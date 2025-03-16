Guru vs. Glean: Který nástroj pro správu znalostí založený na umělé inteligenci je pro vás nejlepší?

Sir Francis Bacon v roce 1597 řekl: „ Znalosti jsou moc.“ O více než 400 let později to platí více než kdy jindy.
Vezměte si například soubory cookie – ne ty, které naplňují vaši kuchyni vůní másla, ale ty, které obvykle přijímáte na každém webu, aniž byste si přečetli podmínky.
Soubory cookie sledují vaše data, analyzují vaše chování a pamatují si vaše preference. A nejde jen o webové stránky. Netflix předpovídá, co budete sledovat příště. Google prakticky čte vaše myšlenky už po dvou nebo třech slovech. Společný jmenovatel? Data.
Podniky jsou posedlé daty a umělá inteligence na nich vzkvétá. Když jsou data strukturovaná, indexovaná a přístupná, stávají se ještě cennějšími: znalostmi.
Proto se dnes podniky předhánějí v zavádění systémů správy znalostí založených na umělé inteligenci – protože okamžitý přístup k správným informacím je zásadní změnou.
Jak si tedy vybrat znalostní báze, které budou pro vaši firmu vhodné? Podívejme se na nejlepší možnosti založené na umělé inteligenci, porovnejme Guru a Glean a zjistěme, co je pro vaši firmu nejvhodnější.
🌻 Bonus: Představíme vám také nejlepší alternativu k Glean a Guru: ClickUp! A vysvětlíme, jak funkce správy znalostí ClickUp překlenují všechny mezery, které tyto dva nástroje zanechávají.
⏰ 60sekundové shrnutí
Hledáte perfektní nástroj pro správu znalostí založený na umělé inteligenci? Zde je stručný přehled, který vám pomůže rozhodnout se mezi Glean a Guru:
- Guru organizuje ověřené informace do znalostních karet, čímž zajišťuje, že týmy mají k dispozici přesné a aktuální znalosti.
- Glean je podnikový vyhledávací nástroj využívající umělou inteligenci, který prohledává e-maily, zprávy ve Slacku a dokumenty a poskytuje okamžité odpovědi bez nutnosti ručního vytváření obsahu.
- Guru vítězí nad Glean díky svým strukturovaným a ověřeným znalostem, díky čemuž je ideální pro týmy spravující dokumentaci v rámci celé společnosti, které upřednostňují přesnost.
- Glean vítězí nad Guru díky vyhledávání v reálném čase založeném na umělé inteligenci, které čerpá informace z více než 100 obchodních aplikací, což z něj činí lepší volbu pro vyhledávání dat v rámci celého podniku.
- Guru nabízí transparentní ceny za uživatele, které začínají na 10 USD/měsíc, zatímco Glean používá podnikový cenový model, který se liší podle velikosti společnosti a objemu dat.
- ClickUp kombinuje správu znalostí založenou na umělé inteligenci, automatizaci a vyhledávání v jednom pracovním prostoru, čímž eliminuje potřebu používat více nástrojů.
- Propojené vyhledávání ClickUp načítá okamžitá data z Google Drive, Slack a Salesforce, čímž snižuje čas strávený hledáním informací.
Co je Guru?
GetGuru (nebo Guru) je platforma znalostí založená na umělé inteligenci, která propojuje aplikace, dokumenty a chaty a poskytuje okamžité odpovědi. V podstatě funguje jako centralizované znalostní centrum a jediný zdroj pravdivých informací pro organizace.
Guru usnadňuje rychlé vyhledávání kvalitních znalostních karet, je velmi uživatelsky přívětivý, umožňuje snadnou aktualizaci stávajících informací, plynulé vytváření nových karet a nabízí skvělé možnosti SEO v rámci naší organizace.
Guru usnadňuje rychlé vyhledávání kvalitních znalostních karet, je velmi uživatelsky přívětivý, umožňuje snadnou aktualizaci stávajících informací, plynulé vytváření nových karet a nabízí skvělé možnosti SEO v rámci naší organizace.
Guru vám nabízí následující výhody:
- Ukládá znalosti společnosti na jednom místě, takže uživatelé mají rychlý přístup k politikám, postupům a důležitým dokumentům.
