10 nejlepších aplikací pro plánování příspěvků na Instagramu pro růst sociálních médií v roce 2025

Uspokojit algoritmus Instagramu není snadný úkol, protože v úvahu vstupuje mnoho faktorů. Kvalita a formát obsahu jsou sice důležité, ale významný vliv na zapojení má také čas zveřejnění.
Pouze správci sociálních médií chápou, jaké úsilí stojí vstávat za úsvitu jen proto, aby zveřejnili slavnostní příspěvek. Místo přizpůsobování se časovému plánu Instagramu můžete použít aplikace pro plánování příspěvků na Instagramu, abyste měli kontrolu nad svými příspěvky a mohli je plánovat podle svých představ.
Tyto nástroje jsou jednoduché a pohodlné a umožňují vám plánovat kalendáře předem a udržovat plný obsahový kanál. Abychom vám zjednodušili pracovní postup, sestavili jsme seznam nejlepších aplikací pro plánování příspěvků na Instagramu a nástrojů pro správu sociálních médií, které můžete vyzkoušet.
Přehled nejlepších aplikací pro plánování příspěvků na Instagramu
Zde je stručný přehled nejlepších aplikací pro plánování příspěvků na Instagramu a jejich předností:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Plánování obsahu a spolupráce týmu
|AI insighty, tabule + kalendář, automatizace
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Hootsuite
|Plánování a analýza sociálních médií
|Podpora více typů příspěvků, analytika, AI popisky, sociální naslouchání
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|Buffer
|Jednoduché plánování a tvorba obsahu
|Plánování příspěvků pomocí drag-and-drop, AI popisky, centrum interakce
|K dispozici je bezplatný tarif; pokročilé funkce odemknete pomocí placených tarifů.
|SocialBee
|Evergreen plánování Instagramu a automatizace obsahu
|Recyklace příspěvků, kategorie obsahu, nástroje pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence
|K dispozici je bezplatná zkušební verze.
|Později
|Vizuální plánování a rozvrhování na Instagramu
|Plánovač s funkcí drag-and-drop, AI popisky, návrhy nejvhodnějšího času, odkaz v biografii
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|Sprout Social
|Pokročilá analytika a týmová spolupráce
|Optimální časy odeslání, sledování sentimentu, SproutLink, schvalovací pracovní postupy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|Tailwind
|Optimalizace hashtagů a automatické plánování na Instagramu
|SmartSchedule, vyhledávač hashtagů, plánovač mřížky, Smart. bio
|K dispozici je bezplatný tarif; pokročilé funkce odemknete pomocí placených tarifů.
|Sendible
|Agentury a správa více účtů
|Hashtagy v prvním komentáři, hromadné plánování, klientské panely, reporty
|K dispozici je bezplatná zkušební verze.
|SocialPilot
|Agentury a malé a střední podniky s omezeným rozpočtem
|Hromadné plánování, AI popisky, knihovna obsahu, white-label analytika
|K dispozici je bezplatná zkušební verze.
|Pallyy
|Správa sociálních médií zaměřená na Instagram
|Náhled mřížky, hashtagy AI, plánování prvních komentářů, Bio Link
|K dispozici je bezplatný tarif; pokročilé funkce odemknete pomocí placených tarifů.
Co byste měli hledat v aplikacích pro plánování příspěvků na Instagramu
Jedna věc, kterou bych rád viděl v aplikacích pro plánování, je lepší podpora časových pásem... Bylo by určitě skvělé, kdyby tyto aplikace měly hladší integraci pro různé sociální platformy, aby nebylo nutné používat pro každou z nich samostatný nástroj.
Jedna věc, kterou bych rád viděl v aplikacích pro plánování, je lepší podpora časových pásem... Bylo by určitě skvělé, kdyby tyto aplikace měly hladší integraci pro různé sociální platformy, aby nebylo nutné používat pro každou z nich samostatný nástroj.
To jsou všechny funkce, které si správci sociálních médií na Redditu od aplikace pro plánování přejí. Kromě toho zde uvádíme několik základních prvků, které by měly nejlepší aplikace pro plánování na Instagramu poskytovat:
- Snadné plánování příspěvků pomocí drag and drop, plánujte dopředu a spravujte svůj feed na Instagramu pomocí přehledného kalendáře.
