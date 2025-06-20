Jak používat Perplexity AI na WhatsAppu

Vyhledávač Perplexity AI založený na umělé inteligenci je nyní k dispozici přímo na WhatsApp.
Díky tomu můžete plně využít možnosti AI Perplexity, vyhledávání na webu v reálném čase a citacemi podložené informace přímo ve svých chatech na WhatsApp.
Chcete vymýšlet nápady na cestách? Hotovo. Ověřovat důležité detaily uprostřed konverzace? Snadné! Můžete dokonce efektivně využít čas strávený dojížděním do práce tím, že požádáte Perplexity AI o pomoc s úkoly, zodpovězení otázek nebo shrnutí obsahu, a to vše přímo v aplikaci WhatsApp.
Stručně řečeno, integrace Perplexity AI do WhatsApp otevírá celý svět nových možností!
V tomto blogu vám ukážeme, jak používat Perplexity přímo v WhatsApp a jaká jsou jeho omezení. Představíme vám také alternativu (viz: ClickUp ), která vám pomůže získané poznatky proměnit v konkrétní kroky.
Co je Perplexity AI a proč ji používat s WhatsApp?
Perplexity AI je vyhledávací a odpověďový engine založený na umělé inteligenci, který využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) k poskytování přímých, konverzačních odpovědí na vaše otázky. Namísto pouhého výčtu odkazů jako tradiční vyhledávač poskytuje přesné, stručné odpovědi s citacemi spolehlivých zdrojů přímo na místě.
🔍 Věděli jste? Perplexity AI byla založena v srpnu 2022 týmem veteránů v oblasti umělé inteligence: Aravindem Srinivasem, Denisem Yaratsem, Johnnym Hoem a Andym Konwinskim, kteří mají kořeny v OpenAI, Meta AI, Google Brain a Databricks. Jejich cíl? Přepracovat vyhledávání pomocí umělé inteligence, která je konverzační, rychlá a opírá se o skutečné zdroje.
Proč tedy Perplexity používat ve WhatsAppu?
Jednoduché: Abyste se přiblížili k tomu, aby se AI asistenti stali nedílnou součástí vašeho každodenního života. Bez námahy a v kontextu, přímo tam, kde jste.
Odpovědi AI Perplexity na WhatsApp jsou rychlé, ale stručné a výstižné.
Před touto integrací, když vám někdo položil otázku v chatu WhatsApp, vyhledali jste ji na Googlu. Otevřeli jste Chrome, otevřeli novou kartu, zadali dotaz, prošli pět odkazů, nechali se rozptýlit reklamami a možná zapomněli, co jste hledali.
Díky tomu můžete klást otázky, ověřovat fakta nebo získávat souhrny přímo v chatu (bez opuštění aplikace). 🌟
Mezi klíčové funkce Perplexity AI patří:
- Vyhledávání na webu v reálném čase: Získává aktuální informace z novinek, akademických zdrojů, fór a videí.
- Cílené vyhledávání: Umožňuje vám zaměřit se na konkrétní zdroje, jako jsou Reddit, YouTube, Wolfram Alpha, akademické časopisy, nebo prohledávat celý web.
- Profesionální vyhledávání: Automaticky provádí hloubkové vyhledávání z více zdrojů pro složité otázky nebo témata.
- Citace s čísly: Každé tvrzení je podloženo jasně očíslovanými odkazy, což umožňuje rychlou ověření zdroje.
- Multimodální funkce: Podporuje nahrávání souborů (PDF, obrázky, tabulky) a interpretuje obsah, aby poskytl odpovědi.
- Prostory: Personalizovaná prostředí pro organizaci vyhledávání, souborů, vláken a pracovních postupů při výzkumu.
Můžete používat Perplexity AI přímo v WhatsApp?
Ano. Perplexity AI nyní funguje přímo v aplikaci WhatsApp. Potřebujete pouze připojení k internetu a nejnovější verzi aplikace WhatsApp. V současné době můžete vše provádět na bezplatném účtu WhatsApp Perplexity AI.
Přesně tak. K získání odpovědí nemusíte stahovat žádné další aplikace, vytvářet účet ani přecházet na web.
Je to stejně snadné jako chatovat s Perplexity jako s přítelem v aplikaci WhatsApp, která vám poskytne potřebné informace.
Používání Perplexity AI na WhatsAppu vám umožní:
- Ptejte se přímo v chatu a okamžitě získáte stručné, ověřené první odpovědi.
