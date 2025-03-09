Jak přidat někoho do konverzace ve Slacku

Jste uprostřed probíhající konverzace na Slacku se svým týmem, plánujete další velký krok, když najednou – bum! – si uvědomíte, že Alex by se měl zapojit.
Ale počkejte – máte založit úplně nový skupinový chat? Máte je přidat do stávající konverzace ve Slacku nebo je přivolat pomocí nějakých tajných administrátorských pravomocí?
Proces je velmi jednoduchý, ať už přidáváte někoho do pracovního prostoru Slack, zapojujete ho do probíhající diskuse nebo s ním komunikujete individuálně. A pokud potřebujete, aby měl přístup k minulým konverzacím, stačí znát správný způsob, jak ho přidat.
V tomto průvodci vás provedeme podrobnými pokyny, abyste se ujistili, že jsou správní lidé ve správném chatu ve správný čas – aby nikdo nic nezmeškal. Pojďme je tam přidat!
⏰ 60sekundové shrnutí
Takto můžete přidat kolegu do konverzace ve Slacku:
- Přidejte někoho kliknutím na kanál nebo DM.
- Vyberte možnost „Pozvat osoby“ a vyberte uživatele, kterého chcete přidat.
- Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění pro soukromé kanály.
- Uživatele můžete snadno přidávat do veřejných kanálů, ale u soukromých kanálů může být nutné schválení správcem.
- Vyřešte efektivně problém přetížení zprávami a velkých týmů ve Slacku tím, že přidáte správné osoby a odstraníte z kanálu ty, které nejsou relevantní.
- Používejte ClickUp pro lepší a kontextovější spolupráci. Prozkoumejte funkce jako ClickUp Chat, Clips a Whiteboards a sledujte, jak se spolupráce zlepšuje.
- Integrujte ClickUp se Slackem nebo přejděte na vylepšené řízení projektů
- Proměňte konverzace v praktické úkoly pomocí ClickUp Chat a přizpůsobitelných šablon.
Porozumění aplikaci Slack
Slack je komunikační platforma navržená tak, aby pomáhala týmům spolupracovat prostřednictvím kanálů, přímých zpráv (DM) a integrací.
Zatímco většina aplikací pro okamžité zasílání zpráv má konverzace roztříštěné, Slack organizuje tyto diskuse do kanálů podle konkrétních témat, probíhajících projektů nebo členů týmu, což usnadňuje vyhledání správné historie konverzace, když je to potřeba.
Podniky jej široce využívají pro:
- Komunikace v reálném čase prostřednictvím okamžitých zpráv
- Organizované konverzace v rámci vyhrazených kanálů
- Integrace aplikací, které zefektivňují pracovní postupy a omezují přepínání mezi kontexty
- Sdílení souborů pro dokumenty, obrázky a další soubory
- Prohledávatelné archivy, které týmům umožňují vyhledávat minulé konverzace, soubory a rozhodnutí
- Vlastní oznámení pro snížení zahlcení
Zvládnutí funkcí Slacku zajistí, že komunikační strategie vašeho týmu zůstanou plynulé a efektivní.
Jak přidat někoho do konverzace ve Slacku
Nyní, když víte, co je Slack a jak zapadá do vaší organizace, je čas osvojit si klíčovou dovednost: správný způsob přidání někoho do konverzace ve Slacku.
Už žádné hádání nebo nepříjemné zakládání nové skupinové konverzace, když to není nutné! Podívejme se na dva nejlepší způsoby, jak to udělat.
Přidání někoho do kanálu Slack
Přidáním někoho do kanálu Slack mu poskytnete okamžitý přístup k probíhajícím diskusím, minulým zprávám a důležitým aktualizacím projektu. Už nemusíte přeposílat zprávy, aby byli všichni v obraze.
Zde je návod, jak na to správně:
1. Otevřete kanál, do kterého chcete přidat nového člena.
2. Klikněte na název kanálu v horní části obrazovky a otevřete záhlaví konverzace.
3. V rozevíracím menu vyberte možnost „Přidat osoby“.
4. Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu člena týmu a klikněte na „Přidat“, aby byl přidán do kanálu.
5. Potvrďte jejich přístup, abyste se ujistili, že mohou zobrazit historii konverzace a účastnit se probíhajících diskusí.