- Plánujte Instagram Stories s přesným načasováním, stejně jako běžné příspěvky na Instagramu.
- Podívejte se přesně, jak budou vaše příspěvky, popisky a karuselové příspěvky vypadat před zveřejněním.
- Získejte cenné informace o lajcích, komentářích, dosahu a růstu počtu sledujících, abyste mohli vylepšit svou strategii pro sociální média.
- Spravujte více účtů na sociálních médiích a plánujte příspěvky pro jiné platformy sociálních médií z jednoho ovládacího panelu.
- Pokud máte tým, který spravuje Instagram, nezapomeňte se podívat na schvalovací pracovní postupy .
10 nejlepších aplikací pro plánování příspěvků na Instagramu
Zde jsou nejlepší nástroje pro Instagram, které vám pomohou dodržovat plán publikování bez stresu.
1. ClickUp (nejlepší nástroj pro plánování obsahu na Instagramu a spolupráci týmu)
Kdyby správci sociálních médií mohli vytvořit dokonalý nástroj pro správu projektů na Instagramu, vypadal by velmi podobně jako ClickUp. ClickUp totiž spojuje plánování obsahu, spolupráci týmu a umělou inteligenci do jedné výkonné platformy, která slouží jako všeobecná aplikace pro práci.
Abychom lépe porozuměli jeho jedinečným prodejním argumentům, podívejme se na různé fáze tvorby obsahu pro sociální média a na to, jak ClickUp for Marketing Teams zjednodušuje každý krok:
Nápady na obsah: Vymýšlet neustále nový obsah pro Instagram může být náročné. Silný proces tvorby nápadů zohledňuje:
- Porozumění vašemu publiku: Co je nejvíce zajímá?
- Sledování trendů: Co funguje u konkurence a influencerů?
- Prozkoumejte různé formáty: videopříspěvky, karuselové příspěvky, ankety a příběhy
- Opětovné využití obsahu: Aktualizace a opětovné sdílení příspěvků s vysokou výkonností
Aby byly vaše nápady přehledně uspořádané, mohou vám nástroje založené na umělé inteligenci pomoci s výzkumem trendů, analýzou minulé interakce a návrhy obsahu, který osloví vaše publikum.
Například ClickUp Brain, nativní multifunkční AI asistent ClickUp, dokáže zpracovat příspěvky na sociálních médiích, online recenze a názory spotřebitelů, aby vylepšil vaši strategii obsahu a odhalil mezery, které stojí za prozkoumání.
Vizuální tok pomocí mind map: Jakmile máte seznam nápadů na obsah, vizualizace souvislostí mezi nimi vám pomůže vylepšit váš plán. Mind mapy jsou skvělým způsobem, jak načrtnout tok obsahu od brainstormingu po realizaci a identifikovat souvislosti mezi různými příspěvky na Instagramu (např. propojení příspěvku s souvisejícím Instagram Story).
Místo papíru a tužky použijte ClickUp Whiteboards k vytváření myšlenkových map metodou drag-and-drop, přidávejte vizuální obsah (a obrázky generované umělou inteligencí) na podporu svých nápadů na příspěvky a spolupracujte na textech pro sociální média v reálném čase. Díky tomu snáze uvidíte, jak různé části obsahu zapadají do vaší celkové strategie.
Strukturování pracovního postupu založeného na úkolech: Přehledný pracovní postup pro obsah pomáhá sledovat pokrok a efektivně plánovat příspěvky na Instagramu.
Nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp Tasks, vám umožňují přiřadit odpovědnosti za tvorbu a distribuci obsahu, přidat termíny a nastavit vlastní stavy v ClickUp (V recenzi, Vyžaduje úpravy, Schváleno). Tím je zajištěno, že každý příspěvek je před zveřejněním zkontrolován a vylepšen.
💡 Tip pro profesionály: Pokud pracujete na sdíleném dokumentu, ClickUp Docs vám umožní proměnit zpětnou vazbu a komentáře vašeho týmu v praktické úkoly přímo v dokumentu, aby bylo snazší je sledovat.
