10 nejlepších alternativ Bynder pro správu digitálních aktiv

Váš tým je připraven spustit kampaň, ale je tu jeden problém – nemůžete najít správnou verzi loga. Mělo by být ve vašem systému správy digitálních aktiv (DAM), ale po zdlouhavém hledání místo toho procházíte staré přílohy e-mailů.
Zní vám to povědomě?
Bynder je oblíbenou volbou v oblasti DAM, ale ne vždy je nejvhodnější pro každý tým.
Pokud hledáte něco uživatelsky přívětivějšího, s lepšími funkcemi pro spolupráci nebo cenově dostupnější alternativou, existuje mnoho alternativ Bynderu, které mohou vylepšit váš pracovní postup.
Zde je 10 spolehlivých možností, které stojí za zvážení. 🎯
Nejlepší alternativy k Bynderu v kostce
Od inteligentního automatického označování a chytré kategorizace až po hladkou integraci a intuitivní rozhraní – níže uvedené nástroje jsou určeny pro marketingové týmy, kreativní profesionály a podniky, které chtějí zefektivnit správu digitálních aktiv.
Zde je 10 nejlepších alternativ Bynderu:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|All-in-one produktivita a DAM Velikost týmu: Jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky
|Správa úkolů a projektů, spolupráce v reálném čase, vyhledávání a automatické označování pomocí umělé inteligence, šablony pro správu aktiv
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Canto
|Uživatelsky přívětivá správa digitálních aktiv Velikost týmu: Malé a střední podniky
|Vyhledávání založené na umělé inteligenci, správa verzí, nástroje pro týmovou spolupráci, rozpoznávání obličejů
|Ceny na míru
|Filecamp
|Přizpůsobitelné brandingové prvky a kontrola přístupu Velikost týmu: Rostoucí týmy
|Neomezený počet uživatelských účtů, přizpůsobitelné značení, pokročilé vyhledávání a označování, upozornění na změny aktiv
|Cena začíná na 29 $/měsíc
|Brandfolder
|Škálovatelnost a přizpůsobení Velikost týmu: Střední až velké podniky
|Tagování pomocí umělé inteligence, přizpůsobitelné šablony, konzistence značky, pokročilá analytika
|Ceny na míru
|Nuxeo
|Pokročilá správa obsahu a integrace Velikost týmu: Velké organizace
|Nástroje pro automatizaci pracovních postupů, flexibilní datové modely, vývojové prostředí s nízkými požadavky na kódování, robustní API
|Ceny na míru
|Frontify
|Konzistence značky a spolupráce Velikost týmu: Týmy udržující vizuální identitu
|Pokyny pro značku, spolupráce v reálném čase, kontrola verzí, analýza výkonu pro strategie budování značky
|Ceny na míru
|Adobe Experience Manager
|Komplexní marketingová řešení Velikost týmu: Velké podniky
|Integrace s nástroji Adobe, engine pro personalizaci obsahu, správa více webů, cloudová architektura
|Ceny na míru
|Acquia DAM (Widen)
|Centralizovaná správa médií a analytikaVelikost týmu: Velké organizace
|Globální doručování obsahu, integrace s více než 50 nástroji, zabezpečení na podnikové úrovni, automatizace správy aktiv
|Ceny na míru
|MediaValet
|Robustní vyhledávací funkce a integrace Velikost týmu: Velké týmy
|AI tagování, globální distribuční síť, pokročilé vyhledávání, integrace s nástroji jako Adobe Creative Cloud
|Ceny na míru
|Aprimo
|Automatizace pracovních postupů a správa marketingových zdrojů Velikost týmu: Větší podniky
|Vyhledávání založené na umělé inteligenci, spolupráce v reálném čase, pokročilá správa metadat, sledování životního cyklu obsahu
|Ceny na míru
Co je Bynder?
Bynder je cloudová platforma pro správu digitálních aktiv, která centralizuje ukládání, organizaci a distribuci digitálního obsahu, jako jsou obrázky, videa, dokumenty a další kreativní soubory. Je navržena tak, aby pomáhala marketingovým týmům a dalším oddělením efektivně spolupracovat, zefektivňovat pracovní postupy s obsahem a udržovat konzistenci značky napříč různými kanály.
Tato platforma udržuje váš obsah v souladu s vaší značkou a snadno přístupný pro efektivnější marketingové pracovní postupy. Také zjednodušuje, zrychluje a zabezpečuje správu digitálního obsahu, bez ohledu na to, odkud váš tým pracuje.
