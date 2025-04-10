10 nejlepších alternativ a konkurentů DingTalk v roce 2025

Je pondělí ráno a vy si hrajete na digitálního detektiva a snažíte se najít ten důležitý soubor, který sdílela Jane.
Bylo to ve Slacku? V e-mailu? Než se nadějete, strávili jste 30 minut hledáním firemního ekvivalentu svých klíčů.
Ale nejste sami – 83 % znalostních pracovníků spoléhá při týmové komunikaci především na e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací.
Správná platforma pro spolupráci udržuje váš tým v kontaktu, úkoly organizované a vaše duševní zdraví v pořádku. Pokud DingTalk tyto potřeby nesplňuje, jste na správném místě.
Prozkoumejte nejlepší alternativy k DingTalk, které vám pomohou pracovat chytřeji, nikoli tvrději.
A pokud hledáte nástroj, který funguje tak chytře, že vás možná předčí, podívejte se na první jméno na našem seznamu: ClickUp.
⏰ 60sekundové shrnutí
Vyberte si z těchto 10 nejlepších alternativ Dingtalk a zlepšete svou spolupráci!
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Správa projektů a úkolů s integrovanou komunikací
|Asistent s podporou umělé inteligence, přiřaditelné komentáře, dokumenty v reálném čase + chat
|Zdarma, 7–12 $/uživatel/měsíc; Enterprise: na míru; Brain: +7
|Zoom Meetings
|Vysoce kvalitní virtuální týmová spolupráce
|Shrnutí schůzek pomocí AI, breakout rooms, vícejazyčné titulky
|Zdarma, 15,99–21,99 $/uživatel/měsíc
|Microsoft Teams
|Uživatelé Microsoft 365
|Společná úprava dokumentů Office, synchronizace Teams + Outlook, sdílené kanály s klienty
|Zdarma; 4–22 USD/uživatel/měsíc (prostřednictvím plánů Microsoft 365)
|Slack
|Rychlá komunikace + spolupráce
|Kanály, audio/video hovory, souhrny zpráv
|Zdarma, 8,75–15 USD/uživatel/měsíc; Enterprise: na míru
|Rocket. Chat
|Organizace, které kladou důraz na bezpečnost
|Open-source, šifrované zasílání zpráv, omnichannelová podpora
|Zdarma; Pro/Enterprise: Na míru
|Brosix
|Zabezpečené okamžité zasílání obchodních zpráv
|Šifrované P2P zprávy, sdílení obrazovky, interaktivní tabule
|Zdarma, 5–8 $/uživatel/měsíc
|Troop Messenger
|Podrobná kontrola + bezpečná komunikace v týmu
|Hromadné zasílání zpráv, urgentní poznámky, společné kódování
|2,5–24 $/uživatel/měsíc
|Flock
|Jednoduchá komunikace pro malé a střední podniky
|Veřejné/soukromé kanály, videohovory, přístup externích hostů
|Zdarma, 6 $/uživatel/měsíc; Enterprise: na míru
|Trello
|Vizuální řízení produktivity
|Tabule s funkcí drag-and-drop, automatizace (Butler), více režimů zobrazení
|Zdarma, 5–10 $/uživatel/měsíc; Enterprise: na míru
|Lark
|All-in-one sada pro zvýšení produktivity
|Zprávy v reálném čase, dokumenty pro spolupráci, automatický přepis + překlad
|Zdarma, 12 $/uživatel/měsíc; Enterprise: na míru
Co je DingTalk?
DingTalk je platforma pro spolupráci vyvinutá skupinou Alibaba Group, která usnadňuje mobilní a obchodní komunikaci. Kombinuje obchodní zasílání zpráv, videokonference, správu úkolů a další nástroje pro zvýšení produktivity v jedné platformě.
Je navržen tak, aby zjednodušil mobilní komunikaci mezi týmy, což z něj činí oblíbenou volbu pro firmy, které chtějí zlepšit svou interní komunikaci. Ačkoli je populární v Asii, mnoho globálních týmů hledá jeho alternativy kvůli omezeným mezinárodním funkcím a umístění serverů.
🧠 Zajímavost: DingTalk zaznamenal nárůst počtu uživatelů během nárůstu práce na dálku na začátku roku 2020 a během několika následujících let dosáhl uživatelské základny 700 milionů.
Co byste měli hledat v alternativě k Dingtalk?
