostoru ClickUp. Použijte ClickUp AI k analýze zpětné vazby, shrnutí vzorců a navržení dalších kroků na základě této analýzy.
Ať už hledáte podrobné generování obsahu, pokročilou analýzu dat nebo kontextová doporučení, můžete snadno přepínat mezi jednotlivými modely. Tím získáte nejlepší podporu založenou na umělé inteligenci pro vaše konkrétní potřeby, a to vše v rámci ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte vlastní pole pro každou otázku průzkumu, od rozevíracích seznamů po textová pole.
- Převádějte odeslané formuláře na úkoly, které lze snadno sledovat a kontrolovat.
- Označujte a kategorizujte odpovědi pro rychlé filtrování a analýzu.
- Vizualizujte trendy a poznatky pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Filtrujte a tříděte odpovědi pomocí libovolného pole, abyste zjistili klíčovou zpětnou vazbu.
- Spolupracujte se svým týmem přidáváním komentářů, přiřazených osob a dílčích úkolů.
- Sledujte průběh průzkumu a míru dokončení napříč zobrazeními a stavy.
- Po odeslání dotazníku přesměrujte uživatele na libovolný odkaz a zajistěte jim tak plynulejší zážitek.
Omezení ClickUp
- Zvládnutí tohoto nástroje vyžaduje čas kvůli jeho rozsáhlé sadě funkcí.
- Pokročilé funkce formulářů, jako je podmíněná logika, vyžadují vyšší úroveň tarifu.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 říká:
Miluji automatizace a integrace v ClickUp. Má obrovský potenciál pro automatické plánování, sledování a komunikaci úkolů. Použil jsem jej také pro integraci s našimi franšízanty pomocí formulářů a průzkumů, což bylo úžasné.
Miluji automatizace a integrace v ClickUp. Má obrovský potenciál pro automatické plánování, sledování a komunikaci úkolů. Použil jsem jej také pro integraci s našimi franšízanty pomocí formulářů a průzkumů, což bylo úžasné.
👀 Věděli jste? Společnosti, které používají ClickUp Automation, ušetří odhadem 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce. To je jako získat každý rok týden produktivity navíc – bez přesčasů!
2. Typeform (nejlepší pro interaktivní a poutavé průzkumy)
Pokud jde o vytváření průzkumů, které působí spíše jako přirozený dialog než jako rigidní dotazník, vyniká Typeform.
Zobrazení jedné otázky najednou vytváří interaktivnější zážitek, který udržuje zájem respondentů. Elegantní, moderní rozhraní je vysoce přizpůsobitelné, což vám umožňuje přizpůsobit písma, barvy a branding vašim potřebám.
Nejde však jen o estetiku – logické skoky personalizují průzkum a vedou respondenty různými cestami na základě jejich odpovědí.
Snadná integrace s HubSpot, Slack, Google Sheets a Zapier usnadňuje automatizaci. Snadné možnosti vložení vám také umožňují umístit průzkumy do e-mailů, na webové stránky a do vyskakovacích oken.
Nejlepší funkce Typeform
- Sledujte průběh vyplňování dotazníku v reálném čase, abyste identifikovali místa, kde respondenti dotazník opouštějí, a optimalizovali jeho průběh.
- Povolte odpovědi ve formě videa a GIF, abyste získali bohatší a poutavější zpětnou vazbu.
- Inkasujte platby v rámci průzkumů pomocí integrace Stripe pro dary nebo rezervace.
- Vložte formuláře do webových stránek s interaktivním chatbotem pro vyšší zapojení uživatelů.
- Pomocí skrytých polí můžete automaticky sledovat zdroje kampaní a segmentovat odpovědi.
Omezení Typeform
- Omezená flexibilita designu pro složitější struktury průzkumů
- Bezplatný tarif má přísná omezení počtu odpovědí.
Ceny Typeform
- Zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Business: 99 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Typeform?
Recenze TrustRadius uvádí:
Používali jsme jej k shromažďování dalších informací od lidí, kteří měli zájem o naše kurzy. Mohli jsme tak učinit způsobem, který je nezahltil všemi otázkami na jedné obrazovce, ale místo toho jim kladl jednu otázku po druhé.