- Získejte odpovědi z oblasti všeobecného vzdělání
- Získejte shrnutí článků nebo dokumentů sdílených v chatech.
- Generujte kreativní obsah, jako jsou obrázky, na základě vašich pokynů.
- Ověřujte správnost zpráv nebo informací, které dostáváte.
👀 Věděli jste? Perplexity je založeno na pokročilých modelech, jako jsou GPT-4. 1, Claude, Gemini, Grok a vlastní systém Sonar. Pokud vás zajímá, jak si sami vytvořit AI agenta, je dobré začít tím, že se seznámíte s technologií, na které jsou založeny platformy jako Perplexity.
Jak používat Perplexity AI s WhatsApp (krok za krokem)
Spuštění Perplexity AI na WhatsApp trvá méně než minutu. Pokud jste si někdy kladli otázku „Jak mohu použít Perplexity AI k získání odpovědí na WhatsApp“, tento podrobný návod vám přesně to ukáže.
Krok 1: Uložte číslo
Přidejte si do kontaktů telefonní číslo +1 (833) 436-3285. Pojmenujte jej tak, abyste si jej snadno zapamatovali, například „Perplexity AI“, abyste jej později snadno našli. Nebo jednoduše klikněte na tento odkaz na oficiální účet Perplexity a rychle začněte chatovat s Perplexity AI.
Krok 2: Otevřete WhatsApp a spusťte chat
Otevřete WhatsApp a vyhledejte kontakt, který jste právě uložili. Klepnutím na něj otevřete nové okno konverzace, stejně jako u jakéhokoli jiného kontaktu. Pokud používáte odkaz, klikněte na „Pokračovat v chatu“ a automaticky se otevře okno chatu v WhatsApp.
Krok 3: Zadejte svou otázku
Nyní, když jste otevřeli chat, zde je rychlý tip, jak používat chatbot jako Perplexity AI: jednoduše zadejte svou otázku nebo požadavek přirozeně, jako byste chatovali se skutečnou osobou. Například: „Vysvětlete, jak úrokové sazby ovlivňují inflaci“.
Perplexity AI pochopí váš záměr a začne hledat nejlepší informace, aby vám poskytla jasnou a srozumitelnou odpověď. Můžete klást doplňující otázky a získat další informace.
Nezapomeňte však, že vám nemůže poskytnout odkazy na zdroje. Odpovědi budete muset ověřit ručně.
✨ Brzy k dispozici: Podle příspěvku generálního ředitele na LinkedIn bude Perplexity AI na WhatsApp ještě chytřejší. Brzy budete moci chatovat pomocí hlasu, vytvářet memy a videa, získávat přesnější ověřené informace a dokonce vám bude pomáhat s úkoly jako skutečný asistent. Možná se dokonce připojí k vašim skupinovým chatům.
Další funkce
Používejte hlasové poznámky pro interakci bez použití rukou
Místo psaní můžete poslat hlasovou zprávu s vaší otázkou nebo dokonce přeposlat hlasovou zprávu někoho jiného. Perplexity odpoví odpovědí a hlasovou zprávou. Na hlasovou zprávu můžete také odpovědět příkazem jako „Transcribe this“ (Přepiš to) a aplikace provede požadovanou akci.
Generujte obrázky podle popisu
Na rozdíl od ChatGPT, který pouze sdílí odkazy na obrázky, Perplexity dokáže generovat obrázky přímo v aplikaci WhatsApp. Stačí popsat scénu nebo styl a aplikace vytvoří vizuální obsah přímo na místě.
Trik pro WhatsApp, o kterém jste pravděpodobně nevěděli. 🙂
Ptejte se na otázky týkající se přiložených obrázků.
Můžete také nahrát obrázek a položit Perplexity otázky týkající se tohoto obrázku.
Perplexity vám dokonce poskytne tipy, jak obrázek upravit.
V současné době však nepodporuje dokumentové soubory, jako jsou PDF nebo Word.
