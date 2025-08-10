10 bezplatných šablon obchodního deníku, které můžete použít v roce 2025

Nemusíte čekat na další neúspěšnou transakci, abyste si uvědomili, že nemůžete zlepšit to, co nesledujete. Zeptejte se jakéhokoli zkušeného obchodníka a ten vám řekne: jasný záznam vašich výher, ztrát a myšlenkových procesů odděluje impulzivní odhady od záměrného růstu a obchodní disciplíny.
Při rozvíjení obchodních aktivit však není inspirativní zírat na prázdnou tabulku. Proto vám solidní šablona obchodního deníku pomůže vyvinout dobré obchodní návyky.
Abychom vám ušetřili čas a pár starostí, shromáždili jsme některé z nejúčinnějších šablon obchodních deníků, které si můžete zdarma stáhnout a používat.
Uspořádejte si své obchody a také trochu ujasněte své myšlenky. 📈
🔎 Věděli jste? Váš oblíbený zdroj zpráv může ovlivňovat akciový trh, protože výzkumy ukazují korelaci mezi mediálním pokrytím a obchodním chováním. Například zprávy o výnosech po uzavření burzy zvýšily ceny akcií v neuvěřitelných 90 % všech případů.
Co jsou šablony obchodních deníků?
Šablony obchodních deníků jsou předem navržené formáty, které můžete použít k zaznamenávání svých obchodů organizovaným a systematickým způsobem. Obvykle se dodávají ve formě tabulek nebo digitálních dokumentů s přednastavenými sloupci pro vstupní a výstupní ceny, velikost pozice, datum, směr, použitou strategii a výsledek obchodu, mimo jiné.
Některé šablony jdou ještě o krok dál a nabízejí prostor pro zaznamenání vašich myšlenek, emocí nebo důvodů, proč jste danou transakci vůbec provedli. Cílem je zajistit konzistentní sledování, abyste se nemuseli spoléhat na paměť nebo náhodné snímky obrazovky.
Když sledujete každý obchod podobným způsobem, z tržních dat se vynoří určité vzorce, například které strategie pro vás fungují nebo jak emoce ovlivňují vaše rozhodnutí. To vám nakonec pomůže doladit váš přístup k budoucím obchodním rozhodnutím.
🧠 Zajímavost: První zaznamenaný obchod s akciemi se neuskutečnil na Wall Street. Stalo se to již v roce 1602! Holandská východoindická společnost (VOC) se zapsala do historie vydáním akcií na amsterdamské burze, což byl první oficiální debut na akciovém trhu na světě.
➡️ Číst více: Zvládnutí proveditelnosti projektu: Průvodce krok za krokem k bezchybné studii proveditelnosti
Co dělá šablonu obchodního deníku dobrou?
Dobrá šablona obchodního deníku by měla usnadňovat sledování vašich obchodů, být konzistentní a poskytovat užitečné informace. Kromě toho, že je jednoduchým pomocníkem při obchodování, měla by vám také pomáhat zaznamenávat důležité podrobnosti, aniž by proces příliš komplikovala. Zde jsou klíčové prvky, na které se zaměřte:
- Vhodné pro obchodování: Vyberte si šablonu obchodního deníku, která odpovídá vašemu stylu obchodování (denní obchodování, swingové obchodování nebo dlouhodobé investování), abyste mohli vést konzistentní záznamy.
- Vlastní pole: Vyberte si šablony obchodních deníků s poli pro základní obchodní údaje, jako je datum, ticker, velikost pozice, vstupní/výstupní body atd.
- Poznámky: Hledejte šablony, které vám umožní přidat prostor pro poznámky ke strategii, zdůvodnění obchodu, získané zkušenosti a emocionální stav v době obchodu.
- Snadné použití: Vyberte si šablony obchodních deníků ve formátu, který se snadno aktualizuje, jako jsou tabulky, tabule Notion nebo digitální plánovače, které fungují, pokud se dají rychle udržovat.
- Zpětná vazba: Hledejte šablony, které jsou přehledné a obsahují sekce, které vám pomohou analyzovat obchodní výkonnost v čase a odhalit vzorce pro sebereflexi.
✨Bonusový tip: Pravidelné prohlížení obchodního deníku a sledování trendů je skvělý způsob, jak si udržet náskok ve svém obchodování. Hledejte opakující se vzorce, výsledky strategií a reakce trhu!