Používali jsme jej k shromažďování dalších informací od lidí, kteří měli zájem o naše kurzy. Mohli jsme tak učinit způsobem, který je nezahltil všemi otázkami na jedné obrazovce, ale místo toho jim kladl jednu otázku po druhé.
💡 Tip pro profesionály: Proveďte A/B testování struktury vašeho průzkumu. Většina lidí testuje pouze předměty e-mailů nebo jejich text, ale struktura vašeho průzkumu (pořadí otázek, délka, tón) může výrazně ovlivnit kvalitu odpovědí. Vyzkoušejte různé verze a porovnejte míru dokončení a hloubku odpovědí.
3. Qualtrics (nejlepší pro průzkumy na podnikové úrovni a správu zkušeností)
Qualtrics je více než jen nástroj pro průzkumy, slouží jako komplexní platforma pro správu zkušeností. Je ideální pro organizace, které provádějí rozsáhlý průzkum zákazníků, zaměstnanců a trhu.
Pokročilé funkce větvení a logiky Qualtrics vám umožňují vytvářet vysoce přizpůsobené průzkumy pro softwarové týmy, které se dynamicky přizpůsobují na základě odpovědí respondentů.
Distribuce je stejně flexibilní a zahrnuje e-mail, SMS, mobilní aplikace a vestavěné formuláře na webových stránkách.
Na rozdíl od mnoha konkurentů nabízí Qualtrics také integrovaný panel respondentů, který firmám umožňuje přístup k cíleným demografickým údajům pro jejich výzkum.
Pro ty, kteří pracují s citlivými údaji, zajišťuje jeho soulad s normami HIPAA, GDPR a ISO 27001 špičkovou úroveň zabezpečení, což z něj činí dobrou volbu pro odvětví jako zdravotnictví, finance a vysokoškolské vzdělávání.
Nejlepší funkce Qualtrics
- Pomocí heatmap sledujte, kde uživatelé klikají a interagují, a využijte tyto informace pro výzkum uživatelské zkušenosti (UX).
- Využijte konjointovou analýzu, abyste pochopili, které funkce a cenové hladiny jsou nejdůležitější.
- Vložte průzkumy do mobilních aplikací a sbírejte zpětnou vazbu v reálném čase bez nutnosti dalšího programování.
- Spouštějte následné průzkumy na základě interakcí zákazníků v systémech podpory nebo prodeje.
- Zaznamenávejte behaviorální data pomocí nástrojů pro nahrávání relací a získejte tak kompletní přehled o chování respondentů.
Omezení Qualtrics
- Náročné osvojení díky rozsáhlé sadě funkcí
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou být pro jednoduché potřeby průzkumu příliš složité.
Ceny Qualtrics
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Qualtrics
- G2: 4,3/5 (730+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Qualtrics?
Recenzent G2 píše:
Největší předností Qualtrics Strategy & Research je jeho flexibilita. Je dostatečně výkonný pro pokročilé, logicky náročné průzkumy, ale zároveň dostatečně intuitivní, aby ho týmy mohly začít používat bez nutnosti psát kód.
Největší předností Qualtrics Strategy & Research je jeho flexibilita. Je dostatečně výkonný pro pokročilé, logicky náročné průzkumy, ale zároveň dostatečně intuitivní, aby ho týmy mohly začít používat bez nutnosti psát kód.
👀 Věděli jste, že... V roce 1886 vyplnil Marcel Proust „vyznávací album“ s osobními otázkami, které vedlo k vytvoření dnes již slavného Proustova dotazníku. Netušil, že bude inspirací pro moderní osobnostní kvízy pro budoucí generace!
4. Google Forms (nejlepší pro jednoduché a bezplatné průzkumy)
Jako jeden z nejvíce uživatelsky přívětivých a nákladově efektivních nástrojů pro průzkumy vám Google Forms umožňuje vytvářet a distribuovat průzkumy během několika minut, aniž byste se museli starat o omezení počtu odpovědí.
Ačkoli postrádá pokročilé designové prvky nebo podrobné analytické funkce, nabízí základní logické větvení, automatickou vizualizaci dat a přímou integraci s Google Sheets pro snadné sledování odpovědí.
Vzhledem k tomu, že je integrován do ekosystému Google, je vytváření průzkumů pomocí Google Forms užitečné pro týmy, které již používají Gmail, Drive a Docs.
