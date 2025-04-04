13 nejlepších alternativ k Mighty Networks v roce 2025

Skvělé komunity jen tak neexistují – jsou plné energie, podněcují konverzace a často se rozrostou do něčeho většího, než si kdokoli dokázal představit.
Platformy pro budování komunit jsou katalyzátory všech těchto efektů. Někdy však takové platformy přidávají do procesu tření, nutí vás do rigidních struktur a nutí vás pracovat s jejich omezeními.
Nejlepší platformy pro budování komunit působí přirozeně a intuitivně – jako prodloužení vaší vize. Mighty Networks se rozhodlo být jednou z nich a poskytnout tvůrcům, pedagogům a podnikatelům prostor pro budování, zapojení a prodej podle jejich vlastních podmínek. A pro mnohé to splnilo očekávání.
Žádný nástroj však není univerzální. Možná potřebujete větší flexibilitu, lepší spolupráci nebo něco, co se přizpůsobí vašim potřebám. Dobrá zpráva? Máte na výběr.
Zde je 13 alternativ k Mighty Networks, které vám pomohou najít tu správnou platformu pro online komunitu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 13 nejlepších alternativ Mighty Networks pro budování prosperující online komunity:
- ClickUp: Nejlepší pro skupinovou spolupráci s nástroji pro řízení projektů a workflow
- Slack: Nejlepší pro komunikaci v reálném čase a komunity založené na spolupráci
- Discord: Nejlepší pro hráče a živé zapojení komunity
- Facebookové skupiny: Nejlepší pro využití stávajících sociálních sítí k budování komunit
- Discourse: Nejlepší pro komunitní diskuze založené na open-source fórech
- Circle: Nejlepší pro budování soukromých komunitních prostorů na míru s vaší značkou
- Kajabi Communities: Nejlepší pro tvůrce, kteří integrují vzdělávací kurzy do komunity
- Patreon: Nejlepší pro tvůrce, kteří hledají členské platformy s možností předplatného.
- Bettermode: Nejlepší pro přizpůsobitelné a flexibilní vytváření komunit
- Thinkific: Nejlepší pro pedagogy, kteří vytvářejí a prodávají online kurzy
- Podia: Nejlepší pro tvůrce prodávající digitální produkty
- Hivebrite: Nejlepší pro profesionální a soukromé komunity
- EducateMe: Nejlepší pro živé výukové nástroje a zapojení studentů
Proč zvolit alternativy k Mighty Networks
Mighty Networks je solidní volbou pro budování komunity, ale v závislosti na vašich cílech může alternativa nabídnout klíčové funkce, které lépe vyhovují vašim potřebám.
Zde je několik hlavních důvodů, proč se většina lidí rozhodla pro změnu:
- Chytřejší funkce AI: Některé platformy jdou ještě dál a nabízejí nástroje založené na umělé inteligenci, jako je automatická moderace, doporučení obsahu a přehledy o zapojení uživatelů.
- Více možností přizpůsobení: Některé alternativy vám poskytují větší kontrolu nad brandingem, rozvržením a přístupem členů, takže můžete platformu přizpůsobit podle svých představ.
- Silnější integrace: Pokud spoléháte na CRM, e-mailové marketingové nástroje nebo analytiku, některé komunitní platformy nabízejí hlubší integraci.
- Neomezená škálovatelnost: Potřebujete růst? Některé možnosti zvládají tisíce nebo dokonce miliony členů díky komunikačním nástrojům na podnikové úrovni.
- Specializované funkce: Ať už potřebujete hostování událostí, nástroje pro monetizaci, správu vzdělávání nebo adresáře členů, mnoho alternativ Mighty Networks má tyto funkce zabudované.
- Chytřejší ceny: Od bezplatných tarifů po modely s platbami podle skutečného využití – některé platformy usnadňují správu nákladů.
Správná platforma typu „vše v jednom“ by měla fungovat pro vás a vaši komunitu, ne naopak.
