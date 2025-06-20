Anytype vs. Obsidian: Která aplikace pro pořizování poznámek zvítězí v roce 2025?

Hledáte svůj další velký nápad, organizujete si poznámky z výzkumu nebo se jen snažíte uklidit svůj digitální pracovní prostor? Správná aplikace pro pořizování poznámek může být rozhodujícím faktorem.
Ale jak najít tu správnou aplikaci, když je v obchodech s aplikacemi k dispozici tolik možností? Některé aplikace se zaměřují na flexibilitu, jiné upřednostňují strukturu; ve skutečnosti nepotřebujete všechny efektní funkce, které nabízejí.
Mezi hlavními konkurenty však vyčnívají dvě silné aplikace: Anytype a Obsidian. Každá z nich nabízí jedinečný přístup k organizaci vašich myšlenek, ale která z nich skutečně splní vaše očekávání?
V tomto článku se podíváme na Obsidian a Anytype. Prozkoumáme jejich funkce, ceny a to, co je odlišuje. Navíc představíme alternativu – ClickUp –, která by mohla oběma ukrást pozornost!
Anytype vs. Obsidian v kostce
Zde je stručné srovnání aplikací Obsidian a Anytype spolu s aplikací ClickUp:
|Funkce
|Anytype
|Obsidian
|Bonus: ClickUp
|Přizpůsobení a flexibilita
|Vysoce přizpůsobitelné díky blokovému systému, který uživatelům umožňuje libovolně strukturovat poznámky.
|Podporuje rozsáhlé přizpůsobení pomocí pluginů, motivů a editace založené na Markdownu.
|Kombinuje výkonné přizpůsobení se strukturovanou organizací a nabízí šablony, vlastní pole a pokročilé filtrování pro přizpůsobené pracovní postupy.
|Offline přístup
|Plně offline, s lokálním ukládáním dat a možnostmi synchronizace.
|Offline-first s lokálním úložištěm; synchronizace s cloudem dostupná přes Obsidian Sync
|Nabízí offline režim pro úkoly a dokumenty, který zajišťuje produktivitu i bez internetu, s plynulou synchronizací v cloudu, když jste online.
|Organizace a struktura
|Používá grafovou strukturu s relačními databázemi.
|Grafické zobrazení, zpětné odkazy a složky pro správu znalostí
|Vyvažuje vizuální organizaci se strukturovaným řízením úkolů a nabízí seznamy, složky a hierarchický pracovní prostor.
|Spolupráce
|Umožňuje vám spolupracovat v reálném čase s vaším týmem.
|Jedná se především o nástroj pro jednoho uživatele, ale díky komunitním pluginům je možná omezená spolupráce.
|Aplikace ClickUp, navržená pro plynulou týmovou práci, umožňuje spolupráci v reálném čase na dokumentech, úkolech a tabulkách s možností komentování a sdílení.
|Podpora multimédií
|Podporuje obrázky, videa a přílohy souborů ve vizuálně bohatém rozhraní.
|Primárně textová, ale podporuje obrázky, audio a PDF soubory.
|Podporuje bohatá média, vkládání a přílohy souborů přímo v úkolech a dokumentech, čímž vylepšuje dokumentaci projektu.
|Bezpečnost a soukromí
|Nabízí šifrování typu end-to-end a přístup „local-first“, díky čemuž mají uživatelé úplnou kontrolu nad svými daty.
|Local-first s volitelným šifrováním pro uživatele Obsidian Sync
|Zabezpečení na podnikové úrovni s podrobnými oprávněními, soukromými dokumenty a volitelným přístupem pro hosty pro kontrolované sdílení dat.
|Nástroje pro vyhledávání a organizaci
|Pokročilé vyhledávání s vlastnostmi, značkami a filtrováním databáze
|Výkonné vyhledávání s organizací založenou na značkách, zpětnými odkazy a grafickým zobrazením
|ClickUp Connected Search nabízí pokročilé globální vyhledávání v ClickUp a připojených aplikacích, inteligentní filtry a přizpůsobitelné panely pro efektivní vyhledávání informací.
|Integrace
|Omezená integrace třetích stran; zaměřuje se na samostatný ekosystém
|Rozsáhlá knihovna pluginů pro integraci s nástroji třetích stran, jako jsou Todoist a Readwise.
|Nabízí více než 1000 integrací s oblíbenými pracovními aplikacemi a automatizaci pro zefektivnění pracovních postupů.
|Ceny
|Zdarma s volitelnými placenými funkcemi ve vývoji
|Pro osobní použití zdarma, s placeným tarifem pro Obsidian Sync a komerční použití.
|Velkorysý bezplatný tarif s robustními funkcemi; prémiové tarify nabízejí pokročilou spolupráci, automatizaci a asistenci založenou na umělé inteligenci; možnost přizpůsobení pro podniky.