10 šablon obchodních deníků, které by měl vyzkoušet každý obchodník
Podívejte se na tyto bezplatné šablony obchodních deníků od ClickUp, aplikace všeho pro práci, a dalších platforem, abyste si uspořádali svůj obchodní plán a zlepšili proces rozhodování.
1. Šablona deníku a účetní knihy ClickUp
Šablona ClickUp Journal and Ledger Template je deník ve stylu deníku v jednotném ovládacím panelu, který sleduje strukturu hlavní účetní knihy. Kombinuje obchodní záznamy, poznámky, údaje o zisku a ztrátě a souhrny účtů v digitálním pracovním prostoru, který se přizpůsobuje denním nebo týdenním obchodním pracovním postupům.
Každý záznam lze snadno označit podle třídy aktiv, obchodní strategie nebo tržních podmínek, což nabízí kontextové informace, které podporují budoucí analýzu. Díky vlastním polím pro vstupní/výstupní cenu, velikost, poplatky a důvody obchodu získávají obchodníci úplný přehled o chování a výsledcích, aniž by se museli spoléhat na roztříštěné tabulky.
💙 Proč si ji zamilujete:
- Zaznamenávejte obchody a klíčové ukazatele pomocí filtrovatelných polí pro úplnou sledovatelnost.
- Přidávejte poznámky, screenshoty a poznatky za každý obchodní den.
- Vizualizujte kumulativní zisky a ztráty a míru úspěšnosti pomocí dashboardů ClickUp v reálném čase.
- Duplikujte nastavení a spravujte více obchodních účtů nebo portfolií samostatně.
Ideální pro: Maloobchodní obchodníky, swingové obchodníky a správce portfolia, kteří potřebují hybridní formát účetní knihy a deníku pro průběžnou kontrolu a správu peněz.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví denně více než 30 minut hledáním informací souvisejících s prací – více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken Slacku a roztroušených souborů. Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit.
Vyzkoušejte ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů, takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí týmy jako QubicaAMF ušetřily pomocí ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
2. Šablona účetního deníku ClickUp
Přesné vedení účetnictví je pro obchodníky působící jako živnostníci nebo v rámci společností s ručením omezeným nezbytností. Šablona účetního deníku ClickUp vám pomůže přesně zaznamenávat transakce pomocí přednastavených vlastních polí, jako je datum transakce, typ deníku, číslo záznamu a debet.
Díky tomu, že máte vše na jednom místě, můžete omezit ruční zadávání údajů a snadno sledovat celkovou finanční výkonnost a klíčové ukazatele. Záznamy jsou uspořádány chronologicky, s přehledy vytvořenými pro konkrétní účty nebo měsíce. Propojené úkoly, připomenutí a nahrávání dokumentů pomáhají snížit starosti s daněmi na konci roku.
💙 Proč si ji zamilujete:
- Označte příjmy a výdaje pro přípravu daňového přiznání a propojte záznamy v deníku s podpůrnými soubory, jako jsou výpisy nebo účtenky.
- Zaznamenávejte rychle položky deníku pomocí integrovaných polí, která zachycují klíčové finanční údaje.
- Získejte vizuální přehled o cash flow a trendech v čase, abyste mohli činit chytřejší rozhodnutí.
- Ušetřete čas díky přehlednému systému, který se snadno aktualizuje a je snadno dostupný.
Ideální pro: Obchodníky nebo majitele firem, kteří spravují více účtů a potřebují přesné a přehledné záznamy pro chytřejší sledování financí.
Toto řekla Shireen Shalabi, projektová konzultantka ve společnosti Raymond James Consultant, o používání ClickUp :
Nejenže vám pomůže udržet vaše projekty na správné cestě, ale také pomůže všem, kteří na projektu pracují, zůstat na správné cestě. Pokud například potřebuji přidělit úkoly někomu, kdo pracuje na stejném projektu, mohu ho v úkolu označit a on bude okamžitě informován e-mailem o úkolu a termínu jeho splnění.
Nejenže vám pomůže udržet vaše projekty na správné cestě, ale také pomůže všem, kteří na projektu pracují, zůstat na správné cestě. Pokud například potřebuji přidělit úkoly někomu, kdo pracuje na stejném projektu, mohu ho v úkolu označit a on bude okamžitě informován e-mailem o úkolu a termínu jeho splnění.
