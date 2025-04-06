Apple Notes vs. Evernote: Která aplikace pro pořizování poznámek je lepší?

Nevíte si rady, zda pro pořizování poznámek zvolit Apple Notes nebo Evernote? To je běžné dilema. Ať už si zapisujete rychlé nápady, ukládáte odkazy na webové stránky nebo organizujete svůj život v přehledně strukturovaných poznámkových blocích, výběr správné aplikace pro pořizování poznámek může rozhodnout o vaší produktivitě.
Apple Notes je jako doma, pokud jste hluboko v ekosystému Apple, ale Evernote je již dlouho volbou pro pokročilé uživatele, kteří potřebují bohatou funkci pro pořizování poznámek napříč více platformami.
Která z nich tedy vlastně vyhrává? Rozebereme rozdíly v synchronizaci, organizaci poznámek, webových výstřižcích a cenách, abyste mohli přestat přemýšlet a začít si dělat poznámky.
Pokud vám ani jedna z nich nevyhovuje, vydržte až do konce – představíme vám ClickUp a jeho výjimečný nástroj AI Notetaker, překvapivě výkonnou alternativu, kterou jste možná ještě nezvažovali.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled Apple Notes vs. Evernote:
|Apple Notes je nejlepší pro:
|Evernote je nejlepší pro:
|Ti, kteří jsou hluboce zapojeni do ekosystému Apple (iPhony, iPady, Macy)
|Ti, kteří používají více operačních systémů (Windows, Android, macOS, iOS)
|Základní potřeby spolupráce, jako je sdílení seznamů a jednoduchých poznámek s ostatními uživateli Apple
|Malé týmy, které potřebují pokročilé funkce pro spolupráci, jako jsou sdílené prostory, centralizovaná správa a řízení úkolů.
|Lidé, kteří preferují čisté, přehledné rozhraní a základní funkce pro pořizování poznámek
|Lidé, kteří vyžadují pokročilé funkce, jako je web clipping a odesílání e-mailem
Co je Apple Notes?
Apple Notes je bezplatná, předinstalovaná aplikace pro pořizování poznámek od společnosti Apple Inc. Umožňuje uživatelům vytvářet, organizovat a spravovat poznámky na všech svých zařízeních Apple.
Zpočátku se jednalo o jednoduchý textový editor pro zaznamenávání náhodných myšlenek a připomínek. S uvedením iOS 9 v roce 2015 se vyvinul v plnohodnotnou aplikaci pro poznámky. Ta zahrnovala formátování bohatého textu, podporu Apple Pencil a možnosti sdílení.
Dnes vám umožňuje vkládat fotografie a videa, barevně označovat text, převádět hlasové poznámky (do Siri) na psaný text, rozpoznávat rukopis (v iPadOS) a dokonce generovat grafy z rovnic.
🧠 Zajímavost: Apple Notes používal skeuomorfní design – napodoboval vzhled fyzického poznámkového bloku, včetně známého žlutého linkovaného papíru. Teprve v roce 2013, s iOS 7, přešel k čistému, minimalistickému vzhledu, který známe dnes.
Funkce Apple Notes
Apple Notes má za sebou dlouhou cestu jako jedna z prvních aplikací pro pořizování poznámek s 18letou historií. Má spoustu velmi užitečných funkcí, díky kterým je organizování poznámek intuitivní. Podívejme se na ty nejdůležitější:
Funkce č. 1: Chytré složky pro inteligentní organizaci
Apple Notes v zásadě funguje na systému organizace založeném na složkách. Získáte ale také řadu dalších funkcí, jako jsou značky napříč složkami, klíčová slova a třídění, které vašim složkám dodávají kontext.
Funkce Apple Smart Folders vám umožňuje nastavit filtr, takže všechny relevantní poznámky, které tomuto filtru odpovídají, se do něj automaticky třídí. Řekněme, že máte složku s názvem „Recepty“ a přidáte do ní tagy #pečivo, #předkrmy a #hlavníchod. Kdykoli přidáte tyto tagy k poznámce, bude tato poznámka přesunuta do složky „Recepty“.