🧠 Zajímavost: Bynder láskyplně nazývá členy svého týmu „Byndies“. Společnost pravidelně oslavuje milníky příběhy a vzpomínkami dlouholetých zaměstnanců.
Proč zvolit alternativy Bynderu?
Pokud jste freelancer, malý tým nebo startup s omezeným rozpočtem, Bynder pro vás nemusí být tou nejlepší volbou. Je navržen pro velké korporace s komplexními potřebami a odpovídající cenou. Navíc jeho hladký provoz často vyžaduje IT tým, což není ideální, pokud potřebujete něco jednoduchého a nákladově efektivního.
Zde je několik důvodů, proč byste mohli zvážit alternativy k Bynderu. 💁
- Vysoké náklady: Bynder je pro menší firmy nebo týmy drahý, takže alternativní možnosti jsou finančně výhodnější.
- Náročné osvojování: Jeho platforma s bohatými funkcemi vyžaduje určité osvojení a týmy bez technického zázemí často považují její zavedení za náročné.
- Pomalé při práci s velkými soubory: Nahrávání a vyhledávání velkých aktiv může být pomalé, což způsobuje zpoždění, když je potřeba rychlý přístup.
- Neohrabaná navigace: Rozhraní není intuitivní a ve srovnání s jinými řešeními DAM vyžaduje více kliknutí k nalezení souborů.
📮ClickUp Insight: Nízkovýkonné týmy mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco vysoce výkonné týmy si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu? Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp slučuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory do jedné platformy, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
📖 Přečtěte si také: Jak efektivní správa IT aktiv pomáhá vašemu podnikání?
🧠 Zajímavost: Koncept správy digitálních aktiv vznikl na konci 80. let, kdy společnosti potřebovaly způsob, jak organizovat a vyhledávat velké objemy digitálních souborů. První systémy byly jednoduché databáze používané vydavateli tiskovin.
10 nejlepších alternativ Bynder, které můžete použít
Bynder je spolehlivý nástroj pro správu digitálních aktiv, ale není vhodný pro každého. Naštěstí existuje mnoho výkonných alternativ Bynderu, které nabízejí lepší spolupráci, automatizaci a nákladově efektivní řešení.
Pojďme na to! 💪
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní produktivitu a DAM)
Zaměstnanci tráví 60 % svého času hledáním a aktualizací informací v různých nástrojích, což může výrazně snížit produktivitu. ClickUp řeší tento problém pomocí aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky nejucelenější pracovní AI na světě.
Pomáhá vašim týmům ukládat, spravovat a spolupracovat na digitálních aktivech v rámci integrovaného pracovního postupu.
Rychlé vyhledávání souborů pomocí vyhledávání a automatického značkování založeného na umělé inteligenci
Jádrem tohoto efektivního řešení je ClickUp Brain, funkce, která transformuje správu digitálních aktiv pomocí inteligentních řešení založených na umělé inteligenci.
Díky inteligentním algoritmům rozumí ClickUp Brain kontextu každého souboru. Každému aktivu přiřazuje relevantní klíčová slova a podrobnosti, takže můžete rychle najít správný soubor.
ClickUp Brain automaticky označuje aktiva a generuje metadata, čímž snižuje počet chyb a ruční organizaci. Namísto toho, abyste trávili čas hledáním souvisejících souborů, proaktivně vyhledává aktiva relevantní pro váš aktuální projekt.
Spolupracujte na aktivech s ClickUp Docs
ClickUp Docs usnadňuje spolupráci na dokumentech tím, že mění způsob, jakým týmy vytvářejí, sdílejí a pracují s obsahem. Tento dynamický software pro spolupráci na dokumentech vám umožňuje spolupracovat v reálném čase.
Od navrhování strategií a budování znalostních bází až po brainstorming nápadů – ClickUp Docs umožňuje více členům týmu současně upravovat dokumenty, zanechávat komentáře a označovat kolegy – vše na jednom místě. Všichni jsou na stejné vlně, aniž by docházelo k záměně různých verzí.
Potřebujete proměnit nápad v čin? Docs vám to usnadní. Stačí zvýraznit text, převést jej přímo na úkol v ClickUp, přiřadit jej členovi týmu a sledovat jeho průběh, aniž byste museli dokument opustit.
Proměňte požadavky v úkoly pomocí formulářů ClickUp
Shromažďujte digitální aktiva a požadavky na aktiva pomocí formulářů ClickUp. Ať už shromažďujete kreativní briefy, přijímáte požadavky nebo odesíláte obsah, každá odpověď ve formuláři se stává sledovatelným úkolem. Přidejte pole, jako je typ aktiva, název projektu a nahrávání souborů, a pomocí podmíněné logiky zobrazte pouze ta pole, na kterých záleží.
