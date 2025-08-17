10 nejlepších alternativ aplikace Samsung Notes pro digitální pořizování poznámek

Samsung Notes splní svůj účel – dokud to jde. Možná jste začali s rychlým seznamem nákupů nebo několika náhodnými čmáranicemi během schůzky. Ale jak vaše potřeby v oblasti pořizování poznámek rostly – poznámky z výuky, plány projektů, osnovy výzkumu – možná jste si všimli, že se začínají projevovat omezení.
Synchronizace mezi platformami je složitá. Spolupráce se zdá být nedosažitelná. A vaše poznámky? Jsou uvězněny v jednom ekosystému.
Realita je jednoduchá: to, co funguje dobře pro jednoduché seznamy nebo ručně psané poznámky, často nestačí, když spravujete složité digitální textové soubory nebo se snažíte udržet pořádek napříč zařízeními.
Proto mnoho studentů, profesionálů a nadšenců do produktivity začíná hledat lepší organizační nástroje. Chtějí aplikaci pro pořizování poznámek, která nejen spravuje poznámky, ale také podporuje spolupráci, bohatší formátování a plynulý přístup odkudkoli.
V tomto průvodci jsme shromáždili 10 nejlepších alternativ k Samsung Notes, které vám pomohou zefektivnit váš pracovní postup. Spoiler alert: ClickUp zaujímá první místo!*
Omezení aplikace Samsung Notes
Aplikace Samsung Notes je propracovaná a má několik skvělých funkcí, ale buďme upřímní: je vytvořena s ohledem na uživatele Samsungu, což s sebou nese několik nevyhnutelných omezení:
- Omezená podpora napříč platformami: Nejvhodnější pro telefony Samsung a S Pen, s neohrabanou nebo žádnou podporou pro Windows, iOS a webové prohlížeče.
- Základní spolupráce: Neobsahuje žádné vestavěné nástroje pro týmovou spolupráci ani nástroje pro sdílení v reálném čase.
- Vázanost na úložiště: Poznámky se synchronizují hlavně prostřednictvím Samsung Cloud, což může komplikovat migraci do jiných ekosystémů.
- Jednoduchost funkcí: Skvělá jako základní nástroj pro pořizování poznámek, ale této bezplatné aplikaci chybí pokročilé možnosti, jako je propojování úkolů, shrnutí pomocí umělé inteligence nebo organizace ve stylu databáze.
- Omezení ručního psaní: Ačkoli je spolehlivé, rozpoznávání ručního psaní není tak pokročilé jako u konkurence, například GoodNotes.
💡 Tip pro profesionály: Metoda pořizování poznámek pomocí osnovy je revoluční, pokud chcete organizovat poznámky v přehledném a logickém pořadí. Hierarchickým uspořádáním poznámek – pomocí nadpisů, podnadpisů a odrážek – můžete zachytit klíčové myšlenky a podrobnosti způsobem, který se snadno prohlíží a později kontroluje. Je to obzvláště užitečné při schůzkách, přednáškách nebo v jakékoli situaci, kdy se na vás valí informace a je třeba je rychle roztřídit.
Alternativy k Samsung Notes v kostce
Zde je přehled nejlepších alternativ aplikace Samsung Notes – pro koho jsou nejvhodnější, co nabízejí a kolik přesně vás budou stát (všechny ceny jsou uvedeny v USD).
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Okamžitě převádějte poznámky na úkoly, sdílené dokumenty a tabule. Vytvářejte shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence a prohledávejte všechny své poznámky pomocí propojeného vyhledávání.
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky a velké společnosti
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Evernote
|Okamžitě převádějte poznámky na úkoly, sdílené dokumenty a tabule, shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence a univerzální vyhledávání.
