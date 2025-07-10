Bezplatné šablony dlužních úpisů pro sledování neformálních půjček

Půjčujete peníze klientovi, členovi týmu nebo dokonce rodinnému příteli? To je velkorysé. Ale nesledujete to? To je riskantní.
Neformální půjčky jsou často přijímány nebo poskytovány bez jakéhokoli sledování nebo dokumentace, což vede k nezaplaceným splátkám, nepříjemným upomínkám a spoustě stresu.
Dobrá zpráva? Nemusíte najímat účetního ani vytvářet složité tabulky od nuly.
Náš průvodce vám přináší bezplatné šablony dlužních úpisů, díky nimž můžete snadno, přehledně a bez obav sledovat neformální půjčky. Začněte sledovat! 💰
Co jsou šablony dlužních úpisů?
Šablona IOU je jednoduchý neformální právní dokument, který slouží k zaznamenání půjček a podmínek splácení bez složitosti formální smlouvy o půjčce. I. O. U je zkratka pro „I Owe You“ (dlužím ti). Šablona IOU obsahuje klíčové údaje, jako je vypůjčená částka, datum splatnosti, úroková sazba (pokud existuje) a zúčastněné strany.
Od neformálních půjček po platby za práci na volné noze – písemné sjednání podmínek pomocí šablony dlužního úpisu zajistí jasná očekávání a zabrání nedorozuměním.
📌 Pamatujte si: Vaše dlužní úpis by měl být jednoduchý a spolehlivý dokument, který vysvětluje, kolik dlužíte, kdy bude dluh splacen a zda existují nějaké podmínky, jako jsou naběhlé úroky nebo očekávání jednorázové platby.
Nejlepší šablony dlužních úpisů
Jste připraveni vše formalizovat? Zde je 21 snadno použitelných šablon dlužních úpisů, které vám pomohou správně zdokumentovat dluh:
1. Šablona úvěrové smlouvy ClickUp
Šablona smlouvy o půjčce ClickUp je ideální pro jednotlivce nebo firmy, které potřebují strukturovaný způsob dokumentace půjček nebo výpůjček. Pomůže vám zaznamenat všechny důležité podrobnosti o půjčce, od výše půjčky a úrokové sazby až po splátkové kalendáře, které vyhovují oběma stranám (týdenní, měsíční, roční nebo vlastní).
Obsahuje také sekce jako vzdání se práv dlužníka, podmínky řešení sporů a právní jurisdikce, aby byla smlouva vyvážená a vymahatelná, pokud se věci zvrtnou.
✅ Ideální pro: nezávislé pracovníky, majitele malých podniků nebo kohokoli, kdo půjčuje peníze a hledá jasnou, sledovatelnou smlouvu o půjčce bez právnického žargonu.
2. Šablona jednoduché platební dohody ClickUp
Šablona jednoduché platební dohody ClickUp zjednodušuje jednorázové nebo opakované platby mezi dvěma stranami, které se chtějí vyhnout zmatkům a mít všechny podmínky zdokumentované od samého začátku.
Šablona je integrována do ClickUp Docs a jasně definuje, kdy jsou splatné platby a co se stane, pokud nejsou uhrazeny, aby se předešlo sporům a všechny zúčastněné strany měly stejné informace. Obsahuje také právní doložky, jako je odpovědnost nástupce a jurisdikce, aby byla dohoda pevnější.
V rámci Docs vám ClickUp Tasks pomůže přiřazovat následné úkoly a sledovat platební akce. Můžete také použít opakující se připomenutí, abyste měli přehled o termínech splatnosti, což usnadňuje správu plateb bez ručního sledování.
✅ Ideální pro: Freelancery, kouče nebo malé podniky, které chtějí zjednodušit jednorázové nebo opakované platební dohody s klienty.
📮 ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů jen k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozvedený ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby se věnovaly práci.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné jednotné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací kolem práce“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
3. Šablona dohody ClickUp
Šablona smlouvy ClickUp pomáhá freelancerům, agenturám nebo majitelům malých podniků dokumentovat jasná očekávání ve smlouvách o poskytování služeb.
