Bezplatné šablony obsahu pro organizaci vašich dokumentů

Pokud vás unavuje listovat v neuspořádaných dokumentech nebo trávit hodiny snahou o zarovnání nadpisů a čísel stránek, nejste sami. Dobře vytvořená šablona obsahu tento problém rychle vyřeší.
Ať už jste student píšící výzkumnou práci, marketingový pracovník sestavující příručku nebo projektový manažer vytvářející podrobnou zprávu, šablona vám ušetří čas a frustraci.
Tyto šablony obsahu vám pomohou uspořádat sekce, vložit čísla stránek a vybrat správný styl písma, který bude ladit s tónem vašeho dokumentu.
Prozkoumejte ty nejlepší profesionálně navržené šablony, ve kterých můžete snadno vybrat perfektní tabulku, vložit svůj obsah a začít pracovat.
Co jsou šablony obsahu?
Šablona obsahu je předformátované rozvržení, které pomáhá organizovat a zobrazit strukturu dokumentu pomocí seznamu jeho částí, nadpisů a odpovídajících čísel stránek. Tyto šablony se běžně používají ve výzkumných pracích, příručkách, zprávách a dalších dlouhých dokumentech, aby se zlepšila navigace a čitelnost.
Každá šablona obsahuje:
- Zástupné symboly pro nadpisy, podnadpisy a čísla stránek, kam můžete přidávat obsah ručně nebo automaticky pomocí aplikací Microsoft Word, Apple Pages nebo editorů PDF.
- Prvky jako styl písma, zarovnání a rozvržení, které odpovídají tónu a formátu vašeho dokumentu.
- Tečkované čáry nebo odrážky pro propojení názvů sekcí s odpovídajícími čísly stránek, čímž vytvoříte přehledný a jednotný obsah.
Tyto šablony mohou být prázdné nebo předvyplněné a jsou obvykle k dispozici ke stažení zdarma nebo jako vestavěné možnosti v běžných nástrojích pro úpravu dokumentů.
🔎 Věděli jste, že: 79 % uživatelů obsah spíše prohledává, než aby ho četlo slovo od slova, a dobře strukturované dokumenty s jasnými nadpisy a obsahem výrazně zlepšují srozumitelnost.
13 šablon obsahu
Výběr správné šablony obsahu není jen otázkou stylu – jde o to, aby struktura byla správná a rychlejší. Zde jsou šablony, které vám pomohou formátovat obsah, třídit nadpisy a zarovnávat čísla stránek, aniž byste museli ručně upravovat každou sekci.
1. Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Pokud váš dokument obsahuje opakující se aktualizace, kampaně nebo vrstvený obsah, který se každý týden mění, tato šablona vám poskytne kontrolu bez chaosu v tabulkách. Šablona týdenního kalendáře obsahu ClickUp je interaktivní systém, který slouží také jako engine obsahu.
Můžete prohlížet, aktualizovat, přiřazovat a plánovat položky v šesti režimech zobrazení. S touto šablonou kalendáře obsahu může každá úloha obsahovat metadata, jako jsou popisky, obrázky, hashtagy nebo poznámky, které jsou všechny viditelné na jednom místě.
⭐ Proč si je zamilujete
- Plánujte příspěvky podle týdne, platformy a cíle
- Vytvářejte sekce pomocí značek, dat a přiřazených editorů.
- Automatizujte připomenutí, aktualizace stavu a revizní cykly.
- Propojte podpůrný obsah a sledujte pole připravená pro analytiku.
🔑 Ideální pro: Strukturování marketingových dokumentů, rozpisů kampaní a projektových zpráv založených na obsahu, které vyžadují podrobný obsahový rejstřík propojený s živými aktualizacemi.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, konverzací na Slacku a roztroušených souborů.
Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Představujeme ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů, takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
2. Šablona osnovy příběhu ClickUp
Ať už píšete dlouhou esej, vytváříte scénář obsahu nebo plánujete podrobnou prezentaci, šablona osnovy příběhu ClickUp vám od samého začátku pomůže strukturovat vaše nápady. Na rozdíl od statických tabulek funguje tato šablona jako storyboard s možností sledování pokroku.
Můžete přesouvat scény, přiřazovat role, sledovat časové osy a rozvíjet postavy, a to vše na jednom místě. Je to ideální pro rozdělení složitých příběhů na zvládnutelné části, přičemž zůstáváte v souladu s vaším celkovým cílem.