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif začíná na 14,99 $.
|Notion
|Přizpůsobitelné pracovní prostory a databáze, propojené stránky a šablony, spolupráce v reálném čase, integrace
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD.
|Obsidian
|Podpora Markdown, místní úložiště a soukromí, grafické zobrazení pro propojení poznámek, ekosystém pluginů
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené doplňky začínají na 5 $.
|Microsoft OneNote
|Ruční psaní a kreslení, hluboká integrace s MS Office, zvukové poznámky, synchronizace mezi zařízeními
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky a velké společnosti
|K dispozici je bezplatný tarif; součástí balíčku Microsoft 365.
|Google Keep
|Rychlé poznámky a kontrolní seznamy, převod hlasu na text, barevné kódování a štítky, připomenutí místa/času
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif.
|Apple Notes
|Synchronizace iCloud, ruční psaní/skicování, zamykání poznámek, spolupráce v reálném čase
|Jednotlivci, malé podniky
|Zdarma (s zařízením Apple)
|Joplin
|Komplexní šifrování, podpora Markdown, knihovna pluginů, webový clipper
|Jednotlivci, malé podniky
|Individuální ceny
|GoodNotes
|Převod rukopisu na text, značky PDF, digitální poznámkové bloky, vyhledávání ručně psaných poznámek
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6,99 $.
|Standardní poznámky
|Komplexní šifrování, Markdown a formátovaný text, synchronizace mezi platformami, rozšíření pro zvýšení produktivity
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 63 USD.
Nejlepší alternativy aplikace Samsung Notes, které můžete použít
Pokud to s vylepšením svých poznámek myslíte vážně, vyplatí se vědět, co každá aplikace skutečně nabízí (a kde by vás mohla zklamat).
Některé nástroje jsou určeny pro precizní psaní, zatímco jiné vynikají svou flexibilitou a umožňují vám brainstorming, plánování a spolupráci na jednom místě.
Níže jsme rozebrali každou alternativu aplikace Samsung Notes – v čem vyniká, na co si dát pozor a co říkají skuteční uživatelé –, abyste mohli najít tu, která vám nejlépe vyhovuje, bez zbytečného zkoušení.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní produktivitu s řízením úkolů)
Samsung Notes je skvělý pro rychlé seznamy, ale co když vaše poznámky potřebují něco udělat? Právě v tom ClickUp , aplikace pro vše, co souvisí s prací, mění pravidla hry. Nezapisujete si jen myšlenky, ale měníte je v úkoly, dokumenty pro spolupráci a rozsáhlé projekty.
Ať už brainstormujete nápady, pořizujete poznámky z jednání nebo spravujete celé projekty, ClickUp vám umožní dělat vše – bez nutnosti přepínat mezi záložkami.
Navíc díky souhrnům generovaným umělou inteligencí pomocí ClickUp Brain v Docs a Notepad můžete své poznámky uklidit během několika sekund.
ClickUp Docs
Vyzkoušejte ClickUp Docs, kde se vaše poznámky promění v dynamické dokumenty pro spolupráci. Můžete vytvářet vnořené stránky, přidávat formátovaný text, vkládat média a dokonce propojovat úkoly přímo ve vašem dokumentu. Nyní můžete brainstorming a realizaci provádět současně.
Na rozdíl od aplikace Samsung Notes, která uchovává vaše poznámky v nezměněné podobě, aplikace ClickUp je udržuje v aktivní podobě. Navíc můžete pomocí aplikace ClickUp Docs vylepšovat své poznámky a psaní pomocí aplikace ClickUp Brain!
ClickUp Notepad
A pokud potřebujete něco jednoduššího? ClickUp Notepad je jednoduchý nástroj pro rychlé zaznamenávání nápadů. Je lehký, bez rušivých prvků a perfektní pro zachycení myšlenek, když přijde inspirace. Ale kde ClickUp opravdu vyniká, je jeho schopnost umožnit vám udělat více s vašimi poznámkami.
Pomocí několika kliknutí můžete poznámku proměnit v úkol pomocí ClickUp Tasks – včetně termínů, přiřazených osob a připomínek. Sbohem, zapomenuté nápady.