Šablona předem definuje rozsah projektu a platební podmínky, čímž zajišťuje, že obě strany jsou před zahájením práce na stejné vlně. Můžete si poznamenat preferovaný způsob a časový harmonogram plateb, aby později nedocházelo k dohadům nebo zmatkům při následném vyřizování.
Aby bylo vše v souladu se zákonem, šablona obsahuje vestavěné klauzule pro ochranu před riziky a flexibilitu, jako jsou podmínky odškodnění a dodatků, aniž by dokument působil nepřehledně.
✅ Ideální pro: Dodavatele, konzultanty nebo malé týmy, které vstupují do nového obchodního partnerství nebo projektu a chtějí rychlý a jasný způsob, jak zdokumentovat podmínky.
🧠 Věděli jste? Nejstarší známý dlužní úpis v Británii pochází z 8. ledna 57 n. l. a byl objeven mezi římskými psacími tabulkami pod londýnskou centrálou společnosti Bloomberg. Tato dřevěná tabulka s nápisem v latinské kurzívě slouží jako první záznam o obchodní činnosti v dnešní londýnské finanční čtvrti.
4. Šablona kupní smlouvy ClickUp
Šablona kupní smlouvy ClickUp je užitečná pro každého, kdo potřebuje formalizovat nákup nebo prodej zboží, ať už se zabýváte nákupem, provozujete podnik nebo řídíte samostatný prodej.
Nabízí přizpůsobitelný prostor pro přidání informací o prodávajícím a kupujícím, včetně firemního loga, a přesný popis toho, co je předmětem výměny, včetně specifikací a fotografií.
Šablona vám také umožňuje nastínit platební podmínky, jako je dohodnutá cena a způsob převodu peněz. Můžete přidat své vlastní podmínky a jakmile obě strany podepíší, budete mít k dispozici jasnou a profesionální smlouvu.
✅ Ideální pro: Freelancery, startupy nebo podniky, které se zabývají nákupy, prodejem nebo obchodními dohodami s dodavateli, které vyžadují jasnou a sledovatelnou dokumentaci.
5. Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp
Šablona smlouvy pro dodavatele ClickUp je určena pro firmy, startupy a agentury, které spolupracují s nezávislými dodavateli nebo freelancery. Pomůže vám sestavit právně podloženou smlouvu, která definuje vztah, platební podmínky, rozsah práce a další.
Šablona podrobně popisuje povinnosti dodavatele a klienta, včetně očekávaných služeb a způsobu platby. Můžete také přidat klauzule pro dlouhodobou jasnost, jako je doba trvání smlouvy, její prodloužení a způsob řešení změn.
Poslední úpravy? Část týkající se rozhodného práva a prostor pro podpisy obou stran k uzavření dohody.
✅ Ideální pro: Podniky, agentury a živnostníky, kteří potřebují právně závazný dokument k najímání dodavatelů a freelancerů pro transparentní obchodní praktiky.
6. Šablona komerční nájemní smlouvy ClickUp (Texas)
Při jednání o komerčních pronájmech může rychle dojít k nejasnostem. Šablona komerční nájemní smlouvy ClickUp pomáhá pronajímatelům i nájemcům v Texasu řádně dokumentovat jejich nájemní smlouvu tím, že jasně stanoví podmínky a minimalizuje zmatek.
Tato šablona obsahuje několik základních údajů o nájmu, jako je datum splatnosti nájemného, kauce a omezení počtu obyvatel. Můžete také zdokumentovat podrobnosti o nemovitosti, jako je poloha a počet pokojů, což pronajímatelům a nájemcům poskytne společný referenční bod od prvního dne.
Zahrnuje také praktické situace související s nájmem, které mnozí přehlížejí, jako například co se stane, když je nájemné zaplaceno pozdě, jak se řeší prohlídky při nastěhování nebo kdo je zodpovědný za škody. Můžete dokonce nastavit pravidla pro domácí mazlíčky nebo přidat klauzuli o dodržování místních zákonů, abyste předešli sporům.
✅ Ideální pro: Pronajímatele nebo realitní profesionály v Texasu, kteří spravují komerční nemovitosti a potřebují přizpůsobitelnou nájemní smlouvu.