Jste tedy připraveni zbavit se omezení a najít platformu pro spolupráci, která vyhovuje vašemu týmu. Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit:
- Snadná komunikace: Efektivní komunikace v týmu je základem každého úspěšného podnikání. Hledejte funkce, jako jsou instant messaging, skupinové chaty a videohovory, které usnadňují mobilní komunikaci a podporují okamžitou hlasovou komunikaci.
- Efektivní spolupráce: Dobrá platforma by měla poskytovat spolehlivé nástroje pro spolupráci, jako je sdílení souborů, správa úkolů a sdílení obrazovky.
- Silné zabezpečení: Nikdo nechce, aby se tajemství jeho společnosti dostala na veřejnost jako v reality show. Upřednostněte komplexní šifrování hlasových a videohovorů spolu s bezpečným zasíláním zpráv a ochranou obchodních dat.
- Robustní správa projektů: Vaše komunikační platforma by měla pomáhat spravovat úkoly, organizovat dokumenty a udržovat projekty na správné cestě.
- Hladká integrace: Potřebujete platformu, která se snadno propojí s dalšími nezbytnými obchodními nástroji, jako je CRM nebo kalendář.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Nikdo nemá čas rozluštit platformu, která vypadá, jako by ji navrhoval raketový vědec. Měla by být intuitivní, aby ji váš tým mohl používat bez doktorátu z softwarového inženýrství.
💡 Tip pro profesionály: Než si vyberete platformu, vytvořte šablonu komunikačního plánu, ve které nastíníte potřeby svého týmu a požadavky na strategii spolupráce. To vám pomůže sjednotit názory a vybrat nejúčinnější nástroj, který práci podporuje, a ne ji brzdí.
10 nejlepších alternativ k Dingtalk
Nyní, když víte, co hledat, pojďme se pustit do zábavné části a najít nástroj pro spolupráci, který vám bude vyhovovat!
1. ClickUp (nejlepší pro spolupráci na projektech a správu úkolů s integrovanými komunikačními nástroji)
Nesporným šampiónem v oblasti sjednocených pracovních prostorů je ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací. Udržuje vaši komunikaci, úkoly a dokumenty dokonale synchronizované.
Pomocí ClickUp Chat můžete propojit konverzace s vašimi projekty, úkoly a dokumenty, abyste nikdy nemuseli žádat: „Můžete mi ten odkaz poslat znovu?“ Jediným kliknutím můžete zpráva vytvořit úkoly a dokonce přiřadit akční položky pro rychlé sledování, aniž byste museli opustit kanál nebo okno DM.
Potřebujete někoho zapojit do konkrétního úkolu nebo upozornit na důležitou aktualizaci a ujistit se, že o ní ví? Stačí napsat komentář a přiřadit jej dané osobě pomocí funkce ClickUp Assigned Comments.
Rozlučte se s lepícími poznámkami a tabulkami pro správu úkolů. ClickUp Tasks vám umožní rozdělit všechny vaše velké projekty na zvládnutelné kroky pomocí přizpůsobitelných seznamů úkolů, sledování pokroku a termínů.
Můžete také přidávat popisy úkolů, sdílet odkazy a další podrobnosti v uživatelských polích a k úkolům připojovat relevantní dokumenty. Nyní máte vše, co souvisí s daným úkolem, přesně tam, kde to potřebujete.
Když nastane čas na brainstorming, ClickUp Whiteboards a ClickUp Mind Maps vám poskytnou digitální plátno pro skicování nápadů. Tyto funkce můžete využít ke společnému navrhování vizuálních tabulek, akčních plánů a dalších věcí v reálném čase.
Vytvářejte, sdílejte a spolupracujte na dokumentech pomocí ClickUp Docs. Díky funkci Live Collaboration Detection od ClickUp uvidíte, kdy kolegové upravují obsah nebo přidávají komentáře.
V situacích, kdy slova nestačí, vám ClickUp Clips umožní nahrávat obrazovku s hlasovým komentářem. Jsou ideální pro sdílení rychlých návodů nebo vysvětlování složitých pojmů.
A tady je skutečná revoluční novinka: ClickUp Brain, váš pracovní asistent poháněný umělou inteligencí. Použijte jej k psaní zpráv, shrnování dlouhých dokumentů nebo vlákna aktivit a propojení konverzací a úkolů, u kterých jste si ani neuvědomili, že spolu souvisejí.
Je toho hodně, co? Nevadí, pokud nechcete objevovat Ameriku. Stačí si vybrat šablonu z knihovny šablon ClickUp, přizpůsobit ji svým potřebám a máte hotovo.