- Funguje jako samoobslužné centrum, snižuje počet opakujících se dotazů tím, že okamžitě zpřístupňuje relevantní informace.
- Využívá vyhledávání založené na umělé inteligenci a rozšíření prohlížeče k poskytování rychlých odpovědí bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.
- Organizuje obsah pomocí znalostních karet, což usnadňuje vyhledávání informací a udržuje data strukturovaná.
- Integruje se s oblíbenými nástroji, takže týmy mají přístup k potřebným informacím, aniž by narušovaly svůj pracovní postup.
Funkce Guru
Guru eliminuje frustraci při hledání informací o společnosti. Místo ztrácení času prohledáváním starých e-mailů nebo kladením stejné otázky po desáté, mohou týmy okamžitě vyhledat relevantní informace – a to takto:
Funkce č. 1: Odpovědi založené na umělé inteligenci, když je potřebujete
Zažili jste někdy situaci, kdy jste věděli, že odpověď někde existuje, ale její nalezení připomínalo nemožnou honbu za pokladem? Guru tento problém řeší. Stačí zadat otázku a vyhledá ověřené odpovědi z celé znalostní báze vaší společnosti.
Funkce č. 2: Funguje s nástroji, které týmy již používají
Nikdo nechce přeskakovat mezi aplikacemi jen proto, aby našel jednoduchou odpověď. Guru se integruje se Slackem, Microsoft Teams, Google Workspace a dalšími oblíbenými nástroji, takže zaměstnanci nemusí opouštět svůj pracovní postup, aby hledali to, co potřebují.
💡 Tip pro profesionály: Umělá inteligence vám již nyní ulehčuje práci, rozpoznává trendy dříve než vy a pomáhá vám pracovat chytřeji, místo aby vás nutila pracovat tvrději. Zde je průvodce, jak využít umělou inteligenci pro zvýšení produktivity.
Funkce č. 3: Karty znalostí, které udržují informace přehledné a aktuální
Dlouhé dokumenty bývají často ignorovány. Guru rozděluje informace do znalostních karet, takže zaměstnanci získají rychlé a strukturované odpovědi, aniž by museli otevírat rozsáhlé soubory.
🍪 Bonus: Tyto karty se aktualizují automaticky, takže všichni jsou vždy na stejné stránce – doslova.
Funkce č. 4: Odpovědi, které se zobrazí ještě předtím, než se zeptáte
Už jste někdy vyplňovali formulář nebo četli postup a přáli si, aby se pokyny objevily jako mávnutím kouzelného proutku? Přesně to Guru dělá.
Rozpozná, co se nachází na vaší obrazovce, a automaticky vám poskytne relevantní informace – nemusíte je tedy sami hledat.
Funkce č. 5: Informace o tom, co lidé skutečně hledají
Toto je jedna z nejlepších funkcí Guru: pomáhá týmům zjistit, co jim chybí. Integrované analytické nástroje ukazují, co lidé nejčastěji vyhledávají, jaké otázky se opakují a kde by bylo třeba znalostní bázi aktualizovat.
Místo hádání, jaké informace zaměstnanci potřebují, získávají společnosti reálná data o tom, co funguje a co ne.
Ceny Guru
Guru nabízí flexibilní cenové plány, které vyhovují firmám všech velikostí:
- Bezplatná zkušební verze
- Vše v jednom: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
📮 ClickUp Insight: Téměř polovina vašich zaměstnanců přichází o důležité informace.
Podle výzkumu ClickUp asi 42 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu e-mail, který má však své nevýhody. E-maily se dostanou pouze k vybraným členům týmu, důležité informace se tak izolují, což zpomaluje spolupráci a rozhodování. Chcete-li zvýšit přehlednost a zefektivnit týmovou práci, použijte komplexní pracovní platformu, jako je ClickUp, která e-maily během několika sekund přemění na úkoly, které lze okamžitě realizovat!
Co je Glean?
Glean je pracovní platforma AI, která pomáhá firmám najít, vytvářet a automatizovat úkoly tím, že se připojuje k firemním datům, rozumí jim a nabízí vyhledávání, agenty a asistenty založené na AI.