⭐ Proč si je zamilujete
- Uspořádejte prvky příběhu do kapitol, scén nebo fází pomocí složek a polí.
- Sledujte pokrok pomocí osmi přizpůsobených stavů od návrhu po korekturu.
- Přidejte vlastní pole pro dějové zvraty, charakterové oblouky nebo témata.
- Pomocí vizuálních tabulek úkolů můžete přeskupit a doladit průběh příběhu.
🔑 Ideální pro: Týmy zabývající se tvorbou obsahu, které vytvářejí strukturované příběhy, projektové dokumenty založené na příbězích nebo kreativní prezentace, které vyžadují upravitelnou šablonu pro mapování kapitol a postupu.
3. Šablona blogu ClickUp
Tato šablona je určena pro tvůrce, kteří chtějí víc než jen základní návrh v Google Docs. Šablona blogu ClickUp vám poskytuje centrální místo pro brainstorming, psaní, přiřazování, úpravy a plánování obsahu blogu.
Jedná se o dokument připravený k použití, který se zapojí do většího projektového workflow, takže můžete sledovat celý životní cyklus svého blogu. Získáte přehled o tom, na čem se pracuje, kdo co píše a kdy bude každý příspěvek zveřejněn.
⭐ Proč si je zamilujete
- Plánujte a pište příspěvky do blogu přímo v ClickUp Docs.
- Přiřaďte role a termíny ke každé fázi psaní.
- Zobrazte termíny pomocí zobrazení Kalendář, Gantt a Tabule.
- Přidejte multimediální obsah, poznámky a metadata příspěvků do jednoho pracovního prostoru.
🔑 Ideální pro: Blogery, editory a týmy zabývající se obsahem, kteří chtějí spravovat průběžný publikační proces a zároveň udržovat redakční obsah v souladu s termíny.
4. Šablona dokumentace projektu ClickUp
Tato šablona poskytuje nastavení pro podrobný rozsah, plánování, aktualizace a výsledky ve vašem dokumentu. Šablona projektové dokumentace ClickUp funguje jako centrum řízení projektu.
V jediném strukturovaném dokumentu budete moci zaznamenávat cíle, přidělovat úkoly, plánovat časové osy a shromažďovat zpětnou vazbu. Nejedná se pouze o úložiště – každá část dokumentace pracovního postupu vašeho projektu se promítá do pracovních postupů v reálném čase, které udržují váš tým v souladu a na správné cestě.
⭐ Proč si je zamilujete
- Vytvořte si kompletní přehled projektu se sledováním stavu
- Přidejte milníky projektu a propojte je s úkoly.
- K řízení termínů dodání použijte zobrazení Gantt a Kalendář.
- Shromažďujte zpětnou vazbu a výsledky v editovatelném dokumentovém prostoru.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery a týmy, které vytvářejí živé dokumenty pro probíhající nebo vícefázové iniciativy s obsahem pro organizované odkazování a aktualizace.
🪀 Případová studie: Společnost RevPartners zrychlila poskytování služeb svým klientům o 64 % poté, co přešla na šablony ClickUp, včetně strukturovaných formátů, jako jsou obsahy. Použitím předem připravených příruček eliminovala ruční nastavování tabulek, standardizovala dokumentaci a zkrátila čas strávený organizací práce.
Výsledek? Rychlejší provedení, méně zpoždění a více času věnovaného vytváření hodnot!
5. Šablona obsahu od Canva
Tato černobílá stránka obsahu je přehledná – ideální, když potřebujete profesionální, jednoduchou strukturu, která neodvádí pozornost od hlavního obsahu. Šablona obsahu od Canva má čisté rozvržení A4 s jasnými úrovněmi nadpisů a přehledným písmem Lucida Console pro snadnou čitelnost.
Můžete přidat čísla stránek, upravit styl písma nebo přetáhnout vlastní ikony a obrázky, aby odpovídaly vaší značce nebo typu dokumentu.
⭐ Proč si je zamilujete
- Snadná úprava v prohlížeči pomocí editoru Canva s funkcí drag-and-drop.
- Udržujte čisté vizuální zarovnání nadpisů a sekcí.
- Upravte písma, mezery a zarovnání pro jakýkoli formát nebo případ použití.
