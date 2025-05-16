Glean vs Perplexity AI: Který je nejlepší pro vyhledávání a správu znalostí?

Všichni jsme to zažili – závod s časem, hledání toho jednoho údaje, který podpoří váš projekt.
Místo rychlých odpovědí však váš vyhledávač vyhodí nekonečné stránky irelevantních výsledků. Nebo jste možná zavaleni horou informací ve vaší organizaci a snažíte se najít to, co skutečně potřebujete.
Průměrný znalostní pracovník stráví každý týden 8,2 hodiny hledáním, obnovováním a duplikováním informací a odborných znalostí. Ačkoli jsou tyto činnosti nezbytné, je zřejmé, že je třeba je zefektivnit, aby nezabíraly 20 procent pracovního týdne.
To je celý den promarněný každý týden!
LLM založené na hlubokém učení s pokročilým sémantickým porozuměním jsou tu, aby to všechno změnily! 🚀
V tomto blogovém příspěvku porovnáme dva výkonné nástroje, Glean a Perplexity AI, které mají za cíl změnit způsob, jakým spravujete znalosti a provádíte podnikové vyhledávání pomocí umělé inteligence.
Glean vs. Perplexity AI v kostce
|Funkce
|Glean
|Perplexity
|Bonus: ClickUp ✨
|Účel
|Interní vyhledávání v podniku a správa znalostí
|Externí výzkum a syntéza znalostí
|Všestranná aplikace pro práci, která kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat.
|Sjednocené vyhledávání
|Propojuje interní databáze, cloudové úložiště a komunikační platformy.
|Kombinuje interní data společnosti s externími webovými zdroji.
|Sjednocené vyhledávání v pracovním prostoru, propojených aplikacích třetích stran i na webu
|Personalizace
|Přizpůsobuje výsledky vyhledávání na základě role uživatele, projektů a organizačních pracovních postupů.
|Žádná hluboká personalizace pro jednotlivé podnikové uživatele
|Plně přizpůsobitelné na základě rolí uživatelů, oprávnění a dalších parametrů.
|Oprávnění
|Zobrazuje pouze informace, ke kterým mají uživatelé oprávnění přístupu.
|Žádné vestavěné omezení přístupu pro interní znalosti
|Možnost nastavit podrobná oprávnění pro každou roli
|Informace v reálném čase
|Omezeno na interní, již existující znalosti
|Poskytuje aktuální externí informace s citacemi.
|Aktuální informace prostřednictvím vyhledávání na webu
|Shrnutí založená na umělé inteligenci
|Není k dispozici
|Poskytuje souhrny generované umělou inteligencí s citacemi zdrojů.
|K dispozici v celém pracovním prostoru: Dokumenty, Chat, Úkoly a další
|Hloubkový výzkum
|Není k dispozici
|Automatizuje analýzu na úrovni odborníků a generuje podrobné zprávy.
|K dispozici. Umí okamžitě generovat poznatky z dat.
|Ceny
|Zdarma (Standard), 20 $/měsíc na uživatele (Pro), Enterprise (cenu si vyžádejte)
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 7 $.
|Nejvhodnější pro
|Interní vyhledávání znalostí a spolupráce v rámci podniku
|Získávání externích informací a rychlý výzkum s aktualizacemi v reálném čase
|Integrace vyhledávání, řízení projektů a správy znalostí do jediného pracovního prostoru využívajícího umělou inteligenci.
|Integrace pracovních postupů
|Omezené
|Žádná přímá integrace pracovního postupu
|Integrace s více než 1000 aplikacemi pro usnadnění plynulých pracovních postupů
Co je Glean?
Glean je platforma pro podnikové vyhledávání a správu znalostí založená na umělé inteligenci, která zaměstnancům pomáhá rychle najít potřebné informace bez ohledu na to, kde jsou uloženy.
Jedná se o centrální uzel pro všechny interní databáze vaší společnosti, který se připojuje k různým aplikacím a úložištím a poskytuje jednotné vyhledávání.
Funkce Glean
Glean nabízí výkonné funkce, které společně vytvářejí plynulý zážitek ze znalostí, zefektivňují přístup ke znalostem a zvyšují produktivitu.