Podle recenzí společnosti Gartner funguje Glean z těchto důvodů:
- Najde relevantní informace okamžitě, bez ohledu na to, kde jsou uloženy.
- Upřednostňuje přímé odpovědi před pouhým zobrazením výsledků vyhledávání.
- Nabízí hladkou integraci s firemními aplikacemi.
- Pomáhá zaměstnancům získat přístup k znalostem celé společnosti.
Původně navržený pro agregaci odkazů a dokumentů z různých aplikací, uživatelé Glean neustále sdílejí funkce, které zlepšují interní správu znalostí.
Zde je několik příkladů použití:
- Udržuje zaměstnance v obraze díky personalizované domovské stránce, která zobrazuje nejnovější dokumenty, nadcházející schůzky a populární obsah společnosti.
- Využívá pokročilý ověřovací systém, který zajišťuje přesnost informací a zabraňuje zastaralým nebo zavádějícím odpovědím.
- Představuje aplikace založené na umělé inteligenci, které umožňují odborníkům v dané oblasti (SME) budovat a udržovat znalostní bázi a zajišťují nepřetržitý přístup k důvěryhodným informacím.
- Nabízí vyhledávání osob, což usnadňuje vyhledávání kolegů, podřízených a podrobností o délce zaměstnání pro rychlý přehled o organizaci.
Funkce Glean
Místo toho, aby Glean pouze vypisoval seznam výsledků vyhledávání, poskytuje kontextové informace. Kromě toho vám Glean nabízí následující funkce, které vám pomohou:
Funkce č. 1: Odpovědi založené na umělé inteligenci, které jdou přímo k jádru věci
Nikdo nemá čas otevírat 15 záložek, aby našel jednu odpověď. Systém Glean využívající umělou inteligenci okamžitě vyhledá relevantní informace, ať už jsou ukryty v dokumentu Google Doc, konverzaci Slack nebo tiketu JIRA.
⚡️Archiv šablon: Šablony AI pro úsporu času a zvýšení produktivity
Funkce č. 2: Chytré sbírky pro organizaci znalostí společnosti
Místo roztříštěných dokumentů a ztracených odkazů umožňuje Glean týmům vytvářet strukturované sbírky důležitých dat, což usnadňuje sledování projektů.
Funkce č. 3: Go Links pro okamžitý přístup k často používaným stránkám
Funkce Go Links od Glean umožňuje zaměstnancům vytvářet krátké URL adresy pro často navštěvované firemní zdroje. Místo hledání skrytého dokumentu stačí do prohlížeče zadat vlastní Go Link (například „go/performance-reviews“), který vás přenese přímo k tomu, co hledáte.
💡 Tip pro profesionály: Slabý systém správy znalostí vede k nákladné neefektivitě – prozkoumejte nejlepší alternativy Glean, které vám pomohou překlenout informační mezery.
Funkce č. 4: Ověřovací systém pro zajištění přesnosti znalostí
Znalostní báze je užitečná pouze tehdy, pokud jsou data správná. Ověřovací systém Glean zajišťuje, že důležité dokumenty a odpovědi zůstávají aktuální.
Funkce č. 5: Vyhledávání osob za účelem nalezení odborníků ve společnosti
Potřebujete vědět, kdo má na starosti projekt? Funkce vyhledávání osob v Glean pomáhá zaměstnancům vyhledávat kolegy podle jména, pracovního postupu, oddělení nebo odbornosti. Použití umělé inteligence na pracovišti usnadňuje nalezení správné osoby, na kterou se můžete obrátit, místo hádání, kdo by mohl znát odpověď.
Ceny Glean
- Individuální ceny
Podívejte se na tyto alternativy Glean!
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony znalostní báze v aplikaci Word a ClickUp
Guru vs. Glean: Porovnání funkcí
Guru a Glean se snaží řešit stejný problém – pomáhat týmům rychle najít informace a ukázat jim , jak pracovat rychleji –, ale dělají to odlišným způsobem.
Níže rozebíráme klíčové funkce, abychom zjistili, v čem vyniká každý z těchto nástrojů.
