Jak používat negativní pokyny Midjourney pro lepší generování obrázků

Pokud se vaše obrázky generované umělou inteligencí nedaří, problémem nemusí být to, o co žádáte, ale to, co „nevylučujete“.
Generátory obrázků s umělou inteligencí, včetně Midjourney, interpretují zadání doslovně, takže pokud nespecifikujete nežádoucí prvky, může to vést k nepřehledným, nerealistickým nebo irelevantním výsledkům. Zatímco specifikujete, co chcete, musíte také říct modelu AI, co v návrhu „nechcete“.
Když přidáte negativní pokyny, získáte větší kontrolu nad kompozicí, stylem a nežádoucími zkresleními.
V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat silou negativních promptů v Midjourney.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled negativních promptů v Midjourney:
- Negativní pokyny pomáhají vylepšit obrázky generované umělou inteligencí tím, že určují, které prvky mají být vyloučeny
- Použití dvou pomlček následovaných slovem „no“ odstraní nežádoucí prvky, zatímco negativní váhy omezí jejich přítomnost, aniž by je zcela eliminovaly.
- Negativní pokyny šetří čas tím, že omezují pokusy a omyly, zajišťují stylovou konzistenci a vylepšují pozadí pro čistší vizuální výsledek
- Negativní pokyny mají také svá omezení – nemusí vždy fungovat podle očekávání, do značné míry závisí na tréninku, mají potíže se složitostí a vyžadují náročnou křivku učení. Často je nutné je doladit
- Snažte se nepřetěžovat model AI více pokyny najednou a poskytněte jasné instrukce ohledně stylu a dalších aspektů
Co jsou negativní pokyny Midjourney?
Negativní pokyny jsou pokyny, které specifikují, co ve vašem obrázku nechcete. Představte si negativní pokyny jako filtry, které AI konkrétně říkají, jakým prvkům se v obrázku má vyhnout.
Například pokud je váš Midjourney prompt „živý univerzitní kampus“, může obsahovat prvky jako studenty, chodníky a další relevantní struktury.
Pomocí negativních pokynů však můžete vytvořit obrázek s extrémní přesností. Pokud například do svého pokynu přidáte dvě pomlčky následované slovy „žádní studenti“ , jako v příkladu níže, dáte AI pokyn, aby vyloučila obrázky studentů, což povede k čistšímu a více zaměřenému zobrazení univerzitního kampusu.
Proč používat negativní pokyny Midjourney?
Nemůžete prostě napsat další zadání a vytvořit nový obrázek? To by bylo jednodušší, ale nedosáhli byste stejných výsledků jako při použití negativních zadání. Zde je vysvětlení, jak negativní zadání pomáhají:
🎨 Lepší kreativní kontrola
Modely AI pro tvorbu designu, včetně Midjourney, fungují na základě statistických pravděpodobností a generují obrázky čerpáním z rozsáhlých datových sad. To však znamená, že AI někdy přidává prvky, o které jste výslovně nepožádali. Negativní zadání řekne Midjourney, aby se vyhýbalo nežádoucím detailům, čímž vylepší vaše obrázky.
🔁 Konzistence stylu
Midjourney se někdy automaticky přiklání k určitému estetickému stylu, jako je anime nebo cyberpunk, v závislosti na svém tréninku. Pokud chcete vytvořit jedinečný vzhled, negativní pokyny vám pomohou odstranit rušivé styly. Například zadání dvou pomlček následovaných textem „no comic book style“ zajistí, že vaše dílo nebude obsahovat ilustrativní prvky ve stylu komiksů.
⏳ Časová úspora
Bez negativních pokynů možná budete muset obrázky generovat několikrát, abyste dosáhli požadovaného výsledku. Negativní pokyny výrazně zkracují tento proces pokusů a omylů, protože AI modelu zadáte, aby vyloučil konkrétní prvky, čímž ušetříte čas strávený úpravami.