Co je Anytype?
Anytype je aplikace pro zvýšení produktivity s novým, objektově orientovaným přístupem k pořizování poznámek. Každý obsah – ať už se jedná o poznámku, úkol, obrázek nebo soubor – je považován za samostatný objekt. Tyto objekty můžete organizovat, propojovat a strukturovat podle libosti. Namísto roztříštěných rychlých poznámek si vytvoříte modulární systém, ve kterém vše hladce navazuje.
Díky přizpůsobitelným šablonám se opakující práce stávají jednoduššími. Vytvořte šablonu jednou a Anytype ji automaticky použije na podobné objekty, což vám pomůže zůstat produktivní.
Funkce Anytype
Anytype posouvá pořizování poznámek o krok dál díky svému decentralizovanému přístupu, který upřednostňuje lokální úložiště. Využívá soukromý, propojený pracovní prostor, který se synchronizuje napříč zařízeními, aniž by byl závislý na cloudu.
Zde jsou některé z jejích klíčových funkcí:
Funkce č. 1: Sdílené pracovní prostory a spolupráce
Vaše poznámky, databáze a projekty jsou uloženy ve Spaces, samostatných pracovních prostorech, kde můžete organizovat různé aspekty svého života. Můžete vytvořit až 10 Spaces a přehledně oddělit osobní a pracovní obsah.
Pokud pracujete v týmu, sdílené prostory vám umožňují společně upravovat, komentovat a spravovat projekty, přičemž vše je uloženo lokálně a bezpečně.
Funkce č. 2: Mindmap a grafické zobrazení pro propojené myšlení
Anytype vám umožňuje vizualizovat propojení vašich poznámek pomocí myšlenkových map a grafických zobrazení. Místo statických seznamů získáte interaktivní přehled propojených nápadů, projektů a úkolů, jakýsi druhý mozek, pokud chcete.
A to nejlepší? Nemusíte ručně vytvářet odkazy. Anytype automaticky mapuje vztahy mezi vašimi poznámkami, což vám pomáhá získat přehled o celku na první pohled.
Funkce č. 3: Widgety pro rychlou navigaci
Váš postranní panel není jen menu. Je to přizpůsobitelný ovládací panel, který se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu. Pomocí widgetů můžete připnout často používané objekty, přistupovat k nedávným poznámkám nebo filtrovat úkoly jediným kliknutím.
Widgety můžete přeskupovat nebo odstraňovat, aby váš pracovní prostor zůstal přehledný a bez rušivých prvků.
Funkce č. 4: Ukládání a mazání
Na rozdíl od většiny aplikací pro pořizování poznámek Anytype ve výchozím nastavení ukládá vše lokálně, což znamená, že k přístupu k poznámkám nepotřebujete připojení k internetu. Odstraněné položky zůstávají v režimu pouze pro čtení, dokud nejsou trvale odstraněny, což zajišťuje úplnou kontrolu nad vašimi daty.
Anytype používá systém peer-to-peer (P2P) pro synchronizaci mezi zařízeními, takže vaše data nejsou nikdy uložena na centrálních serverech. Díky šifrování typu end-to-end máte přístup ke svým poznámkám pouze vy, což z této aplikace činí jednu z nejvíce na soukromí zaměřených aplikací pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, které jsou dnes k dispozici.
Ceny Anytype
- Starter: Zdarma
- Explorer: 48 $/uživatel za rok
- Výrobce: 99 $/uživatel za rok
- Spoluautor: 299 $/uživatel za rok
- Podnikání: Individuální ceny
📖 Přečtěte si také: Efektivní metody pořizování poznámek pro různé případy použití (s příklady a šablonami)
Co je Obsidian?
Obsidian není typická cloudová aplikace pro pořizování poznámek. Ukládá vaše data na vašem zařízení, což vám dává úplnou kontrolu nad soukromím a přístupem.