Glean se připojuje ke všem interním datovým zdrojům vaší společnosti, včetně cloudového úložiště, interních wiki a komunikačních platforem. Pomocí dotazů v přirozeném jazyce můžete vyhledávat vše z jediného rozhraní, což eliminuje nutnost prohledávat více aplikací.
Už žádné přepínání mezi záložkami ani frustrace z hádání, kde by mohl být uložen ten důležitý dokument. Glean vše spojuje dohromady a šetří vám tak drahocenný čas a úsilí.
Funkce č. 2 Personalizované výsledky
Umělá inteligence Glean se učí vaše pracovní návyky a informační potřeby, takže výsledky vyhledávání jsou přizpůsobeny vaší roli, projektům a interakcím v rámci podniku.
Díky této personalizaci získáte ty nejrelevantnější informace pro svou práci a ušetříte si frustraci z prohledávání obecných zdrojů dat. Místo procházení stránek s irelevantními informacemi uvidíte nejprve ty nejrelevantnější výsledky.
Funkce č. 3 Přístup s ohledem na oprávnění
Glean respektuje stávající oprávnění k datům a zajišťuje, že uživatelé vidí pouze informace, ke kterým mají oprávnění.
Tato funkce zvyšuje bezpečnost a buduje důvěru v rámci podniku. Můžete s jistotou vyhledávat citlivé informace o společnosti, aniž byste se museli obávat neoprávněného odhalení, což činí správu znalostí bezpečnější a efektivnější.
Díky integraci těchto pokročilých funkcí do každodenních pracovních postupů mění Glean způsob, jakým týmy pracují s informacemi, a činí vyhledávání a správu znalostí nedílnou součástí jejich činnosti.
Ceny Glean
- Ceny na míru
(Glean přizpůsobuje své ceny velikosti organizace, specifickým požadavkům na vyhledávání v podniku a potřebným funkcím)
📮ClickUp Insight: 30 % našich respondentů využívá při výzkumu a shromažďování informací nástroje umělé inteligence.
Existuje ale umělá inteligence, která vám pomůže najít ten jeden ztracený soubor v práci nebo ten důležitý Slack thread, který jste zapomněli uložit? Ano!
Funkce Connected Search od ClickUp, založená na umělé inteligenci, dokáže okamžitě prohledat veškerý obsah vašeho pracovního prostoru, včetně integrovaných aplikací třetích stran, a vyhledat informace, zdroje a odpovědi. Díky pokročilému vyhledávání ClickUp můžete ušetřit až 5 hodin týdně!
Co je Perplexity?
Perplexity je vyhledávač založený na umělé inteligenci, který urychluje vyhledávání a zvyšuje jeho efektivitu tím, že odstraňuje neuspořádané tradiční výsledky vyhledávání.
Jeho vyhledávací engine jde nad rámec pouhého výčtu odkazů. Syntetizuje informace z různých zdrojů, aby komplexně porozuměl tématu a zdrojovým URL adresám.
Funkce Perplexity
Perplexity nabízí funkce a výhody, které zlepšují uživatelský zážitek tím, že poskytují jasné, přesné a kontextově relevantní informace. Pojďme se podívat na některé z klíčových funkcí, které odlišují Perplexity od ostatních.
Funkce č. 1: Interní vyhledávání znalostí
Funkce interního vyhledávání znalostí Perplexity umožňuje uživatelům plynulý přístup k interním pracovním zprávám, dokumentům a externím datovým zdrojům podniku v rámci jednoho sjednoceného vyhledávání.
Tato funkce je pro organizace obzvláště přínosná, protože zefektivňuje výzkumné procesy a zlepšuje rozhodování tím, že současně poskytuje komplexní informace z více zdrojů.
Funkce č. 2: Přímé a aktualizované odpovědi s citacemi zdrojů
Perplexity může používat různé velké jazykové modely k zodpovězení vašich otázek a přímému citování zdrojů. To vám umožní rychle pochopit klíčové informace a ověřit jejich správnost. Už nemusíte prohledávat několik webových stránek, abyste našli odpověď, kterou potřebujete.