🖼️ Vylepšené pozadí a kompozice
Někdy obsahují obrázky generované umělou inteligencí zbytečné prvky pozadí, které kompozici znepřehledňují. Pokud například potřebujete jednoduchý portrét, můžete zadat dvě pomlčky následované textem „no background“, aby se obrázek soustředil výhradně na objekt. To je obzvláště užitečné při produktové fotografii, kde se upřednostňuje čistý vzhled.
Negativní pokyny v Midjourney otevírají hlubší úrovně přizpůsobení, ale nejsou zázračným řešením. Negativní pokyny vyžadují pečlivé navrhování a experimentování, abyste dosáhli požadovaných výsledků, stejně jako byste museli napsat podrobný pokyn pro ChatGPT nebo Claude.ai, abyste vygenerovali smysluplný text.
Jak fungují negativní pokyny v Midjourney?
Při čtení výše uvedených částí jste si možná všimli, že jsme použili „–no“. Co to tedy znamená v kontextu negativních promptů? V zásadě existují dva hlavní způsoby použití negativních promptů: parametr „–no“ a váhy negativních promptů. Níže vám je podrobně vysvětlíme:
1. Dvě pomlčky následované parametrem „no“
Toto je nejjednodušší způsob, jak odstranit nežádoucí prvky. Stačí přidat dvě pomlčky (bez mezery mezi nimi) a slovo „no“, následované objekty, styly nebo barvami, které nechcete. Podívejte se na příklad níže.
📌 Jak to funguje: Midjourney prohledá svůj datový soubor, rozpozná vzorce spojené s nežádoucími prvky a pokusí se je z finálního obrázku vyloučit.
🌻 Příklad: Chcete klidnou scenérii jezera, ale nechcete, aby na ní byly lodě nebo lidé. Váš prompt a výsledek by vypadaly takto:
Není to však vždy dokonalé – některé prvky se mohou vklínit kvůli kontextovým asociacím. Pokud k tomu dojde, zkuste použít další synonyma nebo rozšířit seznam vyloučených prvků.
2. Váhy negativních pokynů
Zatímco metoda se dvěma pomlčkami a slovem „no“ prvek zcela eliminuje, negativní váhy vám umožňují snížit přítomnost prvku, místo aby jej zcela odstranily. Tato metoda je užitečná, když chcete ovlivnit obrázek, aniž byste vynutili jeho absolutní vyloučení.
📌 Jak to funguje: Midjourney vám umožňuje přiřadit pozitivní nebo negativní váhy různým částem vašeho zadání pomocí syntaxe „::“. Váha 1 je neutrální, vyšší číslo zvyšuje důležitost a záporné číslo snižuje přítomnost daného prvku.
V zásadě neodstraňujete prvek úplně pomocí váh, ale říkáte Midjourney, aby ho potlačilo.
🌻 Příklad: Chcete vygenerovat obrázek rušné ulice s auty, ale auta by neměla být hlavním tématem. Váš prompt by mohl vypadat například takto:
Midjourney to interpretuje takto: „Zahrni auto, ale dej mu poloviční důležitost oproti ulici.“ Výsledek? Ulice, kde auta vypadají menší nebo splývají s pozadím.
Co ale dělat, pokud chcete přítomnost auta ještě více omezit, aniž byste ho úplně odstranili? Použijte negativní váhu.
V tomto případě Midjourney aktivně minimalizuje auta na obrázku. Může je učinit sotva viditelnými tím, že je umístí do stinného kouta, nebo je zcela odstraní, pokud se nehodí do kompozice (jak můžete vidět na obrázku výše).
💡 Tip pro pokročilé: Pokud chcete, aby něco úplně zmizelo, samotné negativní váhy nemusí stačit – možná je budete muset zkombinovat s „–no“ nebo je upravit a doladit, abyste dosáhli požadovaných výsledků. Pokud chcete použít více pokynů, oddělte je dvojitými dvojtečkami (::).
Možná si říkáte: „Hele, proč prostě nemůžu použít ‚don’t‘ a mít to z krku?“ No, to je pochopitelné. Ale máme pro to vysvětlení.