Nejlepší funkce Google Forms
- Předvyplňte odpovědi pomocí e-mailu nebo předchozích odpovědí, abyste urychlili vyplnění průzkumu.
- Generujte QR kódy, aby respondenti mohli okamžitě přistupovat k průzkumům.
- Nastavte ověřování odpovědí, abyste zajistili přesné a úplné odpovědi.
- Povolte nahrávání souborů v rámci průzkumů pro odesílání dokumentů nebo úkolů.
- Pomocí doplňků, jako je Form Publisher, můžete automaticky převádět odpovědi do formátu Google Docs nebo PDF.
- Nastavte e-mailová oznámení o nových odpovědích, aby týmy měly aktuální informace v reálném čase.
Omezení Google Forms
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s prémiovými nástroji pro průzkumy
- Žádné vestavěné integrace mimo ekosystém Google
Ceny Google Forms
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Forms
- G2: 4,6/5 (více než 42 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Forms?
Recenzent Capterra říká:
Google Forms nabízí skvělé možnosti, protože poskytuje předem připravené šablony, které vám pomohou rychle začít. Poskytuje také jednoduché a intuitivní rozhraní typu drag and drop.
Google Forms nabízí skvělé možnosti, protože poskytuje předem připravené šablony, které vám pomohou rychle začít. Poskytuje také jednoduché a intuitivní rozhraní typu drag and drop.
🧠 Zajímavost: Google Forms umožňuje automatické hodnocení kvízů a náhodné řazení otázek, aby se zabránilo podvádění, což je překvapivě užitečné pro učitele a lektory.
5. SurveyMonkey (nejlepší pro průzkum trhu a zpětnou vazbu od zákazníků)
Pro ty, kteří hledají rovnováhu mezi dostupností a sofistikovanějšími datovými analýzami, je SurveyMonkey univerzální volbou.
Kombinuje snadné použití s návrhy otázek založenými na umělé inteligenci, logikou přeskočení, vážením odpovědí a automatizovaným reportováním. Díky tomu je skvělou volbou pro firmy, které potřebují podrobnou zpětnou vazbu, ale nechtějí se zabývat složitou platformou zaměřenou na výzkum.
SurveyMonkey také nabízí různé způsoby distribuce, včetně e-mailu, SMS, sociálních médií a vložení na webové stránky.
Nabízí dokonce i funkce benchmarkingu, které firmám umožňují porovnat výsledky svých průzkumů s průmyslovými standardy.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Provádějte A/B testování v rámci průzkumů, abyste mohli porovnat formáty otázek a zlepšit zapojení respondentů.
- Naplánujte opakované průzkumy s automatickými připomenutími a šablonami SurveyMonkey, abyste mohli pokračovat ve sběru zpětné vazby od zákazníků.
- Použijte logiku průzkumu k zobrazení nebo skrytí otázek na základě předchozích odpovědí.
- Vytvářejte vícejazyčné průzkumy s automatickými překlady pro globální dosah.
- Přiřaďte odpovědi vážené skóre pro pokročilou analýzu dat a reporting.
Omezení SurveyMonkey
- Bezplatný tarif má omezený počet odpovědí a ve srovnání s jinými alternativami SurveyMonkey postrádá pokročilé funkce.
- Vyšší tarify mohou být pro malé podniky drahé.
Ceny SurveyMonkey
- Team Advantage: 18 $/uživatel/měsíc
- Team Premier: 44 $/uživatel/měsíc
- Individuální plán – Premier Annual: 57 $/měsíc
- Individuální plán – Advantage Annual: 23 $/měsíc
- Standardní měsíční poplatek: 10 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 24 940 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SurveyMonkey?
Recenze TrustRadius uvádí:
SurveyMonkey je také ideální, pokud chcete získat grafické znázornění obdržených dat, což vám ušetří čas, který byste jinak museli věnovat ručnímu zpracování. Nenapadá mě situace, kdy by nebylo vhodné použít SurveyMonkey.
SurveyMonkey je také ideální, pokud chcete získat grafické znázornění obdržených dat, což vám ušetří čas, který byste jinak museli věnovat ručnímu zpracování. Nenapadá mě situace, kdy by nebylo vhodné použít SurveyMonkey.