Poskytuje informace v přirozeném konverzačním formátu, který působí spíše jako poutavý dialog než jako standardní výsledek vyhledávání. Tento přístup umožňuje uživatelům klást doplňující otázky a prozkoumávat témata hlouběji, aniž by ztratili kontext.
Navíc získáte odpověď předem, podloženou důkazy a založenou na aktualizacích v reálném čase. Perplexity zajišťuje, že uživatelé dostávají nejaktuálnější informace.
🧠 Zajímavost: LLM ve skutečnosti „nerozumí“ jazyku! Navzdory své plynulosti velké jazykové modely (LLM) nemyslí ani nerozumí slovům tak jako lidé. Pouze generují odpovědi slovo po slově na základě obrovského množství dat.
Funkce č. 3 Automatizovaná analýza na úrovni odborníků
Deep Research, nedávno představená funkce, automatizuje analýzu na úrovni odborníků a poskytuje podrobné odpovědi, které obvykle vyžadují hodiny ručního výzkumu.
Tento nástroj provádí desítky vyhledávání, čte stovky zdrojů a využívá pokročilé algoritmy umělé inteligence, aby zajistil, že informace jsou podrobné a kontextově obohacené.
Deep Research generuje zprávy za méně než tři minuty, které lze exportovat jako soubory PDF nebo Perplexity Pages pro snadné sdílení.
Ceny Perplexity
- Standard: Zdarma
- Výhody: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
👀 Věděli jste? Retrieval-Augmented Generation (RAG) je technika, která umožňuje modelům AI načíst relevantní informace z externích zdrojů před generováním odpovědí. To znamená, že když položíte otázku, AI nejprve vyhledá nejrelevantnější data z konkrétního souboru dokumentů nebo databází. Poté tyto načtené informace kombinuje s existujícími znalostmi, aby poskytla přesnější a kontextově relevantní odpověď.
Například v případě znalostního managementu si představte zaměstnance společnosti, který se ptá nástroje AI: „Jaké jsou naše aktuální zásady pro dovolenou?“ Namísto toho, aby se spoléhal pouze na zastaralá školicí data, AI použije RAG k načtení nejnovějšího dokumentu o zásadách pro dovolenou z interní databáze společnosti. Tím je zajištěno, že zaměstnanec obdrží nejpřesnější a nejaktuálnější informace, aniž by musel prohledávat více souborů.
Glean vs. Perplexity: Porovnání funkcí
V rámci probíhajícího srovnání Glean a Perplexity má každé z nich své silné stránky, ale některé aspekty mohou jedno z nich učinit vhodnějším v závislosti na konkrétních potřebách uživatelů.
Podívejme se na podrobné srovnání jednotlivých funkcí mezi Glean a Perplexity.
Funkce č. 1: Jednotné vyhledávání
Glean i Perplexity nabízejí jednotné vyhledávání, ale jsou určeny pro různé potřeby.
- Glean se připojuje k interním podnikovým databázím, cloudovému úložišti a komunikačním platformám, což zaměstnancům umožňuje prohledávat více úložišť pomocí jediného dotazu.
- Perplexity spojuje interní data společnosti s externími webovými zdroji a poskytuje širší vyhledávací možnosti s aktuálními informacemi z internetu.
🏆 Vítěz: Vzhledem k tomu, že slouží odlišným účelům – Glean pro interní vyhledávání v podniku a Perplexity pro širší vyhledávání znalostí – končí tato funkce remízou.
Funkce č. 2: Personalizované a přímé odpovědi
Personalizace Glean založená na umělé inteligenci přizpůsobuje výsledky vyhledávání na základě role zaměstnance, předchozích vyhledávání a organizačních pracovních postupů.
- Díky tomu uživatelé Gleanu získávají vysoce relevantní informace a nemusí se prohrabovat nesouvisejícími daty.
- Perplexity sice skvěle odpovídá na otázky, ale postrádá hlubokou personalizaci pro jednotlivé podnikové uživatele.
🏆 Vítěz: Pro organizace, které potřebují kontextově orientované vyhledávání interních znalostí, je jasným vítězem Glean.