Na rozdíl od aplikací jako Notion, které se opírají o databázový přístup, Obsidian používá znalostní graf k propojení vašich nápadů. Díky jádru Markdown je ideální pro ty, kteří milují čisté psaní bez rušivých vlivů s výkonným propojením.
Funkce aplikace Obsidian
Obsidian je více než jen aplikace pro pořizování poznámek; je to nástroj pro budování osobní znalostní báze. Můžete vytvořit systém, který poroste s vámi, propojením poznámek a přizpůsobením svého pracovního prostoru.
Zde je přehled dalších funkcí:
Funkce č. 1: Graf znalostí
Obsidian nejen ukládá poznámky, ale také je propojuje do dynamické sítě informací. Využívá obousměrné propojení, díky kterému se každá poznámka spojuje s ostatními a vytváří tak znalostní graf, který vám pomáhá vizualizovat a orientovat se ve svých myšlenkách. Je to téměř jako váš druhý mozek.
V rámci poznámek můžete vytvářet seznamy úkolů, abyste své nápady proměnili v činy. A to bez ohledu na to, zda mapujete vztahy mezi nápady, sledujete průběh projektu nebo spravujete denní úkoly.
Funkce č. 2: Pluginy, které vylepší váš pracovní prostor
Obsidian využívá spíše pluginy než integraci API. Ať už potřebujete vlastní CSS, Kanban tabuli, zvukový záznamník nebo dokonce náhledy stránek, pravděpodobně pro to existuje plugin. Tento modulární přístup vám umožňuje přizpůsobit Obsidian vašemu pracovnímu postupu bez zbytečného zatěžování.
Šablony Obsidian vám také umožňují vložit předformátovaný obsah do vašich poznámek jediným příkazem, což zrychluje psaní poznámek.
Funkce č. 3: Obsidian Publish pro zveřejnění vašich poznámek
Chcete sdílet své poznámky s celým světem? Obsidian Publish vám umožňuje vytvořit veřejně přístupnou webovou stránku přímo z vašeho úložiště Obsidian. Můžete dokonce použít vlastní doménu a publikovat více úložišť – ideální pro výzkumníky, blogery nebo týmy, které dokumentují znalosti.
Ceny Obsidian
- Zdarma
Doplňky:
- Synchronizace: 5 $/uživatel za měsíc
- Publikovat: 10 $/web za měsíc
- Catalyst: 25 $/uživatel (jednorázová platba)
- Komerční: 50 $/rok na uživatele
💡 Tip pro profesionály: V aplikaci Obsidian použijte [[dvojité závorky]], abyste okamžitě vytvořili novou poznámku a propojili ji s existujícími nápady.
Anytype vs. Obsidian: Porovnání funkcí
Výběr mezi Anytype a Obsidian není jen o výběru aplikace pro pořizování poznámek, ale také o rozhodnutí, jak budete zaznamenávat, propojovat a spravovat své znalosti.
Pokud se rozhodnete pro Obsidian, získáte plné vlastnictví svých poznámek s lokálními soubory Markdown a rozsáhlým ekosystémem pluginů. Na druhou stranu Anytype nabízí decentralizovaný přístup s prioritou offline režimu a strukturovaným systémem založeným na blocích.
Obě aplikace mají nadšené příznivce, ale která z nich skutečně vyhovuje vašemu pracovnímu stylu?
Pojďme se podívat na klíčové rozdíly, pokročilé funkce a použitelnost Anytype a Obsidian, abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí.
Funkce č. 1: Uživatelské rozhraní a organizace
Objektově orientovaný systém Anytype využívá vizuální přístup. Můžete propojovat text, obrázky a úkoly jako nezávislé objekty, což umožňuje strukturovanou, ale flexibilní organizaci. Funkce jako drag-and-drop, grafické zobrazení a vnořené stránky umožňují intuitivní navigaci.
Obsidian je naopak zaměřený na text a založený na Markdownu. Organizuje poznámky do trezorů a poskytuje více otevřených oken pro psaní poznámek vedle sebe. Ačkoli postrádá blokový systém, jeho robustní znalostní graf umožňuje plynulé propojování myšlenek.
🏆 Vítěz: Anytype
Pokud dáváte přednost vizuálnímu přístupu se strukturovanými odkazy, Anytype je intuitivnější. Obsidian vyniká v pracovních postupech založených na Markdownu, ale vyžaduje více přizpůsobení.
