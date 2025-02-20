Rally vs. Jira: Který je vhodný pro váš agilní tým?

Je den plánování sprintu a už od začátku to vypadá na těžký start. Polovina týmu přepíná mezi dashboardy a snaží se najít aktualizace. Někdo nadhodí již projednávaný ticket a další úkol se zdá být jako by se vypařil.
Schůzka se vleče a vy si nemůžete pomoci, ale přemýšlíte: Zjednodušuje nám náš agilní nástroj práci, nebo jen přispívá k chaosu?
Nalezení správného agilního řešení je mostem mezi týmem, který bez námahy prochází sprinty, a týmem, který tráví více času bojem se systémem než vytvářením skvělých produktů.
Oba největší konkurenti – Rally a Jira – slibují zefektivnění agilních pracovních postupů. Jsou to těžké váhy v agilním projektovém řízení, ale mají odlišné přístupy.
V tomto blogovém příspěvku shrneme funkce, abychom vám usnadnili výběr. A na závěr představíme řešení, které posouvá agilní spolupráci ještě dál. Nápověda: Začíná to „kliknutím“ a končí „nahoru“ 📈
Co je Rally?
Rally, dříve známý jako CA Agile Central, je nástroj pro řízení projektů navržený pro usnadnění agilního vývoje. Je vhodný pro organizace jakékoli velikosti a pomáhá týmům plánovat, sledovat a řídit agilní projekty a zároveň podporuje spolupráci, neustálé zlepšování a úspěch projektů.
Tento agilní nástroj, který je nyní součástí společnosti Broadcom, centralizuje úkoly, uživatelské příběhy, sprinty a backlogy na jedné platformě. Díky tomu se můžete snadno soustředit na cíle a přinášet zákazníkům hodnotu.
Funkce Rally
Rally je určen pro velké podniky, které potřebují škálovat Agile napříč více týmy a portfolii. Ale jaké funkce přesně toto řešení pro agilní projekty nabízí?
Pojďme se na to podívat. 👇
Funkce č. 1: Nástroje pro sběr zpětné vazby
Pokud jste softwarový vývojář, tester nebo produktový manažer, víte, jak důležité je rychle reagovat na zpětnou vazbu. Právě v tomto ohledu nástroje Rally pro sběr zpětné vazby zefektivňují proces díky integraci v reálném čase, jako je Flowdock, a přizpůsobitelným průzkumům.
Testeři navíc mohou zaznamenávat chyby přímo z testovacích nástrojů, včetně screenshotů a kroků k reprodukci. Funkce reportování Rally vám také pomohou odhalit opakující se problémy v průběhu času, čímž ještě více zjednodušíte pracovní postupy.
🧠 Zajímavost: Agile = více💲! 60 % společností používajících Agile zaznamenalo růst tržeb a zisků – protože přizpůsobivost vždy přináší peníze!
Funkce č. 2: Retrospektivy sprintů
Sprint Retrospectives od Rally poskytuje agilním týmům vše, co potřebují k reflexi, učení a zlepšování po každém sprintu. Díky podrobným zprávám a vizuálním metrikám, jako jsou dokončené uživatelské příběhy a chyby, je sledování trendů hračkou.
Navíc přizpůsobitelné panely zdůrazňují klíčové informace, jako jsou grafy burndown, a pomáhají týmům soustředit se na oblasti, které je třeba zlepšit.
🔍 Věděli jste, že... Řízení projektů má své kořeny již v dávných dobách! Velké pyramidy v Gíze v Egyptě jsou obecně považovány za první významný příklad formální organizace a řízení projektů. Tento pozoruhodný počin vyžadoval plánování, koordinaci úsilí a úspěšné dodržení časového harmonogramu projektu.
Funkce č. 3: Plánování kapacity
Nástroje Rally pro plánování kapacity udržují vyváženou pracovní zátěž. Už nemusíte hádat, kdo je přetížený a kdo má kapacitu na další úkoly – Rally vám ukáže, co má váš tým na starosti v porovnání s jeho skutečnou kapacitou, takže můžete úkoly rozdělovat spravedlivě a udržet věci v chodu.
