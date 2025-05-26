11 nejlepších alternativ Dictation.io pro převod hlasu na text v roce 2025

Spisovatelé si neustále povídají sami se sebou. Diktovací nástroje jim jen pomáhají cítit se produktivnější.
Dictation.io je skvělým místem, kde začít. Otevřete prohlížeč, začněte mluvit a vaše nápady se objeví na obrazovce. Pokud však píšete kapitoly, přepisujete poznámky nebo spravujete rozsáhlé projekty, jeho jednoduchost se rychle stane omezením.
Žádná struktura. Žádné formátování. Žádná historie verzí. Žádný způsob, jak organizovat, upravovat nebo ukládat svou práci. Jen stěna neupraveného textu.
Abychom překonali tato omezení, představujeme vám nejlepší alternativy k Dictation.io, které vám pomohou přejít od toho, co „prostě funguje“, k tomu, co funguje mnohem lépe.
Proč zvolit alternativy k Dictation.io
Dictation. io je bezplatný nástroj pro převod řeči na text založený na prohlížeči, který převádí mluvená slova na psaný text v reálném čase.
Abychom pochopili, proč potřebujete jiné nástroje pro diktování, podívejme se nejprve na omezení, která brzdí Dictation.io.
- Omezené formátování: Ačkoli Dictation.io nabízí základní přepis, postrádá pokročilé funkce diktování, jako je vlastní slovní zásoba, formátování bohatého textu, kontrola gramatiky a pravopisu, strukturování nebo přepisování s podporou umělé inteligence a hlasové příkazy pro zvýšení přesnosti.
- Kompatibilita s prohlížeči: Jelikož se jedná o diktovací nástroj založený na prohlížeči, funguje pouze v prohlížeči Google Chrome. Pokud dáváte přednost jiným prohlížečům, jako je Firefox, Safari nebo Edge, nebo potřebujete mobilní aplikaci, budete muset hledat jiné alternativy.
- Žádná integrace dlouhých pracovních postupů: Tento diktovací software nenabízí správu projektů, historii verzí ani cloudové úložiště. Nemůžete organizovat koncepty do složek, spolupracovat s ostatními ani synchronizovat poznámky mezi zařízeními.
- Otázky ochrany soukromí: Text ukládá lokálně, což zajišťuje jeho soukromí, ale neexistují žádné možnosti šifrování. Pokud pracujete v citlivých odvětvích, která vyžadují robustnější bezpečnostní nastavení, budete muset hledat jiný diktovací software s bezpečností na podnikové úrovni.
- Žádná offline nebo mobilní aplikace: Dictation.io vyžaduje připojení k internetu, protože je dostupné pouze na webu a pouze v prohlížeči Chrome.
- Chybí funkce založené na umělé inteligenci: Zatímco nejlepší diktovací software nabízí generování souhrnů, přepis poznámek a zvýraznění klíčových slov, Dictation.io tyto funkce umělé inteligence, které by vám pomohly ušetřit čas, postrádá.
👀 Věděli jste, že... Nástroje pro diktování neslouží jen pro pohodlí – jsou to technologie pro usnadnění přístupu. Software pro převod hlasu na text byl původně populární jako pomůcka pro lidi s pohybovým postižením nebo dyslexií. To, co začalo jako asistenční technologie, je dnes běžnou součástí produktivity.
Alternativy k Dictation.io v kostce
Podívejte se na tento přehled alternativ k Dictation.io a vyberte si tu, která nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu:
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|– Přepis pomocí umělé inteligence – Hlasové poznámky ClickUp Docs – Shrnutí ClickUp Brain AI – Integrace úkolů – Podpora více jazyků
|Podniky, střední podniky, malé podniky a jednotlivci
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Otter. ai
|– Přepis schůzek v reálném čase – Identifikace mluvčího – Shrnutí generovaná umělou inteligencí – Podpora napříč platformami
|Profesionálové, týmy, malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 16,99 $/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Apple Dictation
|– Offline diktování – Automatická interpunkce – Integrace Siri – Hlasové příkazy
|Studenti, uživatelé Apple a tvůrci obsahu
|Zdarma na zařízeních Apple; profesionální verze od 4,99 $/měsíc
|Hlasové psaní v Google Docs
|– Hlasové diktování v Google Docs – Vícejazyčná podpora – Hlasové příkazy pro úpravy
|Součástí předplatného Microsoft 365
|Zdarma
|Microsoft Dictate
|– Integrace s MS Office – Interpunkce v reálném čase – Citlivé filtrování frází – Hlasové příkazy pro formátování
|Podniky, uživatelé Microsoft 365
|Součástí předplatného Microsoft 365
|Braina
|– Hlasové příkazy – Offline přepis – Paměť AI – Podpora více než 100 jazyků
|Profesionálové, technicky zdatní uživatelé
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 99 $/rok; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Fireflies. ai
|– Přepis v reálném čase – Shrnutí – Asistent pro schůzky AskFred AI – Nástroje pro spolupráci
|Středně velké týmy, podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 18 $/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Letterly
|– Více než 25 stylů přepisování – Offline hlasové poznámky – Podpora webhooků
|Tvůrci obsahu, uživatelé mobilních zařízení
|K dispozici jsou možnosti přizpůsobení
|Speechify
|– Vysoce kvalitní hlasy AI – OCR pro tištěný text – Vhodné pro dyslektiky – Synchronizace mezi zařízeními
|Studenti, profesionálové, uživatelé s omezenou přístupností
|K dispozici je bezplatný tarif; prémiový tarif od 29 $/měsíc.