💡 Tip pro profesionály: Automatizujte následné kroky po nahrání aktiv, přiřazujte úkoly na základě typu požadavku a označujte je podle kampaně, aniž byste opustili ClickUp.
Díky propojenému vyhledávání už nikdy neztratíte soubory
Správa digitálních aktiv zahrnuje také rychlý přístup, organizaci a plynulou spolupráci. Místo ručního třídění složek nebo nekonečného vyhledávání stačí požádat ClickUp Connected Search a ten vyhledá soubory, obrázky nebo dokumenty relevantní pro váš projekt.
Sledujte aktiva pomocí šablony ClickUp DAM
Šablona ClickUp Asset Management Template vám umožňuje organizovat a ukládat všechna data o aktivech v intuitivní databázi. Můžete sledovat využití aktiv, abyste zajistili efektivní využívání zdrojů, a vizualizovat složité procesy pomocí Ganttových diagramů v ClickUp.
Šablona vám pomůže lépe porozumět aktuálním aktivům a jejich hodnotám, zlepšit rozhodování o pořizování a správě aktiv a snížit riziko přehlédnutí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte data: Použijte Docs Hub jako software pro organizaci souborů, abyste měli vše přehledně uspořádané, včetně ověřených wiki, výkonných vyhledávacích nástrojů a přizpůsobitelných šablon.
- Efektivní spolupráce: Sdílejte komentáře, soubory a odkazy pomocí ClickUp Chat a pracujte synchronizovaně na úkolech souvisejících s digitálními aktivy.
- Vizualizace dat: Využijte ClickUp Views k zobrazení složitých procesů správy aktiv jako Ganttovy diagramy, tabule a seznamy.
- Automatizujte pracovní postupy: Nastavte více než 50 akcí a spouštěčů pomocí ClickUp Automations, abyste ušetřili čas a snížili počet manuálních úkolů.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce ClickUp mohou novým uživatelům ztížit rychlý start.
- Množství možností přizpůsobení v ClickUp může uživatele přetížit.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Rec enze G2 sdílela:
ClickUp nám umožňuje snadno ukládat všechny naše projekty na jednom místě. U každého projektu mohou nastat problémy nebo překážky, které musí tým překonat, ale ClickUp nám umožňuje rychle komunikovat s těmi, s nimiž potřebujeme být v kontaktu. Díky automatizaci jsme mohli velmi zastaralý a časově náročný proces zrychlit a zefektivnit.
ClickUp nám umožňuje snadno ukládat všechny naše projekty na jednom místě. U každého projektu mohou nastat problémy nebo překážky, které musí tým překonat, ale ClickUp nám umožňuje rychle komunikovat s těmi, s nimiž potřebujeme být v kontaktu. Automatizace nám umožnila zrychlit a zpřesnit velmi zastaralý a časově náročný proces.
🧠 Zajímavost: Společnost Bynder byla založena v roce 2013 v Amsterdamu s ambiciózním cílem stát se nejlepší společností v oblasti DAM. Během několika let se z malého startupu vypracovala na významného hráče s pobočkami v několika městech (včetně Barcelony, Londýna a dalších).
2. Canto (nejlepší pro uživatelsky přívětivou správu digitálních aktiv)
Canto nabízí uživatelsky přívětivé prostředí DAM, které je intuitivní a vizuálně přitažlivé. Jeho přehledné rozhraní usnadňuje organizaci a vyhledávání aktiv, čímž ulehčuje týmům unaveným z těžkopádných systémů. Funkce jako rozpoznávání obličeje a inteligentní tagy zlepšují vyhledávání a zajišťují, že strávíte méně času hledáním souborů.
Nástroje pro spolupráci od Canto, jako jsou komentáře a kontrola verzí, usnadňují plynulou týmovou práci. Pokud hledáte DAM, který kombinuje jednoduchost s užitečnými funkcemi, stojí za to vyzkoušet Canto.
Nejlepší funkce Canto
- Centralizujte digitální aktiva do jedné knihovny pro snadný přístup a správu.
- Využijte pokročilé vyhledávací funkce, včetně nástrojů založených na umělé inteligenci a inteligentních filtrů, k rychlému vyhledání aktiv.
- Zaveďte kontrolu verzí, abyste mohli sledovat změny a zachovat integritu digitálních souborů.
- Nastavte uživatelská oprávnění pro kontrolu přístupu a zajištění bezpečnosti dat napříč týmy.