ClickUp Whiteboards
Pro vizuální myslitele nabízí ClickUp také Whiteboards – flexibilní prostor pro brainstorming nápadů, mapování pracovních postupů nebo skicování projektových plánů. Je ideální, když lepící poznámky a lineární seznamy nestačí.
ClickUp AI Notetaker
A nezapomeňme na hvězdného hráče: ClickUp AI Notetaker.
Tento nástroj automaticky zaznamenává, přepisuje a shrnuje vaše schůzky, takže se nemusíte snažit zapisovat si poznámky v reálném čase. Už nemusíte soustředit pozornost na několik věcí najednou.
Nejlepší funkce ClickUp
- Okamžitě přeměňte zápisy z jednání na úkoly, které lze realizovat pomocí umělé inteligence.
- Přizpůsobte si dokumenty pomocí šablon, záložek a vložených multimédií.
- Udržujte brainstormingové sezení organizované pomocí tabulek s funkcí drag-and-drop.
- Vytvářejte v Docs vnořené podstránky, abyste snadno strukturovali složité projekty.
- Spravujte stav a priority úkolů přímo ve svých poznámkách.
- Okamžitě prohledávejte úkoly, poznámky a dokumenty pomocí propojeného vyhledávání.
- Synchronizujte aktualizace v reálném čase, aby byl celý váš tým vždy v obraze, ať jste kdekoli.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace nabízí méně funkcí pro úpravy než desktopová verze.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze TrustRadius říká:
Používám ji denně jako nástroj pro správu úkolů, organizaci poznámek a pracovní postupy... Jsem produktivnější, protože mohu všechny své poznámky uchovávat na jednom místě.
Používám ji denně jako nástroj pro správu úkolů, organizaci poznámek a pracovní postupy... Jsem produktivnější, protože mohu všechny své poznámky uchovávat na jednom místě.
💡 Tip pro profesionály: Metoda Cornell Note-Taking je ideální pro organizaci poznámek s integrovanou revizí. Rozděluje stránku na sekce: hlavní oblast pro poznámky, sloupec pro klíčová slova nebo otázky a prostor pro shrnutí v dolní části. Toto rozložení vám pomáhá aktivně pracovat s poznámkami, díky čemuž si je později snáze vybavíte a studujete – je ideální pro studenty nebo profesionály, kteří se připravují na schůzky a prezentace.
2. Evernote (nejlepší pro webové výstřižky a pořizování poznámek v různých formátech)
Máte otevřených milion záložek a nemáte je kam uložit? Evernote vám pomůže. Evernote, známý svým výkonným nástrojem Web Clipper, usnadňuje ukládání článků, souborů PDF, obrázků – dokonce i celých webových stránek – a jejich přehledné uspořádání pro pozdější použití. Je to ideální nástroj pro výzkumníky, spisovatele a všechny, kteří rádi sbírají nápady z různých zdrojů.
Zatímco aplikace Samsung Notes se omezuje na základní text a kresby, Evernote nabízí skutečnou všestrannost. Můžete organizovat svůj obsah do poznámkových bloků, označovat poznámky pro snadné vyhledávání a dokonce vkládat seznamy úkolů, zvukové soubory a přílohy, vše na jednom místě. Díky offline přístupu máte své poznámky vždy po ruce, ať už jste na cestě do práce nebo v letadle.
Pokud potřebujete digitální kartotéku, která je určena k zaznamenávání všeho – nejen vašich vlastních myšlenek – Evernote snadno předčí Samsung Notes jak hloubkou, tak flexibilitou.
Nejlepší funkce Evernote
- Připněte důležité poznámky na začátek libovolného zápisníku, abyste k nim měli rychlý přístup.
- Nastavte termíny a připomenutí, abyste měli přehled o termínech úkolů.
- Vkládání poznámek do souborů PDF přímo ve vašich poznámkách
- Naskenujte ručně psané poznámky a vytvořte z nich prohledávatelné dokumenty.
- Sdílejte poznámky nebo celé poznámkové bloky se svými kolegy pouhým kliknutím.