|Speechnotes
|– Hlasové příkazy pro interpunkci – Automatické ukládání – Podpora externího mikrofonu Bluetooth
|Spisovatelé, blogeři, studenti
|K dispozici je bezplatný tarif; prémiový tarif od 1,90 $/měsíc.
|Dragon od Nuance
|– Personalizovaný hlasový trénink, seznamy příkazů – Pokročilé formátování – Přehrávání textu jako řeči – Ovládání offline
|Podniky, lékaři/právníci
|Žádná bezplatná verze; ceny se liší podle edice.
Nejlepší alternativy k Dictation.io, které můžete použít
Nyní se podívejme podrobně na každý z výše uvedených nástrojů pro diktování, včetně klíčových funkcí, omezení, cen, hodnocení a recenzí uživatelů:
1. ClickUp (nejlepší pro integrovanou produktivitu a správu pracovních postupů pomocí převodu řeči na text)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, spojuje přepis, shrnutí poznámek z jednání a správu pracovních postupů do jedné platformy.
V komentářích k úkolům můžete použít hlasové klipy k nahrávání a odesílání zvukových souborů svému týmu v rámci ClickUp i mimo něj. Každý klip má maximální délku nahrávky 20 minut, což umožňuje podrobné zprávy nebo aktualizace.
Chcete-li vytvořit hlasový klip, klepněte na ikonu mikrofonu v editoru komentářů na kartě Aktivita úkolu (v mobilní aplikaci nebo na webu), nahrajte svou zprávu a poté ji odešlete jako součást komentáře. Do stejného komentáře můžete také přidat více hlasových klipů spolu s textem, obrázky nebo jinými přílohami.
💡 Tip pro profesionály: Rychlost přehrávání hlasových klipů lze nastavit (1x, 2x nebo 3x) a klipem můžete procházet pomocí zvukové vlny. A pokud má váš pracovní prostor ClickUp Brain, nativní AI ClickUp, vaše hlasové klipy se automaticky přepisují!
A pokud chcete místo toho přepisovat schůzky, AI Notetaker od ClickUp udělá práci za vás. Místo toho, abyste se snažili všechno přepsat, můžete se soustředit na konverzaci, zatímco aplikace automaticky přepíše vaše schůzky a pořídí podrobné poznámky. Tato alternativa k Dictation.io funguje hladce s platformami jako Zoom, Microsoft Teams a Google Meet, takže se nemusíte starat o přepínání nástrojů nebo ztrátu jediného detailu.
Ale tím to nekončí. Jako nejlepší diktovací software organizuje vaše schůzky do přehledných, strukturovaných poznámek – včetně klíčových bodů a úkolů – které jsou doručeny přímo do vaší schránky ClickUp a uloženy v přehledných dokumentech ClickUp.
Odtud můžete své poznámky upravovat, organizovat a převádět na akční úkoly ClickUp nebo je sdílet se svým týmem. Můžete @zmínit kolegy, abyste získali zpětnou vazbu, a využít výhody živé společné úpravy v Docs, aby vaše poznámky byly vždy aktuální a relevantní. Tato integrace udržuje vše centralizované a zajišťuje, že vaše poznámky lze snadno najít, sdílet a podle nich jednat, aniž byste museli přepínat mezi více nástroji.
Jakmile jsou vaše přepisy uspořádány, ClickUp přidá vrstvu inteligence pomocí ClickUp Brain. Pomocí přirozených jazykových pokynů můžete se svými poznámkami komunikovat stejně jako s kolegou z týmu. Požádejte jej, aby shrnul klíčové body, extrahoval akční položky nebo zvýraznil kritická rozhodnutí – to vše bez prohledávání stránek textu.
Řekněme, že jste právě dokončili dlouhý hovor s novým klientem. Místo procházení celého přepisu se můžete jednoduše zeptat: „Co klient řekl o termínech projektu?“ nebo „Uveďte dohodnuté další kroky.“ ClickUp Brain vám tyto odpovědi okamžitě zobrazí a poskytne vám potřebné informace, aniž byste ztráceli čas.