🧠 Bonus: S ClickUp Brain můžete dokonce automatizovat přehlednost této šablony. Například stačí zadat:
„Co se stane, pokud nájemník nezaplatí nájem včas?“
Brain okamžitě získá z šablony praktické informace, jako jsou postupy při neplnění závazků, zákonná práva a sankční doložky, čímž ušetří čas a zabrání zmatkům.
7. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp pomáhá freelancerům a konzultantům jasně definovat služby, které poskytují, a termíny splatnosti plateb. Pomáhá nastínit rozsah práce, stanovit časový harmonogram a zajistit, aby obě strany zůstaly v souladu.
Můžete také přidávat poznámky nebo zaznamenávat aktualizace, čímž vytvoříte jediný zdroj pravdivých informací o dohodě. Navíc slouží také jako evidence. Pokud tedy klient zapomene, k čemu se zavázal (to se stává každému 😅 ), máte k dispozici dohodu, kterou můžete znovu otevřít.
✅ Ideální pro: Freelancery, agentury a poskytovatele služeb, kteří chtějí jasně vymezit svou práci a vyhnout se rozšiřování rozsahu.
💡 Tip pro profesionály: Pokud spravujete více smluv s klienty, použití softwaru pro správu smluv spolu s touto šablonou vám pomůže zefektivnit aktualizace, schvalování a kontrolu verzí.
8. Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp
Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp je určena pro týmy nákupu, projektové manažery a majitele firem, kteří potřebují formalizovat vztahy s dodavateli a stanovit jasná očekávání.
Šablona je navržena pro vzájemnou odpovědnost a pomáhá vyjasnit ceny, dodací podmínky, odpovědnosti a časové harmonogramy. A co víc? Můžete spravovat více smluv s dodavateli na jednom místě, podle potřeby je aktualizovat a dokonce spolupracovat s interními týmy během jednání.
Pokud tyto transakce sledujete také pro účetní účely, může vám několik příkladů z hlavní účetní knihy pomoci kategorizovat platby dodavatelům a udržovat přehledné záznamy.
✅ Ideální pro: Malé podniky a týmy zodpovědné za nákup, které spravují vztahy s dodavateli a potřebují jasné a spolehlivé smlouvy od prvního dne.
Často kladená otázka: Je písemný dlužní úpis legální?
Odpověď: Aby měl dlužní úpis právní platnost, měl by jasně uvádět:
- Výše vypůjčené částky
- Jména dlužníka a věřitele
- Podmínky splácení (například kdy a jak budou platby prováděny)
- Jakékoli splátky úroků ve stejné výši nebo očekávané jednorázové platby
- Podpisy dlužníka i věřitele
9. Šablona ClickUp pro závazky
Šablona ClickUp Accounts Payable Template is je určena pro finanční a provozní týmy, které zpracovávají faktury od více dodavatelů. Pomáhá zefektivnit sledování faktur a zpracování plateb pomocí jasně definovaných fází, jako je příjem, popis, směrování a ověření.
Šablona obsahuje základní pole pro zadání údajů o dodavateli, typech plateb (např. úplná nebo částečná platba) a klíčových datech faktur. Můžete také zaznamenávat splatné částky a sledovat ID úkolů a priority pro hladší zpracování plateb.
Díky automatickým upomínkám a pracovním postupům už nikdy nebudete muset ručně sledovat termíny splatnosti. Spojte ji se šablonami výkazů výdajů Clickup a získejte přehled o výdajích a interních nákladech.
✅ Ideální pro: Podnikatele, účetní nebo kohokoli, kdo spravuje opakující se platby a potřebuje spolehlivý a sledovatelný způsob, jak mít přehled o odchozích platbách.
Chcete ještě více zefektivnit proces schvalování faktur? Podívejte se na tento návod k automatizaci pracovních postupů a naučte se, jak automatizovat úkoly, schvalování a připomenutí v ClickUp.
10. Šablona nájemní smlouvy ClickUp
Šablona nájemní smlouvy ClickUp, určená pro rezidenční použití, pomáhá pronajímatelům a nájemcům vytvářet jednoduché nájemní smlouvy bez složitého právnického žargonu. Pokrývá základní údaje, jako je výše nájemného, doba trvání nájmu, kauce a adresa nemovitosti, a navíc volitelné podrobnosti, jako jsou předplatby a pravidla pro služby.
