Toggl Track vs. Timely: Který nástroj pro sledování času je pro vás nejlepší?

Váš pracovní den je plný úkolů a čas nějakým způsobem jen tak mizí. Věc se má tak, že většina lidí ve skutečnosti svůj čas nesleduje.
Pouze 18 % lidí má správný systém řízení času, zatímco ostatní si kladou otázku: „Kam se poděl můj den?“
Právě proto existují nástroje pro sledování času, jako jsou Toggl Track a Timely. Jeden vám umožňuje ručně sledovat každou minutu, zatímco druhý využívá automatické sledování času pomocí umělé inteligence, aby za vás odvedl těžkou práci. Který z nich je ale pro váš pracovní postup skutečně lepší?
V tomto průvodci porovnáváme Toggl a Timely a zabýváme se klíčovými funkcemi, cenami a výhodami a nevýhodami obou softwarů pro sledování času, abychom vám pomohli rozhodnout, který z nich nejlépe vyhovuje vašemu stylu. A ještě jedna věc – máme pro vás bonusové doporučení (nápověda: je to ClickUp)!
Toggl Track vs. Timely v kostce
|Funkce/Plán
|Toggl Track
|Timely
|Bonus: ClickUp
|Sledování času
|Ruční a časovačem řízené sledování
|Automatické sledování času pomocí AI
|Ruční a časovačem řízené sledování, automatické blokování času a integrace s aplikacemi pro sledování času
|Integrace
|Více než 100 integrací (včetně Asana a Slack)
|Propojení s komunikačními nástroji, kalendáři, projektovými nástroji a aplikacemi pro výpočet mezd
|Více než 1 000 integrací (včetně Slack, Google Drive, Zoom, GitHub a dalších)
|Správa uživatelů
|Zdarma pro až 5 uživatelů, škálovatelné plány
|Flexibilní správa týmu s oprávněními
|Flexibilní uživatelské role, oprávnění a přístup pro hosty
|Mobilní přístup
|Mobilní aplikace a rozšíření pro prohlížeč
|Mobilní a desktopové aplikace s automatickým sledováním
|Mobilní aplikace, desktopová aplikace a rozšíření pro prohlížeč
|Pokročilé funkce
|Sledování času a automatické plánování jsou hluboce integrovány do správy úkolů, dokumentů, cílů, dashboardů, odhadů času a reportingu.
|Sledování času, pracovní výkazy a prognózy založené na umělé inteligenci
|Sledování času a automatické plánování jsou hluboce integrovány do správy úkolů, dokumentů, cílů, dashboardů, odhadů času a reportingu.
|Možnost vyzkoušení
|K dispozici je bezplatný tarif, 30denní zkušební verze pro prémiové služby.
|14denní bezplatná zkušební verze, žádný bezplatný tarif
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarifa začínají na 7 $.
Co je Toggl Track?
Toggl Track je jednoduchý a výkonný software pro sledování času, který vám pomůže sledovat, kolik času trávíte úkoly a projekty. Ať už jste freelancer sledující fakturovatelné hodiny nebo manažer sledující metriky produktivity týmu, Toggl Track vám pomůže. Udržuje věci jednoduché a přehledné, i když se jen snažíte zjistit, kam mizí váš čas.
Nastavení je jednoduché, ušetří vám to práci s nekonečnými tabulkami a poskytne vám přehledný náhled na zaznamenané časové údaje bez zbytečných komplikací.
🧠 Zajímavost: Toggl byl původně vytvořen v roce 2006 malou softwarovou společností v Estonsku, pouze jako způsob sledování vlastních pracovních hodin. Ukázalo se, že je velmi užitečný, a tak se rozhodli jej uvést na trh. Nyní je to jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro sledování času.
Funkce Toggl Track
Ve srovnání s jinými nástroji umí Toggl Track víc než jen spouštět a zastavovat časomíry. Pomáhá vám sledovat, analyzovat a co nejlépe využít váš čas díky inteligentním funkcím, které snižují množství manuální práce.
Toto je to, co jej odlišuje:
Funkce č. 1: Automatické sledování času
Jste unaveni ručním zaznamenáváním času? Toggl Track dokáže automaticky zaznamenávat aplikace a webové stránky, které používáte, takže nemusíte neustále spouštět a zastavovat časomíry. Vaše aktivita zůstává na vašem zařízení zcela soukromá a zaznamenává se pouze tehdy, když se rozhodnete ji převést na časový záznam.