3. Šablona cen účetnictví ClickUp
Mnoho obchodníků, kteří nabízejí signální služby, mentorství nebo vzdělávací předplatné, se potýká s formalizací cen a fakturace za účelem zvýšení ziskovosti. Šablona ClickUp Bookkeeping Pricing Template tento problém řeší nastavením přizpůsobitelných úrovní, fakturačních cyklů, zahrnutých služeb a slev pro konkrétní klienty.
Šablona deníku vám umožňuje sledovat služby, nastavovat cenové úrovně a rychle generovat nabídky, aniž byste museli prohledávat tabulky. Má pět vestavěných zobrazení, včetně měsíčních, čtvrtletních a ročních rozpisů, takže vždy budete vědět, jak na tom vaše čísla jsou a jak je upravit.
💙 Proč si ji zamilujete:
- Získejte přístup k centralizovanému místu, kde můžete sledovat platební podmínky zákazníků a související dodávky, s integrovanými aktualizacemi stavu a sledováním výnosů.
- Nastavte různé cenové modely pro služby nebo produkty související s obchodováním.
- Sladění sledování opakujících se příjmů s úkoly správy účtů
- Získejte podrobný přehled díky zobrazení uspořádanému podle časového rámce a složek služeb.
Ideální pro: Freelancery, začínající obchodníky, virtuální účetní nebo agentury, které potřebují spravovat sazby, nabídky a struktury služeb.
4. Šablona ClickUp pro závazky
Šablona ClickUp Accounts Payable Template zjednodušuje proces plateb a pomáhá vám udržet přehled o fakturách dodavatelů a platebních cyklech. Šablona nabízí předem připravený systém pro zaznamenávání každé faktury jako úkolu a sleduje všechny platební povinnosti v jednom přehledném rozhraní.
Umožňuje přiřadit stavy jako „Přijatá faktura“, „Ověření“ a „Kódování“ a dokonce připojit účtenky nebo poznámky přímo k záznamu. Navíc organizuje platby podle dodavatele, data splatnosti nebo účtu a vytváří automatizace, aby se díky disciplinovanému přístupu zabránilo zmeškání termínů.
💙 Proč si ji zamilujete:
- Přejděte do přehledu a zkontrolujte nadcházející a splatné platby na vaší obchodní platformě.
- Připojte faktury, zaznamenejte způsob platby a sledujte odchozí peněžní toky, aniž byste museli otevírat samostatnou tabulku.
- Vizualizujte měsíční závazky pomocí přehledů výdajů, abyste zajistili transparentnost finančních závazků a připravenost na audit.
- Nastavte si vlastní pracovní postupy pro přesun faktur přes interní kontroly a schvalování.
Ideální pro: Finanční a nákupní týmy, které spolupracují s více dodavateli a potřebují organizovat sledování schvalování faktur a platebních lhůt.
🎥 Podívejte se, jak zvýšit efektivitu svého týmu pomocí automatizace AI:
💡 Tip pro profesionály: Vyhněte se překvapením v rozpočtu pomocí šablony odhadu, která vám umožní jasně a přesně rozepsat náklady projektu ještě před zahájením prací.
5. Šablona ClickUp pro souhrn finančních účtů
Při správě více účtů, jako jsou spořicí účty, úvěrové linky nebo investice, je snadné ztratit přehled o celkové situaci. Šablona ClickUp Summary of Financial Accounts Template kombinuje zůstatky účtů, úrovně marží a výkonnost jednotlivých účtů v jednom pracovním prostoru, takže nemusíte neustále sledovat čísla.
Šablona relativně usnadňuje rozpoznávání trendů nebo nesrovnalostí díky přehledům o příjmech a výdajích v reálném čase. Sledujte alokaci aktiv, cash flow a výkonnost podle účtů pomocí živého filtrování a zobrazení na časové ose. To usnadňuje porovnání výkonnosti makléřů a optimalizaci alokace kapitálu.
💙 Proč si ji zamilujete:
- Zobrazte všechny účty na jednom panelu s filtry tříd aktiv, abyste mohli sledovat hotovost vs. investovaný kapitál a nerealizované výnosy.