🚀 Stále nevíte, na co se Perplexity zeptat? Zde je několik chytrých způsobů, jak vám tento nástroj AI může usnadnit život přímo z aplikace WhatsApp.
|Příklady použití
|Jak používat Perplexity AI na WhatsApp
|„Toto téma ve třídě nechápu…“
|Vysvětluje pojmy jako váš studijní parťák.
|„Plánuji výlet, co potřebuji?“
|Okamžitě sdílí informace o vízech, místa, která musíte navštívit, a tipy na cestování.
|„Který telefon je pro můj rozpočet vhodnější?“
|Nabízí srovnání produktů a recenze, které vám pomohou se rychleji rozhodnout.
|„Co mohu uvařit z toho, co mám?“
|Navrhuje recepty na základě obsahu vaší ledničky.
|„Zmeškal jsem novinky, co se děje?“
|Posílá rychlé a snadno čitelné souhrny nejnovějších zpráv.
|„Chci si vytvořit lepší návyky“
|Sdílí tipy, postupy a motivační podporu pro sebezdokonalování.
|„Proč můj kód nefunguje?“
|Řeší problémy a vysvětluje chyby v kódu
Příklady příkazů pro Perplexity AI při používání WhatsApp
Od podrobných informací po generování obrázků, chytré shrnutí a specializované úkoly – zde je návod, jak efektivně klást otázky AI, abyste dosáhli lepších výsledků:
Pro technicky zdatné uživatele
Tyto pokyny pomáhají s kódováním, porovnáváním nástrojů a technologickou strategií.
- „Vysvětlete srozumitelným jazykem, jak WebAssembly zlepšuje výkon frontendu.“
- „Jaké jsou kompromisy při používání bezserverové architektury pro aplikace v reálném čase?“
- „Najděte nejnovější srovnání GPT-4o s Claude 3 Opus. ”
Pro profesionály, kteří upřednostňují mobilní zařízení
Optimalizováno pro rychlé rozhodování, plánování a just-in-time učení na WhatsApp.
- „Napište zdvořilý následný e-mail po prodejní ukázce, na kterou jste nedostali odpověď. ”
- „Dejte mi 3 rychlé body, abych mohl představit produkt ve skupině VC WhatsApp.“
- „Shrňte mi tento příspěvek na LinkedIn. [vložit příspěvek]”
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však není nutné. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí jednoduchým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zvyšte svou produktivitu dvakrát s ClickUp!
Pro nadšence do AI
Ideální pro ty, kteří zkoumají nástroje AI, čtou výzkumy a chtějí být v obraze.
- „Shrňte nejnovější výzkumnou práci OpenAI o GPT-4o do 100 slov.“
- „Uveďte mi příklad reálného použití pro doladění LLM v chatech zákaznického servisu.“
- „Jaké jsou nejlepší rozšíření pro Chrome pro produktivní používání GPT-4?“
Pro studenty
Zaměřeno na rychlejší učení, lepší psaní a snížení akademických nákladů.
- „Vysvětli mi fotosyntézu, jako bych byl v 6. třídě.“
- „Vytvořte kvíz s 5 otázkami s výběrem odpovědí o francouzské revoluci s odpověďmi.“
- „Shrňte kapitolu 5 knihy ‚Jako zabít ptáčka‘ ve 100 slovech.“
💟 Bonusový tip: Využijte Perplexity AI na WhatsApp na maximum
Buďte struční: Pokud máte málo času, požádejte o „TL;DR“ nebo „shrňte do 3 bodů“, abyste rychle získali stručné informace.
Nastavte si jej jako zkratku kontaktu: Uložte si chat Perplexity AI jako oblíbený nebo jej připněte v aplikaci WhatsApp, abyste k němu měli rychlý přístup kdykoli bez nutnosti scrollování.
Organizujte odpovědi: Použijte hvězdičkované zprávy nebo vlastní štítky WhatsApp k třídění odpovědí podle kategorií, jako jsou Cestování, Studium nebo Práce.
Omezení a úvahy týkající se používání Perplexity v rámci WhatsApp
Ačkoli je to užitečné pro rychlé úkoly, existují určitá omezení, která stojí za zmínku.
- Odpovědi jsou stručné: Pokud kladete běžné nebo rychlé otázky, funguje to dobře. Pokud však potřebujete podrobné vysvětlení nebo hlubší rozbor, odpovědi se vám mohou zdát příliš stručné.
- Žádný hloubkový výzkum ani úplné shrnutí: Perplexity na WhatsApp neobsahuje pokročilé nástroje, jako je režim Deep Research nebo shrnutí z více zdrojů. Pokud hledáte hloubkové analýzy nebo důkladná srovnání, budete muset přejít na hlavní aplikaci, desktopovou verzi nebo alternativy Perplexity.
- Nelze číst dokumenty, které nahrajete: I když WhatsApp umožňuje odesílat soubory, Perplexity je neotevře ani nerozpozná jejich obsah. Nelze klást otázky týkající se dokumentů PDF nebo Word, jako je tomu v hlavní aplikaci Perplexity.