Je to jednoduchý způsob, jak se vyhnout zapomenutým hodinám a získat jasný a přesný přehled o tom, kam váš čas mizí.
⚡️ Archiv šablon: Máte dost zpětného sledování časových rozvrhů? Strukturovejte rozvrh svého týmu pomocí šablony ClickUp Time Management Schedule Template. Jedná se o přehledný a strukturovaný způsob, jak organizovat úkoly, priority a termíny bez chaosu.
Funkce č. 2: Sledování času stráveného na projektu pomocí klíčových slov
Ruční sledování času může být zdlouhavé. S Toggl Track můžete nastavit klíčová slova pro své projekty, takže kdykoli otevřete aplikaci nebo webovou stránku s tímto klíčovým slovem v názvu, zobrazí se vám výzva ke sledování času. Je to jednoduchý způsob, jak mít přehled o svých hodinách, aniž byste museli pokaždé pamatovat na spuštění časovače.
Funkce č. 3: Inteligentní přehledy pracovních výkazů
Ruční sledování času je kontraproduktivní a Toggl Track tento problém řeší. Nástroj automaticky generuje podrobné výkazy pracovní doby, které vám pomohou zjistit, kam váš čas mizí, a odhalit trendy v produktivitě. Data můžete také exportovat, kdykoli je potřebujete sdílet se svým týmem nebo klienty.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované strategie řízení času. Většina nástrojů pro správu pracovních postupů však zatím nenabízí robustní integrované funkce pro řízení času nebo stanovení priorit, což může bránit efektivnímu stanovení priorit.
Funkce plánování a sledování času založené na umělé inteligenci ClickUp vám pomohou proměnit tyto odhady v rozhodnutí založená na datech. Dokáže dokonce navrhnout optimální časové okno pro soustředění na úkoly. Vytvořte si vlastní systém správy času, který se přizpůsobí vašemu skutečnému způsobu práce!
Funkce č. 4: Snadné fakturace
Sledujete své fakturovatelné hodiny? Proměňte je v přesné faktury pouhými několika kliknutími – integrovaná funkce fakturace aplikace Toggl Track se synchronizuje s vašimi záznamy o čase, díky čemuž je fakturace klientům rychlejší a bezproblémová.
Ceny Toggl Track
- Zdarma: až 5 uživatelů
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
💡 Tip pro profesionály: Pokud vám nestačí přehledy aplikace Toggl Track, prozkoumejte alternativy aplikace Toggl s podrobnějšími informacemi, přizpůsobenými přehledy a exportem dat. To je obzvláště užitečné pro projektové manažery, kteří potřebují jasný přehled o produktivitě týmu.
Co je Timely?
Timely jde nad rámec základního sledování času – automaticky zaznamenává vaše pracovní hodiny, sleduje fakturovatelné sazby a nabízí projektové panely, aby bylo vše přehledně uspořádáno. Díky automatickému sledování času nemusíte ručně zaznamenávat hodiny ani spouštět časovače.
Timely místo toho zaznamenává vaši práci na pozadí, což vám pomáhá udržet si přehled o projektech a získat jasnou představu o tom, jak trávíte svůj čas.
Je to obzvláště užitečné pro malé týmy, protože zajišťuje, že všichni zůstanou synchronizovaní, aniž by se museli zamýšlet nad tím, jak ušetřit čas a neztratit přehled o fakturovatelných hodinách nebo postupu projektu.
Funkce Timely
Timely není jen časovač – je to inteligentní nástroj pro správu času, který je navržen tak, aby bez námahy zaznamenával, organizoval a analyzoval vaši práci. Tady je to, co ho odlišuje:
Funkce č. 1: Automatické sledování času a sledování paměti
S nástrojem pro sledování paměti Timely můžete vynechat časovače a nechat jej automaticky zaznamenávat vaši pracovní aktivitu. Zaznamenává vše, co děláte – od aplikací po dokumenty – a zajišťuje tak přesný záznam času.
Díky tomu můžete snadno a s jistotou fakturovat klientům, aniž byste se museli obávat zapomenutých hodin nebo zmeškaných úkolů.
Funkce č. 2: Chytřejší správa projektů a úkolů
Projektový dashboard Timely vám pomůže udržet vše organizované na jednom místě. Můžete plánovat svůj čas, spravovat úkoly a efektivněji spolupracovat se svým týmem. Pomocí značek můžete svou práci kategorizovat, což usnadňuje sledování pokroku a umožňuje vám mít přehled o různých projektech bez jakýchkoli potíží.