Obsahuje také užitečné sekce týkající se užívání nemovitosti, prohlídek a ukončení smlouvy, aby se předešlo pozdějším zmatkům. Tato šablona , vytvořená v ClickUp Docs, vám umožňuje přiřazovat následné úkoly a ukládat podepsané smlouvy na jednom místě, což je ideální pro hladké řízení více pronajatých jednotek.
✅ Ideální pro: Nezávislé pronajímatele nebo malé správce nemovitostí, kteří chtějí jasnou, profesionální nájemní smlouvu, kterou lze snadno spravovat a aktualizovat.
11. Šablona faktury pro freelancery ClickUp
Šablona faktury ClickUp Freelance pomáhá freelancerům rychle vytvářet profesionální faktury, takže můžete dostat zaplaceno bez zbytečné administrativní zátěže. Tato šablona obsahuje přizpůsobitelná pole pro údaje o klientovi, služby, platební podmínky a bankovní údaje, aby bylo získání platby snadné.
Ještě lepší je, že můžete sledovat každou fakturu v reálném čase, být informováni o novinkách díky oznámením a dokonce organizovat více faktur pomocí tabulky nebo seznamu ClickUp.
A pokud také sledujete své celkové finance, spojení této šablony se šablonami osobních rozvah vám pomůže získat jasnější přehled o vašich peněžních tocích.
✅ Ideální pro: Freelancery a živnostníky, kteří chtějí rychlé, sledovatelné a profesionálně vypadající faktury.
12. Šablona faktury pro nezávislé dodavatele ClickUp
Šablona faktury pro nezávislé dodavatele ClickUp vám pomůže sledovat vaše výdělky pomocí přehledných a podrobných faktur bez nutnosti ručního sledování.
Tato šablona usnadňuje zahrnutí všeho, co klienti potřebují: rozsah práce, hodiny, sazby, daně a termíny splatnosti. Můžete dokonce rozepsat služby a výdaje po jednotlivých položkách, díky čemuž bude vaše faktura naprosto jasná a odolná vůči sporům, a zároveň budete mít přehled o všech zbývajících platbách.
Pokud často řešíte, jak profesionálně požádat o platbu, tato šablona vám také poskytne nástroje, abyste zůstali pevní a zároveň přátelští.
✅ Ideální pro: Nezávislé dodavatele, kteří pracují s více klienty nebo projekty a potřebují přehledný a spolehlivý způsob fakturace a efektivního sledování plateb.
13. Šablona „Dlužím ti“ od Smallpdf
Šablona I Owe You od Smallpdf je vhodná pro neformální úvěrové smlouvy mezi přáteli, rodinou nebo kolegy. Je snadno vyplnitelná a podporuje jednoduché splátkové podmínky, jako jsou jednorázové nebo splátkové splátky. V případě potřeby můžete také zohlednit úroky nebo data výplaty.
Snadno se vyplňuje a podepisuje, zajišťuje, že obě strany souhlasí s podmínkami, aniž by byla nutná formální smlouva, a může také pomoci sledovat drobné dluhy nebo monitorovat osobní finanční KPI.
✅ Ideální pro: Jednotlivce, kteří potřebují rychlý a snadný právní dokument IOU pro osobní nebo neformální použití bez registrace a bez zbytečných komplikací.
14. Šablona dlužního úpisu od eSign
Tato šablona dlužního úpisu od eSign pokrývá klíčové podmínky splácení a termíny splatnosti a zároveň nabízí dodatečnou právní váhu díky funkcím, jako je přiznání dlužníka k rozsudku (tam, kde je to povoleno).
Smlouvu můžete uzavřít pomocí digitálních podpisů dlužníka, věřitele a svědka přímo na platformě eSign, čímž celý proces získá oficiální charakter a bude efektivnější.
✅ Ideální pro: Jednotlivce, kteří půjčují peníze přátelům, rodině nebo kolegům a chtějí jednoduchou, strukturovanou smlouvu s podrobnostmi o splácení.