- Automatická synchronizace mezi více zařízeními pro aktualizace v reálném čase
Omezení aplikace Evernote
- Bezplatný tarif omezuje synchronizaci na dvě zařízení.
- Bez dobrých organizačních návyků může být vše chaotické.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Evernote?
Recenze G2 zní:
Do svého účtu Evernote mohu ukládat téměř cokoli, psané poznámky, výstřižky z webových stránek, soubory PDF, obrázky. Funkce Web Clipper a „email to Inbox“ jsou pro mě obzvláště užitečné.
Do svého účtu Evernote mohu ukládat téměř cokoli, psané poznámky, výstřižky z webových stránek, soubory PDF, obrázky. Funkce Web Clipper a „email to Inbox“ jsou pro mě obzvláště užitečné.
💡 Tip pro profesionály: Metoda Sentence Note-Taking je založena na rychlosti a jednoduchosti. Každou novou informaci si zapíšete jako samostatnou větu, což vám pomůže rychle zachytit detaily, aniž byste se museli starat o strukturu. Je to spolehlivá volba, když se informace šíří rychle, například při přednáškách, brainstormingových sezeních nebo rychlých schůzkách.
3. Notion (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní prostory a databáze)
Na rozdíl od aplikace Samsung Notes, která se omezuje na základní funkce jako složky a text, aplikace Notion vám umožňuje vytvářet propojené systémy. Můžete propojovat poznámky, vkládat videa, vytvářet dynamické tabulky a dokonce spouštět kompletní projektové panely. Díky spolupráci v reálném čase a přizpůsobitelným šablonám můžete snadno přizpůsobit nastavení, ať už pracujete samostatně nebo v týmu.
Pokud jste připraveni opustit ploché poznámky a začít budovat něco většího, Notion vám poskytne svobodu a flexibilitu, kterou Samsung Notes prostě nenabízí.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Vytvářejte propojené databáze pro organizovaný a dynamický obsah.
- Přetahujte obrázky, bloky kódu a vložené objekty
- Spolupracujte živě s členy týmu na sdílených stránkách
- Nastavte si opakující se úkoly a připomenutí
- Propojte Notion s nástroji jako Slack, Google Drive a Trello.
- Duplikujte šablony vytvořené komunitou a ušetřete čas.
Omezení aplikace Notion
- Režim offline může být nejistý.
- Vyhledávání se zpomaluje u velkých nastavení
Ceny Notion
- Zdarma
- Osobní: 12 $/měsíc na uživatele
- Professional: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Notion?
Recenze Capterra říká:
Oceňuji snadno použitelné rozhraní, flexibilitu při vytváření libovolných nástrojů, neomezené nahrávání dat a souborů, grafy Notion a automatizace.
Oceňuji snadno použitelné rozhraní, flexibilitu při vytváření libovolných nástrojů, neomezené nahrávání dat a souborů, grafy Notion a automatizace.
📚 Přečtěte si také: Příklady seznamů úkolů, díky kterým toho v práci stihnete více
4. Obsidian (nejlepší pro milovníky markdownu a lokálních poznámek)
Obsidian je místo, kde vaše poznámky přestávají být statické a začínají ožívat. Je navržen pro spisovatele, výzkumníky a velké myslitele a přeměňuje prostý text na síť propojených myšlenek, která roste spolu s vámi.
Každá poznámka se ukládá jako místní soubor Markdown, což vám poskytuje úplné soukromí a kontrolu – bez nutnosti používat cloud. Jeho grafické zobrazení je výjimečné, protože mapuje vztahy mezi vašimi poznámkami jako vizuální myšlenková mapa. Můžete propojovat nápady za běhu, přizpůsobovat si nastavení pomocí výkonných pluginů a tvarovat svůj pracovní prostor přesně podle svých představ.
Ať už vytváříte osobní wiki, píšete knihu nebo se vám prostě líbí myšlenka druhého mozku, Obsidian nabízí flexibilitu a tvůrčí svobodu, které Samsung Notes nemůže nabídnout.