Funkce č. 3: Časové rozvrhy a fakturovatelné sazby založené na umělé inteligenci
Timely vám ušetří starosti s výkazem práce tím, že je automaticky generuje na základě vaší sledované práce. To snižuje čas strávený administrativou a zároveň zajišťuje přesné záznamy. Můžete také nastavit vlastní sazby pro různé členy týmu nebo projekty, což vám pomůže přesněji sledovat příjmy a vyhnout se podhodnocování faktur.
Funkce č. 4: Přehled o produktivitě a výkonu týmu
Sledování kapacity v Timely vám pomůže zjistit, jaké pracovní zatížení váš tým zvládne, což usnadňuje vyvažování úkolů a předchází vyhoření. Díky nástrojům pro individuální produktivitu můžete podporovat individuální výkon, zatímco funkce Plánovaný čas vám umožňuje naplánovat práci předem, udržet projekty na správné cestě a zvládat pracovní zatížení.
Ceny Timely
- Starter: 11 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 28 $/měsíc na uživatele
➡️ Přečtěte si také: Šablony denního plánovače zdarma ve formátech Word, Excel a ClickUp
Toggl Track vs. Timely: Porovnání funkcí
Toggl Track i Timely jsou vynikající softwary pro sledování času, ale mají odlišný přístup. Zde je podrobné srovnání těchto dvou nástrojů:
Funkce č. 1: Automatické vs. ruční sledování času
Toggl Track nabízí několik způsobů, jak sledovat váš čas – a dokonce i časové bloky –, což z něj činí flexibilní volbu pro různé pracovní styly. Můžete použít režim Timer k spuštění a zastavení časovačů na webu, v mobilní nebo desktopové aplikaci, nebo se spolehnout na funkci Timeline, která automaticky zaznamenává všechny webové stránky nebo aplikace, které používáte déle než 10 sekund.
Integrace kalendáře vám umožňuje importovat události z Outlooku nebo Google Kalendáře pro rychlé zaznamenávání času. Můžete ručně přidávat nebo upravovat záznamy o čase, nebo použít rozšíření prohlížeče pro sledování času přímo v webových nástrojích.
Na druhou stranu, Timely využívá plně automatizovaný přístup prostřednictvím své aplikace Memory, která zaznamenává vaši aktivitu na webu a v aplikacích na pozadí. Místo spouštění a zastavování časovačů stačí jednoduše přetáhnout „vzpomínky“ do automatizovaného časového rozvrhu generovaného umělou inteligencí a zaznamenat tak svou práci.
Tento přístup sice snižuje potřebu ručního zadávání, ale Timely nenabízí stopky ani řešení pro přímé sledování času na základě kalendáře, jako je Toggl Track. V případě potřeby však můžete čas přidat ručně pomocí funkcí Plánovaný čas, Zaznamenaný čas nebo Časová razítka.
🏆 Vítěz: Timely. Toggl Track nabízí rovnováhu mezi časovači a ručním zadáváním, pokud dáváte přednost ručnímu ovládání. Ale pro automatické sledování času jsou jasným vítězem časové rozvrhy a sledování času pomocí umělé inteligence od Timely.
👀 Věděli jste, že... AI může zaměstnancům pomoci ušetřit 40 % jejich pracovní doby automatizací manuálních úkolů, jako je zadávání dat, kódování a formátování dokumentů. Nástroje založené na AI dokonce automaticky sledují čas, takže strávíte méně času zaznamenáváním hodin a více času prací.
Funkce č. 2: Řízení týmu a projektů
Toggl Track se zaměřuje především na informace o ziskovosti, zatímco Timely je navržen s ohledem na pracovní vzorce a přehlednost pro celý tým.
Díky funkci Projekty v aplikaci Toggl Track můžete filtrovat časová data podle členů týmu, klientů nebo stavu fakturace a sledovat fakturované hodiny v čase pomocí grafu trendové čáry – ideální pro ty, kteří chtějí mít jasný přehled o zdrojích příjmů.
Projektový panel aplikace Timely naopak klade důraz na plánované vs. zaznamenané hodiny, což je ideální pro týmy, které spravují pracovní zátěž spíše než finance.