Organizace kalendáře obsahu sociálních médií: Kalendář obsahu pomáhá týmům udržovat pořádek a zabraňuje zmatkům na poslední chvíli.
Místo tabulek můžete použít software pro vizuální plánování obsahu, jako je Calendar View od ClickUp, který týmům umožňuje plánovat více příspěvků, upravovat časové osy a sledovat pokrok v reálném čase. Takto všichni vědí, co se chystá a kdy.
Podobně jako kalendář obsahu nabízí šablona pro plánování příspěvků na sociálních médiích od ClickUp strukturovaný rámec, který pomáhá správcům sociálních médií udržovat konzistenci.
Díky možnosti plánovat příspěvky předem na více platformách zajistíte, že se váš obsah dostane ke správnému publiku ve správný čas. Navíc díky integrovanému sledování výkonu a analytice můžete vylepšovat svou strategii pro sociální média na základě informací v reálném čase.
Automatizace opakujících se úkolů: Automatizace může ušetřit hodiny ruční práce, což umožňuje marketérům soustředit se na tvorbu obsahu namísto administrativních úkolů. Zvažte automatizaci:
- Přiřazování úkolů (např. automatické přiřazení designéra a copywritera při přidání nového nápadu na příspěvek)
- Schvalování obsahu (např. upozornění editorů, když je návrh připraven k revizi)
- Plánování příspěvků (např. pomocí nástrojů pro plánování příspěvků na sociálních médiích Instagramu, které automaticky publikují obsah)
To vše můžete udělat pomocí ClickUp Automations – zjednodušte tyto procesy, omezte chyby a zajistěte plynulý průběh své práce.
Sledování výkonu pomocí analytických nástrojů: Jakmile je váš obsah zveřejněn, sledování metrik zapojení, jako je dosah a růst počtu sledujících, pomáhá vylepšovat budoucí strategie.
Dashboardy ClickUp zobrazují údaje o výkonu v reálném čase, což usnadňuje přizpůsobení vašeho přístupu na základě toho, co funguje.
Hledáte náskok? Šablona ClickUp Social Media Template slouží jako centrální hub pro přesnou organizaci, plánování a realizaci vaší strategie pro sociální média. Vyzkoušejte ji, pokud chcete udržet náskok před konkurencí a snadno přijímat rozhodnutí založená na datech.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte obsah, plánování a spolupráci na jednom místě s pomocí poznatků založených na umělé inteligenci, abyste vylepšili svou strategii pro sociální média.
- Brainstormujte a organizujte nápady vizuálně pomocí ClickUp Whiteboards, abyste mohli naplánovat kampaně a pracovní postupy.
- Usnadněte si pracovní postupy a správu úkolů pomocí ClickUp Tasks, nastavte termíny, stavy a schvalování.
- Plánujte a naplánujte příspěvky snadno pomocí kalendáře ClickUp, abyste udrželi konzistentní feed na Instagramu.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou schvalování, přiřazování a automatické publikování, a ušetřete čas.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, úprav a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte asistenci při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Omezení ClickUp
- Vyžaduje čas na osvojení díky pokročilým možnostem přizpůsobení.
- Občas dochází k pomalému načítání stránek.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
U každého projektu se mohou vyskytnout problémy nebo překážky, které musí tým překonat, ale ClickUp nám umožňuje rychle komunikovat s těmi, s nimiž potřebujeme být v kontaktu. Díky automatizaci jsme mohli velmi zastaralý a časově náročný proces zrychlit a zefektivnit.
U každého projektu se mohou vyskytnout problémy nebo překážky, které musí tým překonat, ale ClickUp nám umožňuje rychle komunikovat s těmi, s nimiž potřebujeme být v kontaktu. Díky automatizaci jsme mohli velmi zastaralý a časově náročný proces zrychlit a zefektivnit.
2. Hootsuite (nejlepší pro plánování příspěvků na Instagramu a analýzu sociálních médií)
Správci sociálních médií vědí, že dodržování harmonogramů publikování, sledování zapojení a reagování na interakce publika se může rychle stát náročným úkolem.