Díky poznatkům z ClickUp Brain můžete rychle proměnit klíčové poznatky v úkoly. Pokud například Brain zvýrazní akční položku jako „Návrh plánu obsahu“, můžete ji okamžitě přiřadit správné osobě, nastavit termín a sledovat pokrok pomocí ClickUp Tasks. Tento plynulý přechod od poznatku k úkolu vám a vašemu týmu pomůže udržet pořádek a správný směr.
📮ClickUp Insight: Téměř 88 % respondentů našeho průzkumu nyní využívá nástroje umělé inteligence ke zjednodušení a zrychlení osobních úkolů.
Chcete těchto výhod využít i v práci? ClickUp vám s tím pomůže! ClickUp Brain, integrovaný AI asistent ClickUp, vám pomůže zvýšit produktivitu o 30 % díky menšímu počtu schůzek, rychlým shrnutím generovaným AI a automatizovaným úkolům.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zajistěte konzistenci pomocí automatizace: Při aktivaci příslušných spouštěčů přiřazujte úkoly nebo odesílejte oznámení automaticky pomocí ClickUp Automations.
- Zobrazte si práci tak, jak chcete: Přizpůsobte si zobrazení pomocí více než 15 zobrazení ClickUp, jako je seznam, tabule, kalendář nebo Ganttův diagram, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu při přepisu a udržovaly pořádek.
- Sledujte čas strávený nad úkoly: Sledujte, jak dlouho trvá každý úkol, pomocí ClickUp Time Tracking pro lepší analýzu produktivity a přesné fakturace.
- Sledujte výkon pomocí dashboardů: Vytvářejte dashboardy ClickUp v reálném čase a sledujte výkon týmu, postup projektu a klíčové metriky.
Omezení ClickUp
- Platforma může být pro začínající uživatele trochu nepřehledná kvůli bohatosti funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Vestavěná umělá inteligence nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, vytvářet návrhy dokumentů a dokonce přepisovat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů.
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Vestavěná umělá inteligence nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, vytvářet návrhy dokumentů a dokonce přepisovat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů.
🎧 Rychlý tip: AI Notetaker od ClickUp dokáže automaticky rozpoznat a přepsat schůzky v 18 různých jazycích, včetně angličtiny, španělštiny, francouzštiny, němčiny a hindštiny. Tato funkce zajišťuje přesný přepis bez nutnosti ručního výběru jazyka.
2. Otter. ai (nejlepší pro přepis schůzek pomocí umělé inteligence a spolupráci v reálném čase)
Otter. ai je nástroj pro přepisování schůzek a spolupráci založený na umělé inteligenci, který převádí vaše konverzace ze schůzek na přesný text v reálném čase. Můžete jej propojit se Zoomem, Google Meet nebo Microsoft Teams a nechat Otter Assistant účastnit se schůzek za vás, aby pořizoval poznámky a sdílel je s vaším týmem.
Pokud jste uživatelem Dictation.io, všimnete si významného vylepšení této aplikace pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence, která nyní dokáže automaticky přepisovat celé schůzky, nejen hlasový vstup jednoho mluvčího.
Získáte také identifikaci mluvčího, možnost přidávat vlastní slovní zásobu pro vysokou přesnost a výkonné vyhledávací nástroje pro rychlé nalezení klíčových momentů. Kromě toho můžete v aplikacích Otter.ai pro iOS, web a Android v reálném čase zvýrazňovat, komentovat a spolupracovat na přepisech.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Automaticky zachyťte prezentační snímky a vložte sdílené snímky do svého přepisu.
- Vytvořte sdílené centrum pro správu přepisů, přidělování přístupových práv a zajištění jednotného postupu všech uživatelů.
- Automaticky extrahujte úkoly přidělené na schůzkách s přímými odkazy na moment, kdy byly projednány.
Omezení Otter.ai
- Platforma potřebuje vylepšit přesnost identifikace mluvčího a proces úprav může být někdy trochu neohrabaný.
Ceny Otter. ai
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 30 $/uživatel/měsíc
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Recenze G2 říká:
Na Otteru se mi nejvíc líbí, že se mohu plně soustředit na osoby, se kterými telefonuji, aniž bych si musel neustále dělat poznámky. Konverzace mohou být plynulejší, mohu klást více otázek a zjistit mnohem více informací, protože vím, že Otter si bude dělat poznámky a nahrávat zvukový přepis.
Na Otteru se mi nejvíc líbí, že se mohu plně soustředit na osoby, se kterými telefonuji, aniž bych si musel neustále dělat poznámky. Konverzace mohou být plynulejší, mohu klást více otázek a zjistit mnohem více informací, protože vím, že Otter si bude dělat poznámky a nahrávat zvukový přepis.