Pro správu týmu poskytuje People Dashboard od Timely přehled o sledovaných hodinách, přiřazených úkolech a chybějících záznamech o čase. Naproti tomu Organization Hub od Toggl Track nabízí podrobné informace o pracovní zátěži zaměstnanců, fakturovatelných sazbách a oprávněních v pracovním prostoru.
🏆Vítěz: Toggl Track. Oba nástroje nabízejí správu úkolů jako doplněk, ale Toggl Track vítězí v oblasti sledování projektů zaměřených na zisk díky snadnému importu CSV a přehledným informacím o výnosech. Timely je spolehlivý pro pracovní vzorce a průběh v reálném čase, ale pro maximalizaci ziskovosti je Toggl Track chytřejší volbou.
➡️ Přečtěte si také: Šablony pro blokování času zdarma (týdenní, denní a měsíční plán)
Funkce č. 3: Analytika, reportování a přehledy
Timely i Toggl Track nabízejí podrobné přehledy o projektech, fakturovatelných hodinách a výkonu týmu, takže manažeři mají k dispozici všechna data, která potřebují ke sledování pokroku. Oba nástroje zahrnují sledování výdajů, souhrny času, kompletní přehledy o pracovním prostoru a snadné možnosti exportu do formátů PDF, CSV a Excel.
V oblasti přehledů o ziskovosti má Toggl Track náskok před ostatními aplikacemi. Jeho specializované centrum Insights Hub rozebírá výnosy projektů, náklady na pracovní sílu a trendy ziskovosti s porovnáním v reálném čase. Chcete vědět, kdo generuje příjmy a kam mizí čas? Toggl vám to prozradí.
Živé a momentální přehledy aplikace Timely jsou užitečné pro aktualizace klientů v reálném čase, ale její možnosti přizpůsobení nejsou tak výkonné jako u aplikace Toggl. Analytické centrum aplikace Toggl nabízí přizpůsobené widgety a interaktivní grafy, které správcům umožňují vytvářet dashboardy přizpůsobené pracovnímu postupu jejich týmu.
🏆 Vítěz: Toggl Track. Pokud chcete automatizované zprávy, které nejen sledují čas, ale také pomáhají maximalizovat zisk, podrobné analýzy a přizpůsobitelné dashboardy pro sledování času od Toggl jsou revoluční.
Funkce č. 4: Fakturace a vystavování faktur
Timely i Toggl Track podporují rozpočtování, sledování mezd a export časových rozvrhů, ale k fakturaci přistupují odlišně.
Toggl Track nabízí detailní kontrolu nad fakturovatelnými sazbami, což správcům umožňuje nastavit sazby podle projektu, člena týmu nebo zadání času, což je ideální pro sledování ziskovosti projektů a správu rozpočtů.
Integruje se také s QuickBooks, Xero, FreshBooks a Zoho Books pro snadnou synchronizaci faktur, ale generování faktur vyžaduje ruční zadávání a lze je exportovat pouze ve formátu PDF.
Timely naopak zjednodušuje fakturaci díky generování faktur jedním kliknutím, které automaticky vypočítá celkové částky; nejsou potřeba žádné ruční úpravy ani vzorce. Všechny jeho aplikace se také synchronizují v reálném čase s QuickBooks, což zajišťuje, že platby a faktury jsou vždy aktuální bez dalšího úsilí.
🏆 Vítěz: Timely. Zatímco Toggl nabízí přizpůsobení, automatické fakturace a synchronizace QuickBooks v Timely umožňují přesnější a rychlejší fakturaci bez potíží.
Toggl Track vs. Timely na Redditu
Obrátili jsme se na Reddit, abychom zjistili, co si skuteční uživatelé myslí o Timely vs. Toggl. Jak se dalo očekávat, obě aplikace pro sledování času mají své věrné fanoušky i kritiky.
Například uživatel Redditu Mudbiker na r/prodcutivity chválil snadné používání aplikace Toggl Track:
Za dobu, kterou byste strávili zkoumáním 13 různých aplikací, byste se mohli naučit používat Toggl. Doporučil jsem ho kolegovi, který není zrovna technicky zdatný, a ten ho zvládl za méně než 15 minut. Je to naprosto jednoduché.
Za dobu, kterou byste strávili zkoumáním 13 různých aplikací, byste se již mohli naučit používat Toggl. Doporučil jsem jej kolegovi, který není zrovna technicky zdatný, a ten ho zvládl za méně než 15 minut. Je to naprosto jednoduché.