Funkce č. 2: Integrace s zařízeními Apple
Stejně jako ostatní produkty a služby Apple se i Apple Notes hladce integruje do ekosystému Apple.
Například můžete své poznámky nadiktovat Siri, která je poté převede na text. Můžete také ukládat nahrávky hovorů jako zvukové soubory do aplikace Poznámky, abyste k nim měli snadný přístup. Další funkcí je použití sdíleného listu z téměř jakékoli aplikace k odeslání obsahu do Poznámek, ať už se jedná o fotografii, dokument nebo dokonce polohu z Map.
Funkce č. 3: Možnosti sdílení poznámek
Apple Notes má robustní sadu funkcí pro spolupráci. Patří mezi ně oprávnění, úpravy v reálném čase a sledování aktivit – v podstatě to, co byste dostali v základním nástroji pro správu dokumentů.
Poznámky můžete sdílet prostřednictvím zpráv, e-mailů nebo odkazů a pozvat až 100 spolupracovníků na jednu poznámku. K dispozici jsou také dvě úrovně oprávnění: „může provádět změny“ a „pouze pro prohlížení“.
Poznámka: Ačkoli můžete poznámky převést do formátu Word Docs nebo PDF, nelze je sdílet online pomocí veřejného odkazu.
Funkce č. 4: Apple Intelligence
Apple vylepšil svou aplikaci Notes o funkci Writing Tools. S její pomocí můžete:
- Korektura textu a oprava gramatických a pravopisných chyb
- Upravte tón svého psaní tak, aby vyhovoval různým kontextům.
- Analyzujte dlouhé poznámky a vytvořte stručné shrnutí nebo body
- Převádějte nestrukturovaný text do přehledných tabulek pro lepší organizaci.
- Vytvářejte obrázky přímo z textu ve svých poznámkách
Ceny Apple Notes
- Bezplatné použití (Poznámka: Apple Notes využívá úložiště iCloud. Získáte 5 GB zdarma, ale další prostor vyžaduje měsíční předplatné, které začíná na 0,99 $ za 50 GB).
🧠 Zajímavost: První lepící poznámkový lístek byl vynalezen v roce 1974 náhodou, když se vědec společnosti 3M Spencer Silver pokoušel vytvořit super silné lepidlo. Je zábavné, že digitální aplikace pro pořizování poznámek, jako je Apple Notes, jsou vlastně jen virtuální verzí lepících poznámkových lístků.
Co je Evernote?
Evernote, spuštěný v roce 2008, vám umožňuje vytvářet a ukládat různé typy poznámek, včetně textu, obrázků, zvukových nahrávek a naskenovaných dokumentů.
Jedním z hlavních důvodů jeho popularity je, že je známý svou kompatibilitou napříč platformami a podporuje řadu operačních systémů a zařízení. Mobilní a webové aplikace jsou bohaté na funkce, což z Evernote dělá skvělou volbu pro uživatele, kteří nejsou vázáni na konkrétní platformu.
Funkce Evernote
Evernote aktivně pracuje na vylepšování funkcí své platformy a jen v roce 2024 vydal přes 100 aktualizací. Pojďme se nyní podívat na některé z jeho nejlepších funkcí.
Funkce č. 1: Složky pro organizaci
Evernote využívá strukturální, hierarchický přístup k organizaci. Máte tedy k dispozici složky (nebo Notebook Stacks ve světě Evernote), filtry a možnosti značkování, abyste mohli organizovat své poznámky a seskupovat související poznámky. Ale to není vše – poznámky můžete také propojit s událostmi v kalendáři.
To znamená, že pokaždé, když propojíte poznámku, všechny podrobnosti události, jako je datum, čas atd., se automaticky přidají do nové poznámky (a aktualizují se, pokud je událost přeplánována).
Domovskou obrazovku Evenote lze také přizpůsobit tak, aby obsahovala řadu widgetů – připnuté poznámky, šablony pro psaní poznámek, uložené vyhledávání, poznámkové bloky a další – takže můžete snadno najít informace.