Funkce č. 1: Vyhledávání a odpovědi založené na umělé inteligenci
Glean nabízí výkonný vyhledávač založený na umělé inteligenci, který čerpá z e-mailů, Slacku, dokumentů a dalších firemních nástrojů a poskytuje přímé odpovědi namísto výsledků vyhledávání. Využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) k porozumění dotazům a poskytování kontextových informací.
Guru využívá možnosti umělé inteligence, ale zaměřuje se spíše na znalostní karty. Zaměstnanci musí informace vytvořit a ověřit, než je umělá inteligence může zobrazit, což zajišťuje přesnost, ale přidává do procesu další krok.
🏆 Vítěz: Glean je v tomto ohledu lídrem
📖 Přečtěte si také: Jak propojená AI eliminuje izolované systémy a šetří čas pro skutečnou práci
Funkce č. 2: Organizace znalostí a přesnost
Guru vyniká ve správě znalostí tím, že strukturová informace do znalostních bází s ověřovacími pracovními postupy. Tím je zajištěno, že zaměstnanci mají vždy přístup k přesným a aktuálním údajům.
Glean je spíše agregátorem, který čerpá z existujících zdrojů bez přísných ověřovacích systémů, což znamená, že se občas mohou objevit zastaralé nebo nesprávné informace.
🏆 Vítěz: Guru za správu znalostí a struktury
Funkce č. 3: Integrace a kompatibilita pracovních postupů
Glean se integruje s více než 100 podnikovými nástroji, včetně Google Workspace, Slack, Microsoft 365 a JIRA, což z něj činí ideální řešení pro společnosti, které hledají hladkou integraci.
Guru také nabízí rozšíření pro prohlížeče, integraci se Slackem a Microsoft Teams. Zaměřuje se však spíše na začlenění ověřených znalostí do pracovních postupů než na pouhé shromažďování informací z různých nástrojů.
🏆 Vítěz: Glean vítězí nad Guru v oblasti integrace a kompatibility pracovních postupů.
Funkce č. 4: Začlenění a snadné použití
Rozhraní Glean podobné rozhraní Google umožňuje intuitivní vyhledávání. Noví uživatelé mohou jednoduše zadat dotaz a najít informace bez jakéhokoli nastavování. Nabízí také personalizovanou domovskou stránku s nejnovějšími dokumenty, nadcházejícími schůzkami a populárními tématy, což novým zaměstnancům pomáhá rychleji se zapracovat.
Ačkoli je Guru uživatelsky přívětivý, vyžaduje aktivní účast týmů při vytváření, ověřování a údržbě obsahu. Noví uživatelé mohou potřebovat více pokynů ohledně znalostních karet a pracovních postupů, než budou moci systém plně využít.
🏆 Vítěz: Glean
Funkce č. 5: Vyhledávání osob a identifikace odborníků
Glean zahrnuje efektivní vyhledávání osob, které zaměstnancům umožňuje vyhledávat kolegy podle jména, odbornosti, umístění nebo hierarchie. To pomáhá týmům rychle najít správnou osobu pro jejich dotazy, místo aby prohledávaly dokumentaci.
Guru se zaměřuje spíše na dokumentované znalosti než na objevování lidí. Ačkoli umožňuje týmům ukládat ověřené znalosti, nemá stejné organizační vyhledávací schopnosti jako Glean.
🏆 Vítěz: Glean
📖 Přečtěte si také: Jak propojená AI eliminuje izolované systémy a šetří čas pro skutečnou práci
Guru vs. Glean na Redditu
Reddit, věčné testovací pole pro názory na software, má o Guru a Glean co říci.
V sekci r/sales má Guru několik hlasitých fanoušků.
Jeden bezpečnostní architekt na Redditu ocenil strukturovanou dokumentaci s kontrolou oprávnění:
Naše společnost používá getguru.com a je to skvělé. Můžete vytvářet sbírky a řídit oprávnění, takže tam můžete umístit citlivé věci, jako jsou ceny smluv, a ponechat je pouze pro IT.
Naše společnost používá getguru.com a je to skvělé. Můžete vytvářet sbírky a řídit oprávnění, takže tam můžete umístit citlivé věci, jako jsou ceny smluv, a ponechat je pouze pro IT.