Na druhou stranu, uživatelé Timely byli stejně nadšení z jeho snadného používání. Redditor daseighty na r/androidapps píše:
Prostota aplikace Timely se mi velmi líbila. Nic jiného, co jsem dosud vyzkoušel, se s ní nemůže srovnávat.
Prostota aplikace Timely se mi velmi líbila. Nic jiného, co jsem dosud vyzkoušel, se s ní nemůže srovnávat.
Zatímco někteří přísahají na intuitivní nastavení Toggl Track, jiní oceňují elegantní a nenáročný přístup Timely. Ale bez ohledu na to, který nástroj preferujete, jedna věc je jistá: sledování času by nemělo být obtížné.
A pokud vám ani jeden z těchto nástrojů nevyhovuje, nezoufejte, vždy existuje jiná možnost!
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Toggl Track a Timely
Toggl Track a Timely jsou spolehlivé nástroje s přesným sledováním času, ale co když potřebujete víc než jen neomezené sledování? Právě v tom případě přichází na řadu ClickUp —aplikace pro vše, co souvisí s prací.
ClickUp není jen nástroj pro sledování času, je to aplikace pro vše, co souvisí s prací. Ať už sledujete fakturovatelné hodiny, plánujete úkoly nebo spravujete produktivitu týmu, ClickUp uchovává vše na jednom místě.
Zde je přehled, v čem ClickUp předčí Timely i Toggl Track:
ClickUp má výhodu č. 1: Automatické blokování času a plánování pomocí kalendáře ClickUp
Kalendář ClickUp nabízí dynamický způsob správy úkolů, termínů a schůzek na jednom místě. Díky řadě přizpůsobitelných možností můžete udržovat svůj rozvrh organizovaný a sladěný s vaším pracovním postupem.
ClickUp Calendar nabízí:
- Blokování času pomocí AI: Automaticky naplánuje vaše nejdůležitější úkoly do volných časových úseků v kalendáři, což vám pomůže chránit čas potřebný k soustředění.
- Sjednocený kalendář: Zobrazte si všechny své schůzky a úkoly najednou, abyste mohli plánovat svou práci a časové bloky na jednom místě.
- Plánování pomocí drag-and-drop: Snadno přesouvejte úkoly do svého kalendáře, abyste si rezervovali čas na soustředěnou práci nebo termíny.
- Odhady času na úkoly: Přiřaďte úkolům odhady času, aby ClickUp mohl navrhnout realistické časové bloky pro vaši práci.
- Prošlé a prioritní úkoly: Rychle zjistěte prošlé nebo vysoce prioritní úkoly a vyhraďte si čas na jejich dokončení.
- Vlastní připomenutí: Nechte si zasílat upozornění před plánovanými pracovními bloky nebo schůzkami, abyste nikdy nezmeškali soustředěnou práci.
- Osobní a sdílené zobrazení: Použijte svůj vlastní kalendář pro osobní blokování času nebo sdílené projektové kalendáře pro plánování v rámci celého týmu.
ClickUp má výhodu č. 2: Integrované sledování času pro vaše úkoly a projekty
ClickUp Project time-tracking je více než jen bezplatná aplikace pro sledování času. Na rozdíl od Toggl Track a Timely propojuje sledování času s funkcemi pro správu úkolů a projektů, podrobnými reporty a týmovou spoluprací, a to vše na jednom místě.
S ClickUp získáte:
- Globální sledování času: Spouštějte a zastavujte časovače z jakéhokoli zařízení a přepínejte mezi úkoly pomocí globálního časovače. Ručně přidávejte čas nebo vytvářejte záznamy podle časového rozsahu.
- Integrace: Synchronizujte čas z vašich oblíbených aplikací pro sledování času, jako jsou Toggl, Harvest a Everhour, přímo do ClickUp.
- Přizpůsobitelné časové rozvrhy: Prohlížejte si zaznamenaný čas podle dne, týdne nebo měsíce s podrobným rozpisem úkolů a časových záznamů.
- Kumulativní sledování času: Podívejte se, kolik času každý člen týmu stráví různými úkoly, a přidejte čas sledovaný mimo ClickUp pomocí integrací.
- Pokročilé reportování: Vytvářejte vlastní reporty, filtrujte záznamy o čase a porovnávejte odhady s aktuálními hodinami, abyste udrželi projekty na správné cestě.
- Odhady času projektu: Získejte přehled o pokroku týmu a zjistěte, zda úkoly zůstávají v odhadovaných časových rámcích.