💡Tip pro profesionály: Do veřejných kanálů lze přidat kohokoli, ale soukromé kanály vyžadují schválení správcem nebo přístupová oprávnění.
Pokud například diskutujete o marketingové kampani v soukromém kanálu, přidání správného člena týmu zajistí, že bude mít potřebný kontext pro efektivní přispění.
Přidání někoho do přímé zprávy
Potřebujete někoho zapojit do přímé zprávy, aniž byste museli překonávat překážky? Přeměna individuálního chatu na skupinovou konverzaci je ideální pro rychlé diskuse; není třeba zakládat zcela nový kanál.
Postupujte podle těchto jednoduchých kroků a během chvilky budete mít správné lidi ve správném chatu:
1. Otevřete existující přímou zprávu. Přejděte do seznamu přímých zpráv a vyberte konverzaci, do které chcete přidat další osobu.
2. Nyní přejděte do panelu Otevřít podrobnosti konverzace. Kliknutím na ikonu tří teček v pravém horním rohu okna konverzace otevřete nabídku.
3. V panelu podrobností vyhledejte tlačítko Přidat osoby. Tímto způsobem můžete konverzaci rozšířit na skupinovou DM.
4. Vyhledejte osobu, kterou chcete přidat. Začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat.
5. Jakmile se jméno osoby zobrazí, vyberte jej a kliknutím na tlačítko Další potvrďte jeho přidání a dokončete proces.
6. Otevře se nový skupinový chat s přidaným členem týmu. Tím zůstane přímá konverzace s původní osobou neporušená, takže nepřijdete o žádné předchozí zprávy ani citlivé informace.
Rychlý tip: Dobrým zvykem je informovat nové účastníky, že byli přidáni do nové skupiny. Tím se vyhnete zmatkům a zachováte kontext.
Představte si, že dokončujete návrh s kolegou a potřebujete názor svého manažera. Rozšířením soukromé zprávy na skupinový chat hladce zapojíte svého manažera do probíhající konverzace, takže všichni budou mít stejné informace.
👀 Věděli jste, že... Slack byl původně herní projekt! Než se stal aplikací pro týmovou komunikaci, jak ji známe dnes, Slack začínal jako interní komunikační nástroj pro videohru Glitch, kterou vytvořila společnost Tiny Speck Stewarta Butterfielda.
Časté problémy a omezení ve Slacku
Slack je skvělý komunikační nástroj, ale někdy se při jeho používání můžete cítit, jako byste se topili v zprávách, souborech a oznámeních. Podívejme se na běžné problémy, kvůli kterým může Slack působit spíše jako překážka než jako nástroj zvyšující produktivitu.
❌ Přetížení zprávami
Používání Slacku může být díky neustálým oznámením o nových zprávách rychle vyčerpávající, zejména pokud jste členem více kanálů. V záplavě neformálních chatů, aktualizací a diskusí se snadno ztratí přehled o důležitých zprávách. To může vést k nedodržení termínů nebo k tomu, že důležité informace zapadnou v záplavě ostatních.
❌ Omezená správa souborů
Správa souborů ve Slacku může být frustrující, protože neexistuje žádné vyhrazené úložiště souborů. Když nahráváte soubory do kanálů, rychle se hromadí a později je těžké je najít. Prohledávání starých zpráv za účelem nalezení konkrétního dokumentu nebo souboru – což je možné hlavně v případě, že si pamatujete přesný název – může zabrat spoustu času.
To činí vyhledávání souborů zdlouhavým, což vede ke ztrátě času a frustraci.
❌ Nepořádek v kanálu
Kanály Slacku se mohou rychle stát chaotickými a přispívat k nepořádku. I když se snažíte kanály udržovat organizované, najít ten správný kanál v tom zmatku může být náročné.
❌ Přetížení oznámení
Oznámení ve Slacku mohou být rušivým prvkem, pokud jste členem mnoha kanálů nebo pracovních prostorů. Neustálé pípání může ztěžovat soustředění na náročnou práci. Rychlý trik ve Slacku spočívá v nastavení vlastních oznámení, která propustí pouze důležité zprávy. Riskujete však, že přijdete o další důležité zprávy.
❌ Chybí formální funkce pro správu projektů
Slack je skvělý pro rychlé chatování a týmové aktualizace, ale pokud jde o sledování úkolů a termínů, má své nedostatky. Neobsahuje vestavěnou tabuli úkolů, Ganttův diagram ani strukturovaný pracovní postup, takže správa projektů může být chaotická. Většina týmů integruje Slack s jinými nástroji pro správu úkolů, aby vše fungovalo hladce.
💡Tip pro profesionály: Funkce vyhledávání ve Slacku vám pomůže najít starší soubory a zprávy, ale nejlepší výsledky získáte pomocí konkrétních klíčových slov a filtrů. Zvažte uspořádání svých kanálů a zpráv, aby se vám lépe vyhledávalo.
📖 Přečtěte si také: Výhody a nevýhody Slacku v práci
Nejlepší alternativa ke Slacku
Pokud hledáte alternativu ke Slacku, která vám pomůže lépe komunikovat a integrovat se do vaší práce, zvažte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací.
Jedná se o skutečně jednotnou platformu, která shromažďuje veškerou vaši práci na jednom místě – už nemusíte přepínat mezi záložkami, abyste našli správné informace. Od diskuse o nápadech až po jejich realizaci, vše najdete zde.
📮ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost aplikacím pro okamžité zasílání zpráv pro týmovou komunikaci. Ačkoli nástroje jako Slack nabízejí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což později ztěžuje vyhledávání informací.
Díky integrovanému řešení, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatové vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, takže vaše konverzace zůstávají v kontextu a jsou snadno dostupné.
📖 Přečtěte si také: Slack vs. ClickUp: Který nástroj pro týmovou komunikaci je nejlepší?
Komunikujte proaktivně pomocí chatu ClickUp
ClickUp Chat je ideální nástroj pro komunikaci s vaším týmem – nejen pro konverzace. Můžete v něm pracovat – od e-mailů a úkolů po kalendáře a tabule.
Na rozdíl od samostatných aplikací pro zasílání zpráv se ClickUp Chat integruje přímo do vašich úkolů, což vám umožňuje okamžitě proměnit nové konverzace v akci.
Můžete přiřazovat úkoly, nastavovat termíny a propojovat zprávy s projekty, aniž byste museli opustit chat. Díky tomu, že je vše na jednom místě, zůstává spolupráce týmu organizovaná, efektivní a soustředěná.
Nahrávejte videa z obrazovky za běhu pomocí ClickUp Clips
Potřebujete rychle vysvětlit nějaký proces nebo pracovat na projektu asynchronně? Clips od ClickUp vám umožní nahrávat a sdílet záznamy obrazovky, takže můžete snadno poskytovat podrobné pokyny bez dlouhých písemných vysvětlení.
Sdílejte klip, abyste poskytli vizuální zpětnou vazbu k návrhům nebo zprávám, a vložte jej přímo do úkolů, aby vše bylo přehledné a snadno přístupné pro spolupráci.
Rozlučte se s nepřehlednými e-mailovými vlákny a přeplněnými kanály, díky kterým se hledání úkolů podobá honbě za pokladem.
🧠Zajímavost: Odhaduje se, že každý den se po celém světě odešle a přijme 333 miliard e-mailů. Hledání relevantních informací bez centralizovaného prostoru pro vaši práci není žádná legrace!
V podstatě veškerá spolupráce a koordinace v naší společnosti probíhá na ClickUp. Některé příklady toho, k čemu ClickUp používáme: plánování a koordinace výroby, stejně jako mechanický, elektrický a softwarový vývoj; plánování sprintů; podrobné technické diskuse o kódování softwaru, tisíce chatů: přímo a pouze k tématu!
Sledujte a přidělujte úkoly snadno pomocí ClickUp Assign Comments.
Díky funkci Přiřadit komentáře v ClickUp je poskytování jasné a praktické zpětné vazby hračkou. Potřebujete, aby kolega z týmu zkontroloval dokument? Stačí přidat komentář a přiřadit mu jej.
Můžete také zmínit kolegy, abyste se ujistili, že uvidí klíčové podrobnosti, a všichni tak budou mít stejné informace. Jakmile je zpětná vazba implementována, jednoduše označte komentář jako vyřešený – není třeba žádné další sledování!
Spolupracujte a brainstormujte na tabulkách ClickUp
Pro týmy, které se spoléhají na brainstorming a vizuální plánování, poskytuje ClickUp Whiteboards interaktivní plátno, na kterém můžete v reálném čase mapovat nápady a pracovní postupy.
Pomocí myšlenkových map rozložte složité projekty do přehledných vizuálních struktur. Plánujte marketingové kampaně bez námahy pomocí jednoduchého rozhraní typu drag-and-drop. A když vás napadne inspirace, přeměňte nápady z brainstormingu na proveditelné úkoly jediným kliknutím!
Šablona strategie interní komunikace ClickUp
Chcete zlepšit interní komunikaci? Šablona strategie interní komunikace ClickUp vám pomůže vytvořit jasné pracovní postupy a zajistit hladkou spolupráci mezi týmy – už žádné dohady nebo nesoulad!
Tato plně přizpůsobitelná šablona vám pomůže definovat cíle, zefektivnit zasílání zpráv a sledovat pokrok, a to vše na jednom místě. Ať už jde o podporu transparentnosti mezi vedením a týmy nebo zlepšení komunikace v rámci celého oddělení, tato šablona poskytuje nástroje, díky nimž budou všichni sladěni a zapojeni.
Jak přejít ze Slacku na ClickUp?
Přechod ze Slacku na ClickUp je jednodušší, než si myslíte – a nemusíte se Slacku vzdát úplně! Integrace zajišťuje hladkou spolupráci týmů, které spoléhají na Slack, a zároveň vám umožňuje vytvářet a spravovat úkoly ClickUp přímo ze Slacku.
Slack 🤝ClickUp
Chcete-li provést změnu, začněte importem svých kanálů Slack do ClickUp a uspořádáním konverzací do příslušných prostorů. Použijte ClickUp Chat k centralizaci komunikace a propojení diskusí s úkoly a projekty. Přiřazujte komentáře, stanovujte termíny a sledujte pokrok – vše na jednom místě.
Představte si, že váš produktový tým přesune plánování sprintů z roztříštěných zpráv ve Slacku na agilní tabuli ClickUp – najednou budou úkoly jasnější a pracovní postupy plynulejší. Nebo si představte, že váš marketingový tým organizuje kampaně v seznamech úkolů ClickUp, kde jsou úkoly a termíny jasně viditelné.
Už nemusíte prohledávat nekonečné množství zpráv, abyste našli to, co je důležité! Díky sjednocení všeho na jedné platformě získá váš tým lepší přehled, efektivitu a spolupráci – bez chaosu.
Věděli jste, že pomocí kombinace ClickUp a Slack můžete zvýšit produktivitu o 30 %?
Postup: Díky integraci ClickUp se Slackem mohou týmy propojit obě platformy a několika kliknutími přeměnit zprávy ze Slacku na úkoly, komentáře nebo připomenutí.
- Vytvoření nových úkolů: V libovolném kanálu stačí zadat příkaz /click up new a rychle vytvořit nový úkol přímo ze svého kanálu Slack.
- Rozbalení úkolů: Když jsou odkazy na úkoly zveřejněny ve Slacku, jsou okamžitě obohaceny o podrobnosti, kontext a možnost provádět akce s daným úkolem.
- Správa úkolů: Rozbalovací nabídka vám umožňuje spravovat termíny, priority, stavy a další přímo z vašich kanálů Slack.
- Proměňte zprávy v úkoly a komentáře: Vytvářejte úkoly a komentáře ze zpráv! Klikněte na možnost „další akce“ v jakékoli zprávě Slacku a přidejte je do ClickUp.
- Získejte oznámení: ClickUp může okamžitě odesílat oznámení o úkolech na kanály Slacku podle vašeho výběru. To zahrnuje vytvořené úkoly, přidané komentáře a dokonce i změny stavu.
📖 Přečtěte si také: Šablony plánů komunikace v rámci projektu zdarma: Excel, Word a ClickUp
Zbavte se přetížení aplikacemi – ClickUp zvládne vše
Přechod ze Slacku na ClickUp není jen o změně nástroje, ale o chytřejší práci.
Místo toho, abyste museli používat několik aplikací pro komunikaci, správu úkolů a plánování projektů, ClickUp vše spojuje na jednom místě.
Už žádné nekonečné přepínání mezi aplikacemi nebo roztříštěné konverzace – je to nejlepší alternativa ke Slacku.
Díky ClickUp získá váš tým lepší organizaci, zefektivněné pracovní postupy a jasnou přehlednost projektů – to vše bez ztráty snadnosti spolupráce a komunikace v reálném čase.
Pokud jste připraveni na propojenější a efektivnější způsob práce, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!