🧠 Zajímavost: Leonardo Da Vinci proslul tím, že psal své poznámky „zrcadlovým písmem“ a zapisoval své myšlenky pozpátku, aby je mohl číst pouze on sám. Možná to byl jeho způsob šifrování textu, aby uchoval své myšlenky v tajnosti.
Funkce č. 2: Zkušenosti s pořizováním poznámek
Evernote pokrývá všechny základní funkce, včetně úpravy formátovaného textu, podpory ručního psaní pro zařízení s dotykovým displejem, integrace multimédií a dokonce i optického rozpoznávání znaků (OCR), které rozpoznává text v obrázcích a naskenovaných dokumentech.
Obsahuje také integraci prohlížeče web clipper, která vám umožňuje kopírovat a ukládat text z webových stránek. Web clipper je velmi přesný, zahrnuje všechny odkazy a dokonce co nejvěrněji kopíruje formátování webové stránky.
Je to skvělý způsob, jak vytvořit digitální archiv svého výzkumu. Scratch Pad (verze funkce Quick Capture z Apple Notes od Evernote) vám umožňuje zaznamenat si momenty „pro případ“.
Je to však dočasné. Musíte to převést na poznámku a existuje také omezení počtu znaků (600 znaků). A podporuje pouze prostý text.
Funkce č. 3: Funkce pro týmovou spolupráci
Můžete sdílet jednotlivé poznámky nebo celé poznámkové bloky s ostatními a udělit jim různé úrovně přístupu (prohlížení nebo úpravy).
Ačkoli Evernote nepodporuje ochranu heslem pro jednotlivé poznámkové bloky nebo poznámky Evernote, můžete bloky textu šifrovat pomocí hesla, což je skvělé pro týmy, které pracují s citlivými údaji.
Evernote nabízí speciální plán „Evernote Teams“ určený pro firmy a organizace. Ten zahrnuje „sdílené prostory“ pro ukládání sdílených informací, přístupová oprávnění pro různé členy týmu a dokonce i možnosti komentování a úprav v reálném čase pro spolupráci v týmu.
Evernote se také integruje s dalšími oblíbenými nástroji pro spolupráci, jako jsou Slack a Gmail, takže můžete své konverzace ve Slacku a e-maily převést na poznámky pouhým kliknutím.
Funkce č. 4: Evernote AI
Evernote má dvě funkce AI: Vyhledávání a Úpravy. První z nich vám umožňuje vyhledávat informace z vašich poznámek, takže je nemusíte procházet ručně. Je k dispozici ve všech tarifech (včetně bezplatného), ale musíte se rozhodnout pro vyhledávání založené na AI.
Ve výchozím nastavení funguje vyhledávací funkce v režimu standardního vyhledávání. Chcete-li aktivovat „vyhledávání založené na umělé inteligenci“, klikněte na přepínač „AI-Powered“ umístěný nad vyhledávacím polem. To vám umožní kontrolovat vaše poznámky (a data), protože Evernote sdílí některé z těchto informací s API třetích stran, jako je OpenAI.
Druhá aplikace vám umožňuje manipulovat s textem. Můžete vytvářet shrnutí, opravovat překlepy a měnit tón hlasu. Může také psát úvody, závěry a nadpisy na základě obsahu poznámek.
Ceny Evernote
- Bezplatný tarif
- Osobní: 14,99 $ za uživatele a měsíc
- Professional: 17,99 $ za uživatele a měsíc
- Týmy: 24,99 $ za uživatele a měsíc
- Podnikové: Individuální ceny
Apple Notes vs. Evernote: Porovnání funkcí
Nyní se podíváme na srovnání Evernote a Apple Notes, abychom vám pomohli určit, který nástroj nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Pro začátek zde máme tabulku shrnující jejich funkce:
|Funkce
|Apple Notes
|Evernote
|Organizace
|Složky, štítky, inteligentní složky
|Složky poznámek, štítky
|Spolupráce
|Základní sdílení s přístupem pouze pro prohlížení nebo úpravy, úpravy v reálném čase, historie aktivit
|Spolupráce v reálném čase se sdílenými poznámkovými bloky a prostory
|Funkce pro týmy
|Žádné
|Sdílené prostory, centralizovaná správa, vlastnictví dat společností
|Pokročilé funkce
|Hlasové poznámky, přepisy, poznámky chráněné heslem, generování obrázků
|Hlasové poznámky, webový clipper, základní správa úkolů
|AI
|Úpravy
|Vyhledávání a úpravy
|Integrace
|S produkty Apple
|Více než 1000 integrací, pokud započítáte i Zapier.