- Sdílejte finanční přehledy s daňovými poradci nebo obchodními partnery.
- Využijte automatizaci a nechte si zasílat upozornění na důležité změny, jako jsou vklady nebo výběry.
- Pomocí sledování času a značek můžete svým datům přidat ještě více kontextu.
Ideální pro: Obchodníky, kteří pracují s více účty nebo strategiemi a chtějí mít jasný, centralizovaný přehled a konsolidované souhrnné informace o všech finančních účtech v reálném čase.
6. Šablona účetních operací ClickUp
Za každým profesionálním obchodníkem nebo správcem aktiv stojí back-office funkce, často rozptýlená do několika souborů Microsoft Excel nebo Google Sheets. Šablona ClickUp Accounting Operations Template strukturalizuje tyto back-endové pracovní postupy: zaznamenávání transakcí, odsouhlasení, generování zpráv a kontroly dodržování předpisů.
Poskytuje metodický, ale flexibilní prostor pro sledování tržeb, výdajů, plateb a všeho ostatního. Obsahuje také opakující se pracovní postupy, jako jsou měsíční rozvahy nebo čtvrtletní souhrny výkonnosti.
💙 Proč si ji zamilujete:
- Vytvořte pracovní postupy pro cykly odsouhlasení, auditu a reportingu.
- Přiřazujte úkoly pro zadávání dat, kontrolu a následnou dokumentaci.
- Zaměřte se na odhalování zpoždění a kontrolních značek pomocí vlastních stavů.
- Sledujte dodržování předpisů a dokumenty související s makléřskými službami.
Ideální pro: Účetní týmy nebo malé podniky, které chtějí více strukturovat své každodenní finanční operace, zejména ty, které zpracovávají opakující se, strukturované a škálovatelné účetní procesy.
➡️ Číst více: Bezplatné šablony rozvah v Excelu, Sheets a ClickUp
7. Šablona pro správu financí ClickUp
Šablona ClickUp Finance Management poskytuje řídicí centrum pro správu příjmů, výdajů, opakujících se předplatných, daňových záznamů a analýzy výkonnosti. Tento všestranný pracovní prostor byl vytvořen jako náhrada roztříštěných systémů pro sledování financí.
Sledujte příjmy, výdaje a nesrovnalosti a vytvářejte rozpočty, které se skutečně využívají. Odhalte úniky výdajů, než se stanou problémem, a informujte svůj tým (a vedení) bez nutnosti zasílat desítky aktualizací stavu.
💙 Proč si ji zamilujete:
- Organizujte podle měsíců nebo čtvrtletí, propojujte úkoly s transakcemi a přizpůsobujte si widgety pro vytváření reportů.
- Pomocí widgetů na ovládacím panelu můžete sledovat výkonnost v porovnání s rozpočtem a sledovat změny v měsíčních ziskových maržích v průběhu času.
- Získejte úplný přehled o své finanční situaci díky zobrazení seznamu, kalendáře a řídicího panelu.
- Automatizujte připomenutí plateb, revizí nebo nadcházejících finančních kontrolních bodů.
Ideální pro: Finanční týmy, zakladatele, vedoucí provozu, obchodníky a konzultanty, kteří potřebují jasnou a auditovatelnou historii finančních aktivit v rámci obchodních a podnikových funkcí, aby mohli mít pevnou kontrolu nad rozpočtem a plánováním.
🎥 Chcete mít přehled o všech svých obchodech? Zde je stručný přehled používání panelů ClickUp Dashboards.
📚 Přečtěte si také: Jak organizovat finance: podrobný průvodce
8. Šablona hlavní účetní knihy ClickUp
Šablona hlavní účetní knihy ClickUp je ideální pro obchodníky, kteří podnikají jako obchodní subjekty. Ačkoli je tato šablona vytvořena s ohledem na účetní, díky svým flexibilním funkcím je stejně užitečná pro jakýkoli obchodní tým. Poskytuje formalizovaný systém dvojitého účetnictví s organizovanými účty, kategoriemi deníku a aktualizacemi v reálném čase.
Každá položka podporuje popisy, typy účtů, stav debetu/kreditu a propojenou dokumentaci. Umožňuje vám přesně sledovat transakce a generovat vlastní přehledné zprávy (i pro lidi, kteří se nevyznají ve financích).