Když potřebujete přidělit práci, Rally vám pomůže přiřadit úkoly správným lidem na základě jejich dostupnosti a dovedností. Díky integrovanému prognózování můžete využít data z minulosti k předpovědi budoucího pracovního vytížení, plánovat dopředu a stanovit realistické časové harmonogramy, abyste se vyhnuli překvapením na poslední chvíli.
Ceny Rally
- Ceny na míru
Co je Jira?
Jira, produkt společnosti Atlassian, je nástroj pro řízení projektů a sledování problémů, který pomáhá agilním týmům udržovat pořádek a pracovat chytřeji. Nástroj, který původně sloužil pro vývoj softwaru, dnes funguje napříč odvětvími a slouží k řízení projektů, sledování chyb a zefektivnění pracovních postupů.
Jira vždy zachovávala agilní hodnoty a rámce, jako jsou Scrum a Kanban. Týmy Scrum mohou pomocí sprintů rozdělit práci na krátké, zaměřené cykly, zatímco týmy Kanban mohou vizualizovat pokrok pomocí nepřetržitého toku úkolů.
Tato platforma také nabízí vysokou úroveň zabezpečení a škálovatelnost. Nabízí oprávnění založená na rolích, šifrování dat a soulad s průmyslovými standardy, což z ní činí spolehlivou volbu pro podniky i startupy.
Funkce Jira
Jira Project Management obsahuje řadu funkcí, které týmům umožňují držet se plánu.
Podívejme se na to blíže. 👇
Funkce č. 1: Přizpůsobitelné pracovní postupy
Jira vám pomůže vytvořit pracovní postupy přizpůsobené vašemu týmu. Díky nástrojům typu drag-and-drop můžete nastavit a upravit pravidla, spouštěče a podmínky tak, aby odpovídaly pracovním postupům vašeho týmu.
Můžete například automatizovat přechody mezi úkoly při změně stavu nebo odesílat oznámení, když je úkol zablokován.
Zajistí to hladší předávání úkolů a synchronizaci všech členů týmu. Nabízí Scrum tabule, Kanban tabule a jejich kombinaci. Pokud nechcete začínat od nuly, můžete si vybrat z hotových agilních šablon Jira a rychle se pustit do práce.
Funkce č. 2: Pokročilé vyhledávání pomocí JQL
Pokročilá funkce vyhledávání Jira je založena na jazyku Jira Query Language (JQL). JQL dotaz se skládá z polí, operátorů a hodnot. Řekněme, že chcete zobrazit všechny nevyřešené chyby přiřazené konkrétnímu členovi týmu. Místo ručního filtrování všeho můžete zadat jednoduchý dotaz, například:
projekt = „VášProjekt“ A přiřazený = „uživatelské jméno“ A stav != „Hotovo“ A typ = „Chyba“
A je to! Jira okamžitě vyhledá všechny chyby, na kterých daná osoba pracuje a které dosud nebyly vyřešeny. Navíc můžete kombinovat více podmínek pomocí operátorů AND, OR a NOT, aby vaše vyhledávání bylo tak konkrétní, jak potřebujete.
Funkce č. 3: Sledování problémů
Jira nabízí strukturované tabulky protokolů pro zaznamenávání a organizování různých problémů a poskytuje přehled o stavu úkolů a jejich řešení v reálném čase.
Ještě lepší je, že vám pomáhá organizovat práci s typy úkolů, jako jsou chyby, úkoly nebo podúkoly, což z něj činí silnou alternativu k Rally. Můžete také použít vlastní pole, štítky a filtry k přidání podrobností a kontextu, což usnadňuje vyhledávání a správu úkolů.
🤝 Přátelské připomenutí: Kromě přetížení funkcemi různých platforem pro řízení projektů musíte mít jasné odpovědi na tyto otázky:
✅ Bude tento nástroj růst s námi? Zvládne větší projekty, více členů týmu a vyvíjející se pracovní postupy?
✅ Je kompatibilní s nástroji, které již používáme, jako Figma nebo Google Drive – lze jej hladce integrovat?
✅ Jsou naše data v bezpečí? Nabízí šifrování, kontrolu přístupu a soulad s bezpečnostními standardy?
✅ Usnadňuje spolupráci? Mohou týmy komentovat, sdílet soubory a přidělovat úkoly bez zbytečných komplikací?
✅ Je k dispozici spolehlivá podpora – živý chat, e-mail nebo znalostní databáze – pro případ, že se něco pokazí?
Ceny Jira
- Navždy zdarma: Pro 10 uživatelů
- Standard: 7,53 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 13,53 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Rally vs. Jira: Porovnání funkcí
Rally a Jira jsou dva silní konkurenti v oblasti agilního řízení projektů. Jira nabízí přizpůsobitelné pracovní postupy, zobrazení časové osy a sledování problémů. Naproti tomu Rally má skvělé vizualizační nástroje, retrospektivy sprintů a plánování kapacity přizpůsobené agilním pracovním postupům.
Při jejich porovnání vedle sebe lze najít několik dalších detailů👇
|Funkce
|Rally
|Jira
|Cílová skupina
|Především velké podniky, které potřebují rozsáhlá řešení pro agilní řízení projektů.
|Všestranný, vhodný pro více týmů všech velikostí, od malých startupů po velké podniky.
|Agilní podpora
|Silná podpora metodik Scrum a Kanban, včetně agilního sledování metrik.
|Vysoce přizpůsobitelné agilní tabule; podporuje metodiky Scrum, Kanban a hybridní metodiky.
|Přizpůsobení
|Omezené možnosti přizpůsobení
|Vysoce přizpůsobitelný s širokou škálou dostupných pluginů a doplňků
|Snadné použití
|Strmější křivka učení, která může být pro menší týmy příliš náročná.
|Uživatelsky přívětivé rozhraní, ale s rozsáhlým přizpůsobením roste i složitost.
|Možnosti nasazení
|Primárně cloudový s některými hybridními možnostmi
|Nabízí možnosti nasazení v cloudu, hybridní a lokální.
Podívejme se podrobněji na některé jemnější detaily obou nástrojů, aby vaše volba byla ještě přesnější ⬇️
Funkce č. 1: Podpora Agile
Rally je určen pro agilní týmy na podnikové úrovni. Obsahuje nástroje jako Scrum a Kanban tabule a navíc pokročilé agilní metriky jako propustnost, efektivita toku a předvídatelnost toku. Software Rally je ideální volbou, pokud řídíte rozsáhlé agilní iniciativy a potřebujete hluboký vhled do výkonu týmu.
Jira naopak podporuje metodiky Scrum, Kanban a dokonce i hybridní metodiky, což z ní činí silnou alternativu k Rally. Nabízí také funkce jako backlog grooming, story points a podrobné zprávy, jako jsou kumulativní diagramy toku a kontrolní grafy, které jsou užitečné pro týmy, které chtějí mít větší kontrolu nad svými pracovními postupy.
Vítěz🏆:
- Pokud provozujete rozsáhlé agilní operace s více týmy a potřebujete pokročilé agilní sledování, Rally je tou správnou volbou.
- Pokud však kladete větší důraz na přizpůsobení, zejména v případě týmů, které kombinují různé agilní metodiky, bude pro vás vhodnější nástroj Jira.
Funkce č. 2: Plánování zdrojů a kapacit
Rally pomáhá týmům vyvážit jejich pracovní zátěž tím, že sladí obchodní priority s dostupnou kapacitou, takže nikdo není zahlcen úkoly, které nedokáže zvládnout. Vše probíhá podle plánu a týmy mohou dosáhnout svých plánovaných cílů bez chaosu na poslední chvíli.