|Cenový model
|Zdarma
|Na základě předplatného
Funkce č. 1: Zkušenosti s pořizováním poznámek
Obě platformy k tomu přistupují odlišně.
Apple Notes je jednoduchá aplikace, která je ideální pro uživatele, kteří ocení přímočarou funkčnost a hladkou integraci do ekosystému Apple. Její intuitivní rozhraní minimalizuje složitost a umožňuje jak rychlé pořizování poznámek, tak základní organizaci pomocí složek a štítků.
Evernote posouvá laťku o něco výš díky sofistikovanější organizační struktuře určené pro uživatele, kteří spravují velké množství poznámek Evernote v rámci různých projektů nebo témat.
Jistě, naučit se ji používat je trochu náročnější, ale díky pokročilým vyhledávacím funkcím, včetně OCR, to stojí za to.
🏆 Vítěz: Remíza. Pokud dáváte přednost jednoduchosti a jste zapojeni do ekosystému Apple, měla by být vaší volbou nenáročná aplikace Apple Notes. Pokud hledáte komplexnější a pokročilejší nastavení, je pro vás ideální volbou Evernote.
Funkce č. 2: Kompatibilita mezi platformami
Apple Notes udržuje věci pevně integrované v ekosystému Apple – iPhone, iPad a Mac. Přestože je přístup k webu k dispozici prostřednictvím iCloud, není tak robustní jako nativní aplikace.
Naopak Evernote využívá multiplatformní přístup a nabízí specializované aplikace pro iOS, Android, macOS, Windows a velmi šikovnou platformu pro prohlížeče. Ačkoli se uživatelská zkušenost může mezi platformami mírně lišit, stojí to za to kvůli flexibilitě přístupu k importovaným poznámkám prakticky z jakéhokoli zařízení.
🏆 Vítěz: Evernote. Vzhledem k tomu, že Apple Notes není snadno přístupný na žádném jiném operačním systému než na vlastním systému Apple, je Evernote jasným vítězem.
Funkce č. 3: Funkce pro spolupráci
Apple Notes poskytuje základní spolupráci prostřednictvím sdílených poznámek. Můžete pozvat ostatní, aby si poznámku prohlédli nebo upravili, což je vhodné pro jednoduché společné pořizování poznámek v rámci ekosystému Apple.
Chybí mu však pokročilé funkce, jako jsou sdílené pracovní prostory, podrobná oprávnění nebo robustní delegování úkolů.
Evernote vám nabízí komplexnější funkce pro spolupráci. Můžete sdílet jednotlivé poznámky nebo celé poznámkové bloky a díky Evernote Teams získáte přístup ke sdíleným prostorům, centralizované správě a robustnímu řízení úkolů.
🏆 Vítěz: Evernote, protože díky svým týmovým funkcím přesahuje rámec základních funkcí.
Funkce č. 4: Nástroje pro úpravy
Apple Notes nabízí přehledné a jednoduché prostředí pro úpravy. Obsahuje základní možnosti formátování, jako je tučné písmo, kurzíva, seznamy a kontrolní seznamy. Můžete vkládat obrázky, náčrtky a tabulky, což je vhodné pro jednoduché pořizování poznámek.
Chybí mu však pokročilé možnosti formátování, robustní zpracování multimédií a sofistikované nástroje pro úpravu textu.