💡Tip pro profesionály: Než se rozhodnete pro konkrétní platformu, zvažte nejprve připojení se k existující komunitě. Jako člen získáte přehled o jejích silných stránkách, omezeních a dynamice zapojení, což jsou cenné zkušenosti pro nalezení vaší vlastní skupiny na internetu.
13 nejlepších alternativ k Mighty Networks
Nyní, když víte, co hledat, zde je seznam 13 nejlepších alternativ k Mighty Networks, které vám pomohou vybudovat snadno přístupnou online komunitu:
1. ClickUp (nejlepší pro skupinovou spolupráci s nástroji pro řízení projektů a workflow)
Udržet komunitu aktivní je jedna věc, ale udržet ji organizovanou a fungující bez problémů je věc druhá. A právě tady přichází na řadu ClickUp!
ClickUp je více než jen komunitní platforma – je to všeobecná aplikace pro práci. Je to vaše centralizované centrum pro správu diskusí, zjednodušení pracovních postupů a správu a sledování projektů nebo úkolů – vše na jednom místě.
Na rozdíl od tradičních aplikací pro zasílání zpráv, které oddělují diskuse od akcí, ClickUp Chat zajišťuje, že každá konverzace je propojena s tématem, na kterém záleží. Zprávy se mohou okamžitě stát úkoly jedním kliknutím, což udržuje cíle vaší skupiny strukturované.
Zajistěte, aby vaše konverzace a úkoly zůstaly na jednom místě, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
V rámci chatů nechte AI asistenci ClickUp Brain shrnout vlákna, navrhovat odpovědi a automaticky vytvářet akční položky, aby vaší skupině nic neuniklo. Každá diskuse zůstává propojena s relevantními úkoly a dokumenty, což poskytuje úplný kontext.
📮 ClickUp Insight: Téměř 20 % respondentů našeho průzkumu posílá denně více než 50 okamžitých zpráv. Tento vysoký objem může signalizovat, že tým neustále bzučí rychlou výměnou zpráv – což je skvělé pro rychlost, ale také vede k přetížení komunikace.
Díky integrovaným nástrojům pro spolupráci ClickUp, jako je ClickUp Chat, jsou vaše konverzace vždy propojeny se správnými úkoly, což zvyšuje přehlednost a snižuje potřebu zbytečných následných kroků.
ClickUp Spaces vám umožní vytvořit pracovní prostor, který vyhovuje jedinečným potřebám vašeho týmu, ať už spravujete projekty, sledujete kampaně nebo organizujete práci pro klienty. Díky přizpůsobitelným stavům, více než 15 zobrazením ClickUp a podrobným oprávněním vám Spaces pomáhá udržovat práci strukturovanou bez zbytečného nepořádku.
Prostory můžete také ponechat soukromé nebo je sdílet s konkrétními týmy, čímž zajistíte, že správní lidé budou mít přístup ke správným informacím na dosah ruky. ClickUp zajišťuje bezpečné řízení přístupu tím, že umožňuje správcům komunity nastavit podrobná oprávnění pro každého uživatele.
Ať už potřebujete omezit citlivé diskuse, omezit úpravy obsahu nebo přiřadit přístup na základě rolí, funkce ClickUp pro prohlížení, komentování, úpravy a plná oprávnění vám umožňují kontrolovat, kdo může vidět, interagovat a upravovat obsah komunity.
Řekněme, že potřebujete vybudovat komunitu pro své online kurzy o bohatství. S ClickUp pro marketingové týmy můžete věnovat prostor a chat svým zapsaným studentům a soukromý prostor svým kolegům. Přiřazujte úkoly studentům a úkoly související s prací svým kolegům a zajistěte hladký chod všeho z jedné jediné záložky.
Nevíte, kde začít? ClickUp nabízí připravené šablony pro komunity, sociální média a plánování komunikace, které zjednodušují složité pracovní postupy.
Šablona ClickUp Community Management Template je navržena tak, aby vám pomohla vybudovat a organizovat online komunitní platformu s uživatelsky přívětivým rozhraním.
Ať už moderujete fórum, vytváříte komunikační strategii značky nebo podporujete sociální skupinu, tato šablona vám pomůže zefektivnit diskuse, přidělit odpovědnosti a zajistit hladký průběh.