👀 Věděli jste? Ačkoli Otter a jeho alternativy lze integrovat se Zoomem a Google Meet, často to vyžaduje ruční nastavení nebo rozšíření prohlížeče a obchodní plán. Naopak ClickUp AI Notetaker se automaticky připojí k Zoomu, Google Meet a Teams, abyste mohli pořizovat poznámky, a navíc můžete synchronizovat svůj kalendář.
✅ Výhoda ClickUp: Není třeba žádné doplňky prohlížeče. Poznámky se přímo propojují s úkoly a časovými osami vašeho projektu.
3. Apple Dictation (nejlepší pro hlasové psaní s důrazem na soukromí na zařízeních Apple)
Pokud jste uživatelem Macu nebo iOS, Apple Dictation, poháněný Siri, je již zabudován do vašeho zařízení. Na rozdíl od základních nástrojů pro diktování hlasu do textu, Apple Dictation funguje offline a zpracovává hlasové diktování v reálném čase. Je integrován do vaší klávesnice a umožňuje vám přepínat mezi hlasem a psaním bez přerušení. To znamená, že můžete diktovat vlastní slova, klepnutím opravit větu a pak se hned vrátit k mluvení.
Toto softwarové řešení pro převod řeči na text se řídí přístupem „soukromí na prvním místě“ a využívá zpracování přímo v zařízení v rámci ekosystému Apple. Hlasové zadávání můžete používat přímo v jakékoli aplikaci.
Kromě toho automaticky vkládá interpunkční znaménka, jako jsou tečky, čárky a otazníky, zatímco mluvíte. Dictation.io naopak interpunkci automaticky nevkládá. Místo toho se spoléhá na hlasové příkazy; uživatelé musí výslovně říci, aby se interpunkční znaménka (např. „čárka“, „tečka“) přidala do přepisu.
Nejlepší funkce Apple Dictation
- Vyberte možnost Sdílet zvukové nahrávky, aby společnost Apple mohla zkontrolovat vzorky vašich interakcí se Siri a Dictation za účelem zlepšení kvality.
- Vyslovte příkazy jako „vybrat [slovo]“ nebo „smazat [frázi]“ a proveďte rychlé změny bez psaní.
- Pomocí hlasových příkazů jako „undo“ (zpět) nebo „redo“ (znovu) můžete vrátit zpět nebo opakovat svou poslední akci.
Omezení diktování Apple
- Diktování se automaticky zastaví, když přestanete mluvit na přibližně 30 sekund. To může přerušit plynulost při delších diktováních na zařízeních Apple.
Ceny služby Apple Dictation
- Zdarma na zařízeních Apple
- Dictate Pro (1 měsíc, iOS): 4,99 $
- Dictate Pro (1 měsíc, iOS/macOS): 5,99 $
- Dictate Pro (1 rok, iOS): 12,99 $
- Dictate Pro (1 rok iOS/macOS): 17,99 $
Hodnocení a recenze Apple Dictation
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Apple Dictation?
Tuto aplikaci používám k přepisu velkého množství dopisů, některé jsou psané na počítači, jiné ručně. Míra chybovosti je dobrá, obecně méně než 5 %.
Tuto aplikaci používám k přepisu velkého množství dopisů, některé jsou psané na počítači, jiné ručně. Míra chybovosti je dobrá, obecně méně než 5 %.
⚡Archiv šablon: Po přepisu vašich schůzek použijte šablony seznamů úkolů k převedení poznatků do proveditelných úkolů. V těchto šablonách můžete na jednom místě přiřazovat odpovědnosti, stanovovat termíny a sledovat pokrok.
4. Hlasové psaní v Google Docs (nejlepší bezplatné hlasové psaní v prohlížeči v Google Workspace)
Google Docs Voice Typing je integrovaný nástroj pro převod řeči na text založený na prohlížeči, který je určen pro psaní dokumentů bez použití rukou. Je k dispozici pouze v prohlížeči Chrome na počítači a podporuje více než 100 jazyků a základní hlasové příkazy, jako je interpunkce a formátování.
Ačkoli nezpracovává hlasové nahrávky ani nenabízí pokročilé funkce, jako jsou štítky mluvčích, je skvělý pro rychlé poznámky nebo psaní delších textů. Ve srovnání s Windows Voice Typing je více svázán s ekosystémem Google, ale je stejně snadný na používání. Díky trénovacím datům Google se přesnost časem zlepšuje u běžně používaných frází, přízvuků a řečových vzorců.
Nejlepší funkce hlasového psaní v Google Docs
- Přesuňte kurzor na jakoukoli chybu a opravte ji, aniž byste museli vypínat mikrofon. Po opravě přesuňte kurzor na jiné místo a pokračujte v diktování.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na slova podtržená šedě, abyste si mohli prohlédnout a vybrat z navrhovaných náhrad.