🧠 Zajímavost: Společnost Brand Right Marketing transformovala svůj pracovní postup pomocí automatizací a šablon úkolů ClickUp, čímž zkrátila dobu nastavení projektu o 50 % a udržela kampaně na správné cestě.
6. Jotform (nejlepší pro tvorbu formulářů s funkcemi platby a automatizace)
Na rozdíl od tradičních platforem pro průzkumy se Jotform vyznačuje svým nástrojem pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop. Disponuje také pokročilou podmíněnou logikou, která uživatelům umožňuje vytvářet dynamické a personalizované zážitky.
Jednou z jeho jedinečných vlastností je možnost přijímat platby přímo v rámci průzkumů díky integraci se službami PayPal, Stripe a Square.
Navíc dokáže automaticky generovat vlastní soubory PDF z odpovědí, což z něj činí výkonný nástroj pro firmy, které zpracovávají smlouvy, žádosti nebo průzkumné zprávy.
Pro odvětví, která vyžadují bezpečné shromažďování dat, nabízí Jotform také možnosti kompatibilní s HIPAA, což z něj činí vynikající volbu pro zdravotnické, finanční a právní firmy.
Nejlepší funkce Jotform
- Pomocí režimu kiosku můžete sbírat data přímo na místě tím, že tablet proměníte ve specializovanou stanici pro vyplňování formulářů.
- Použijte podmíněnou logiku e-mailů a zasílejte respondentům přizpůsobené následné e-maily na základě jejich odpovědí.
- Automatizujte pracovní postupy formulářů a směrujte odeslané formuláře různým členům týmu.
- Nastavte schvalovací pracovní postupy pro kontrolu a ověření odeslaných formulářů před jejich zpracováním.
- Integrujte s Dropboxem nebo Google Drive a automaticky ukládejte odeslané soubory.
- Povolte inteligentní výpočty ve formulářích pro odhady cen nebo hodnocení na základě skóre.
Omezení Jotform
- Bezplatný tarif má ve srovnání s jinými alternativami Jotform omezený počet odeslaných dotazníků a úložný prostor.
- Rozhraní může působit nepřehledně kvůli velkému množství funkcí.
Ceny Jotform
- Starter: Zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Silver: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jotform?
Recenze G2 říká:
Na Jotformu se mi nejvíc líbí jeho intuitivnost. Možnost vytvářet podmíněné formuláře je velmi užitečná. Velmi užitečné jsou také widgety. Nedávno jsem integroval pracovní postup a ušetřilo mi to spoustu času.
Na Jotformu se mi nejvíc líbí jeho intuitivnost. Možnost vytvářet podmíněné formuláře je velmi užitečná. Velmi užitečné jsou také widgety. Nedávno jsem integroval pracovní postup a ušetřilo mi to spoustu času.
7. Zoho Survey (nejlepší pro tvorbu cenově dostupných průzkumů s integrací CRM)
Zoho Survey je navržen pro efektivní spolupráci s Zoho CRM, Zoho Analytics a Zoho Mail a je vynikající volbou, pokud vaše společnost již používá sadu Zoho.
Offline sběr průzkumů, podpora více jazyků a branding white label ho činí obzvláště užitečným pro firmy provádějící globální výzkum nebo kampaně zaměřené na zpětnou vazbu od zaměstnanců.
Pokročilé nástroje pro filtrování a segmentaci odpovědí pomáhají společnostem analyzovat trendy, zatímco automatizované zprávy poskytují rychlý přehled.
Nejlepší funkce Zoho Survey
- Vytvářejte neomezený počet průzkumů s přizpůsobitelnými motivy a možnostmi brandingu.
- Analyzujte odpovědi v reálném čase pomocí podrobných zpráv a analýzy sentimentu.
- Automatizujte distribuci průzkumů a následné kroky pomocí Zoho CRM a marketingových nástrojů.
- Shromažďujte zpětnou vazbu prostřednictvím e-mailu, sociálních médií a vložených prvků na webových stránkách.
Omezení Zoho Survey
- Bezplatný tarif má omezený počet odpovědí a postrádá pokročilé analytické funkce.
- Některé integrace vyžadují konektory třetích stran, jako je Zapier.
Ceny Zoho Survey
- Navždy zdarma
- Základní: 6 $/měsíc na uživatele
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 68 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Survey
- G2: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 430 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Survey?