Proč „ne“ nefunguje?
Mnoho lidí se domnívá, že když do pokynu napíše „ne“ nebo „bez“, Midjourney se určitým prvkům vyhne. Tak to ale nefunguje. Když napíšete „nezahrnovat déšť“, AI samo o sobě nechápe „ne“ jako negaci. Místo toho zpracuje celou frázi jako popis, který obsahuje slovo „déšť“.
To může paradoxně vést k tomu, že se AI zaměří na koncept deště, i když vaším záměrem bylo jej vyloučit.
Jak to opravit:
❌ Pokyn: Fantasy hrad, nezahrnujte draky.
✅ Pokyn: Fantasy hrad ⁃ ⁃ bez draků
✅ Prompt: Fantasy hrad magický::1, draci::-1
Druhá a třetí možnost zajistí, že Midjourney správně pochopí, čemu se má vyhnout, zatímco první možnost by mohla ve skutečnosti vytvořit hrad s draky.
🧠 Věděli jste, že... Midjourney je k dispozici na Discord a pro generování obrázků pomocí AI vyžaduje placené předplatné! Je to také nejoblíbenější server na Discord.
Jak vytvořit účinné negativní pokyny pro Midjourney?
Zde je několik tipů, jak vytvořit účinné negativní pokyny pro Midjourney:
- Identifikujte nežádoucí prvky: Zjistěte, co na obrázku nechcete. Je to barva, objekt nebo styl? Jakmile to víte, přidejte „⁃ ⁃no“ následované nežádoucím prvkem. Například „⁃ ⁃no blurry details“ (žádné rozmazané detaily) nebo „⁃ ⁃no cartoonish style“ (žádný kreslený styl) mohou vaše výsledky zpřesnit.
- Buďte konkrétní: Místo vágních výrazů jako „⁃ ⁃žádné špatné věci“ používejte přesné popisy jako „⁃ ⁃žádné přesycené barvy“ nebo „⁃ ⁃žádné zkreslené tváře“. Čím jasnější budete, tím lépe Midjourney pochopí váš záměr
- Experimentujte s kombinacemi a váhami: Pokud generujete futuristickou městskou scenérii, ale stále se vám zobrazují stromy, zkuste „trees::-0.5, ⁃ ⁃ no greenery“ nebo něco podobného. Tím zúžíte zaměření a zajistíte, že se AI nástroj bude držet vaší vize.
💡Tip pro profesionály: Negativní pokyny používejte pouze v případě nutnosti a pro přesné vyloučení, nikoli pro obecná omezení. Například místo toho, abyste řekli „Vyhněte se přeplněným návrhům“, zvolte „Čisté, minimalistické rozvržení s dostatkem volného prostoru a jasným ústředním bodem“, abyste dosáhli zamýšleného vzhledu.
Více než 20 negativních pokynů Midjourney pro různé případy použití
Vybrali jsme pro vás více než 20 příkladů negativních promptů Midjourney v různých scénářích, abyste se vyhnuli metodě pokusů a omylů, podpořili své kreativní nápady a techniky a využili Midjourney na maximum.