Funkce č. 3: Oprávnění/hloubkový výzkum
Perplexity poskytuje okamžité odpovědi generované LLM s citacemi v reálném čase, což je velmi efektivní pro externí výzkum a hloubkovou analýzu.
- Perplexity syntetizuje data z více zdrojů, poskytuje stručné souhrny a umožňuje uživatelům klást doplňující otázky v přirozeném jazykovém formátu.
- Ačkoli je Glean silný v oblasti vyhledávání dokumentů, nevytváří souhrny založené na umělé inteligenci ani neposkytuje informace v reálném čase.
🏆 Vítěz: Perplexity je nesporným vítězem v oblasti rychlé syntézy znalostí založené na umělé inteligenci.
Verdikt: Celkově je Glean ideální pro strukturované vyhledávání podnikových znalostí, zatímco Perplexity je nástrojem pro výzkumné vyhledávání pomocí umělé inteligence.
Glean vs. Perplexity na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, co uživatelé říkají o Glean vs. Perplexity AI pro vyhledávání a správu znalostí. Mnoho uživatelů oceňuje zaměření Gleanu na interní znalosti společnosti:
Dříve bylo prohledávání různých disků a platforem noční můrou. Nyní je díky Gleanu vše na jednom místě. Je to jako mít vlastní interní vyhledávač.
Ostatní uživatelé Redditu poukazují na silné stránky Perplexity v oblasti externího výzkumu a syntézy informací:
Děkujeme společnosti Perplexity za to, že je neuvěřitelným zdrojem informací a posouvá hranice možností vyhledávání informací s podporou umělé inteligence.
Někteří uživatelé se také vyjádřili k různým případům použití:
Když hledám odpověď na nějakou otázku, používám nyní místo Googlu Perplexity. Odpovědi Perplexity jsou velmi stručné.
Celkově lze říci, že Glean je vhodnější pro interní správu znalostí v rámci společnosti, zatímco Perplexity je sofistikovanější v oblasti vyhledávacích funkcí a je preferovaným nástrojem pro obecný výzkum a prozkoumávání externích informací.
🧠 Zajímavost: Vaše vyhledávací data mohou formovat modely umělé inteligence! Čím více používáte vyhledávání založené na umělé inteligenci, tím více se od vás učí a přizpůsobuje výsledky vašim zájmům, zvykům a dokonce i tomu, jak formulujete otázky!
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Glean vs. Perplexity
Glean a Perplexity nabízejí cenná řešení pro konkrétní výzvy v oblasti vyhledávání a znalostí.
Žádný z těchto nástrojů však nenabízí komplexní integraci produktivity a pracovních postupů jako ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje vyhledávání založené na umělé inteligenci se správou úkolů, automatizací a spoluprací v reálném čase.
ClickUp má výhodu č. 1: ClickUp AI
ClickUp Brain přináší umělou inteligenci přímo do vašeho pracovního postupu, díky čemuž můžete snadněji a rychleji najít to, co potřebujete. Jeho vyhledávání založené na umělé inteligenci pomáhá týmům rychle vyhledávat dokumenty, úkoly a poznámky v celém pracovním prostoru. Stačí doslova „zeptat se AI“.
Představte si marketingový tým, který potřebuje zprávy o minulých kampaních nebo zpětnou vazbu od klientů – místo toho, aby prohledával nekonečné množství složek, může je okamžitě vyhledat. Navíc díky funkcím dokumentace založeným na umělé inteligenci, jako je AI Notetaker, lze automaticky přepisovat schůzky s klienty, shrnovat klíčové body a vytvářet úkoly – to vše v rámci ClickUp. Tento nástroj umělé inteligence pro zvýšení produktivity šetří hodiny ruční práce a zajišťuje, že nic neunikne vaší pozornosti.
To není vše. S ClickUp AI si můžete vybrat, s jakým modelem AI chcete pracovat. Ať už chcete chatovat s GPT-4o, o1 a o3-mini přímo v ClickUp – vše je zahrnuto v doplňku AI. Neustále jsou přidávány nové modely, jako například Claude 3. 7, takže máte špičkovou AI vždy po ruce.