Nejlepší funkce aplikace Obsidian
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pomocí komunitních pluginů a motivů.
- Zobrazte živý náhled formátování Markdown při psaní.
- Vytvářejte interní odkazy mezi poznámkami pomocí jednoduché zkratky [[ ]].
- Uspořádejte si poznámky do složek nebo použijte štítky pro flexibilní třídění.
- Snadná navigace pomocí panelů zpětných odkazů a grafů
- Exportujte celou svou znalostní bázi jako prostý text pro snadnější přenositelnost.
Omezení aplikace Obsidian
- Žádná vestavěná spolupráce
- Některé pluginy vyžadují ruční nastavení.
Ceny Obsidian
- Zdarma pro osobní použití
- Volitelné doplňky: Synchronizace: 5 $/měsíc na uživatele Publikování: 10 $/měsíc na uživatele
- Synchronizace: 5 $/měsíc na uživatele
- Publikovat: 10 $/měsíc na uživatele
- Synchronizace: 5 $/měsíc na uživatele
- Publikovat: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: 4,8/5 (35+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Obsidian?
Recenze G2 uvádí:
Obsidian je přehledná aplikace pro pořizování poznámek. Ačkoli není tak plně vybavená jako dlouhodobě používané aplikace pro pořizování poznámek, jako je OneNote, funkce Obsidianu jsou pro každodenní použití více než dostačující. Nicméně absence synchronizace i ve standardní licencované verzi ji omezuje.
Obsidian je přehledná aplikace pro pořizování poznámek. Ačkoli není tak plně vybavená jako dlouhodobě používané aplikace pro pořizování poznámek, jako je OneNote, funkce Obsidianu jsou pro každodenní použití více než dostačující. Nicméně absence synchronizace i ve standardní licencované verzi ji omezuje.
💡 Tip pro profesionály: Metoda mindmappingu je ideální pro vizuální myslitele, kteří rádi vidí souvislosti mezi myšlenkami na první pohled. Namísto lineárních poznámek začnete s ústřední myšlenkou a rozvětvíte ji do souvisejících témat, podtémat a detailů. Tato metoda pořizování poznámek je výhodná pro plánování projektů, kreativní sezení nebo řešení složitých témat, kde záleží na vztazích mezi myšlenkami.
5. Microsoft OneNote (nejlepší pro ručně psané poznámky a fanoušky MS Office)
Microsoft OneNote působí jako skutečný zápisník – jen chytřejší. Je určen pro lidi, kteří rádi dělají poznámky, kreslí a zaznamenávají nápady ručně, přičemž si chtějí udržet pořádek ve všech svých zařízeních.
Na rozdíl od aplikace Samsung Notes, která je většinou vázána na váš telefon nebo tablet, se aplikace OneNote hladce synchronizuje se zařízeními Windows, Mac, iOS a Android. Její rozložení na poznámkové bloky a sekce je intuitivní a umožňuje vám snadno přepínat mezi ručně psanými poznámkami, psanými seznamy a vloženými soubory.
Bonus: funguje dobře s kompletní sadou Microsoft 365, takže můžete snadno načítat e-maily, tabulky a poznámky z jednání.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft OneNote
- Snadno zaznamenávejte ručně psané poznámky a kresby
- Snadná synchronizace napříč všemi hlavními zařízeními
- Organizujte si poznámky pomocí zápisníků, sekcí a záložek stránek.
- Označte důležité informace pro rychlou referenci.
- Integrace s Outlookem, Excelem a Teams
- Nahrávejte zvukové poznámky přímo do svých stránek.
Omezení aplikace Microsoft OneNote
- Nejlepší funkce, jako je pokročilá synchronizace a plná integrace, jsou vázány na předplatné Microsoft 365.
- Nepodporuje Markdown, což může některým autorům a vývojářům chybět.
Ceny aplikace Microsoft OneNote
- Zdarma
- Součástí balíčku Microsoft 365 (9,99 $ za uživatele/měsíc)
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Microsoft OneNote?