💙 Proč si ji zamilujete:
- Sledujte a kategorizujte všechny finanční aktivity s přesností.
- Udržujte auditní stopy a exportovatelné zprávy.
- Sladěte záznamy v deníku s daňovými kódy nebo kategoriemi schválenými CPA.
- Integrujte dokumentaci, účtenky a časová razítka pro každý záznam.
Ideální pro: Interní finanční týmy, samostatné účetní a kohokoli, kdo někdy musel rozmotávat tabulku z před třemi čtvrtletími.
9. Šablona tabulky obchodního deníku od StockBrokers. com
Šablona obchodního deníku od StockBrokers.com zachycuje to nejdůležitější: přehlednost, konzistentnost a vhled.
Tento deník, vytvořený v Excelu, ale navržený s ohledem na seriózní obchodníky, obsahuje předem připravené sloupce pro symbol, čas vstupu/výstupu, velikost, provize, čistý zisk a ztrátu a poznámky. Rozložení je jednoduché: oranžové buňky vyplňujete sami, zatímco šedé buňky automaticky vypočítávají zisky, ztráty a součty.
💙 Proč se vám bude líbit:
- Vypočítávejte průběžné statistiky, jako je míra výher a průměrný R-násobek.
- Zachovejte si offline přístup a úplnou kontrolu nad daty.
- Využijte automatické sledování zisků/ztrát, průměrného zisku na obchod a metriky úspěšnosti.
- Barevně odlišené vstupy a výpočty snižují počet chyb a šetří čas.
Ideální pro: Denní obchodníky, dlouhodobé investory nebo kohokoli, kdo se snaží zůstat konzistentní a poučit se z minulých obchodů.
📚 Přečtěte si také: Jak využít umělou inteligenci s pomocí informací z dat v reálném čase
10. Šablona obchodního deníku od Template. Net
Šablona obchodního deníku od Template. Net je skvělým výchozím bodem pro ty, kteří chtějí mít přehled o svých současných i budoucích obchodech bez zbytečných ozdob. Je určena pro obchodníky, kteří chtějí ručně zaznamenávat své výsledky pomocí kvalitativních poznámek a shrnutí. Tato šablona podporuje obchodní protokoly, sledování cílů, sekce pro recenze a prostor pro screenshoty obchodů nebo pozorování.
Tato přehledná tabulka vám umožní zaznamenávat základní údaje: datum, typ (nákup nebo prodej), cenu, množství, náklady, čistý zisk/ztrátu a vaši cílovou podmínku. K dispozici je také prostor pro zaznamenání údajů o společnosti a typech investic, což je užitečné, pokud chcete sledovat trendy v různých odvětvích.
💙 Proč se vám bude líbit:
- Přidejte subjektivní poznámky vedle objektivních obchodních údajů.
- Používejte rozvržení vhodná pro tisk pro práci s papírem a tužkou nebo hybridní pracovní postupy.
- Vytvořte si personalizované sekce pro myšlení, emocionální reakce nebo novinky.
- Sledujte obchody tím, že je uspořádáte do strukturovaného formátu zaměřeného na kontrolu.
Ideální pro: Obchodníky, kteří se zaměřují na učení prostřednictvím sebehodnocení a vedení deníku chování, nikoli pouze na statistiky.
💡 Tip pro profesionály: Umělá inteligence prosperuje díky živým vzorcům, které se neustále vyvíjejí s chováním uživatelů, výkyvy trhu, podrobnostmi obchodů, grafy rizik, velikostí obchodů a provozními změnami. Klíčem je tedy poskytovat umělé inteligenci informace v reálném čase.
Zvládněte své finance pomocí výkonných šablon ClickUp
Všechno kolem nás se digitalizuje, tak proč by účetnictví a finanční řízení měly stále uvíznout v nekonečných tabulkách a e-mailových vláknech? Je čas dát vašim financím upgrade, který si zaslouží.
Finanční přehlednost nemusí být nutně spojena s časovou náročností nebo ztrátou duševního zdraví.
Šablony obchodních deníků ClickUp usnadňují sledování a analýzu vašich finančních cílů s jistotou. Díky univerzálním a promyšleně navrženým finančním šablonám můžete konečně nahradit zmatek kontrolou.
Převezměte kontrolu nad svými financemi a zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp!