Leonardo AI vs Midjourney: Který generátor umění AI je lepší?

Projděte si jakoukoli platformu sociálních médií a u videí a uměleckých děl uvidíte stále stejnou otázku: „Je to skutečné, nebo je to AI?“
Jako společnost jsme oficiálně vstoupili do éry, kdy jsou obrázky generované umělou inteligencí tak ohromující a přesvědčivé, že i zkušení digitální umělci se musí podívat dvakrát.
To je skvělá zpráva pro tvůrce obsahu, kteří chtějí více možností, lepší kvalitu obrazu a pokročilé přizpůsobení. Jedinou výzvou, která zbývá, je vybrat si ten správný generátor umění AI, který dokonale vyhovuje vašim potřebám.
Právě k tomu slouží tento průvodce. Porovnáváme Leonardo AI a Midjourney, dva přední generátory obrázků založené na umělé inteligenci, abychom zjistili, který z nich nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.
Co je Leonardo AI?
Leonardo AI značně zjednodušuje tvorbu umění pomocí umělé inteligence. Zadáte textový podnět, vyberete si z přednastavených uměleckých stylů, upravíte kontrast a rozměry nebo dokonce nahrajete referenční obrázky. Na oplátku AI vygeneruje obrázky, videa a ilustrace – navíc může vylepšit kvalitu stávajících fotografií.
Výsledky jsou obecně ostré, s vysokou kvalitou obrazu a přiměřeným množstvím detailů. Mnoho uživatelů považuje výsledný obraz za vizuálně kvalitní, ale někteří tvůrci umění pomocí AI dávají přednost jinému editačnímu softwaru před vestavěnými nástroji Leonardo AI.
Leonardo AI je nástroj vhodný pro začátečníky s jednoduchým rozhraním, ale zda je to pro vás ta správná platforma založená na umělé inteligenci, záleží na tom, kolik post-editace jste ochotni provádět.
Funkce Leonardo AI
Generátory umění založené na umělé inteligenci mohou být velmi nepředvídatelné – buď získáte něco působivého, nebo obrázek, který vypadá trochu divně, zejména pokud jde o detaily jako ruce a rysy obličeje. Leonardo AI se snaží vyvážit automatizaci a kontrolu a nabízí uživatelům kombinaci nástrojů pro generování obrázků a možností přizpůsobení. Zde je přehled toho, co nabízí:
1. Generování obrázků pomocí umělé inteligence s ovládáním na základě příkazů
Leonardo AI vám umožňuje generovat obrázky zadáním textového příkazu, výběrem uměleckých stylů a úpravou parametrů, jako je kontrast a rozměry. Výsledky jsou sice obvykle ostré a mají dobrou kvalitu obrazu, ale ne vždy přesně odpovídají zadání, což znamená, že možná budete muset provést několik pokusů, abyste dosáhli požadovaného výsledku.
2. AI Canvas pro úpravy v reálném čase
Pokud je obrázek téměř dokonalý, ale potřebuje drobné úpravy, AI Canvas od Leonardo AI vám umožní upravovat prvky v reálném čase. Nejedná se o kompletní sadu nástrojů pro úpravy, ale pomáhá s základními vylepšeními, jako je úprava barev nebo opravy drobných nesrovnalostí.
3. Předem vycvičené modely AI pro konzistentní styl
Pro uživatele, kteří chtějí jednotný vzhled více obrázků, posouvá Leonardo AI laťku ještě výš tím, že poskytuje předem vycvičené modely AI, které se řídí konkrétními pravidly designu. To je užitečné pro grafické designéry nebo firmy, které vytvářejí obrázky generované AI a potřebují zachovat jednotnost značky.
4. Zvětšení obrazu a vylepšení detailů
Leonardo AI obsahuje nástroj pro vylepšení kvality obrazu, který zvyšuje ostrost a opravuje drobné chyby. Snaží se vylepšit detaily, jako jsou rysy obličeje a textury, ale není dokonalý – někteří uživatelé stále upřednostňují externí software pro finální úpravy.
5. Přístup k API pro vývojáře
Pro ty, kteří chtějí integrovat generování umění pomocí AI do svých vlastních projektů, nabízí Leonardo AI rozhraní API. Tato funkce je relevantnější pro firmy a vývojáře než pro běžné uživatele.
Ceny Leonardo AI
Zde jsou cenové plány Leonardo AI, které vám mohou pomoci při informovaném rozhodování o tom, kterou platformu zvolit:
- Bezplatný tarif
- Plán Apprentice: 10 $/měsíc
- Plán Artisan: 24 $/měsíc
- Plán Maestro: 48 $/měsíc
- Plán Enterprise: Individuální ceny
Co je Midjourney?