Evernote podporuje formátování bohatého textu, integraci různých multimédií (včetně zvukových nahrávek, naskenovaných dokumentů a souborů PDF) a pokročilé funkce, jako je OCR pro prohledávatelné obrázky.
🏆 Vítěz: Evernote díky pokročilým funkcím pro úpravy.
Funkce č. 5: Funkce umělé inteligence
Apple Notes i Evernote integrují umělou inteligenci, ale jejich silné stránky leží v různých oblastech.
Apple Notes, poháněný Apple Intelligence, zvyšuje produktivitu díky funkcím, jako je korekce v reálném čase, úprava tónu, shrnutí, převod textu do tabulky a přepis zvuku. Nabízí také integraci ChatGPT pro brainstorming a generování obrázků.
Evernote upřednostňuje organizaci založenou na umělé inteligenci a pokročilé úpravy. Jeho nástroje umělé inteligence shrnují poznámky, zlepšují srozumitelnost psaní a mnoho dalšího a poskytují také vyhledávání založené na umělé inteligenci.
🏆 Vítěz: Apple Notes díky integraci ChatGPT a funkcím přepisování zvuku pomocí umělé inteligence.
Funkce č. 6: Poměr cena/výkon
Apple Notes je již součástí vašeho zařízení Apple a předplatného úložiště iCloud. Pro mnoho uživatelů, zejména těch, kteří již investovali do ekosystému Apple, nabízí tato integrace hodnotu bez dalších nákladů.
Evernote funguje na základě předplatného a nabízí různé úrovně s odlišnými sadami funkcí. Ačkoli nabízí silné organizační a AI funkce, pro většinu uživatelů je to zbytečné – zejména proto, že bezplatný tarif vás omezuje na jedno zařízení a jeden zápisník.
🏆 Vítěz: Apple Notes. Pro uživatele, kteří nepoužívají produkty Apple, nemusí být Apple Notes tou nejlepší volbou. Pokud však porovnáme cenu a hodnotu, zejména u bezplatného tarifu, Apple Notes nepochybně nabízí více než Evernote.
Apple Notes vs. Evernote na Redditu
A teď to nejlepší: co si o Apple Notes a Evernote myslí skuteční uživatelé? Zde je příspěvek bývalého uživatele Evernote, který na r/Evernote píše, proč mu Apple Notes vyhovuje více:
10 let používám EN (-6200 poznámek) a přešel jsem na bezplatnou verzi EN. Přechod na AN jsem velmi spokojený. Import je jednoduchý, přenesly se i tagy, obsah je přesný a AN splňuje všechny mé požadavky. Je přístupný z MBP i iPhone, velmi rychlý a bezplatný. Jsem velmi spokojený. Nenašel jsem žádný případ, který by AN nezvládl.
Další uživatel Redditu poukazuje na funkci Evernote, která mu brání přejít k Apple:
Uvažuji o přechodu. Mnoho funkcí Evernote nepotřebuji a raději bych měl jednodušší minimalistické rozhraní. Jediná věc, která mě drží u Evernote, je přeposílání e-mailů. Pro mě je to nezbytné pro řízení projektů. Přál bych si, aby existovalo tlačítko pro sdílení z Apple Mail do Notes.
Apple Notes je však oblíbenou alternativou Evernote pro běžné uživatele, zejména vzhledem k vysoké ceně Evernote.
Uživatel Redditu říká:
Jsem tak rád, že jsem po letech placení zrušil předplatné. Lákala mě sleva „prosím, neodcházejte“, ale věděl jsem, že budou ceny dál zvyšovat. Za současnou cenu to vůbec nestojí. Přešel jsem na Apple Notes a je to spíš jako starý, neztěžklý Evernote. A má šifrování Zero Knowledge. Platím za něj méně, než bych platil za Evernote, a navíc obsahuje spoustu služeb.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Apple Notes a Evernote
Ačkoli Apple Notes a Evernote mají mnoho předností, obě aplikace mají také významné nevýhody. Existuje však třetí možnost, která by mohla být právě tím řešením pro pořizování poznámek, které hledáte.