Jira to naopak tolik neusnadňuje. Nemá zabudovanou pokročilou správu zdrojů, takže týmy často musí kombinovat nástroje třetích stran nebo se spoléhat na tabulky. To může přinést ještě větší chaos, protože je těžší zjistit, kdo je k dispozici a co je skutečně proveditelné.
🏆 Vítěz: Rally vede díky integrovanému plánování kapacit, které týmům usnadňuje vyvažování pracovního zatížení a bezproblémové plnění cílů.
Funkce č. 3: Ceny a škálovatelnost
Rally je určen pro velké podniky a nabízí plány, které podporují až 5 000 uživatelů v jedné cloudové instanci. Nenajdete však stránku s cenami s jasnými čísly – vše je přizpůsobeno vašim potřebám. To sice vyhovuje velkým organizacím, které potřebují řešení na míru, ale není to ideální, pokud chcete znát náklady předem.
Jira naopak nabízí bezplatný tarif pro malé týmy (do 10 uživatelů) a placené tarify od 7,53 $ za uživatele a měsíc. Ať už jste startup nebo rostoucí firma, můžete se rozvíjet vlastním tempem, aniž byste se od prvního dne museli zavazovat k tarifu na podnikové úrovni.
🏆 Vítěz: Jira je lepší volbou, pokud hledáte řešení, které roste s vámi a nevyžaduje obchodní hovor jen proto, abyste zjistili cenu.
Rally vs. Jira na Redditu
Navštívili jsme Reddit, abychom porovnali Rally a Jira a pokusili se porozumět reálným zkušenostem uživatelů. Ačkoli neexistují žádné konkrétní diskuse, které by tyto dva nástroje porovnávaly, prošli jsme vlákna a fóra, abychom shromáždili postřehy týmů, které oba nástroje používají.
Jeden uživatel řekl o Jira:
Můžete jej použít v jakékoli fázi agilního procesu. Kanban, full scrum, waterfall, ticketing, intake process atd. a pluginy jsou skvělé. Základy se také dají snadno osvojit.
Můžete jej použít v jakékoli fázi agilního procesu. Kanban, full scrum, waterfall, ticketing, intake process atd. a pluginy jsou skvělé. Základy se také dají snadno osvojit.
Jiný uživatel zveřejnil odlišný názor:
Jira není ani zdaleka užitečná pro tým, který chce být agilní ve vývoji svých produktů nebo služeb. Jira začala jako produkt pro „sledování chyb“ a její přirozené prostředí je v prostředí typu support centra, kde se problémy řeší ad hoc, ale musí projít definovaným procesem a rozhodujícím faktorem je doba odezvy. To se vůbec nepodobá agilnímu vývoji produktů nebo služeb. Také se to vůbec nepodobá projektovému řízení.
Jira není ani zdaleka užitečná pro tým, který chce být agilní ve vývoji svých produktů nebo služeb. Jira začala jako produkt pro „sledování chyb“ a její přirozené prostředí je v prostředí typu support centra, kde se problémy řeší ad hoc, ale musí projít definovaným procesem a rozhodujícím faktorem je doba odezvy. To se vůbec nepodobá agilnímu vývoji produktů nebo služeb. Také se to vůbec nepodobá projektovému řízení.
Na druhou stranu má Rally několik omezených, ale výstižných recenzí. Jeden uživatel například říká:
Máme několik naléhavých problémů, které řešíme. V loňském roce jsme provedli revizi AoA a AC/Rally bylo stále nejlepší volbou.
Máme několik naléhavých problémů, které řešíme. V loňském roce jsme provedli revizi AoA a AC/Rally bylo stále nejlepší volbou.
Další uživatel dodal:
Rally nabízí bezplatný účet pro organizace s méně než 50 uživateli. Je sice mírně omezený (například nemá přístup k API), ale pokud jste s ním již spokojeni, může vám vyhovovat.