Funkce č. 2: Zpětné odkazy a správa znalostí
Anytype organizuje poznámky jako propojené objekty a zobrazuje jejich vzájemné vztahy v interaktivním grafickém zobrazení. Díky tomu je ideální pro správu osobních znalostí.
Obsidian je široce uznáván pro své výkonné zpětné odkazy a znalostní graf, které tvoří propojenou síť myšlenek. Je užitečný pro výzkumníky a spisovatele, kteří spravují velké objemy obsahu.
💡 Tip pro profesionály: V aplikaci Obsidian můžete vložit jednu poznámku do druhé pomocí ![[Název poznámky]], což vám umožní zobrazit náhled obsahu bez přepínání mezi poznámkami.
🏆 Vítěz: Obsidian
Díky pokročilému obousměrnému propojení a grafické vizualizaci je tato aplikace lepší volbou pro hloubkové řízení znalostí.
Funkce č. 3: Spolupráce a sdílení poznámek
V nedávných aktualizacích Anytype zavedlo funkci „Shared Spaces“, která umožňuje spolupráci v reálném čase. Tento režim umožňuje spolupráci více uživatelů, přičemž veškerý obsah zůstává šifrovaný a ve vlastnictví uživatelů. Funkce pro spolupráci se stále vyvíjí a v nadcházejících aktualizacích se očekávají robustnější funkce sdíleného pracovního prostoru a další vylepšení.
Obsidian ve výchozím nastavení nenabízí vestavěné funkce pro spolupráci v reálném čase, jako je simultánní editace více uživateli v rámci samotné aplikace. S Obsidian Publish (placeným doplňkem) však můžete vytvořit veřejnou webovou stránku pro sdílení poznámek. Spolupráce v reálném čase lze dosáhnout pomocí pluginů třetích stran, jako je Relay.
🏆 Vítěz: Anytype
Režim pro více hráčů Anytype sdílených prostorů je ideální pro týmovou práci v reálném čase, zatímco spolupráce v Obsidianu není editace v reálném čase v rámci aplikace, ale spíše koordinované publikování a ruční synchronizace změn.
Funkce č. 4: Automatické ukládání a režim offline
Obě aplikace fungují výjimečně dobře i v režimu offline.
Anytype automaticky ukládá poznámky lokálně a synchronizuje je mezi zařízeními pomocí šifrované sítě peer-to-peer (P2P). Obsidian naopak ukládá vše lokálně, ale pro synchronizaci mezi více zařízeními potřebujete Obsidian Sync (placený doplněk).
🏆 Vítěz: Anytype
Bezplatná šifrovaná synchronizace z něj dělá lepší volbu pro práci offline.
Funkce č. 4: Dostupnost na různých platformách
Anytype je k dispozici pro Windows, macOS, iOS a Android a díky bezplatné synchronizaci umožňuje plynulý přístup z různých zařízení.
Na druhou stranu, Obsidian je také k dispozici na těchto platformách, ale pro synchronizaci poznámek může být nutné zakoupit placený doplněk. Ačkoli jsou k dispozici možnosti synchronizace pomocí iCloud, Google Drive nebo OneDrive od třetích stran, nemusí být zcela spolehlivé.
🏆 Vítěz: Anytype
Bezplatná synchronizace mezi zařízeními zvyšuje její nákladovou efektivitu.
Funkce č. 5: Ceny
Anytype nabízí plný offline přístup, lokální úložiště a šifrovanou synchronizaci mezi zařízeními zdarma. Ačkoli existují placené tarify pro prémiové funkce, základní funkce zůstávají zdarma.
Obsidian nabízí v rámci svého osobního tarifu lokální úložiště, podporu Markdown a znalostní graf. Komerční tarif zahrnuje použití pro podnikání a prioritní podporu. Nezbytné doplňky, jako je šifrovaná synchronizace a možnost publikovat poznámky online, jsou však k dispozici za příplatek.
🏆 Vítěz: Anytype
Anytype nabízí tarif se základními funkcemi, zatímco Obsidian účtuje příplatek za klíčové funkce, jako je synchronizace.
Obsidian vs. Anytype na Redditu
Uživatelé Redditu mají při porovnávání aplikací Obsidian a Anytype různé názory, které odrážejí individuální preference a pracovní postupy.
Někteří uživatelé preferují Obsidian kvůli jeho rozsáhlému ekosystému pluginů a možnostem přímého ukládání souborů. Také uvádějí, že má lepší podporu vyhledávání a zpětných odkazů.