Recenzent Capterra píše:
Skvělý nástroj pro průzkumy, velmi kompletní a přehledný. Doporučuji všem uživatelům Zoho One.
Skvělý nástroj pro průzkumy, velmi kompletní a přehledný. Doporučuji všem uživatelům Zoho One.
💡 Tip pro profesionály: Využijte anonymní průzkumy spokojenosti zaměstnanců, abyste podpořili upřímnou zpětnou vazbu a vytvořili kulturu otevřenosti a neustálého zlepšování.
8. QuestionPro (nejlepší pro akademický výzkum a podnikové průzkumy)
Pro ty, kteří provádějí podrobný průzkum trhu nebo testování produktů, nabízí QuestionPro úroveň analytické hloubky, kterou mnoho jiných nástrojů pro průzkum postrádá.
Zahrnuje pokročilé typy otázek, jako jsou teplotní mapy, konjointová analýza a analýza sentimentu, které poskytují informace nad rámec jednoduchých údajů z výběru z více možností. Díky offline funkcím je ideální pro terénní výzkum, zatímco jeho vestavěný panel publika poskytuje firmám přístup k cíleným demografickým údajům pro distribuci průzkumů.
Pokud je vaší prioritou rozhodování založené na datech, tato platforma také poskytuje informace na úrovni výzkumu, které jsou potřebné pro strategičtější obchodní rozhodnutí.
Nejlepší funkce QuestionPro
- Vytvářejte průzkumy s logickými větvemi, propojením a bodováním.
- Analyzujte odpovědi pomocí analytických nástrojů založených na umělé inteligenci a prediktivních poznatků.
- Rozšiřujte průzkumy prostřednictvím různých kanálů, včetně e-mailu a sociálních médií.
- Provádějte akademický a tržní výzkum pomocí systému pro správu panelů.
Omezení QuestionPro
- Bezplatný tarif má omezený přístup k prémiovým funkcím.
- Rozhraní může být pro začátečníky složité.
Ceny QuestionPro
- Essentials: zdarma
- Pokročilá: 99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Team Edition: 83 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Research Suite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze QuestionPro
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 480 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o QuestionPro?
Recenzent G2 říká:
Snadné vytváření, vyhodnocování a integrace průzkumů činí z tohoto nástroje skvělou volbu!
Snadné vytváření, vyhodnocování a integrace průzkumů činí z tohoto nástroje skvělou volbu!
💡 Tip pro profesionály: Pokud se snažíte pochopit, jak uživatelé skutečně rozhodují, například které vlastnosti produktu oceňují nejvíce, konjointová analýza je účinnější než tradiční hodnotící stupnice.
Místo toho, abyste se ptali, co je důležité, představíte kompromisy (např. cena vs. rychlost vs. funkce) a donutíte respondenty, aby si vybrali. Odhalí to skutečné preference a pomůže vám navrhnout nabídky, které lidé budou s větší pravděpodobností kupovat nebo přijímat. Profesionální tah: Použijte to při plánování, stanovování cen nebo vytváření stupňovitých balíčků.
9. Tally (nejlepší pro neomezené bezplatné průzkumy s minimalistickým rozhraním)
Tally nabízí osvěžující, jednoduchou a zcela bezplatnou alternativu pro startupy, freelancery a malé týmy.
Na rozdíl od mnoha freemium nástrojů pro průzkumy určených ke sběru zpětné vazby, Tally neomezuje počet odpovědí ani neskrývá klíčové funkce za placenými bariérami. Intuitivní rozhraní založené na blocích umožňuje vytvářet formuláře stejně snadno jako psát dokumenty, takže je přístupné i pro uživatele bez technických znalostí.
Navzdory své jednoduchosti nabízí integrovanou logiku, výpočty a integraci plateb Stripe, díky čemuž je mnohem univerzálnější, než se na první pohled zdá.
Spočítejte nejlepší funkce
- Přizpůsobte formuláře pomocí brandingu, logických skoků a podmíněných polí.
- Automatizujte odpovědi pomocí integrací jako Notion, Airtable a Zapier.
- Pomocí webhooků odesílejte data z formulářů do jiných aplikací a automatizujte pracovní postupy.
Omezení Tally
- Bezplatný tarif zahrnuje branding Tally, pokud není upgradován.