Omezení Canto
- Při nahrávání do systému jsou možnosti struktury souborů a metadat omezené.
- Stisknutím klávesy Enter po přidání značky zmizí kurzor, takže je nutné znovu vybrat vstupní lištu.
Ceny Canto
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Canto
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canto?
Jak poznamenal jeden recenzent G2 :
Při načítání do systému existují určitá omezení v backendové struktuře souborů nebo metadatech, ale tým Canto je flexibilní a oddělení výzkumu a vývoje naslouchá připomínkám zákazníků a pracuje na vylepšeních. Jinak v tuto chvíli nejsou žádné zásadní problémy.
Při načítání do systému existují určitá omezení v backendové struktuře souborů nebo metadatech, ale tým Canto je flexibilní a oddělení výzkumu a vývoje naslouchá připomínkám zákazníků a pracuje na vylepšeních. Jinak v tuto chvíli nejsou žádné zásadní problémy.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si upozornění na neoprávněné úpravy nebo nesprávné formáty (např. když někdo použije obrázek v rozlišení pro web k tisku). Tím předejdete nákladným dotiskům, nesouladu značky a problémům s dodržováním předpisů.
3. Filecamp (nejlepší pro přizpůsobitelné branding a kontrolu přístupu)
Filecamp nabízí neomezený počet uživatelských účtů ve všech svých tarifech, což z něj činí nákladově efektivní volbu pro rostoucí týmy. Jeho přizpůsobitelné možnosti brandingu vám umožňují přizpůsobit rozhraní tak, aby odpovídalo identitě vaší společnosti, a poskytovat tak uživatelům jednotný zážitek.
Organizace a sdílení aktiv se stává efektivní díky funkcím, jako je pokročilé vyhledávání, značkování a sbírky lightboxů. Pokud hledáte DAM, který se přizpůsobí vašemu týmu, aniž by vás to stálo majlant, Filecamp by mohl být tou správnou volbou.
Nejlepší funkce Filecamp
- Vytvářejte vlastní stránky pomocí vestavěného editoru WYSIWYG (co vidíte, to dostanete) a integrujte je do hlavní navigace.
- Umožněte externím uživatelům nahrávat soubory přímo do vašeho účtu Filecamp prostřednictvím odkazů na soubory, které si vyžádají, a zjednodušte tak sběr souborů.
- Nechte si zasílat upozornění, když jsou soubory nahrány nebo upraveny, a buďte informováni o změnách v reálném čase.
- Automaticky analyzujte a označujte obrázky, abyste zlepšili vyhledávání a zefektivnili správu aktiv.
Omezení Filecamp
- Ovládání přístupu k složkám a souborům není dostatečně podrobné.
- Mobilní zařízení postrádá funkce a je obtížné se v něm orientovat.
Ceny Filecamp
- Základní: 29 $/měsíc
- Pokročilá verze: 59 $/měsíc
- Profesionální: 89 $/měsíc
Hodnocení a recenze Filecamp
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Filecampu?
Recenzent G2 uvedl:
Doporučuji přidat metadata k souborům před jejich nahráním do Filecampu. I když existuje způsob, jak je tam přidat, je to kvůli povaze webového rozhraní trochu nepraktické. Podle mého názoru to není problém Filecampu, ale spíše otázka použití správného nástroje pro danou úlohu. Přidejte metadata ještě v desktopové aplikaci nebo k tomu použijte nástroj jako Adobe Bridge.
Doporučuji přidat metadata k souborům před jejich nahráním do Filecampu. I když existuje způsob, jak je tam přidat, je to kvůli povaze webového rozhraní trochu nepraktické. Podle mého názoru to není problém Filecampu, ale spíše otázka použití správného nástroje pro správnou práci. Přidejte metadata ještě v desktopové aplikaci nebo k tomu použijte nástroj jako Adobe Bridge.
🔍 Věděli jste? Trh se správou digitálních aktiv (DAM) by se měl podle prognóz téměř zdvojnásobit, a to z 5,3 miliardy dolarů v roce 2024 na 10,3 miliardy dolarů v roce 2029, s ročním tempem růstu (CAGR) 14,0 %.
4. Brandfolder (nejlepší pro škálovatelnost a možnosti přizpůsobení)
Brandfolder klade důraz na konzistenci značky a nabízí pokročilé analytické nástroje pro sledování výkonu aktiv. Díky tagování založenému na umělé inteligenci a intuitivním vyhledávacím funkcím je vyhledávání aktiv rychlé a snadné.