Midjourney je jedním z nejznámějších generátorů obrázků s umělou inteligencí, a to z dobrého důvodu. Vyniká svou schopností vytvářet velmi detailní, stylově rozmanité obrázky – ať už se jedná o ilustrace, koncepční umění, surrealistické krajiny nebo vizuály inspirované anime.
Na rozdíl od některých jiných AI nástrojů pro designéry se Midjourney zaměřuje spíše na umělecký výraz než na hyperrealistické výstupy.
Midjourney původně upoutalo pozornost tím, že fungovalo výhradně přes Discord, ale nyní nabízí plně funkční webové rozhraní, díky kterému je generování obrázků mnohem intuitivnější.
Stačí přejít na web Midjourney, zadat svůj příkaz a sledovat, jak se děje zázrak – bez nutnosti chatovacích serverů. Tím se platforma otevřela uživatelům, kteří preferují čistší a více zaměřený tvůrčí prostor.
Jak řekl zakladatel Midjourney David Holz: „Tuto technologii vnímáme jako motor pro představivost.“
Funkce Midjourney
Midjourney je plný nástrojů, které uživatelům pomáhají snadno vytvářet umění pomocí umělé inteligence. Ale to, co na něm většina tvůrců opravdu miluje, je kombinace struktury a nepředvídatelnosti. Zde jsou některé z jeho klíčových funkcí:
1. Generování textu do obrázku prostřednictvím webového rozhraní
Midjourney nyní umožňuje uživatelům generovat obrázky přímo prostřednictvím své webové platformy, což celý proces zjednodušuje a zpřístupňuje. Pokud máte rádi spolupráci v komunitě, můžete se stále připojit k jejich Discord serveru, ale webová verze vám poskytuje soukromý prostor bez rušivých vlivů, kde můžete experimentovat.
Tato aktualizace výrazně snížila bariéru pro nové uživatele, zejména pro ty, kteří nejsou obeznámeni s Discordem nebo prostě preferují tradičnější uživatelské rozhraní.
2. Iterativní vylepšování obrazu
Stalo se vám někdy, že jste dostali vygenerovaný obrázek, který byl téměř správný, ale potřeboval nějaké úpravy? Midjourney vám umožňuje obrázky znovu vygenerovat a vytvořit tak umělecké variace na základě vašeho původního zadání.
Můžete také použít možnost U (Upscale) pro vylepšení obrázku nebo tlačítko V (Variations) pro získání mírně upravených verzí. Ačkoli je tento nástroj užitečný, stále závisí na štěstí – možná budete potřebovat několik pokusů, abyste dosáhli přesně toho, co si představujete.
3. Styl a umělecké přizpůsobení
Midjourney umožňuje uživatelům upravovat umělecké styly přidáním parametrů do svých zadání. Chcete cyberpunkovou estetiku? Vintage olejomalbu? Detailní obrázek s hyperrealistickými texturami? AI to zvládne – i když se někdy přiklání k surrealismu, ať už to chcete, nebo ne.
🍪 Bonus: Režim Niji od Midjourney je určen pro fanoušky anime. Nabízí obrázky generované umělou inteligencí, které vypadají jako ty ve filmech studia Ghibli.
4. Stealth Mode (pro uživatele Pro a Mega)
Jednou z hlavních nevýhod platformy Midjourney založené na umělé inteligenci je to, že každý obrázek, který vytvoříte, je ve výchozím nastavení veřejný. Pokud pracujete na něčem důvěrném nebo nechcete, aby vaše umělecká díla viděli ostatní, budete si muset předplatit vyšší tarif, abyste měli přístup do režimu Stealth Mode.
5. Rychlost renderování založená na GPU
Midjourney nabízí různé režimy rychlosti v závislosti na vašem předplatném. Pokud máte základní tarif, bude doba generování obrázků pomocí AI omezena na několik hodin měsíčně. Vyšší tarify odemykají režim Fast Mode (pro rychlejší zpracování) a Relax Mode (pomalejší, ale neomezený).
✍🏻 Poznámka: Pro netrpělivé uživatele je k dispozici také režim Turbo, který však spotřebovává dvakrát více času GPU.
Ceny Midjourney
Po všech těchto úvahách o předplatných plánech se podívejme na cenové úrovně Midjourney:
- Základní tarif: 10 $/měsíc
- Standardní tarif: 30 $/měsíc
- Pro Plan: 60 $/měsíc
- Mega Plan: 120 $/měsíc
Leonardo AI vs. Midjourney: Porovnání funkcí
Ačkoli tyto platformy přinášejí skvělé výsledky pro generátory obrázků pomocí umělé inteligence, mají odlišný přístup ke kreativitě. Například Leonardo AI klade důraz na přizpůsobení, zatímco Midjourney je spíše uměleckým divokým kartou.