Pokročilé funkce, jako je správa událostí, automatizace pracovních postupů a integrace s platformami jako HubSpot a Slack, zajišťují hladký průběh, eliminují překážky a udržují marketingové iniciativy na správné cestě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Předveďte své dovednosti v ClickUp a spojte se s podobně smýšlejícími členy v komunitě ClickUp.
- Brainstormujte, plánujte a realizujte své nápady hladce s ClickUp Docs a ClickUp Whiteboards.
- Generujte nápady, shrňte diskuse a automatizujte úkoly pomocí ClickUp Brain.
- Sledujte zapojení, marketingovou výkonnost a aktivitu týmu pomocí ClickUp Dashboards.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou mít potíže s osvojením si široké škály funkcí ClickUp.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
ClickUp nabízí něco pro každého. Ať už vám vyhovují seznamy, Ganttovy diagramy, poznámkové lístky nebo cokoli jiného, tady to najdete. Navíc je tak všestranný, že ho používám ve všech oblastech svého života, od práce přes nákupní seznamy až po spolupráci s komunitou a správu domácnosti. Líbí se mi, jak je integrovaný!
2. Slack (nejlepší pro komunikaci v reálném čase a spolupracující komunity)
Na rozdíl od tradičních komunitních platforem je Slack navržen pro okamžitou spolupráci. Díky živým hlasovým a video hovorům, hladké integraci aplikací a komunitním skupinám vedeným dobrovolníky podporuje dynamické a interaktivní vztahy.
Ať už hledáte marketingové komunity na Slacku, kde se můžete spojit s ostatními marketéry, nebo komunity vývojářů, kde se dozvíte o nejnovějších technologických trendech, Slack má pro vás ten správný prostor.
Jediná nevýhoda? Nebudete moci spravovat společné komunitní projekty společně s komunikací (na rozdíl od alternativ, jako je ClickUp!).
Nejlepší funkce Slacku
- Organizujte diskuse podle tématu, projektu nebo zájmu, abyste měli strukturované a prohledávatelné konverzace.
- Zapojte se do hlasového/video chatu v reálném čase a asynchronních aktualizací pro větší pohodlí.
- Připojte se k dobrovolnickým skupinám na Slacku nebo je vytvořte, abyste mohli sdílet znalosti a rozšiřovat svou síť.
Omezení Slacku
- Bezplatný tarif uchovává pouze 90 dní zpráv, což omezuje dlouhodobé reference.
- Design zaměřený na chat není ideální pro strukturované, dlouhé diskuse.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/uživatel za měsíc
- Business+: 15 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 500 recenzí)
👀 Věděli jste? Více než dvě třetiny (65 %) uživatelů sociálních médií se cítí online jistěji, když používají sociální aplikace zaměřené na komunitu, jako jsou Discord nebo Twitch, než tradiční platformy založené na feedu, jako jsou Instagram a Twitter.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší konkurenti Slacku
4. Discord (nejlepší pro hráče a živé zapojení komunity)
Nevíte si rady, zda pro hostování své komunity zvolit Slack nebo Discord? Debata Slack vs. Discord se točí kolem strukturované spolupráce versus ponoření v reálném čase. Oba nabízejí trvalé chatovací a komunitní prostory, ale Discord vyniká neustále dostupnými hlasovými kanály, plynulým živým vysíláním a dynamickou interakcí.
Ať už budujete herní centrum, studijní skupinu nebo profesionální síť, Discord vytváří interaktivnější zážitek založený na komunitě než textově orientovaný přístup Slacku, který udržuje členy zapojené.
Nejlepší funkce Discord
- Připojte se a opouštějte konverzace kdykoli pomocí hlasových kanálů Discord.
- Vysílejte živě hry, prezentace nebo videa ve vysoké kvalitě s minimálním zpožděním.
- Nastavte úrovně přístupu pro moderátory, členy a nováčky pro lepší správu komunity.
Omezení Discord
- Formát Discord založený na chatu ztěžuje organizaci dlouhých obsahů.
Ceny Discord
- Zdarma
- Nitro Classic: 4,99 $/měsíc
- Nitro: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Discord
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 470 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Discord Hacks: Posilte zapojení komunity i mimo hraní her
4. Skupiny na Facebooku (nejlepší pro oslovení širokého publika a budování organické komunity)
Facebookové skupiny usnadňují budování a rozšiřování online komunit v rámci největší sociální sítě na světě.
Na rozdíl od jiných platforem a aplikací pro zasílání zpráv s omezeními, jako je maximální velikost skupiny 1 024 členů v WhatsApp, skupiny na Facebooku podporují neomezený počet členů, což z nich činí škálovatelnou volbu pro značky, tvůrce a firmy.
Díky integrovaným nástrojům pro objevování, zapojení a správcovským statistikám pomáhají podporovat smysluplné diskuse a propojovat lidi se stejnými zájmy.
Nejlepší funkce skupin na Facebooku
- Využijte obrovskou uživatelskou základnu Facebooku k organickému růstu vaší komunity.
- Sdílejte videa, obrázky a příspěvky s možností zpeněžení prostřednictvím reklam nebo předplatného.
- Ovládejte viditelnost pomocí exkluzivních prostorů pouze pro členy nebo veřejných skupin pro širší zapojení.
Omezení skupin na Facebooku
- Algoritmus Facebooku řídí viditelnost příspěvků, což může omezovat dosah a zapojení uživatelů.
Ceny skupin na Facebooku
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze skupin na Facebooku
- G2: 4,3/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste? Každý měsíc se do skupin na Facebooku zapojí přibližně 1,8 miliardy lidí!
5. Discourse (nejlepší pro komunitní diskuze založené na open-source fórech)
Mnoho tvůrců komunit začíná s Facebookovými skupinami nebo jinými alternativami WhatsApp, ale s rozšiřováním svých komunit potřebují strukturovanější nástroj pro zapojení uživatelů. Vyzkoušejte Discourse.
Discourse, navržený pro smysluplné diskuse a sdílení znalostí, jde nad rámec chatových platforem tím, že organizuje konverzace podle kategorií, úrovní důvěryhodnosti a moderování pomocí umělé inteligence.
Je to oblíbená volba pro mnoho fór, produktových komunit a znalostních center.
Nejlepší funkce Discourse
- Strukturovejte diskuse pomocí témat a podtémat pro snadnou navigaci.
- Odměňujte zapojení tím, že aktivním a renomovaným členům udělíte více privilegií.
- Udržujte respektující prostředí pomocí integrovaných nástrojů pro správu obsahu.
Omezení diskuse
- Zaměřeno na asynchronní diskuse, bez integrovaného živého chatu nebo streamování.
Ceny Discourse
- Starter: 20 $/měsíc
- Standard: 100 $/měsíc
- Podnikání: 500 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Discourse
- G2: 4,0/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Co říkají skuteční uživatelé o Discourse
Discourse je velmi snadno použitelný a uživatelsky přívětivý. Nejvíce se mi na něm líbí balíčky a ocenění, které lze přiřadit nejlepším přispěvatelům.
6. Circle (nejlepší pro budování soukromých komunitních prostorů na míru)
Co kdyby váš komunitní software byl víc než jen chatovací místnost?
Circle kombinuje diskuze, živé události a kurzy do jedné efektivní platformy – už nemusíte žonglovat s více nástroji. Je vytvořen pro tvůrce a značky a podporuje poutavé, interaktivní prostory, kde se členové mohou skutečně propojit.
Nejlepší funkce Circle
- Strukturovejte diskuse podle témat, abyste dosáhli cílených a přístupných konverzací.
- Vytvářejte kurzy s multimédii, kvízy a rozvrhy pro vzdělávání členů.
- Přizpůsobte vzhled platformy tak, aby odpovídal vaší značce, a zajistěte tak jednotný zážitek.
Omezení kruhů
- Pokročilé funkce, jako jsou automatizované pracovní postupy a analytika, jsou omezeny na vyšší tarify.
Ceny Circle
- Profesionální: 89 $/měsíc
- Podnikání: 199 $/měsíc
- Enterprise: 360 $/měsíc
- Plus značková aplikace: individuální ceny
Hodnocení a recenze kruhů
- G2: 4,8/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: 64 % lidí se cítí propojeno s ostatními, kteří mají rádi stejný obsah, i když se nikdy nesetkali. Posilte tento pocit sounáležitosti tím, že uživatelům usnadníte hledání a zapojení se s lidmi, kteří mají stejné zájmy. Podporujte propojení prostřednictvím interaktivních diskusí, živých událostí a komunitních výzev. Čím silnější je komunita, tím více se vaši uživatelé zapojí a budou loajální.
7. Kajabi Communities (nejlepší pro tvůrce, kteří integrují vzdělávací kurzy do komunity)
Znalosti jsou moc, ale komunita je promění v dopad. Kajabi začalo jako platforma pro online kurzy, která pomáhala tvůrcům proměnit odborné znalosti v digitální produkty. Dnes jde Kajabi Communities ještě dál a nabízí plně integrovaný prostor, kde se členové mohou společně učit, spojovat se a růst.
Díky integrovaným kurzům, koučovacím programům, živým událostem a nástrojům pro monetizaci je navržen tak, aby proměnil pasivní publikum v zapojené, platící členy.
Nejlepší funkce komunit Kajabi
- Spojte zapojení komunity se strukturovanými vzdělávacími zážitky
- Pořádejte živé diskuze, koučovací sezení a skupinové komunikační akce bez nástrojů třetích stran.
- Udržujte členy zapojené pomocí sledování milníků, připomínek a interaktivních výzev.
Omezení komunit Kajabi
- Pouze vyšší tarify odemykají pokročilou automatizaci, analytiku a přizpůsobení.
Ceny Kajabi Communities
- Kickstarter: 89 $/měsíc
- Základní: 149 $/měsíc
- Růst: 199 $/měsíc
- Pro: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze Kajabi Communities
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 210 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Kajabi
Kajabi nám umožňuje integrovat naše landing pages pro marketing, drip e-maily pro marketing, obsah, který chceme klientům zasílat a sledovat, a kontrolovat přístup klientů.
🧠 Zajímavost: Středověké cechy v Evropě patřily k nejranějším formám profesních komunit. Řemeslníci a obchodníci tyto cechy zakládali, aby regulovali své obchody, udržovali standardy kvality a podporovali členy – což je důkazem trvalé síly komunitní spolupráce.
8. Patreon (nejlepší pro tvůrce, kteří hledají členské platformy s možností předplatného)
Patreon je členská platforma, která dává tvůrcům kontrolu nad zapojením a monetizací. Zapomeňte na honbu za lajky a příjmy z reklamy – budujte exkluzivní komunity, kde se fanoušci přihlašují k odběru bonusového obsahu, přímé interakce a prémiových zážitků.
Nejlepší funkce Patreonu
- Sdílejte obsah bez omezení algoritmů a oslovte své publikum přímo.
- Nabízejte exkluzivní videa, podcasty a příspěvky, abyste odměnili předplatitele.
- Nastavte odstupňované ceny s jedinečnými výhodami pro různé segmenty publika.
- Získejte pravidelné příjmy prostřednictvím předplatného, tipů a exkluzivních prodejů.
Omezení Patreonu
- Ačkoli je Patreon flexibilnější než některé jiné platformy, uplatňuje pravidla, která omezují určité typy obsahu.
Ceny Patreon
- Zdarma pro neplacené komunity
- Pro: 8 % příjmů získaných na Patreonu
- Premium: 12 % z příjmů získaných na Patreonu
Hodnocení a recenze Patreon
- G2: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Patreonu
Výhodou Patreonu je, že je dobře známý a mohu na něj nahrávat texty nebo obrázky během několika sekund. Mám štěstí, že mám několik patronů. Jak moc se mohu jako multimediální umělec a autor rozptýlit? Provozuji celé své podnikání
👀 Věděli jste, že... 66 % spotřebitelů tvrdí, že online komunity ovlivňují jejich nákupní rozhodnutí a utvářejí jejich preference ohledně produktů a značek. Pro tvůrce však není vždy snadné proměnit svou vášeň v příjem, zejména na platformách, kde algoritmy určují, kdo uvidí jejich obsah.
9. Bettermode (nejlepší pro přizpůsobitelné a flexibilní vytváření komunit)
Ne všechny komunity jsou stejné, tak proč se spokojit s univerzální platformou?
Bettermode vám dává úplnou kontrolu nad vzhledem, funkčností a zapojením vaší komunity. Ať už potřebujete soukromý prostor pro členy, veřejné fórum pro rozšiřování konverzací nebo hybridní model s exkluzivním obsahem, Bettermode se přizpůsobí vaší vizi a umožní vám vybudovat komunitu podle vašich představ.
Nejlepší funkce Bettermode
- Hostujte svou komunitu na vlastní doméně a zajistěte si tak jednotný zážitek ze značky.
- Umožněte členům přihlásit se pomocí stávajících přihlašovacích údajů ze sociálních sítí nebo aplikací pro snadný přístup.
- Vytvářejte a přizpůsobujte komunitní prostory bez námahy pomocí editoru typu drag-and-drop, který nevyžaduje žádné programování.
Omezení Bettermode
- Navzdory své flexibilitě může závislost platformy na předem navržených šablonách omezovat možnosti jedinečného designu.
- Omezená interakce v reálném čase kvůli absenci integrovaných funkcí hlasového a video chatu nebo živého chatu.
Ceny Bettermode
- Starter: zdarma
- Pro: 59 $/měsíc
- Enterprise Plan: Individuální ceny
Recenze a hodnocení Bettermode
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bettermode
Užitečné šablony, které vám pomohou začít, a které lze velmi snadno přizpůsobit a přizpůsobit si je podle svých potřeb. Několik snadno srozumitelných článků a videí, které nám pomohou vytěžit maximum z BetterMode, a samozřejmě mají také komunitní platformu pro networking s ostatními, kteří staví na BetterMode.
10. Thinkific (nejlepší pro pedagogy, kteří vytvářejí a prodávají online kurzy)
Thinkific je komunitní vzdělávací platforma vytvořená pro pedagogy, tvůrce kurzů a firmy, které chtějí spojit zapojení s strukturovaným učením.
Vytváří interaktivní prostory, kde mohou studenti klást otázky, zapojit se do diskusí a účastnit se živých akcí – a to vše při plynulém přecházení mezi kurzy a funkcemi komunity.
Nejlepší funkce Thinkific
- Pořádejte otázky a odpovědi, koučovací sezení a interaktivní lekce pro zapojení v reálném čase.
- Spojte se s členy komunity kdykoli prostřednictvím push notifikací a speciální mobilní aplikace.
- Sledujte trendy v zapojení, nejaktivnější přispěvatele a aktivní členy, abyste zvýšili účast a retenci.
Omezení Thinkific
- Ideální pro komunity zaměřené na vzdělávání a koučování, ale méně vhodné pro obecné síťování nebo sociální zapojení.
Ceny Thinkific
- Základní: 49 $/měsíc
- Začátek: 99 $/měsíc
- Grow: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Thinkific
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
👀 Věděli jste? Podle společnosti McKinsey & Company značky, které aktivují komunitní flywheel, zaznamenávají alespoň dvakrát ročně virální šíření příspěvků, ať už od samotné značky, nebo od spotřebitelů.
11. Podia (nejlepší pro tvůrce prodávající digitální produkty)
Živé online komunity přesahují rámec jednoduchých konverzací – jejich cílem je budovat smysluplné zážitky, které členy přimějí k návratu. Mnoho tvůrců však uvízne na platformách, které upřednostňují metriky zapojení před skutečným vlastnictvím, a jsou tak vydáni na milost a nemilost algoritmům řízeným feedům.
Podia mění pravidla hry a dává tvůrcům úplnou kontrolu nad jejich komunitou, obsahem a příjmy na jednom místě, bez omezení sociálních médií.