- Méně integrací ve srovnání s nástroji zaměřenými na podniky
Ceny Tally
- Pro: 29 $/měsíc
- Podnikání: 89 $/měsíc
Spočítat hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o Tally říkají skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Jedná se o jednoduchý, snadno použitelný, ale velmi výkonný nástroj pro tvorbu formulářů. Mám své formuláře pro generování potenciálních zákazníků, které se zobrazují, když lidé navštíví můj web, registrační formuláře pro ty, kteří chtějí cenovou nabídku na mé služby, formuláře pro registraci na webináře a všechny formuláře, které používám ve své společnosti, byly vytvořeny pomocí Tally. Funguje mi to už více než 9 měsíců. Hodlám jejich služby nadále využívat i při dalším rozšiřování naší společnosti. 🙂
Jedná se o jednoduchý, snadno použitelný, ale velmi výkonný nástroj pro tvorbu formulářů. Mám své formuláře pro generování potenciálních zákazníků, které se zobrazují, když lidé navštíví můj web, registrační formuláře pro ty, kteří chtějí cenovou nabídku na mé služby, formuláře pro registraci na webináře a všechny formuláře, které používám ve své společnosti, byly vytvořeny pomocí Tally. Funguje mi to už více než 9 měsíců. Hodlám jejich služby nadále využívat i při dalším rozšiřování naší společnosti. 🙂
👀 Věděli jste? Net Promoter Score (NPS), dnes všudypřítomný obchodní ukazatel, byl zaveden v roce 2003 za účelem sběru zpětné vazby od zákazníků a svou popularitu vděčí jednoduchosti implementace online dotazníků.
10. Formstack (nejlepší pro bezpečné shromažďování dat v souladu s HIPAA)
Pro organizace, které potřebují nástroj pro průzkumy s integrovanou automatizací pracovních postupů, je Formstack silným konkurentem. Kromě jednoduchých interaktivních průzkumů umožňuje týmům automatizovat schvalování, směrování odpovědí a spouštět konkrétní akce na základě vstupů uživatelů.
Díky podmíněné logice, pokročilým bezpečnostním funkcím a souladu s normou HIPAA je široce používán v odvětvích, která vyžadují jak přizpůsobení, tak přísnou ochranu dat, jako je zdravotnictví a právní služby.
Nejlepší funkce Formstack
- Předvyplňujte formuláře pomocí dat z CRM, abyste snížili ruční zadávání a zvýšili přesnost.
- Povolte elektronické podpisy v průzkumech a proměňte je v právně závazné smlouvy.
- Nastavte vícestupňové schvalovací pracovní postupy pro směrování odpovědí mezi různými odděleními.
- Zabezpečte data díky souladu s normou SOC 2 a šifrování pro odvětví, která pracují s citlivými informacemi.
- Shromažďujte data z formulářů offline a synchronizujte je automaticky po opětovném připojení.
- Využijte dynamické předvyplňování k personalizaci formulářů na základě údajů o uživateli.
Omezení Formstack
- Náročnější osvojení složitější automatizace pracovních postupů
- Omezené funkce v bezplatném tarifu
Ceny Formstack
- Formuláře: 99 $/měsíc
- Balíček: 299 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Formstack
- G2: 4,3/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 110 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Formstacku?
Recenzent Capterra říká:
Nabízí skvělý poměr ceny a výkonu a je relativně snadný na používání. Používáme ho již několik let a nedokážeme si představit, že bychom ho neměli – je nezbytný pro efektivní pracovní postupy v malých firmách a je mnohem levnější než platit administrátora, který by vykonával stejné úkoly.
Nabízí skvělý poměr ceny a výkonu a je relativně snadný na používání. Používáme ho již několik let a nedokážeme si představit, že bychom ho neměli – je nezbytný pro efektivní pracovní postupy v malých firmách a je mnohem levnější než platit administrátora, který by vykonával stejné úkoly.
📮 ClickUp Insight: 13 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k přijímání obtížných rozhodnutí a řešení složitých problémů. Pouze 28 % však uvádí, že AI pravidelně využívá v práci.