Hootsuite se o tuto odpovědnost podílí tím, že nabízí centralizovaný dashboard pro plánování příspěvků, příběhů, reelů a karuselových příspěvků na Instagramu. Poskytuje také analytické nástroje pro měření výkonu.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Plánujte a spravujte obsah Instagramu na jednom místě, od příběhů po Reels a karuselové příspěvky.
- Analyzujte výkon pomocí analytických nástrojů Instagramu, identifikujte nejvýkonnější obsah a optimalizujte strategie zapojení.
- Používejte nástroje založené na umělé inteligenci, jako je OwlyWriter AI, k efektivnímu generování popisků a opětovnému využití obsahu.
- Sledujte trendy a konkurenty pomocí integrované funkce sociálního naslouchání, abyste byli vždy o krok napřed před změnami v oboru.
- Spravujte organické a placené kampaně současně, což usnadňuje dohled nad reklamními aktivitami.
Omezení Hootsuite
- Relativně vyšší cena ho činí méně dostupným pro freelancery a malé podniky.
- Jeho složité uživatelské rozhraní vyžaduje čas, aby bylo možné jej plně pochopit a efektivně nastavit.
Ceny Hootsuite
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Tým: 249 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,2/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hootsuite
Jedna z nejlépe hodnocených aplikací pro plánování, kalendář a správu účtů na sociálních médiích. Hootsuite se podle mě hodí spíše pro velké firmy. Nevýhodou je, že je dražší než jiné aplikace.
Jedna z nejlépe hodnocených aplikací pro plánování, kalendář a správu účtů na sociálních médiích. Hootsuite se podle mě hodí spíše pro velké firmy. Nevýhodou je, že je dražší než jiné aplikace.
📖 Další informace: Nejste si jisti, zda je Hootsuite pro vás to pravé? Podívejte se na nejlepší alternativy Hootsuite a objevte výkonné nástroje pro správu sociálních médií, které nabízejí chytřejší plánování, podrobnější analytiku a lepší spolupráci.
3. Buffer (nejlepší pro jednoduché plánování příspěvků na Instagramu a plánování obsahu)
Ne každý správce sociálních médií potřebuje příliš složitý nástroj pro plánování – někdy je klíčem jednoduchost. Buffer se zaměřuje na snadné plánování na Instagramu a umožňuje uživatelům plánovat příspěvky, Reels, Stories a karuselové příspěvky, aniž by potřebovali marketingové vzdělání.
Jeho intuitivní rozhraní je ideální pro samostatné marketéry, malé podniky a tvůrce, kteří hledají jednoduchý způsob, jak plánovat a sledovat obsah na Instagramu.
Nejlepší funkce Bufferu
- Plánujte a automaticky publikujte příspěvky, příběhy a reels na Instagramu pomocí jednoduchého rozhraní typu drag-and-drop.
- Sledujte zapojení pomocí analytických nástrojů Instagramu, které vám pomohou identifikovat nejvýkonnější obsah a optimální časy pro zveřejňování příspěvků.
- Využijte AI asistenta Buffer k vytváření popisků, brainstormingu nápadů a vylepšování obsahu.
- Spravujte komentáře z Instagramu a Facebooku na jednom místě, což usnadňuje odpovídání vašemu publiku.
- Ukládejte a organizujte nápady na obsah v centrálním hubu pro budoucí příspěvky a kampaně.
Omezení aplikace Buffer
- Omezené analytické funkce a sledování sociálních sítí činí tuto aplikaci méně vhodnou pro hloubkovou analýzu konkurence.
- Základní možnosti automatizace vyžadují u některých úkolů ruční zásah, na rozdíl od pokročilejších nástrojů pro plánování.
Ceny služby Buffer
- Zdarma
- Essentials: 6 $/měsíc za kanál
- Tým: 12 $/měsíc za kanál
Hodnocení a recenze aplikace Buffer
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
👀 Věděli jste? Instagram nebyl původně navržen s ohledem na plánování. To se změnilo v lednu 2018, kdy Instagram oficiálně povolil automatické publikování pro firemní účty prostřednictvím Graph API. Před touto aktualizací se nástroje pro plánování, jako jsou Later a Buffer, musely spoléhat na push notifikace, které připomínaly uživatelům, aby příspěvky publikovali ručně.