Nejlepší funkce Podia
- Posílejte cílené e-maily své komunitě, aniž byste se museli spoléhat na nástroje třetích stran.
- Vytvořte plně funkční webové stránky s prodejními stránkami a obsahem blogu.
- Prodávejte kurzy, členství a komunity společně jako jeden balíček.
Omezení Podia
- Primárně určeno pro prodej, nikoli pro vytváření hlubokého zapojení založeného na diskuzích.
Ceny Podia
- Mover: Od 39 $/měsíc
- Shaker: 89 $/měsíc
- Podia Email: Zdarma u obou tarifů
Hodnocení a recenze Podia
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné šablony pro sociální média pro příspěvky, kampaně a obsah
12. Hivebrite (nejlepší pro profesionální a soukromé komunity)
Ne všechny komunity jsou určeny pro veřejnost. Některé jsou určeny pro profesionály, absolventy a soukromé sítě, které prosperují díky exkluzivitě, struktuře a účelovému zapojení.
Hivebrite poskytuje infrastrukturu pro networking, akce, mentoring a fundraising v rámci vysoce organizovaných skupin. Ať už provozujete sdružení, firemní síť nebo členství pouze na pozvání, Hivebrite nabízí kontrolu, přizpůsobení a zabezpečení potřebné k udržení zapojení a hodnoty vaší komunity.
Nejlepší funkce Hivebrite
- Organizujte členy do soukromých skupin, odvětvových klastrů nebo sítí absolventů s přizpůsobenými ovládacími prvky přístupu.
- Integrované nástroje pro dárcovství a sponzorství umožňují přímé získávání finančních prostředků pro komunitu.
- Podrobné profily, prohledávatelné adresáře a mentorský program podporují profesní kontakty.
Omezení Hivebrite
- Neobsahuje vestavěnou funkci pro okamžité zasílání obchodních zpráv ani živý chat.
- Diskuse se opírají pouze o interakce ve stylu fóra.
Ceny Hivebrite
- Connect: Individuální ceny
- Rozsah: Individuální ceny
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hivebrite
- G2: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hivebrite
Výkonná a univerzální platforma: Hivebrite nabízí komplexní sadu funkcí, které uspokojí rozmanité potřeby komunity. Od fór a skupin po události a sdílení obsahu poskytuje všechny nástroje, které potřebujeme k podpoře zapojení a propojení
13. EducateMe (nejlepší pro živé výukové nástroje a zapojení studentů)
EducateMe je určeno pro pedagogy, kouče a instituce, které chtějí vytvořit interaktivní vzdělávací komunity s živými lekcemi, strukturovanými diskusemi a spoluprací studentů.
Na rozdíl od obecných komunitních platforem se zaměřuje na vzdělávání a nabízí virtuální učebny, sledování pokroku a komunity založené na kurzech pro intenzivnější zážitek z učení.
Nejlepší funkce EducateMe
- Sledujte milníky učení, účast a úspěchy, abyste zvýšili zapojení studentů.
- Podporujte vzájemné učení a spolupráci prostřednictvím strukturovaných komunitních prostorů.
- Spravujte odevzdané práce studentů, poskytujte zpětnou vazbu a usnadňujte diskuse o studijních materiálech.
Omezení EducateMe
- Ideální pro komunity zaměřené na vzdělávání, ale méně přizpůsobivé pro obecné sociální nebo profesní sítě.
Ceny EducateMe
- Pokročilá: 150 $/měsíc
- Pro: 240 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze EducateMe
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Budování komunity? S ClickUpem to jde chytřeji.
Nejlepší komunitní platforma podporuje vaši vizi, zvyšuje zapojení a přizpůsobuje se vašim potřebám. Těchto 13 alternativ k Mighty Networks nabízí spolupráci v reálném čase, strukturované učení a možnosti přizpůsobení.
Pokud hledáte řešení, které kombinuje produktivitu, spolupráci a automatizaci, aby vaše komunita vzkvétala, ClickUp je tou správnou volbou.
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp a vyzkoušejte rozdíl!