- Exportujte do formátu PDF nebo do tisknutelného formátu bez zkreslení.
🔑 Ideální pro: Studenty, marketéry nebo profesionály, kteří chtějí rychle použitelné rozvržení obsahu, které si mohou upravit a stáhnout za chodu.
6. Šablona obsahu od Venngage
Šablona obsahu od Venngage kombinuje výrazné barvy, strukturované formátování a moderní design, aby proměnila jednoduchý seznam ve vizuálně atraktivní prvek.
Na rozdíl od jednoduchých formátů vám tato šablona umožňuje upoutat pozornost na každou sekci a zároveň zachovat soulad s celkovým stylem dokumentu. Můžete přizpůsobit písma, změnit umístění čísel stránek nebo přidat grafiku, aby dokument odrážel váš styl, ať už je kreativní nebo korporátní.
⭐ Proč si ji zamilujete
- Upravte barevná schémata a velikosti tak, aby odpovídaly vaší značce.
- Přidejte ikony, ilustrace nebo fotografie přímo z knihovny.
- Exportujte do formátu PDF, PNG nebo PowerPoint s nezměněným formátováním.
- Pomocí editoru s umělou inteligencí můžete rychle upravovat jednotlivé prvky.
🔑 Ideální pro: Autory a prezentátory, kteří chtějí vizuálně bohatý, editovatelný obsah, který udává tón již od první stránky a pomáhá orientovat se v delších projektech nebo kreativních dokumentech.
💡 Tip pro profesionály: Jakmile máte šablonu obsahu připravenou, použijte nástroje pro psaní s umělou inteligencí k rychlému vytvoření návrhů jednotlivých sekcí. To je obzvláště užitečné pro generování hrubého obsahu pro každou nadpis, abyste nemuseli začínat od prázdné stránky.
7. Šablona obsahu receptů od Venngage
Tato šablona obsahu receptů od Venngage se opírá o útulnou estetiku kuchařky s teplou hnědou paletou, která je příjemná na pohled a praktická na stránce.
Šablona je navržena tak, aby byla přehledná, a umožňuje tvůrcům receptů snadno uspořádat kategorie, pokrmy a čísla stránek v čistém formátu. Rozložení lze snadno upravovat – můžete měnit fonty, měnit velikost sloupců nebo vkládat ikony pokrmů, abyste přizpůsobili tabulku pro tisk nebo sdílení v digitální podobě.
⭐ Proč si je zamilujete
- Přizpůsobte barvy, písma a mezery tak, aby odpovídaly vaší značce nebo atmosféře kuchyně.
- Přidejte oddělovače sekcí, ikony nebo ilustrace jídel z knihovny Venngage.
- Exportujte je v různých formátech pro tisk, sdílení nebo vložení online.
- Udržujte recepty seskupené a vyhledatelné díky upravitelnému, indexovanému rozložení.
🔑 Ideální pro: Domácí kuchaře, šéfkuchaře nebo food blogery, kteří vytvářejí přehlednou stránku s vizuálním obsahem pro digitální nebo tištěné sbírky receptů.
8. Šablona obsahu od Template. Net
Šablona obsahu od Template. Net se přesně řídí pokyny APA a poskytuje studentům a výzkumným pracovníkům přehlednou strukturu pro výzkumné práce, dlouhé eseje a diplomové práce.
Obsahuje levé zarovnání s odstupňovanými úrovněmi nadpisů, standardizované styly písma a jasně rozložené odpovídající čísla stránek – vše, co potřebujete pro dodržení předpisů!
Vše je již připraveno tak, aby vyhovovalo požadavkům APA. To vám pomůže jednoduše vyplnit jednotlivé sekce a soustředit se na psaní.
⭐ Proč si je zamilujete
- Použijte rozvržení, které je již naformátováno tak, aby odpovídalo mezerám a struktuře APA.
- Vše rychle upravujte – bez nutnosti instalace nebo použití návrhových nástrojů.
- Vyplňte přednastavená pole pro kapitoly, podnadpisy a přílohy bez ručního nastavování.
- Stáhněte si je ve formátu Word, PDF nebo ve formátech souborů, které lze sdílet, bez chyb ve formátování.
🔑 Ideální pro: Studenty a výzkumné pracovníky, kteří potřebují spolehlivý prázdný formulář formátovaný pro podání podle APA s minimálními požadavky na úpravy.