Například šablona ClickUp Communications Plan Whiteboard Template pomáhá zjednodušit zasílání zpráv a zajišťuje, že všichni zúčastnění dostanou správné informace ve správný čas.
Zde je přehled toho, co s ním můžete dělat:
- Informujte své zaměstnance a vedení o důležitých novinkách.
- Nastavte cíle a klíčová sdělení pro jasnost a konzistentnost.
- Pro lepší komunikaci využívejte firemní e-maily, instant messaging a schůzky.
- Nastavte frekvenci komunikace, aby byli všichni informováni.
Tato šablona vám umožní zachovat transparentnost, omezit nedorozumění a vytvořit mezifunkční tým.
Předpokládejme, že hledáte podrobnější šablonu pro týmovou spolupráci, která vám pomůže definovat role, stanovit harmonogram schůzek a umožní pravidelné kontroly. V takovém případě je pro vás šablona ClickUp Team Communication and Meeting Matrix jako stvořená!
Nejlepší funkce ClickUp
- Přidávejte komentáře, @zmíňujte kolegy a získejte okamžité schválení bez nekonečných e-mailových řetězců.
- Chatujte s kolegy, aniž byste museli opustit ClickUp nebo se topit v mnoha záložkách a nástrojích.
- Nahrávejte svou obrazovku (s komentářem!) a vysvětlujte složité myšlenky vizuálně namísto psaní dlouhých zpráv.
- Snadno vytvářejte, přiřazujte a sledujte úkoly pomocí pokročilých funkcí správy úkolů ClickUp.
- Vytvářejte obsah, brainstormujte nápady a extrahujte podrobnosti o svých úkolech a dokumentech v ClickUp pomocí integrované umělé inteligence.
- Integrujte všechny své platformy, jako jsou Google Sheets, CRM a více než 1 000 aplikací, do jediného pracovního prostoru pomocí ClickUp Integrations.
Omezení ClickUp
- Počáteční náročnost pro nové uživatele
- ClickUp Brain je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Od zavedení ClickUp se naše celková produktivita výrazně zvýšila. V současné době máme více než 50 uživatelů na 5 kontinentech, kteří spolupracují na velmi detailních projektech. Díky tomu jsme mohli výrazně zkrátit dodací lhůty projektů.
Od zavedení ClickUp se naše celková produktivita výrazně zvýšila. V současné době máme více než 50 uživatelů na 5 kontinentech, kteří spolupracují na velmi detailních projektech. Díky tomu jsme mohli výrazně zkrátit dodací lhůty projektů.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
2. Zoom Meetings (nejlepší pro vysoce kvalitní virtuální spolupráci týmů)
Zatímco v roce 2020 všichni spěchali s aktivací okamžitého videochatu, Zoom si udržel náskok tím, že se z jednoduchého nástroje pro schůzky proměnil v plnohodnotnou platformu pro spolupráci.
Jeho AI Companion si dělá poznámky, takže vy nemusíte, a díky HD kvalitě budete vypadat dobře i v pondělí ráno. Zoom ovládl umění virtuálně spojovat týmy.
Nejlepší funkce Zoom Meetings
- Automatizujte shrnutí schůzek, akční položky a programy jednání.
- Organizujte diskuse v menších skupinách v rámci větších schůzek.
- Spolupracujte na obsahu pomocí diskusí v reálném čase a whiteboardingu.
- Získejte přístup k vícejazyčným titulkům pro globální týmy.
Omezení Zoom Meetings
- V prostředí s nízkou šířkou pásma může být kvalita videa a zvuku snížena.
- Živé titulky zatím nejsou zcela efektivní.
Ceny Zoom Meetings
- Základní: Navždy zdarma
- Výhoda: 15,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 21,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoom Meetings
- G2: 4,5/5 (více než 56 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: Osobní schůzky klesly z 63 % v roce 2019 na 33 % v roce 2021, protože díky demografickým změnám v pracovní síle stále více lidí přešlo na audio a video hovory.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony interaktivní tabule pro Zoom a ClickUp
3. Microsoft Teams (nejlepší pro uživatele Microsoft 365)
Kdyby Microsoft Office měl sociální síť, byla by to Teams. Zatímco jiné platformy se integrují s vašimi oblíbenými nástroji, Teams se zrodil v rodině Microsoftu – a je to vidět. Představte si ho jako centrální uzel, kde se spojují všechny vaše aplikace Microsoft 365, aby zlepšily spolupráci na pracovišti.