Prompt 1: Čistá pláž při západu slunce
Případ použití: Odstranění nepořádku nebo zbytečných prvků pro vytvoření čistšího obrázkuPokyn: „Západ slunce nad klidnou pláží, zlatavé odstíny odrážející se na klidných vlnách ⁃ ⁃ žádné osoby, odpadky, stopy, lodě, budovy, naplavené dřevo“
Prompt 2: Minimalistická silueta města
Případ použití: Odstranění rušivých prvků pro moderní, čistý vzhledPrompt: „Futuristická silueta města v noci, zářící neonové odlesky na mokrých ulicích⁃ ⁃ bez aut, chodců, billboardů, graffiti, mlhy
Prompt 3: Klidná horská krajina
Případ použití: Zvýraznění přirozené krásy odstraněním umělých objektůPrompt: „Majestátní zasněžené hory, měkké ranní světlo, jasná obloha ⁃ ⁃ žádné elektrické vedení, domy, lyžařské vleky, lidé, silnice, informační tabule“
Prompt 4: Klidná lesní stezka
Případ použití: Zaměření na přírodu bez lidského vlivuPrompt: „Klikatá lesní stezka pokrytá podzimním listím, měkké zlatavé sluneční paprsky prosvítající mezi stromy ⁃ ⁃ žádné lavičky, cedule, odpadkové koše, lidé, kola“
Prompt 5: Snová noční obloha
Příklad použití: Vytvoření úchvatné nebeské scény bez rušivých prvkůPrompt: „Galaxie s živými mlhovinami a nespočtem hvězd, v sytě fialových a modrých odstínech ⁃ ⁃ bez satelitů, letadel, světel města, textu a vodoznaků“
Prompt 6: Majestátní vodopád
Případ použití: Zachování nedotčené a panenské přírodyPrompt: „Kaskádový vodopád v bujné zelené džungli, mlha stoupající zdola ⁃ ⁃ žádné mosty, turisté, lodě, cedule, ploty“
Prompt 7: Elegantní produktová fotografie
Případ použití: Zaměřené komerční produktové snímkyPrompt: „Elegantní černé chytré hodinky na odrazném povrchu, dramatické osvětlení ⁃ ⁃ bez textu, log, odrazů, nepořádku, rukou, lidí“
Prompt 8: Fantastický hrad
Případ použití: Vylepšení magického prostředí bez moderních prvkůPrompt: „Velký středověký hrad na zamlženém kopci, zářící teplé pochodně ⁃ ⁃ žádné elektrické vedení, moderní budovy, auta, antény, silnice“
Prompt 9: Zenová zahrada
Případ použití: Zachování klidné a minimalistické estetikyPrompt: „Japonská zenová zahrada s uhlazeným pískem a bonsajemi, měkké ambientní osvětlení ⁃ ⁃ žádné sochy, cedule, lavičky, lidé, turisté“
Prompt 10: Starověké ruiny
Případ použití: Zachování historické krásy bez moderních prvkůPrompt: „Zarostlé ruiny starověkého chrámu v husté džungli, popínavé rostliny plazící se po kamenech ⁃ ⁃ žádní turisté, ploty, cedule, lešení, odpadky“
Pokyn 11: Dokonalá fotografie jídla
Příklad použití: Zaměření na jídlo bez rušivých prvkůPrompt: „Gurmánský burger na dřevěné desce, měkké osvětlení, stoupající pára ⁃ ⁃ žádné talíře, ruce, příbory, ubrousky, nepořádek v pozadí“
Prompt 12: Kosmická krajina
Příklad použití: Zaměření na vesmír bez pozemských rušivých prvkůPrompt: „Cizí planeta se zářícími bioluminiscenčními rostlinami, dvojité měsíce na obloze ⁃ ⁃ žádné vesmírné lodě, astronauti, satelity, text, vodoznaky“
Prompt 13: Vintage pouliční fotografie
Případ použití: Zachycení historické autenticity bez moderních rušivých prvkůPrompt: „Dlážděná ulice z 40. let, teplé sépiové tóny, měkké večerní světlo ⁃ ⁃ žádné moderní automobily, lidé s telefony, billboardy, neonové nápisy“
Prompt 14: Uspořádaný pracovní stůl
Případ použití: Vytvoření esteticky příjemného pracovního prostoru bez nepořádkuPrompt: „Moderní minimalistické uspořádání stolu, elegantní notebook, teplé ambientní osvětlení ⁃ ⁃ žádné zamotané kabely, šálky na kávu, knihy, papíry, nepořádek“
Prompt 15: Klidná scéna z oceánu
Příklad použití: Vylepšení klidného výhledu na oceán odstraněním rušivých prvkůPrompt: „Rozlehlý horizont oceánu pod růžovým východem slunce, jemné vlny se valí ⁃ ⁃ žádné lodě, lidé, budovy, odpadky, bóje“