💡 Tip pro profesionály: Propojte svůj obsah s databází obsahu. Nenechte svůj obsah izolovaný. Vytvořte databázi obsahu, abyste propojili každou položku se skutečným obsahem, úkoly nebo zadáními. Tímto způsobem se váš obsah stane funkčním indexem, nikoli pouze statickou stránkou.
9. Šablona obsahu diplomové práce od Template. Net
Tato šablona, navržená speciálně pro formální akademické dokumenty, poskytuje hotový rámec pro organizaci komplexního obsahu diplomové práce. Šablona obsahu diplomové práce od Template. Net obsahuje víceúrovňové nadpisy, jednotné zarovnání číslování stránek a správné mezery podle formátovacích standardů dané instituce.
Každá sekce je editovatelná, takže můžete přidávat kapitoly, podnadpisy a přílohy, aniž byste narušili rozvržení. Je to praktické, profesionální a vytvořené tak, aby se dlouhé dokumenty nestaly noční můrou z hlediska formátování.
⭐ Proč si je zamilujete
- Zahrňte zástupné symboly pro části diplomové práce, včetně abstraktu, metodiky a odkazů.
- Upravte odsazení nadpisů a styl písma bez narušení struktury.
- Okamžitě si je stáhněte ve formátu Word nebo PDF a začněte je upravovat nebo odesílat bez nutnosti přeformátování.
- Ručně aktualizujte obsah podle toho, jak se kapitoly během psaní vyvíjejí.
🔑 Ideální pro: Postgraduální studenty a akademické autory, kteří vytvářejí dlouhé výzkumné dokumenty s podrobným rozdělením kapitol a propracovaným, profesionálním obsahem.
⚡ Bonusový tip: Jakmile máte šablonu nastavenou, propojte každou sekci s obsahem. Tak budete mít své cíle, klíčová slova a cílovou skupinu na jednom místě, takže každá část vašeho dokumentu bude v souladu s poselstvím a správným směrem.
10. Šablona obsahu ročenky od Template. Net
Šablona obsahu ročenky od Template. Net nabízí přehledný a propracovaný formát pro rozvržení sekcí v ročence nebo školní publikaci. Vyvažuje vizuální přehlednost s flexibilitou přizpůsobení, takže můžete snadno vkládat obrázky, vybírat různé styly písma a měnit pořadí sekcí obsahu.
Toto rozvržení, založené na jednoduché struktuře sloupců, zajišťuje, že vše je zarovnané a čitelné, a zároveň vám dává svobodu přizpůsobit jej celkovému tématu nebo značce ročenky.
⭐ Proč si je zamilujete
- Upravujte vestavěné kategorie, jako jsou kluby, události a profily tříd, přímo v rozvržení.
- Nahrajte logo své školy nebo fotografie studentů a přizpůsobte si vizuálně každou sekci.
- Provádějte úpravy přímo v prohlížeči a exportujte do formátu PDF nebo okamžitě tiskněte – bez nutnosti dalších nástrojů.
- Rozdělte obsah ročenky do jasně označených sekcí pro snadnou navigaci.
🔑 Ideální pro: Redaktory ročenek, školní týmy nebo studentské rady, které potřebují vizuálně přehlednou a snadno upravitelnou stránku obsahu pro publikace s více sekcemi.
11. Šablona právního obsahu od Template. Net
Šablona Právní obsah od Template. Net je určena pro právníky, kteří potřebují čisté formátování a přesné členění. Je strukturována tak, aby pojala více prvků dokumentu – od zákonů a ustanovení po přílohy a dodatky – bez potíží s formátováním.
Díky editovatelným zástupným symbolům a jednotnému zarovnání číslování stránek zajistíte, že vaše právní dokumenty zůstanou čitelné, přehledné a v souladu s normami daného odvětví.
⭐ Proč si je zamilujete
- Přidejte právní sekce, jako jsou články, klauzule a přílohy, s přednastaveným formátováním.
- Vložte logo firmy nebo názvy případů a přizpůsobte si tak rozložení obsahu.
- Upravujte online a exportujte do formátu Word nebo PDF pro archivaci nebo prezentaci.
- Udržujte strukturu vícedílného právního obsahu pomocí číslovaných úrovní nadpisů.