Ať už spolupracujete na prezentaci v PowerPointu nebo plánujete schůzky v Outlooku, díky této hladce integrované platformě pro zasílání zpráv budete mít pocit, že se vše odehrává v jednom pracovním prostoru.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Společně upravujte dokumenty přímo v Teams s živými aktualizacemi.
- Využijte integrované nástroje, jako jsou PowerPoint Live, Microsoft Whiteboard a poznámky generované umělou inteligencí.
- Spolupracujte s externími klienty a partnery ve sdílených komunikačních kanálech.
- Hladká synchronizace s Outlookem, SharePointem a OneDrive pro plně sjednocený pracovní postup.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Chybí vestavěné skupinové kalendáře a distribuční seznamy.
- Při velkých schůzkách může docházet ke zpomalení výkonu.
Ceny Microsoft Teams
- Navždy zdarma
- Microsoft 365 Personal: 9,99 $/měsíc
- Microsoft 365 Family: 12,99 $/měsíc
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (více než 15 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams
Celkově se mi Teams líbí! Moc se mi zamlouvá způsob, jakým jsou chaty organizovány, se zprávami a soubory seskupenými dohromady, a také to, že jsou k dispozici různé týmy, díky nimž je zasílání zpráv přehlednější. Přál bych si, aby byla k dispozici pokročilejší funkce vyhledávání. Například jako v Outlooku – vyhledávání podle data, jmen, přesných nebo nepřesných slov atd.
Celkově se mi Teams líbí! Moc se mi zamlouvá způsob, jakým jsou chaty organizovány, se zprávami a soubory seskupenými dohromady, a také to, že jsou k dispozici různé týmy, díky nimž je zasílání zpráv přehlednější. Přál bych si, aby byla k dispozici pokročilejší funkce vyhledávání. Například jako v Outlooku – vyhledávání podle data, jmen, přesných nebo nepřesných slov atd.
4. Slack (nejlepší pro rychlou komunikaci a spolupráci)
Pamatujete si instant messaging z počátku 21. století? Slack je podobný, ale lepší. Proměnil chat v legitimní pracovní nástroj, díky čemuž se stal jednou z nejpopulárnějších alternativ e-mailu.
Díky kanálům pro každé možné téma (ano, včetně toho #náhodného kanálu, kde lidé sdílejí kočičí memy) Slack zvládl umění udržovat konverzace organizované a zároveň zábavné.
Nejlepší funkce Slacku
- Organizujte diskuse podle projektu, týmu nebo tématu pomocí veřejných a soukromých kanálů.
- Bezpečně spolupracujte s externími partnery ve sdílených kanálech.
- Získejte automatické souhrny aktivity kanálu.
- Přejděte k rychlým audio nebo video hovorům nebo sdílejte nahrané zprávy.
Omezení aplikace Slack
- Po dosažení limitu 10 000 zpráv v bezplatném tarifu budou starší zprávy nedostupné.
- Neustálý tok zpráv může být zdrcující.
📮ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což ztěžuje pozdější vyhledávání informací.
Díky integrovanému řešení, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatové vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, takže vaše konverzace zůstávají v kontextu a jsou snadno dostupné.
Ceny Slacku
- Navždy zdarma
- Pro plán: 8,75 $ měsíčně na uživatele
- Plán Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Plán Enterprise Drid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 500 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony Slack pro zlepšení vašeho pracovního postupu
5. Rocket. Chat (nejlepší pro organizace, které kladou důraz na bezpečnost)
Tato open-source platforma pro zasílání zpráv, vytvořená pro organizace, které berou bezpečnost svých dat stejně vážně jako svou ranní kávu, vám poskytuje všechny komunikační nástroje, které potřebujete, a zároveň zajišťuje bezpečnost vašich konverzací.
Rocket.Chat kombinuje chat v reálném čase, VoIP hovory, videokonference a omnichannelovou komunikaci s podnikovou úrovní zabezpečení.
Nejlepší funkce Rocket. Chat
- Komunikujte prostřednictvím chatu, hlasových a videohovorů a zajistěte si snadnou spolupráci odkudkoli.
- Vytvářejte veřejné nebo soukromé kanály a organizujte diskuse podle projektu nebo tématu.
- Integrujte interakce se zákazníky přes WhatsApp, live chat, SMS a další.
- Upravujte pracovní postupy, přidávejte integrace nebo vyvíjejte vlastní aplikace pro přizpůsobené funkce.
Omezení Rocket. Chat
- Rozsáhlé přizpůsobení může vyžadovat čas a technické znalosti.
- Rozhraní může působit méně intuitivně než jiné platformy pro spolupráci.