Platforma také poskytuje přizpůsobitelné šablony, které zajišťují, že všichni členové týmu mohou snadno vytvářet obsah v souladu se značkou. Analytické nástroje Brandfolder mohou poskytnout cennou podporu organizacím, které potřebují sledovat využití aktiv a získávat strategické informace.
Nejlepší funkce Brandfolderu
- Organizujte aktiva pomocí pokročilých funkcí značkování a metadat pro efektivní vyhledávání.
- Přizpůsobte šablony marketingových materiálů, abyste zachovali konzistenci značky.
- Sledujte výkonnost a využití aktiv pomocí intuitivních analytických nástrojů a funkcí.
- Vytvořte značkové portály pro různé týmy nebo partnery a vylepšete tak uživatelský zážitek.
Omezení Brandfolderu
- Funkce šablon a systém značkování mají občasné potíže.
- Úrovně oprávnění jsou uvedeny na různých místech, což může být matoucí.
Ceny Brandfolder
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Brandfolder
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Brandfolderu?
Podle uživatele G2:
Zdá se, že pokaždé, když se objeví nová funkce, která vypadá zajímavě, je její přidání spojeno s dalšími náklady. Dokonce i něco jako přidání dalších administrátorů. Nechápejte mě špatně, chápu, proč byste očekávali, že něco bude zdarma, ale bylo by hezké, kdybychom, když už platíme tak vysoké částky, nemuseli platit za každou maličkost. My jsme měli to štěstí, že jsme to dokázali obejít, ale jiní možná ne.
Zdá se, že pokaždé, když se objeví nová funkce, která vypadá zajímavě, je její přidání spojeno s dalšími náklady. Dokonce i něco jako přidání dalších administrátorů. Nechápejte mě špatně, chápu, proč byste očekávali, že něco bude zdarma, ale bylo by hezké, kdybychom, když už platíme tak vysoké částky, nemuseli platit za každou maličkost. My jsme měli to štěstí, že jsme to dokázali obejít, ale jiní možná ne.
🔍 Věděli jste? Severní Amerika má největší podíl na trhu DAM, což je dáno významným nárůstem digitálních dat. V roce 2023 byl datový provoz v Severní Americe odhadován na přibližně 6,4 exabytů.
5. Nuxeo (nejlepší pro pokročilou správu obsahu a integraci)
Nuxeo nabízí platformu pro správu obsahu, která přesahuje tradiční možnosti DAM. Její flexibilní datový model spravuje složité typy obsahu, díky čemuž je vhodný pro organizace s různorodými potřebami v oblasti aktiv.
Díky robustním API a možnostem integrace lze Nuxeo přizpůsobit tak, aby vyhovovalo různým pracovním postupům a systémům správy digitálních aktiv. Pokud je nezbytná škálovatelnost a schopnost spravovat složité struktury obsahu, může být toto řešení dobrou volbou.
Upozornění: Společnost Nuxeo byla v roce 2021 převzata společností Hyland Software.
Nejlepší funkce Nuxeo
- Optimalizujte obchodní procesy pomocí integrovaných nástrojů pro automatizaci pracovních postupů.
- Využijte jeho vývojové prostředí s nízkými nároky na kódování k vytváření vlastních aplikací.
- Spravujte miliardy obsahových objektů pomocí hyperškálovatelné architektury při zachování výkonu.
- Sledujte stav a historii dokumentů po celou dobu jejich existence pomocí efektivních nástrojů pro správu životního cyklu obsahu.
Omezení Nuxeo
- Uživatelské rozhraní je obtížné ovládat a zabere čas, než si zvyknete na různé funkce a nastavení.
- Komponenta toku musí být vylepšena.
Ceny Nuxeo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nuxeo
- G2: 4/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nuxeo?
Recenzent G2 uvedl:
Nuxeo není vhodné pro malé a oddělené implementace ECM. Zvažte Nuxeo, pokud máte minimálně 100 uživatelů a plánujete rozšíření, a to jak z hlediska počtu zaměstnanců, tak objemu a rozmanitosti obsahu.
Nuxeo není vhodné pro malé a oddělené implementace ECM. Zvažte Nuxeo, pokud máte minimálně 100 uživatelů a plánujete rozšíření, a to jak z hlediska počtu zaměstnanců, tak objemu a rozmanitosti obsahu.
💡 Tip pro profesionály: Naplánujte si měsíční zprávy, které označí aktiva, ke kterým nebyl přístup déle než 6 měsíců. Rozhodněte se, zda je archivovat, použít k jinému účelu nebo smazat, aby knihovna zůstala relevantní a přehledná.