4. SocialBee (nejlepší pro plánování evergreenového obsahu na Instagramu)
Aby byl účet na Instagramu aktivní, je třeba pravidelně publikovat příspěvky, ale ne veškerý obsah je nutné pokaždé vytvářet od základu. SocialBee se specializuje na recyklaci evergreenového obsahu.
Jak to funguje: Tento nástroj vám umožňuje naplánovat příspěvky na Instagramu jednou a nechat je automaticky repostovat v průběhu času. To je obzvláště užitečné pro značky a firmy, které chtějí maximalizovat zapojení s minimálním úsilím.
Nejlepší funkce SocialBee
- Automatizujte plánování evergreenového obsahu recyklací příspěvků, aby váš feed zůstal aktivní.
- Organizujte příspěvky podle kategorií obsahu a zajistěte vyváženou kombinaci různých typů obsahu.
- Plánujte příběhy, reels a karuselové příspěvky na Instagramu s flexibilními možnostmi načasování.
- Využijte popisky a obrázky generované umělou inteligencí k urychlení procesu tvorby obsahu.
- Zobrazte si náhled rozložení mřížky Instagramu, abyste udrželi konzistentní a vizuálně přitažlivý feed.
Omezení SocialBee
- Omezené analytické funkce a sledování zapojení ztěžují podrobné měření výkonu příspěvků.
- Žádné pokročilé funkce sociálního naslouchání, které omezují sledování konkurence a analýzu trendů.
Ceny SocialBee
- Bootstrap: 29 $/měsíc na uživatele
- Accelerate: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze SocialBee
- G2: 4,8/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (35+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SocialBee
Líbí se mi možnost publikovat na více platformách z jednoho místa. Dashboard vás upozorní, pokud je třeba provést změny, aby byly splněny pravidla určitého kanálu. Začátek byl také velmi snadný. Jakmile propojíte své účty, můžete začít publikovat svůj obsah.
Líbí se mi možnost publikovat na více platformách z jednoho místa. Dashboard vás upozorní, pokud je třeba provést změny, aby byly splněny pravidla určitého kanálu. Začátek byl také velmi snadný. Jakmile propojíte své účty, můžete začít publikovat svůj obsah.
5. Later (nejlepší pro vizuální plánování a plánování na Instagramu)
Pokud je pro vaši značku důležitá estetika Instagramu, Later nabízí vizuální plánovač s funkcí drag-and-drop, který vám pomůže vytvořit konzistentní feed.
Je navržen především pro uživatele Instagramu a zjednodušuje plánování obsahu díky automatickému publikování příspěvků, příběhů, karuselů a Reels.
Tento nástroj také poskytuje návrhy hashtagů, informace o nejvhodnějším čase pro zveřejnění příspěvků a AI nástroj pro psaní popisků.
Nejlepší funkce aplikace Later
- Vizuálně plánujte a naplánujte příspěvky na Instagramu pomocí kalendáře s funkcí drag-and-drop.
- Automaticky publikujte jednotlivé obrázky, karusely, příběhy a Reels, abyste zůstali konzistentní.
- Optimalizujte výkon obsahu pomocí analytických nástrojů, návrhů hashtagů a nejvhodnějších časů pro zveřejňování příspěvků.
- Využijte psaní popisků pomocí umělé inteligence a urychlete tvorbu obsahu.
- Funkce Link in Bio zvyšuje návštěvnost webových stránek, online obchodů a blogů.
Omezení aplikace Later
- Omezené funkce zapojení ztěžují správu interakcí na Instagramu.
- Žádné nástroje pro sledování sociálních sítí, které by sledovaly zmínky o značce a informace o konkurenci
Ceny Later
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Růst: 45 $/měsíc
- Pokročilá: 80 $/měsíc
- Agentura: 200 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Later
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (390+ recenzí)
Co o Later říkají skuteční uživatelé
Líbí se mi kompletní kalendářový přehled obsahu na celý týden. Stránka s analytickými údaji je pro mě také velmi užitečná při měsíčním přehledu výkonu obsahu.
Líbí se mi kompletní kalendářový přehled obsahu na celý týden. Stránka s analytickými údaji je pro mě také velmi užitečná při měsíčním přehledu výkonu obsahu.