Recenze G2 uvádí:
Denně používám OneNote ke sledování svých každodenních úkolů a následných kroků. Je skvělé, že do poznámek můžeme přidávat obrázky a diagramy, které poskytují kontext. Díky možnosti synchronizace mám přístup ke svým poznámkám odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.
Denně používám OneNote ke sledování svých každodenních úkolů a následných kroků. Je skvělé, že do poznámek můžeme přidávat obrázky a diagramy, které poskytují kontext. Díky možnosti synchronizace mám přístup ke svým poznámkám odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.
6. Google Keep (nejlepší pro rychlé poznámky a seznamy úkolů)
Google Keep je rychlý, barevný a snadno použitelný – představte si ho jako digitální nástěnku s poznámkami, která je vždy po ruce. Je určen pro lidi, kteří si chtějí rychle něco zapsat a pokračovat dál, ať už jde o seznam nákupů, náhlý nápad nebo hlasovou poznámku na cestách.
Zatímco aplikace Samsung Notes nabízí podobný pocit rychlého psaní poznámek, aplikace Google Keep má náskok díky své hluboké integraci do ekosystému Google. Vaše poznámky se okamžitě synchronizují na všech zařízeních přihlášených k vašemu účtu Google – bez potíží a bez omezení.
Nejlepší funkce Google Keep
- Zaznamenávejte poznámky a seznamy během několika sekund
- Používejte funkci převodu hlasu na text pro pořizování poznámek bez použití rukou.
- Označujte poznámky barevnými kódy a štítky pro snadné třídění.
- Nastavte si připomenutí založená na poloze nebo čase
- Sdílejte poznámky okamžitě s přáteli nebo kolegy
- Automatická synchronizace s Google Drive
Omezení aplikace Google Keep
- Nenabízí formátování bohatého textu – jste omezeni na základní poznámky a seznamy úkolů.
- Žádná struktura složek; musíte se spolehnout na barevné kódování a štítky, což může být při velkém množství poznámek nepřehledné.
Ceny služby Google Keep
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Google Keep
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
🧠 Zajímavost: Teorie duálního kódování, podle které se k podpoře lepšího zapamatování učení používají společně obrázky a slova, dokazuje, že vizuální pořizování poznámek je velmi účinná strategie učení.
7. Apple Notes (nejlepší pro uživatele ekosystému Apple)
Apple Notes udržuje věci přehledné, jednoduché a velmi praktické – přesně tak, jak byste od Apple očekávali. Pokud máte iPhone, iPad nebo Mac, je to váš vestavěný pomocník pro vše od nákupních seznamů až po velké brainstormingové sezení.
A to nejlepší? Prostě to funguje. Vaše poznámky se díky iCloudu okamžitě synchronizují na všech vašich zařízeních Apple, takže máte vždy aktuální informace, aniž byste o tom museli přemýšlet. Ve srovnání s aplikací Samsung Notes a některými dalšími alternativami k Apple Notes, které jsou omezeny na svůj vlastní ekosystém, aplikace Apple Notes skvěle funguje s celou řadou produktů Apple – a navíc vypadá dobře.
Můžete kreslit prstem nebo Apple Pencilem, skenovat dokumenty, zamykat citlivé informace pomocí Face ID a dokonce sdílet poznámky s přáteli nebo spolupracovníky. Je to jednoduché, ale překvapivě výkonné, a pokud jste uživatelem Apple, je upřímně těžké to překonat.
Nejlepší funkce Apple Notes
- Automatická synchronizace přes iCloud na všech vašich zařízeních Apple
- Snadno přidávejte ručně psané poznámky, náčrtky a naskenované dokumenty.
- Zamkněte soukromé poznámky pomocí hesla nebo Face ID.
- Organizujte pomocí složek, značek a inteligentního vyhledávání
- Spolupracujte v reálném čase na sdílených poznámkách
- Vytvářejte seznamy úkolů s jednoduchou funkcí „tap-to-complete“ (klepnutím dokončit).