Toto říká uživatel owlyph:
Obě aplikace mají poměrně odlišné pracovní postupy. Editor AnyType je o něco jednodušší, pokud vám nevyhovuje markdown, a jeho synchronizační technika je velmi pokročilá. Obsidian má mnohem sofistikovanější vyhledávání a podporu zpětných odkazů.
Obě aplikace mají poměrně odlišné pracovní postupy. Editor AnyType je o něco jednodušší, pokud vám nevyhovuje markdown, a jeho synchronizační technika je velmi pokročilá. Obsidian má mnohem sofistikovanější vyhledávání a podporu zpětných odkazů.
Další uživatel, gfarwell, poukazuje v r/AnyType:
Když jsem se pokusil vylepšit Obsidian vložením multimédií a formátováním všeho, uvědomil jsem si, že Anytype poskytuje strukturu a estetiku, které by v Obsidianu vyžadovaly zbytečné úsilí.
Když jsem se pokusil vylepšit Obsidian vložením multimédií a formátováním všeho, uvědomil jsem si, že Anytype poskytuje strukturu a estetiku, které by v Obsidianu vyžadovaly zbytečné úsilí.
Někteří uživatelé uznávají silné stránky obou platforem a poznamenávají, že volba může záviset na konkrétních případech použití a osobních preferencích. Například uživatel v r/productivity uvádí:
Anytype je dobrým kompromisem pro uživatele Obsidianu a Notionu. Vyzkoušel jsem ji, líbila se mi, ale rozhodl jsem se vrátit k Obsidianu, protože:S Obsidianem mám větší kontrolu nad svými daty (jak nad poznámkami, tak nad osobními údaji).Navíc je více přizpůsobitelný díky spoustě motivů, rozšíření a podobným funkcím.
Na druhou stranu vám Anytype umožňuje začít mnohem rychleji. Není třeba hledat dobré rozšíření, nemusíte se starat o synchronizaci bootstrappingu.
Anytype je dobrým kompromisem pro uživatele Obsidianu a Notionu. Vyzkoušel jsem ji, líbila se mi, ale rozhodl jsem se vrátit k Obsidianu, protože:S Obsidianem mám větší kontrolu nad svými daty (jak nad poznámkami, tak nad osobními údaji).Navíc je více přizpůsobitelný díky spoustě motivů, rozšíření a podobným funkcím.
Na druhou stranu vám Anytype umožňuje začít mnohem rychleji. Není třeba hledat dobré rozšíření, nemusíte se starat o synchronizaci bootstrappingu.
Tyto pohledy zdůrazňují, že volba mezi Anytype a Obsidian může záviset na individuálních preferencích, zejména pokud jde o přizpůsobení, kontrolu dat a význam estetiky v pracovních postupech při pořizování poznámek.
📖 Přečtěte si také: Obsidian vs. OneNote: Co je lepší pro pořizování poznámek?
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Anytype a Obsidian
Obsidian je vhodný, pokud máte rádi Markdown a ukládáte vše lokálně, zatímco Anytype vám nabízí esteticky přitažlivější poznámky i v offline režimu. Obě aplikace však vyžadují značné manuální úsilí při propojování a organizování poznámek, což může zpomalit vaši práci, pokud pracujete na více projektech najednou.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Vylepšuje pořizování poznámek integrací dokumentů, úkolů, myšlenkových map a automatizace založené na umělé inteligenci do jedné plynulé platformy.
Než jsem začal používat ClickUp, často jsem se ocital v situaci, kdy jsem musel žonglovat s úkoly na několika platformách – e-mailech, tabulkách, aplikacích pro pořizování poznámek a dalších. Tato roztříštěnost byla nejen neefektivní, ale vedla také k záměně a přehlédnutí úkolů. Jednotná platforma ClickUp sdružuje všechny mé úkoly a projekty, zefektivňuje můj pracovní postup a zajišťuje, že již nezmeškám důležité termíny nebo úkoly.
Než jsem začal používat ClickUp, často jsem se ocital v situaci, kdy jsem musel žonglovat s úkoly na několika platformách – e-mailech, tabulkách, aplikacích pro pořizování poznámek a dalších. Tato roztříštěnost byla nejen neefektivní, ale vedla také k záměně a přehlédnutí úkolů. Jednotná platforma ClickUp sdružuje všechny mé úkoly a projekty, zefektivňuje můj pracovní postup a zajišťuje, že již nezmeškám důležité termíny nebo úkoly.