Díky robustním možnostem spolupráce a přizpůsobení je ClickUp aplikací pro vše, co souvisí s prací*, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
S ClickUp jako vaším primárním softwarem pro pořizování poznámek můžete zaznamenávat, vytvářet a spravovat všechny své poznámky v jediném integrovaném rozhraní.
Platforma je stejně přehledná jako Apple Notes a stejně bohatá na funkce jako Evernote – bez zbytečných prvků a vysoké ceny. Podívejme se na některé funkce, díky kterým je skvělou alternativou k Apple Notes a Evernote.
ClickUp má výhodu č. 1: Pořizujte poznámky jakýmkoli způsobem chcete
Nejprve si povíme o ClickUp Notepad – je stejně minimalistický jako Apple Notes a pokud chcete něco navíc, můžete každou poznámku převést na úkol ClickUp (na rozdíl od Evernote, kde úkoly sledujete v poznámkách).
ClickUp Notepad obsahuje všechny základní funkce – bohaté formátování, organizaci do složek a mobilní aplikace – vše, co průměrný uživatel potřebuje.
A kdykoli budete potřebovat něco víc, ať už jde o poznámky nebo úkoly, můžete přejít na ClickUp Docs nebo ClickUp Projects – nástroje speciálně určené pro tento účel, místo toho, abyste nutili svou aplikaci pro pořizování poznámek dělat něco, k čemu nebyla vytvořena.
Šablona poznámek ze schůzek ClickUp
ClickUp také poskytuje knihovnu předem připravených šablon v různých kategoriích, které můžete použít k vytvoření svých poznámek, až budete připraveni.
A pokud trávíte hodně času na schůzkách, můžete použít například šablonu ClickUp Meeting Notes Template, abyste své poznámky strukturovali a vybrali z nich úkoly k provedení.
Tato šablona je skvělým nástrojem pro začátečníky. Umožňuje organizovat agendy, poznámky a úkoly pro produktivní a dobře zdokumentované diskuse.
ClickUp’s One Up #2: AI-powered Notetaker pro pořizování poznámek
Využijte skutečný potenciál svých konverzací s AI Notetaker od ClickUp. Poskytuje 10krát více praktických informací z vašich poznámek.
A buďme upřímní, někdy jsou konverzace nejasné. AI Notetaker to napraví:
- Zaznamenává každé rozhodnutí, takže můžete lidem, kteří tam nebyli (nebo tam byli, ale snili), přesně říct, o co přišli ✅
- Proměňte vágní výroky typu „to vyřídíme“ v konkrétní úkoly a přiřaďte je příslušným osobám ✅
- Propojuje všechny drobnosti, takže nemusíte prožívat celou schůzku znovu, kdykoli potřebujete najít jeden malý detail. V podstatě zabraňuje opakování schůzek jako ve filmu Na Hromnice o den více ✅
Dříve jsem se řídil svými psanými poznámkami, ale po dvou dnech testování ClickUp jsem věděl, že je to řešení pro mě.
Dříve jsem se spoléhal na své psané poznámky, ale po dvou dnech testování ClickUp jsem věděl, že je to řešení pro mě.
Přečtěte si také: Oblíbené metody pořizování poznámek
ClickUp má výhodu č. 3: Přejděte od poznámek k dokumentům a knihám
ClickUp Docs může sloužit jako vaše centrální znalostní centrum, pokud potřebujete více než jen roztroušené poznámky. Na rozdíl od Apple Notes nebo Evernote, které se zaměřují hlavně na individuální pořizování poznámek, ClickUp kombinuje funkce pro vytváření dokumentů a organizaci, čímž vám poskytuje kompletní systém pro správu znalostí.
Můžete zaznamenávat letmé myšlenky, vytvářet podrobné výzkumné dokumenty a mnoho dalšího, aniž byste museli přepínat mezi několika aplikacemi.
Navíc s ClickUp Docs získáte nástroje pro spolupráci na dokumentech v reálném čase, jako jsou komentáře, ukazatele vazeb a simultánní editace, což je skvělé pro týmovou práci.