🔑 Ideální pro: Právní asistenty, advokáty a právní administrátory, kteří vytvářejí profesionální, indexované právní dokumenty, které vyžadují podrobný a snadno navigovatelný obsah.
💡 Tip pro profesionály: Využijte AI nápovědy pro psaní k brainstormingu podnadpisů a rozšíření obsahu. Vaše dokumenty tak zůstanou přehledné a zároveň urychlíte tvorbu nápadů pro dlouhé texty, jako jsou manuály nebo výzkumné práce.
12. Šablona obsahu od Freepik
Šablona obsahu od Freepik nabízí širokou škálu editovatelných šablon obsahu, které se hodí jak pro profesionální, tak pro kreativní dokumenty.
Tento design zachovává čistý formát se strukturovanou mřížkou pro nadpisy a čísla stránek a zároveň umožňuje flexibilitu díky editovatelným prvkům rozvržení. Je k dispozici ve formátech PSD, AI a JPG a je ideální pro dokumenty s velkým množstvím grafiky, jako jsou prezentace, portfolia a průvodce.
⭐ Proč si je zamilujete
- Stáhněte si je jako vrstvené soubory PSD nebo AI pro pokročilé přizpůsobení.
- Nahraďte je fonty, ikonami nebo obrázky sekcí své značky.
- Vyrovnejte a formátujte sekce přesně pomocí vizuálních editačních nástrojů.
- Exportujte návrhy ve vysokém rozlišení pro tisk nebo digitální publikování.
🔑 Ideální pro: Designéry, marketéry a týmy, které vytvářejí značkové dokumenty nebo prezentace, které vyžadují vizuálně propracovanou stránku obsahu s prostorem pro kreativní kontrolu.
13. Šablona obsahu od Postermywall
Tato šablona formátu A4, přizpůsobená pro zpravodaje, digitální časopisy a redakční rozvržení, kombinuje strukturu a styl. Díky přehledným sekcím pro názvy článků a čísla stránek dodává vašemu obsahu profesionální vzhled a usnadňuje orientaci.
Můžete nahrávat obrázky, upravovat styly písma a přizpůsobovat prvky rozvržení tak, aby odpovídaly vaší značce. Je to obzvláště užitečné pro publikace zaměřené na sociální sítě, které chtějí přidat přehlednost, aniž by ztratily vizuální přitažlivost.
⭐ Proč si je zamilujete
- Přizpůsobte si nadpisy sekcí a čísla stránek pomocí jednoduchého přetažení myší.
- Přidejte své vlastní fotografie, loga nebo pozadí přímo v editoru.
- Změňte velikost a přizpůsobte rozvržení pro web, tisk nebo sdílení na sociálních sítích.
- Exportujte do různých formátů bez nutnosti použití grafického softwaru.
🔑 Ideální pro: Redaktory zpravodajů, školní publikace a tvůrce digitálních časopisů, kteří vytvářejí přehledné a stylové obsahy pro redakční nebo propagační dokumenty.
Co dělá šablonu obsahu dobrou
Nyní, když jste viděli několik možností, jak si vybrat šablonu obsahu, která je pro vás ta pravá?
Dobrá šablona obsahu dodává dokumentu strukturu a zároveň zajišťuje jeho přehlednost, profesionalitu a snadnou aktualizaci při změnách obsahu. Měla by podporovat jak ruční úpravy, tak automatické formátování. Některé klíčové funkce, na které se zaměřit:
- Úrovně nadpisů: Podpora více úrovní obsahu, takže sekce a podsekce jsou jasně odděleny.
- Přizpůsobitelný styl písma: přizpůsobte obsah zbytku dokumentu, aby vypadal profesionálně.
- Tečkované čáry: Propojte názvy sekcí s čísly stránek pro snazší vizuální sledování.
- Upravitelné rozložení: Přeskupujte sekce nebo měňte formátování, aniž byste museli začínat od začátku.
- Zarovnání čísel stránek: Zarovnejte všechna odpovídající čísla stránek, aby byly dokumenty přehledné a jednotné.
- Formát pro tisk: Exportujte čistě do formátu PDF nebo jiných formátů bez nesouladu.
- Možnosti ruční a automatické aktualizace: Využijte režimy pro ruční vyplňování i automatické generování v závislosti na vašem projektu.