To zefektivňuje proces výzkumu a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně. Glean a Perplexity vám mohou pomoci najít relevantní informace, ale nenabízejí tuto úroveň integrace a automatizace pracovních postupů.
A to ještě není vše. ClickUp posouvá věci na další úroveň díky vyhledávání na webu přímo z vašeho pracovního prostoru. Ano, už žádné vyhledávání na Googlu z nekonečných oken! Získáte:✓ Okamžitý přístup na web: Zapněte a vypněte vyhledávání na webu přímo z okna AI✓ Chytřejší informace: Získejte informace z internetu v reálném čase, bez přepínání mezi aplikacemi✓ Snadná síla: Využijte AI k vytváření úkolů, spouštění dokumentů a/nebo sdílení informací v chatu
💡 Tip pro profesionály: Udržujte svou znalostní bázi aktuální pomocí shrnutí dokumentů generovaných umělou inteligencí a nastavením pravidelných připomínek k revizi.
ClickUp má výhodu č. 2: Propojené vyhledávání a integrovaná správa znalostí
Funkce propojeného vyhledávání a správy znalostí založené na umělé inteligenci od ClickUp vytvářejí jednotný ekosystém pro přístup k informacím a jejich využití, který v praktickém použití předčí jak Glean, tak Perplexity.
Funguje jako centrální nervový systém pro vaše informace. Místo přeskakování mezi různými aplikacemi, jako je Google Drive pro dokumenty, Slack pro konverzace a ClickUp pro úkoly, můžete jednoduše použít vyhledávací lištu ClickUp. Inteligentně prohledává všechny vaše připojené pracovní nástroje, třídí data a přináší vám relevantní výsledky přímo v ClickUp. Tento jednotný přístup eliminuje frustraci z roztříštěných informací a umožňuje vám rychle najít to, co potřebujete, aniž byste ztratili soustředění nebo ztráceli drahocenný čas přepínáním mezi kontexty.
Tento propojený vyhledávač s umělou inteligencí umožňuje novým členům týmu rychle najít to, co potřebují. Integrované funkce pro správu znalostí zároveň zajišťují, že informace jsou vždy aktuální a snadno dostupné.
ClickUp je skvělý nástroj, který používáme k udržení přehledu a sledování událostí. Tato platforma nám poskytla úložiště znalostí.
ClickUp One Up #3: Řízení projektů, automatizace a společné dokumenty
Funkce ClickUp pro správu projektů, automatizaci a spolupráci na dokumentech se spojují a vytvářejí dynamický a propojený ekosystém znalostí.
Zatímco Glean a Perplexity se zaměřují především na vyhledávání a přístup k informacím, ClickUp umožňuje týmům vytvářet, organizovat a využívat znalosti v kontextu jejich projektů a pracovních postupů.
Scénář: Váš tým pracuje na složitém projektu s několika fázemi. Nejprve mohou pomocí ClickUp Docs vytvořit znalostní bázi a standardní operační postupy (SOP) a propojit relevantní dokumenty přímo s úkoly projektu. Pokud má někdo dotaz k určitému úkolu, může rychle získat přístup ke všem souvisejícím informacím, aniž by musel prohledávat různé platformy.
Jakmile je projekt spuštěn, nástroje pro správu projektů ClickUp založené na umělé inteligenci umožňují týmům spolupracovat, organizovat úkoly, sledovat pokrok a efektivně spravovat zdroje prostřednictvím úkolů a podúkolů ClickUp , z nichž každý obsahuje přiřazené osoby, termíny a závislosti. Filozofie „vše v jedné aplikaci pro práci“ usnadňuje spolupráci, takže týmy mohou pracovat rychleji, chytřeji a šetřit čas.
AI agenti a automatizace ClickUp poháněné umělou inteligencí – spouštěné jednoduchými příkazy v angličtině – přidávají další úroveň efektivity. AI agenti mohou například automaticky přiřazovat úkoly pro spolupráci týmu na základě obsahu dokumentů nebo aktualizovat stav projektů na základě dokončení akcí týmu.