Omezení aplikace Apple Notes
- Export poznámek je omezený – obsah můžete sdílet nebo kopírovat, ale přesun poznámek do jiné aplikace nebo platformy není vždy bezproblémový.
- Možnosti formátování jsou poměrně základní ve srovnání s pokročilejšími nástroji, jako jsou Notion nebo ClickUp.
Ceny Apple Notes
- Zdarma (s zařízením Apple)
Hodnocení a recenze Apple Notes
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
📮 ClickUp Insight: 49 % respondentů našeho průzkumu o efektivitě schůzek stále pořizuje ručně psané poznámky – což je v éře digitálních technologií překvapivý trend. Tato závislost na peru a papíru může být osobní preferencí nebo známkou toho, že digitální nástroje pro pořizování poznámek nejsou plně integrovány do pracovních postupů. Zároveň další průzkum ClickUp zjistil, že 35 % lidí tráví 30 minut nebo více shrnováním schůzek, sdílením úkolů a informováním týmů. 👀 ClickUp AI Notetaker tuto administrativní zátěž eliminuje! Nechte AI automaticky zaznamenávat, přepisovat a shrnovat vaše schůzky a zároveň identifikovat a přiřazovat úkoly – už žádné ručně psané poznámky ani manuální sledování! Zvyšte produktivitu až o 30 % díky okamžitým shrnutím schůzek, automatizovaným úkolům a centralizovaným pracovním postupům ClickUp.
8. Joplin (nejlepší pro open-source ochranu soukromí a šifrování)
Pokud jde o soukromí, Joplin si nedělá legraci. Tato open-source aplikace je určena pro lidi, kteří chtějí mít plnou kontrolu – žádné sledování, žádné těžby dat, jen vaše poznámky, uzamčené a bezpečné.
Samsung Notes je jednoduchý, ale váže vás na svůj cloud. Joplin to mění díky šifrování typu end-to-end a možnosti ukládat poznámky lokálně nebo je synchronizovat prostřednictvím důvěryhodných služeb, jako jsou Dropbox nebo OneDrive.
Je to splněný sen pro fanoušky Markdownu, který nabízí čisté psaní, výkonné značkování a rostoucí knihovnu pluginů, díky nimž si můžete vše přizpůsobit podle svých představ. Pokud jste typ člověka, který si cení bezpečnosti a rád si hraje s nastavením, Joplin vám nabízí flexibilitu s důrazem na soukromí, kterou Samsung Notes prostě nemůže nabídnout.
Nejlepší funkce Joplinu
- Zabezpečte své poznámky silným šifrováním typu end-to-end.
- Pište bez rušivých vlivů s plnou podporou Markdownu.
- Synchronizujte zařízení pomocí služeb, které si vyberete.
- Rozšiřte funkčnost pomocí výkonných pluginů a motivů.
- Vložte celé webové stránky přímo do svých poznámek
- Označujte, třídějte a vyhledávejte pro rychlou organizaci
Omezení aplikace Joplin
- Rozhraní je přehledné, ale ve srovnání s elegantnějšími aplikacemi, jako jsou Notion nebo Evernote, působí trochu stroze.
- Žádné vestavěné funkce pro spolupráci – skvělé pro individuální použití, ale ne ideální pro týmy.
Ceny Joplin
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Joplin
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
🧠 Věděli jste? Walter Pauk, pedagog na Cornellově univerzitě, vyvinul Cornellovu metodu v 50. letech 20. století.
9. GoodNotes (nejlepší pro ručně psané digitální poznámky)
GoodNotes přináší pocit psaní na papír a vylepšuje jej digitální magií. Je oblíbený mezi studenty, umělci a všemi, kteří milují ruční psaní, ale chtějí všechny výhody digitální technologie, jako je prohledávání poznámek a značkování PDF.