6. Sprout Social (nejlepší pro pokročilou analytiku a týmovou spolupráci)
I když je Sprout Social drahý, je to prémiová volba, která nabízí podrobné analýzy, poznatky založené na umělé inteligenci a hladkou spolupráci týmu.
Získáte plánování pro více platforem, pracovní postupy pro schvalování obsahu, sledování sociálních sítí a analýzu nálady publika, což z něj činí vynikající volbu pro značky s komplexními operacemi na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Vylepšete popisky a nápady na příspěvky pomocí návrhů obsahu založených na umělé inteligenci.
- Sledujte konverzace, zmínky o značce a náladu publika pomocí pokročilých nástrojů pro sledování sociálních sítí.
- Předvídejte nejlepší čas pro zveřejnění příspěvku pomocí funkce Optimal Send Times na základě údajů o zapojení.
- Analyzujte informace o publiku a výkon kampaní pomocí podrobných analýz a přizpůsobených přehledů.
- Spolupracujte efektivně pomocí týmových funkcí, jako jsou schvalovací pracovní postupy a označování zpráv.
- Zvyšte návštěvnost svých webových stránek přímo z Instagramu pomocí SproutLink (nástroj pro vložení odkazu do biografie).
Omezení Sprout Social
- Relativně vyšší cena ho činí méně ideálním pro živnostníky nebo malé podniky.
- Cenový model na uživatele může být drahý, jakmile váš tým poroste.
- Náročná křivka učení kvůli rozsáhlé sadě funkcí
Ceny Sprout Social
- Standard: 249 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 399 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 499 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (3 837+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (595+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sprout Social
Používal jsem Sproutsocial ve dvou různých společnostech a budu jej používat i ve své vlastní digitální agentuře. Je to skvělý nástroj pro organizování, plánování a publikování sociálních zpráv.
Používal jsem Sproutsocial ve dvou různých společnostech a budu jej používat i ve své vlastní digitální agentuře. Je to skvělý nástroj pro organizování, plánování a publikování sociálních zpráv.
📖 Číst více: Nejlepší alternativy k Sprout Social
7. Tailwind (nejlepší pro automatické plánování Instagramu a optimalizaci hashtagů)
Pokud hledáte nástroj pro plánování příspěvků na Instagramu, který vám pomůže nejen s publikováním, stojí za zvážení Tailwind. Tento nástroj nabízí inteligentní plánování, doporučení hashtagů a vizuální plánování obsahu.
Jedna opravdu užitečná funkce: Tailwind SmartSchedule automaticky vyhledává nejlepší časy pro zveřejnění příspěvků na základě aktivity publika.
Nejlepší funkce Tailwind
- Publikujte příspěvky, příběhy a karusely na Instagramu automaticky a snižte tak potřebu ručního publikování.
- Najděte a naplánujte hashtagy automaticky pomocí nástroje Hashtag Finder od Tailwind a zvyšte viditelnost svých příspěvků.
- Vizuálně plánujte a prohlížejte si svůj feed pomocí mřížky s funkcí drag-and-drop, abyste dosáhli soudržné estetiky Instagramu.
- Optimalizujte svůj plán publikování pomocí SmartSchedule, který určí nejlepší časy pro interakci.
- Zvyšte návštěvnost pomocí Smart Bio, automaticky aktualizovaného nástroje pro odkazy v biografii, který propojuje příspěvky s důležitým obsahem.
Omezení Tailwind
- Omezení automatického publikování vyžadují ruční publikování příspěvků s více obrázky.
- Základní analytika postrádá hloubku poznatků, které jsou k dispozici v jiných nástrojích pro plánování na Instagramu.
Ceny Tailwind
- Navždy zdarma
- Pro: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 49,99 $/měsíc
- Max: 99,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Tailwind
- G2: 4,3/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony kalendáře pro sociální média v Google Sheets
8. Sendible (nejlepší pro agentury a týmovou spolupráci)
Většina správců sociálních médií má zkušenosti se správou více účtů na sociálních médiích. S tím souvisí i další povinnosti, jako je koordinace s týmy a sledování výkonu, které mohou být velmi náročné.