- Používejte hlasové příkazy jako „Vyber odstavec“, „Kurzíva“ nebo „Přejdi na konec řádku“ pro úpravy.
Omezení hlasového psaní v Google Docs
- Hlasové psaní v Google Docs nerozlišuje mezi více mluvčími v konverzaci, takže je méně vhodné pro přepisování skupinových diskusí nebo rozhovorů.
Ceny hlasového psaní v Google Docs
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze hlasového psaní v Google Docs
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 28 000 recenzí)
5. Microsoft Dictate (nejlepší pro uživatele Microsoft Office, kteří potřebují integrované hlasové diktování)
Pokud máte aktivní předplatné Microsoft 365, Microsoft Dictate nabízí funkci převodu řeči na text, která se přímo integruje do aplikací Microsoft Office, jako jsou Word, Outlook, PowerPoint a OneNote.
Díky podpoře více jazyků je tento diktovací software užitečný pro uživatele, kteří pracují v různorodých prostředích, včetně Microsoft Word, nebo potřebují často přepínat mezi jazyky.
Tento bezplatný diktovací software automaticky vkládá čárky, tečky a další interpunkční znaménka na základě vaší řeči, čímž snižuje potřebu ručních oprav. Navíc můžete pomocí hlasových diktovacích příkazů formátovat text, například tučným písmem nebo vytvářením odrážek, což vám umožní editovat dokumenty bez použití rukou a efektivněji.
Nejlepší funkce Microsoft Dictate
- Nadiktujte slovo nebo frázi a poté použijte hlasové příkazy jako „tučně“, „kurzíva“ nebo „podtrhnout“ k formátování konkrétních částí textu.
- Vložte komentáře přímo do dokumentu tak, že začnete diktovat frázi a poté zadáte příkaz k přidání komentáře.
- Automaticky maskujte potenciálně citlivé nebo nevhodné fráze jejich převedením na *, abyste zachovali profesionalitu a zajistili, že obsah zůstane vhodný.
Omezení služby Microsoft Dictate
- Microsoft Dictate funguje pouze v aplikacích Microsoft Office, jako jsou Word, Outlook a PowerPoint, takže má méně možností integrace s jiným softwarem nebo platformami.
Ceny služby Microsoft Dictate
- Microsoft Dictate je součástí předplatného Microsoft 365.
Hodnocení a recenze Microsoft Dictate
- G2: 4,6/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Dictate?
Použil jsem funkci diktování v Microsoft Word k napsání části své disertační práce a poté jsem se vrátil a upravil ji psaním... Celkově to fungovalo docela dobře. Většina úprav, které jsem nakonec provedl, sloužila k celkovému vylepšení, k čemuž by došlo bez ohledu na to, zda jsem text diktoval nebo psal.
Použil jsem funkci diktování v Microsoft Word k napsání části své disertační práce a poté jsem se vrátil a upravil ji psaním... Celkově to fungovalo docela dobře. Většina úprav, které jsem nakonec provedl, sloužila k celkovému vylepšení, k čemuž by došlo bez ohledu na to, zda jsem text diktoval nebo psal.
👀 Věděli jste, že... Lidé mluví v průměru 110–150 slov za minutu, ale ručně dokážou napsat pouze 20–45 slov za minutu.
To představuje obrovskou ztrátu produktivity na schůzkách, kde se nápady rodí rychle a následné kroky jsou důležité. Když používáte AI pro pořizování poznámek ze schůzek, nemusíte si všechno zapisovat. Můžete nechat AI zaznamenávat konverzace, organizovat klíčové body a dokonce automaticky generovat úkoly.
6. Braina (nejlepší pro offline diktování pomocí umělé inteligence s funkcemi osobního asistenta)
Braina je asistent a diktovací software založený na umělé inteligenci, který převádí řeč na text ve více než 100 jazycích. Lze jej použít v různých aplikacích, včetně MS Word, Gmail a Notepad. Braina vám umožňuje spouštět velké jazykové modely, jako jsou GPT-4 a Claude 3, lokálně na vašem počítači, což zajišťuje lepší ochranu soukromí a rychlejší výkon díky offline zpracování dat.
Braina má paměť AI, která napodobuje lidskou kognitivní paměť a postupem času personalizuje interakce.
Na druhou stranu, Dictation.io se zaměřuje hlavně na přepis v reálném čase a nedokáže si zapamatovat minulé interakce ani se přizpůsobit preferencím uživatele. Navíc s LocalLibrary od Brainy si můžete vytvořit vlastní osobní znalostní bázi a komunikovat s ní pomocí dotazů v přirozeném jazyce.