Prompt 16: Dramatické bouřkové mraky
Příklad použití: Zaměření na sílu přírody bez rušivých prvkůPrompt: „Temné bouřkové mraky nad rozlehlým prázdným polem, praskající blesky ⁃ ⁃ žádné budovy, auta, lidé, značky, antény“
Prompt 17: Izolované pouštní duny
Případ použití: Zachování nedotčené a syrové pouštní krajinyPrompt: „Zlaté písečné duny táhnoucí se do nekonečna, měkké světlo při západu slunce ⁃ ⁃ žádné stopy, vozidla, lidé, značky, budovy“
Prompt 18: Kouzelný zakletý les
Případ použití: Zachování poutavého a tajemného fantasy prostředíPrompt: „Zářící houby v zamlženém kouzelném lese, jemná světýlka ⁃ ⁃ žádné osoby, moderní budovy, ploty, pouliční osvětlení“
Prompt 19: Fotografie luxusních automobilů
Příklad použití: Zvýraznění automobilu bez zbytečných rušivých prvkůPrompt: „Elegantní černý sportovní vůz v měkkém studiovém osvětlení, lesklé odrazy ⁃ ⁃ bez log, lidí, pozadí showroomu, textu a vodoznaků“
Prompt 20: Letecký pohled na tropický ostrov
Případ použití: Zachování nedotčeného rájePrompt: „Křišťálově čistá tyrkysová voda obklopující svěží zelený ostrov, zlaté písečné pláže ⁃ ⁃ žádné lodě, mola, hotely, turisté, znečištění“
Podívejme se také na několik příkladů vážení negativních promptů:
Prompt 21: Kouzelný les
Příklad použití: Vytvoření mystické lesní scényPrompt: Starobylé stromy::2, zářící houby::1,5, jemná mlha::-1
Prompt 22: Cyberpunková ulička
Případ použití: Zachycení futuristické městské atmosféryPrompt: Neonově osvětlená ulička::3, odrazy deště::1,5, vzdálená silueta města::-0,5
Prompt 23: Majestátní tygr
Příklad použití: Prezentace působivého portrétu zvířetePrompt: Bílý tygr::2 , pronikavé modré oči::1,5 , jemná textura srsti::1
Prompt 24: Vikingový válečník
Případ použití: Zobrazení historické sílyPrompt: Viking warrior::2, battle-worn armor::1. 5, misty background::1 –no sci-fi elements
Prompt 25: Útulná knihovna
Případ použití: Vytvoření útulného prostoru pro čteníPrompt: Dřevěné knihovny::2, teplé osvětlení::1,5, starožitné knihy::1 ⁃ ⁃ žádné prázdné police:: -1
Časté chyby, kterým se při používání negativních promptů v Midjourney vyvarujte
Negativní pokyny mohou působit jako super síla, ale pokud nejste opatrní, můžete snadno narazit. Zde je několik chyb, na které si dejte pozor:
❗Přetížení pokynu: Jednou z nejčastějších chyb je přetížení pokynu přílišným množstvím vyloučení. Například přidání ⁃ ⁃ žádná auta, stromy, lidé, budovy, mraky nebo zvířata se může zdát důkladné, ale může to AI zmást a vést k neočekávaným nebo dokonce nepoužitelným výsledkům. Místo toho se zaměřte na nejdůležitější prvky, které chcete vyloučit, a udržujte svůj seznam stručný
❗Náhodnost: Dalším úskalím je přílišná vágnost. Vyjádření „⁃ ⁃ žádné objekty“ nedává AI dostatečný směr. Jaké objekty? Nábytek? Vozidla? Vždy buďte konkrétní. Pokud například vytváříte minimalistickou krajinu, použijte ⁃ ⁃ žádná auta, budovy ani elektrické vedení, abyste zajistili jasnost
❗Ignorování stylových konfliktů: Negativní pokyny nejen odstraňují objekty, ale mohou také měnit styl. Pokud například zadáte „⁃ ⁃ no anime“ a AI se i tak přiklání ke stylizovanému umění, může to být způsobeno tím, že výstup neúmyslně ovlivňují jiné prvky pokynu. Ujistěte se, že váš pokyn je co se týče stylu naprosto jasný
Omezení používání Midjourney
Když byla spuštěna platforma Midjourney, její schopnosti vyvolaly rozruch na trhu generování obrázků. Ačkoli tato AI platforma do značné míry změnila proces generování obrázků, má i své omezení.