Sendible, navržený s ohledem na agentury a marketingové týmy, nabízí jednotný dashboard pro plánování příspěvků na Instagramu, sledování zapojení a generování podrobných reportů.
Nejlepší funkce Sendible
- Plánujte a automaticky publikujte obsah na Instagramu, včetně příběhů, karuselů a hashtagů v prvních komentářích.
- Efektivně spravujte více účtů pomocí schvalovacích workflow a klientských dashboardů, které jsou ideální pro agentury.
- Sledujte komentáře a zprávy na Instagramu v reálném čase a přiřazujte je členům týmu, aby mohli rychleji reagovat.
- Generujte automatické zprávy a sledujte výkonnost, nabízejte profesionální analytiku s přizpůsobeným brandingem.
- Hromadně importujte obsah a vytvářejte fronty, abyste automatizovali opakované zveřejňování evergreenového obsahu bez ručního zásahu.
Omezení Sendible
- Vyžaduje ruční vytváření příspěvků kvůli absenci generování popisků nebo obsahu pomocí umělé inteligence.
- Postrádá pokročilé nástroje pro sledování sociálních sítí, což činí sledování konkurence méně robustním než u některých alternativ.
Ceny Sendible
- Creator: 29 $/měsíc na uživatele
- Traction: 89 $/měsíc
- Scale: 199 $/měsíc
- Pokročilá: 299 $/měsíc
- Enterprise: 750 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sendible
- G2: 4,5/5 (více než 880 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší plánovače Instagramu pro růst sociálních médií
9. SocialPilot (nejlepší pro agentury a malé a střední podniky s omezeným rozpočtem)
Hledáte cenově dostupný, ale výkonný nástroj pro správu sociálních médií? SocialPilot je určen pro agentury, malé podniky a živnostníky, kteří potřebují plánovač s bohatými funkcemi.
Ve srovnání s konkurenty, jako je Hootsuite, nabízí SocialPilot podobné funkce za zlomek ceny. Poskytuje snadno použitelné nástroje pro plánování, analýzu a týmovou spolupráci.
Nejlepší funkce SocialPilot
- Snadno plánujte všechny typy obsahu Instagramu (příspěvky, reels, stories a karusely).
- Vytvářejte poutavé popisky a návrhy hashtagů pomocí AI Pilot.
- Automatizujte plánování prvních komentářů, abyste udrželi popisky čisté a zvýšili dosah.
- Díky knihovně obsahu máte okamžitý přístup k opakovaně použitelným příspěvkům, což vám ušetří čas při tvorbě obsahu.
- Nahrajte až 500 příspěvků najednou pomocí hromadného plánování.
- Analyzujte výkon pomocí pokročilých analytických nástrojů a reportů, včetně white-label brandingu pro agentury.
- Spravujte zprávy a komentáře na Facebooku, Instagramu, LinkedIn a Google Business pomocí Social Inbox.
Omezení SocialPilot
- Žádné automatické publikování na TikTok
- Postrádá pokročilé funkce sociálního naslouchání pro monitorování značky.
- Méně integrací třetích stran ve srovnání s konkurencí, jako je Hootsuite.
Ceny SocialPilot
- Essentials: 30 $/měsíc
- Standard: 50 $/měsíc
- Premium: 100 $/měsíc
- Ultimate: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze SocialPilot
- G2: 4,5/5 (více než 820 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 370 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SocialPilot
Propojení našich účtů a plánování příspěvků je velmi snadné! Implementace byla pro náš tým i uživatele jednoduchá. Týdně publikujeme příspěvky na více než 75 sociálních účtech, takže nástroj, který se snadno používá, je pro nás velmi užitečný.
Propojení našich účtů a plánování příspěvků je velmi snadné! Implementace byla pro náš tým i uživatele jednoduchá. Týdně publikujeme příspěvky na více než 75 sociálních účtech, takže nástroj, který se snadno používá, je pro nás velmi užitečný.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro správu sociálních médií pro agentury
10. Pallyy (nejlepší pro správu sociálních médií zaměřenou na Instagram)
Pokud se vaše strategie sociálních médií silně točí kolem Instagramu, Pallyy je výkonnou, ale cenově dostupnou alternativou k tradičním nástrojům pro správu sociálních médií.