Je čas na souboj. Porovnejme jejich klíčové funkce a podívejme se, v čem vyniká každá z platforem.
Funkce č. 1: Přizpůsobení a ovládání obrázků
Leonardo AI poskytuje uživatelům rozsáhlé možnosti ovládání generování obrázků. Můžete trénovat vlastní modely, upravovat parametry, jako je osvětlení a intenzita tahů štětcem, a dokonce použít negativní pokyny k vyloučení nežádoucích prvků.
Midjourney se naopak silně opírá o prompt engineering. Ačkoli nabízí určité možnosti přizpůsobení (např. poměry stran, úrovně stylizace), uživatelé nemohou modely doladit tak, jak je tomu u Leonardo AI.
🏆 Vítěz: Leonardo AI s pokročilými nástroji pro přizpůsobení, předem vycvičenými modely a jemně vyladěnými ovládacími prvky.
✨ Nejvhodnější pro:
- Leonardo AI: Profesionální designéři, brandingové týmy a vývojáři produktů, kteří potřebují předvídatelné a přesné výstupy.
- Midjourney: Digitální umělci, ilustrátoři a tvůrci konceptů, kteří mají rádi organické, nečekané výsledky.
Funkce č. 2: Snadné použití a přístupnost
Leonardo AI nabízí webové rozhraní s intuitivním ovládacím panelem, díky kterému mohou i začátečníci bez předchozích zkušeností snadno vytvářet obrázky. Všechny ovládací prvky jsou jasně označeny a uživatelé mohou obrázky doladit pomocí posuvníků a rozevíracích nabídek.
Midjourney nyní nabízí také webové rozhraní, které překračuje rámec dřívějšího nastavení pouze pro Discord. Komunita Discord sice stále existuje pro ty, kteří mají rádi sociální aspekt, ale nové webové rozhraní je určeno pro uživatele, kteří preferují čistší a vizuálnější pracovní postup – bez nutnosti chatových příkazů.
🏆 Vítěz: Leonardo AI má mírnou výhodu díky svému rozhraní vhodnému pro začátečníky a jednoduchému ovládání obrázků.
✨ Nejlepší pro:
- Leonardo AI: Začátečníci, firmy a všichni, kdo preferují jednoduché, strukturované rozhraní.
- Midjourney: Umělci, vizuální myslitelé a uživatelé, kteří chtějí jak soukromé tvůrčí nástroje, tak přístup k aktivní kreativní komunitě.
Funkce č. 3: Umělecký styl a kvalita výstupu
Leonardo AI vyniká fotorealistickými a velmi detailními obrázky, díky čemuž je ideální pro profesionální použití, kde záleží na realismu. Midjourney má jedinečnou malířskou a abstraktní estetiku a často vytváří snové, surrealistické nebo filmové obrázky.
🏆 Vítěz: Remíza! Leonardo AI poskytuje fotorealistické, vysoce přesné obrázky, zatímco Midjourney vyniká v tvorbě kreativního, snového a stylového umění.
✨ Nejvhodnější pro:
- Leonardo AI: Podniky, marketéři, produktoví designéři a architekti, kteří potřebují fotorealismus.
- Midjourney: Koncepční umělci, ilustrátoři a kreativci, kteří hledají expresivní, umělecké nebo surrealistické obrázky.
Funkce č. 4: Ceny a dostupnost
Leonardo AI nabízí bezplatnou verzi s 150 denními tokeny, díky čemuž je přístupný i příležitostným uživatelům. Jeho placené tarify však využívají systém založený na kreditech, což může vést k nepředvídatelným nákladům pro intenzivní uživatele.
Midjourney vyžaduje placené předplatné pro přístup k jeho funkcím, ale nabízí jednoduché ceny s pevně stanoveným počtem hodin GPU za měsíc, což profesionálům usnadňuje plánování rozpočtu.
🏆 Vítěz: Midjourney se svým jednoduchým modelem předplatného zajišťuje profesionálům předvídatelné náklady.
✨ Nejvhodnější pro:
- Leonardo AI: Hobbyisté, příležitostní uživatelé, freelanceri, kteří chtějí bezplatnou možnost
- Midjourney: Profesionálové, agentury a tvůrci, kteří generují velké objemy umění pomocí AI.