Například projektový manažer, který hledá zprávu o stavu projektu, může okamžitě přistupovat k dokumentu a poté pomocí integrovaných funkcí automatizace pracovních postupů založených na umělé inteligenci odeslat členům týmu oznámení k přezkoumání. Tato úroveň automatizace snižuje manuální úsilí a zajišťuje, že znalosti jsou aktivně spravovány a využívány.
Glean a Perplexity vám mohou pomoci najít externí zdroje nebo konkrétní interní soubory; ClickUp propojuje vaše interní znalosti přímo s pracovním postupem, díky čemuž jsou využitelné a snadno dostupné v kontextu vašich projektů.
ClickUp One Up #4: Šablona znalostní báze „ “
Šablona znalostní báze ClickUp zefektivňuje vyhledávání a správu znalostí tím, že poskytuje strukturované, centralizované úložiště důležitých informací.
Podívejme se, jak by tato šablona pomohla v typickém scénáři vyhledávání a správy znalostí:
Marketingová agentura se potýká s roztříštěnou dokumentací – pokyny pro značku, briefy klientů a standardní operační postupy jsou roztříštěny mezi e-maily, chaty a osobní složky.
Nebo nový člen týmu potřebuje najít nejnovější dokument o SEO strategii, ale stráví 30 minut hledáním napříč platformami.
Takto to řeší šablona znalostní báze ClickUp:
- Centralizované úložiště: Veškeré znalosti – často kladené otázky, pracovní postupy, osvědčené postupy – jsou uloženy na jednom místě, což eliminuje nadbytečné vyhledávání.
- Pokročilé vyhledávání a značkování: Místo prohledávání souborů stačí uživatelům zadat do vyhledávacího pole ClickUp výraz „SEO strategie“ a okamžitě získají přístup k nejnovějšímu dokumentu.
- Spolupráce a aktualizace v reálném čase: Vedoucí SEO upravuje strategický dokument přímo v ClickUp, čímž zajišťuje, že tým vždy pracuje s nejnovější verzí – žádné zastaralé PDF soubory.
- Kategorizace a přizpůsobení: Sekce jako Klientské kampaně, Interní pokyny a Zdroje umožňují uživatelům procházet podle témat, což snižuje obtíže při vyhledávání.
- Integrace s pracovními postupy: Strategie SEO je propojena se seznamem úkolů a časovým harmonogramem projektu, což umožňuje přímé provedení bez nutnosti přepínání mezi nástroji.
- Škálovatelnost a nákladová efektivita: S růstem agentury se znalostní báze dynamicky rozšiřuje a podporuje více členů týmu bez dodatečných nákladů.
Tato šablona ClickUp umožňuje vyhledávání, přístup a využití znalostí, čímž snižuje ztrátu času a zajišťuje, že týmy vždy pracují s aktuálními, přesnými a úplnými informacemi.
Budoucnost vyhledávání a správy znalostí
Ačkoli Glean a Perplexity AI nabízejí působivé funkce pro vyhledávání a správu znalostí, zůstávají omezeny na nástroje s jedním účelem. Glean se zaměřuje na vyhledávání v podniku, zatímco Perplexity vyniká v odpovědích založených na umělé inteligenci, ale ani jeden z nich neposkytuje komplexní pracovní prostor pro správu úkolů, dokumentů a spolupráci.
Podniky potřebují více než jen vyhledávání – potřebují propojený ekosystém pro produktivitu. V tom se ClickUp odlišuje od ostatních.
Na rozdíl od Glean nebo Perplexity kombinuje ClickUp systém správy znalostí s realizací projektů, sledováním úkolů a poznatky založenými na umělé inteligenci v jedné jednotné platformě. Díky integrovaným dokumentům, wiki a hladké integraci týmy nejenže najdou informace, ale také na jejich základě okamžitě jednají.
Pokud hledáte více než jen podnikové vyhledávání pomocí umělé inteligence, je čas přejít na aplikaci, která umí opravdu všechno. ClickUp vám umožní organizovat, spolupracovat a spravovat znalosti způsobem, který žádný samostatný nástroj nedokáže. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!