Nejlepší funkce Braina
- Automatizujte úkoly, vyhledávejte soubory, nastavujte připomenutí a přehrávejte média pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
- Převádějte zvukové nahrávky (.mp3, .wav) a video soubory (.mp4) na text offline, přímo ve svém počítači.
- Komunikujte s PDF soubory, webovými stránkami a screenshoty tím, že kladete otázky a získáváte informace pomocí integrovaných modelů umělé inteligence.
Omezení Braina
- Je pravděpodobné, že bude mít potíže s komplexnějšími nebo podrobnějšími hlasovými příkazy pro konkrétní úkoly nebo aplikace.
Ceny Braina
- Lite: Zdarma
- Pro: 99 $ ročně
- Pro Plus: 199 $ na 2 roky
- Pro Ultra: 299 $ na 3 roky
Hodnocení a recenze Braina
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Braina?
Recenze Capterra říká:
Od samého začátku uživatelsky přívětivý, vysoce přesný a velmi flexibilní – to znamená, že funguje stejně dobře bez ohledu na to, kam je text vkládán: e-maily, blogy, příspěvky na sociálních médiích, většina textových platforem kompatibilních s Windows. Okolní hluk zdá se nemá vliv na přepis Braina, což je další plus.
Od samého začátku uživatelsky přívětivý, vysoce přesný a velmi flexibilní – to znamená, že funguje stejně dobře bez ohledu na to, kam je text vkládán: e-maily, blogy, příspěvky na sociálních médiích, většina textových platforem kompatibilních s Windows. Okolní hluk zdá se nemá vliv na přepis Braina, což je další plus.
7. Fireflies. ai (nejlepší pro automatický přepis schůzek a spolupráci týmů)
Zatímco Dictation.io nabízí základní diktování hlasu do textu, Fireflies jde ještě dál. Může se automaticky připojit k vašim schůzkám, nahrávat je a generovat přepisy v reálném čase. Po synchronizaci s vaším kalendářem může Fireflies shrnout vaše schůzky napříč platformami, jako jsou Zoom, Google Meet a Microsoft Teams, ve více než 30 jazycích.
Po hovoru obdržíte stručné shrnutí vygenerované umělou inteligencí, které zdůrazní klíčové body, úkoly a rozhodnutí.
Na rozdíl od Dictation.io, nástroje pro samostatné pořizování poznámek, Fireflies vám umožňuje sdílet přepisy, vkládat komentáře k určitým momentům, reagovat na časové značky a dokonce vytvářet zvukové ukázky pro váš tým.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Získejte okamžité odpovědi, připravte si e-maily po schůzce a automatizujte následné kroky pomocí informací získaných přímo z přepisu schůzky s pomocí asistenta AskFred AI.
- Analyzujte dynamiku týmu pomocí Conversation Intelligence a odhalte komunikační vzorce.
- Propojte Fireflies.ai s více než 40 aplikacemi, jako jsou Salesforce, HubSpot, Slack a Asana, abyste automatizovali sdílení poznámek a zefektivnili své pracovní postupy.
Omezení Fireflies. ai
- Fireflies není běžný software pro převod řeči na text; je to pouze asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci, který je výslovně navržen pro přepisování a analýzu konverzací během schůzek.
Ceny Fireflies. ai
- Navždy zdarma
- Pro: 18 $ za místo/měsíc
- Podnikání: 29 $ za místo/měsíc
- Podnik: 39 $ za místo/měsíc
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai?
Recenze G2 říká:
Shrnutí jsou neuvěřitelně přesná a přehledná a líbí se mi, že můžete jakýkoli bod rozbalit a získat tak více kontextu (skvělá výhoda plánu Pro). Možnost zobrazit shrnutí schůzky společně s úplným přepisem šetří spoustu času a díky propojeným časovým značkám se můžete snadno přesunout přímo k části konverzace, kterou potřebujete.
Shrnutí jsou neuvěřitelně přesná a přehledná a líbí se mi, že můžete jakýkoli bod rozbalit a získat tak více kontextu (skvělá výhoda plánu Pro). Možnost zobrazit shrnutí schůzky společně s úplným přepisem šetří spoustu času a díky propojeným časovým značkám se můžete snadno přesunout přímo k části konverzace, kterou potřebujete.
⚡Archiv šablon: Nespokojte se s hrubým přepisem. Použijte šablony poznámek z jednání, abyste se dostali nad rámec doslovného zápisu a odráželi priority týmu.
8. Letterly (nejlepší pro přepisování hlasových poznámek do strukturovaných formátů na mobilních zařízeních)
Pokud jste tvůrcem obsahu a chcete své mluvené nápady proměnit v propracovaný text připravený k publikování, Letterly je pro vás ideálním diktovacím nástrojem založeným na umělé inteligenci.