Potíže se složitými scénami
Midjourney si dobře poradí s obrázky s jedním objektem, ale má potíže se zpracováním rušných scén s více postavami.
🌻 Příklad: Pokud se pokusíte vygenerovat rušné tržiště, skupinu lidí v interakci nebo detailní bitvu, často se něco pokazí. Postavy mohou mít chybějící končetiny, podivné výrazy obličeje nebo divně umístěné předměty. Osvětlení a perspektiva mohou také působit nepřirozeně, což způsobuje, že obrázek vypadá nepřirozeně.
I když můžete obrázky Midjourney vylepšit pomocí lepších zadání, správné nastavení vyžaduje mnoho pokusů a omylů.
Silná závislost na srozumitelnosti zadání
Midjourney bere vše, co napíšete, doslova, takže vágní nebo obecné pokyny mohou vést k úplně jiným výsledkům, než jste očekávali. Jak jsme již zmínili, tvůrčí proces AI se liší od toho našeho.
🌻 Příklad: Pokud zadáte „futuristické město“ bez podrobností, můžete dostat cokoli od zářícího cyberpunkového panoramatu až po opuštěný, zničený svět. AI ne„uhádne“, co máte na mysli, takže pokud vynecháte důležité detaily, může to změnit celý vzhled obrázku generovaného AI.
Obtížnost při interpretaci abstraktních pojmů
Midjourney je skvělý na vytváření věcí, které existují ve skutečném světě nebo ve fantasy prostředí, ale má potíže s hlubšími, emocionálními nebo symbolickými nápady.
🌻 Příklad: Pokud přidáte zadání „pocit osamělosti“, AI pravděpodobně vygeneruje pouze jednu osobu sedící o samotě – pravděpodobně nezachytí jemné nuance izolace, touhy nebo melancholie.
Jinými slovy, nedokáže plně zachytit ani rozpoznat emoce, aby poskytla požadované výsledky.
Strmá křivka učení
I když je Midjourney snadno použitelné, získání přesných výsledků může nějakou dobu trvat. Funkce jako negativní pokyny a váha pokynů vyžadují praxi. Mnoho začátečníků může mít potíže s odstraněním nežádoucích prvků, vytvořením jednotného stylu nebo doladěním obrázků.
Navíc, na rozdíl od jiných návrhových nástrojů, kde můžete chyby opravit, Midjourney nemá možnost „upravit zadání“. To znamená, že musíte neustále testovat a zadávat zadání znovu, abyste dosáhli nejlepších výsledků.
Omezená trénovací data
Midjourney dokáže generovat pouze obrázky na základě toho, na čem bylo trénováno. Pokud se pokusíte vytvořit něco jedinečného – například specifický kulturní umělecký styl nebo neobvyklé historické prostředí – AI může buď vytvořit velmi obecnou verzi, nebo zcela selhat.
🌻 Příklad: Pokud požádáte o vzácný typ starověké architektury, může se to smíchat s něčím běžnějším. To snižuje spolehlivost, když potřebujete něco velmi konkrétního nebo kulturně přesného.
Midjourney je sice pozoruhodný nástroj, ale není to řešení, které by vyhovovalo všem.
✨Zajímavost: V druhé polovině roku 2024, během amerických voleb, Midjourney zavedlo omezení na generování obrázků Joea Bidena a Donalda Trumpa.
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je hlavním designérem. Eliminuje to také veškerou e-mailovou komunikaci, protože sekci komentářů u každého úkolu lze využít k projednání a delegování úkolů/dalších kroků (což vyhovuje potřebě sledování a kontroly našeho cyklu tvorby obsahu).