- Žádné propojení účtu ani synchronizace: Nemůžete se přihlásit ke svému účtu Perplexity AI WhatsApp. Vaše chaty se neukládají a nemůžete pokračovat tam, kde jste přestali, na jiném zařízení.
- Žádné mezery ani pokročilé funkce chatu: WhatsApp nepodporuje nástroje jako Perplexity Spaces, Research Mode nebo přepínání stylů chatu, pro které se budete muset přihlásit ke svému účtu Perplexity na počítači.
Používejte ClickUp ke správě pracovních postupů založených na umělé inteligenci
Perplexity AI vyniká v poskytování rychlých, konverzačních odpovědí na WhatsApp. Ale je omezena pouze na to. A postrádá schopnost proměnit informace a data ve smysluplné akce.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, tuto mezeru vyplňuje. ClickUp je více než jen AI asistent, pomáhá vám vytvářet, organizovat a spravovat celý váš pracovní postup pomocí nástrojů, které proměňují nápady a konverzace v produktivitu a nápady ve výsledky.
Perplexity AI WhatsApp je skvělý pro získávání veřejných informací z webu. Pokud však jde o odpovědi týkající se vašich vlastních projektů, úkolů, dokumentů a aktualizací týmu, nestačí.
Právě v tom spočívá rozdíl mezi ClickUp Brain a botem WhatsApp.
Brain je plně integrován do platformy ClickUp a poskytuje pomoc v reálném čase ve všech částech vašeho pracovního postupu, pomáhá vám vyhledávat, shrnovat, psát a automatizovat pomocí dat z vašeho pracovního prostoru.
Toto můžete skutečně dělat s ClickUp Brain:
1. Sjednoťte sílu více LLM v rámci jednoho rozhraní AI
Proč se spokojit s jedním LLM, když můžete mít čtyři nebo dokonce více? A to za cenu jednoho nástroje! ClickUp Brain vám umožňuje vybrat si mezi LLM podle vašich potřeb. Claude. A dokonce provádí živé vyhledávání na webu přímo z okna chatu. Už nikdy nebudete muset otevírat 100 záložek, abyste našli to, co hledáte.
2. Ptejte se na otázky týkající se práce a získejte přesné odpovědi
Pro aktualizace týkající se vaší práce prohledá ClickUp Brain celý váš pracovní prostor, včetně dokumentů, úkolů, komentářů a časových os projektů, a během několika sekund vám nabídne přímé odpovědi.
💡 Tip pro profesionály: Pokud často používáte určité AI příkazy, můžete je uložit do ClickUp Brain a zefektivnit tak svůj pracovní postup.
- Napište svůj příkaz do libovolného pole AI (Úkol, Dokument nebo Chat).
- Klikněte na ikonu kouzelné hůlky vedle pole pro zadávání příkazů.
- Vyberte možnost „Přidat výzvu“.
- V modálním okně Nový příkaz zadejte název příkazu a vložte nebo napište obsah příkazu.
Později můžete snadno vyhledat a vložit uložené výzvy pomocí stejné ikony kouzelné hůlky, kdekoli je k dispozici ClickUp AI.
3. Generujte obrázky přímo ve svém pracovním prostoru
Proč se znovu obtěžovat s Midjourney nebo DALLE, když to všechno zvládne vaše Work AI? Stačí přesně specifikovat, co potřebujete, a ClickUp Brain vám obrázek vygeneruje!
4. Shrňte cokoli během několika sekund
S ClickUp Brain můžete okamžitě zhušťovat úkoly, dokumenty, komentáře nebo poznámky z jednání do praktických souhrnů.
Klikněte na „Shrnout“ v horní části obsahu a získáte soustředěný přehled zdůrazňující klíčová rozhodnutí a akční položky. Poté můžete kliknout na „Kopírovat“ a uložit nebo sdílet jej, kdekoli potřebujete.
5. Proměňte hlasové poznámky v použitelné aktualizace
Můžete nahrávat své hlasové a video poznámky pomocí ClickUp Clips a poté je nechat ClickUp Brain okamžitě přepsat a shrnout do jasných, praktických aktualizací.
Získáte tak přesné textové verze svých nahrávek, snadno přehledné souhrny a uspořádané informace připravené ke sdílení nebo přiřazení.