Ceny Rocket. Chat
- Starter: Navždy zdarma
- Výhoda: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rocket. Chat
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rocket. Chat
Rocket. chat byl na začátku pandemie opravdu skvělý, nasadil jsem ho pro tým 20 lidí a díky němu byla práce z domova mnohem snesitelnější. Od té doby došlo k masivnímu tlaku na zavedení prémiových funkcí, které byly od otravných až po téměř nepřijatelné.
Rocket. chat byl na začátku pandemie opravdu skvělý, nasadil jsem ho pro tým 20 lidí a díky němu byla práce z domova mnohem snesitelnější. Od té doby došlo k masivnímu tlaku na zavedení prémiových funkcí, které byly od otravných až po téměř nepřijatelné.
6. Brosix (nejlepší pro bezpečné okamžité zasílání obchodních zpráv)
Brosix je soukromý, šifrovaný software pro interní komunikaci vytvořený pro firmy, které upřednostňují bezpečnou a efektivní komunikaci. Speciální soukromá síť zajišťuje, že všechny interní konverzace, přenosy souborů a videohovory zůstávají chráněny před vnějšími hrozbami.
Brosix je navržen pro odvětví, která vyžadují přísné zabezpečení dat, jako jsou finance, zdravotnictví a IT. Eliminuje rizika nezabezpečených aplikací pro zasílání zpráv a usnadňuje spolupráci prostřednictvím chatovacích místností, sdílení obrazovky a interaktivních tabulek.
Nejlepší funkce Brosix
- Zajistěte bezpečnost interní komunikace pomocí šifrování typu end-to-end a kontrolovaného přístupu uživatelů.
- Využijte rychlé a bezpečné zasílání zpráv, hlasové a videohovory pro produktivní týmovou práci.
- Sdílejte velké soubory rychle a bezpečně díky automatické kompresi a přenosu peer-to-peer.
- Brainstormujte a vizualizujte nápady během konverzací pro lepší spolupráci.
Omezení Brosix
- Aktualizace mohou způsobit určité narušení rozhraní.
- Bezplatná verze umožňuje pouze tři uživatele.
Ceny Brosix
- Startup: Navždy zdarma
- Podnikání: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Brosix
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
7. Troop Messenger (nejlepší pro detailní kontrolu a efektivní komunikaci)
Troop Messenger je komunikační a kolaborační platforma s bohatými funkcemi, která vám poskytuje rozsáhlou kontrolu nad spoluprací ve vašem pracovním prostoru.
Od individuálních zpráv a skupinových chatů po audio a video hovory, sdílení souborů a dokonce i pokročilé funkce, jako jsou úryvky kódu a sledování polohy, Troop Messenger si klade za cíl pokrýt všechny vaše komunikační potřeby.
Nejlepší funkce aplikace Troop Messenger
- Pomocí funkce Forkout můžete odesílat zprávy nebo přílohy velkému počtu uživatelů nebo skupin současně.
- Použijte Jointly Code Editor pro spolupráci při programování v reálném čase během audio/video hovorů.
- Odesílejte urgentní zprávy, které se zobrazují jako poznámky na obrazovkách uživatelů se zvukovými upozorněními.
Omezení aplikace Troop Messenger
- Má strmou křivku učení
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou snížit intuitivnost rozhraní.
Ceny Troop Messenger
- 7denní bezplatná zkušební verze
- Premium: 2,5 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 5 $/měsíc na uživatele
- Superior: 9 $/měsíc na uživatele
- TM Monitor: 24 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Troop Messenger
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Troop Messenger
Upřímně si myslím, že týmy, které používají Troop Messenger jako svůj oficiální komunikační nástroj, jsou rozhodně nadané. Tento nástroj podporuje týmovou práci a komunikaci. K tomuto nástroji má přístup kdokoli, i když má méně technických znalostí.
Upřímně si myslím, že týmy, které používají Troop Messenger jako svůj oficiální komunikační nástroj, jsou rozhodně nadané. Tento nástroj podporuje týmovou práci a komunikaci. K tomuto nástroji má přístup kdokoli, i když má méně technických znalostí.
8. Flock (nejlepší pro zjednodušenou komunikaci v malých a středních týmech)
Pokud jste nový tým, vybudování silné interní (i externí!) komunikace vyžaduje čas. Flock vám však pomůže tento problém vyřešit. Jedná se o nástroj pro spolupráci malých podniků, který slouží k organizaci diskusí a pracovních postupů a zároveň snižuje komunikační zátěž.