Pallyy, původně vytvořený jako analytický nástroj pro Instagram, se vyvinul v plnohodnotný plánovač sociálních médií s výkonnými funkcemi pro plánování vizuálního obsahu.
Nejlepší funkce Pallyy
- Procházejte jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní s kalendářem obsahu s funkcí drag-and-drop.
- Vytvářejte optimalizované popisky a hashtagy pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
- Prohlédněte si náhled své mřížky Instagramu a uspořádejte příspěvky před publikováním.
- Naplánujte první komentáře a přidejte hashtagy, aniž byste zaplnili popisky.
- Sledujte zapojení, příspěvky a růst konkurence pomocí sledování Instagramu.
- Dostávejte automatické zprávy přímo do své e-mailové schránky (denně, týdně nebo měsíčně).
- Vytvořte si vlastní vstupní stránku s sledovatelnými odkazy pomocí nástroje Bio Link.
Omezení Pallyy
- Nejlepší pro Instagram – analytika pro jiné platformy je méně podrobná.
- Postrádá pokročilé funkce automatizace (např. recyklace příspěvků, návrhy příspěvků generované umělou inteligencí).
- Žádná možnost white labelingu pro agentury, které potřebují vlastní branding.
Ceny Pallyy
- Navždy zdarma
- Prémiový plán: 25 $/měsíc na uživatele
- Týmový plán: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pallyy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (65+ recenzí)
📖 Další informace: Máte potíže se správou interakcí se zákazníky na více platformách? Prozkoumejte tyto nejlepší nástroje CRM pro sociální média, které vám pomohou zefektivnit zapojení, sledovat konverzace a budovat trvalé vztahy.
Další užitečné nástroje
Zde jsou 3 další nástroje, které mohou vylepšit správu obsahu na sociálních médiích a zapojení zákazníků:
- CoSchedule : Pomáhá marketingovým týmům plánovat, organizovat a automatizovat obsah sociálních médií spolu s blogovými příspěvky a e-mailovými kampaněmi prostřednictvím jejich marketingového kalendáře a platformy pro plánování.
- Loomly : Automatizuje publikování, aby pomohla firmám udržet konzistentní online přítomnost. Poskytuje také náhledy obsahu a ukládá nápady na příspěvky.
- eClincher : Nabízí vizuální plánování kalendáře a inteligentní plánování pro optimalizaci času zveřejňování příspěvků spolu s nástrojem pro zapojení uživatelů s automatizací fronty.
🧠 Zajímavost: První fotografie, kterou na Instagramu zveřejnil spoluzakladatel Kevin Systrom v červenci 2010, byla fotografie psa a nohy (patřící jeho přítelkyni Nicole) s popiskem „test“.
Plánujte s ClickUp pro okamžitý růst na Instagramu
Ačkoli aplikace pro plánování příspěvků na Instagramu, o kterých jsme hovořili, mají své jedinečné přednosti, ClickUp vyniká tím, že omezuje přepínání mezi aplikacemi. Uživatelé jsou spokojeni, protože všechny potřebné funkce najdou na jednom místě. A jaký je výsledek?
Zeptejte se Anny Sheltonové, manažerky členských zkušeností na ICPSR, University of Michigan:
Náš tým se stará o vše od grafického designu po prodej, sociální média a akce. Potřebovali jsme nástroj, který by dokázal organizovat práci napříč několika kanály, jako jsou Slack a Jira. Po neúspěchu s jinými produkty jsme objevili ClickUp a už jsme se nikdy neohlédli zpět!
Náš tým se stará o vše od grafického designu po prodej, sociální média a akce. Potřebovali jsme nástroj, který by dokázal organizovat práci napříč několika kanály, jako jsou Slack a Jira. Po neúspěchu s jinými produkty jsme objevili ClickUp a už jsme se nikdy neohlédli zpět!
Díky informacím založeným na umělé inteligenci, vizuálnímu kalendáři obsahu, automatizovaným pracovním postupům a hladké spolupráci týmu ClickUp zjednodušuje plánování, přípravu obsahu a sledování výkonu.
Jste připraveni rychleji rozvíjet svůj účet na Instagramu? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!