15. Šablona dlužního úpisu od PandaDoc
Šablona dlužního úpisu od PandaDoc je ideální pro dokumentaci strukturovaných osobních nebo obchodních půjček. Podporuje flexibilní splátkové kalendáře, volitelné ručitele a umožňuje rozložit úroky do rovnoměrných splátek po stanovené období.
Šablona obsahuje podrobné podmínky, jako jsou společná odpovědnost, práva na změny a rozhodné právo.
✅ Ideální pro: Každého, kdo půjčuje peníze a chce flexibilní, ale dobře strukturovanou smlouvu o dluhu s volitelnými právními prvky, jako jsou úroky, spolupodepsaní nebo splátky.
16. Šablona dlužního úpisu pro osobní půjčky od Template.net
Šablona dlužního úpisu pro osobní půjčky od Template.net nabízí jasný a uctivý způsob, jak zdokumentovat výměnu, ať už mezi přáteli, rodinou nebo kolegy.
Zaměřuje se na jednoduchost a zároveň udržuje přehlednost záznamů s klíčovými údaji, jako je výše půjčky a termín splatnosti. Je to také užitečný nástroj, pokud přemýšlíte, jak organizovat finance, a chcete mít přehledné záznamy o osobních půjčkách.
✅ Ideální pro: Jednotlivce, kteří půjčují nebo si půjčují velké částky peněz a chtějí jasnou a snadno vyplnitelnou smlouvu.
17. Šablona dlužního úpisu od Template.net
Šablona dlužního úpisu od Template.net kombinuje přímočarost dlužního úpisu s právní strukturou směnky, čímž zajišťuje jasnost, vymahatelnost a ochranu pro obě strany.
Obsahuje 24měsíční splátkový plán s roční úrokovou sazbou 5 %, poplatkem za opožděnou platbu ve výši 50 $ a klauzulí o předčasném splacení, která dlužníkovi umožňuje splatit půjčku předčasně bez sankcí.
✅ Ideální pro: Jednotlivce nebo věřitele, kteří nabízejí formální půjčky s úroky a chtějí zdokumentovaný, právně závazný slib splacení.
18. Šablona dlužního úpisu pro klienty od Template.net
Šablona Client IOU Template od Template.net je přizpůsobitelný dokument určený k formalizaci úvěrových smluv mezi dlužníky a věřiteli. Obsahuje sekce pro informace o dlužníkovi a věřiteli, jistinu, podmínky splácení, úrokovou sazbu, podmínky smlouvy, dodatečné podmínky a podpisy věřitele a dlužníka.
Šablona usnadňuje popsání podrobností dluhu jednoduchým jazykem – kolik dlužíte, komu a kdy je splatný zbývající zůstatek.
✅ Ideální pro: Podnikatele nebo freelancery, kteří poskytují úvěry nebo finanční služby klientům a potřebují profesionálně vypadající dokument IOU s logem klienta.
💡 Tip pro profesionály: U půjčky je dobré sledovat jistinu odděleně od úroků, aby nedocházelo k záměně. Jistina je původní vypůjčená částka a splátky úroků se rovnají celkovým úrokům rovnoměrně rozloženým po celou dobu splácení.
19. Šablona dlužního úpisu pro platby nájemného od Template.net
Šablona dlužního úpisu pro platby nájemného od Template.net dokumentuje splatné nájemné mezi pronajímatelem a nájemcem s klíčovými poli, včetně celkové splatné částky nájemného, původního a nového data splatnosti a úroků z prodlení (5 % měsíčně).
Podmínky jasně stanoví, že neplacení může vést k účtování dalších úroků, a podpisová část potvrzuje, že dlužník bere na vědomí dluh a podmínky splácení.
✅ Ideální pro: Pronajímatele a nájemníky, kteří řeší opožděné platby nájemného a chtějí písemně vyjasnit nové podmínky, aniž by eskalovali napětí.
20. Šablona dlužního úpisu pro potvrzení dluhu od Template.net
Šablona potvrzení dluhu od Template.net se používá k písemnému potvrzení existujícího dluhu. 🧾 Obsahuje základní pole, jako jsou jména dlužníka a věřitele, výše půjčky, kontaktní údaje a harmonogram splácení.