6. Frontify (nejlepší pro konzistenci značky a spolupráci)
Frontify kombinuje DAM s pokyny pro značku a designovými systémy, aby pomohl týmům prosazovat konzistentní branding napříč všemi kanály. Díky dynamickým manuálům pro značku, verzování aktiv a správě používání je navržen pro organizace zaměřené na udržování vizuální identity ve velkém měřítku.
Frontify kombinuje DAM s pokyny pro značku a designovými systémy, aby pomohl týmům prosazovat konzistentní branding napříč všemi kanály. Díky dynamickým manuálům pro značku, verzování aktiv a správě používání je navržen pro organizace zaměřené na udržování vizuální identity ve velkém měřítku.
Pro společnosti, které upřednostňují kontrolu nad značkou před rozšiřováním aktiv, nabízí Frontify strukturu bez omezení flexibility.
Pro společnosti, které upřednostňují kontrolu nad značkou před rozšiřováním aktiv, nabízí Frontify strukturu bez omezení flexibility.
Nejlepší funkce Frontify
- Vytvořte komplexní pokyny pro značku, které zajistí konzistentnost ve všech kontaktních bodech a podrobně popíší vizuální identitu, hlas a tón.
- Usnadněte kreativní spolupráci díky zpětné vazbě v reálném čase a kontrole verzí, čímž posílíte týmovou práci mezi různými zúčastněnými stranami.
- Analyzujte výkonnost značky pomocí robustních analytických funkcí, které měří dopad napříč různými kanály pro zdokonalení strategií.
Omezení Frontify
- Funkce prezentace obsahu, jako je přidávání tabulek, mohou být vylepšeny.
- Možnosti verzování jsou omezené, pokud jsou prováděny úpravy.
Ceny Frontify
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Frontify
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra:4,8/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Frontify?
Jak napsal jeden uživatel G2:
Náš úspěšný CSM byl velmi nápomocný při procesu zapracování, ale naučit se pracovat s platformou může být trochu náročné, zejména pro kreativce, kteří nemají zkušenosti se správou aktiv. Když se vyskytnou otázky nebo problémy, můžeme využít chatovou službu Frontify k jejich efektivnímu vyřešení.
Náš úspěšný CSM byl velmi nápomocný při procesu zapracování, ale naučit se pracovat s platformou může být trochu náročné, zejména pro kreativce, kteří nemají zkušenosti se správou aktiv. Když se objeví otázky nebo problémy, můžeme využít chatovou službu Frontify k jejich efektivnímu vyřešení.
🔍 Věděli jste? Spojené státy dominují globálnímu trhu DAM s odhadovanými příjmy 9,61 miliardy dolarů, což je nejvyšší částka ze všech zemí.
7. Adobe Experience Manager (nejlepší pro komplexní marketingová řešení)
Adobe Experience Manager (AEM) integruje DAM s robustním systémem pro správu obsahu a poskytuje komplexní řešení pro správu digitálních zážitků. Nejedná se pouze o samostatný DAM – je součástí širšího Adobe Experience Cloud, který umožňuje hladkou integraci s dalšími nástroji Adobe pro efektivní tvorbu, personalizaci a distribuci obsahu.
Díky funkcím, jako jsou nástroje pro automatickou optimalizaci pracovních postupů a personalizované doručování obsahu, pomáhá AEM zdokonalit provoz. Poskytuje jednotnou a robustní platformu pro organizace, které výrazně investují do ekosystému Adobe.
Nejlepší funkce Adobe Experience Manager
- Vylepšete tvorbu obsahu pomocí intuitivního editoru WYSIWYG pro plynulé vytváření obsahu.
- Využijte sofistikovaný personalizační engine k poskytování přizpůsobeného obsahu na základě údajů a chování zákazníků.
- Pomocí nástrojů pro správu více webů přizpůsobte obsah napříč regiony a zařízeními pro globální dosah.
- Využijte výhody cloudové architektury, která umožňuje rychlé nasazení nových aplikací a zkušeností.
Omezení Adobe Experience Manager
- Místa setkání s externími aplikacemi jsou založena na preferencích vlastníka projektu.
- Omezené možnosti šablon
Ceny Adobe Experience Manager
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Adobe Experience Manager
- G2: 4,5/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Adobe Experience Manager?