Ne všechny recenze však byly pochvalné. Jeden uživatel Redditu si stěžoval na složitou cenovou strukturu:
Getguru má tolik zbytečných a matoucích funkcí, které jsou nejen zbytečné, ale také matoucí.
Getguru má tolik zbytečných a matoucích funkcí, které jsou nejen zbytečné, ale také matoucí.
Uživatelé Glean se mezitím zdají být o něco jistější ve výběru svého nástroje. Správce Slacku ocenil jeho efektivitu vyhledávání:
Používáme Glean k indexování naší znalostní báze a firemních dokumentů a poté pomocí bota Glean vyhledáváme položky ve Slacku. Funguje to bezchybně a Glean je skvělá společnost, se kterou se dobře spolupracuje.
Používáme Glean k indexování naší znalostní báze a firemních dokumentů a poté pomocí bota Glean vyhledáváme položky ve Slacku. Funguje to bezchybně a Glean je skvělá společnost, se kterou se dobře spolupracuje.
Jeden uživatel Redditu však poukázal na potenciální problémy s ochranou soukromí a obavy ohledně výcviku AI:
Nesouhlasil jsem s tím, aby tato společnost pořizovala a používala moje přednášky, a rozhodně nesouhlasím s tím, aby moje práce byla používána k trénování umělé inteligence.
Nesouhlasil jsem s tím, aby tato společnost pořizovala a používala moje přednášky, a rozhodně nesouhlasím s tím, aby moje práce byla používána k trénování umělé inteligence.
Pro podniky, které hledají vyhledávání založené na umělé inteligenci, získává Glean body za rychlost a hloubku. Pro ty, kteří preferují kontrolu na místě, však nemusí být tou nejvhodnější volbou.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Guru a Glean
Kdyby se Guru a Glean spojily a vytvořily nástroj se všemi jejich kladnými vlastnostmi, byl by to ClickUp. ClickUp kombinuje správu projektů, správu znalostí a vyhledávání založené na umělé inteligenci v jednom nástroji, což z něj činí dokonalé řešení pro týmy, které se topí v rozptýlených informacích.
Pojďme se na to podívat podrobněji.
ClickUp má náskok č. 1: ClickUp Brain
ClickUp Brain je asistent pro správu znalostí založený na umělé inteligenci, který nejen vyhledává odpovědi, ale také rozumí vaší práci. Zatímco Glean má potíže s chybějícími klíčovými výsledky vyhledávání a Guru se spoléhá na ruční kurátorství, ClickUp Brain propojuje úkoly, dokumenty, lidi a projekty v reálném čase.
To znamená, že s Brain získáte:
- ✅ Okamžité odpovědi: Zeptejte se ClickUp Brain na cokoli a on vyhledá nejrelevantnější výsledky z úkolů, dokumentů, komentářů a propojených aplikací.
- ✅ Shrnutí projektů a automatické aktualizace: Získejte automatické aktualizace stavu, standupy a zprávy o pokroku, aniž byste hnuli prstem.
- ✅ Obsah generovaný umělou inteligencí: Použijte nástroj ClickUp pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence k psaní e-mailů, vytváření projektových briefů a generování aktualizací úkolů během několika sekund.
👉 Proč ClickUp poráží Guru a Glean: Guru závisí na ručním zadávání dat a Glean často opomíjí důležité údaje. ClickUp Brain ví, co hledáte, ještě než to zjistíte sami.
📖 Přečtěte si také: Inside ClickUp Brain for Teams: 10 nejlepších nástrojů pro sdílení znalostí, automatizaci projektů a psaní
Výhoda ClickUp č. 2: Propojené vyhledávání ClickUp
Nyní se podívejme na funkci Connected Search od ClickUp – špičkový software pro vyhledávání v podnikovém prostředí, díky kterému je vyhledávání firemních znalostí hračkou.
Na rozdíl od Glean, který někdy nedokáže najít nejrelevantnější informace, ClickUp nabízí jednotný, inteligentní vyhledávač, který se propojí se všemi vašimi pracovními aplikacemi.
Zde je návod:
- Sjednocené vyhledávání napříč nástroji: Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce – stačí si vybrat a ClickUp to vyhledá.