Rally nabízí bezplatný účet pro organizace s méně než 50 uživateli. Je sice mírně omezený (například nemá přístup k API), ale pokud jste s ním již spokojeni, může vám vyhovovat.
Někteří lidé však byli Rally zklamáni a říkali:
Neustále docházelo k výpadkům, takže jsme někdy nemohli aktualizovat naše úkoly nebo příběhy. Celkově je uživatelské rozhraní velmi nepřehledné. Věci, které by měly být uživateli okamžitě zobrazeny, jsou skryty v podnabídkách a podobně.
Neustále docházelo k výpadkům, takže jsme někdy nemohli aktualizovat naše úkoly nebo příběhy. Celkově je uživatelské rozhraní velmi nepřehledné. Věci, které by měly být uživateli okamžitě zobrazeny, jsou skryty v podnabídkách a podobně.
V této chvíli mnoho uživatelů začne hledat jinde a hledá řešení, která překlenou mezeru mezi Rally a Jira.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Rally a Jira
Podívejte se, Rally a Jira mají mnoho silných stránek. Ale výzvy, které s sebou přinášejí, často zastíní jejich výhody. V takovém případě potřebujete průlomové řešení.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, se jeví jako nejlepší způsob, jak ukončit debatu. Dokonale vyvažuje flexibilitu, intuitivní rozhraní a robustní funkce. Kombinuje podnikové funkce Rally s rozsáhlými integračními a přizpůsobovacími možnostmi Jira.
A upřímně řečeno, neříkáme to jen my. Poslechněte si názor Mika Mullera ze společnosti Stevens Advertising:
Náš celý agenturní tým jej používá jako nástroj pro správu všech našich projektů, časových harmonogramů úkolů a fakturace. Nahradil starší systém a umožnil nám přejít k agilnějšímu toku řízení projektů a pomohl zlepšit interní komunikaci.
Náš celý agenturní tým jej používá jako nástroj pro správu všech našich projektů, časových harmonogramů úkolů a fakturace. Nahradil starší systém a umožnil nám přejít k agilnějšímu toku řízení projektů a pomohl zlepšit interní komunikaci.
Pojďme zjistit, čím se ClickUp odlišuje od ostatních! 💁
ClickUp je o krok napřed #1: Software pro řízení projektů
Agilní týmy pracují rychle. ClickUp Project Management jim pomáhá pracovat ještě rychleji. Je navržen tak, aby podporoval Scrum, Kanban, hybridní pracovní postupy a celou řadu agilních šablon, přičemž vše od plánování sprintů po úpravy backlogu udržuje na jednom místě.
Podívejte se blíže na to, jak funkce pro správu projektů ClickUp umožňují týmům, jako je ten váš, pracovat lépe 👇
- 📌 Vyberte si z zobrazení Kanban, Gantt, Seznam nebo Kalendář podle svého pracovního postupu. Žádná rigidní nastavení – jen to, co vám vyhovuje.
- 📌 Dashboardy v reálném čase zobrazují grafy burndown, rychlost a pracovní vytížení na první pohled – bez nutnosti prohledávat zprávy.
- 📌 Nastavte včasné spouštěče a nechte ClickUp Automations zpracovat aktualizace stavu, přiřazení úkolů a dokonce i připomenutí.
Jděte ještě dál s softwarovým řešením ClickUp, které urychlí vývojové cykly a zajistí včasné dodání kvalitního softwaru.
Díky nástrojům pro správu verzí mohou týmy nastavit automatizované kontrolní seznamy pro nasazení, aby každý krok, od kontroly kvality až po aktivaci funkcí, proběhl bez problémů.
Například agilní tým pracující na aktualizaci aplikace může použít ClickUp k naplánování svého softwarového workflow. Navíc může vizuálně plánovat sprintové cíle pomocí roadmap, přiřazovat úkoly s jasnými závislostmi a sledovat backlog pomocí ClickUp Board View.