Aplikace Letterly, která je k dispozici pro zařízení iOS, Android, macOS a webové platformy, nabízí více než 25 stylů přepisování. Díky funkci hlasového psaní můžete diktovat slova a psát e-maily, seznamy úkolů, příspěvky na sociálních sítích a shrnutí. Můžete si dokonce uložit své oblíbené styly přepisování do záložek.
Umožňuje vám nahrávat hlasové poznámky i při vypnuté obrazovce zařízení, což poskytuje flexibilitu pro použití na cestách. Aplikace navíc podporuje webhooky, což vám umožňuje odesílat poznámky přímo na platformy jako Google Docs a Notion a zefektivnit tak svůj pracovní postup.
Nejlepší funkce Letterly
- Uspořádejte si poznámky pomocí značek pro snadné kategorizování a vyhledávání.
- Vytvořte název pro svou poznámku několik sekund po přepisu, který můžete ručně upravit.
- Přepište řeč do více než 90 jazyků
Omezení písmen
- Někteří uživatelé hlásili, že ovládání funkcí diktování v aplikaci vyžaduje určitou dobu učení, zejména při nastavování tónu nebo formátu.
Ceny Letterly
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Letterly
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Letterly?
Recenze G2 říká:
Rozhraní Letterly je neuvěřitelně intuitivní, takže ho může začít používat opravdu každý bez jakýchkoli potíží.
Rozhraní Letterly je neuvěřitelně intuitivní, takže ho může začít používat opravdu každý bez jakýchkoli potíží.
9. Speechify (nejlepší pro poslech dokumentů a převod textu na řeč na cestách)
Speechify je užitečný nástroj pro převod textu na řeč pro studenty, kteří chtějí flexibilnější a přístupnější způsob, jak vstřebávat čtecí materiál. Umožňuje uživatelům vybrat si z více než 200 hlasů AI, včetně zábavných možností, jako jsou Gwyneth Paltrow a Snoop Dogg.
Můžete dokonce nastavit rychlost čtení od 0,5x do 9x. Díky synchronizaci více zařízení můžete začít poslouchat během cesty do práce a později pokračovat tam, kde jste přestali, na svém notebooku.
Pokud pracujete s tištěnými materiály, knihami nebo učebními pomůckami, vestavěná funkce OCR aplikace Speechify vám umožní naskenovat fyzické stránky pomocí telefonu a okamžitě je převést na zvuk.
Nejlepší funkce Speechify
- Získejte podporu pro více než 30 jazyků a regionálních přízvuků.
- Získejte přístup k audiopodpoře speciálně navrženou pro pomoc osobám s dyslexií.
- Vytvořte si prostředí bez rušivých vlivů pomocí režimu Focus Mode, vestavěných časovačů a sledování pokroku, které vám pomohou soustředit se na úkoly a udržet produktivitu.
- Zlepšete použitelnost pomocí klávesových zkratek
Omezení Speechify
- Ačkoli prémiové hlasy jsou obecně vysoce kvalitní, někteří uživatelé uvádějí, že některé hlasy mohou znít roboticky nebo nepřirozeně.
Ceny Speechify
- Zdarma
- Premium: 29 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Speechify
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Speechify?
Recenze Capterra říká:
V práci používám Speechify Text to Speech. Hodně se věnuji korekturám a můj mozek je z toho unavený. Možnost poslouchat text nahlas mi pomáhá soustředit se a pracovat rychleji. Vlastně jsem svůj mozek naučil poslouchat pětinásobnou rychlostí, takže zvládám korektury rekordním tempem! Miluji webovou aplikaci i rozšíření pro prohlížeč, používám obojí.
V práci používám Speechify Text to Speech. Hodně se věnuji korekturám a můj mozek je z toho unavený. Možnost poslouchat text nahlas mi pomáhá soustředit se a pracovat rychleji. Vlastně jsem svůj mozek naučil poslouchat pětinásobnou rychlostí, takže zvládám korektury rekordním tempem! Miluji webovou aplikaci i rozšíření pro prohlížeč, používám obojí.
10. Speechnotes (nejlepší pro bezrušné pořizování hlasových poznámek v reálném čase)
Speechnotes je nástroj pro převod řeči na text a transkripci, který byl vytvořen pro hlasové zadávání bez rušivých vlivů. Je založen na enginu pro rozpoznávání řeči od Google a podporuje více než 70 jazyků. Převádí váš hlas na strukturovaný text v reálném čase a podporuje hlasové příkazy pro interpunkci a formátování.
Jako alternativa k Dictation.io automaticky ukládá vaše poznámky. Můžete je exportovat nebo stáhnout jako prostý text. S tímto bezplatným diktovacím softwarem můžete také nastavit vlastní klávesy pro často používané fráze a připojit mikrofony Bluetooth pro hands-free zadávání.