- Kontext v reálném čase: ClickUp indexuje nejen soubory, ale také konverzace, které se jich týkají, což uživatelům umožňuje vyhledávat výsledky, které zahrnují důležité diskuse.
- Přístup k řídicímu centru: Najděte cokoli pouhým stisknutím klávesy, ať už v ClickUp nebo v připojeném nástroji.
👉 Proč ClickUp poráží Guru a Glean: Guru vyžaduje ruční značkování a AI Gleanu je nejistá. ClickUp automaticky centralizuje znalosti a zajišťuje, že se nejprve zobrazí nejlepší výsledky.
ClickUp má výhodu č. 3: Správa znalostí ClickUp
ClickUp Knowledge Management vám umožňuje dokumentovat, sdílet a spravovat znalosti společnosti – bez omezení Guru nebo Glean.
Zde je několik důvodů, proč je správa znalostí ClickUp pro týmy tak výhodná:
- Wiki založené na umělé inteligenci: Proměňte jakýkoli dokument ve strukturovanou, snadno navigovatelnou wiki.
- Správa verzí a oprávnění: Sledujte každou úpravu a přesně kontrolujte přístup.
- Hladká spolupráce: Pracujte v reálném čase s komentáři týmu, odkazy na úkoly a asistencí při psaní založenou na umělé inteligenci.
👉 Proč ClickUp poráží Guru a Glean: Wiki Guru vyžaduje časté ruční aktualizace a Glean postrádá silné nástroje pro spolupráci založené na umělé inteligenci. ClickUp integruje správu znalostí a týmovou práci do jednoho plynulého prostředí.
ClickUp má navrch #4: Automatizace ClickUp a dokumenty ClickUp
Pomocí automatizace pracovních postupů AI v ClickUp Automations můžete také plně automatizovat opakující se úkoly, jako je přiřazování ticketů, aktualizace stavů a spouštění oznámení.
📌 Příklad: Týmy HR mohou nastavit automatizaci, která okamžitě přiřadí revize aktualizací politik vedoucím oddělení, kdykoli je nahrán nový dokument týkající se dodržování předpisů.
Podobně mohou týmy zákaznické podpory automatizovat eskalaci ticketů na základě analýzy sentimentu, čímž zajistí, že urgentní problémy budou řešeny přednostně bez lidského zásahu.
A protože správa znalostí závisí na kvalitním softwaru pro spolupráci na dokumentech, můžete se spolehnout, že ClickUp Docs dokáže víc než jen pořizovat poznámky – funguje jako dynamický pracovní prostor.
Marketingové týmy mohou pomocí Docs spolupracovat na strategiích kampaní s integrovanými úkoly, což zajišťuje, že projekty zůstávají na správné cestě, aniž by bylo nutné přepínat mezi nástroji.
Produktoví manažeři navíc mohou proměnit dokumentaci funkcí v interaktivní plány propojováním uživatelských příběhů, komentářů a návrhů designu, čímž plynule propojí plánování a realizaci.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro dokumentaci
Guruové potřebují následovníky – ClickUp vytváří lídry
Co je nejlepší na zavedení ClickUp? Brzy budete potřebovat pouze jednu otevřenou kartu, abyste mohli sledovat projekty, hledat odpovědi a automatizovat operace – už žádné přeskakování mezi aplikacemi.
Alespoň tak to fungovalo v případě produktového manažera TravelLocal, Thomase Clifforda, který řekl:
ClickUp používáme pro správu všech našich projektů a úkolů, stejně jako pro znalostní bázi. Byl také přijat pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a několika dalších případů použití, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce lze obsloužit v rámci jednoho produktu, protože věci lze velmi snadno propojit.
ClickUp používáme pro správu všech našich projektů a úkolů, stejně jako pro znalostní bázi. Byl také přijat pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a několika dalších případů použití, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce lze obsloužit v rámci jednoho produktu, protože věci lze velmi snadno propojit.
Díky vyhledávání založenému na umělé inteligenci, automatizovaným pracovním postupům, integrovaným dokumentům, hladké integraci a nástrojům pro správu projektů pod jednou střechou je ClickUp jediným pracovním centrem, které kdy budete potřebovat.
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a vyzkoušejte si jeho kouzlo na vlastní kůži!