Funkce č. 5: Komerční využití a ochrana soukromí
Leonardo AI obsahuje režim Stealth Mode, který uživatelům umožňuje generovat soukromé obrázky. To je užitečné pro firmy nebo freelancery, kteří pracují s citlivými údaji klientů.
Výchozí nastavení Midjourney je veřejné, což znamená, že všechny obrázky jsou viditelné, pokud nemáte tarif Pro nebo Megaplan. Jeho komerční práva k použití jsou však jasnější: podniky s příjmy přesahujícími 1 milion dolarů musí pro plná komerční práva použít tarif vyšší úrovně.
🏆 Vítěz: Remíza! Režim Stealth Mode v Leonardo AI zajišťuje soukromí, zatímco Midjourney poskytuje jasné komerční licenční podmínky pro firmy.
✨ Nejlepší pro:
- Leonardo AI: Firmy a freelanceri pracující na důvěrných projektech
- Midjourney: Kreativní profesionálové, kteří jsou spokojeni s veřejně dostupnými obrázky generovanými umělou inteligencí.
Závěrečné úvahy: Kdo by měl co používat?
Zde je jednoduchá tabulka, která vám usnadní výběr mezi těmito dvěma nástroji:
|Typ uživatele
|Leonardo AI
|Midjourney
|Začátečníci
|✅ Snadné uživatelské rozhraní
|✅ K dispozici je webové rozhraní
|Profesionální designéři
|✅ Vlastní trénování modelů
|❌ Méně kontroly
|Umělci a ilustrátoři
|✅ Realismus a přesnost
|✅ Snové a experimentální
|Podniky a marketéři
|✅ Konzistence značky a ochrana soukromí
|❌ Všechny obrázky jsou veřejné, pokud nejde o prémiové tarify.
|Příležitostní nadšenci AI
|✅ K dispozici je bezplatná verze
|❌ Vyžaduje placené předplatné
Leonardo AI vs. Midjourney na Redditu
Reddit je skvělým místem, kde můžete zjistit, co si lidé opravdu myslí o nástrojích pro tvorbu umění pomocí umělé inteligence. V případě Leonardo AI vs. Midjourney sklízí Leonardo AI mnoho chvály za své intuitivní uživatelské rozhraní.
Kromě toho jsou chváleny vestavěné modely a flexibilita Leonardo AI, zejména pro ty, kteří se nechtějí zabývat instalacemi třetích stran, jako je Stable Diffusion. Mnoho uživatelů oceňuje možnost jemného doladění obrázků pomocí vlastních modelů a pracovních postupů a považuje jej za solidní alternativu pro kreativní experimentování.
🗣 Jak poukázal tento uživatel:
Výhody Leonardo jsou: proprietární modely, které jsou velmi dobré v fotografických stylech a výpočtech mimo zařízení.
Výhody Leonardo jsou: proprietární modely, které jsou velmi dobré v fotografických stylech a výpočtech mimo zařízení.
Někteří však zmiňují, že jeho kreditový systém a model předplatného vyžadují pečlivé plánování, zejména pro časté uživatele.
🚩 Tento uživatel Redditu se nezdráhal:
Jakmile se zaregistrujete, budou vám z účtu průběžně strhávat poplatky a pokud někdy přejdete na nižší tarif, ztratíte veškerý kredit z předchozího, vyššího tarifu.
Jakmile se zaregistrujete, budou vám z účtu průběžně strhávat poplatky a pokud někdy přejdete na nižší tarif, ztratíte veškerý kredit z předchozího, vyššího tarifu.
Midjourney je naopak oblíbený pro svou estetickou konzistenci a schopnost generovat detailní filmové vizuály.
MJ se pravidelně umisťuje na předních příčkách žebříčků kvality obrazu (jak u realistických, tak uměleckých obrázků).
MJ se pravidelně umisťuje na předních příčkách žebříčků kvality obrazu (jak u realistických, tak uměleckých obrázků).
Někteří uživatelé Redditu však poukazují na to, že Midjourney je dražší než jiné generátory obrázků s umělou inteligencí na trhu.
🚩 Jeden příspěvek na Redditu uvádí:
Základní tarif umožňuje pouze 200 obrázků za měsíc, což se mi zdá poměrně málo. Pokud jste jako já a rádi experimentujete, může být tento limit trochu omezující.
Základní tarif umožňuje pouze 200 obrázků za měsíc, což se mi zdá poměrně málo. Pokud jste jako já a rádi experimentujete, může být tento limit trochu omezující.
Jak vidíte, neexistuje jediný „vítěz“; záleží na tom, jaký pracovní postup nejlépe vyhovuje vašemu tvůrčímu procesu.