K dispozici je také prostor pro podpisy dlužníka a věřitele a případně svědka, což je praktický způsob, jak zaznamenat ústní dohody nebo nezaplacené zůstatky, aniž byste museli sepisovat zcela novou smlouvu o půjčce.
✅ Ideální pro: Každého, kdo již půjčil peníze a nyní chce písemné potvrzení dluhu, aby jasně zdokumentoval dohodu a podmínky splácení.
21. Šablona dlužního úpisu od Wondershare
Šablona dlužního úpisu Wondershare je přehledná, dobře strukturovaná a vhodná jak pro peníze, tak pro nepeněžní položky, jako je vybavení, pozemky nebo jiná aktiva.
Šablona obsahuje základní údaje, jako jsou jména, dlužná částka, způsob splácení a datum splatnosti, a zároveň nabízí další možnosti, jako jsou volitelná pole pro úroky a právní poznámky. Je strukturovanější než základní dlužní úpis, ale přesto ji lze snadno přizpůsobit pomocí jakéhokoli základního textového editoru.
✅ Ideální pro: Jednotlivce nebo malé podniky, které chtějí flexibilní šablonu dlužního úpisu ke stažení, která funguje jak pro peněžní, tak pro nepeněžní dluhy.
Co dělá šablonu dlužního úpisu dobrou?
Dobrá šablona dlužního úpisu zajistí přehlednost a zabrání momentům typu „Počkej, jaká byla vlastně dohoda?“ .
Toto musí nabídnout:
- Přizpůsobení: Přizpůsobte pole pro jména, částku vypůjčených peněz, splatnost a poznámky tak, aby vyhovovaly jakékoli dohodě.
- Sledování splátek: Zaznamenávejte každou půjčku, sledujte platby, nastavujte připomenutí a mějte přehled o termínech splatnosti.
- Připomenutí a kontrolní seznamy: Používejte šablony, které vám umožní sledovat následné kroky nebo opakované platby, jako je seznam úkolů.
- Spolupráce: Sdílejte dokument se všemi zúčastněnými stranami, abyste předešli nedorozuměním.
- Flexibilita: Upravujte splátkové plány, částky nebo termíny za běhu, takže nemusíte začínat od nuly.
V zásadě si vyberte šablonu, která je jednoduchá, ale zároveň podrobná. Zde je stručný přehled základních prvků, které musí každá dobrá šablona dlužního úpisu obsahovat:
|Prvek dlužního úpisu
|Proč je to důležité?
|Celá jména obou stran
|Vyjasňuje, kdo půjčuje a kdo si půjčuje 🧍♀️
|Přesná výše půjčky
|Vyhněte se chybám při zápisu čísel i slov 💸
|Datum transakce
|Zaznamenává, kdy byla půjčka poskytnuta 📅
|Datum nebo harmonogram splácení
|Stanovte jasný splátkový kalendář, ať už se jedná o jednorázovou platbu nebo opakující se platby ⏳
|Podmínky splácení
|Určuje, zda zahrnuje úroky 🧾
|Podpisy obou osob
|Přidává vrstvu právní a vzájemné důvěry ✍️
|Upravitelný a přístupný formát
|Snadno se znovu používá, aktualizuje nebo sdílí digitálně 📱
Sledujte neformální půjčky správným způsobem s ClickUp
Půjčování peněz bez dokumentace může vést k nejasnostem nebo v horším případě ke ztrátě důvěry. Ať už se jedná o malou laskavost nebo vážnou dohodu, správná šablona dlužního úpisu vám může ušetřit pozdější stres.
ClickUp vám nabízí organizovaný a flexibilní způsob správy všech druhů dokumentů souvisejících s půjčkami. Od jednoduchých platebních dohod až po podrobné smlouvy s dodavateli – pro každou situaci existuje šablona. A to nejlepší? K jejich použití nemusíte být právní expert.
Tak neváhejte, vyberte si šablonu, která vám vyhovuje, vyplňte ji a s důvěrou ji sdílejte. ✅
ClickUp vám kryje záda. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! 🙌