6. Pište v správném kontextu: zprávy, blogové příspěvky, e-maily, aktualizace a další
Potřebujete rychle sepsat aktualizaci pro klienta, napsat program schůzky nebo upravit dlouhý dokument? ClickUp Brain vám s tím pomůže.
7. Okamžitě přeměňte písemné plány na úkoly a podúkoly
V dokumentu ClickUp zadejte své kroky, například:
– Návrh textu domovské stránky
– Recenze s designovým týmem
– Dokončete do pátku
Zvýrazněte seznam, zadejte /ai a vyberte možnost „Převést na úkoly“. ClickUp Brain vytvoří nadřazený úkol s každým odrážkou jako podúkolem, včetně chytrých návrhů názvů, popisů a přiřazených osob na základě kontextu vašeho pracovního prostoru. Poté stačí vybrat, kam je přidat, a jsou připraveny k použití.
Můžete generovat podrobné dílčí úkoly přímo v rámci svých hlavních úkolů a automaticky rozdělit své plány na proveditelné kroky. Tím zajistíte komplexní rozdělení projektu a udržíte jasnou organizaci v každé fázi svého pracovního postupu.
ClickUp Brain podpoří vaši kreativitu a plánování, zatímco ClickUp Automations zvýší efektivitu automatizací vašich rutinních úkolů.
Můžete si vybrat z více než 100 předem připravených šablon automatizace, které jsou navrženy tak, aby urychlily běžné pracovní postupy. Patří mezi ně přiřazování úkolů při změně stavu, automatické nastavování termínů, odesílání upozornění konkrétním členům týmu a aktualizace vlastních polí na základě spouštěčů bez ručního zadávání.
Pokud například Brain vytvoří úkol s označením „Urgentní“, automatizační šablona jej může okamžitě přiřadit vedoucímu projektu a nastavit termín splnění na 24 hodin později. Nebo poté, co Brain shrne sprint review, automatizace může změnit stav sprintu na „Dokončeno“ a odeslat oznámení celému týmu prostřednictvím ClickUp Chat.
Pokud jde o plynulý průběh konverzací a hladký průběh práce, ClickUp Chat je jasným lídrem.
ClickUp Chat je plně integrovaný a bezpečný nástroj pro zasílání zpráv, který je navržen tak, aby udržoval váš tým v kontaktu a produktivní, aniž byste museli opustit platformu ClickUp. Na rozdíl od samostatných aplikací pro zasílání neformálních a pracovních zpráv je tento nástroj úzce propojen s vašimi úkoly, projekty a pracovními postupy.
S ClickUp Chat můžete:
- Zahajte individuální konverzace s kolegou, klientem nebo nastavte mezioborové skupinové chaty.
- Sdílejte odkaz na úkol ClickUp uprostřed konverzace, vložte dokumenty nebo odkazujte na předchozí komentáře, aniž byste opustili chat.
- Zvýrazněte termíny úkolů, odkazy na schůzky nebo cíle projektů připnutím zpráv.
Od rychlých aktualizací a řešení problémů až po hlubokou spolupráci a strategické plánování – můžete diskutovat o čemkoli, aniž byste museli přepínat mezi komunikačními aplikacemi a nástroji pro správu úkolů.
⚡ Archiv šablon: Podívejte se na komplexní šablony komunikačních plánů ClickUp, které vám pomohou zefektivnit zasílání zpráv, sledovat aktualizace a snadno zlepšit spolupráci.
Od rychlých chatů k reálnému pokroku: posuňte se na vyšší úroveň s ClickUp
Perplexity AI na WhatsApp vám umožňuje snadno a rychle najít odpovědi, zejména pokud jde o ověřování faktů, brainstorming nebo jen získání jasnosti, aniž byste museli otevírat prohlížeč.
Pokud však vaše potřeby přesahují rámec jednoduchých otázek a odpovědí, jako je řízení projektů, spolupráce s týmy nebo přeměna nápadů v činy, WhatsApp a Perplexity samy o sobě nestačí.
Potřebujete nástroj jako ClickUp, který organizuje chat, úkoly, pracovní postupy založené na AI a řízení projektů do jednoho pracovního prostoru. Je to rozdíl mezi „jen mluvením o práci“ a skutečným vykonáváním práce.
Pokud jste tedy připraveni přejít od rychlých odpovědí k plynulé a efektivní týmové práci, ClickUp je dalším chytrým krokem.
Vyzkoušejte to ještě dnes zdarma a sledujte, jak se vaše produktivita zvýší.