Nejlepší funkce Speechnotes
- Vyslovte nahlas slova jako „čárka“, „tečka“ nebo „nový řádek“ a Speechnotes okamžitě vloží správnou interpunkci nebo formátování.
- Rozpozná začátek nové věty a první slovo napíše velkým písmenem.
- Nahrajte existující textové soubory a upravujte je hlasem nebo exportujte diktované poznámky jako soubor .TXT nebo na Google Drive.
Omezení Speechnotes
- Speechnotes nepodporuje více výstupních formátů, což může být nevýhodné pro uživatele, kteří pro svou práci potřebují různé typy souborů.
Ceny Speechnotes
- Dictation Zdarma Premium: 1,9 $/měsíc
- Zdarma
- Premium: 1,9 $/měsíc
- Přepis Platba podle skutečného využití: 0 $ za minutu
- Platba podle skutečného využití: 0,1 $/minuta
- Zdarma
- Premium: 1,9 $/měsíc
- Platba podle skutečného využití: 0,1 $/minuta
Hodnocení a recenze Speechnotes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Hledejte nástroje pro přepis pomocí umělé inteligence, které odpovídají vašemu pracovnímu postupu. Například spisovatelé mohou potřebovat funkce pro úpravy nebo formátování hlasových záznamů do blogových příspěvků. Týmy naopak budou hledat nástroje pro spolupráci a označování mluvčích.
11. Dragon od Nuance (nejlepší pro podnikové hlasové diktování s pokročilou přesností a přizpůsobenými slovníky)
Nuance Dragon NaturallySpeaking je software pro rozpoznávání řeči, který vám umožňuje diktovat dokumenty, psát e-maily a dokonce ovládat počítačové aplikace pouze pomocí hlasu. Díky vestavěné funkci převodu textu na řeč si můžete nechat diktovaný text přečíst. To vám pomůže odhalit chyby a efektivněji vylepšit své psaní.
Výrazný rozdíl mezi softwarem Dictation.io a Dragon dictation spočívá v tom, jak každý z těchto nástrojů zachází s přesností v průběhu času. Dictation.io poskytuje slušné rozpoznávání, ale Dragon se učí a přizpůsobuje se vašemu hlasu, slovní zásobě a dokonce i přízvuku, jak jej používáte. Výsledkem je personalizovaný a spolehlivý přepis. Jedná se o specializovaný diktovací software pro delší dokumenty nebo terminologii specifickou pro dané odvětví.
Nejlepší funkce Dragon od Nuance
- Zadejte do dokumentu neobvyklé nebo obtížně vyslovitelné výrazy a naučte software je rozpoznávat pomocí vašeho hlasu.
- Přiřaďte zkratky k dlouhým nebo často používaným frázím, aby se automaticky vkládaly tam, kde je to vhodné.
- Sdílejte své diktáty hlasem prostřednictvím e-mailu, ukládejte je na platformy jako OneDrive nebo Notion nebo otevřete soubor v aplikaci Microsoft Word.
Omezení programu Dragon od společnosti Nuance
- Ačkoli Dragon podporuje několik jazyků, možná zjistíte, že ne všechny dialekty nebo přízvuky jsou plně optimalizovány pro rozpoznávání.
Ceny produktu Dragon od společnosti Nuance
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dragon by Nuance
- G2: 4/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Dragon by Nuance?
Recenze G2 říká:
Dragon používám už dva roky. Pomohl mi zvýšit produktivitu v práci. S pomocí softwaru Dragon přepisuji více hodin zvukových záznamů týdně než při psaní na klávesnici QWERTY.
Dragon používám už dva roky. Pomohl mi zvýšit produktivitu v práci. S pomocí softwaru Dragon přepisuji více hodin zvukových záznamů týdně než při psaní na klávesnici QWERTY.
Proměňte konverzace v jasnost s ClickUp
Dictation.io a jeho alternativy mohou být dostačující pro základní přepis. Pokud však váš pracovní postup vyžaduje větší přesnost, organizaci a inteligenci, potřebujete něco lepšího.
A právě tady přichází na řadu ClickUp.
Díky AI Notetaker od ClickUp se vaše schůzky automaticky přepisují, takže se můžete soustředit na konverzaci místo na psaní poznámek. ClickUp Brain jde ještě dál a generuje přehledné shrnutí a extrahuje klíčové informace, což vám pomůže rychle pochopit, co je nejdůležitější.
A s ClickUp Docs máte centrální místo pro ukládání, úpravy a organizaci všeho – od zápisů z jednání po brainstormingové sezení a poznámky k úkolům.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes a získejte kontrolu nad svými poznámkami, schůzkami a úkoly.