Flock udržuje konverzace strukturované a přístupné, což týmům usnadňuje udržovat soulad a produktivitu. Jeho intuitivní rozhraní zajišťuje, že i uživatelé bez technických znalostí mohou platformu snadno ovládat a přijmout.
Nejlepší funkce Flock
- Organizujte konverzace ve veřejných nebo soukromých kanálech.
- Provádějte videokonference nebo hlasové konference přímo v aplikaci.
- Pozvěte externí zainteresované strany nebo klienty do konkrétních kanálů.
- Rychle vyhledávejte zprávy, soubory nebo odkazy pomocí výkonné vyhledávací funkce.
Omezení Flock
- Chybí pokročilé funkce pro správu projektů.
- Chybějící vlákna konverzací ztěžují sledování diskusí.
Ceny Flock
- Starter: Navždy zdarma
- Podnik: Ceny na míru
- Výhoda: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Flock
- G2: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
9. Trello (nejlepší pro vizuální správu produktivity)
Pokud rádi organizujete projekty vizuálně, Trello vám to usnadní a zpříjemní pomocí tabulek, seznamů a karet, které týmům pomáhají sledovat projekty, přidělovat úkoly a snadno spolupracovat.
Ať už plánujete uvedení produktu na trh, spravujete práci klientů nebo jen kontrolujete své každodenní úkoly, intuitivní design Trello zajistí, že všichni budou vědět, co se děje – bez nutnosti používat nepřehledné tabulky!
Nejlepší funkce Trello
- Organizujte projekty vizuálně pomocí systému drag-and-drop, který udržuje úkoly v pohybu.
- Použijte Butler k automatizaci pracovních postupů a zvýšení efektivity.
- Přizpůsobte si Trello pomocí integrací jako Slack, Google Drive a Jira.
- Pomocí zobrazení Kalendář, Časová osa a Dashboard můžete vizualizovat pokrok různými způsoby.
Omezení Trello
- Bezplatný tarif umožňuje pouze 10 spolupracovníků.
- Chybí vestavěné Ganttovy diagramy nebo správa zdrojů.
Ceny Trello
- Navždy zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello
Trello se mi opravdu líbí, protože se s ním snadno pracuje v týmu a také mi umožňuje rychle organizovat moje projekty. Je snadné ho implementovat, neměl jsem s ním žádné potíže a používám ho často.
Trello se mi opravdu líbí, protože se s ním snadno pracuje v týmu a umožňuje mi rychle organizovat moje projekty. Je snadné ho implementovat, neměl jsem s ním žádné potíže a používám ho často.
10. Lark (nejlepší pro komplexní řešení produktivity)
Lark je nová platforma pro komunikaci se zákazníky, která nabízí videokonference, spolupráci na dokumentech a správu projektů v jediném intuitivním prostoru. Rozlučte se s přetížením aplikacemi a přivítejte snadnou týmovou práci!
Ať už plánujete schůzky, spolupracujete na souborech nebo chatujete v reálném čase, Lark udržuje vše organizované, takže se váš tým může soustředit na to, co je důležité – na dokončení úkolů. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje snadnou interakci mezi členy týmu.
Nejlepší funkce Lark
- Udržujte plynulý tok konverzací pomocí chatů v reálném čase, sdílení souborů a diskusních vláken.
- Pomocí kalendáře Lark můžete plánovat schůzky přímo z chatů nebo dokumentů.
- Pořádejte schůzky se sdílením obrazovky, automatickým přepisem a překladem v reálném čase.
- Společně upravujte dokumenty, sledujte změny a spravujte oprávnění – vše na jednom místě.
Omezení aplikace Lark
- Někteří uživatelé hlásí neuspokojivou zákaznickou podporu.
- Rozhraní může být někdy pomalé.
Ceny Lark
- Starter: Navždy zdarma
- Výhoda: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lark
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
Jednotná spolupráce pro moderní týmy
Nástroje pro spolupráci fungují nejlépe, když jsou v souladu se strategiemi spolupráce vašeho týmu. A tyto alternativy k DingTalk? Jsou to ty nejlepší z nejlepších a nabízejí výkonné funkce, které DingTalk možná postrádá.
Pokud však hledáte dokonalé řešení pro spolupráci, ClickUp je vaší jedinou volbou. Díky správě úkolů, dokumentům, tabulkám a podpoře umělé inteligence v jedné elegantní platformě máte k dispozici vše, co potřebujete k vytváření, propojování a zvládání svých projektů.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!