Možný důvod: obavy o bezpečnost! Uživatelé možná nechtějí sdílet citlivá data pro rozhodování s externí umělou inteligencí. ClickUp tento problém řeší tím, že přináší řešení problémů založené na umělé inteligenci přímo do vašeho zabezpečeného pracovního prostoru. Od standardů SOC 2 po ISO, ClickUp splňuje nejvyšší standardy zabezpečení dat a pomáhá vám bezpečně používat generativní technologii umělé inteligence ve vašem pracovním prostoru.
11. Alchemer (nejlepší pro pokročilé přizpůsobení průzkumů a správu zpětné vazby)
Pro společnosti, které vyžadují maximální přizpůsobení, hloubkovou analýzu a bezpečnost na podnikové úrovni, je ideální volbou Alchemer (dříve SurveyGizmo).
Alchemer vám umožňuje vytvářet plně přizpůsobitelné panely, kde lze filtrovat, vizualizovat a sdílet informace v reálném čase mezi týmy. Splňuje přísné bezpečnostní standardy, včetně souladu s GDPR, HIPAA a SOC 2, což z něj činí vhodnou volbu pro organizace, které zpracovávají důvěrná nebo regulovaná data.
Podpora API a webhooků této platformy umožňuje snadnou integraci s CRM, automatizačními nástroji a analytickými platformami, což zajišťuje, že data z průzkumů nejsou izolovaná.
Nejlepší funkce Alchemer
- Spouštějte automatizované akce na základě odpovědí v průzkumu, abyste aktualizovali záznamy CRM nebo přidělovali úkoly.
- Pomocí větvení průzkumu vytvořte hyperpersonalizované zážitky na základě odpovědí.
- Vložte interaktivní panely do zpráv, abyste mohli dynamicky vizualizovat a sdílet poznatky z průzkumu.
- Zaveďte řízení přístupu na základě rolí, abyste mohli spravovat vytváření průzkumů a viditelnost dat napříč týmy.
- Automatizujte e-mailová upozornění na základě odpovědí v průzkumu pro okamžité následné kroky.
- Provádějte longitudinální studie sledováním respondentů v průběhu času a získejte tak hlubší poznatky.
Omezení Alchemer
- Vyšší ceny ve srovnání s jednoduššími nástroji pro průzkumy
- Některé pokročilé funkce vyžadují další doplňky.
Ceny Alchemer
- Collaborator: 55 $/měsíc na uživatele
- Professional: 165 $/měsíc na uživatele
- Plný přístup: 275 $/měsíc na uživatele
- Obchodní platforma: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Alchemer
- G2: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Alchemeru?
Recenze Capterra uvádí:
Možnost integrace s jinými nástroji a platformami je pro mě velkou výhodou. Mohu propojit svůj účet Alchemer s jinými aplikacemi, které používám v práci, což výrazně zlepšilo moji efektivitu a produktivitu.
Možnost integrace s jinými nástroji a platformami je pro mě velkou výhodou. Mohu propojit svůj účet Alchemer s jinými aplikacemi, které používám v práci, což výrazně zlepšilo moji efektivitu a produktivitu.
Nejlepší alternativa k SurveySparrow? ClickUp umí všechno
Sběr odpovědí je pouze částí rovnice. Skutečná hodnota spočívá v přeměně zpětné vazby na poznatky, které můžete skutečně využít. Zatímco nástroje jako Typeform, Qualtrics a Google Forms mají jako alternativy k SurveySparrow své silné stránky, ClickUp vyniká jako dokonalé komplexní řešení.
Od předběžného průzkumu přes formulaci správných otázek až po distribuci a nakonec analýzu a akci – ClickUp zvládne vše. A co je nejlepší, můžete si vytvořit vlastní Clickup Agents, kteří celý tento pracovní postup zorganizují.
Díky přizpůsobitelným formulářům, automatizaci a hluboké integraci usnadňuje ClickUp sběr zpětné vazby od zákazníků – a to vše v rámci vašich stávajících pracovních postupů. Ať už shromažďujete názory zákazníků, provádíte průzkumy mezi zaměstnanci nebo spravujete zpětnou vazbu od zainteresovaných stran, ClickUp zajistí, že každá odpověď bude mít skutečný dopad.
Pokud to s posílením zapojení a rozhodováním na základě dat myslíte vážně, ClickUp je chytřejší volbou. Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a změňte způsob, jakým sbíráte a využíváte zpětnou vazbu!