Aplikace Samsung Notes nabízí základní funkce pro psaní rukou, ale GoodNotes jde ještě o krok dál a nabízí přesné nástroje, krásné šablony a bleskurychlý převod rukopisu na text. Můžete organizovat své poznámky do elegantních digitálních zápisníků, přidávat poznámky do souborů PDF jako profesionál a dokonce prohledávat ručně psaný obsah (ano, i vaše nečitelné čmáranice).
Pokud chcete, aby se váš tablet stal dokonalým papírovým zápisníkem bez zbytečného nepořádku, GoodNotes je v designu i výkonu o míle před aplikací Samsung Notes.
Nejlepší funkce GoodNotes
- Převádějte rukopis na text s nejvyšší přesností
- Označujte PDF soubory, prezentace a dokumenty přímo
- Organizujte si své poznámky pomocí digitálních zápisníků a přizpůsobitelných obalů.
- Získejte přístup k široké škále papírových šablon a samolepek.
- Prohledávejte ručně psané i psané poznámky
- Spolupracujte s ostatními sdílením poznámkových bloků
Omezení aplikace GoodNotes
- Žádné funkce pro spolupráci v reálném čase – sdílení je pouze pro prohlížení
- Nejlepší zážitek nabízí iPad; podpora pro Android a Windows stále dohání.
Ceny GoodNotes
- Jednorázově pro zařízení iOS: 9,99 $.
- Zařízení Android: 6,99 $ měsíčně
- Jednorázový nákup v App Store: 29,99 $.
Hodnocení a recenze GoodNotes
- G2: 4,8/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
Přečtěte si také: Jak používat AI pro pořizování poznámek: nástroje a příklady použití
10. Standard Notes (nejlepší pro bezpečné a šifrované pořizování poznámek)
Pokud je pro vás nejdůležitější bezpečnost, Standard Notes je pro vás jako stvořený. Na rozdíl od Samsung Notes vše šifruje ve výchozím nastavení, takže jsou vaše data chráněna od začátku do konce. Je přehledný, minimalistický a podporuje Markdown a formátovaný text.
Díky synchronizaci napříč platformami a volitelným rozšířením produktivity je Standard Notes vhodný pro každého, kdo ocení jednoduchost a bezpečnost. Ačkoli je v základním provedení velmi jednoduchý, pokročilí uživatelé mohou provést upgrade a získat tak rozšířené funkce, jako jsou motivy, přílohy souborů a nástroje pro zálohování.
Nejlepší funkce aplikace Standard Notes
- Komplexní šifrování
- Podpora formátování Markdown a rich text
- Synchronizace mezi platformami
- Rozšíření pro zvýšení produktivity
Omezení standardních poznámek
- Velmi velké poznámky (nad 1 MB) mohou negativně ovlivnit výkon kvůli šifrování na vašem zařízení.
Ceny Standard Notes
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Plán produktivity: 63 $/rok
- Profesionální tarif: 84 $/rok
Hodnocení a recenze aplikace Standard Notes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zlepšete své poznámky pomocí ClickUp
Ať už si zapisujete rychlé nápady nebo chcete importovat existující poznámky, nalezení správné aplikace pro psaní poznámek má zásadní význam. Samsung Notes je solidní začátek, zejména pokud jste věrní ekosystému Samsung – ale buďme realističtí, někdy potřebujete větší flexibilitu.
Možná je to hladká synchronizace mezi zařízeními. Možná je to lepší organizace, spolupráce nebo chytré nástroje AI, které vám pomohou pracovat rychleji. Právě v tom vynikají tyto alternativy aplikací pro pořizování poznámek.
ClickUp je ideální volbou, pokud chcete mít vše – poznámky, úkoly, projekty – na jedné výkonné platformě. Notion a Obsidian vám poskytují plnou kreativní kontrolu, zatímco GoodNotes a Apple Notes jsou určeny pro milovníky ručního psaní, kteří vyžadují přesnost a dokonalost.
Většina z těchto aplikací pro pořizování poznámek nabízí bezplatné tarify, takže můžete vyzkoušet a najít tu, která nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