Zde jsou funkce, díky kterým je ClickUp dokonalou kombinací výkonných funkcí pro správu znalostí aplikace Obsidian a estetických, hotových pracovních prostorů aplikace Anytype:
ClickUp má výhodu č. 1: ClickUp Notepad
Na rozdíl od aplikace Obsidian, která se opírá o pluginy, nebo decentralizovaného nastavení aplikace Anytype, se aplikace ClickUp Notepad snadno propojí s vašimi projekty, kontrolními seznamy a týmovou spoluprací, aniž by bylo nutné vynaložit další úsilí (nebo používat další aplikace). Nejedná se pouze o nástroj pro pořizování poznámek, ale o výkonný nástroj pro zvýšení produktivity.
S ClickUp Notepad můžete:
- Zaznamenávejte nápady okamžitě s bohatým formátováním a vloženými médii.
- Proměňte poznámky na akční úkoly ClickUp (včetně termínů, přidělených osob a priorit) pouhými několika kliknutími.
- Synchronizujte všechna svá zařízení, aby byly vaše poznámky vždy tam, kde je potřebujete (bez dalších poplatků za synchronizaci!).
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Docs
Backlinking v Obsidianu je skvělý pro správu osobních znalostí a objektové nastavení Anytype vám umožňuje flexibilní organizaci. Obě aplikace však vyžadují hodně ruční strukturování.
ClickUp Docs to mění:
- Strukturovejte dokumenty podle svých představ pomocí vnořených stránek, zpětných odkazů, tabulek a widgetů, které propojují informace přímo s vašimi úkoly, projekty a cíli v ClickUp.
- Přiřazujte úkoly přímo v dokumentu, označujte kolegy komentáři nebo vkládejte data v reálném čase, jako jsou stavy úkolů, časové osy sprintů nebo dashboardy.
- Díky historii verzí, oprávněním a živé spolupráci je snadné spravovat dokumentaci, která se neustále vyvíjí napříč týmy.
ClickUp také nabízí výkonné šablony, které umožňují okamžitě vytvářet strukturované poznámky z jednání, SOP, projektové briefy a další. Na rozdíl od šablon osobních poznámek/objektů Anytype jsou šablony ClickUp přizpůsobeny vašim pracovním postupům a umožňují automatizovat vytváření a správu dokumentů.
📌 Například pomocí šablony ClickUp Meeting Notes Template můžete udržovat diskuse svého týmu organizované a orientované na konkrétní akce.
Díky integrovaným pokynům pro schůzky pomáhá snadno zaznamenávat programy, klíčové poznámky a úkoly. Ať už pořádáte rychlé denní porady nebo podrobné strategické schůzky, tato šablona zajistí, že každá schůzka bude produktivní a dobře zdokumentovaná.
Použijte šablonu denního plánovače ClickUp k plánování intenzivních pracovních sezení, sledování návyků a hladké organizaci schůzek. Rozdělte si den pomocí vlastních kategorií úkolů, značek priorit a vizuálního sledování pokroku.
Ať už vytváříte firemní wiki, pořizujete poznámky z jednání nebo dokumentujete standardní operační postupy, ClickUp Docs promění informace v akci, aniž byste potřebovali další nástroje nebo ruční zásahy.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro pořizování poznámek pro Mac
ClickUp má výhodu č. 3: ClickUp Brain
👀 Věděli jste? Týmy tráví více než 60 % svého času hledáním kontextu a úkolů k provedení.
Obsidian a Anytype jsou vynikající pro ruční pořizování poznámek a propojování, ale třídění obrovského množství informací může být rychle velmi náročné.
ClickUp Brain tento proces automatizuje a okamžitě shrnuje poznámky z jednání, výzkumy a diskuse do klíčových bodů a rychlých odpovědí.
ClickUp Brain, na rozdíl od grafů znalostí DIY od Obsidian nebo ruční organizace od Anytype, usnadňuje strukturování informací. Díky souhrnům generovaným umělou inteligencí již nemusíte procházet stránky poznámek, zatímco inteligentní extrakce zajišťuje, že se nikdy neztratí klíčové informace.