Recenze G2 uvádí:
Jedním z problémů, který nás zvláště trápí a u kterého bychom rádi viděli mnoho zlepšení, je to, že pro nasazení používáme cloudový manažer. Konkrétně u spravovaných služeb máme mnoho problémů s tím, že se jedná o jeden kanál a jednu pipeline. […]
Jedním z problémů, který nás zvláště trápí a u kterého bychom rádi viděli mnoho zlepšení, je to, že pro nasazení používáme cloudový manažer. Konkrétně u spravovaných služeb máme mnoho problémů s tím, že se jedná o jeden kanál a jednu pipeline. […]
🔍 Věděli jste? Počet uživatelů digitálních aktiv byl v roce 2025 odhadován na 861 milionů, což poukazuje na široké přijetí kryptoměn, NFT a tokenizovaných aktiv.
8. Acquia DAM (Widen) (nejlepší pro centralizovanou správu médií a analytiku)
Acquia DAM, dříve známý jako Widen, poskytuje škálovatelné řešení přizpůsobené potřebám podniků. Jeho robustní správa metadat a pokročilé vyhledávací funkce zajišťují efektivní organizaci a vyhledávání aktiv.
Platforma také nabízí komplexní analytické nástroje, které poskytují přehled o využití a výkonu aktiv. Acquia DAM stojí za zvážení, pokud jste součástí velké organizace, která hledá DAM s funkcemi a podporou na podnikové úrovni.
Nejlepší funkce Acquia DAM (Widen)
- Využijte globální síť pro doručování obsahu (CDN), abyste zajistili rychlý a spolehlivý přístup k aktivům kdekoli na světě.
- Snadná integrace s více než 50 nástroji, včetně kreativních sad a softwaru pro správu projektů.
- Zabezpečte svá aktiva pomocí bezpečnostních opatření na podnikové úrovni, včetně možností jednotného přihlášení (SSO) a šifrovaného přenosu dat.
- Automatizujte katalogizační úkoly, abyste optimalizovali vyhledávání obsahu a zvýšili celkovou efektivitu.
Omezení Acquia DAM (Widen)
- Ruční přidávání metadatových značek je časově náročné.
- V DAM nelze ručně ořezávat aktiva a exportovat je ve správném rozlišení.
Ceny Acquia DAM (Widen)
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Acquia DAM (Widen)
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Acquia DAM (Widen)?
Uživatel G2 sdílel:
DAM se jeví jako stále více zastaralý. Jak ovládání na straně administrátora, tak i každodenní uživatelská zkušenost působí spíše jako zastaralý podnikový systém než jako výkonný nový nástroj budoucnosti. Nejde jen o estetiku, i když ta samozřejmě ovlivňuje uživatelský dojem, ale také o počet kliknutí potřebných k provedení jakékoli akce a o to, jak intuitivní tato kliknutí jsou.
DAM se jeví jako stále více zastaralý. Jak ovládání na straně administrátora, tak i každodenní uživatelská zkušenost působí spíše jako zastaralý podnikový systém než jako výkonný nový nástroj budoucnosti. Nejde jen o estetiku, i když ta samozřejmě ovlivňuje uživatelský dojem, ale také o počet kliknutí potřebných k provedení jakékoli akce a o to, jak intuitivní tato kliknutí jsou.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte automatická připomenutí vypršení platnosti aktiv na základě licenčních smluv, aktualizací značky nebo sezónního obsahu. Tím zabráníte omylem použití zastaralých vizuálů a zajistíte dodržování práv k použití.
9. MediaValet (nejlepší pro robustní vyhledávací funkce a integraci)
MediaValet je cloudové řešení DAM, které nabízí neomezený přístup uživatelů a je vhodné pro organizace s rozsáhlými týmy. Jeho globální distribuční síť zajišťuje rychlé dodání aktiv bez ohledu na umístění.
Díky označování pomocí umělé inteligence a výkonnému vyhledávání snadno a rychle najdete, co potřebujete. Pokročilá funkce vyhledávání umožňuje uživatelům rychle najít aktiva pomocí klíčových slov, metadat a vizuálních atributů. MediaValet se navíc integruje s různými nástroji, včetně Adobe Creative Cloud, což usnadňuje soudržný pracovní postup napříč platformami.
Nejlepší funkce MediaValet
- Centralizujte digitální aktiva v jednotné knihovně, která umožňuje plynulé nahrávání, procházení a sdílení více než 200 formátů souborů.
- Získejte přístup k aktivům odkudkoli díky rozhraní přizpůsobenému pro mobilní zařízení a podpoře ze 61 regionů datových center Microsoft Azure.
- Využijte kreativní prostory pro ukládání souborů ve fázi zpracování, které usnadňují přístup a spolupráci na designových projektech.
- Spravujte video soubory přímo v rámci platformy pomocí ořezávání, převádění a zkracování souborů bez externího editačního softwaru.