Vzhledem k tomu, že automatizované řešení pro sledování času ClickUp je integrováno do systému pro správu projektů, nezaznamenáváte pouze odpracované hodiny, ale získáváte také základní informace o produktivitě. Pokud potřebujete chytřejší způsob správy času, ClickUp je pro vás tou správnou volbou.
💡Tip pro profesionály: Proměňte své projektové řízení pomocí ClickUp Brain! Tento nástroj založený na umělé inteligenci udržuje vaše projekty na správné cestě, od přípravy aktualizací a shrnutí úkolů až po automatizaci plánů a odpovídání na otázky týmu.
ClickUp má výhodu č. 3: Správa času ClickUp
Sledování času by nemělo být samo o sobě úkolem. S ClickUp Time Management můžete spouštět a zastavovat časovače odkudkoli – z počítače, mobilního zařízení nebo dokonce z prohlížeče.
Můžete přeskakovat mezi úkoly, ručně zaznamenávat čas a přesně vidět, kam každá minuta mizí. Navíc vestavěné odhady času zajišťují jasná očekávání, takže členové týmu vždy vědí, kolik času by měli každému úkolu věnovat.
Potřebujete plánovat dopředu? ClickUp vám dává úplnou kontrolu nad vaším rozvrhem díky zobrazením jako Kalendář, Gantt, Časová osa a Pracovní vytížení. Už žádné problémy s časovým managementem!
Snadno přetahujte úkoly, přeplánujte závislosti a upravujte termíny, aby projekty probíhaly podle plánu. Díky funkcím pro správu času projektů, jako jsou časové rozvrhy, sledování fakturovatelného času a plánování milníků, nebylo dodržování termínů nikdy snazší.
ClickUp má navrch #4: Odhady času v ClickUp
ClickUp vám pomůže rozdělit odhadovaný čas mezi členy týmu pro úkoly a podúkoly. Přiřaďte správné množství času správným lidem, sledujte pokrok a porovnávejte skutečné a odhadované hodiny, abyste zlepšili budoucí prognózy.
Potřebujete celkový přehled? Tento software pro monitorování zaměstnanců automaticky sčítá odhadované časy, takže vždy víte, jak dlouho bude projekt trvat. Už žádné shánění na poslední chvíli.
Pomocí zobrazení Workload vyvažte kapacitu, pomocí zobrazení Calendar naplánujte odhady a pomocí zobrazení Box sledujte průběh úkolů. Navíc můžete exportovat data a vytvářet vlastní zprávy, abyste měli vždy náskok před termíny.
Pro týmy, které chtějí pracovat efektivněji, pomáhá šablona ClickUp Time Box stanovit jasné časové limity úkolů, udržet soustředění a omezit rozptýlení.
➡️ Přečtěte si také: Bezplatné šablony pracovních plánů v Excelu a ClickUp
Používáme ClickUp ke spolupráci se všemi týmy, pokud jde o zavádění nových změn, hlášení problémů uživatelů a jejich řešení za účasti příslušného týmu. Jelikož tento nástroj také sleduje čas, je snadné sledovat čas strávený na časové ose.
Používáme ClickUp ke spolupráci se všemi týmy, pokud jde o implementaci nových změn, hlášení problémů uživatelů a jejich řešení za účasti příslušného týmu. Jelikož tento nástroj také sleduje čas, je snadné sledovat čas strávený na časové ose.
Sledujete čas? Nechte ClickUp udělat těžkou práci za vás.
Toggl Track a Timely jsou skvělé pro sledování času, ale co kdybyste ho mohli skutečně ovládat? Studie ukazují, že po přerušení trvá asi 23 minut, než se znovu soustředíte, takže pouhé sledování času nestačí.
A právě tady přichází na řadu ClickUp. Jedná se o kompletní systém pro správu času, který vám pomůže plánovat, sledovat a optimalizovat vaši práci na jednom místě. Pokud jde o aplikace pro produktivitu, nemá konkurenci.
Můžete nastavit odhady času, sledovat pracovní vytížení týmu a pomocí zobrazení Kalendář, Gantt nebo Časová osa plánovat práci podle svých představ. Díky integrovaným časovým rozpisům a zprávám navíc budete mít vždy jasný přehled o tom, kam váš tým věnuje svůj čas.
Proč jen sledovat čas, když ho můžete ovládnout? Přejděte na ClickUp a využijte každou hodinu.