ClickUp AI Notetaker je nástroj pro pořizování poznámek, který automaticky přepisuje schůzky, zaznamenává postřehy a organizuje poznámky pro snadný přístup. Zachycuje každý detail a transformuje vaše schůzky do strukturovaných, praktických postřehů.
Tento nástroj je ideální pro týmy, které chtějí zvýšit produktivitu a zůstat v souladu, a pomáhá s:
- Automatické přepisy schůzek a shrnutí vytvořená pomocí umělé inteligence, takže už nikdy nebudete muset znovu poslouchat hovory.
- Okamžité vytváření úkolů, kde se každá akce stává přiřazeným, sledovatelným úkolem ClickUp.
- Hladká integrace dokumentů, ukládání poznámek z jednání přímo do vašeho pracovního prostoru, vše propojené
Uživatel ClickUp na Redditu sdílí:
Dnes jsem se zaregistroval do NoteTaker a byl jsem příjemně překvapen. Můj starý pracovní postup byl:– zapnout přepis v Google Meet během hovoru– počkat na e-mail s přepisem– zkopírovat/vložit přepis do vlastního agenta Meeting Minutes ChatGPT– zkopírovat/vložit výstup do dokumentu klienta v ClickUp– vytvořit úkoly z akčních položek– sdílet zápis/poznámky s týmem v chatu ClickUp
Nový pracovní postup:– clickup mi oznámí poznámky ze schůzky– přesunu je do dokumentů klienta– požádám AI, aby vytvořila úkoly z dalších kroků s přiřazenými úkoly– sdílím poznámky v chatu clickup s týmem
Jsem tím opravdu ohromen, protože k tomu všemu nepotřebuji žádný další nástroj. Vše je v rámci rozhraní ClickUp. Propojuje se s mým kalendářem Google a funguje naprosto bezchybně.
Dnes jsem se zaregistroval do NoteTaker a byl jsem příjemně překvapen. Můj starý pracovní postup byl:– zapnout přepis v Google Meet během hovoru– počkat na e-mail s přepisem– zkopírovat/vložit přepis do vlastního agenta Meeting Minutes ChatGPT– zkopírovat/vložit výstup do dokumentu klienta v ClickUp– vytvořit úkoly z akčních položek– sdílet zápis/poznámky s týmem v chatu ClickUp
Nový pracovní postup:– clickup mi oznámí poznámky ze schůzky– přesunu je do dokumentů klienta– požádám AI, aby vytvořila úkoly z dalších kroků s přiřazenými úkoly– sdílím poznámky v chatu clickup s týmem
Jsem tím opravdu ohromen, protože k tomu všemu nepotřebuji žádný další nástroj. Vše je v rámci rozhraní ClickUp. Propojuje se s mým kalendářem Google a funguje naprosto bezchybně.
📮 ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu efektivity schůzek se téměř 40 % respondentů účastní 4 až 8 a více schůzek týdně, přičemž každá schůzka trvá až hodinu. To znamená, že celková doba věnovaná schůzkám v celé vaší organizaci je ohromující. Co kdybyste mohli tento čas získat zpět?
Integrovaná aplikace AI Notetaker od ClickUp vám pomůže zvýšit produktivitu až o 30 % díky okamžitým shrnutím schůzek, zatímco ClickUp Brain pomáhá s automatickým vytvářením úkolů a zefektivněním pracovních postupů, čímž promění hodiny schůzek v praktické poznatky.
Upgradujte na ClickUp a využijte své poznámky na maximum
Obsidian a Anytype uspokojují specifické potřeby v oblasti pořizování poznámek, ale mají i své nevýhody. Obsidian vyniká v lokální editaci Markdown a zpětných odkazech, ale správa bez pluginů a ručního propojování může být rychle velmi náročná.
Anytype nabízí decentralizovaný systém s možností offline použití a objektovou organizací, ale jeho vyvíjející se struktura může působit experimentálně a postrádat plynulou spolupráci.
ClickUp naopak nabízí intuitivní a komplexní řešení, které kombinuje výkonné pořizování poznámek s automatizací úkolů, poznatky založené na umělé inteligenci a týmovou práci v reálném čase. Místo toho, abyste trávili čas strukturováním svých poznámek, nechte ClickUp bez námahy proměnit vaše nápady v činy!
Proč se spokojit s nesouvislými poznámkami, když můžete celý svůj pracovní postup zefektivnit na jednom místě?
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a vyzkoušejte lepší způsob pořizování poznámek!