Omezení MediaValet
- Soubory musíte nahrazovat jednotlivě, což je zdlouhavé, zejména pokud pracujete s více soubory současně.
- Rozhraní platformy by mohlo být vylepšeno, aby bylo modernější a intuitivnější.
Ceny MediaValet
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze MediaValet
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MediaValet?
Jak vysvětlil jeden recenzent na G2:
Jako někdo, kdo MV používá denně pro práci, se mi tato platforma líbí mnohem více než jiné, které jsem dříve používal... Nahrávání je trochu pracné – je třeba proklikat se spoustou oken. Naštěstí některé mají hromadné možnosti, ale nahrání všeho může chvíli trvat.
Jako někdo, kdo MV používá denně pro práci, se mi tato platforma líbí mnohem více než jiné, které jsem dříve používal... Nahrávání je trochu pracné – je třeba proklikat se spoustou oken. Naštěstí některé mají hromadné možnosti, ale nahrání všeho může chvíli trvat.
💡 Tip pro profesionály: Místo toho, abyste za metadata zodpovídali všichni (což často znamená, že za ně nezodpovídá nikdo), pověřte konkrétního člena týmu vedením metadat pro videa, obrázky produktů nebo marketingové materiály. Zajistí tak, že značkování bude konzistentní a smysluplné.
10. Aprimo (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a správu marketingových zdrojů)
Aprimo kombinuje DAM se správou marketingových zdrojů a poskytuje tak komplexní řešení pro marketingové týmy. Kromě tradičních funkcí DAM nabízí Aprimo také plánování obsahu, rozpočtování a sledování výkonu, což týmům umožňuje efektivně spravovat celý životní cyklus obsahu.
Nástroje pro automatizaci pracovních postupů a spolupráci této platformy pomáhají zdokonalit marketingové operace. Pokud hledáte řešení, které integruje správu aktiv s širšími marketingovými procesy, Aprimo by mohlo být komplexním nástrojem, který potřebujete.
Nejlepší funkce Aprimo
- Využijte vyhledávací funkce založené na umělé inteligenci k rychlému vyhledávání aktiv pomocí dotazů v přirozeném jazyce a kontextových doporučení.
- Umožněte hladkou spolupráci mezi členy týmu a externími partnery pomocí integrovaných nástrojů pro kontrolu, komentování a schvalování obsahu.
- Zavádějte pokročilou správu metadat pomocí tagování, kategorizace a vyhledávání funkcí aktiv.
- Vytvářejte bohatá metadata pro dokumenty a obrázky, zvyšujte jejich hodnotu a objevitelnost v rámci systému.
Omezení Aprimo
- Rozhraní správce systému je složité, stejně jako školicí program pro nové uživatele.
- Platforma postrádá „seznamový náhled“ aktiv, který nabízí kompaktnější zobrazení informací.
Ceny Aprimo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Aprimo
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Aprimo?
Recenzent G2 uvedl:
Protože tato platforma nabízí tolik funkcí, musí člověk doslova absolvovat několikahodinové školení, než se naučí vše, co potřebuje vědět. To však platí pouze pro správce Aprimo, takže ne každý musí absolvovat školení.
Protože tato platforma nabízí tolik funkcí, musí člověk doslova absolvovat několikahodinové školení, než se naučí vše, co potřebuje vědět. To však platí pouze pro správce Aprimo, takže ne každý musí absolvovat školení.
💡 Tip pro profesionály: Nakonfigurujte svůj systém DAM tak, aby je považoval za synonyma, pokud váš tým používá různé termíny pro stejnou věc (např. „headshots“ vs. „profile pics“). Tím zabráníte ztrátě aktiv v důsledku nejednotné terminologie.
Využívejte chytřejší správu aktiv s ClickUp
Při hodnocení možností řešení pro správu digitálních aktiv jsou klíčovými faktory flexibilita, snadné použití a cenová dostupnost. Bynder vyhovuje některým, ale mnoho firem potřebuje přizpůsobivější a cenově dostupnější řešení bez zbytečné složitosti.
Právě zde přicházejí ke slovu alternativy jako ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací.
ClickUp Brain vylepšuje správu aktiv pomocí tagování založeného na umělé inteligenci, inteligentního vyhledávání a kontextových doporučení, díky čemuž jsou vaše soubory vždy organizované a přístupné. ClickUp Docs zase usnadňuje spolupráci v reálném čase a umožňuje týmům vytvářet, upravovat a pracovat s obsahem bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
Jste připraveni na změnu? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