💡Tip pro profesionály: Použijte šablonu ClickUp pro sledování chyb k zaznamenávání a monitorování chyb nebo bugů během vývoje softwaru. S tímto předem připraveným systémem sledování je snazší rychle vyhodnotit a vyřešit problémy.
ClickUp má výhodu č. 2: Agilní podpora
Agilní týmy začleňují do svých procesů neustálé zlepšování, iterativní vývoj a rychlé zpětné vazby. A přesně to nabízí agilní projektové řízení ClickUp.
Zde je vysvětlení:
- Stanovte si sprintové cíle, sledujte pokrok pomocí plánů a udržujte priority v pořádku díky organizaci úkolů pomocí drag-and-drop.
- Zajistěte, aby váš tým držel krok díky specializovaným složkám sprintů, správě backlogu, burndown grafům a sledování rychlosti.
- Sdílejte plány vývoje produktů, umožněte zainteresovaným stranám sledovat pokrok pomocí veřejných odkazů a sbírejte zpětnou vazbu od zákazníků prostřednictvím formulářů.
ClickUp Úkoly
A vše se stane ještě efektivnější díky ClickUp Tasks, kde jsou všechny sprinty, položky backlogu a priority přehledně uspořádány na jednom centrálním místě.
ClickUp Tasks vám v zásadě pomůže:
- Rozdělte epické úkoly na dílčí úkoly, stanovte priority a přetáhněte položky backlogu do aktivních sprintů.
- Přiřaďte vlastníky, nastavte termíny a sledujte pokrok pomocí jasných stavů, jako jsou „Backlog“, „In Progress“ a „Done“.
- Sledujte retrospektivní akční položky pomocí opakujících se úkolů a začleňte neustálé zlepšování do pracovního postupu.
⌛Úspora času: Vyhněte se zdlouhavému vytváření pracovního postupu od nuly, protože šablona agilního řízení projektů ClickUp vám umožní rychle začít. Je ideální pro týmy, které nepoužívají software a využívají Kanban nebo Scrum. Pomáhá zefektivnit požadavky, stanovit priority práce a hladce provádět sprinty!
ClickUp One Up #3: Funkce pro vytváření reportů
Vytváření reportů nikdy nebylo snazší než s ClickUp Dashboards. Místo prohledávání několika nástrojů a tabulek získají agilní týmy přehledný pohled na průběh projektu v reálném čase – vše na jednom místě.
Postupujte takto:
- Díky výkonným analytickým nástrojům můžete sledovat grafy burn-down a burn-up, kumulativní tok a metriky rychlosti, abyste viděli, jak se sprinty vyvíjejí.
- Snadno zaznamenávejte, kategorizujte a upřednostňujte hlášení o chybách spolu se sprintovými úkoly, aby vývojové týmy zůstaly na správné cestě.
- Pokud se úkol zasekne nebo se zpomalí pracovní postup, dashboardy to jasně ukážou, aby týmy mohly přijmout opatření.
A to není vše. ClickUp umožňuje týmům přizpůsobit si dashboardy pomocí widgetů, které zobrazují limity rozpracovaných úkolů, cykly a dokonce i rozložení pracovní zátěže. To znamená, že všichni (od vývojářů po zainteresované strany) mají k dispozici přesné a snadno srozumitelné údaje.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že nic neunikne vaší pozornosti.
Vyberte si platformu, která umí všechno: ClickUp
Rally a Jira jsou v této oblasti silnými konkurenty. Ale pokud jde o sílu, personalizaci a výkon agilních frameworků, existuje pouze jedno řešení, které je všechny předčí.
ClickUp nabízí robustní funkčnost a přizpůsobení, které váš agilní tým potřebuje, a to vše v rámci intuitivní platformy. Je navržen tak, aby projektové řízení bylo plynulé a produktivní, od dashboardů a sprintů v reálném čase až po integraci s vašimi stávajícími vývojovými nástroji.
Jste připraveni zrychlit svůj pracovní postup? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp! ✅