Můžete také:
- Propojte a vložte úkoly ClickUp do Dokumentů a vytvořte propojený pracovní prostor.
- Vložte úkoly a zobrazení ClickUp do dokumentů
- Sledujte změny a vraťte se k předchozím verzím, abyste zabránili náhodné ztrátě.
- Převádějte části svých dokumentů na úkoly, které lze realizovat, a přiřazujte je členům týmu.
Šablona znalostní báze ClickUp
Pokud například pracujete na týmovém průvodci, můžete všechny své poznámky shromáždit do rozsáhlé wiki (včetně často kladených dotazů) pomocí šablony ClickUp Knowledge Base Template.
ClickUp je perfektní systém pro pořizování poznámek a jejich rozvíjení, aniž byste museli přecházet mezi několika aplikacemi, nemluvě o předplatném.
📮 ClickUp Insight: 21 % respondentů chce využít AI k profesnímu zdokonalení tím, že ji aplikuje na schůzky, e-maily a projekty. Ačkoli většina e-mailových aplikací a platforem pro správu projektů má AI integrovanou jako funkci, nemusí být dostatečně plynulá, aby sjednotila pracovní postupy napříč nástroji.
Ale my jsme v ClickUp přišli na to, jak to udělat! Díky funkcím ClickUp pro správu schůzek založeným na umělé inteligenci můžete snadno vytvářet body programu, zaznamenávat poznámky ze schůzek, vytvářet a přiřazovat úkoly z poznámek ze schůzek, přepisovat nahrávky a mnoho dalšího – s naším AI notetakerem a ClickUp Brain. Ušetřete až 8 hodin schůzek týdně, stejně jako naši klienti ve společnosti Stanley Security!
Přečtěte si také: Jak používat metodu pořizování poznámek pomocí myšlenkových map
ClickUp má navrch #4: Optimalizujte pomocí vyhledávání a úpravy založených na umělé inteligenci
Dalším aspektem, ve kterém ClickUp vyniká, je jeho vlastní genAI engine – ClickUp Brain. Má to nejlepší z Apple Notes i Evernote (a ještě něco navíc).
ClickUp Brain vám může pomoci se záznamem poznámek dvěma způsoby: manipulací s textem a vyhledáváním.
ClickUp Brain dokáže generovat a korigovat text, upravovat jeho tón a dokonce jej překládat do více než 10 jazyků. Poté můžete text převést do tabulek, psát kód a mnoho dalšího.
K dispozici je také funkce ClickUp Connected Search založená na umělé inteligenci, která dokáže vyhledat informace z jakéhokoli vašeho dokumentu a dokonce shrnout informace z různých poznámek. To vám pomůže rychle pochopit klíčové body, aniž byste museli číst celé dokumenty.
💡 Tip pro profesionály: AI aplikace pro pořizování poznámek z jednání, jako je ClickUp, mohou automaticky přepisovat zvukové záznamy z jednání a vytvářet poznámky z jednání. Poté můžete použít jednu z mnoha šablon pro správu úkolů v ClickUp a přesunout akční položky z poznámek z jednání do projektu.
Přečtěte si také: Jak vám produktivní vedení deníku pomůže zlepšit soustředění
Uspořádejte si poznámky (a život) s ClickUp
Apple Notes i Evernote jsou skvělé aplikace pro pořizování poznámek. Apple Notes vyniká svou jednoduchostí a hladkou integrací s produkty Apple, zatímco Evernote nabízí pokročilé funkce pro uživatele různých platforem.
Ale co když chcete to nejlepší z obou světů – a ještě něco navíc?
Funkce pro pořizování poznámek, rozsáhlá spolupráce na dokumentech a funkce pro správu projektů činí z ClickUp všestranný nástroj pro zvýšení produktivity. Poskytuje vám flexibilitu, přizpůsobení a automatizaci, aby se vaše poznámky hladce začlenily do vašeho pracovního postupu.
Zaregistrujte se nyní na ClickUp a vytvořte strukturované systémy, které promění vaše nápady v reálné projekty.